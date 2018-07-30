【永豐期貨】台指選擇權盤前－外資期現貨同步加碼 台股連兩日守住萬一關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 77 點至 10991 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 84.78 點，電子期逆價差縮至 - 2.25 點，金融期逆價差縮至 - 14.72 點。現貨部分，三大法人買超 78.54 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4306 口至 22440 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5691 口至 52586 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 6418 口至 29082 口。

週四美國股市四大指數漲跌互見，但費半指數大漲近 2% 帶動台指期早盤以小漲開出後，現貨開盤也同步開高後隨著半導體類股強勢，台積電開盤小漲後買盤不斷推升股價上漲 3.5 元，加上聯發科日 K 連三紅盤中漲幅逼近 2%，日月光投控更大漲 4.77% 創 5 月以來最大單日漲幅，半導體權值股發動推升電子指數大漲超過 1%，加上蘋概股如美律等跌深股強彈，面板雙虎雙雙帶量上漲且金融股買盤增溫，帶動台股尾盤開平走高漲點擴大，終場加權指數上漲 65.17 點或 0.592%，收在 11075.78 點，成交量能 1248.32 億，較前一日縮減 93.37 億。技術面來看，週五日 K 連五紅且續創反彈新高，但日 KD 指標中 K 值高達 94.25 顯示短線過熱，且日周 K 線均出現連紅但量縮等隱憂，台股雖連二日站上萬一大關，量能不出恐持續高檔震盪。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.26 升至 1.44，創 6 月 8 日以來新高，買權平均隱含波動率由 11.13% 降至 10.83%，賣權平均隱含波動率由 14.36% 降至 13.7%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看中性偏多結構增強。

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