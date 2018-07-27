2008年來首次 中資凈出售美國商業地產

作為中資海外投資的優先標的之一，美國商業地產在過去 10 年多以來一直備受青睞。然而，最近的情況卻發生了不小的變化。

Real Capital Analytics 的最新報告指出，中資房地產投資者 10 年來首次開始拋售美國商業房地產。報告提到，中資企業在今年第第二季內出售的美國商業地產總計達 12.9 億美元，遠遠多於中資買入的美國商業地產 1.262 億美元，凈賣出 11.64 億美元。

這也意味著自 2008 年以來，中資企業首次成為美國商業地產的凈賣方。

圖片來源：Real Capital Analytics

中國投資者的撤離可能會進一步放緩美國商業房地產市場的增長。在 2008 年金融危機後，美國商業地產經歷了為期數年的復甦時期，房地產價格大幅上漲。而今年 6 月， Green Street 商業地產價格指數顯示，在過去 18 個月中，美國商業地產價格一直停滯不前。隨著中國投資者轉向凈出售方，該指數可能面臨進一步的壓力。

圖片來源：Green Street Advisors

而包括中資在內的外國投資者並非只減持了美國商業地產，國際買家對美國住宅地產的興趣似乎也下降了。

美國房地產經紀人協會 (NAR) 的數據顯示，2017 年 4 月至 2018 年 3 月的一年間，美國面向國際買家的房屋銷量年增率下降 21%。在 1.6 兆美元的現房銷售總額中，外國買家的占比為 8%，比一年前的 10% 有所下降。

圖片來源：NAR

中國仍然是國際買家中的「領頭羊」，已連續六年保持領先地位，占國際買家總銷售額的 15%。中國買家購房平均價也最高，為 43.91 萬美元。不過，中國買家的購買總額較去年相比下降了 4%，約為 304 億美元。

加拿大買家位列國際買家排行的第二位，占國際銷售總額的 10%，但該國買家的購買額年增率大降 45%。不僅購買金額大幅減少，加拿大買家購買的房價中位數也下降至 29.2 萬美元。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示，外國買家購買量下跌一方面是因為前一年的成交額水平較高，另一方面也因為華盛頓方面對外國人發出的強硬言論。目前，在美國大學就讀的外國學生人數已經大幅下降，其中就包括中國學生。Yun 提到，中國家長通常願意為在上大學的孩子買一套房。