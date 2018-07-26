[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/25 107/07/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.50800 10.50710 0.00090 0.00857 大華銀多元特別收益平衡基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.08390 10.08340 0.00050 0.00496 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.08380 10.08320 0.00060 0.00595 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.04290 10.04410 -0.00120 -0.01195 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.04290 10.04410 -0.00120 -0.01195 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.37040 9.36890 0.00150 0.01601 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.62880 9.62920 -0.00040 -0.00415 中國信託台灣活力基金 15.99000 15.89000 0.10000 0.62933 中國信託台灣優勢基金 18.56000 18.38000 0.18000 0.97933 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.83240 9.81750 0.01490 0.15177 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23930 9.22520 0.01410 0.15284 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.21050 10.20560 0.00490 0.04801 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57400 9.56950 0.00450 0.04702 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.49950 10.46690 0.03260 0.31146 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.16620 9.13770 0.02850 0.31189 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.25780 11.20250 0.05530 0.49364 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.16160 10.11170 0.04990 0.49349 中國信託智能運動基金-台幣 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 中國信託智能運動基金-美元 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98200 10.98190 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.51520 9.50920 0.00600 0.06310 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.20020 9.19430 0.00590 0.06417 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.64640 9.64700 -0.00060 -0.00622 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.32270 9.32350 -0.00080 -0.00858 中國信託精穩基金 18.59820 18.64330 -0.04510 -0.24191 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.93000 66.86000 0.07000 0.10470 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.02190 38.71060 0.31130 0.80417 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.38000 19.14000 0.24000 1.25392 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37570 11.37460 0.00110 0.00967 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55510 10.53720 0.01790 0.16987 元大上證50基金 29.27000 29.25000 0.02000 0.06838 元大大中華TMT基金-人民幣 12.73000 12.63000 0.10000 0.79177 元大大中華TMT基金-新台幣 11.42000 11.30000 0.12000 1.06195 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.57000 13.38000 0.19000 1.42003 元大大中華價值指數基金-美元 12.84200 12.66700 0.17500 1.38154 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.26900 16.99100 0.27800 1.63616 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.14600 11.12100 0.02500 0.22480 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.78700 10.74600 0.04100 0.38154 元大中國平衡基金-人民幣 3.11000 3.07000 0.04000 1.30293 元大中國平衡基金-新台幣 13.97000 13.78000 0.19000 1.37881 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.06640 46.26500 -0.19860 -0.42927 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.42710 10.42380 0.00330 0.03166 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66960 9.66650 0.00310 0.03207 元大中國機會債券基金-新台幣 9.65280 9.63430 0.01850 0.19202 元大巴西指數基金 5.83400 5.68900 0.14500 2.54878 元大巴菲特基金 30.63000 30.53000 0.10000 0.32755 元大日經225基金 28.42000 28.31000 0.11000 0.38856 元大台商收成基金 24.94000 24.93000 0.01000 0.04011 元大台灣50單日反向1倍基金 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 元大台灣50單日正向2倍基金 39.37000 39.46000 -0.09000 -0.22808 元大台灣中型100基金 34.05000 33.96000 0.09000 0.26502 元大台灣加權股價指數基金 25.77300 25.77300 0.00000 0.00000 元大台灣卓越50基金 84.86000 84.97000 -0.11000 -0.12946 元大台灣金融基金 17.65000 17.62000 0.03000 0.17026 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.84000 31.84000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 26.59000 26.57000 0.02000 0.07527 元大台灣電子科技基金 37.44000 37.39000 0.05000 0.13373 元大全球ETF成長組合基金 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 元大全球ETF穩健組合基金 14.89000 14.80000 0.09000 0.60811 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.84000 13.83000 0.01000 0.07231 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.51000 13.52000 -0.01000 -0.07396 元大全球不動產證券化基金-美元 12.81400 12.83100 -0.01700 -0.13249 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.06000 8.96000 0.10000 1.11607 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.91000 6.83000 0.08000 1.17130 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.74000 6.73000 0.01000 0.14859 元大全球股票入息基金-美元配息 9.65700 9.59400 0.06300 0.65666 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238 元大全球新興市場精選組合基金 13.86000 13.69000 0.17000 1.24178 元大全球農業商機基金 17.09000 16.97000 0.12000 0.70713 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 元大印尼指數基金 8.56100 8.51100 0.05000 0.58748 元大印度指數基金 10.09800 9.98200 0.11600 1.16209 元大印度基金 12.95000 12.83000 0.12000 0.93531 元大多多基金 21.69000 21.51000 0.18000 0.83682 元大多福基金 58.72000 58.24000 0.48000 0.82418 元大亞太成長基金 9.56000 9.45000 0.11000 1.16402 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58800 8.55340 0.03460 0.40452 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09200 7.06340 0.02860 0.40490 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.04900 10.04800 0.00100 0.00995 元大卓越基金 52.65000 52.48000 0.17000 0.32393 元大店頭基金 9.45000 9.35000 0.10000 1.06952 元大泛歐成長基金 9.66000 9.52000 0.14000 1.47059 元大美元貨幣市場基金-美元 10.24990 10.24940 0.00050 0.00488 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.52350 9.55030 -0.02680 -0.28062 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.57710 31.51210 0.06500 0.20627 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.93330 37.68910 0.24420 0.64793 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.19290 19.27460 -0.08170 -0.42387 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.95820 18.78430 0.17390 0.92577 元大美國政府7至10年期債券基金 38.51680 38.39720 0.11960 0.31148 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.45700 20.46340 -0.00640 -0.03128 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.78330 17.75400 0.02930 0.16503 元大高科技基金 21.83000 21.60000 0.23000 1.06481 元大得利貨幣市場基金 16.24740 16.24720 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97760 11.97750 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 14.05000 14.01000 0.04000 0.28551 元大華夏中小基金 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173 元大新中國基金-人民幣 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973 元大新中國基金-美元 9.93300 9.84100 0.09200 0.93486 元大新中國基金-新台幣 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936 元大新主流基金 30.32000 30.04000 0.28000 0.93209 元大新東協平衡基金-美元 9.37900 9.36400 0.01500 0.16019 元大新東協平衡基金-新台幣 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.33030 10.31510 0.01520 0.14736 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.67110 9.66490 0.00620 0.06415 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.29700 10.26530 0.03170 0.30881 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.01140 8.98370 0.02770 0.30834 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78450 9.78020 0.00430 0.04397 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.41790 9.41370 0.00420 0.04462 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.89810 9.86960 0.02850 0.28877 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.53000 9.50250 0.02750 0.28940 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.54430 9.53760 0.00670 0.07025 元大新興亞洲基金 11.82000 11.70000 0.12000 1.02564 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.09250 9.09280 -0.00030 -0.00330 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.86650 8.86670 -0.00020 -0.00226 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.30760 9.28520 0.02240 0.24124 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.07580 9.05390 0.02190 0.24188 元大萬泰貨幣市場基金 15.09600 15.09580 0.00020 0.00132 元大經貿基金 42.70000 42.27000 0.43000 1.01727 元大實質多重資產基金-人民幣 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910 元大實質多重資產基金-美元 9.38600 9.31500 0.07100 0.76221 元大實質多重資產基金-新台幣 9.86000 9.76000 0.10000 1.02459 元大滬深300單日反向1倍基金 15.12000 15.06000 0.06000 0.39841 元大滬深300單日正向2倍基金 14.79000 14.99000 -0.20000 -1.33422 元大摩臺基金 39.26000 39.32000 -0.06000 -0.15259 元大標普500基金 26.06000 25.89000 0.17000 0.65662 元大標普500單日反向1倍基金 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326 元大標普500單日正向2倍基金 34.08000 33.83000 0.25000 0.73899 元大標智滬深300基金 16.99000 17.05000 -0.06000 -0.35191 元大歐洲50基金 25.05000 24.84000 0.21000 0.84541 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.62800 9.62800 0.00000 0.00000 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17040 10.17000 0.00040 0.00393 元大績效基金 62.67000 62.10000 0.57000 0.91787 元大韓國KOSPI200基金 22.11000 22.04000 0.07000 0.31760 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555 日盛上選基金 37.78000 37.61000 0.17000 0.45201 日盛小而美基金 19.64000 19.66000 -0.02000 -0.10173 日盛中國內需動力基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.55820 11.49630 0.06190 0.53843 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.72730 9.67520 0.05210 0.53849 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.55500 11.52860 0.02640 0.22900 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.71880 9.69660 0.02220 0.22895 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.50350 10.46740 0.03610 0.34488 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.81920 8.78890 0.03030 0.34475 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.69000 11.56000 0.13000 1.12457 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.53000 11.44000 0.09000 0.78671 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 15.10000 15.04000 0.06000 0.39894 日盛目標收益組合基金(美元) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 日盛全球抗暖化基金 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04490 10.03640 0.00850 0.08469 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46590 9.45780 0.00810 0.08564 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.87750 9.85710 0.02040 0.20696 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31040 9.29110 0.01930 0.20773 日盛全球新興債券基金A 10.66720 10.63820 0.02900 0.27260 日盛全球新興債券基金B 8.30510 8.28250 0.02260 0.27286 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39760 2.38730 0.01030 0.43145 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67220 1.66510 0.00710 0.42640 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36210 0.36140 0.00070 0.19369 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25340 0.25280 0.00060 0.23734 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.04130 12.00020 0.04110 0.34249 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.28780 8.25950 0.02830 0.34264 日盛亞洲機會基金 7.52000 7.44000 0.08000 1.07527 日盛首選基金 18.79000 18.78000 0.01000 0.05325 日盛高科技基金 20.54000 20.43000 0.11000 0.53842 日盛貨幣市場基金 14.76380 14.76360 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 44.17000 44.00000 0.17000 0.38636 日盛精選五虎基金 39.87000 39.94000 -0.07000 -0.17526 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47930 13.47910 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 36.60000 36.34000 0.26000 0.71547 台新MSCI中國基金 21.61000 21.23000 0.38000 1.78992 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.77000 17.77000 0.00000 0.00000 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.70000 22.74000 -0.04000 -0.17590 台新大眾貨幣市場基金 14.15560 14.15550 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.38190 10.37940 0.00250 0.02409 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55870 10.56490 -0.00620 -0.05868 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10120 10.08250 0.01870 0.18547 台新中國通基金 49.02000 48.79000 0.23000 0.47141 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52260 0.51630 0.00630 1.22022 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.03100 15.79800 0.23300 1.47487 台新中國精選中小基金-美元 0.39350 0.38890 0.00460 1.18282 台新中國精選中小基金-新台幣 12.09000 11.92000 0.17000 1.42617 台新主流基金 25.56000 25.39000 0.17000 0.66955 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.79000 19.86000 -0.07000 -0.35247 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64850 0.65260 -0.00410 -0.62826 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.80000 14.86000 -0.06000 -0.40377 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48390 0.48700 -0.00310 -0.63655 台新台灣中小基金 38.15000 38.08000 0.07000 0.18382 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.79130 9.80770 -0.01640 -0.16722 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.19230 9.19840 -0.00610 -0.06632 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.26590 10.27280 -0.00690 -0.06717 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.46660 10.45450 0.01210 0.11574 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.25910 11.24580 0.01330 0.11827 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 台新印度基金 16.21000 16.03000 0.18000 1.12289 台新亞美短期債券基金 10.94290 10.92280 0.02010 0.18402 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.51960 8.49810 0.02150 0.25300 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28310 0.28310 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.78010 11.75030 0.02980 0.25361 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38610 0.38600 0.00010 0.02591 台新真吉利貨幣市場基金 11.08690 11.08680 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.11690 30.08460 0.03230 0.10736 台新智慧生活基金-美元 10.53260 10.61750 -0.08490 -0.79962 台新智慧生活基金-新台幣 10.79000 10.85000 -0.06000 -0.55300 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.56990 8.58090 -0.01100 -0.12819 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.72630 8.71620 0.01010 0.11588 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.16710 9.17890 -0.01180 -0.12856 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.34240 9.33150 0.01090 0.11681 台新新興市場債券基金(A類型) 10.77930 10.75400 0.02530 0.23526 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34610 0.34620 -0.00010 -0.02889 台新新興市場債券基金(B類型) 8.07520 8.05640 0.01880 0.23335 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27300 0.27300 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.92000 5.82000 0.10000 1.71821 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.02000 20.95000 0.07000 0.33413 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.71500 10.56500 0.15000 1.41978 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.54000 23.32000 0.22000 0.94340 未來資產全球大消費基金 15.97000 15.84000 