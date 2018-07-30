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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3          福裕              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     富邦美債7-10          華容              謚源     寶利徠              
穆拉德   海灣     富邦美債20年          天揚              東林     寶島科              
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          建達              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱     太普高   富邦中國政策債          信昌電            友銓     德麥                
精確              元大美債1-3          艾華              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          沛亨              三圓     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          蜜望實            雙喜     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          富驛-KY           力泰     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          鼎創達            理銘     光明                
新零售            群益10年IG金融債          全銓              亞都     興采                
力新              國泰5Y+新興債                            東凌-KY  新麥                
恩得利            國泰1-5Y高收債                            明揚     宏佳騰              
李洲              富邦全球投等債                            綠河-KY  泰茂                
凱柏實業          富邦全球高收債                            欣泰     永彰                
遠昇              合世                                         至興                
及成              易威                                         長佳                
和進              百略                                         致振                
耀勝              穆拉德                                       台聯電              
倚強              寶島科                                       威潤                
錦明              南璋                                         唐榮                
鑫創              勝昱                                         晉椿                
廣寰科            東隆興                                       世豐                
點晶              精確                                         久陽                
建舜電            宏易                                         強新                
泰谷              唐鋒                                         尼克森              
典範              創威                                         力新                
長天              榮群                                         恩得利              
哲固              天宇                                         謚源                
益通              新零售                                       李洲                
振維              力新                                         倚強                
鴻翊              恩得利                                       台嘉碩              
迎輝              李洲                                         至寶電              
欣厚-KY           凱柏實業                                     宇環                
兆遠              艾訊                                         點晶                
系統電            遠昇                                         杭特                
世紀              及成                                         幸康                
華容              好德                                         尚立                
建榮              昇銳                                         迎輝                
立衛              和進                                         先益                
天揚              耀勝                                         重鳥鵬              
鈺創              倚強                                         東林                
佳總              台嘉碩                                       新鉅科              
合正              錦明                                         晶達                
寶聯通            鑫創                                         金利                
凱鈺              廣寰科                                       凱鈺                
德宏              點晶                                         通泰                
合邦              東浦                                         彩富                
萬旭              杭特                                         合邦                
驊宏資            建舜電                                       業強                
久正              泰谷                                         九豪                
上揚              典範                                         訊達                
全譜              長天                                         撼訊                
易通展            哲固                                         亞銳士              
安鈦克            益通                                         雷科                
元隆              振維                                         慶生                
沛亨              鴻翊                                         上揚                
九暘              迎輝                                         易通展              
凱碩              先益                                         迅德                
全達              欣厚-KY                                      大中                
奧斯特            兆遠                                         倉和                
保銳              緯軟                                         蜜望實              
越峰              IET-KY                                       星雲                
英格爾            系統電                                       森田                
鑫龍騰            世紀                                         鑫龍騰              
士開              華容                                         三圓                
昇益              建榮                                         昇益                
志嘉              立衛                                         雙喜                
富裔              天揚                                         力泰                
正德              鈺創                                         惠普                
燦星旅            佳總                                         中連貨              
富驛-KY           合正                                         安心                
劍湖山            國眾                                         燦星旅              
德記              寶聯通                                       雅茗-KY             
泰偉              凱鈺                                         易飛網              
華義              德宏                                         高野                
昇華              合邦                                         亞都                
得利影            萬旭                                         老爺知              
鼎創達            茂達                                         東凌-KY             
花王              驊宏資                                       紅馬-KY             
邦泰              久正                                         德記                
                  上揚                                         大展證              
                  全譜                                         誠品生活            
                  易通展                                       華義                
                  安鈦克                                       得利影              
                  元隆                                         時報                
                  良維                                         琉園                
                  沛亨                                         旭然                
                  九暘                                         捷必勝-KY            
                  凱碩                                         明揚                
                  全達                                         紅木-KY             
                  奧斯特                                       鉅邁                
                  翔名                                         大地-KY             
                  保銳                                         綠河-KY             
                  越峰                                         霹靂                
                  博智                                         花王                
                  英格爾                                       欣雄                
                  泰藝                                         欣泰                
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
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                  富堡                                                             
                  邦泰
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