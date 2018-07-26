[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月25日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% --------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技 亞德客-KY 昶和 大飲 元大台灣50正2 元大美債7-10反1 群益臺灣加權反1 元大台商50 大同 大統染 興泰 新日光 宏洲 正道 富邦摩台 中環 海悅 宏亞 嘉裕 同開 富邦發達 錸德 銘旺科 達新 東華 富邦金融 智寶 卓越 地球 大東 元大MSCI台灣 威盛 統領 恆大 立益 永豐臺灣加權 環科 新紡 佳和 富邦日本 鼎元 怡華 昶和 國泰日經225 大毅 昶和 三洋紡 元大歐洲50 吉祥全 大統染 本盟 元大日經225 華新科 程泰 瑞利 元大美債20正2 嘉晶 永記 樂士 元大美債20反1 星通 日勝化 正峰新 國泰20年美債反1 禾伸堂 展宇 億泰 元大美債7-10正2 揚明光 士紙 毛寶 元大美債7-10反1 佳凌 東明-KY 燁興 富邦歐洲 嘉聯益 宏旭-KY 中鴻 FH彭博高收益債 鈞寶 光罩 聚亨 FH彭博新興債 淳安 智寶 千興 群益道瓊美國地產 達方 鼎元 威致 富邦臺灣優質高息 富鼎 銘旺科 華豐 FH富時高息低波 杜康-DR 奇力新 首利 新光內需收益 陽光能源-DR 大毅 麗正 佳格 立萬利 東訊 宏洲 佳凌 華泰 嘉裕 傳奇 錸德 東華 科嘉-KY 倫飛 大東 迎廣 威盛 立益 嘉聯益 國碩 佳和 關貿 銘旺科 昶和 亞弘電 統懋 大統染 富鼎 翔耀 三洋紡 華友聯 太空梭 弘裕 皇昌 麗臺 本盟 潤弘 華映 士電 遠雄來 吉祥全 永大 夏都 憶聲 瑞利 欣欣 科風 江申 統領 和鑫 恩德 客思達-KY 力特 樂士 杜康-DR 喬鼎 正峰新 同方友友-DR 正達 億泰 友佳-DR 晟鈦 艾美特-KY 一零四 同泰 榮化 欣巴巴 新世紀 元禎 欣天然 誠創 毛寶 新海 嘉威 旭富 欣高 力銘 德淵 台數科 亞太電 燁興 波力-KY 達能 中鴻 泰昇-KY 科納-KY 聚亨 政伸 清惠 千興 吉源-KY 慧友 威致 鼎炫-KY 勁永 華豐 捷泰 申豐 互億 劍麟 天瀚 首利 迅杰 麗正 華上 東訊 光麗-KY 華泰 元晶 錸德 華冠 順德 裕豐 敬鵬 寶徠 倫飛 皇普 廣達 日勝生 威盛 六福 億光 台南-KY 國碩 康師傅-DR 銘旺科 聖馬丁-DR 統懋 神州-DR 翔耀 耀傑-DR 太空梭 同方友友-DR 麗臺 晨訊科-DR 華映 友佳-DR 兆赫 陽光能源-DR 吉祥全 精熙-DR 神基 中福 嘉晶 雷虎 威強電 中視 憶聲 秋雨 欣興 慶豐富 全台 新利虹 科風 國光生 和鑫 力特 喬鼎 日電貿 正達 晟鈦 緯創 同泰 泰碩 新世紀 嘉澤 誠創 嘉威 力銘 亞太電 達能 和碩 康控-KY 科納-KY 清惠 界霖 慧友 聚碩 勁永 捷泰 互億 天瀚 光鼎 力成 迅杰 華上 樺漢 光麗-KY 元晶 尖點 華冠 瀚荃 華東 裕豐 寶徠 國產 皇普 皇翔 日勝生 順天 台灣高鐵 六福 台中銀 第一保 統一超 潤泰全 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 百和興業-KY 大華 新海 中視 秋雨 中聯資源 慶豐富 全國 百和 新利虹 國光生 中租-KY 泰昇-KY 吉源-KY