0.13000 0.82071 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.73260 11.71840 0.01420 0.12118 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.51070 9.49910 0.01160 0.12212 未來資產亞洲新富基金 21.42000 21.33000 0.09000 0.42194 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56130 12.56120 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.60000 14.45000 0.15000 1.03806 未來資產新興市場債券基金A 8.79180 8.79310 -0.00130 -0.01478 未來資產新興市場債券基金B 6.71820 6.71920 -0.00100 -0.01488 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.07300 11.07210 0.00090 0.00813 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.88340 9.91900 -0.03560 -0.35891 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.36070 9.34780 0.01290 0.13800 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60340 10.58870 0.01470 0.13883 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.96490 7.99390 -0.02900 -0.36278 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.08500 9.11830 -0.03330 -0.36520 永豐中小基金 59.68000 59.17000 0.51000 0.86192 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75100 1.74230 0.00870 0.49934 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30500 2.29370 0.01130 0.49265 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.98340 7.97330 0.01010 0.12667 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.19780 10.18500 0.01280 0.12568 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.22000 5.13000 0.09000 1.75439 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.47000 23.13000 0.34000 1.46995 永豐主流品牌基金 18.35000 18.27000 0.08000 0.43788 永豐永豐基金 38.18000 38.29000 -0.11000 -0.28728 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.96440 9.96850 -0.00410 -0.04113 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.96330 9.96740 -0.00410 -0.04113 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.93520 9.93830 -0.00310 -0.03119 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.93490 9.93790 -0.00300 -0.03019 永豐亞洲民生消費基金 11.83000 11.73000 0.10000 0.85251 永豐南非幣2021保本基金 12.88810 12.87500 0.01310 0.10175 永豐高科技基金 28.20000 27.94000 0.26000 0.93057 永豐貨幣市場基金 13.87730 13.87720 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.13380 2.11510 0.01870 0.88412 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51400 2.50300 0.01100 0.43947 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.83920 7.83380 0.00540 0.06893 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.48000 10.47270 0.00730 0.06971 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.16950 7.16130 0.00820 0.11450 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99540 10.98280 0.01260 0.11472 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.80000 9.67000 0.13000 1.34436 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.77000 7.72000 0.05000 0.64767 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.85000 17.69000 0.16000 0.90447 永豐臺灣加權ETF基金 56.19000 56.26000 -0.07000 -0.12442 永豐領航科技基金 44.80000 44.46000 0.34000 0.76473 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.26000 10.17000 0.09000 0.88496 永豐趨勢平衡基金 50.08000 49.81000 0.27000 0.54206 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.53950 11.53850 0.00100 0.00867 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.39250 9.37760 0.01490 0.15889 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.64160 9.62620 0.01540 0.15998 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.40910 9.39660 0.01250 0.13303 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.57730 9.56470 0.01260 0.13173 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.40920 9.39180 0.01740 0.18527 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.78840 9.77020 0.01820 0.18628 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.39100 9.37670 0.01430 0.15251 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.63860 9.62390 0.01470 0.15274 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.40000 11.29000 0.11000 0.97431 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.14000 10.02000 0.12000 1.19760 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.84000 10.73000 0.11000 1.02516 兆豐國際中小基金 17.09000 16.92000 0.17000 1.00473 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.89000 14.70000 0.19000 1.29252 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.87000 19.58000 0.29000 1.48110 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.75000 19.48000 0.27000 1.38604 兆豐國際生命科學基金 16.29000 16.28000 0.01000 0.06143 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.42380 10.36330 0.06050 0.58379 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.66370 10.61760 0.04610 0.43418 兆豐國際全球基金 32.73000 32.55000 0.18000 0.55300 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25520 10.25470 0.00050 0.00488 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.97520 10.00320 -0.02800 -0.27991 兆豐國際國民基金 22.72000 22.75000 -0.03000 -0.13187 兆豐國際第一基金 13.72000 13.65000 0.07000 0.51282 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.95270 9.93190 0.02080 0.20943 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.92360 7.90710 0.01650 0.20867 兆豐國際萬全基金 21.21000 21.14000 0.07000 0.33113 兆豐國際電子基金 27.35000 27.26000 0.09000 0.33015 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.74000 22.72000 0.02000 0.08803 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.35000 16.35000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 33.00000 32.98000 0.02000 0.06064 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49750 12.49740 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 合庫全球高收益債券基金A類型 11.09890 11.07240 0.02650 0.23933 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.91200 11.89470 0.01730 0.14544 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.70800 10.69370 0.01430 0.13372 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.47380 11.45870 0.01510 0.13178 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15370 8.13430 0.01940 0.23850 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.48340 9.46990 0.01350 0.14256 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.03010 9.01800 0.01210 0.13418 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.98260 8.97060 0.01200 0.13377 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31630 9.30390 0.01240 0.13328 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 合庫全球新興市場基金 9.44000 9.32000 0.12000 1.28755 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 合庫貨幣市場基金 10.12570 10.12560 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.51380 9.51100 0.00280 0.02944 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.78670 9.78300 0.00370 0.03782 合庫新興多重收益基金A類型 10.09890 10.08760 0.01130 0.11202 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.51470 11.50750 0.00720 0.06257 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.41810 13.42200 -0.00390 -0.02906 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.90020 8.89710 0.00310 0.03484 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.56100 9.55740 0.00360 0.03767 合庫新興多重收益基金B類型 7.97400 7.96510 0.00890 0.11174 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.87380 8.86860 0.00520 0.05863 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.08560 10.08830 -0.00270 -0.02676 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95190 10.95060 0.00130 0.01187 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.94620 10.00170 -0.05550 -0.55491 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76240 9.79290 -0.03050 -0.31145 安聯中國東協基金 15.58000 15.39000 0.19000 1.23457 安聯中國策略基金 14.99000 14.86000 0.13000 0.87483 安聯中華新思路基金-人民幣 15.01000 14.71000 0.30000 2.03943 安聯中華新思路基金-美元 14.07000 13.86000 0.21000 1.51515 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.15000 12.93000 0.22000 1.70147 安聯台灣大壩基金 29.52000 29.51000 0.01000 0.03389 安聯台灣科技基金 50.31000 50.03000 0.28000 0.55966 安聯台灣貨幣市場基金 12.48660 12.48640 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.83000 32.81000 0.02000 0.06096 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12460 10.12530 -0.00070 -0.00691 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.07170 15.07090 0.00080 0.00531 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67630 9.67580 0.00050 0.00517 安聯四季成長組合基金-美元 11.61000 11.54000 0.07000 0.60659 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.85000 11.75000 0.10000 0.85106 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.31090 12.29000 0.02090 0.17006 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14340 10.13800 0.00540 0.05326 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25670 12.25080 0.00590 0.04816 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56330 9.55710 0.00620 0.06487 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39880 9.39370 0.00510 0.05429 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08130 9.07690 0.00440 0.04847 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.04700 12.02390 0.02310 0.19212 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.96060 10.94900 0.01160 0.10595 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63480 10.62130 0.01350 0.12710 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.99520 8.98270 0.01250 0.13916 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.76680 8.75750 0.00930 0.10619 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.48030 8.46950 0.01080 0.12752 安聯全球人口趨勢基金 11.77000 11.66000 0.11000 0.94340 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.75000 37.76000 -0.01000 -0.02648 安聯全球油礦金趨勢基金 8.96000 8.84000 0.12000 1.35747 安聯全球計量平衡基金 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04430 12.04310 0.00120 0.00996 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46030 10.45930 0.00100 0.00956 安聯全球新興市場基金 17.89000 17.67000 0.22000 1.24505 安聯全球農金趨勢基金 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567 安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.25000 0.09000 0.97297 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 安聯亞洲動態策略基金 23.96000 23.68000 0.28000 1.18243 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01780 10.01750 0.00030 0.00299 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.77550 9.77520 0.00030 0.00307 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.60780 82.41230 0.19550 0.23722 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.31140 12.28590 0.02550 0.20756 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.08310 64.92570 0.15740 0.24243 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.61290 9.59290 0.02000 0.20849 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.56090 2.55890 0.00200 0.07816 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44030 10.42600 0.01430 0.13716 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17530 2.17280 0.00250 0.11506 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.67030 8.65450 0.01580 0.18256 宏利台灣動力基金 34.62000 34.26000 0.36000 1.05079 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.30090 10.26150 0.03940 0.38396 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.06680 10.00450 0.06230 0.62272 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.14680 8.11570 0.03110 0.38321 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.10770 8.06200 0.04570 0.56686 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339 宏利全球債券組合基金 13.02460 13.01120 0.01340 0.10299 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77400 2.77420 -0.00020 -0.00721 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.70510 11.69950 0.00560 0.04787 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70050 8.69650 0.00400 0.04600 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41800 2.41560 0.00240 0.09935 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.91370 10.88880 0.02490 0.22868 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.96870 3.91710 0.05160 1.31730 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64110 0.63280 0.00830 1.31163 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.58000 18.32000 0.26000 1.41921 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72210 11.71240 0.00970 0.08282 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.42070 10.41270 0.00800 0.07683 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12510 10.10990 0.01520 0.15035 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.96480 8.95760 0.00720 0.08038 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.54950 8.54320 0.00630 0.07374 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47210 8.45810 0.01400 0.16552 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.51420 8.51190 0.00230 0.02702 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78310 2.78200 0.00110 0.03954 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40420 0.40410 0.00010 0.02475 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.28560 12.27190 0.01370 0.11164 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92180 0.92180 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.50780 7.50010 0.00770 0.10267 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07490 2.07430 0.00060 0.02893 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29840 0.29830 0.00010 0.03352 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.21160 9.20190 0.00970 0.10541 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33530 0.33540 -0.00010 -0.02982 宏利萬利貨幣市場基金 13.63750 13.63740 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.78000 2.74000 0.04000 1.45985 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.61000 12.44000 0.17000 1.36656 宏利臺灣股息收益基金 29.34000 29.03000 0.31000 1.06786 宏利澳幣保本基金 12.02740 12.03400 -0.00660 -0.05484 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.64000 11.57000 0.07000 0.60501 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.32000 11.26000 0.06000 0.53286 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.91000 11.82000 0.09000 0.76142 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.09920 10.06420 0.03500 0.34777 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.45230 9.42710 0.02520 0.26731 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.85030 8.80500 0.04530 0.51448 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.47390 10.42040 0.05350 0.51342 貝萊德亞美利加收益基金 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 貝萊德新台幣基金 12.93080 12.93070 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.04000 26.97000 0.07000 0.25955 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20180 11.19670 0.00510 0.04555 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90330 9.86730 0.03600 0.36484 