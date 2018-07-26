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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/07/25  107/07/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.50800   10.50710   0.00090    0.00857
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.08390   10.08340   0.00050    0.00496
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.08380   10.08320   0.00060    0.00595
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.04290   10.04410  -0.00120   -0.01195
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.04290   10.04410  -0.00120   -0.01195
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.37040    9.36890   0.00150    0.01601
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.62880    9.62920  -0.00040   -0.00415
中國信託台灣活力基金                                             15.99000   15.89000   0.10000    0.62933
中國信託台灣優勢基金                                             18.56000   18.38000   0.18000    0.97933
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.83240    9.81750   0.01490    0.15177
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.23930    9.22520   0.01410    0.15284
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.21050   10.20560   0.00490    0.04801
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.57400    9.56950   0.00450    0.04702
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.49950   10.46690   0.03260    0.31146
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.16620    9.13770   0.02850    0.31189
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.25780   11.20250   0.05530    0.49364
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.16160   10.11170   0.04990    0.49349
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
中國信託智能運動基金-美元                                        10.82000   10.85000  -0.03000   -0.27650
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98200   10.98190   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.51520    9.50920   0.00600    0.06310
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.20020    9.19430   0.00590    0.06417
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.64640    9.64700  -0.00060   -0.00622
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.32270    9.32350  -0.00080   -0.00858
中國信託精穩基金                                                 18.59820   18.64330  -0.04510   -0.24191
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.69000   11.70000  -0.01000   -0.08547
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
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元大2001基金                                                     66.93000   66.86000   0.07000    0.10470
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.02190   38.71060   0.31130    0.80417
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.38000   19.14000   0.24000    1.25392
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.37570   11.37460   0.00110    0.00967
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.55510   10.53720   0.01790    0.16987
元大上證50基金                                                   29.27000   29.25000   0.02000    0.06838
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.73000   12.63000   0.10000    0.79177
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.42000   11.30000   0.12000    1.06195
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.57000   13.38000   0.19000    1.42003
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.84200   12.66700   0.17500    1.38154
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.26900   16.99100   0.27800    1.63616
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.14600   11.12100   0.02500    0.22480
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.78700   10.74600   0.04100    0.38154
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.11000    3.07000   0.04000    1.30293
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.97000   13.78000   0.19000    1.37881
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.06640   46.26500  -0.19860   -0.42927
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.42710   10.42380   0.00330    0.03166
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.66960    9.66650   0.00310    0.03207
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.65280    9.63430   0.01850    0.19202
元大巴西指數基金                                                  5.83400    5.68900   0.14500    2.54878
元大巴菲特基金                                                   30.63000   30.53000   0.10000    0.32755
元大日經225基金                                                  28.42000   28.31000   0.11000    0.38856
元大台商收成基金                                                 24.94000   24.93000   0.01000    0.04011
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
元大台灣50單日正向2倍基金                                        39.37000   39.46000  -0.09000   -0.22808
元大台灣中型100基金                                              34.05000   33.96000   0.09000    0.26502
元大台灣加權股價指數基金                                         25.77300   25.77300   0.00000    0.00000
元大台灣卓越50基金                                               84.86000   84.97000  -0.11000   -0.12946
元大台灣金融基金                                                 17.65000   17.62000   0.03000    0.17026
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.84000   31.84000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息基金                                               26.59000   26.57000   0.02000    0.07527
元大台灣電子科技基金                                             37.44000   37.39000   0.05000    0.13373
元大全球ETF成長組合基金                                          10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.89000   14.80000   0.09000    0.60811
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.84000   13.83000   0.01000    0.07231
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.51000   13.52000  -0.01000   -0.07396
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.81400   12.83100  -0.01700   -0.13249
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.06000    8.96000   0.10000    1.11607
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.91000    6.83000   0.08000    1.17130
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.74000    6.73000   0.01000    0.14859
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.65700    9.59400   0.06300    0.65666
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.66000   10.56000   0.10000    0.94697
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.54000    9.45000   0.09000    0.95238
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.86000   13.69000   0.17000    1.24178
元大全球農業商機基金                                             17.09000   16.97000   0.12000    0.70713
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
元大印尼指數基金                                                  8.56100    8.51100   0.05000    0.58748
元大印度指數基金                                                 10.09800    9.98200   0.11600    1.16209
元大印度基金                                                     12.95000   12.83000   0.12000    0.93531
元大多多基金                                                     21.69000   21.51000   0.18000    0.83682
元大多福基金                                                     58.72000   58.24000   0.48000    0.82418
元大亞太成長基金                                                  9.56000    9.45000   0.11000    1.16402
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58800    8.55340   0.03460    0.40452
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.09200    7.06340   0.02860    0.40490
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.04900   10.04800   0.00100    0.00995
元大卓越基金                                                     52.65000   52.48000   0.17000    0.32393
元大店頭基金                                                      9.45000    9.35000   0.10000    1.06952
元大泛歐成長基金                                                  9.66000    9.52000   0.14000    1.47059
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.24990   10.24940   0.00050    0.00488
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.52350    9.55030  -0.02680   -0.28062
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.57710   31.51210   0.06500    0.20627
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.93330   37.68910   0.24420    0.64793
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.19290   19.27460  -0.08170   -0.42387
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.95820   18.78430   0.17390    0.92577
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.51680   38.39720   0.11960    0.31148
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.45700   20.46340  -0.00640   -0.03128
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.78330   17.75400   0.02930    0.16503
元大高科技基金                                                   21.83000   21.60000   0.23000    1.06481
元大得利貨幣市場基金                                             16.24740   16.24720   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97760   11.97750   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   14.05000   14.01000   0.04000    0.28551
元大華夏中小基金                                                  8.10000    8.03000   0.07000    0.87173
元大新中國基金-人民幣                                            10.49000   10.38000   0.11000    1.05973
元大新中國基金-美元                                               9.93300    9.84100   0.09200    0.93486
元大新中國基金-新台幣                                             9.85000    9.74000   0.11000    1.12936
元大新主流基金                                                   30.32000   30.04000   0.28000    0.93209
元大新東協平衡基金-美元                                           9.37900    9.36400   0.01500    0.16019
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.33030   10.31510   0.01520    0.14736
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.67110    9.66490   0.00620    0.06415
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.29700   10.26530   0.03170    0.30881
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.01140    8.98370   0.02770    0.30834
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.78450    9.78020   0.00430    0.04397
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.41790    9.41370   0.00420    0.04462
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.89810    9.86960   0.02850    0.28877
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.53000    9.50250   0.02750    0.28940
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.54430    9.53760   0.00670    0.07025
元大新興亞洲基金                                                 11.82000   11.70000   0.12000    1.02564
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.09250    9.09280  -0.00030   -0.00330
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.86650    8.86670  -0.00020   -0.00226
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.30760    9.28520   0.02240    0.24124
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.07580    9.05390   0.02190    0.24188
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09600   15.09580   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     42.70000   42.27000   0.43000    1.01727
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.10000   10.01000   0.09000    0.89910
元大實質多重資產基金-美元                                         9.38600    9.31500   0.07100    0.76221
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.86000    9.76000   0.10000    1.02459
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.12000   15.06000   0.06000    0.39841
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.79000   14.99000  -0.20000   -1.33422
元大摩臺基金                                                     39.26000   39.32000  -0.06000   -0.15259
元大標普500基金                                                  26.06000   25.89000   0.17000    0.65662
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.15000   13.19000  -0.04000   -0.30326
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.08000   33.83000   0.25000    0.73899
元大標智滬深300基金                                              16.99000   17.05000  -0.06000   -0.35191
元大歐洲50基金                                                   25.05000   24.84000   0.21000    0.84541
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.62800    9.62800   0.00000    0.00000
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.17040   10.17000   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                     62.67000   62.10000   0.57000    0.91787
元大韓國KOSPI200基金                                             22.11000   22.04000   0.07000    0.31760
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.33000   16.29000   0.04000    0.24555
日盛上選基金                                                     37.78000   37.61000   0.17000    0.45201
日盛小而美基金                                                   19.64000   19.66000  -0.02000   -0.10173
日盛中國內需動力基金                                             10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.55820   11.49630   0.06190    0.53843
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.72730    9.67520   0.05210    0.53849
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.55500   11.52860   0.02640    0.22900
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.71880    9.69660   0.02220    0.22895
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.50350   10.46740   0.03610    0.34488
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.81920    8.78890   0.03030    0.34475
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.69000   11.56000   0.13000    1.12457
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.20000   11.15000   0.05000    0.44843
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.53000   11.44000   0.09000    0.78671
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                        9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                     15.10000   15.04000   0.06000    0.39894
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
日盛全球抗暖化基金                                               10.71000   10.63000   0.08000    0.75259
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04490   10.03640   0.00850    0.08469
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.46590    9.45780   0.00810    0.08564
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.87750    9.85710   0.02040    0.20696
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31040    9.29110   0.01930    0.20773
日盛全球新興債券基金A                                            10.66720   10.63820   0.02900    0.27260
日盛全球新興債券基金B                                             8.30510    8.28250   0.02260    0.27286
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39760    2.38730   0.01030    0.43145
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.67220    1.66510   0.00710    0.42640
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36210    0.36140   0.00070    0.19369
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25340    0.25280   0.00060    0.23734
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.04130   12.00020   0.04110    0.34249
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.28780    8.25950   0.02830    0.34264
日盛亞洲機會基金                                                  7.52000    7.44000   0.08000    1.07527
日盛首選基金                                                     18.79000   18.78000   0.01000    0.05325
日盛高科技基金                                                   20.54000   20.43000   0.11000    0.53842
日盛貨幣市場基金                                                 14.76380   14.76360   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   44.17000   44.00000   0.17000    0.38636
日盛精選五虎基金                                                 39.87000   39.94000  -0.07000   -0.17526
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47930   13.47910   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               36.60000   36.34000   0.26000    0.71547
台新MSCI中國基金                                                 21.61000   21.23000   0.38000    1.78992
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.77000   17.77000   0.00000    0.00000
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.70000   22.74000  -0.04000   -0.17590
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15560   14.15550   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.38190   10.37940   0.00250    0.02409
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.55870   10.56490  -0.00620   -0.05868
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.10120   10.08250   0.01870    0.18547
台新中國通基金                                                   49.02000   48.79000   0.23000    0.47141
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.52260    0.51630   0.00630    1.22022
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.03100   15.79800   0.23300    1.47487
台新中國精選中小基金-美元                                         0.39350    0.38890   0.00460    1.18282
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.09000   11.92000   0.17000    1.42617
台新主流基金                                                     25.56000   25.39000   0.17000    0.66955
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.79000   19.86000  -0.07000   -0.35247
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64850    0.65260  -0.00410   -0.62826
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.80000   14.86000  -0.06000   -0.40377
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48390    0.48700  -0.00310   -0.63655
台新台灣中小基金                                                 38.15000   38.08000   0.07000    0.18382
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.79130    9.80770  -0.01640   -0.16722
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.19230    9.19840  -0.00610   -0.06632
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.26590   10.27280  -0.00690   -0.06717
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.46660   10.45450   0.01210    0.11574
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.25910   11.24580   0.01330    0.11827
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
台新印度基金                                                     16.21000   16.03000   0.18000    1.12289
台新亞美短期債券基金                                             10.94290   10.92280   0.02010    0.18402
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.51960    8.49810   0.02150    0.25300
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28310    0.28310   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.78010   11.75030   0.02980    0.25361
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38610    0.38600   0.00010    0.02591
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08690   11.08680   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.11690   30.08460   0.03230    0.10736
台新智慧生活基金-美元                                            10.53260   10.61750  -0.08490   -0.79962
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.79000   10.85000  -0.06000   -0.55300
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.56990    8.58090  -0.01100   -0.12819
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.72630    8.71620   0.01010    0.11588
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.16710    9.17890  -0.01180   -0.12856
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.34240    9.33150   0.01090    0.11681
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.77930   10.75400   0.02530    0.23526
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34610    0.34620  -0.00010   -0.02889
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.07520    8.05640   0.01880    0.23335
