[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 富邦美債1-3 福裕 新昕纖 生泰 易威 凱衛 富邦美債7-10 華容 謚源 寶利徠 穆拉德 海灣 富邦美債20年 天揚 東林 寶島科 南璋 寬魚國際 元大美債7-10 建達 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 太普高 富邦中國政策債 信昌電 友銓 德麥 精確 元大美債1-3 艾華 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 沛亨 三圓 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 蜜望實 雙喜 萬國通 榮群 群益15年IG電信債 富驛-KY 力泰 新昕纖 天宇 群益15年IG科技債 鼎創達 理銘 光明 新零售 群益10年IG金融債 全銓 亞都 興采 力新 國泰5Y+新興債 東凌-KY 新麥 恩得利 國泰1-5Y高收債 明揚 宏佳騰 李洲 富邦全球投等債 綠河-KY 泰茂 凱柏實業 富邦全球高收債 欣泰 永彰 遠昇 合世 至興 及成 易威 長佳 和進 百略 致振 耀勝 穆拉德 台聯電 倚強 寶島科 威潤 錦明 南璋 唐榮 鑫創 勝昱 晉椿 廣寰科 東隆興 世豐 點晶 精確 久陽 建舜電 宏易 強新 泰谷 唐鋒 尼克森 典範 創威 力新 長天 榮群 恩得利 哲固 天宇 謚源 益通 新零售 李洲 振維 力新 倚強 鴻翊 恩得利 台嘉碩 迎輝 李洲 至寶電 欣厚-KY 凱柏實業 宇環 兆遠 艾訊 點晶 系統電 遠昇 杭特 世紀 及成 幸康 華容 好德 尚立 建榮 昇銳 迎輝 立衛 和進 先益 天揚 耀勝 重鳥鵬 鈺創 倚強 東林 佳總 台嘉碩 新鉅科 合正 錦明 晶達 寶聯通 鑫創 金利 凱鈺 廣寰科 凱鈺 德宏 點晶 通泰 合邦 東浦 彩富 萬旭 杭特 合邦 驊宏資 建舜電 業強 久正 泰谷 九豪 上揚 典範 訊達 全譜 長天 撼訊 易通展 哲固 亞銳士 安鈦克 益通 雷科 元隆 振維 慶生 沛亨 鴻翊 上揚 九暘 迎輝 易通展 凱碩 先益 迅德 全達 欣厚-KY 大中 奧斯特 兆遠 倉和 保銳 緯軟 蜜望實 越峰 IET-KY 星雲 英格爾 系統電 森田 鑫龍騰 世紀 鑫龍騰 士開 華容 三圓 昇益 建榮 昇益 志嘉 立衛 雙喜 富裔 天揚 力泰 正德 鈺創 惠普 燦星旅 佳總 中連貨 富驛-KY 合正 安心 劍湖山 國眾 燦星旅 德記 寶聯通 雅茗-KY 泰偉 凱鈺 易飛網 華義 德宏 高野 昇華 合邦 亞都 得利影 萬旭 老爺知 鼎創達 茂達 東凌-KY 花王 驊宏資 紅馬-KY 邦泰 久正 德記 上揚 大展證 全譜 誠品生活 易通展 華義 安鈦克 得利影 元隆 時報 良維 琉園 沛亨 旭然 九暘 捷必勝-KY 凱碩 明揚 全達 紅木-KY 奧斯特 鉅邁 翔名 大地-KY 保銳 綠河-KY 越峰 霹靂 博智 花王 英格爾 欣雄 泰藝 欣泰 鑫龍騰 士開 昇益 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 大地-KY 花王 富堡 邦泰