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.22000 10.09000 0.13000 1.28840 保德信大中華基金-新台幣 30.31000 29.85000 0.46000 1.54104 保德信中小型股基金 50.70000 50.13000 0.57000 1.13704 保德信中國中小基金-人民幣 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699 保德信中國中小基金-美元 9.64000 9.51000 0.13000 1.36698 保德信中國中小基金-新臺幣 9.27000 9.12000 0.15000 1.64474 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.44580 9.36940 0.07640 0.81542 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.50320 9.42530 0.07790 0.82650 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.57220 9.49730 0.07490 0.78865 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.30750 10.22680 0.08070 0.78910 保德信中國品牌基金-人民幣 9.41000 9.28000 0.13000 1.40086 保德信中國品牌基金-美元 9.38000 9.25000 0.13000 1.40541 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.16000 10.02000 0.14000 1.39721 保德信台商全方位基金 38.12000 37.89000 0.23000 0.60702 保德信全球中小基金 30.59000 30.53000 0.06000 0.19653 保德信全球消費商機基金 18.40000 18.35000 0.05000 0.27248 保德信全球基礎建設基金 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077 保德信全球資源基金 8.32000 8.19000 0.13000 1.58730 保德信全球醫療生化基金-美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.52000 33.50000 0.02000 0.05970 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.79410 9.77930 0.01480 0.15134 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57470 10.55820 0.01650 0.15628 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26180 9.22480 0.03700 0.40109 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98510 9.94520 0.03990 0.40120 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24350 8.23430 0.00920 0.11173 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82570 10.81350 0.01220 0.11282 保德信亞太基金 21.98000 21.76000 0.22000 1.01103 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.48330 8.46560 0.01770 0.20908 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.19400 11.17060 0.02340 0.20948 保德信店頭市場基金 36.34000 35.85000 0.49000 1.36681 保德信拉丁美洲基金 7.01000 6.83000 0.18000 2.63543 保德信金平衡基金 30.41000 30.41000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 44.54000 44.57000 -0.03000 -0.06731 保德信科技島基金 27.77000 27.63000 0.14000 0.50670 保德信高成長基金 98.51000 98.47000 0.04000 0.04062 保德信第一基金 28.07000 27.88000 0.19000 0.68149 保德信貨幣市場基金 15.76210 15.76190 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.61980 10.58550 0.03430 0.32403 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.75470 10.69380 0.06090 0.56949 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.87610 10.84610 0.03000 0.27660 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.31290 10.25940 0.05350 0.52147 保德信新世紀基金 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.08840 8.07300 0.01540 0.19076 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.87580 10.85500 0.02080 0.19162 保德信新興趨勢組合基金 11.39000 11.21000 0.18000 1.60571 保德信瑞騰基金 15.54010 15.53990 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.77570 9.77050 0.00520 0.05322 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00360 9.99840 0.00520 0.05201 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.72630 9.71570 0.01060 0.10910 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.83920 9.82570 0.01350 0.13739 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94300 9.93420 0.00880 0.08858 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.94220 9.93330 0.00890 0.08960 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80280 9.80130 0.00150 0.01530 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.80540 9.80400 0.00140 0.01428 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.08790 10.07550 0.01240 0.12307 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.10480 10.09910 0.00570 0.05644 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.10400 10.09840 0.00560 0.05545 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.99480 9.99800 -0.00320 -0.03201 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.99480 9.99800 -0.00320 -0.03201 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.71680 9.70920 0.00760 0.07828 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.56800 9.56770 0.00030 0.00314 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95160 1.94740 0.00420 0.21567 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64480 2.63870 0.00610 0.23117 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29490 0.29440 0.00050 0.16984 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43400 0.43330 0.00070 0.16155 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44200 8.41910 0.02290 0.27200 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65690 11.62260 0.03430 0.29511 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.53200 9.52310 0.00890 0.09346 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.63140 11.61820 0.01320 0.11361 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.67680 8.67460 0.00220 0.02536 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.59910 10.59630 0.00280 0.02642 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.17950 10.17690 0.00260 0.02555 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11440 10.10440 0.01000 0.09897 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10420 10.10010 0.00410 0.04059 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66540 10.66110 0.00430 0.04033 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02770 10.01750 0.01020 0.10182 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81360 9.80810 0.00550 0.05608 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11760 10.11180 0.00580 0.05736 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.80300 9.78940 0.01360 0.13893 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00170 9.99090 0.01080 0.10810 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.65110 10.65390 -0.00280 -0.02628 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.29970 6.29270 0.00700 0.11124 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.75000 10.73810 0.01190 0.11082 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64630 11.64620 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.34000 20.36000 -0.02000 -0.09823 施羅德樂活中小基金-I類型 4634.330004638.15000 -3.82000 -0.08236 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.46580 10.36170 0.10410 1.00466 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.49480 11.39420 0.10060 0.88291 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.72210 10.63540 0.08670 0.81520 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.33610 9.24330 0.09280 1.00397 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.77850 9.69290 0.08560 0.88312 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.56820 9.49080 0.07740 0.81553 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.69850 10.59220 0.10630 1.00357 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.26490 11.16630 0.09860 0.88301 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.19120 11.10070 0.09050 0.81526 柏瑞五國金勢力建設基金 6.62000 6.49000 0.13000 2.00308 柏瑞巨人基金 13.13000 13.18000 -0.05000 -0.37936 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65010 13.64990 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.48000 16.33000 0.15000 0.91855 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.52970 13.50570 0.02400 0.17770 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88180 11.87570 0.00610 0.05137 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.49250 12.48600 0.00650 0.05206 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.00670 8.99070 0.01600 0.17796 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.85390 6.84170 0.01220 0.17832 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.86280 8.85820 0.00460 0.05193 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51010 8.50520 0.00490 0.05761 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.85490 10.84930 0.00560 0.05162 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39730 8.38430 0.01300 0.15505 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.05800 12.05180 0.00620 0.05144 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.72100 11.70020 0.02080 0.17777 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.74460 11.73800 0.00660 0.05623 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.37210 11.36620 0.00590 0.05191 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.08250 9.06640 0.01610 0.17758 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90240 9.89730 0.00510 0.05153 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72730 9.72180 0.00550 0.05657 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.65460 9.64960 0.00500 0.05182 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49800 9.48330 0.01470 0.15501 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.25830 10.24180 0.01650 0.16110 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.10950 10.10310 0.00640 0.06335 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.99490 9.99130 0.00360 0.03603 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.07590 10.07050 0.00540 0.05362 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.06270 10.04650 0.01620 0.16125 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.86380 9.85740 0.00640 0.06493 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.80180 9.79830 0.00350 0.03572 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.88330 9.87800 0.00530 0.05365 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.23870 10.22220 0.01650 0.16141 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.10950 10.10300 0.00650 0.06434 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.99490 9.99130 0.00360 0.03603 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.07600 10.07060 0.00540 0.05362 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.06270 10.04650 0.01620 0.16125 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.86390 9.85750 0.00640 0.06493 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.80190 9.79840 0.00350 0.03572 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.88340 9.87800 0.00540 0.05467 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.58860 10.56230 0.02630 0.24900 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75090 11.73100 0.01990 0.16964 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.16750 11.15220 0.01530 0.13719 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.03950 9.01700 0.02250 0.24953 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73260 9.71610 0.01650 0.16982 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.58900 9.57590 0.01310 0.13680 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.30370 10.27810 0.02560 0.24907 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.94140 10.92280 0.01860 0.17029 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.78900 10.77420 0.01480 0.13737 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.03970 9.01720 0.02250 0.24952 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73300 9.71650 0.01650 0.16981 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.58940 9.57630 0.01310 0.13680 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.28000 13.15000 0.13000 0.98859 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.18000 14.07000 0.11000 0.78181 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.78000 8.69000 0.09000 1.03567 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.58000 11.46000 0.12000 1.04712 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.95000 11.86000 0.09000 0.75885 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.52000 13.36000 0.16000 1.19760 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.67000 13.49000 0.18000 1.33432 柏瑞拉丁美洲基金 9.60000 9.40000 0.20000 2.12766 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.37890 11.35050 0.02840 0.25021 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.47710 7.45840 0.01870 0.25072 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.44410 11.43100 0.01310 0.11460 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.09250 11.08580 0.00670 0.06044 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.21610 10.21510 0.00100 0.00979 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.42490 8.41530 0.00960 0.11408 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48090 9.47530 0.00560 0.05910 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.49410 9.49320 0.00090 0.00948 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.67040 10.66400 0.00640 0.06002 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05000 10.03850 0.01150 0.11456 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.19940 10.19850 0.00090 0.00882 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.82240 9.81650 0.00590 0.06010 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.10310 9.09270 0.01040 0.11438 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.97570 8.97430 0.00140 0.01560 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.51840 9.51750 0.00090 0.00946 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.00590 12.00000 0.00590 0.04917 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.45010 11.45270 -0.00260 -0.02270 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.87620 10.88470 -0.00850 -0.07809 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.19590 7.19240 0.00350 0.04866 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00400 9.00610 -0.00210 -0.02332 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.60970 9.61720 -0.00750 -0.07799 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.32040 10.31540 0.00500 0.04847 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89350 10.90210 -0.00860 -0.07888 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74400 9.74620 -0.00220 -0.02257 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.17580 9.17140 0.00440 0.04798 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.81430 9.82200 -0.00770 -0.07840 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.10850 11.09130 0.01720 0.15508 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.66330 11.65440 0.00890 0.07637 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.70130 10.69600 0.00530 0.04955 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.12300 9.10890 0.01410 0.15479 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65310 9.64570 0.00740 0.07672 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.63510 9.63030 0.00480 0.04984 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.99330 10.98480 0.00850 0.07738 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91120 