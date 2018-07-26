[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月25日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2317 鴻海 5974 -9740 2303 聯電 -15450 -35192 00632R 元大台灣50反1 3866 0 00637L 元大滬深300正2 -14320 0 2409 友達 3678 43915 2323 中環 -5973 -7147 2883 開發金 2914 3450 2884 玉山金 -3946 3147 2002 中鋼 2443 19299 00655L 國泰中國A50正2 -2856 0 2371 大同 2333 5998 2891 中信金 -2689 -36057 3481 群創 1738 32644 2888 新光金 -2341 -5146 0050 元大台灣50 1722 2259 0056 元大高股息 -2172 1465 2014 中鴻 1715 4718 2377 微星 -1947 -3674 2330 台積電 1583 24850 2412 中華電 -1630 -7451 1102 亞泥 1366 6523 00633L 富邦上証正2 -1398 0 5880 合庫金 1137 307 2880 華南金 -1244 -3799 006205 富邦上証 1034 0 2456 奇力新 -1117 -2120 2376 技嘉 1027 -3770 2892 第一金 -979 1625 2408 南亞科 967 -8178 2882 國泰金 -921 -7742 6116 彩晶 936 -546 3231 緯創 -897 -2605 1605 華新 916 -1398 0057 富邦摩台 -895 22 2885 元大金 916 -270 3059 華晶科 -880 -1657 00737 國泰AI+Robo 822 -2073 1305 華夏 -871 -2112 2301 光寶科 783 366 00670L 富邦NASDAQ正2 -842 0 2354 鴻準 627 1255 2912 統一超 -763 -935 00671R 富邦NASDAQ反1 550 0 00675L 富邦臺灣加權正2 -741 0 00677U 富邦VIX 543 0 2618 長榮航 -738 -2636 9904 寶成 502 -1788 2881 富邦金 -711 -9645 4958 臻鼎-KY 468 937 1312A 國喬特 -694 0 6176 瑞儀 463 -1823 3576 新日光 -689 -3401 00669R 國泰美國道瓊反1 446 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -680 0 2603 長榮 417 -1818 1303 南亞 -663 -2901 2633 台灣高鐵 362 4036 1216 統一 -642 -3944 5871 中租-KY 350 1062 00692 富邦公司治理 -621 -2618 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股