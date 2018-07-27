◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月27日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5347 世界 2310 6173 信昌電 1849 6182 合晶 971 5299 杰力 654 5371 中光電 574 6488 環球晶 566 3221 台嘉碩 500 3563 牧德 474 6147 頎邦 470 6104 創惟 466 6435 大中 454 8942 森鉅 442 6274 台燿 343 3141 晶宏 283 3527 聚積 255 5443 均豪 250 8155 博智 174 4966 譜瑞-KY 171 5425 台半 170 1597 直得 129 6568 宏觀 125 3264 欣銓 101 8446 華研 93 3324 雙鴻 92 8436 大江 75 5483 中美晶 72 4417 金洲 63 3707 漢磊 60 3227 原相 50 2233 宇隆 50 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 3105 穩懋 -3928 8086 宏捷科 -1976 6188 廣明 -480 3630 新鉅科 -480 00727B國泰1-5Y高收債 -301 8069 元太 -236 4528 江興鍛 -200 8406 金可-KY -178 4129 聯合 -163 4107 邦特 -150 8349 恒耀 -143 4167 展旺 -126 9951 皇田 -117 6446 藥華藥 -90 4736 泰博 -89 4971 IET-KY -88 3293 鈊象 -52 3289 宜特 -50 3093 港建 -38 5903 全家 -34 6613 朋億 -25 1268 漢來美食 -23 4147 中裕 -22 3623 富晶通 -21 3479 安勤 -21 3541 西柏 -20 5287 數字 -20 8279 生展 -17 1565 精華 -13 1566 捷邦 0
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名鉅亨台北資料中心
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