9.89590 0.01530 0.15461 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.19680 10.19170 0.00510 0.05004 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.47090 9.45630 0.01460 0.15439 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.27570 9.26130 0.01440 0.15549 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.87150 9.86390 0.00760 0.07705 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.39860 9.39390 0.00470 0.05003 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.53000 18.41000 0.12000 0.65182 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.36000 17.22000 0.14000 0.81301 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.92660 12.91950 0.00710 0.05496 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.81580 10.80390 0.01190 0.11015 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.72400 11.70360 0.02040 0.17431 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.30030 12.28960 0.01070 0.08707 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.24460 11.23600 0.00860 0.07654 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.87620 9.86530 0.01090 0.11049 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.41490 10.39670 0.01820 0.17506 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.31340 10.30440 0.00900 0.08734 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.29000 10.28210 0.00790 0.07683 柏瑞環球多元資產基金-N類型 10.01680 10.00580 0.01100 0.10994 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.21050 10.19270 0.01780 0.17463 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.79390 11.78360 0.01030 0.08741 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.23100 10.22310 0.00790 0.07728 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.94000 13.85000 0.09000 0.64982 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.30000 28.71000 -0.41000 -1.42807 國泰大中華基金 21.43000 21.41000 0.02000 0.09341 國泰小龍基金 16.08000 16.05000 0.03000 0.18692 國泰中小成長基金 46.92000 46.74000 0.18000 0.38511 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.39370 4.34070 0.05300 1.22100 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.82000 19.55000 0.27000 1.38107 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.74540 0.73700 0.00840 1.13976 國泰中國內需增長基金美元級別 0.70480 0.69690 0.00790 1.13359 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15620 2.14680 0.00940 0.43786 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.54630 9.49580 0.05050 0.53181 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.14750 8.10450 0.04300 0.53057 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31220 0.31110 0.00110 0.35358 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.47380 11.47270 0.00110 0.00959 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68090 1.68220 -0.00130 -0.07728 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94980 9.92130 0.02850 0.28726 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32890 0.32870 0.00020 0.06085 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.71620 4.63570 0.08050 1.73652 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.27000 20.87000 0.40000 1.91663 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.68650 0.67540 0.01110 1.64347 國泰中港台基金人民幣級別 3.49760 3.43580 0.06180 1.79871 國泰中港台基金台幣級別 15.78000 15.48000 0.30000 1.93798 國泰中港台基金美元級別 0.51550 0.50680 0.00870 1.71665 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.73000 27.60000 0.13000 0.47101 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.52000 36.24000 0.28000 0.77263 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.28640 10.25590 0.03050 0.29739 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.28660 10.25610 0.03050 0.29738 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.28690 10.25640 0.03050 0.29738 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33450 0.33430 0.00020 0.05983 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33450 0.33440 0.00010 0.02990 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33450 0.33440 0.00010 0.02990 國泰台灣貨幣市場基金 12.40800 12.40790 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.72000 29.51000 0.21000 0.71162 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.41540 2.40260 0.01280 0.53276 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.92000 10.84000 0.08000 0.73801 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35500 0.35340 0.00160 0.45274 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48050 0.48110 -0.00060 -0.12471 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.60000 13.55000 0.05000 0.36900 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47070 0.47010 0.00060 0.12763 國泰全球資源基金台幣級別 5.86000 5.78000 0.08000 1.38408 國泰全球資源基金美元級別 0.18780 0.18580 0.00200 1.07643 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41300 0.41200 0.00100 0.24272 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37420 0.37320 0.00100 0.26795 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43740 0.43630 0.00110 0.25212 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.08000 11.04000 0.04000 0.36232 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50300 0.50460 -0.00160 -0.31708 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.95000 20.82000 0.13000 0.62440 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.75000 21.80000 -0.05000 -0.22936 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.51610 2.50040 0.01570 0.62790 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.40750 11.32430 0.08320 0.73470 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.30120 10.22620 0.07500 0.73341 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37070 0.36870 0.00200 0.54245 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33480 0.33300 0.00180 0.54054 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49860 0.49870 -0.00010 -0.02005 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.02000 11.91000 0.11000 0.92359 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40410 0.40140 0.00270 0.67265 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.11000 18.97000 0.14000 0.73801 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62200 0.61890 0.00310 0.50089 國泰科技生化基金 38.74000 38.42000 0.32000 0.83290 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.10000 26.81000 0.29000 1.08169 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.55000 13.64000 -0.09000 -0.65982 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.48120 39.17820 0.30300 0.77339 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.63840 19.71370 -0.07530 -0.38197 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.23740 19.05950 0.17790 0.93339 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.56570 40.08650 0.47920 1.19541 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.44260 41.22540 0.21720 0.52686 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.73440 43.59340 0.14100 0.32344 國泰紐幣2021保本基金 12.08110 12.08400 -0.00290 -0.02400 國泰紐幣八年期保本基金 12.36780 12.37050 -0.00270 -0.02183 國泰紐幣保本基金 12.38060 12.37800 0.00260 0.02101 國泰高科技基金 14.31000 14.17000 0.14000 0.98800 國泰國泰基金台幣I級別 24.96000 24.89000 0.07000 0.28124 國泰國泰基金台幣級別 24.96000 24.89000 0.07000 0.28124 國泰富時中國A50基金 19.04000 19.02000 0.02000 0.10515 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33770 0.33710 0.00060 0.17799 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46400 0.46570 -0.00170 -0.36504 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37340 0.37180 0.00160 0.43034 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51300 0.51380 -0.00080 -0.15570 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35090 0.34950 0.00140 0.40057 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48210 0.48300 -0.00090 -0.18634 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.60890 10.60300 0.00590 0.05564 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.65830 7.65410 0.00420 0.05487 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35820 0.35820 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25660 0.25660 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.25000 12.11000 0.14000 1.15607 國泰新興市場基金美元級別 0.39900 0.39540 0.00360 0.91047 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24410 2.24030 0.00380 0.16962 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48680 1.48430 0.00250 0.16843 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33990 0.33960 0.00030 0.08834 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36570 0.36540 0.00030 0.08210 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22740 0.22720 0.00020 0.08803 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.44080 10.42700 0.01380 0.13235 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.78780 6.77880 0.00900 0.13277 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.61000 36.66000 -0.05000 -0.13639 國泰價值卓越基金 17.15000 16.95000 0.20000 1.17994 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39010 0.38890 0.00120 0.30856 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.76120 38.90000 -0.13880 -0.35681 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.28000 20.40000 -0.12000 -0.58824 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.85000 19.55000 0.30000 1.53453 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.62000 19.62000 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.07520 12.06610 0.00910 0.07542 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39560 0.39560 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62250 9.62280 -0.00030 -0.00312 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.33070 8.30420 0.02650 0.31912 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.65650 10.65720 -0.00070 -0.00657 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.32710 9.29740 0.02970 0.31944 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16270 11.16200 0.00070 0.00627 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82180 9.85090 -0.02910 -0.29540 第一金大中華基金 29.30000 29.18000 0.12000 0.41124 第一金小型精選基金 42.41000 41.83000 0.58000 1.38656 第一金中國世紀基金-人民幣 14.18000 14.08000 0.10000 0.71023 第一金中國世紀基金-美元 8.94080 8.86520 0.07560 0.85277 第一金中國世紀基金-美元-N 8.94170 8.86610 0.07560 0.85269 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178 第一金中概平衡基金 27.00000 26.99000 0.01000 0.03705 第一金台灣貨幣市場基金 15.24540 15.24530 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.79000 177.78700 0.00300 0.00169 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.01320 10.10160 -0.08840 -0.87511 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.01320 10.10160 -0.08840 -0.87511 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.57750 14.55450 0.02300 0.15803 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.57820 14.55510 0.02310 0.15871 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.95000 13.89000 0.06000 0.43197 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.83330 9.81840 0.01490 0.15176 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.83680 9.82160 0.01520 0.15476 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.49340 9.46620 0.02720 0.28734 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51790 9.49060 0.02730 0.28765 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27450 10.25870 0.01580 0.15402 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.92750 9.89900 0.02850 0.28791 第一金全球大趨勢基金 23.93000 23.84000 0.09000 0.37752 第一金全球不動產證券化基金A 8.22970 8.20330 0.02640 0.32182 第一金全球不動產證券化基金B 5.85230 5.83360 0.01870 0.32056 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.45830 9.45810 0.00020 0.00211 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.45940 9.45920 0.00020 0.00211 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.77760 9.77750 0.00010 0.00102 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.77900 9.77870 0.00030 0.00307 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66370 8.63280 0.03090 0.35794 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20500 10.16860 0.03640 0.35796 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.73230 9.72740 0.00490 0.05037 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.73140 9.72660 0.00480 0.04935 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.99750 7.99220 0.00530 0.06631 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.88230 8.86750 0.01480 0.16690 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.88270 8.86780 0.01490 0.16802 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.15190 11.14870 0.00320 0.02870 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.15510 11.14960 0.00550 0.04933 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.98480 9.97810 0.00670 0.06715 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.78350 14.75880 0.02470 0.16736 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.96930 13.93810 0.03120 0.22385 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.98660 13.95540 0.03120 0.22357 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.13000 13.07000 0.06000 0.45907 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.16000 13.09000 0.07000 0.53476 第一金亞洲科技基金 19.81000 19.61000 0.20000 1.01989 第一金亞洲新興市場基金 13.40000 13.29000 0.11000 0.82769 第一金店頭市場基金 10.73000 10.56000 0.17000 1.60985 第一金創新趨勢基金 27.48000 27.17000 0.31000 1.14096 第一金電子基金 37.11000 36.91000 0.20000 0.54186 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.75000 20.75000 0.00000 0.00000 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.10000 19.08000 0.02000 0.10482 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 統一大中華中小基金(美元) 9.20000 9.27000 -0.07000 -0.75512 統一大中華中小基金(新台幣) 13.54000 13.61000 -0.07000 -0.51433 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 統一大東協高股息基金(美元) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 統一大滿貫基金-A類型 37.38000 37.38000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-I類型 37.38000 37.38000 0.00000 0.00000 統一大龍印基金 15.92000 15.76000 0.16000 1.01523 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 統一大龍騰中國基金(美元) 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704 統一中小基金 29.16000 29.17000 -0.01000 -0.03428 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79300 9.72760 0.06540 0.67231 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.19400 9.18640 0.00760 0.08273 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90970 8.89160 0.01810 0.20356 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.57610 11.49880 0.07730 0.67224 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.79560 10.78670 0.00890 0.08251 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45870 10.43750 0.02120 0.20311 