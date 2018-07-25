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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/07/24  107/07/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.50710   10.50340   0.00370    0.03523
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.08340   10.09390  -0.01050   -0.10402
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.08320   10.09380  -0.01060   -0.10501
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.04410   10.04400   0.00010    0.00100
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.04410   10.04400   0.00010    0.00100
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.36890    9.36970  -0.00080   -0.00854
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.62920    9.62740   0.00180    0.01870
中國信託台灣活力基金                                             15.89000   15.64000   0.25000    1.59847
中國信託台灣優勢基金                                             18.38000   18.04000   0.34000    1.88470
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.14000    9.18000  -0.04000   -0.43573
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.81750    9.83490  -0.01740   -0.17692
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22520    9.24150  -0.01630   -0.17638
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.20560   10.19350   0.01210    0.11870
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.56950    9.57600  -0.00650   -0.06788
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.46690   10.51140  -0.04450   -0.42335
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.13770    9.17650  -0.03880   -0.42282
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.20250   11.25990  -0.05740   -0.50977
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.11170   10.16350  -0.05180   -0.50967
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.09000   11.16000  -0.07000   -0.62724
中國信託智能運動基金-美元                                        10.85000   10.89000  -0.04000   -0.36731
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98190   10.98180   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.50920    9.52280  -0.01360   -0.14282
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.19430    9.20750  -0.01320   -0.14336
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.64700    9.65320  -0.00620   -0.06423
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.32350    9.32960  -0.00610   -0.06538
中國信託精穩基金                                                 18.64330   18.59530   0.04800    0.25813
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.12000   11.13000  -0.01000   -0.08985
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
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元大2001基金                                                     66.86000   65.60000   1.26000    1.92073
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.71060   39.01670  -0.30610   -0.78454
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.14000   18.96000   0.18000    0.94937
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.37460   11.37160   0.00300    0.02638
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.53720   10.59600  -0.05880   -0.55493
元大上證50基金                                                   29.25000   28.92000   0.33000    1.14108
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.63000   12.65000  -0.02000   -0.15810
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.30000   11.39000  -0.09000   -0.79017
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.38000   13.26000   0.12000    0.90498
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.66700   12.59800   0.06900    0.54771
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.99100   16.93800   0.05300    0.31291
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.12100   11.09400   0.02700    0.24337
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.74600   10.78200  -0.03600   -0.33389
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.07000    3.07000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.78000   13.87000  -0.09000   -0.64888
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.26500   46.26680  -0.00180   -0.00389
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.42380   10.41050   0.01330    0.12776
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.66650    9.65430   0.01220    0.12637
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.63430    9.67830  -0.04400   -0.45463
元大巴西指數基金                                                  5.68900    5.75800  -0.06900   -1.19833
元大巴菲特基金                                                   30.53000   30.20000   0.33000    1.09272
元大日經225基金                                                  28.31000   28.16000   0.15000    0.53267
元大台商收成基金                                                 24.93000   24.56000   0.37000    1.50651
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.18000   12.23000  -0.05000   -0.40883
元大台灣50單日正向2倍基金                                        39.46000   39.15000   0.31000    0.79183
元大台灣中型100基金                                              33.96000   33.70000   0.26000    0.77151
元大台灣加權股價指數基金                                         25.77300   25.62000   0.15300    0.59719
元大台灣卓越50基金                                               84.97000   84.67000   0.30000    0.35432
元大台灣金融基金                                                 17.62000   17.59000   0.03000    0.17055
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.84000   31.62000   0.22000    0.69576
元大台灣高股息基金                                               26.57000   26.36000   0.21000    0.79666
元大台灣電子科技基金                                             37.39000   37.23000   0.16000    0.42976
元大全球ETF成長組合基金                                          10.51000   10.56000  -0.05000   -0.47348
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.80000   14.87000  -0.07000   -0.47075
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.83000   13.85000  -0.02000   -0.14440
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.52000   13.46000   0.06000    0.44577
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.83100   12.82200   0.00900    0.07019
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.83000    6.81000   0.02000    0.29369
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.73000    6.74000  -0.01000   -0.14837
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.59400    9.57100   0.02300    0.24031
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.69000   13.73000  -0.04000   -0.29133
