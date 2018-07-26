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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 群益臺灣加權反1 富邦科技          亞德客-KY          昶和     大飲     元大台灣50正2   
元大美債7-10反1 正道     元大台商50          大同              大統染   興泰     新日光     
宏洲     同開     富邦摩台          中環              海悅     宏亞                
嘉裕              富邦發達          茂矽              銘旺科   達新                
東華              富邦金融          錸德              卓越     地球                
大東              元大MSCI台灣          智寶              統領     恆大                
立益              永豐臺灣加權          威盛                       新紡                
佳和              富邦日本          環科                       怡華                
昶和              國泰日經225          鼎元                       昶和                
三洋紡            元大歐洲50          大毅                       大統染              
本盟              元大日經225          華新科                     程泰                
瑞利              元大美債20正2          嘉晶                       氣立                
樂士              元大美債20反1          星通                       永記                
正峰新            國泰20年美債反1          禾伸堂                     日勝化              
億泰              元大美債7-10正2          揚明光                     展宇                
毛寶              元大美債7-10反1          佳凌                       華廣                
燁興              富邦歐洲          嘉聯益                     士紙                
中鴻              FH彭博高收益債          鈞寶                       東明-KY             
聚亨              FH彭博新興債          淳安                       宏旭-KY             
千興              FH富時不動產          達方                       光罩                
威致              群益道瓊美國地產          富鼎                       海悅                
華豐              富邦臺灣優質高息          杜康-DR                    智寶                
首利              FH富時高息低波          陽光能源-DR                   隴華                
麗正              新光內需收益                                     鼎元                
東訊              統一                                         銘旺科              
華泰              佳格                                         翔耀                
錸德              宏洲                                         奇力新              
倫飛              嘉裕                                         大毅                
威盛              東華                                         立萬利              
國碩              大東                                         佳凌                
銘旺科            立益                                         傳奇                
統懋              佳和                                         迎廣                
翔耀              昶和                                         嘉聯益              
太空梭            大統染                                       關貿                
麗臺              三洋紡                                       亞弘電              
華映              弘裕                                         富鼎                
吉祥全            本盟                                         華友聯              
憶聲              士電                                         皇昌                
科風              永大                                         潤弘                
和鑫              瑞利                                         遠雄來              
力特              江申                                         夏都                
喬鼎              恩德                                         欣欣                
正達              樂士                                         統領                
晟鈦              亞崴                                         客思達-KY            
同泰              正峰新                                       杜康-DR             
新世紀            億泰                                         同方友友-DR            
誠創              生達                                         友佳-DR             
嘉威              元禎                                         一零四              
力銘              毛寶                                         欣巴巴              
亞太電            旭富                                         欣天然              
達能              德淵                                         新海                
科納-KY           燁興                                         欣高                
清惠              中鴻                                         台數科              
慧友              聚亨                                         波力-KY             
勁永              千興                                         泰昇-KY             
捷泰              威致                                         政伸                
互億              華豐                                         吉源-KY             
天瀚              申豐                                         鼎炫-KY             
迅杰              劍麟                                                             
華上              首利                                                             
光麗-KY           麗正                                                             
元晶              東訊                                                             
華冠              華泰                                                             
裕豐              錸德                                                             
寶徠              順德                                                             
皇普              佳世達                                                           
日勝生            敬鵬                                                             
六福              倫飛                                                             
台南-KY           廣達                                                             
康師傅-DR          威盛                                                             
聖馬丁-DR          正崴                                                             
神州-DR           億光                                                             
耀傑-DR           國碩                                                             
同方友友-DR          銘旺科                                                           
晨訊科-DR          統懋                                                             
友佳-DR           翔耀                                                             
陽光能源-DR          太空梭                                                           
精熙-DR           神腦                                                             
中福              麗臺                                                             
雷虎              華映                                                             
中視              大毅                                                             
秋雨              兆赫                                                             
慶豐富            吉祥全                                                           
新利虹            神基                                                             
國光生            嘉晶                                                             
                  同開                                                             
                  威強電                                                           
                  憶聲                                                             
                  欣興                                                             
                  全台                                                             
                  科風                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  日電貿                                                           
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  緯創                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  嘉澤                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  貿聯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  和碩                                                             
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  界霖                                                             
                  慧友                                                             
                  聚碩                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  力成                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  樺漢                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  瀚荃                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國產                                                             
                  皇普                                                             
                  皇翔                                                             
                  日勝生                                                           
                  欣陸                                                             
                  順天                                                             
                  榮運                                                             
                  台灣高鐵                                                         
                  六福                                                             
                  台中銀                                                           
                  第一保                                                           
                  國票金                                                           
                  統一超                                                           
                  潤泰全                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  百和興業-KY                                                         
                  大華                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中聯資源                                                         
                  慶豐富                                                           
                  百和                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  中租-KY                                                          
                  泰昇-KY                                                          
                  吉源-KY
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