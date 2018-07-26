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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月25日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2317   鴻海                    5974     -9740    2303   聯電                  -15450    -35192  
00632R 元大台灣50反1           3866         0    00637L 元大滬深300正2        -14320         0  
2409   友達                    3678     43915    2323   中環                   -5973     -7147  
2883   開發金                  2914      3450    2884   玉山金                 -3946      3147  
2002   中鋼                    2443     19299    00655L 國泰中國A50正2         -2856         0  
2371   大同                    2333      5998    2891   中信金                 -2689    -36057  
3481   群創                    1738     32644    2888   新光金                 -2341     -5146  
0050   元大台灣50              1722      2259    0056   元大高股息             -2172      1465  
2014   中鴻                    1715      4718    2377   微星                   -1947     -3674  
2330   台積電                  1583     24850    2412   中華電                 -1630     -7451  
1102   亞泥                    1366      6523    00633L 富邦上証正2            -1398         0  
5880   合庫金                  1137       307    2880   華南金                 -1244     -3799  
006205 富邦上証                1034         0    2456   奇力新                 -1117     -2120  
2376   技嘉                    1027     -3770    2892   第一金                  -979      1625  
2408   南亞科                   967     -8178    2882   國泰金                  -921     -7742  
6116   彩晶                     936      -546    3231   緯創                    -897     -2605  
1605   華新                     916     -1398    0057   富邦摩台                -895        22  
2885   元大金                   916      -270    3059   華晶科                  -880     -1657  
00737  國泰AI+Robo              822     -2073    1305   華夏                    -871     -2112  
2301   光寶科                   783       366    00670L 富邦NASDAQ正2           -842         0  
2354   鴻準                     627      1255    2912   統一超                  -763      -935  
00671R 富邦NASDAQ反1            550         0    00675L 富邦臺灣加權正2         -741         0  
00677U 富邦VIX                  543         0    2618   長榮航                  -738     -2636  
9904   寶成                     502     -1788    2881   富邦金                  -711     -9645  
4958   臻鼎-KY                  468       937    1312A  國喬特                  -694         0  
6176   瑞儀                     463     -1823    3576   新日光                  -689     -3401  
00669R 國泰美國道瓊反1          446         0    00664R 國泰臺灣加權反1         -680         0  
2603   長榮                     417     -1818    1303   南亞                    -663     -2901  
2633   台灣高鐵                 362      4036    1216   統一                    -642     -3944  
5871   中租-KY                  350      1062    00692  富邦公司治理            -621     -2618  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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