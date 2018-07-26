◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月26日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 6374 0 2891 中信金 -7766 -45290 2303 聯電 4438 -32694 2371 大同 -4052 204 00677U 富邦VIX 4420 0 2888 新光金 -2494 -8794 2409 友達 3844 49671 2892 第一金 -2106 -332 2884 玉山金 3383 7393 8163 達方 -1880 -4511 2002 中鋼 2661 21816 2883 開發金 -1857 1345 2356 英業達 2475 5356 3231 緯創 -1840 -4536 00632R 元大台灣50反1 2300 0 2881 富邦金 -1659 -10154 2317 鴻海 2250 -8891 2376 技嘉 -1410 -3815 1102 亞泥 2166 9031 8110 華東 -1181 -2155 0050 元大台灣50 2079 4653 2323 中環 -1125 -1733 2014 中鴻 1551 6273 4938 和碩 -994 1593 00737 國泰AI+Robo 1194 -1047 2880 華南金 -971 -4505 1312 國喬 1153 -345 2332 友訊 -907 -985 3519 綠能 1025 1259 2456 奇力新 -893 -3594 00636 國泰中國A50 1020 3112 1101 台泥 -873 -23944 2313 華通 1015 -7319 2889 國票金 -844 -2149 3059 華晶科 934 -624 2834 臺企銀 -783 -11202 2492 華新科 927 348 2324 仁寶 -768 -7991 00739 元大MSCI A股 837 10254 2412 中華電 -760 -8536 3698 隆達 835 731 2449 京元電子 -736 -3333 4927 泰鼎-KY 835 -349 2455 全新 -698 -2111 00672L 元大S&P原油正2 807 0 00675L 富邦臺灣加權正2 -662 0 2330 台積電 711 26271 2882 國泰金 -653 -6968 5469 瀚宇博 705 -5033 2605 新興 -607 -837 00633L 富邦上証正2 699 0 2340 光磊 -600 -8681 1301 台塑 631 -5412 2031 新光鋼 -596 -881 1103 嘉泥 627 709 2377 微星 -584 -4829 3026 禾伸堂 609 -313 2812 台中銀 -568 -165 2885 元大金 597 1824 1312A 國喬特 -557 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股