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27300    0.27300   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.92000    5.82000   0.10000    1.71821
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      21.02000   20.95000   0.07000    0.33413
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.71500   10.56500   0.15000    1.41978
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.54000   23.32000   0.22000    0.94340
未來資產全球大消費基金                                           15.97000   15.84000   0.13000    0.82071
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.73260   11.71840   0.01420    0.12118
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.51070    9.49910   0.01160    0.12212
未來資產亞洲新富基金                                             21.42000   21.33000   0.09000    0.42194
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56130   12.56120   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.60000   14.45000   0.15000    1.03806
未來資產新興市場債券基金A                                         8.79180    8.79310  -0.00130   -0.01478
未來資產新興市場債券基金B                                         6.71820    6.71920  -0.00100   -0.01488
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.07300   11.07210   0.00090    0.00813
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.88340    9.91900  -0.03560   -0.35891
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.36070    9.34780   0.01290    0.13800
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.60340   10.58870   0.01470    0.13883
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.96490    7.99390  -0.02900   -0.36278
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.08500    9.11830  -0.03330   -0.36520
永豐中小基金                                                     59.68000   59.17000   0.51000    0.86192
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.75100    1.74230   0.00870    0.49934
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.30500    2.29370   0.01130    0.49265
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             7.98340    7.97330   0.01010    0.12667
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.19780   10.18500   0.01280    0.12568
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.22000    5.13000   0.09000    1.75439
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.47000   23.13000   0.34000    1.46995
永豐主流品牌基金                                                 18.35000   18.27000   0.08000    0.43788
永豐永豐基金                                                     38.18000   38.29000  -0.11000   -0.28728
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.96440    9.96850  -0.00410   -0.04113
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.96330    9.96740  -0.00410   -0.04113
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.93520    9.93830  -0.00310   -0.03119
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.93490    9.93790  -0.00300   -0.03019
永豐亞洲民生消費基金                                             11.83000   11.73000   0.10000    0.85251
永豐南非幣2021保本基金                                           12.88810   12.87500   0.01310    0.10175
永豐高科技基金                                                   28.20000   27.94000   0.26000    0.93057
永豐貨幣市場基金                                                 13.87730   13.87720   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.13380    2.11510   0.01870    0.88412
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.51400    2.50300   0.01100    0.43947
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.83920    7.83380   0.00540    0.06893
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.48000   10.47270   0.00730    0.06971
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.16950    7.16130   0.00820    0.11450
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.99540   10.98280   0.01260    0.11472
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.80000    9.67000   0.13000    1.34436
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.77000    7.72000   0.05000    0.64767
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.85000   17.69000   0.16000    0.90447
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.19000   56.26000  -0.07000   -0.12442
永豐領航科技基金                                                 44.80000   44.46000   0.34000    0.76473
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.54000   10.46000   0.08000    0.76482
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.26000   10.17000   0.09000    0.88496
永豐趨勢平衡基金                                                 50.08000   49.81000   0.27000    0.54206
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.53950   11.53850   0.00100    0.00867
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.39250    9.37760   0.01490    0.15889
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.64160    9.62620   0.01540    0.15998
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.40910    9.39660   0.01250    0.13303
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.57730    9.56470   0.01260    0.13173
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.40920    9.39180   0.01740    0.18527
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.78840    9.77020   0.01820    0.18628
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.39100    9.37670   0.01430    0.15251
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.63860    9.62390   0.01470    0.15274
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.40000   11.29000   0.11000    0.97431
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.14000   10.02000   0.12000    1.19760
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.84000   10.73000   0.11000    1.02516
兆豐國際中小基金                                                 17.09000   16.92000   0.17000    1.00473
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.89000   14.70000   0.19000    1.29252
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.87000   19.58000   0.29000    1.48110
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.75000   19.48000   0.27000    1.38604
兆豐國際生命科學基金                                             16.29000   16.28000   0.01000    0.06143
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.42380   10.36330   0.06050    0.58379
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.66370   10.61760   0.04610    0.43418
兆豐國際全球基金                                                 32.73000   32.55000   0.18000    0.55300
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25520   10.25470   0.00050    0.00488
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.97520   10.00320  -0.02800   -0.27991
兆豐國際國民基金                                                 22.72000   22.75000  -0.03000   -0.13187
兆豐國際第一基金                                                 13.72000   13.65000   0.07000    0.51282
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.95270    9.93190   0.02080    0.20943
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.92360    7.90710   0.01650    0.20867
兆豐國際萬全基金                                                 21.21000   21.14000   0.07000    0.33113
兆豐國際電子基金                                                 27.35000   27.26000   0.09000    0.33015
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.74000   22.72000   0.02000    0.08803
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.35000   16.35000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                               33.00000   32.98000   0.02000    0.06064
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49750   12.49740   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.64000   11.67000  -0.03000   -0.25707
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.09890   11.07240   0.02650    0.23933
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.91200   11.89470   0.01730    0.14544
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.70800   10.69370   0.01430    0.13372
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.47380   11.45870   0.01510    0.13178
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.15370    8.13430   0.01940    0.23850
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.48340    9.46990   0.01350    0.14256
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.03010    9.01800   0.01210    0.13418
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.98260    8.97060   0.01200    0.13377
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.31630    9.30390   0.01240    0.13328
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.54000   10.48000   0.06000    0.57252
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.35000   11.31000   0.04000    0.35367
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.73000    9.67000   0.06000    0.62048
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
合庫全球新興市場基金                                              9.44000    9.32000   0.12000    1.28755
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
合庫貨幣市場基金                                                 10.12570   10.12560   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.51380    9.51100   0.00280    0.02944
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.78670    9.78300   0.00370    0.03782
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.09890   10.08760   0.01130    0.11202
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.51470   11.50750   0.00720    0.06257
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.41810   13.42200  -0.00390   -0.02906
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.90020    8.89710   0.00310    0.03484
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.56100    9.55740   0.00360    0.03767
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.97400    7.96510   0.00890    0.11174
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.87380    8.86860   0.00520    0.05863
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.08560   10.08830  -0.00270   -0.02676
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.95190   10.95060   0.00130    0.01187
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.94620   10.00170  -0.05550   -0.55491
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.76240    9.79290  -0.03050   -0.31145
安聯中國東協基金                                                 15.58000   15.39000   0.19000    1.23457
安聯中國策略基金                                                 14.99000   14.86000   0.13000    0.87483
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.01000   14.71000   0.30000    2.03943
安聯中華新思路基金-美元                                          14.07000   13.86000   0.21000    1.51515
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.15000   12.93000   0.22000    1.70147
安聯台灣大壩基金                                                 29.52000   29.51000   0.01000    0.03389
安聯台灣科技基金                                                 50.31000   50.03000   0.28000    0.55966
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48660   12.48640   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 32.83000   32.81000   0.02000    0.06096
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12460   10.12530  -0.00070   -0.00691
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.07170   15.07090   0.00080    0.00531
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67630    9.67580   0.00050    0.00517
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.61000   11.54000   0.07000    0.60659
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.85000   11.75000   0.10000    0.85106
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.31090   12.29000   0.02090    0.17006
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14340   10.13800   0.00540    0.05326
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.25670   12.25080   0.00590    0.04816
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.56330    9.55710   0.00620    0.06487
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.39880    9.39370   0.00510    0.05429
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.08130    9.07690   0.00440    0.04847
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.43000   11.38000   0.05000    0.43937
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.13000   11.05000   0.08000    0.72398
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.04700   12.02390   0.02310    0.19212
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.96060   10.94900   0.01160    0.10595
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.63480   10.62130   0.01350    0.12710
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.99520    8.98270   0.01250    0.13916
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.76680    8.75750   0.00930    0.10619
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.48030    8.46950   0.01080    0.12752
安聯全球人口趨勢基金                                             11.77000   11.66000   0.11000    0.94340
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.75000   37.76000  -0.01000   -0.02648
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.96000    8.84000   0.12000    1.35747
安聯全球計量平衡基金                                             12.91000   12.83000   0.08000    0.62354
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04430   12.04310   0.00120    0.00996
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46030   10.45930   0.00100    0.00956
安聯全球新興市場基金                                             17.89000   17.67000   0.22000    1.24505
安聯全球農金趨勢基金                                              9.54000    9.46000   0.08000    0.84567
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.34000    9.25000   0.09000    0.97297
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
安聯亞洲動態策略基金                                             23.96000   23.68000   0.28000    1.18243
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01780   10.01750   0.00030    0.00299
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.77550    9.77520   0.00030    0.00307
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.60780   82.41230   0.19550    0.23722
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.31140   12.28590   0.02550    0.20756
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.08310   64.92570   0.15740    0.24243
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.61290    9.59290   0.02000    0.20849
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.56090    2.55890   0.00200    0.07816
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.44030   10.42600   0.01430    0.13716
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.17530    2.17280   0.00250    0.11506
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.67030    8.65450   0.01580    0.18256
宏利台灣動力基金                                                 34.62000   34.26000   0.36000    1.05079
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.30090   10.26150   0.03940    0.38396
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.06680   10.00450   0.06230    0.62272
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.14680    8.11570   0.03110    0.38321
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.10770    8.06200   0.04570    0.56686
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.84000   10.79000   0.05000    0.46339
宏利全球債券組合基金                                             13.02460   13.01120   0.01340    0.10299
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77400    2.77420  -0.00020   -0.00721
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.70510   11.69950   0.00560    0.04787
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70050    8.69650   0.00400    0.04600
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.41800    2.41560   0.00240    0.09935
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.91370   10.88880   0.02490    0.22868
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.96870    3.91710   0.05160    1.31730
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64110    0.63280   0.00830    1.31163
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.58000   18.32000   0.26000    1.41921
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.72210   11.71240   0.00970    0.08282
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.42070   10.41270   0.00800    0.07683
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.12510   10.10990   0.01520    0.15035
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.96480    8.95760   0.00720    0.08038
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.54950    8.54320   0.00630    0.07374
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.47210    8.45810   0.01400    0.16552
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.51420    8.51190   0.00230    0.02702
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.78310    2.78200   0.00110    0.03954
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40420    0.40410   0.00010    0.02475
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.28560   12.27190   0.01370    0.11164
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92180    0.92180   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.50780    7.50010   0.00770    0.10267
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.07490    2.07430   0.00060    0.02893
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29840    0.29830   0.00010    0.03352
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.21160    9.20190   0.00970    0.10541
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33530    0.33540  -0.00010   -0.02982
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63750   13.63740   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.78000    2.74000   0.04000    1.45985
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.61000   12.44000   0.17000    1.36656
宏利臺灣股息收益基金                                             29.34000   29.03000   0.31000    1.06786
宏利澳幣保本基金                                                 12.02740   12.03400  -0.00660   -0.05484
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.55000   10.49000   0.06000    0.57197
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.64000   11.57000   0.07000    0.60501
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.32000   11.26000   0.06000    0.53286
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.24000   10.16000   0.08000    0.78740
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.91000   11.82000   0.09000    0.76142
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.09920   10.06420   0.03500    0.34777
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.45230    9.42710   0.02520    0.26731
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.85030    8.80500   0.04530    0.51448
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.47390   10.42040   0.05350    0.51342
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
貝萊德新台幣基金                                                 12.93080   12.93070   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   27.04000   26.97000   0.07000    0.25955
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20180   11.19670   0.00510    0.04555
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.90330    9.86730   0.03600    0.36484
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.22000   10.09000   0.13000    1.28840
保德信大中華基金-新台幣                                          30.31000   29.85000   0.46000    1.54104
保德信中小型股基金                                               50.70000   50.13000   0.57000    1.13704
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.90000    9.78000   0.12000    1.22699
保德信中國中小基金-美元                                           9.64000    9.51000   0.13000    1.36698