統一台灣動力基金 20.09000 20.03000 0.06000 0.29955 統一全天候基金-A類型 122.46000 122.12000 0.34000 0.27841 統一全天候基金-I類型 122.46000 122.12000 0.34000 0.27841 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.10950 9.04320 0.06630 0.73315 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.86010 8.84740 0.01270 0.14354 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.82920 8.80860 0.02060 0.23386 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.38740 9.31910 0.06830 0.73290 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.13020 9.11710 0.01310 0.14369 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.09840 9.07720 0.02120 0.23355 統一全球債券組合基金 11.95860 11.95450 0.00410 0.03430 統一全球新科技基金(人民幣) 16.69000 16.70000 -0.01000 -0.05988 統一全球新科技基金(美元) 15.85000 15.93000 -0.08000 -0.50220 統一全球新科技基金(新台幣) 15.13000 15.17000 -0.04000 -0.26368 統一亞太基金 27.25000 26.89000 0.36000 1.33879 統一亞洲大金磚基金 13.29000 13.15000 0.14000 1.06464 統一奔騰基金 67.04000 66.63000 0.41000 0.61534 統一強棒貨幣市場基金 16.65380 16.65360 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 11.23000 11.09000 0.14000 1.26240 統一強漢基金(美元) 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973 統一強漢基金(新台幣) 26.73000 26.47000 0.26000 0.98224 統一統信基金 35.74000 35.45000 0.29000 0.81805 統一黑馬基金 67.29000 66.88000 0.41000 0.61304 統一新亞洲科技能源基金 19.39000 19.33000 0.06000 0.31040 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05490 8.04440 0.01050 0.13053 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18880 10.17550 0.01330 0.13071 統一經建基金 51.98000 51.82000 0.16000 0.30876 統一龍馬基金 79.06000 78.77000 0.29000 0.36816 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.53000 25.28000 0.25000 0.98892 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.78000 51.34000 0.44000 0.85703 野村中國機會基金 14.15000 13.92000 0.23000 1.65230 野村巴西基金 5.57000 5.45000 0.12000 2.20183 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.31000 12.20000 0.11000 0.90164 野村台灣高股息基金 23.07000 23.12000 -0.05000 -0.21626 野村台灣運籌基金 38.91000 38.95000 -0.04000 -0.10270 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.51050 9.49570 0.01480 0.15586 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.46670 9.45450 0.01220 0.12904 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.52920 9.51300 0.01620 0.17029 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.71640 9.70150 0.01490 0.15358 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.62380 9.61060 0.01320 0.13735 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.59780 9.58140 0.01640 0.17116 野村平衡基金 20.49000 20.43000 0.06000 0.29369 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.34000 13.32000 0.02000 0.15015 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 野村全球生技醫療基金 17.90000 17.85000 0.05000 0.28011 野村全球品牌基金 28.87000 28.75000 0.12000 0.41739 野村全球氣候變遷基金 8.78000 8.70000 0.08000 0.91954 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.18000 13.06000 0.12000 0.91884 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.26000 11.17000 0.09000 0.80573 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.71000 19.52000 0.19000 0.97336 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.37000 12.28000 0.09000 0.73290 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44310 10.44090 0.00220 0.02107 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.35470 10.34360 0.01110 0.10731 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.56340 9.52680 0.03660 0.38418 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.31900 9.28380 0.03520 0.37916 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.91330 8.86840 0.04490 0.50629 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.17050 11.12770 0.04280 0.38463 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.67560 10.63520 0.04040 0.37987 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.26910 10.21770 0.05140 0.50305 野村成長基金 29.49000 29.47000 0.02000 0.06787 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.03780 9.01430 0.02350 0.26070 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.04950 9.02690 0.02260 0.25036 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.20870 9.16650 0.04220 0.46037 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.44600 9.42130 0.02470 0.26217 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.37170 9.34820 0.02350 0.25139 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.53940 9.49570 0.04370 0.46021 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.89000 8.75000 0.14000 1.60000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.73000 12.53000 0.20000 1.59617 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.54550 9.53560 0.00990 0.10382 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.59740 9.58980 0.00760 0.07925 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.69850 9.67450 0.02400 0.24807 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.04600 10.03620 0.00980 0.09765 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.01550 10.00760 0.00790 0.07894 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.12750 10.10230 0.02520 0.24945 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.65580 8.63440 0.02140 0.24785 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.24310 9.23070 0.01240 0.13433 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.10380 9.09380 0.01000 0.10997 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.11570 13.08330 0.03240 0.24764 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.13180 12.11550 0.01630 0.13454 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.88570 9.87480 0.01090 0.11038 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.21480 10.20880 0.00600 0.05877 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.87170 9.86990 0.00180 0.01824 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43000 9.41220 0.01780 0.18912 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.19450 11.17340 0.02110 0.18884 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18590 10.14440 0.04150 0.40909 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.23650 11.20860 0.02790 0.24892 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.74180 10.71810 0.02370 0.22112 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.52220 10.48120 0.04100 0.39118 野村泰國基金 40.76000 40.62000 0.14000 0.34466 野村高科技基金 13.09000 12.97000 0.12000 0.92521 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.26860 10.20930 0.05930 0.58084 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.43960 10.40100 0.03860 0.37112 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.60940 10.61710 -0.00770 -0.07252 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.79420 9.75840 0.03580 0.36686 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.71500 9.65930 0.05570 0.57665 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.58940 9.55350 0.03590 0.37578 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.96670 11.92290 0.04380 0.36736 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.05720 13.08180 -0.02460 -0.18805 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.91010 10.87020 0.03990 0.36706 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.82830 10.76620 0.06210 0.57681 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.93750 10.89650 0.04100 0.37627 野村貨幣市場基金 16.26090 16.26070 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.92000 15.88000 0.04000 0.25189 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.01960 10.01270 0.00690 0.06891 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.98000 9.98380 -0.00380 -0.03806 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.98130 9.96070 0.02060 0.20681 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.81980 9.80790 0.01190 0.12133 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.79870 9.79500 0.00370 0.03777 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80740 9.79700 0.01040 0.10615 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.81980 9.80790 0.01190 0.12133 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.79870 9.79500 0.00370 0.03777 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80740 9.79700 0.01040 0.10615 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.00600 9.99130 0.01470 0.14713 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.97930 9.98340 -0.00410 -0.04107 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.97610 9.96440 0.01170 0.11742 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.00600 9.99130 0.01470 0.14713 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.97930 9.98340 -0.00410 -0.04107 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.97610 9.96440 0.01170 0.11742 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.08530 10.06680 0.01850 0.18377 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.97760 7.96470 0.01290 0.16196 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78100 11.76200 0.01900 0.16154 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.68000 7.58000 0.10000 1.31926 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.38000 9.24000 0.14000 1.51515 野村精選貨幣市場基金 12.07620 12.07610 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.60000 12.52000 0.08000 0.63898 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.71000 11.64000 0.07000 0.60137 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947 野村歐洲高股息基金季配型 8.14000 8.03000 0.11000 1.36986 野村歐洲高股息基金累積型 11.53000 11.38000 0.15000 1.31810 野村積極成長基金 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.44000 36.28000 0.16000 0.44101 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24330 10.22120 0.02210 0.21622 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58790 8.57660 0.01130 0.13175 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.92390 7.91520 0.00870 0.10992 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.85960 7.84280 0.01680 0.21421 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.59400 11.57870 0.01530 0.13214 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.45930 10.44780 0.01150 0.11007 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.40630 10.38420 0.02210 0.21282 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 野村環球基金-人民幣計價 16.33000 16.30000 0.03000 0.18405 野村環球基金-美元計價 12.77000 12.75000 0.02000 0.15686 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.81000 17.75000 0.06000 0.33803 野村鴻利基金 23.70000 23.62000 0.08000 0.33870 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85590 16.85580 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.12000 21.15000 -0.03000 -0.14184 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.86000 13.79000 0.07000 0.50761 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.05000 14.95000 0.10000 0.66890 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.13300 10.12250 0.01050 0.10373 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.29440 13.28070 0.01370 0.10316 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.72880 9.73460 -0.00580 -0.05958 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.70130 9.71150 -0.01020 -0.10503 凱基台商天下基金 13.40000 13.30000 0.10000 0.75188 凱基台灣精五門基金 21.10000 21.07000 0.03000 0.14238 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.76640 10.75010 0.01630 0.15163 凱基亞太高股息基金 12.92000 12.83000 0.09000 0.70148 凱基亞洲四金磚基金 17.70000 17.52000 0.18000 1.02740 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.05000 13.97000 0.08000 0.57266 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.84270 12.75720 0.08550 0.67021 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.62000 12.51000 0.11000 0.87930 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53940 11.53930 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.36000 27.30000 0.06000 0.21978 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.89000 22.93000 -0.04000 -0.17444 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.24680 22.34490 -0.09810 -0.43903 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.96000 17.71000 0.25000 1.41163 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.21050 17.00790 0.20260 1.19121 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.82000 7.73000 0.09000 1.16429 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.86420 11.89480 -0.03060 -0.25726 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.74950 11.74920 0.00030 0.00255 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 凱基護城河基金-台幣計價A 13.48000 13.36000 0.12000 0.89820 凱基護城河基金-美元計價B 13.24540 13.16190 0.08350 0.63441 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.69000 35.86000 -0.17000 -0.47407 富邦NASDAQ-100基金 31.10000 30.94000 0.16000 0.51713 富邦上証180基金 29.12000 29.05000 0.07000 0.24096 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21400 0.21160 0.00240 1.13422 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.58000 6.49000 0.09000 1.38675 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.50000 7.50000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.01000 39.57000 -0.56000 -1.41521 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.70150 11.62170 0.07980 0.68665 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.83190 10.76050 0.07140 0.66354 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.44620 10.35720 0.08900 0.85931 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.25430 10.18430 0.07000 0.68733 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.41650 9.35440 0.06210 0.66386 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.08870 9.01130 0.07740 0.85892 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.37130 20.35010 0.02120 0.10418 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.31230 11.31130 0.00100 0.00884 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40680 10.38880 0.01800 0.17326 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.75130 12.72860 0.02270 0.17834 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87890 1.87590 0.00300 0.15992 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34670 9.33000 0.01670 0.17899 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42460 1.42240 0.00220 0.15467 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.70210 11.69550 0.00660 0.05643 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71000 1.70970 0.00030 0.01755 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13030 10.12470 0.00560 0.05531 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49920 1.49890 0.00030 0.02001 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.46000 14.51000 -0.05000 -0.34459 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.87000 23.76000 0.11000 