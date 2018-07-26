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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月25日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2   富邦科技          亞德客-KY         昶和     大飲     元大台灣50正2
元大美債7-10反1 群益臺灣加權反1 元大台商50        大同              大統染   興泰     新日光
宏洲            正道            富邦摩台          中環              海悅     宏亞
嘉裕            同開            富邦發達          錸德              銘旺科   達新
東華                            富邦金融          智寶              卓越     地球
大東                            元大MSCI台灣      威盛              統領     恆大
立益                            永豐臺灣加權      環科                       新紡
佳和                            富邦日本          鼎元                       怡華
昶和                            國泰日經225       大毅                       昶和
三洋紡                          元大歐洲50        吉祥全                     大統染
本盟                            元大日經225       華新科                     程泰
瑞利                            元大美債20正2     嘉晶                       永記
樂士                            元大美債20反1     星通                       日勝化
正峰新                          國泰20年美債反1   禾伸堂                     展宇
億泰                            元大美債7-10正2   揚明光                     士紙
毛寶                            元大美債7-10反1   佳凌                       東明-KY
燁興                            富邦歐洲          嘉聯益                     宏旭-KY
中鴻                            FH彭博高收益債    鈞寶                       光罩
聚亨                            FH彭博新興債      淳安                       智寶
千興                            群益道瓊美國地產  達方                       鼎元
威致                            富邦臺灣優質高息  富鼎                       銘旺科
華豐                            FH富時高息低波    杜康-DR                    奇力新
首利                            新光內需收益      陽光能源-DR                大毅
麗正                            佳格                                         立萬利
東訊                            宏洲                                         佳凌
華泰                            嘉裕                                         傳奇
錸德                            東華                                         科嘉-KY
倫飛                            大東                                         迎廣
威盛                            立益                                         嘉聯益
國碩                            佳和                                         關貿
銘旺科                          昶和                                         亞弘電
統懋                            大統染                                       富鼎
翔耀                            三洋紡                                       華友聯
太空梭                          弘裕                                         皇昌
麗臺                            本盟                                         潤弘
華映                            士電                                         遠雄來
吉祥全                          永大                                         夏都
憶聲                            瑞利                                         欣欣
科風                            江申                                         統領
和鑫                            恩德                                         客思達-KY
力特                            樂士                                         杜康-DR
喬鼎                            正峰新                                       同方友友-DR
正達                            億泰                                         友佳-DR
晟鈦                            艾美特-KY                                     一零四
同泰                            榮化                                         欣巴巴
新世紀                          元禎                                         欣天然
誠創                            毛寶                                         新海
嘉威                            旭富                                         欣高
力銘                            德淵                                         台數科
亞太電                          燁興                                         波力-KY
達能                            中鴻                                         泰昇-KY
科納-KY                         聚亨                                         政伸
清惠                            千興                                         吉源-KY
慧友                            威致                                         鼎炫-KY
勁永                            華豐
捷泰                            申豐
互億                            劍麟
天瀚                            首利
迅杰                            麗正
華上                            東訊
光麗-KY                         華泰
元晶                            錸德
華冠                            順德
裕豐                            敬鵬
寶徠                            倫飛
皇普                            廣達
日勝生                          威盛
六福                            億光
台南-KY                         國碩
康師傅-DR                       銘旺科
聖馬丁-DR                       統懋
神州-DR                         翔耀
耀傑-DR                         太空梭
同方友友-DR                     麗臺
晨訊科-DR                       華映
友佳-DR                         兆赫
陽光能源-DR                     吉祥全
精熙-DR                         神基
中福                            嘉晶
雷虎                            威強電
中視                            憶聲
秋雨                            欣興
慶豐富                          全台
新利虹                          科風
國光生                          和鑫
                                力特
                                喬鼎
                                日電貿
                                正達
                                晟鈦
                                緯創
                                同泰
                                泰碩
                                新世紀
                                嘉澤
                                誠創
                                嘉威
                                力銘
                                亞太電
                                達能
                                和碩
                                康控-KY
                                科納-KY
                                清惠
                                界霖
                                慧友
                                聚碩
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                天瀚
                                光鼎
                                力成
                                迅杰
                                華上
                                樺漢
                                光麗-KY
                                元晶
                                尖點
                                華冠
                                瀚荃
                                華東
                                裕豐
                                寶徠
                                國產
                                皇普
                                皇翔
                                日勝生
                                順天
                                台灣高鐵
                                六福
                                台中銀
                                第一保
                                統一超
                                潤泰全
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                百和興業-KY
                                大華
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                中聯資源
                                慶豐富
                                全國
                                百和
                                新利虹
                                國光生
                                中租-KY
                                泰昇-KY
                                吉源-KY
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