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.27000    9.12000   0.15000    1.64474
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.44580    9.36940   0.07640    0.81542
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.50320    9.42530   0.07790    0.82650
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.57220    9.49730   0.07490    0.78865
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.30750   10.22680   0.08070    0.78910
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.41000    9.28000   0.13000    1.40086
保德信中國品牌基金-美元                                           9.38000    9.25000   0.13000    1.40541
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.16000   10.02000   0.14000    1.39721
保德信台商全方位基金                                             38.12000   37.89000   0.23000    0.60702
保德信全球中小基金                                               30.59000   30.53000   0.06000    0.19653
保德信全球消費商機基金                                           18.40000   18.35000   0.05000    0.27248
保德信全球基礎建設基金                                           12.46000   12.44000   0.02000    0.16077
保德信全球資源基金                                                8.32000    8.19000   0.13000    1.58730
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.52000   33.50000   0.02000    0.05970
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.79410    9.77930   0.01480    0.15134
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.57470   10.55820   0.01650    0.15628
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.26180    9.22480   0.03700    0.40109
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.98510    9.94520   0.03990    0.40120
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.24350    8.23430   0.00920    0.11173
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.82570   10.81350   0.01220    0.11282
保德信亞太基金                                                   21.98000   21.76000   0.22000    1.01103
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.48330    8.46560   0.01770    0.20908
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.19400   11.17060   0.02340    0.20948
保德信店頭市場基金                                               36.34000   35.85000   0.49000    1.36681
保德信拉丁美洲基金                                                7.01000    6.83000   0.18000    2.63543
保德信金平衡基金                                                 30.41000   30.41000   0.00000    0.00000
保德信金滿意基金                                                 44.54000   44.57000  -0.03000   -0.06731
保德信科技島基金                                                 27.77000   27.63000   0.14000    0.50670
保德信高成長基金                                                 98.51000   98.47000   0.04000    0.04062
保德信第一基金                                                   28.07000   27.88000   0.19000    0.68149
保德信貨幣市場基金                                               15.76210   15.76190   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.61980   10.58550   0.03430    0.32403
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.75470   10.69380   0.06090    0.56949
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.87610   10.84610   0.03000    0.27660
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.31290   10.25940   0.05350    0.52147
保德信新世紀基金                                                 10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.08840    8.07300   0.01540    0.19076
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.87580   10.85500   0.02080    0.19162
保德信新興趨勢組合基金                                           11.39000   11.21000   0.18000    1.60571
保德信瑞騰基金                                                   15.54010   15.53990   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.70000   10.60000   0.10000    0.94340
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.77570    9.77050   0.00520    0.05322
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.00360    9.99840   0.00520    0.05201
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.72630    9.71570   0.01060    0.10910
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.83920    9.82570   0.01350    0.13739
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.94300    9.93420   0.00880    0.08858
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.94220    9.93330   0.00890    0.08960
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80280    9.80130   0.00150    0.01530
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.80540    9.80400   0.00140    0.01428
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.08790   10.07550   0.01240    0.12307
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.10480   10.09910   0.00570    0.05644
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.10400   10.09840   0.00560    0.05545
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.99480    9.99800  -0.00320   -0.03201
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.99480    9.99800  -0.00320   -0.03201
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.71680    9.70920   0.00760    0.07828
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.56800    9.56770   0.00030    0.00314
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95160    1.94740   0.00420    0.21567
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64480    2.63870   0.00610    0.23117
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29490    0.29440   0.00050    0.16984
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43400    0.43330   0.00070    0.16155
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.44200    8.41910   0.02290    0.27200
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.65690   11.62260   0.03430    0.29511
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.53200    9.52310   0.00890    0.09346
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.63140   11.61820   0.01320    0.11361
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.67680    8.67460   0.00220    0.02536
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.59910   10.59630   0.00280    0.02642
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.17950   10.17690   0.00260    0.02555
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.11440   10.10440   0.01000    0.09897
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.10420   10.10010   0.00410    0.04059
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.66540   10.66110   0.00430    0.04033
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.02770   10.01750   0.01020    0.10182
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81360    9.80810   0.00550    0.05608
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11760   10.11180   0.00580    0.05736
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.80300    9.78940   0.01360    0.13893
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.00170    9.99090   0.01080    0.10810
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.65110   10.65390  -0.00280   -0.02628
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.29970    6.29270   0.00700    0.11124
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.75000   10.73810   0.01190    0.11082
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64630   11.64620   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.34000   20.36000  -0.02000   -0.09823
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4634.330004638.15000  -3.82000   -0.08236
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.46580   10.36170   0.10410    1.00466
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.49480   11.39420   0.10060    0.88291
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.72210   10.63540   0.08670    0.81520
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.33610    9.24330   0.09280    1.00397
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.77850    9.69290   0.08560    0.88312
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.56820    9.49080   0.07740    0.81553
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.69850   10.59220   0.10630    1.00357
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.26490   11.16630   0.09860    0.88301
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.19120   11.10070   0.09050    0.81526
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.62000    6.49000   0.13000    2.00308
柏瑞巨人基金                                                     13.13000   13.18000  -0.05000   -0.37936
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65010   13.64990   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.48000   16.33000   0.15000    0.91855
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.52970   13.50570   0.02400    0.17770
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.88180   11.87570   0.00610    0.05137
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.49250   12.48600   0.00650    0.05206
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.00670    8.99070   0.01600    0.17796
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.85390    6.84170   0.01220    0.17832
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.86280    8.85820   0.00460    0.05193
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.51010    8.50520   0.00490    0.05761
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.85490   10.84930   0.00560    0.05162
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.39730    8.38430   0.01300    0.15505
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.05800   12.05180   0.00620    0.05144
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.72100   11.70020   0.02080    0.17777
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.74460   11.73800   0.00660    0.05623
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.37210   11.36620   0.00590    0.05191
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.08250    9.06640   0.01610    0.17758
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.90240    9.89730   0.00510    0.05153
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.72730    9.72180   0.00550    0.05657
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.65460    9.64960   0.00500    0.05182
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.49800    9.48330   0.01470    0.15501
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.25830   10.24180   0.01650    0.16110
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.10950   10.10310   0.00640    0.06335
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.99490    9.99130   0.00360    0.03603
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.07590   10.07050   0.00540    0.05362
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.06270   10.04650   0.01620    0.16125
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.86380    9.85740   0.00640    0.06493
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.80180    9.79830   0.00350    0.03572
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.88330    9.87800   0.00530    0.05365
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.23870   10.22220   0.01650    0.16141
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.10950   10.10300   0.00650    0.06434
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.99490    9.99130   0.00360    0.03603
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.07600   10.07060   0.00540    0.05362
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.06270   10.04650   0.01620    0.16125
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.86390    9.85750   0.00640    0.06493
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.80190    9.79840   0.00350    0.03572
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.88340    9.87800   0.00540    0.05467
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.58860   10.56230   0.02630    0.24900
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.75090   11.73100   0.01990    0.16964
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.16750   11.15220   0.01530    0.13719
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.03950    9.01700   0.02250    0.24953
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.73260    9.71610   0.01650    0.16982
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.58900    9.57590   0.01310    0.13680
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.30370   10.27810   0.02560    0.24907
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.94140   10.92280   0.01860    0.17029
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.78900   10.77420   0.01480    0.13737
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.03970    9.01720   0.02250    0.24952
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.73300    9.71650   0.01650    0.16981
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.58940    9.57630   0.01310    0.13680
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.28000   13.15000   0.13000    0.98859
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.18000   14.07000   0.11000    0.78181
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.31000    9.24000   0.07000    0.75758
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.78000    8.69000   0.09000    1.03567
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.80000    9.71000   0.09000    0.92688
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.58000   11.46000   0.12000    1.04712
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.73000   11.63000   0.10000    0.85985
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.95000   11.86000   0.09000    0.75885
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.52000   13.36000   0.16000    1.19760
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.67000   13.49000   0.18000    1.33432
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.60000    9.40000   0.20000    2.12766
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.37890   11.35050   0.02840    0.25021
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47710    7.45840   0.01870    0.25072
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.44410   11.43100   0.01310    0.11460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.09250   11.08580   0.00670    0.06044
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.21610   10.21510   0.00100    0.00979
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.42490    8.41530   0.00960    0.11408
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.48090    9.47530   0.00560    0.05910
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.49410    9.49320   0.00090    0.00948
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.67040   10.66400   0.00640    0.06002
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.05000   10.03850   0.01150    0.11456
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.19940   10.19850   0.00090    0.00882
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.82240    9.81650   0.00590    0.06010
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.10310    9.09270   0.01040    0.11438
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.97570    8.97430   0.00140    0.01560
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.51840    9.51750   0.00090    0.00946
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.00590   12.00000   0.00590    0.04917
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.45010   11.45270  -0.00260   -0.02270
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.87620   10.88470  -0.00850   -0.07809
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.19590    7.19240   0.00350    0.04866
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.00400    9.00610  -0.00210   -0.02332
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.60970    9.61720  -0.00750   -0.07799
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.32040   10.31540   0.00500    0.04847
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.89350   10.90210  -0.00860   -0.07888
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.74400    9.74620  -0.00220   -0.02257
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.17580    9.17140   0.00440    0.04798
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.81430    9.82200  -0.00770   -0.07840
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.10850   11.09130   0.01720    0.15508
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.66330   11.65440   0.00890    0.07637
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.70130   10.69600   0.00530    0.04955
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.12300    9.10890   0.01410    0.15479
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.65310    9.64570   0.00740    0.07672
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.63510    9.63030   0.00480    0.04984
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.99330   10.98480   0.00850    0.07738
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.91120    9.89590   0.01530    0.15461
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.19680   10.19170   0.00510    0.05004
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.47090    9.45630   0.01460    0.15439
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.27570    9.26130   0.01440    0.15549
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.87150    9.86390   0.00760    0.07705
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.39860    9.39390   0.00470    0.05003
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.53000   18.41000   0.12000    0.65182
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.36000   17.22000   0.14000    0.81301
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.92660   12.91950   0.00710    0.05496
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.81580   10.80390   0.01190    0.11015
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.72400   11.70360   0.02040    0.17431
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.30030   12.28960   0.01070    0.08707
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.24460   11.23600   0.00860    0.07654
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.87620    9.86530   0.01090    0.11049
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.41490   10.39670   0.01820    0.17506
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.31340   10.30440   0.00900    0.08734
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.29000   10.28210   0.00790    0.07683
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                       10.01680   10.00580   0.01100    0.10994
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.21050   10.19270   0.01780    0.17463
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.79390   11.78360   0.01030    0.08741
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.23100   10.22310   0.00790    0.07728
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.94000   13.85000   0.09000    0.64982
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      28.30000   28.71000  -0.41000   -1.42807
國泰大中華基金                                                   21.43000   21.41000   0.02000    0.09341
國泰小龍基金                                                     16.08000   16.05000   0.03000    0.18692
國泰中小成長基金                                                 46.92000   46.74000   0.18000    0.38511
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.39370    4.34070   0.05300    1.22100
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.82000   19.55000   0.27000    1.38107
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.74540    0.73700   0.00840    1.13976
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.70480    0.69690   0.00790    1.13359
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.15620    2.14680   0.00940    0.43786
