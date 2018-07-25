新聞

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技          亞德客-KY          昶和     大飲     元大台灣50正2   
元大美債7-10反1 群益臺灣加權反1 元大台商50          大同              大統染   興泰     新日光     
宏洲     正道     富邦摩台          中環              海悅     宏亞                
嘉裕     同開     富邦發達          錸德              銘旺科   達新                
東華              富邦金融          智寶              卓越     地球                
大東              元大MSCI台灣          威盛              統領     恆大                
立益              永豐臺灣加權          環科                       新紡                
佳和              富邦日本          鼎元                       怡華                
昶和              國泰日經225          大毅                       昶和                
三洋紡            元大歐洲50          吉祥全                     大統染              
本盟              元大日經225          華新科                     程泰                
瑞利              元大美債20正2          嘉晶                       永記                
樂士              元大美債20反1          星通                       日勝化              
正峰新            國泰20年美債反1          禾伸堂                     展宇                
億泰              元大美債7-10正2          揚明光                     士紙                
毛寶              元大美債7-10反1          佳凌                       東明-KY             
燁興              富邦歐洲          嘉聯益                     宏旭-KY             
中鴻              FH彭博高收益債          鈞寶                       光罩                
聚亨              FH彭博新興債          淳安                       智寶                
千興              群益道瓊美國地產          達方                       鼎元                
威致              富邦臺灣優質高息          富鼎                       銘旺科              
華豐              FH富時高息低波          杜康-DR                    奇力新              
首利              新光內需收益          陽光能源-DR                   大毅                
麗正              佳格                                         立萬利              
東訊              宏洲                                         佳凌                
華泰              嘉裕                                         傳奇                
錸德              東華                                         科嘉-KY             
倫飛              大東                                         迎廣                
威盛              立益                                         嘉聯益              
國碩              佳和                                         關貿                
銘旺科            昶和                                         亞弘電              
統懋              大統染                                       富鼎                
翔耀              三洋紡                                       華友聯              
太空梭            弘裕                                         皇昌                
麗臺              本盟                                         潤弘                
華映              士電                                         遠雄來              
吉祥全            永大                                         夏都                
憶聲              瑞利                                         欣欣                
科風              江申                                         統領                
和鑫              恩德                                         客思達-KY            
力特              樂士                                         杜康-DR             
喬鼎              正峰新                                       同方友友-DR            
正達              億泰                                         友佳-DR             
晟鈦              艾美特-KY                                     一零四              
同泰              榮化                                         欣巴巴              
新世紀            元禎                                         欣天然              
誠創              毛寶                                         新海                
嘉威              旭富                                         欣高                
力銘              德淵                                         台數科              
亞太電            燁興                                         波力-KY             
達能              中鴻                                         泰昇-KY             
科納-KY           聚亨                                         政伸                
清惠              千興                                         吉源-KY             
慧友              威致                                         鼎炫-KY             
勁永              華豐                                                             
捷泰              申豐                                                             
互億              劍麟                                                             
天瀚              首利                                                             
迅杰              麗正                                                             
華上              東訊                                                             
光麗-KY           華泰                                                             
元晶              錸德                                                             
華冠              順德                                                             
裕豐              敬鵬                                                             
寶徠              倫飛                                                             
皇普              廣達                                                             
日勝生            威盛                                                             
六福              億光                                                             
台南-KY           國碩                                                             
康師傅-DR          銘旺科                                                           
聖馬丁-DR          統懋                                                             
神州-DR           翔耀                                                             
耀傑-DR           太空梭                                                           
同方友友-DR          麗臺                                                             
晨訊科-DR          華映                                                             
友佳-DR           兆赫                                                             
陽光能源-DR          吉祥全                                                           
精熙-DR           神基                                                             
中福              嘉晶                                                             
雷虎              威強電                                                           
中視              憶聲                                                             
秋雨              欣興                                                             
慶豐富            全台                                                             
新利虹            科風                                                             
國光生            和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  日電貿                                                           
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  緯創                                                             
                  同泰                                                             
                  泰碩                                                             
                  新世紀                                                           
                  嘉澤                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  和碩                                                             
                  康控-KY                                                          
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  界霖                                                             
                  慧友                                                             
                  聚碩                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  光鼎                                                             
                  力成                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  樺漢                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  尖點                                                             
                  華冠                                                             
                  瀚荃                                                             
                  華東                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國產                                                             
                  皇普                                                             
                  皇翔                                                             
                  日勝生                                                           
                  順天                                                             
                  台灣高鐵                                                         
                  六福                                                             
                  台中銀                                                           
                  第一保                                                           
                  統一超                                                           
                  潤泰全                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  百和興業-KY                                                         
                  大華                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中聯資源                                                         
                  慶豐富                                                           
                  全國                                                             
                  百和                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  中租-KY                                                          
                  泰昇-KY                                                          
                  吉源-KY
留言載入中...

相關新聞