0.46296 富邦日本東証基金 22.45000 22.40000 0.05000 0.22321 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.28000 43.25000 0.03000 0.06936 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.90000 49.99000 -0.09000 -0.18004 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.44000 52.52000 -0.08000 -0.15232 富邦台灣心基金 24.46000 24.33000 0.13000 0.53432 富邦台灣釆吉50基金 49.59000 49.65000 -0.06000 -0.12085 富邦台灣科技指數基金 54.19000 54.19000 0.00000 0.00000 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.15830 40.69890 0.45940 1.12878 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.35940 41.22460 0.13480 0.32699 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29280 0.29290 -0.00010 -0.03414 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.49500 2.49130 0.00370 0.14852 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33850 0.33830 0.00020 0.05912 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52110 10.51760 0.00350 0.03328 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16760 2.16450 0.00310 0.14322 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32470 0.32450 0.00020 0.06163 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.08110 9.07810 0.00300 0.03305 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.00000 23.92000 0.08000 0.33445 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.23000 14.28000 -0.05000 -0.35014 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.56000 31.27000 0.29000 0.92741 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63500 15.63480 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 70.08000 69.59000 0.49000 0.70412 富邦科技基金 27.85000 27.52000 0.33000 1.19913 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.45890 40.37100 0.08790 0.21773 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.97910 39.63970 0.33940 0.85621 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.17250 39.05010 0.12240 0.31344 富邦恒生國企ETF基金 20.76000 20.64000 0.12000 0.58140 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.76000 13.91000 -0.15000 -1.07836 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.37000 28.87000 0.50000 1.73190 富邦高成長基金 26.64000 26.52000 0.12000 0.45249 富邦基金 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855 富邦深証100基金 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富邦富時歐洲ETF基金 21.04000 20.88000 0.16000 0.76628 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40930 0.40830 0.00100 0.24492 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.24040 12.22690 0.01350 0.11041 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.50100 9.49050 0.01050 0.11064 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30480 0.30410 0.00070 0.23019 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.85110 8.84140 0.00970 0.10971 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.43590 9.45830 -0.02240 -0.23683 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.92560 9.92490 0.00070 0.00705 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.36440 9.38670 -0.02230 -0.23757 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.83730 9.83660 0.00070 0.00712 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.36000 20.51000 -0.15000 -0.73135 富邦精準基金 51.49000 50.90000 0.59000 1.15914 富邦精銳中小基金 13.07000 12.87000 0.20000 1.55400 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.07000 20.03000 0.04000 0.19970 富邦臺灣公司治理100基金 21.90000 21.97000 -0.07000 -0.31862 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.82000 15.84000 -0.02000 -0.12626 富邦標普美國特別股ETF基金 20.46000 20.44000 0.02000 0.09785 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.44750 10.40050 0.04700 0.45190 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.41240 10.37850 0.03390 0.32664 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.52510 10.45980 0.06530 0.62429 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18270 10.13690 0.04580 0.45181 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.10200 10.06920 0.03280 0.32575 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.19300 10.12980 0.06320 0.62390 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.01000 31.05000 -0.04000 -0.12882 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.69800 8.66480 0.03320 0.38316 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.16970 9.13480 0.03490 0.38206 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.91810 8.88330 0.03480 0.39175 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.61920 9.58240 0.03680 0.38404 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.56740 9.53100 0.03640 0.38191 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.30540 9.26900 0.03640 0.39271 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.37200 9.33540 0.03660 0.39206 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51930 8.49290 0.02640 0.31085 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.48430 9.45510 0.02920 0.30883 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99050 8.96260 0.02790 0.31129 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.53560 10.50300 0.03260 0.31039 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.23180 10.20030 0.03150 0.30881 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.76890 9.73780 0.03110 0.31937 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.10890 9.07980 0.02910 0.32049 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.59500 9.56410 0.03090 0.32308 富達卓越領航全球組合基金 15.47000 15.32000 0.15000 0.97911 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.74620 8.71750 0.02870 0.32922 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.39110 9.36050 0.03060 0.32691 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.09810 9.06760 0.03050 0.33636 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.90370 9.87130 0.03240 0.32822 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.80410 9.77210 0.03200 0.32746 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.53310 9.50170 0.03140 0.33047 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.18370 9.15250 0.03120 0.34089 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.59750 9.56510 0.03240 0.33873 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.07000 9.97000 0.10000 1.00301 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.55000 9.43000 0.12000 1.27253 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.63000 8.57000 0.06000 0.70012 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.59050 9.56200 0.02850 0.29805 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.08310 9.05890 0.02420 0.26714 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.70090 8.66740 0.03350 0.38651 富蘭克林華美中華基金 13.95000 13.76000 0.19000 1.38081 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.91000 21.76000 0.15000 0.68934 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.01000 20.98000 0.03000 0.14299 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.17000 11.09000 0.08000 0.72137 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.81000 10.70000 0.11000 1.02804 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.94470 7.92980 0.01490 0.18790 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.07980 9.07190 0.00790 0.08708 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.72970 9.72120 0.00850 0.08744 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.28230 9.26490 0.01740 0.18781 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.03520 11.02450 0.01070 0.09706 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.76020 8.75170 0.00850 0.09712 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.21150 9.20260 0.00890 0.09671 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.12390 13.11630 0.00760 0.05794 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.28660 10.28060 0.00600 0.05836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08320 10.07380 0.00940 0.09331 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68280 7.67560 0.00720 0.09380 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.16260 9.15400 0.00860 0.09395 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.66580 10.64350 0.02230 0.20952 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58920 7.57340 0.01580 0.20862 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.06990 9.05090 0.01900 0.20992 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37700 10.36830 0.00870 0.08391 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.72830 7.72180 0.00650 0.08418 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20520 8.19240 0.01280 0.15624 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.21760 9.21240 0.00520 0.05645 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94870 9.94310 0.00560 0.05632 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.58710 12.56750 0.01960 0.15596 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.73000 8.81000 -0.08000 -0.90806 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.06000 11.17000 -0.11000 -0.98478 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.82000 8.76000 0.06000 0.68493 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.43150 13.33090 0.10060 0.75464 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.09000 10.02000 0.07000 0.69860 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650 富蘭克林華美第一富基金 43.26000 43.13000 0.13000 0.30141 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29960 10.29940 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.79000 9.71000 0.08000 0.82389 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.34000 13.33000 0.01000 0.07502 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.42000 15.36000 0.06000 0.39063 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04480 7.97750 0.06730 0.84362 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.13920 11.02170 0.11750 1.06608 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.65240 9.64340 0.00900 0.09333 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.00230 10.99210 0.01020 0.09279 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.97690 6.96520 0.01170 0.16798 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.17790 9.16940 0.00850 0.09270 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.21590 10.20630 0.00960 0.09406 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.62150 10.60370 0.01780 0.16787 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.30000 20.24000 0.06000 0.29644 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.60260 11.60180 0.00080 0.00690 復華人生目標基金 41.22570 40.90750 0.31820 0.77785 復華大中華中小策略基金 10.06000 9.86000 0.20000 2.02840 復華中小精選基金 84.40000 83.52000 0.88000 1.05364 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.79000 8.70000 0.09000 1.03448 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.43000 12.29000 0.14000 1.13914 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.44000 11.32000 0.12000 1.06007 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.02000 10.89000 0.13000 1.19376 復華六年到期新興市場債券基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.54000 12.51000 0.03000 0.23981 復華全方位基金 34.47000 34.13000 0.34000 0.99619 復華全球大趨勢基金-美元 14.09000 14.06000 0.03000 0.21337 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.03000 21.93000 0.10000 0.45600 復華全球平衡基金-美元 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 復華全球平衡基金-新臺幣 20.51000 20.54000 -0.03000 -0.14606 復華全球物聯網科技基金-美元 17.50000 17.45000 0.05000 0.28653 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.75000 16.66000 0.09000 0.54022 復華全球原物料基金 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485 復華全球消費基金-新臺幣 13.99000 13.87000 0.12000 0.86518 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46040 11.46270 -0.00230 -0.02007 復華全球債券基金 13.45040 13.45610 -0.00570 -0.04236 復華全球債券組合基金 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.59000 14.65000 -0.06000 -0.40956 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 復華全球戰略配置強基金-美元 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455 復華有利貨幣市場基金 13.43180 13.43170 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 13.22000 13.06000 0.16000 1.22511 復華亞太成長基金 16.27000 16.09000 0.18000 1.11871 復華亞太神龍科技基金-美元 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.07000 10.94000 0.13000 1.18830 復華東協世紀基金 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284 復華南非幣長期收益基金A 13.11000 13.07000 0.04000 0.30604 復華南非幣長期收益基金B 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765 復華南非幣短期收益基金A 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華美國新星基金-美元 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083 復華美國新星基金-新臺幣 13.36000 13.30000 0.06000 0.45113 復華恒生基金 21.52000 21.40000 0.12000 0.56075 復華恒生單日反向一倍基金 8.48000 8.56000 -0.08000 -0.93458 復華恒生單日正向二倍基金 33.68000 33.11000 0.57000 1.72153 復華神盾基金 28.44750 28.17920 0.26830 0.95212 復華高成長基金 74.46000 73.99000 0.47000 0.63522 復華高益策略組合基金 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 復華貨幣市場基金 14.39240 14.39230 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.54000 19.52000 0.02000 0.10246 復華富時台灣高股息低波動基金 51.83000 51.98000 -0.15000 -0.28857 復華復華基金 23.41000 23.27000 0.14000 0.60163 復華華人世紀基金 19.11000 18.78000 0.33000 1.75719 復華傳家二號基金 32.60540 32.48420 0.12120 0.37310 復華傳家基金 27.83800 27.38860 0.44940 1.64083 復華奧林匹克全球組合基金 14.87000 14.87000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.84000 11.77000 0.07000 0.59473 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.49000 14.38000 0.11000 0.76495 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352 復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.38000 19.31000 0.07000 0.36251 復華新興市場高收益債券基金A 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 復華新興市場高收益債券基金B 5.66000 5.65000 0.01000 0.17699 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.79000 12.78000 0.01000 0.07825 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935 復華滬深300 A股基金 21.95000 21.97000 -0.02000 -0.09103 復華數位經濟基金 66.68000 65.64000 1.04000 1.58440 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.67000 11.50000 0.17000 1.47826 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.80180 9.78920 0.01260 0.12871 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.65160 9.63680 0.01480 0.15358 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.95660 9.94380 0.01280 0.12872 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.77380 9.75890 0.01490 0.15268 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.75410 9.74760 0.00650 0.06668 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.22610 10.19430 0.03180 0.31194 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.76370 9.76090 0.00280 0.02869 