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.54630    9.49580   0.05050    0.53181
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.14750    8.10450   0.04300    0.53057
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31220    0.31110   0.00110    0.35358
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.47380   11.47270   0.00110    0.00959
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.68090    1.68220  -0.00130   -0.07728
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.94980    9.92130   0.02850    0.28726
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32890    0.32870   0.00020    0.06085
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.71620    4.63570   0.08050    1.73652
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.27000   20.87000   0.40000    1.91663
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.68650    0.67540   0.01110    1.64347
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.49760    3.43580   0.06180    1.79871
國泰中港台基金台幣級別                                           15.78000   15.48000   0.30000    1.93798
國泰中港台基金美元級別                                            0.51550    0.50680   0.00870    1.71665
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.73000   27.60000   0.13000    0.47101
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.54000   12.59000  -0.05000   -0.39714
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.52000   36.24000   0.28000    0.77263
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.28640   10.25590   0.03050    0.29739
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.28660   10.25610   0.03050    0.29738
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.28690   10.25640   0.03050    0.29738
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33450    0.33430   0.00020    0.05983
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33450    0.33440   0.00010    0.02990
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33450    0.33440   0.00010    0.02990
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40800   12.40790   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.72000   29.51000   0.21000    0.71162
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.41540    2.40260   0.01280    0.53276
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.92000   10.84000   0.08000    0.73801
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35500    0.35340   0.00160    0.45274
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.48050    0.48110  -0.00060   -0.12471
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.60000   13.55000   0.05000    0.36900
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47070    0.47010   0.00060    0.12763
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.86000    5.78000   0.08000    1.38408
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18780    0.18580   0.00200    1.07643
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41300    0.41200   0.00100    0.24272
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37420    0.37320   0.00100    0.26795
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43740    0.43630   0.00110    0.25212
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.08000   11.04000   0.04000    0.36232
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50300    0.50460  -0.00160   -0.31708
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.95000   20.82000   0.13000    0.62440
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.75000   21.80000  -0.05000   -0.22936
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.51610    2.50040   0.01570    0.62790
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.40750   11.32430   0.08320    0.73470
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.30120   10.22620   0.07500    0.73341
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37070    0.36870   0.00200    0.54245
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33480    0.33300   0.00180    0.54054
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49860    0.49870  -0.00010   -0.02005
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.02000   11.91000   0.11000    0.92359
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40410    0.40140   0.00270    0.67265
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  19.11000   18.97000   0.14000    0.73801
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62200    0.61890   0.00310    0.50089
國泰科技生化基金                                                 38.74000   38.42000   0.32000    0.83290
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        27.10000   26.81000   0.29000    1.08169
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.55000   13.64000  -0.09000   -0.65982
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.48120   39.17820   0.30300    0.77339
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.63840   19.71370  -0.07530   -0.38197
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.23740   19.05950   0.17790    0.93339
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.56570   40.08650   0.47920    1.19541
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.44260   41.22540   0.21720    0.52686
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.73440   43.59340   0.14100    0.32344
國泰紐幣2021保本基金                                             12.08110   12.08400  -0.00290   -0.02400
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.36780   12.37050  -0.00270   -0.02183
國泰紐幣保本基金                                                 12.38060   12.37800   0.00260    0.02101
國泰高科技基金                                                   14.31000   14.17000   0.14000    0.98800
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.96000   24.89000   0.07000    0.28124
國泰國泰基金台幣級別                                             24.96000   24.89000   0.07000    0.28124
國泰富時中國A50基金                                              19.04000   19.02000   0.02000    0.10515
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33770    0.33710   0.00060    0.17799
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46400    0.46570  -0.00170   -0.36504
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.52000   11.44000   0.08000    0.69930
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37340    0.37180   0.00160    0.43034
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51300    0.51380  -0.00080   -0.15570
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.42000   10.35000   0.07000    0.67633
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35090    0.34950   0.00140    0.40057
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48210    0.48300  -0.00090   -0.18634
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.60890   10.60300   0.00590    0.05564
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.65830    7.65410   0.00420    0.05487
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35820    0.35820   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25660    0.25660   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.25000   12.11000   0.14000    1.15607
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39900    0.39540   0.00360    0.91047
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.24410    2.24030   0.00380    0.16962
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.48680    1.48430   0.00250    0.16843
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33990    0.33960   0.00030    0.08834
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36570    0.36540   0.00030    0.08210
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22740    0.22720   0.00020    0.08803
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.44080   10.42700   0.01380    0.13235
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.78780    6.77880   0.00900    0.13277
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.80000   13.79000   0.01000    0.07252
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.61000   36.66000  -0.05000   -0.13639
國泰價值卓越基金                                                 17.15000   16.95000   0.20000    1.17994
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.40000   11.34000   0.06000    0.52910
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39010    0.38890   0.00120    0.30856
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.76120   38.90000  -0.13880   -0.35681
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.28000   20.40000  -0.12000   -0.58824
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.85000   19.55000   0.30000    1.53453
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.62000   19.62000   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.07520   12.06610   0.00910    0.07542
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39560    0.39560   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.62250    9.62280  -0.00030   -0.00312
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.33070    8.30420   0.02650    0.31912
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.65650   10.65720  -0.00070   -0.00657
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.32710    9.29740   0.02970    0.31944
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.16270   11.16200   0.00070    0.00627
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.82180    9.85090  -0.02910   -0.29540
第一金大中華基金                                                 29.30000   29.18000   0.12000    0.41124
第一金小型精選基金                                               42.41000   41.83000   0.58000    1.38656
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.18000   14.08000   0.10000    0.71023
第一金中國世紀基金-美元                                           8.94080    8.86520   0.07560    0.85277
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.94170    8.86610   0.07560    0.85269
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.47000   10.36000   0.11000    1.06178
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.47000   10.36000   0.11000    1.06178
第一金中概平衡基金                                               27.00000   26.99000   0.01000    0.03705
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24540   15.24530   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.79000  177.78700   0.00300    0.00169
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.01320   10.10160  -0.08840   -0.87511
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.01320   10.10160  -0.08840   -0.87511
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.57750   14.55450   0.02300    0.15803
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.57820   14.55510   0.02310    0.15871
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.94000   13.89000   0.05000    0.35997
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.95000   13.89000   0.06000    0.43197
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.83330    9.81840   0.01490    0.15176
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.83680    9.82160   0.01520    0.15476
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.49340    9.46620   0.02720    0.28734
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.51790    9.49060   0.02730    0.28765
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.27450   10.25870   0.01580    0.15402
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.92750    9.89900   0.02850    0.28791
第一金全球大趨勢基金                                             23.93000   23.84000   0.09000    0.37752
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.22970    8.20330   0.02640    0.32182
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85230    5.83360   0.01870    0.32056
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.45830    9.45810   0.00020    0.00211
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.45940    9.45920   0.00020    0.00211
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.77760    9.77750   0.00010    0.00102
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.77900    9.77870   0.00030    0.00307
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.66370    8.63280   0.03090    0.35794
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.20500   10.16860   0.03640    0.35796
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.73230    9.72740   0.00490    0.05037
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.73140    9.72660   0.00480    0.04935
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.99750    7.99220   0.00530    0.06631
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.88230    8.86750   0.01480    0.16690
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.88270    8.86780   0.01490    0.16802
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.15190   11.14870   0.00320    0.02870
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.15510   11.14960   0.00550    0.04933
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.98480    9.97810   0.00670    0.06715
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.78350   14.75880   0.02470    0.16736
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.96930   13.93810   0.03120    0.22385
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.98660   13.95540   0.03120    0.22357
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.13000   13.07000   0.06000    0.45907
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.16000   13.09000   0.07000    0.53476
第一金亞洲科技基金                                               19.81000   19.61000   0.20000    1.01989
第一金亞洲新興市場基金                                           13.40000   13.29000   0.11000    0.82769
第一金店頭市場基金                                               10.73000   10.56000   0.17000    1.60985
第一金創新趨勢基金                                               27.48000   27.17000   0.31000    1.14096
第一金電子基金                                                   37.11000   36.91000   0.20000    0.54186
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.75000   20.75000   0.00000    0.00000
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.10000   19.08000   0.02000    0.10482
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
統一大中華中小基金(美元)                                          9.20000    9.27000  -0.07000   -0.75512
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.54000   13.61000  -0.07000   -0.51433
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
統一大滿貫基金-A類型                                             37.38000   37.38000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-I類型                                             37.38000   37.38000   0.00000    0.00000
統一大龍印基金                                                   15.92000   15.76000   0.16000    1.01523
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.89000   10.94000  -0.05000   -0.45704
統一中小基金                                                     29.16000   29.17000  -0.01000   -0.03428
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.79300    9.72760   0.06540    0.67231
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.19400    9.18640   0.00760    0.08273
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.90970    8.89160   0.01810    0.20356
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.57610   11.49880   0.07730    0.67224
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.79560   10.78670   0.00890    0.08251
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.45870   10.43750   0.02120    0.20311
統一台灣動力基金                                                 20.09000   20.03000   0.06000    0.29955
統一全天候基金-A類型                                            122.46000  122.12000   0.34000    0.27841
統一全天候基金-I類型                                            122.46000  122.12000   0.34000    0.27841
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.10950    9.04320   0.06630    0.73315
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.86010    8.84740   0.01270    0.14354
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.82920    8.80860   0.02060    0.23386
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.38740    9.31910   0.06830    0.73290
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.13020    9.11710   0.01310    0.14369
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.09840    9.07720   0.02120    0.23355
統一全球債券組合基金                                             11.95860   11.95450   0.00410    0.03430
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.69000   16.70000  -0.01000   -0.05988
統一全球新科技基金(美元)                                         15.85000   15.93000  -0.08000   -0.50220
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.13000   15.17000  -0.04000   -0.26368
統一亞太基金                                                     27.25000   26.89000   0.36000    1.33879
統一亞洲大金磚基金                                               13.29000   13.15000   0.14000    1.06464
統一奔騰基金                                                     67.04000   66.63000   0.41000    0.61534
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65380   16.65360   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             11.23000   11.09000   0.14000    1.26240
統一強漢基金(美元)                                               10.21000   10.13000   0.08000    0.78973
統一強漢基金(新台幣)                                             26.73000   26.47000   0.26000    0.98224
統一統信基金                                                     35.74000   35.45000   0.29000    0.81805
統一黑馬基金                                                     67.29000   66.88000   0.41000    0.61304
統一新亞洲科技能源基金                                           19.39000   19.33000   0.06000    0.31040
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.05490    8.04440   0.01050    0.13053
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.18880   10.17550   0.01330    0.13071
統一經建基金                                                     51.98000   51.82000   0.16000    0.30876
統一龍馬基金                                                     79.06000   78.77000   0.29000    0.36816
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.53000   25.28000   0.25000    0.98892
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.78000   51.34000   0.44000    0.85703
野村中國機會基金                                                 14.15000   13.92000   0.23000    1.65230
野村巴西基金                                                      5.57000    5.45000   0.12000    2.20183
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.31000   12.20000   0.11000    0.90164
野村台灣高股息基金                                               23.07000   23.12000  -0.05000   -0.21626
野村台灣運籌基金                                                 38.91000   38.95000  -0.04000   -0.10270
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.51050    9.49570   0.01480    0.15586
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.46670    9.45450   0.01220    0.12904
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.52920    9.51300   0.01620    0.17029
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.71640    9.70150   0.01490    0.15358
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.62380    9.61060   0.01320    0.13735
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.59780    9.58140   0.01640    0.17116
野村平衡基金                                                     20.49000   20.43000   0.06000    0.29369
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.34000   13.32000   0.02000    0.15015
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
野村全球生技醫療基金                                             17.90000   17.85000   0.05000    0.28011
野村全球品牌基金                                                 28.87000   28.75000   0.12000    0.41739
野村全球氣候變遷基金                                              8.78000    8.70000   0.08000    0.91954
