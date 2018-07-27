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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月27日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5347  世界          2310  
6173  信昌電        1849  
6182  合晶           971  
5299  杰力           654  
5371  中光電         574  
6488  環球晶         566  
3221  台嘉碩         500  
3563  牧德           474  
6147  頎邦           470  
6104  創惟           466  
6435  大中           454  
8942  森鉅           442  
6274  台燿           343  
3141  晶宏           283  
3527  聚積           255  
5443  均豪           250  
8155  博智           174  
4966  譜瑞-KY        171  
5425  台半           170  
1597  直得           129  
6568  宏觀           125  
3264  欣銓           101  
8446  華研            93  
3324  雙鴻            92  
8436  大江            75  
5483  中美晶          72  
4417  金洲            63  
3707  漢磊            60  
3227  原相            50  
2233  宇隆            50  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
3105  穩懋         -3928  
8086  宏捷科       -1976  
6188  廣明          -480  
3630  新鉅科        -480  
00727B國泰1-5Y高收債      -301  
8069  元太          -236  
4528  江興鍛        -200  
8406  金可-KY       -178  
4129  聯合          -163  
4107  邦特          -150  
8349  恒耀          -143  
4167  展旺          -126  
9951  皇田          -117  
6446  藥華藥         -90  
4736  泰博           -89  
4971  IET-KY         -88  
3293  鈊象           -52  
3289  宜特           -50  
3093  港建           -38  
5903  全家           -34  
6613  朋億           -25  
1268  漢來美食       -23  
4147  中裕           -22  
3623  富晶通         -21  
3479  安勤           -21  
3541  西柏           -20  
5287  數字           -20  
8279  生展           -17  
1565  精華           -13  
1566  捷邦             0
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