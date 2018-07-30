

◆盤勢分析

1. 美國商務部公布第二季 GDP 成長 4.1%，符合預期，創 2014 年第三季以來最快成長速度。英特爾公布獲利優於預期，但該公司宣布延後推出下一代晶片，股價下跌逾 8%。推特公布獲利符合預期，因該公司公布月活躍用戶數下降，但股價大跌逾 20%。受科技股走跌影響，四大指數分別下跌 0.3%~1.46%，其中 NASDAQ 指數跌破月線，由於美科技股近期走勢分歧，後續觀察蘋果 8 月 1 日財報表現。

2. 周五台股在美股道瓊創波段新高帶動之下，指數持續上揚，終場上漲 65.17 點，以 11075.78 點作收，成交量為 1246.87 億元。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：沿五日均線上揚，低檔月線與季線呈現黃金交叉，有利多方。

(2) 量能：大體上維持上漲量增下跌量縮的健康趨勢。

(3) 技術指標：日 KD 進入超買區，未跌破 80 以前，呈現多方鈍化，有利多頭。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 78.54 億元；外資 + 69.73 億元、投信 + 4.07 億元、自營 + 4.74 億元。

4. 電子類股指數沿五日均線上揚，且已經突破年線，走勢轉強，包括指標股 2330 台積電順利回補今年四月的空方缺口，為多方指標，3711 日月光投控法說行情帶動股價走強。次族群方面，鋁質電容 2375 智寶、2472 立隆等走強，其餘被動元件包括 3026 禾伸堂、2478 大毅低檔逐步墊高。蘋概股 2439 美律受惠於第二季財報優於預期，股價跳空上漲，6176 瑞儀上半年稅後 EPS3.42 元，優於預期，股價走強，順利填息；面板 2409 友達第二季本業獲利 21 億元，連續八季度獲利，股價走強；3481 群創聯貸案簽約，激勵股價止穩。光學受惠於產業旺季，手機鏡頭出貨增溫，帶動 6209 今國光、3630 新鉅科、3504 揚明光、3019 亞光等走強。個別股方面，5269 祥碩受惠於 AMD 出貨暢旺，外資調高目標價，股價走強；2337 旺宏第二季毛利率達 45%，單季 EPS1.3 元，大幅優於去年同期的 0.3 元，股價低檔跳空走強；比特大陸即將赴港掛牌，6 月營收創新高，加上產業旺季來臨，股價創波段新高，2379 瑞昱推出人臉辨識系統，搶進智慧鏡頭商機，股價緩步墊高。

5. 非電子類股主要集中於傳產龍頭股，除此之外則以原物料表現較佳，其中龍頭指標股包括 1101 台泥、1402 遠東新、1216 統一、1301 台塑、1326 台化等，生技 6472 保瑞受惠於代工效益發揮，加上台南新客戶加入，業績轉強，股價創歷史新高，8436 大江全產線全面擴廠，市場預估今年 EPS 上看 12 元，股價沿五日均線走高。原物料以水泥淡季不淡帶動股價，包括 1101 台泥、1102 亞泥為多方指標；銅價上揚，2009 第一銅跳空上漲。

6. 本週主要法說會，週一 (2412 中華電、2439 美律、6206 盛群、3081 聯亞)、週二 (2360 致茂、2454 聯發科)、週三 (2308 台達電)、週四 (4966 譜瑞 - KY)、週五 (4991 環宇 - KY)

7.2344 華邦電週五召開法說，並公佈第 2 季財報，受惠產品組合佳、價格上揚，帶動毛利率持續向上攀升，已為連續第 4 季毛利率達 35% 以上水準，創歷史新高，第 2 季稅後純益 21.55 億元，季增 37.09％、年增 1.17 倍，每股稅後純益 0.54 元，創歷年同期新高；上半年稅後純益 37.28 億元，年增 122.3%，每股稅後純益 0.94 元。

8. 由於 MLCC 價格上漲，下游網通廠像是 2345 智邦、5388 中磊、2332 友訊等近期對新訂單與客戶追價量調升價格，平均漲幅在 10% 左右。