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.18000   13.06000   0.12000    0.91884
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.26000   11.17000   0.09000    0.80573
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.71000   19.52000   0.19000    0.97336
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.37000   12.28000   0.09000    0.73290
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.44310   10.44090   0.00220    0.02107
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.35470   10.34360   0.01110    0.10731
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.56340    9.52680   0.03660    0.38418
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.31900    9.28380   0.03520    0.37916
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.91330    8.86840   0.04490    0.50629
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.17050   11.12770   0.04280    0.38463
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.67560   10.63520   0.04040    0.37987
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.26910   10.21770   0.05140    0.50305
野村成長基金                                                     29.49000   29.47000   0.02000    0.06787
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.03780    9.01430   0.02350    0.26070
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.04950    9.02690   0.02260    0.25036
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.20870    9.16650   0.04220    0.46037
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.44600    9.42130   0.02470    0.26217
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.37170    9.34820   0.02350    0.25139
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.53940    9.49570   0.04370    0.46021
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.89000    8.75000   0.14000    1.60000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.73000   12.53000   0.20000    1.59617
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.54550    9.53560   0.00990    0.10382
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.59740    9.58980   0.00760    0.07925
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.69850    9.67450   0.02400    0.24807
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.04600   10.03620   0.00980    0.09765
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.01550   10.00760   0.00790    0.07894
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.12750   10.10230   0.02520    0.24945
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.65580    8.63440   0.02140    0.24785
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.24310    9.23070   0.01240    0.13433
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.10380    9.09380   0.01000    0.10997
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.11570   13.08330   0.03240    0.24764
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.13180   12.11550   0.01630    0.13454
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.88570    9.87480   0.01090    0.11038
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.21480   10.20880   0.00600    0.05877
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.87170    9.86990   0.00180    0.01824
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.43000    9.41220   0.01780    0.18912
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.19450   11.17340   0.02110    0.18884
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.18590   10.14440   0.04150    0.40909
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.23650   11.20860   0.02790    0.24892
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.74180   10.71810   0.02370    0.22112
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.52220   10.48120   0.04100    0.39118
野村泰國基金                                                     40.76000   40.62000   0.14000    0.34466
野村高科技基金                                                   13.09000   12.97000   0.12000    0.92521
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.26860   10.20930   0.05930    0.58084
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.43960   10.40100   0.03860    0.37112
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.60940   10.61710  -0.00770   -0.07252
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.79420    9.75840   0.03580    0.36686
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.71500    9.65930   0.05570    0.57665
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.58940    9.55350   0.03590    0.37578
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.96670   11.92290   0.04380    0.36736
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.05720   13.08180  -0.02460   -0.18805
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.91010   10.87020   0.03990    0.36706
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.82830   10.76620   0.06210    0.57681
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.93750   10.89650   0.04100    0.37627
野村貨幣市場基金                                                 16.26090   16.26070   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.92000   15.88000   0.04000    0.25189
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.01960   10.01270   0.00690    0.06891
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價               9.98000    9.98380  -0.00380   -0.03806
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.98130    9.96070   0.02060    0.20681
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.81980    9.80790   0.01190    0.12133
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.79870    9.79500   0.00370    0.03777
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.80740    9.79700   0.01040    0.10615
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.81980    9.80790   0.01190    0.12133
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.79870    9.79500   0.00370    0.03777
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.80740    9.79700   0.01040    0.10615
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.00600    9.99130   0.01470    0.14713
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.97930    9.98340  -0.00410   -0.04107
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.97610    9.96440   0.01170    0.11742
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.00600    9.99130   0.01470    0.14713
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價   9.97930    9.98340  -0.00410   -0.04107
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計  9.97610    9.96440   0.01170    0.11742
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.08530   10.06680   0.01850    0.18377
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.97760    7.96470   0.01290    0.16196
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.78100   11.76200   0.01900    0.16154
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.68000    7.58000   0.10000    1.31926
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.38000    9.24000   0.14000    1.51515
野村精選貨幣市場基金                                             12.07620   12.07610   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.60000   12.52000   0.08000    0.63898
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.71000   11.64000   0.07000    0.60137
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.49000   11.40000   0.09000    0.78947
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.14000    8.03000   0.11000    1.36986
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.53000   11.38000   0.15000    1.31810
野村積極成長基金                                                 12.44000   12.43000   0.01000    0.08045
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.44000   36.28000   0.16000    0.44101
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24330   10.22120   0.02210    0.21622
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.58790    8.57660   0.01130    0.13175
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.92390    7.91520   0.00870    0.10992
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.85960    7.84280   0.01680    0.21421
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.59400   11.57870   0.01530    0.13214
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.45930   10.44780   0.01150    0.11007
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.40630   10.38420   0.02210    0.21282
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
野村環球基金-人民幣計價                                          16.33000   16.30000   0.03000    0.18405
野村環球基金-美元計價                                            12.77000   12.75000   0.02000    0.15686
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.81000   17.75000   0.06000    0.33803
野村鴻利基金                                                     23.70000   23.62000   0.08000    0.33870
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85590   16.85580   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.12000   21.15000  -0.03000   -0.14184
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.86000   13.79000   0.07000    0.50761
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.11000   10.04000   0.07000    0.69721
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.05000   14.95000   0.10000    0.66890
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.13300   10.12250   0.01050    0.10373
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.29440   13.28070   0.01370    0.10316
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.72880    9.73460  -0.00580   -0.05958
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.70130    9.71150  -0.01020   -0.10503
凱基台商天下基金                                                 13.40000   13.30000   0.10000    0.75188
凱基台灣精五門基金                                               21.10000   21.07000   0.03000    0.14238
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.76640   10.75010   0.01630    0.15163
凱基亞太高股息基金                                               12.92000   12.83000   0.09000    0.70148
凱基亞洲四金磚基金                                               17.70000   17.52000   0.18000    1.02740
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.05000   13.97000   0.08000    0.57266
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.84270   12.75720   0.08550    0.67021
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.62000   12.51000   0.11000    0.87930
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53940   11.53930   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.36000   27.30000   0.06000    0.21978
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.89000   22.93000  -0.04000   -0.17444
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.24680   22.34490  -0.09810   -0.43903
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.96000   17.71000   0.25000    1.41163
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.21050   17.00790   0.20260    1.19121
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.82000    7.73000   0.09000    1.16429
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.03000   12.08000  -0.05000   -0.41391
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.86420   11.89480  -0.03060   -0.25726
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.74950   11.74920   0.00030    0.00255
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.01000   11.98000   0.03000    0.25042
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.48000   13.36000   0.12000    0.89820
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.24540   13.16190   0.08350    0.63441
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.63000   13.61000   0.02000    0.14695
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.69000   35.86000  -0.17000   -0.47407
富邦NASDAQ-100基金                                               31.10000   30.94000   0.16000    0.51713
富邦上証180基金                                                  29.12000   29.05000   0.07000    0.24096
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21400    0.21160   0.00240    1.13422
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.58000    6.49000   0.09000    1.38675
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.50000    7.50000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 39.01000   39.57000  -0.56000   -1.41521
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.70150   11.62170   0.07980    0.68665
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.83190   10.76050   0.07140    0.66354
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.44620   10.35720   0.08900    0.85931
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.25430   10.18430   0.07000    0.68733
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.41650    9.35440   0.06210    0.66386
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.08870    9.01130   0.07740    0.85892
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.37130   20.35010   0.02120    0.10418
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.31230   11.31130   0.00100    0.00884
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.40680   10.38880   0.01800    0.17326
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.75130   12.72860   0.02270    0.17834
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.87890    1.87590   0.00300    0.15992
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.34670    9.33000   0.01670    0.17899
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.42460    1.42240   0.00220    0.15467
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.70210   11.69550   0.00660    0.05643
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71000    1.70970   0.00030    0.01755
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.13030   10.12470   0.00560    0.05531
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49920    1.49890   0.00030    0.02001
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.46000   14.51000  -0.05000   -0.34459
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.87000   23.76000   0.11000    0.46296
富邦日本東証基金                                                 22.45000   22.40000   0.05000    0.22321
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.28000   43.25000   0.03000    0.06936
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.90000   49.99000  -0.09000   -0.18004
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  52.44000   52.52000  -0.08000   -0.15232
富邦台灣心基金                                                   24.46000   24.33000   0.13000    0.53432
富邦台灣釆吉50基金                                               49.59000   49.65000  -0.06000   -0.12085
富邦台灣科技指數基金                                             54.19000   54.19000   0.00000    0.00000
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.15830   40.69890   0.45940    1.12878
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.35940   41.22460   0.13480    0.32699
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29280    0.29290  -0.00010   -0.03414
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.49500    2.49130   0.00370    0.14852
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33850    0.33830   0.00020    0.05912
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.52110   10.51760   0.00350    0.03328
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.16760    2.16450   0.00310    0.14322
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32470    0.32450   0.00020    0.06163
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.08110    9.07810   0.00300    0.03305
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.00000   23.92000   0.08000    0.33445
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.23000   14.28000  -0.05000   -0.35014
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               31.56000   31.27000   0.29000    0.92741
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63500   15.63480   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     70.08000   69.59000   0.49000    0.70412
富邦科技基金                                                     27.85000   27.52000   0.33000    1.19913
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.45890   40.37100   0.08790    0.21773
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.97910   39.63970   0.33940    0.85621
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.17250   39.05010   0.12240    0.31344
富邦恒生國企ETF基金                                              20.76000   20.64000   0.12000    0.58140
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.76000   13.91000  -0.15000   -1.07836
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            29.37000   28.87000   0.50000    1.73190
富邦高成長基金                                                   26.64000   26.52000   0.12000    0.45249
富邦基金                                                         14.40000   14.36000   0.04000    0.27855
富邦深証100基金                                                  10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.04000   20.88000   0.16000    0.76628
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40930    0.40830   0.00100    0.24492
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.24040   12.22690   0.01350    0.11041
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.50100    9.49050   0.01050    0.11064
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30480    0.30410   0.00070    0.23019
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.85110    8.84140   0.00970    0.10971
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.43590    9.45830  -0.02240   -0.23683
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.92560    9.92490   0.00070    0.00705
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.36440    9.38670  -0.02230   -0.23757
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.83730    9.83660   0.00070    0.00712
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.36000   20.51000  -0.15000   -0.73135
富邦精準基金                                                     51.49000   50.90000   0.59000    1.15914
富邦精銳中小基金                                                 13.07000   12.87000   0.20000    1.55400
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.07000   20.03000   0.04000    0.19970
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.90000   21.97000  -0.07000   -0.31862
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.49000    7.48000   0.01000    0.13369
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.82000   15.84000  -0.02000   -0.12626
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.46000   20.44000   0.02000    0.09785
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.44750   10.40050   0.04700    0.45190
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.41240   10.37850   0.03390    0.32664
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.52510   10.45980   0.06530    0.62429
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.18270   10.13690   0.04580    0.45181
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.10200   10.06920   0.03280    0.32575
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.19300   10.12980   0.06320    0.62390
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富達台灣成長基金                                                 31.01000   31.05000  -0.04000   -0.12882
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.69800    8.66480   0.03320    0.38316
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.16970    9.13480   0.03490    0.38206
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.91810    8.88330   0.03480    0.39175
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.61920    9.58240   0.03680    0.38404
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.56740    9.53100   0.03640    0.38191
