繼美國之後 英國也要收緊海外投資

7 月 24 日，英國商務大臣 Greg Clark 發表了《國家安全與投資白皮書》，將賦予英國政府更多對於企業兼並和收購的監管權，以便反對或限制外資收購那些可能影響到國家安全的英國企業。

這也代表英國成為了繼美國、德國、法國和澳洲之後，又一個準備強化海外投資和收購標準的國家。

該白皮書建議，政府幹預的門檻將下調至 100 萬英鎊，適用的行業擴大到先進技術、雙重用途和軍事用途等領域。並且只要交易涉及 50% 的資產（包括知識產權）出售或 25% 的股權轉讓，都應當接受英國政府的審查。

此外，白皮書還提到，如果交易行業是與國家安全相關的敏感領域，如交通運輸、電信、國防合約等，則將完全廢除以上門檻。

而根據此前英國競爭法的核心——《2002 年企業法》規定，只有當交易行業涉及國家安全、金融、媒體時，並且交易創造了一個占有 25% 市場市佔率或是營業額超過 7000 萬英鎊的企業時，英國政府才能出手干預。

Clark 表示：

「這些建議將使我們擁有適當的保障措施，以保護我們的國家安全，同時確保我們的經濟在未來始終對企業有利，並在今後接受高水平的外國投資。」

路透評論稱，這些意在加強海外投資審查制度的建議，標誌着世界第五大經濟體的貿易政策進一步發生了轉變。

另外英國《金融時報》報導稱，如果有人違反政府對此類交易的建議，將被歸類為刑事犯罪而非民事犯罪，這也是有史以來的第一次。

英國官員預計，這些建議將促使他們基於國家安全理由進行的「干預」次數從一年大約一次增加到一年多達 50 次。

截至去年，英國的海外投資為 1.6 兆美元，居全球第三，僅次於美國的 7.8 兆美元和中國的 3.5 兆美元。而這些海外投資也為英國創造了 76000 個就業機會。