特斯拉財報前夕 空頭吹響集結號

特斯拉財報前夕，投資者紛紛倒戈，「大空頭」 Steve Eisman 也加入特斯拉空頭大軍。

今早接受彭博社採訪時，Eisman 說，「馬斯克是一個非常非常聰明的人，但世界上有很多聰明的人，而且你必須有執行力。他有執行力方面的問題。」 他還說， 「據我所知，他在自動駕駛方面毫無進展，明年他將遭遇激烈競爭。」

Eisman 是 Neuberger Berman Group 的基金經理，以準確預測 2008 年次貸危機而聞名。

Eisman 也對特斯拉公司的管理表示質疑，他指出，「特斯拉在過去兩年中失去了大量高管。」 Eisman 說，「我們也許會看到（馬斯克）從帽子裡變出兔子來，讓公司變得更好。但現在，陪審團已經出局了。」

周五，截止發稿，特斯拉股價下跌 2.6%，今年截止目前累計下跌超 4%，但該公司股價較 2017 年初還是上漲了 40％。

據金融時報報導，華爾街針對特斯拉信用違約衍生品交易量也在過去一個月內飆升。摩根大通率先推出的特斯拉信用違約掉期，近期交易量飆升，導致該公司進入了排名前 1000 的單一名稱信用違約互換（CDS）名單。

根據 Depository Trust & Clearing Corporation 的數據，截止 7 月 24 日的三周內，投資者對特斯拉有關的 CDS 的風險敞口翻了一倍多。未償還的凈名義 CDS－－代表債務投資者已經購買保護的價值－－已經從 1.01 億美元上升至 2.11 億美元。

金融時報指出，CDS 走勢表明，投資者對特斯拉的關注主要集中在該公司短期前景上。投資者因為擔心短期風險，從而為其投資購買保護。

但也有 CDS 市場分析師認為，目前特斯拉 CDS 交易量和其他 CDS 相比還比較小，不足以說明投資者的擔憂是廣泛的。「對特斯拉的擔憂存在，但是需要看到特斯拉股票更大幅的下跌才會出現違約。」

今年來，一直讓投資者放心不下的是特斯拉的資金鍊與 Model 3 產量問題。

上周末，華爾街日報報導，馬斯克要求一些供應商退回部分款項以幫助其扭轉虧損增盈。

此前，特斯拉創始人馬斯克堅持認為，儘管該公司每季度損失約 10 億美元，今年也不需要進一步融資。

本月初，馬斯克還在社交網站上猛烈回擊特斯拉空頭。華爾街見聞當時文章指出，馬斯克稱，路透社、Business Insider 和 CNBC 報導了虛假或有誤導性的資訊，還諷刺 CNBC 記者的預測紀錄一貫糟糕。

六月底，特斯拉 Model 3 達到每周 5000 輛，終於完成了屢次拖延的目標產量，當時馬斯克宣布，今年第三季特斯拉就將盈利。

但第二季特斯拉的汽車交付量為 40740 輛，略遜於華爾街預期，其 Model 3 交付了 18440 輛，高盛分析師援引的華爾街共識是應交付 2.8 萬輛。

7 月初，彭博報導稱，據其統計，追蹤特斯拉股票的 31 位分析師中，十人建議客戶「賣出」，十一人建議「持有」，十人建議「買入」，建議賣出的分析師占比 32%。

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『新聞來源／華爾街見聞』