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.30540    9.26900   0.03640    0.39271
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.37200    9.33540   0.03660    0.39206
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.51930    8.49290   0.02640    0.31085
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.48430    9.45510   0.02920    0.30883
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.99050    8.96260   0.02790    0.31129
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.53560   10.50300   0.03260    0.31039
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.23180   10.20030   0.03150    0.30881
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.76890    9.73780   0.03110    0.31937
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.10890    9.07980   0.02910    0.32049
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.59500    9.56410   0.03090    0.32308
富達卓越領航全球組合基金                                         15.47000   15.32000   0.15000    0.97911
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.74620    8.71750   0.02870    0.32922
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.39110    9.36050   0.03060    0.32691
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.09810    9.06760   0.03050    0.33636
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.90370    9.87130   0.03240    0.32822
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.80410    9.77210   0.03200    0.32746
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.53310    9.50170   0.03140    0.33047
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.18370    9.15250   0.03120    0.34089
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.59750    9.56510   0.03240    0.33873
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.07000    9.97000   0.10000    1.00301
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.91000   10.80000   0.11000    1.01852
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.55000    9.43000   0.12000    1.27253
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.63000    8.57000   0.06000    0.70012
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.71000    9.63000   0.08000    0.83074
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.59050    9.56200   0.02850    0.29805
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.08310    9.05890   0.02420    0.26714
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.70090    8.66740   0.03350    0.38651
富蘭克林華美中華基金                                             13.95000   13.76000   0.19000    1.38081
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.91000   21.76000   0.15000    0.68934
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               21.01000   20.98000   0.03000    0.14299
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.17000   11.09000   0.08000    0.72137
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.81000   10.70000   0.11000    1.02804
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.94470    7.92980   0.01490    0.18790
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.07980    9.07190   0.00790    0.08708
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.72970    9.72120   0.00850    0.08744
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.28230    9.26490   0.01740    0.18781
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.03520   11.02450   0.01070    0.09706
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.76020    8.75170   0.00850    0.09712
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.21150    9.20260   0.00890    0.09671
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.12390   13.11630   0.00760    0.05794
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.28660   10.28060   0.00600    0.05836
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.08320   10.07380   0.00940    0.09331
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.68280    7.67560   0.00720    0.09380
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.16260    9.15400   0.00860    0.09395
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.66580   10.64350   0.02230    0.20952
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58920    7.57340   0.01580    0.20862
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.06990    9.05090   0.01900    0.20992
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.37700   10.36830   0.00870    0.08391
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.72830    7.72180   0.00650    0.08418
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.20520    8.19240   0.01280    0.15624
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.21760    9.21240   0.00520    0.05645
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.94870    9.94310   0.00560    0.05632
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.58710   12.56750   0.01960    0.15596
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.73000    8.81000  -0.08000   -0.90806
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.06000   11.17000  -0.11000   -0.98478
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.82000    8.76000   0.06000    0.68493
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.43150   13.33090   0.10060    0.75464
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.99000    9.93000   0.06000    0.60423
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.09000   10.02000   0.07000    0.69860
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.91000    9.82000   0.09000    0.91650
富蘭克林華美第一富基金                                           43.26000   43.13000   0.13000    0.30141
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29960   10.29940   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.79000    9.71000   0.08000    0.82389
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.16000   10.07000   0.09000    0.89374
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.21000   14.18000   0.03000    0.21157
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.34000   13.33000   0.01000    0.07502
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.42000   15.36000   0.06000    0.39063
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.04480    7.97750   0.06730    0.84362
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.13920   11.02170   0.11750    1.06608
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.65240    9.64340   0.00900    0.09333
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.00230   10.99210   0.01020    0.09279
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.97690    6.96520   0.01170    0.16798
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.17790    9.16940   0.00850    0.09270
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.21590   10.20630   0.00960    0.09406
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.62150   10.60370   0.01780    0.16787
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復華1至5年期高收益債券基金                                       20.30000   20.24000   0.06000    0.29644
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.60260   11.60180   0.00080    0.00690
復華人生目標基金                                                 41.22570   40.90750   0.31820    0.77785
復華大中華中小策略基金                                           10.06000    9.86000   0.20000    2.02840
復華中小精選基金                                                 84.40000   83.52000   0.88000    1.05364
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.81000    9.72000   0.09000    0.92593
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.79000    8.70000   0.09000    1.03448
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.43000   12.29000   0.14000    1.13914
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.44000   11.32000   0.12000    1.06007
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.02000   10.89000   0.13000    1.19376
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.54000   12.51000   0.03000    0.23981
復華全方位基金                                                   34.47000   34.13000   0.34000    0.99619
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.09000   14.06000   0.03000    0.21337
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.03000   21.93000   0.10000    0.45600
復華全球平衡基金-美元                                             9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.51000   20.54000  -0.03000   -0.14606
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.50000   17.45000   0.05000    0.28653
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.75000   16.66000   0.09000    0.54022
復華全球原物料基金                                                9.58000    9.48000   0.10000    1.05485
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.99000   13.87000   0.12000    0.86518
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46040   11.46270  -0.00230   -0.02007
復華全球債券基金                                                 13.45040   13.45610  -0.00570   -0.04236
復華全球債券組合基金                                             14.67000   14.66000   0.01000    0.06821
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.59000   14.65000  -0.06000   -0.40956
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.05000   11.00000   0.05000    0.45455
復華有利貨幣市場基金                                             13.43180   13.43170   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 13.22000   13.06000   0.16000    1.22511
復華亞太成長基金                                                 16.27000   16.09000   0.18000    1.11871
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.50000   10.40000   0.10000    0.96154
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.07000   10.94000   0.13000    1.18830
復華東協世紀基金                                                 12.43000   12.39000   0.04000    0.32284
復華南非幣長期收益基金A                                          13.11000   13.07000   0.04000    0.30604
復華南非幣長期收益基金B                                           8.19000    8.16000   0.03000    0.36765
復華南非幣短期收益基金A                                          13.50000   13.49000   0.01000    0.07413
復華南非幣短期收益基金B                                           9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華美國新星基金-美元                                            13.28000   13.26000   0.02000    0.15083
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.36000   13.30000   0.06000    0.45113
復華恒生基金                                                     21.52000   21.40000   0.12000    0.56075
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.48000    8.56000  -0.08000   -0.93458
復華恒生單日正向二倍基金                                         33.68000   33.11000   0.57000    1.72153
復華神盾基金                                                     28.44750   28.17920   0.26830    0.95212
復華高成長基金                                                   74.46000   73.99000   0.47000    0.63522
復華高益策略組合基金                                             13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
復華貨幣市場基金                                                 14.39240   14.39230   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                         19.54000   19.52000   0.02000    0.10246
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.83000   51.98000  -0.15000   -0.28857
復華復華基金                                                     23.41000   23.27000   0.14000    0.60163
復華華人世紀基金                                                 19.11000   18.78000   0.33000    1.75719
復華傳家二號基金                                                 32.60540   32.48420   0.12120    0.37310
復華傳家基金                                                     27.83800   27.38860   0.44940    1.64083
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.87000   14.87000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.84000   11.77000   0.07000    0.59473
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.49000   14.38000   0.11000    0.76495
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.02000    9.95000   0.07000    0.70352
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.38000   19.31000   0.07000    0.36251
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.66000    5.65000   0.01000    0.17699
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.79000   12.78000   0.01000    0.07825
復華新興市場短期收益基金                                         10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.30000    9.24000   0.06000    0.64935
復華滬深300 A股基金                                              21.95000   21.97000  -0.02000   -0.09103
復華數位經濟基金                                                 66.68000   65.64000   1.04000    1.58440
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.67000   11.50000   0.17000    1.47826
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.80180    9.78920   0.01260    0.12871
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.65160    9.63680   0.01480    0.15358
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.95660    9.94380   0.01280    0.12872
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.77380    9.75890   0.01490    0.15268
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.75410    9.74760   0.00650    0.06668
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.22610   10.19430   0.03180    0.31194
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.76370    9.76090   0.00280    0.02869
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.23700   10.20910   0.02790    0.27329
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.76280    9.76000   0.00280    0.02869
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.23940   10.21150   0.02790    0.27322
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.33190    9.32420   0.00770    0.08258
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.49580    8.47480   0.02100    0.24779
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.43580    8.39440   0.04140    0.49319
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.55980   11.55060   0.00920    0.07965
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.54020   10.51410   0.02610    0.24824
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.58800   10.53600   0.05200    0.49355
景順主流基金                                                     18.98000   19.03000  -0.05000   -0.26274
景順台灣科技基金                                                 32.89000   33.05000  -0.16000   -0.48411
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
景順全球科技基金                                                 23.02000   22.83000   0.19000    0.83224
景順全球康健基金                                                 18.89000   18.69000   0.20000    1.07009
景順貨幣市場基金                                                 15.93250   15.93240   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     34.92000   34.95000  -0.03000   -0.08584
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.40000   15.37000   0.03000    0.19519
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.35000   14.28000   0.07000    0.49020
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.85000   10.81000   0.04000    0.37003
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.97000   10.90000   0.07000    0.64220
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.16000   11.09000   0.07000    0.63120
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.65490    8.65120   0.00370    0.04277
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.96590    7.97430  -0.00840   -0.10534
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.04630   11.04180   0.00450    0.04075
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.14490   10.15560  -0.01070   -0.10536
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.15000    8.06000   0.09000    1.11663
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.90000    7.82000   0.08000    1.02302
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.54000   11.40000   0.14000    1.22807
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.44000    9.43530   0.00470    0.04981
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.59410    9.56580   0.02830    0.29585
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.72650    9.72190   0.00460    0.04732
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.88830    9.85920   0.02910    0.29516
華南永昌永昌基金                                                 19.62000   19.65000  -0.03000   -0.15267
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.30310   14.29000   0.01310    0.09167
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
華南永昌全球精品基金                                             16.39000   16.29000   0.10000    0.61387
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.79000   11.71000   0.08000    0.68318
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.71000   11.60000   0.11000    0.94828
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.04000   13.94000   0.10000    0.71736
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.86000   13.73000   0.13000    0.94683
華南永昌物聯網精選基金                                           12.20000   12.18000   0.02000    0.16420
華南永昌策略報酬基金                                             10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19790   16.19770   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.43730   24.45970  -0.02240   -0.09158
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93310   11.93300   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.08420   10.06600   0.01820    0.18081
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.04770   10.01340   0.03430    0.34254
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.74370    9.72610   0.01760    0.18096
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.67650    9.64350   0.03300    0.34220
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.90870    9.88700   0.02170    0.21948
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.81330    9.77600   0.03730    0.38155
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.66770    9.64640   0.02130    0.22081
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.56830    9.53190   0.03640    0.38188
華頓中小型基金                                                   28.15000   28.13000   0.02000    0.07110
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.27000   12.17920   0.09080    0.74553
華頓台灣基金                                                     32.97000   32.65000   0.32000    0.98009
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51540   11.51530   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.06000   17.97000   0.09000    0.50083
華頓全球高收益債券基金A                                          13.40510   13.39290   0.01220    0.09109
華頓全球高收益債券基金B                                           8.35600    8.34840   0.00760    0.09104
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.98000    5.88000   0.10000    1.70068
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.80750    2.76960   0.03790    1.36843
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.66350   12.44190   0.22160    1.78108
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41220    0.40600   0.00620    1.52709
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.64660   11.59480   0.05180    0.44675
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.61720   10.57750   0.03970    0.37532
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.44390   10.35530   0.08860    0.85560
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.45120    9.37100   0.08020    0.85583
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.70000   10.63510   0.06490    0.61024
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.72290    9.66760   0.05530    0.57201
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.14000   12.13000   0.01000    0.08244
