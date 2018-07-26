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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月26日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          6374         0    2891   中信金                 -7766    -45290  
2303   聯電                    4438    -32694    2371   大同                   -4052       204  
00677U 富邦VIX                 4420         0    2888   新光金                 -2494     -8794  
2409   友達                    3844     49671    2892   第一金                 -2106      -332  
2884   玉山金                  3383      7393    8163   達方                   -1880     -4511  
2002   中鋼                    2661     21816    2883   開發金                 -1857      1345  
2356   英業達                  2475      5356    3231   緯創                   -1840     -4536  
00632R 元大台灣50反1           2300         0    2881   富邦金                 -1659    -10154  
2317   鴻海                    2250     -8891    2376   技嘉                   -1410     -3815  
1102   亞泥                    2166      9031    8110   華東                   -1181     -2155  
0050   元大台灣50              2079      4653    2323   中環                   -1125     -1733  
2014   中鴻                    1551      6273    4938   和碩                    -994      1593  
00737  國泰AI+Robo             1194     -1047    2880   華南金                  -971     -4505  
1312   國喬                    1153      -345    2332   友訊                    -907      -985  
3519   綠能                    1025      1259    2456   奇力新                  -893     -3594  
00636  國泰中國A50             1020      3112    1101   台泥                    -873    -23944  
2313   華通                    1015     -7319    2889   國票金                  -844     -2149  
3059   華晶科                   934      -624    2834   臺企銀                  -783    -11202  
2492   華新科                   927       348    2324   仁寶                    -768     -7991  
00739  元大MSCI A股             837     10254    2412   中華電                  -760     -8536  
3698   隆達                     835       731    2449   京元電子                -736     -3333  
4927   泰鼎-KY                  835      -349    2455   全新                    -698     -2111  
00672L 元大S&P原油正2           807         0    00675L 富邦臺灣加權正2         -662         0  
2330   台積電                   711     26271    2882   國泰金                  -653     -6968  
5469   瀚宇博                   705     -5033    2605   新興                    -607      -837  
00633L 富邦上証正2              699         0    2340   光磊                    -600     -8681  
1301   台塑                     631     -5412    2031   新光鋼                  -596      -881  
1103   嘉泥                     627       709    2377   微星                    -584     -4829  
3026   禾伸堂                   609      -313    2812   台中銀                  -568      -165  
2885   元大金                   597      1824    1312A  國喬特                  -557         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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