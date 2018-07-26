[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月25日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 富邦美債1-3 福裕 新昕纖 生泰 易威 凱衛 富邦美債7-10 華容 謚源 寶島科 穆拉德 撼訊 元大美債7-10 建達 東林 其祥-KY 南璋 海灣 富邦中國政策債 信昌電 欣厚-KY 德麥 勝昱 寬魚國際 元大美債1-3 艾華 友銓 中華食 精確 太普高 元大投資級公司債 蜜望實 達威 世坤 宏易 元大中國債3-5 富驛-KY 三圓 萬國通 唐鋒 群益15年IG電信債 鼎創達 雙喜 新昕纖 榮群 群益15年IG科技債 全銓 力泰 光明 天宇 群益10年IG金融債 理銘 興采 新零售 國泰5Y+新興債 亞都 新麥 力新 國泰1-5Y高收債 東凌-KY 宏佳騰 恩得利 富邦全球投等債 明揚 泰茂 李洲 富邦全球高收債 綠河-KY 永彰 凱柏實業 合世 欣泰 至興 遠昇 易威 長佳 及成 穆拉德 致振 和進 寶島科 台聯電 耀勝 其祥-KY 威潤 倚強 南璋 唐榮 錦明 勝昱 晉椿 鑫創 世坤 世豐 廣寰科 直得 久陽 點晶 精確 強新 建舜電 宏易 尼克森 泰谷 富強鑫 力新 典範 唐鋒 恩得利 長天 富喬 謚源 哲固 榮群 李洲 益通 天宇 倚強 振維 新零售 台嘉碩 鴻翊 力新 至寶電 迎輝 恩得利 宇環 欣厚-KY 李洲 點晶 兆遠 凱柏實業 幸康 系統電 遠昇 尚立 世紀 及成 迎輝 華容 和進 先益 建榮 耀勝 重鳥鵬 立衛 倚強 東林 天揚 錦明 新鉅科 鈺創 鑫創 晶達 佳總 廣寰科 金利 合正 點晶 凱鈺 寶聯通 杭特 通泰 凱鈺 建舜電 彩富 德宏 幸康 合邦 合邦 泰谷 業強 萬旭 典範 九豪 驊宏資 長天 訊達 久正 哲固 撼訊 上揚 益通 亞銳士 全譜 振維 雷科 易通展 鴻翊 上揚 安鈦克 迎輝 易通展 元隆 凡甲 迅德 沛亨 先益 大中 九暘 晟田 倉和 凱碩 欣厚-KY 蜜望實 全達 兆遠 星雲 奧斯特 系統電 森田 保銳 世紀 鑫龍騰 越峰 華容 三圓 英格爾 建榮 昇益 鑫龍騰 立衛 力泰 士開 天揚 惠普 昇益 鈺創 中連貨 志嘉 佳總 安心 富裔 合正 燦星旅 正德 寶聯通 雅茗-KY 燦星旅 凱鈺 易飛網 富驛-KY 德宏 高野 劍湖山 合邦 亞都 德記 萬旭 老爺知 泰偉 茂達 東凌-KY 華義 驊宏資 紅馬-KY 昇華 久正 德記 得利影 艾華 大展證 鼎創達 雷科 誠品生活 花王 上揚 華義 邦泰 全譜 得利影 易通展 時報 安鈦克 琉園 元隆 旭然 沛亨 捷必勝-KY 九暘 明揚 凱碩 紅木-KY 全達 鉅邁 奧斯特 大地-KY 保銳 綠河-KY 越峰 霹靂 英格爾 花王 泰藝 欣雄 鑫龍騰 欣泰 士開 大汽電 昇益 力麒 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 雅茗-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 太普高 鼎創達 花王 富堡 邦泰