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.48250    2.48140   0.00110    0.04433
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.04300    2.04690  -0.00390   -0.19053
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.68240   11.65820   0.02420    0.20758
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.52370    9.50400   0.01970    0.20728
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36390    0.36310   0.00080    0.22032
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30280    0.30260   0.00020    0.06609
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.50000    3.46000   0.04000    1.15607
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.79000   15.56000   0.23000    1.47815
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 25.07000   25.09000  -0.02000   -0.07971
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.60000   12.48000   0.12000    0.96154
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.42000    8.36000   0.06000    0.71770
匯豐安富基金                                                     26.03000   26.04000  -0.01000   -0.03840
匯豐成功基金                                                     41.05000   41.44000  -0.39000   -0.94112
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.56190    2.56690  -0.00500   -0.19479
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.34240    2.34770  -0.00530   -0.22575
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.49530   11.49000   0.00530    0.04613
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.89860    7.89310   0.00550    0.06968
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37690    0.37700  -0.00010   -0.02653
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33700    0.33710  -0.00010   -0.02966
匯豐金磚動力基金                                                 14.38000   14.07000   0.31000    2.20327
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97810   14.97800   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.12000    5.03000   0.09000    1.78926
匯豐新鑽動力基金                                                 11.17000   10.98000   0.19000    1.73042
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.52980    5.48230   0.04750    0.86642
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.10310    9.05580   0.04730    0.52232
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.96000   54.01000  -0.05000   -0.09258
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.96000   54.01000  -0.05000   -0.09258
匯豐龍騰電子基金                                                 39.25000   39.04000   0.21000    0.53791
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.25670   12.25890  -0.00220   -0.01795
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.57000   21.40000   0.17000    0.79439
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.22000   11.16000   0.06000    0.53763
新光中國成長基金(美元)                                           11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.28000   11.24000   0.04000    0.35587
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.50110   10.47460   0.02650    0.25299
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.79450    9.81430  -0.01980   -0.20175
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.06200   10.05900   0.00300    0.02982
新光台灣富貴基金                                                 23.70000   23.68000   0.02000    0.08446
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.29000   12.29000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.94000   11.90000   0.04000    0.33613
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.98400    9.96570   0.01830    0.18363
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.72110    9.68080   0.04030    0.41629
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.63730    9.61960   0.01770    0.18400
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.37300    9.33410   0.03890    0.41675
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.14000    9.17000  -0.03000   -0.32715
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.47000   10.39000   0.08000    0.76997
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43860   15.43840   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                    10.08000   10.00000   0.08000    0.80000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
新光亞洲精選基金-美金                                            23.25000   23.10000   0.15000    0.64935
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.48000   23.26000   0.22000    0.94583
新光兩岸優勢基金                                                 12.86000   12.83000   0.03000    0.23383
新光店頭基金                                                     27.44000   27.13000   0.31000    1.14265
新光南非幣保本基金                                               11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
新光特選內需收益ETF基金                                          20.18000   20.52000  -0.34000   -1.65692
新光創新科技基金                                                 16.33000   16.22000   0.11000    0.67818
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.72100    9.71590   0.00510    0.05249
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.00020    9.98780   0.01240    0.12415
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.65700    9.64420   0.01280    0.13272
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.23550    9.23070   0.00480    0.05200
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.50700    9.49550   0.01150    0.12111
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.17880    9.16690   0.01190    0.12981
新光澳幣八年期保本基金                                           10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
新光澳幣保本基金                                                 11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.02230   10.01360   0.00870    0.08688
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.78090    9.77240   0.00850    0.08698
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.74410    9.72970   0.01440    0.14800
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.94360    9.92890   0.01470    0.14805
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.88030    9.87280   0.00750    0.07597
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.68000    9.67260   0.00740    0.07650
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.65270    9.64600   0.00670    0.06946
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.85310    9.84640   0.00670    0.06805
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.60000    7.56000   0.04000    0.52910
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.67710    9.65010   0.02700    0.27979
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.30560    9.27980   0.02580    0.27802
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.62600    9.60110   0.02490    0.25935
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.30640    9.28230   0.02410    0.25963
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.37950    9.35520   0.02430    0.25975
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.76440    9.73900   0.02540    0.26081
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.66530   13.61260   0.05270    0.38714
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.43890    8.40630   0.03260    0.38780
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.29320   36.89780   0.39540    1.07161
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.44420   37.99240   0.45180    1.18919
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.39570   38.87610   0.51960    1.33655
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.16690   11.16600   0.00090    0.00806
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.98150   10.01100  -0.02950   -0.29468
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.86210   13.71170   0.15040    1.09687
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.44010   10.38390   0.05620    0.54122
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.76000   10.68000   0.08000    0.74906
群益大印度基金-人民幣                                            14.17850   14.09670   0.08180    0.58028
群益大印度基金-美元                                              13.43640   13.43260   0.00380    0.02829
群益大印度基金-新臺幣                                            12.69000   12.66000   0.03000    0.23697
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.83520   12.72810   0.10710    0.84145
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.47220   12.43640   0.03580    0.28786
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.90340   11.80410   0.09930    0.84123
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.55540   10.52520   0.03020    0.28693
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.29980   10.21390   0.08590    0.84101
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.16980    9.14360   0.02620    0.28654
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.94100    9.85810   0.08290    0.84093
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.14700    9.12080   0.02620    0.28726
群益中小型股基金                                                 53.53000   52.84000   0.69000    1.30583
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.99220    9.93710   0.05510    0.55449
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.34750    9.34730   0.00020    0.00214
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.73270    8.71120   0.02150    0.24681
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.83240    8.78370   0.04870    0.55444
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.26240    8.26220   0.00020    0.00242
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.71970    7.70070   0.01900    0.24673
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.86430   10.84700   0.01730    0.15949
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.53160   10.55790  -0.02630   -0.24910
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.75870    9.76290  -0.00420   -0.04302
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.53090    9.43950   0.09140    0.96827
群益中國新機會基金N-美元                                          8.81840    8.78200   0.03640    0.41448
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.39000    9.32000   0.07000    0.75107
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.45250    8.37140   0.08110    0.96877
群益中國新機會基金-美元                                           9.42890    9.39010   0.03880    0.41320
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.96000    8.90000   0.06000    0.67416
群益平衡王基金                                                   19.86460   19.80940   0.05520    0.27866
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.22000    8.23000  -0.01000   -0.12151
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.93000    5.94000  -0.01000   -0.16835
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.93490   10.90010   0.03480    0.31926
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.51710   10.54160  -0.02450   -0.23241
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.84650    9.81520   0.03130    0.31889
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.47040    9.49240  -0.02200   -0.23176
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.11260   10.12420  -0.01160   -0.11458
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.91020    9.92280  -0.01260   -0.12698
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.50480    9.51570  -0.01090   -0.11455
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.41170    9.42360  -0.01190   -0.12628
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.17110   10.18290  -0.01180   -0.11588
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.22110   10.23400  -0.01290   -0.12605
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.67220    9.68340  -0.01120   -0.11566
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.06980   10.08260  -0.01280   -0.12695
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.19430   10.16730   0.02700    0.26556
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.41440    7.39480   0.01960    0.26505
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.08460   10.08170   0.00290    0.02876
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.99310    9.98940   0.00370    0.03704
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.15150   10.13640   0.01510    0.14897
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.08460   10.08170   0.00290    0.02876
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.99310    9.98940   0.00370    0.03704
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.15150   10.13640   0.01510    0.14897
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.08460   10.08170   0.00290    0.02876
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.99310    9.98940   0.00370    0.03704
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.15150   10.13640   0.01510    0.14897
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.08460   10.08170   0.00290    0.02876
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.99310    9.98940   0.00370    0.03704
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.15150   10.13640   0.01510    0.14897
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.91630   15.91630   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.64000   15.60000   0.04000    0.25641
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.03000   10.88000   0.15000    1.37868
群益印度中小基金N-美元                                            9.94200    9.87390   0.06810    0.68970
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.36000    9.27000   0.09000    0.97087
群益印度中小基金-人民幣                                          15.91160   15.71570   0.19590    1.24652
群益印度中小基金-美元                                            14.21960   14.12220   0.09740    0.68969
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.38000   16.22000   0.16000    0.98644
群益多利策略組合基金                                             11.46000   11.44000   0.02000    0.17483
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.56000   0.01000    0.07375
群益多重資產組合基金                                             15.66000   15.56000   0.10000    0.64267
群益安家基金                                                     27.45600   27.44710   0.00890    0.03243
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07860   16.07840   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             24.20000   24.17000   0.03000    0.12412
群益亞太中小基金                                                 13.06000   12.88000   0.18000    1.39752
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.17000   17.05000   0.12000    0.70381
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.71080    9.69790   0.01290    0.13302
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.48490    7.47490   0.01000    0.13378
群益店頭市場基金                                                112.37000  111.42000   0.95000    0.85263
群益東方盛世基金                                                  9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
群益東協成長基金-人民幣                                          13.30880   13.22780   0.08100    0.61235
群益東協成長基金-美元                                            11.77090   11.76390   0.00700    0.05950
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.26200   11.26130   0.00070    0.00622
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.69970   10.69760   0.00210    0.01963
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.16640   10.15270   0.01370    0.13494
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.91590    9.91530   0.00060    0.00605
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.42400    9.42220   0.00180    0.01910
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.95210    8.94000   0.01210    0.13535
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.70390    9.70330   0.00060    0.00618
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.59180    9.58990   0.00190    0.01981
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.00090    9.98740   0.01350    0.13517
群益長安基金                                                     31.22000   31.09000   0.13000    0.41814
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.26700   15.28220  -0.01520   -0.09946
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.68000   14.66000   0.02000    0.13643
群益真善美基金                                                   17.66130   17.55990   0.10140    0.57745
群益馬拉松基金A類型                                             136.00000  135.03000   0.97000    0.71836
群益深証中小板基金                                               13.74000   13.70000   0.04000    0.29197
群益創新科技基金                                                 36.02000   35.71000   0.31000    0.86810
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.03950    9.96320   0.07630    0.76582
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.31010    9.29030   0.01980    0.21313
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.93300   10.84980   0.08320    0.76683
群益華夏盛世基金-美元                                            10.26580   10.24400   0.02180    0.21281
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.86000   16.78000   0.08000    0.47676
群益奧斯卡基金                                                   29.93000   29.73000   0.20000    0.67272
群益新興金鑽基金-美元                                            12.51500   12.35150   0.16350    1.32373
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.52000    9.37000   0.15000    1.60085
群益葛萊美基金                                                   25.52000   25.40000   0.12000    0.47244
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.97000   20.00000  -0.03000   -0.15000
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.17000    8.16000   0.01000    0.12255
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.91000   13.92000  -0.01000   -0.07184
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.75870   11.71140   0.04730    0.40388
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.34210   11.29950   0.04260    0.37701
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.42000   10.36000   0.06000    0.57915
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.26250   11.21410   0.04840    0.43160
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.63570    8.60100   0.03470    0.40344
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.20330    9.16870   0.03460    0.37737
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.46000    8.41000   0.05000    0.59453
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.81270    8.77470   0.03800    0.43306
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.17280   10.13460   0.03820    0.37693
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
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德信大發基金                                                     31.38000   31.18000   0.20000    0.64144
德信中國精選成長基金                                             11.49000   11.36000   0.13000    1.14437
德信台灣主流中小基金                                             20.69000   20.61000   0.08000    0.38816
德信新興股票組合基金                                             11.28000   11.17000   0.11000    0.98478
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92890   11.92880   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.76370   10.75260   0.01110    0.10323
德信數位時代基金                                                 28.63000   28.53000   0.10000    0.35051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65730   11.65710   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.77000   16.76000   0.01000    0.05967
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.71000   19.41000   0.30000    1.54560