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.23700 10.20910 0.02790 0.27329 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.76280 9.76000 0.00280 0.02869 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.23940 10.21150 0.02790 0.27322 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.33190 9.32420 0.00770 0.08258 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.49580 8.47480 0.02100 0.24779 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.43580 8.39440 0.04140 0.49319 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.55980 11.55060 0.00920 0.07965 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.54020 10.51410 0.02610 0.24824 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.58800 10.53600 0.05200 0.49355 景順主流基金 18.98000 19.03000 -0.05000 -0.26274 景順台灣科技基金 32.89000 33.05000 -0.16000 -0.48411 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 景順全球科技基金 23.02000 22.83000 0.19000 0.83224 景順全球康健基金 18.89000 18.69000 0.20000 1.07009 景順貨幣市場基金 15.93250 15.93240 0.00010 0.00063 景順潛力基金 34.92000 34.95000 -0.03000 -0.08584 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.40000 15.37000 0.03000 0.19519 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.35000 14.28000 0.07000 0.49020 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65490 8.65120 0.00370 0.04277 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96590 7.97430 -0.00840 -0.10534 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.04630 11.04180 0.00450 0.04075 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14490 10.15560 -0.01070 -0.10536 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.15000 8.06000 0.09000 1.11663 華南永昌中國A股基金(美元) 7.90000 7.82000 0.08000 1.02302 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.54000 11.40000 0.14000 1.22807 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.44000 9.43530 0.00470 0.04981 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.59410 9.56580 0.02830 0.29585 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.72650 9.72190 0.00460 0.04732 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.88830 9.85920 0.02910 0.29516 華南永昌永昌基金 19.62000 19.65000 -0.03000 -0.15267 華南永昌全球亨利組合基金 14.30310 14.29000 0.01310 0.09167 華南永昌全球神農水資源基金 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 華南永昌全球精品基金 16.39000 16.29000 0.10000 0.61387 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.79000 11.71000 0.08000 0.68318 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.71000 11.60000 0.11000 0.94828 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.04000 13.94000 0.10000 0.71736 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.86000 13.73000 0.13000 0.94683 華南永昌物聯網精選基金 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420 華南永昌策略報酬基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19790 16.19770 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.43730 24.45970 -0.02240 -0.09158 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93310 11.93300 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.08420 10.06600 0.01820 0.18081 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.04770 10.01340 0.03430 0.34254 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.74370 9.72610 0.01760 0.18096 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.67650 9.64350 0.03300 0.34220 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.90870 9.88700 0.02170 0.21948 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.81330 9.77600 0.03730 0.38155 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.66770 9.64640 0.02130 0.22081 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.56830 9.53190 0.03640 0.38188 華頓中小型基金 28.15000 28.13000 0.02000 0.07110 華頓中國多重機會平衡基金 12.27000 12.17920 0.09080 0.74553 華頓台灣基金 32.97000 32.65000 0.32000 0.98009 華頓平安貨幣市場基金 11.51540 11.51530 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.06000 17.97000 0.09000 0.50083 華頓全球高收益債券基金A 13.40510 13.39290 0.01220 0.09109 華頓全球高收益債券基金B 8.35600 8.34840 0.00760 0.09104 華頓全球黑鑽油源基金 5.98000 5.88000 0.10000 1.70068 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.80750 2.76960 0.03790 1.36843 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.66350 12.44190 0.22160 1.78108 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41220 0.40600 0.00620 1.52709 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.64660 11.59480 0.05180 0.44675 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.61720 10.57750 0.03970 0.37532 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.44390 10.35530 0.08860 0.85560 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.45120 9.37100 0.08020 0.85583 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.70000 10.63510 0.06490 0.61024 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.72290 9.66760 0.05530 0.57201 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48250 2.48140 0.00110 0.04433 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04300 2.04690 -0.00390 -0.19053 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.68240 11.65820 0.02420 0.20758 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.52370 9.50400 0.01970 0.20728 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36390 0.36310 0.00080 0.22032 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30280 0.30260 0.00020 0.06609 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.50000 3.46000 0.04000 1.15607 匯豐中國動力基金(台幣) 15.79000 15.56000 0.23000 1.47815 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.07000 25.09000 -0.02000 -0.07971 匯豐全球趨勢組合基金 12.60000 12.48000 0.12000 0.96154 匯豐全球關鍵資源基金 8.42000 8.36000 0.06000 0.71770 匯豐安富基金 26.03000 26.04000 -0.01000 -0.03840 匯豐成功基金 41.05000 41.44000 -0.39000 -0.94112 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56190 2.56690 -0.00500 -0.19479 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34240 2.34770 -0.00530 -0.22575 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.49530 11.49000 0.00530 0.04613 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.89860 7.89310 0.00550 0.06968 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37690 0.37700 -0.00010 -0.02653 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33700 0.33710 -0.00010 -0.02966 匯豐金磚動力基金 14.38000 14.07000 0.31000 2.20327 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97810 14.97800 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.12000 5.03000 0.09000 1.78926 匯豐新鑽動力基金 11.17000 10.98000 0.19000 1.73042 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.52980 5.48230 0.04750 0.86642 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.10310 9.05580 0.04730 0.52232 匯豐龍鳳基金-A類型 53.96000 54.01000 -0.05000 -0.09258 匯豐龍鳳基金-I類型 53.96000 54.01000 -0.05000 -0.09258 匯豐龍騰電子基金 39.25000 39.04000 0.21000 0.53791 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25670 12.25890 -0.00220 -0.01795 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.57000 21.40000 0.17000 0.79439 新光中國成長基金(人民幣) 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763 新光中國成長基金(美元) 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 新光中國成長基金(新臺幣) 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.50110 10.47460 0.02650 0.25299 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.79450 9.81430 -0.01980 -0.20175 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.06200 10.05900 0.00300 0.02982 新光台灣富貴基金 23.70000 23.68000 0.02000 0.08446 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 新光全球生技醫療基金(美元) 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.94000 11.90000 0.04000 0.33613 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98400 9.96570 0.01830 0.18363 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.72110 9.68080 0.04030 0.41629 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63730 9.61960 0.01770 0.18400 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.37300 9.33410 0.03890 0.41675 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 新光吉星貨幣市場基金 15.43860 15.43840 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 新光亞洲精選基金-美金 23.25000 23.10000 0.15000 0.64935 新光亞洲精選基金-新台幣 23.48000 23.26000 0.22000 0.94583 新光兩岸優勢基金 12.86000 12.83000 0.03000 0.23383 新光店頭基金 27.44000 27.13000 0.31000 1.14265 新光南非幣保本基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 新光特選內需收益ETF基金 20.18000 20.52000 -0.34000 -1.65692 新光創新科技基金 16.33000 16.22000 0.11000 0.67818 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.72100 9.71590 0.00510 0.05249 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.00020 9.98780 0.01240 0.12415 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.65700 9.64420 0.01280 0.13272 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.23550 9.23070 0.00480 0.05200 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.50700 9.49550 0.01150 0.12111 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.17880 9.16690 0.01190 0.12981 新光澳幣八年期保本基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 新光澳幣保本基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.02230 10.01360 0.00870 0.08688 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.78090 9.77240 0.00850 0.08698 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.74410 9.72970 0.01440 0.14800 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94360 9.92890 0.01470 0.14805 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.88030 9.87280 0.00750 0.07597 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68000 9.67260 0.00740 0.07650 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65270 9.64600 0.00670 0.06946 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85310 9.84640 0.00670 0.06805 瑞銀全球創新趨勢基金 7.60000 7.56000 0.04000 0.52910 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.67710 9.65010 0.02700 0.27979 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.30560 9.27980 0.02580 0.27802 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.62600 9.60110 0.02490 0.25935 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.30640 9.28230 0.02410 0.25963 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.37950 9.35520 0.02430 0.25975 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.76440 9.73900 0.02540 0.26081 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.66530 13.61260 0.05270 0.38714 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.43890 8.40630 0.03260 0.38780 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.29320 36.89780 0.39540 1.07161 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.44420 37.99240 0.45180 1.18919 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.39570 38.87610 0.51960 1.33655 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16690 11.16600 0.00090 0.00806 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98150 10.01100 -0.02950 -0.29468 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.86210 13.71170 0.15040 1.09687 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.44010 10.38390 0.05620 0.54122 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.76000 10.68000 0.08000 0.74906 群益大印度基金-人民幣 14.17850 14.09670 0.08180 0.58028 群益大印度基金-美元 13.43640 13.43260 0.00380 0.02829 群益大印度基金-新臺幣 12.69000 12.66000 0.03000 0.23697 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.83520 12.72810 0.10710 0.84145 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.47220 12.43640 0.03580 0.28786 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.90340 11.80410 0.09930 0.84123 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.55540 10.52520 0.03020 0.28693 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.29980 10.21390 0.08590 0.84101 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.16980 9.14360 0.02620 0.28654 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.94100 9.85810 0.08290 0.84093 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.14700 9.12080 0.02620 0.28726 群益中小型股基金 53.53000 52.84000 0.69000 1.30583 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.99220 9.93710 0.05510 0.55449 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.34750 9.34730 0.00020 0.00214 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.73270 8.71120 0.02150 0.24681 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.83240 8.78370 0.04870 0.55444 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.26240 8.26220 0.00020 0.00242 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.71970 7.70070 0.01900 0.24673 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.86430 10.84700 0.01730 0.15949 群益中國高收益債券基金-美元 10.53160 10.55790 -0.02630 -0.24910 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.75870 9.76290 -0.00420 -0.04302 群益中國新機會基金N-人民幣 9.53090 9.43950 0.09140 0.96827 群益中國新機會基金N-美元 8.81840 8.78200 0.03640 0.41448 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107 群益中國新機會基金-人民幣 8.45250 8.37140 0.08110 0.96877 群益中國新機會基金-美元 9.42890 9.39010 0.03880 0.41320 群益中國新機會基金-新臺幣 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416 群益平衡王基金 19.86460 19.80940 0.05520 0.27866 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.94000 -0.01000 -0.16835 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.93490 10.90010 0.03480 0.31926 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.51710 10.54160 -0.02450 -0.23241 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.84650 9.81520 0.03130 0.31889 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.47040 9.49240 -0.02200 -0.23176 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.11260 10.12420 -0.01160 -0.11458 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.91020 9.92280 -0.01260 -0.12698 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.50480 9.51570 -0.01090 -0.11455 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.41170 9.42360 -0.01190 -0.12628 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.17110 10.18290 -0.01180 -0.11588 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.22110 10.23400 -0.01290 -0.12605 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.67220 9.68340 -0.01120 -0.11566 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.06980 10.08260 -0.01280 -0.12695 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.19430 10.16730 0.02700 0.26556 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.41440 7.39480 0.01960 0.26505 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.08460 10.08170 0.00290 0.02876 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.99310 9.98940 0.00370 0.03704 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.15150 10.13640 0.01510 0.14897 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.08460 10.08170 0.00290 0.02876 