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.33000    7.33000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.33150   10.29180   0.03970    0.38574
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.67770   14.61470   0.06300    0.43107
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.09890    8.05290   0.04600    0.57122
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.96820   10.93030   0.03790    0.34674
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.21940   11.18060   0.03880    0.34703
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.92210   12.84600   0.07610    0.59240
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.78000   18.53000   0.25000    1.34916
摩根中小基金                                                     25.41000   25.06000   0.35000    1.39665
摩根中國A股基金                                                  14.32000   14.16000   0.16000    1.12994
摩根中國A股基金(美元)                                            11.29000   11.19000   0.10000    0.89366
摩根中國亮點基金                                                 14.07000   13.92000   0.15000    1.07759
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.37510   11.26680   0.10830    0.96123
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.54930   12.47270   0.07660    0.61414
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.65020    9.57480   0.07540    0.78748
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.72170   12.60070   0.12100    0.96026
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.52310   14.43450   0.08860    0.61381
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.47000   21.27000   0.20000    0.94029
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.47000   21.27000   0.20000    0.94029
摩根台灣增長基金                                                 53.03000   52.90000   0.13000    0.24575
摩根平衡基金                                                     28.62000   28.58000   0.04000    0.13996
摩根全球α基金                                                   19.48000   19.35000   0.13000    0.67183
摩根全球平衡基金                                                 15.43270   15.33300   0.09970    0.65023
摩根全球發現基金                                                 12.88000   12.75000   0.13000    1.01961
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.74440    9.71950   0.02490    0.25619
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.69670   10.67920   0.01750    0.16387
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.11810   10.09690   0.02120    0.20997
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.38860   11.35960   0.02900    0.25529
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.98270    9.96180   0.02090    0.20980
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.61390   10.54010   0.07380    0.70018
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.57560   13.48120   0.09440    0.70023
摩根亞洲基金                                                     57.51000   57.11000   0.40000    0.70040
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.39830    8.37290   0.02540    0.30336
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.75600    9.73750   0.01850    0.18999
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.64930    8.63050   0.01880    0.21783
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.11910   12.08390   0.03520    0.29130
摩根東方內需機會基金                                             18.22000   18.09000   0.13000    0.71863
摩根東方科技基金                                                 36.31000   36.04000   0.27000    0.74917
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.92000    9.83000   0.09000    0.91556
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.59000   11.49000   0.10000    0.87032
摩根金龍收成基金                                                 22.92000   22.76000   0.16000    0.70299
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07440   15.07420   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.96000   14.82000   0.14000    0.94467
摩根新金磚五國基金                                               11.77000   11.55000   0.22000    1.90476
摩根新絲路基金                                                   10.08000    9.97000   0.11000    1.10331
摩根新興35基金                                                   13.70000   13.54000   0.16000    1.18168
摩根新興日本基金                                                 25.19000   24.97000   0.22000    0.88106
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.49340    7.49800  -0.00460   -0.06135
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.77010    9.78600  -0.01590   -0.16248
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.51780    9.52870  -0.01090   -0.11439
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.70530   10.71470  -0.00940   -0.08773
摩根新興科技基金                                                 60.18000   59.42000   0.76000    1.27903
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.35760    8.34820   0.00940    0.11260
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.55960   10.54770   0.01190    0.11282
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.75580    8.69780   0.05800    0.66684
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.51300    9.47260   0.04040    0.42649
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.96120    8.92090   0.04030    0.45175
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.00970    9.94340   0.06630    0.66677
摩根龍揚基金                                                     34.27000   34.02000   0.25000    0.73486
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.35000   10.25000   0.10000    0.97561
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.08000   11.00000   0.08000    0.72727
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.35000   11.24000   0.11000    0.97865
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.32130    9.31340   0.00790    0.08482
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.22730   11.21770   0.00960    0.08558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.29000   27.18000   0.11000    0.40471
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.67650   11.61260   0.06390    0.55026
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.94740   10.94050   0.00690    0.06307
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.93680    9.91410   0.02270    0.22897
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.20200   10.14620   0.05580    0.54996
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.61510    9.60890   0.00620    0.06452
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.72180    8.70180   0.02000    0.22984
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.40920   10.38980   0.01940    0.18672
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.43040   10.38550   0.04490    0.43233
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.80090    9.76420   0.03670    0.37586
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.91350    9.85230   0.06120    0.62117
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.58260    9.54680   0.03580    0.37499
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.69240    9.63260   0.05980    0.62081
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.32340   11.30560   0.01780    0.15744
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.11410   11.09670   0.01740    0.15680
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.24330   10.20600   0.03730    0.36547
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.76760   10.75070   0.01690    0.15720
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.55220   10.53570   0.01650    0.15661
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.72830    9.69290   0.03540    0.36522
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.69330   25.56800   0.12530    0.49007
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.79220    9.78270   0.00950    0.09711
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.07280   10.03850   0.03430    0.34168
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.79220    9.78270   0.00950    0.09711
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.07280   10.03850   0.03430    0.34168
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15860   13.15850   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 13.81000   13.76000   0.05000    0.36337
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.04910   16.01010   0.03900    0.24360
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.94940   12.88450   0.06490    0.50371
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.56230   12.48280   0.07950    0.63688
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.06610   11.98980   0.07630    0.63637
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.75910   11.76040  -0.00130   -0.01105
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.04590   11.03250   0.01340    0.12146
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.53710   10.53830  -0.00120   -0.01139
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.63980    8.62940   0.01040    0.12052
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.13000   38.17000  -0.04000   -0.10479
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.52000   15.50000   0.02000    0.12903
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.64000   12.63000   0.01000    0.07918
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.32000   13.29000   0.03000    0.22573
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.51000   12.50000   0.01000    0.08000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.03000    8.01000   0.02000    0.24969
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.16000   12.15000   0.01000    0.08230
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.53000   11.40000   0.13000    1.14035
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.71000    9.60000   0.11000    1.14583
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.13000   12.06000   0.07000    0.58043
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.45000   15.38000   0.07000    0.45514
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.41000   15.35000   0.06000    0.39088
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.67000   20.58000   0.09000    0.43732
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.81000   18.73000   0.08000    0.42712
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.98000   12.91000   0.07000    0.54222
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.72000   15.65000   0.07000    0.44728
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.46000   16.37000   0.09000    0.54979
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.51000   15.44000   0.07000    0.45337
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.69000   15.63000   0.06000    0.38388
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.13000   14.07000   0.06000    0.42644
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.14000   14.08000   0.06000    0.42614
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.82000   14.76000   0.06000    0.40650
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.38000   18.36000   0.02000    0.10893
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.25000   17.24000   0.01000    0.05800
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.48000   13.47000   0.01000    0.07424
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.26000   14.24000   0.02000    0.14045
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.33000   13.33000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.22000   0.01000    0.12165
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.26000   13.26000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.57000   14.55000   0.02000    0.13746
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
聯博貨幣市場基金                                                 14.99290   14.99280   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.52420   10.51380   0.01040    0.09892
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.90480   13.90540  -0.00060   -0.00431
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.65750    7.64990   0.00760    0.09935
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.97000   13.95000   0.02000    0.14337
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.01000   13.99000   0.02000    0.14296
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.47000   24.25000   0.22000    0.90722
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.79000   12.59000   0.20000    1.58856
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.44000   13.27000   0.17000    1.28109
瀚亞巴西基金                                                      4.81000    4.69000   0.12000    2.55864
瀚亞外銷基金                                                     46.43000   46.11000   0.32000    0.69399
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.43000   11.32000   0.11000    0.97173
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.11000   11.06000   0.05000    0.45208
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.58000   10.51000   0.07000    0.66603
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.11000   10.01000   0.10000    0.99900
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.43000    9.37000   0.06000    0.64034
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.90000    9.80000   0.10000    1.02041
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.65310   10.60570   0.04740    0.44693
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.30810   10.31020  -0.00210   -0.02037
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.22410   12.21840   0.00570    0.04665
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.11810   10.08250   0.03560    0.35309
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.58670    7.55290   0.03380    0.44751
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.03890    8.04060  -0.00170   -0.02114
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.13350    8.12970   0.00380    0.04674
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.18220    7.15690   0.02530    0.35351
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.90980    8.90560   0.00420    0.04716
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.33350    9.29200   0.04150    0.44662
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.39750    9.39940  -0.00190   -0.02021
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.28700    9.28270   0.00430    0.04632
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.47000   11.37000   0.10000    0.87951
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.23000   11.19000   0.04000    0.35746
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.86000   10.79000   0.07000    0.64875
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.67000   10.57000   0.10000    0.94607
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.24000   10.18000   0.06000    0.58939
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.35000   14.27000   0.08000    0.56062
瀚亞印度基金-美元                                                13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.12000   30.04000   0.08000    0.26631
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.26000   12.22000   0.04000    0.32733
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.90000   11.75000   0.15000    1.27660
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.73000   10.64000   0.09000    0.84586
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.10000   14.95000   0.15000    1.00334
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.55000    9.42000   0.13000    1.38004
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.28000    9.20000   0.08000    0.86957
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.27000    9.17000   0.10000    1.09051
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.51000   11.39000   0.12000    1.05356
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.87140   11.75880   0.11260    0.95758
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.16300   13.01650   0.14650    1.12549
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.88290   10.83660   0.04630    0.42726
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.65590   10.59170   0.06420    0.60613
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.70660   11.61180   0.09480    0.81641
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.24090    9.15340   0.08750    0.95593
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.79860    9.68960   0.10900    1.12492
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.10670    9.06790   0.03880    0.42788
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.90620    8.85250   0.05370    0.60661
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.21430    9.13960   0.07470    0.81732
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.56920   14.51650   0.05270    0.36304
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.92320   10.84960   0.07360    0.67837
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.79400   10.77560   0.01840    0.17076
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.76660   12.72050   0.04610    0.36241
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.29000   11.20000   0.09000    0.80357
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.23000   21.02000   0.21000    0.99905
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55750   13.55730   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               27.54000   27.45000   0.09000    0.32787
瀚亞高科技基金                                                   62.74000   62.48000   0.26000    0.41613
瀚亞理財通基金                                                   27.82000   27.87000  -0.05000   -0.17940
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.13000    9.10000   0.03000    0.32967
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.77000    8.80000  -0.03000   -0.34091
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
瀚亞菁華基金                                                     24.75000   24.68000   0.07000    0.28363
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.07680   13.04320   0.03360    0.25761
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.27850    9.25460   0.02390    0.25825
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.68340   10.59730   0.08610    0.81247
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.48100   10.44540   0.03560    0.34082
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.54400   10.51310   0.03090    0.29392
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.92480    9.87160   0.05320    0.53892
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.03730    9.96890   0.06840    0.68613
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.56980    8.50080   0.06900    0.81169
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.08750    8.06010   0.02740    0.33995
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.08280    9.05630   0.02650    0.29261
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.43310    8.38800   0.04510    0.53767
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.99010    7.93560   0.05450    0.68678
瀚亞電通網基金                                                   16.32000   16.23000   0.09000    0.55453
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.69550   13.68130   0.01420    0.10379
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.48180   10.43280   0.04900    0.46967
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.96020    9.96530  -0.00510   -0.05118
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.53640   11.52450   0.01190    0.10326
瀚亞歐洲基金                                                     11.91000   11.79000   0.12000    1.01781
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