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.99310 9.98940 0.00370 0.03704 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.15150 10.13640 0.01510 0.14897 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.08460 10.08170 0.00290 0.02876 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.99310 9.98940 0.00370 0.03704 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.15150 10.13640 0.01510 0.14897 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.08460 10.08170 0.00290 0.02876 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.99310 9.98940 0.00370 0.03704 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.15150 10.13640 0.01510 0.14897 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 群益全球關鍵生技基金-美元 15.91630 15.91630 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.64000 15.60000 0.04000 0.25641 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.03000 10.88000 0.15000 1.37868 群益印度中小基金N-美元 9.94200 9.87390 0.06810 0.68970 群益印度中小基金N-新臺幣 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087 群益印度中小基金-人民幣 15.91160 15.71570 0.19590 1.24652 群益印度中小基金-美元 14.21960 14.12220 0.09740 0.68969 群益印度中小基金-新臺幣 16.38000 16.22000 0.16000 0.98644 群益多利策略組合基金 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 群益多重收益組合基金 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375 群益多重資產組合基金 15.66000 15.56000 0.10000 0.64267 群益安家基金 27.45600 27.44710 0.00890 0.03243 群益安穩貨幣市場基金 16.07860 16.07840 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.20000 24.17000 0.03000 0.12412 群益亞太中小基金 13.06000 12.88000 0.18000 1.39752 群益亞太新趨勢平衡基金 17.17000 17.05000 0.12000 0.70381 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.71080 9.69790 0.01290 0.13302 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48490 7.47490 0.01000 0.13378 群益店頭市場基金 112.37000 111.42000 0.95000 0.85263 群益東方盛世基金 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 群益東協成長基金-人民幣 13.30880 13.22780 0.08100 0.61235 群益東協成長基金-美元 11.77090 11.76390 0.00700 0.05950 群益東協成長基金-新臺幣 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26200 11.26130 0.00070 0.00622 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.69970 10.69760 0.00210 0.01963 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.16640 10.15270 0.01370 0.13494 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.91590 9.91530 0.00060 0.00605 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.42400 9.42220 0.00180 0.01910 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.95210 8.94000 0.01210 0.13535 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.70390 9.70330 0.00060 0.00618 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.59180 9.58990 0.00190 0.01981 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.00090 9.98740 0.01350 0.13517 群益長安基金 31.22000 31.09000 0.13000 0.41814 群益美國新創亮點基金-美元 15.26700 15.28220 -0.01520 -0.09946 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.68000 14.66000 0.02000 0.13643 群益真善美基金 17.66130 17.55990 0.10140 0.57745 群益馬拉松基金A類型 136.00000 135.03000 0.97000 0.71836 群益深証中小板基金 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197 群益創新科技基金 36.02000 35.71000 0.31000 0.86810 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.03950 9.96320 0.07630 0.76582 群益華夏盛世基金N-美元 9.31010 9.29030 0.01980 0.21313 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 群益華夏盛世基金-人民幣 10.93300 10.84980 0.08320 0.76683 群益華夏盛世基金-美元 10.26580 10.24400 0.02180 0.21281 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.86000 16.78000 0.08000 0.47676 群益奧斯卡基金 29.93000 29.73000 0.20000 0.67272 群益新興金鑽基金-美元 12.51500 12.35150 0.16350 1.32373 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.52000 9.37000 0.15000 1.60085 群益葛萊美基金 25.52000 25.40000 0.12000 0.47244 群益道瓊美國地產ETF基金 19.97000 20.00000 -0.03000 -0.15000 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.91000 13.92000 -0.01000 -0.07184 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.75870 11.71140 0.04730 0.40388 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.34210 11.29950 0.04260 0.37701 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26250 11.21410 0.04840 0.43160 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.63570 8.60100 0.03470 0.40344 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.20330 9.16870 0.03460 0.37737 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.81270 8.77470 0.03800 0.43306 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.17280 10.13460 0.03820 0.37693 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.38000 31.18000 0.20000 0.64144 德信中國精選成長基金 11.49000 11.36000 0.13000 1.14437 德信台灣主流中小基金 20.69000 20.61000 0.08000 0.38816 德信新興股票組合基金 11.28000 11.17000 0.11000 0.98478 德信萬保貨幣市場基金 11.92890 11.92880 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.76370 10.75260 0.01110 0.10323 德信數位時代基金 28.63000 28.53000 0.10000 0.35051 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65730 11.65710 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.77000 16.76000 0.01000 0.05967 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.71000 19.41000 0.30000 1.54560 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.33150 10.29180 0.03970 0.38574 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.67770 14.61470 0.06300 0.43107 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.09890 8.05290 0.04600 0.57122 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.96820 10.93030 0.03790 0.34674 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.21940 11.18060 0.03880 0.34703 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.92210 12.84600 0.07610 0.59240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.78000 18.53000 0.25000 1.34916 摩根中小基金 25.41000 25.06000 0.35000 1.39665 摩根中國A股基金 14.32000 14.16000 0.16000 1.12994 摩根中國A股基金(美元) 11.29000 11.19000 0.10000 0.89366 摩根中國亮點基金 14.07000 13.92000 0.15000 1.07759 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.37510 11.26680 0.10830 0.96123 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.54930 12.47270 0.07660 0.61414 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.65020 9.57480 0.07540 0.78748 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.72170 12.60070 0.12100 0.96026 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.52310 14.43450 0.08860 0.61381 摩根台灣金磚基金-累積型 21.47000 21.27000 0.20000 0.94029 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.47000 21.27000 0.20000 0.94029 摩根台灣增長基金 53.03000 52.90000 0.13000 0.24575 摩根平衡基金 28.62000 28.58000 0.04000 0.13996 摩根全球α基金 19.48000 19.35000 0.13000 0.67183 摩根全球平衡基金 15.43270 15.33300 0.09970 0.65023 摩根全球發現基金 12.88000 12.75000 0.13000 1.01961 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.74440 9.71950 0.02490 0.25619 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.69670 10.67920 0.01750 0.16387 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11810 10.09690 0.02120 0.20997 摩根多元入息成長基金-累積型 11.38860 11.35960 0.02900 0.25529 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.98270 9.96180 0.02090 0.20980 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.61390 10.54010 0.07380 0.70018 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.57560 13.48120 0.09440 0.70023 摩根亞洲基金 57.51000 57.11000 0.40000 0.70040 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39830 8.37290 0.02540 0.30336 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.75600 9.73750 0.01850 0.18999 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.64930 8.63050 0.01880 0.21783 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.11910 12.08390 0.03520 0.29130 摩根東方內需機會基金 18.22000 18.09000 0.13000 0.71863 摩根東方科技基金 36.31000 36.04000 0.27000 0.74917 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.92000 9.83000 0.09000 0.91556 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.59000 11.49000 0.10000 0.87032 摩根金龍收成基金 22.92000 22.76000 0.16000 0.70299 摩根第一貨幣市場基金 15.07440 15.07420 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.96000 14.82000 0.14000 0.94467 摩根新金磚五國基金 11.77000 11.55000 0.22000 1.90476 摩根新絲路基金 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331 摩根新興35基金 13.70000 13.54000 0.16000 1.18168 摩根新興日本基金 25.19000 24.97000 0.22000 0.88106 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.49340 7.49800 -0.00460 -0.06135 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.77010 9.78600 -0.01590 -0.16248 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.51780 9.52870 -0.01090 -0.11439 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.70530 10.71470 -0.00940 -0.08773 摩根新興科技基金 60.18000 59.42000 0.76000 1.27903 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.35760 8.34820 0.00940 0.11260 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.55960 10.54770 0.01190 0.11282 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.75580 8.69780 0.05800 0.66684 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.51300 9.47260 0.04040 0.42649 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.96120 8.92090 0.04030 0.45175 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.00970 9.94340 0.06630 0.66677 摩根龍揚基金 34.27000 34.02000 0.25000 0.73486 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.35000 10.25000 0.10000 0.97561 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 摩根環球股票收益基金-累積型 11.35000 11.24000 0.11000 0.97865 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32130 9.31340 0.00790 0.08482 摩根總收益組合基金-累積型 11.22730 11.21770 0.00960 0.08558 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.29000 27.18000 0.11000 0.40471 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67650 11.61260 0.06390 0.55026 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.94740 10.94050 0.00690 0.06307 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93680 9.91410 0.02270 0.22897 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20200 10.14620 0.05580 0.54996 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.61510 9.60890 0.00620 0.06452 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72180 8.70180 0.02000 0.22984 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.40920 10.38980 0.01940 0.18672 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.43040 10.38550 0.04490 0.43233 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.80090 9.76420 0.03670 0.37586 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.91350 9.85230 0.06120 0.62117 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.58260 9.54680 0.03580 0.37499 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.69240 9.63260 0.05980 0.62081 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.32340 11.30560 0.01780 0.15744 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.11410 11.09670 0.01740 0.15680 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.24330 10.20600 0.03730 0.36547 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.76760 10.75070 0.01690 0.15720 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.55220 10.53570 0.01650 0.15661 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.72830 9.69290 0.03540 0.36522 聯邦金鑽平衡基金 25.69330 25.56800 0.12530 0.49007 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.79220 9.78270 0.00950 0.09711 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.07280 10.03850 0.03430 0.34168 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.79220 9.78270 0.00950 0.09711 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.07280 10.03850 0.03430 0.34168 聯邦貨幣市場基金 13.15860 13.15850 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 13.81000 13.76000 0.05000 0.36337 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.04910 16.01010 0.03900 0.24360 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.94940 12.88450 0.06490 0.50371 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.56230 12.48280 0.07950 0.63688 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.06610 11.98980 0.07630 0.63637 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75910 11.76040 -0.00130 -0.01105 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.04590 11.03250 0.01340 0.12146 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53710 10.53830 -0.00120 -0.01139 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63980 8.62940 0.01040 0.12052 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.13000 38.17000 -0.04000 -0.10479 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.52000 15.50000 0.02000 0.12903 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.32000 13.29000 0.03000 0.22573 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.51000 12.50000 0.01000 0.08000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.53000 11.40000 0.13000 1.14035 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.13000 12.06000 0.07000 0.58043 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.45000 15.38000 0.07000 0.45514 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.41000 15.35000 0.06000 0.39088 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.67000 20.58000 0.09000 0.43732 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.81000 18.73000 0.08000 0.42712 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.98000 12.91000 0.07000 0.54222 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.72000 15.65000 0.07000 0.44728 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.46000 16.37000 0.09000 0.54979 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.51000 15.44000 0.07000 0.45337 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.69000 15.63000 0.06000 0.38388 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.13000 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9.10670 9.06790 0.03880 0.42788 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.90620 8.85250 0.05370 0.60661 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.21430 9.13960 0.07470 0.81732 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.56920 14.51650 0.05270 0.36304 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.92320 10.84960 0.07360 0.67837 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.79400 10.77560 0.01840 0.17076 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.76660 12.72050 0.04610 0.36241 瀚亞非洲基金-南非幣 11.29000 11.20000 0.09000 0.80357 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.23000 21.02000 0.21000 0.99905 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55750 13.55730 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 27.54000 27.45000 0.09000 0.32787 瀚亞高科技基金 62.74000 62.48000 0.26000 0.41613 瀚亞理財通基金 27.82000 27.87000 -0.05000 -0.17940 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967 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