元大全球農業商機基金                                             16.97000   17.09000  -0.12000   -0.70217
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
元大印尼指數基金                                                  8.51100    8.43800   0.07300    0.86513
元大印度指數基金                                                  9.98200    9.94400   0.03800    0.38214
元大印度基金                                                     12.83000   12.82000   0.01000    0.07800
元大多多基金                                                     21.51000   20.96000   0.55000    2.62405
元大多福基金                                                     58.24000   56.99000   1.25000    2.19337
元大亞太成長基金                                                  9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.55340    8.59540  -0.04200   -0.48863
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.06340    7.09810  -0.03470   -0.48886
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.66000    9.68500  -0.02500   -0.25813
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.04800   10.02700   0.02100    0.20943
元大卓越基金                                                     52.48000   51.82000   0.66000    1.27364
元大店頭基金                                                      9.35000    9.18000   0.17000    1.85185
元大泛歐成長基金                                                  9.52000    9.60000  -0.08000   -0.83333
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.24940   10.24880   0.00060    0.00585
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.55030    9.52650   0.02380    0.24983
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.51210   31.56650  -0.05440   -0.17233
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.68910   38.22140  -0.53230   -1.39268
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.27460   19.04190   0.23270    1.22204
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.78430   19.28580  -0.50150   -2.60036
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.39720   38.64500  -0.24780   -0.64122
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.46340   20.39540   0.06800    0.33341
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.75400   17.91040  -0.15640   -0.87324
元大高科技基金                                                   21.60000   21.09000   0.51000    2.41821
元大得利貨幣市場基金                                             16.24720   16.24700   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97750   11.97740   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   14.01000   13.83000   0.18000    1.30152
元大華夏中小基金                                                  8.03000    8.11000  -0.08000   -0.98644
元大新中國基金-人民幣                                            10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
元大新中國基金-美元                                               9.84100    9.90000  -0.05900   -0.59596
元大新中國基金-新台幣                                             9.74000    9.82000  -0.08000   -0.81466
元大新主流基金                                                   30.04000   29.23000   0.81000    2.77113
元大新東協平衡基金-美元                                           9.36400    9.36500  -0.00100   -0.01068
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.31510   10.26550   0.04960    0.48317
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.66490    9.65230   0.01260    0.13054
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.26530   10.27570  -0.01040   -0.10121
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               8.98370    8.99280  -0.00910   -0.10119
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.78020    9.77710   0.00310    0.03171
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.41370    9.41070   0.00300    0.03188
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.86960    9.88930  -0.01970   -0.19921
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.50250    9.52150  -0.01900   -0.19955
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.53760    9.53930  -0.00170   -0.01782
元大新興亞洲基金                                                 11.70000   11.77000  -0.07000   -0.59473
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.09280    9.10140  -0.00860   -0.09449
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.86670    8.87520  -0.00850   -0.09577
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.28520    9.31550  -0.03030   -0.32526
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.05390    9.08350  -0.02960   -0.32587
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09580   15.09560   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     42.27000   41.38000   0.89000    2.15080
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.01000   10.14000  -0.13000   -1.28205
元大實質多重資產基金-美元                                         9.31500    9.46700  -0.15200   -1.60558
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.76000    9.94000  -0.18000   -1.81087
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.06000   15.38000  -0.32000   -2.08062
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.99000   14.34000   0.65000    4.53278
元大摩臺基金                                                     39.32000   39.20000   0.12000    0.30612
元大標普500基金                                                  25.89000   25.87000   0.02000    0.07731
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.19000   13.25000  -0.06000   -0.45283
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.83000   33.58000   0.25000    0.74449
元大標智滬深300基金                                              17.05000   16.83000   0.22000    1.30719
元大歐洲50基金                                                   24.84000   24.86000  -0.02000   -0.08045
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.62800    9.65120  -0.02320   -0.24038
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.17000   10.16960   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                     62.10000   60.48000   1.62000    2.67857
元大韓國KOSPI200基金                                             22.04000   21.97000   0.07000    0.31862
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.29000   15.96000   0.33000    2.06767
日盛上選基金                                                     37.61000   36.74000   0.87000    2.36799
日盛小而美基金                                                   19.66000   19.22000   0.44000    2.28928
日盛中國內需動力基金                                             10.68000   10.84000  -0.16000   -1.47601
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.49630   11.49300   0.00330    0.02871
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.67520    9.67240   0.00280    0.02895
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.52860   11.49110   0.03750    0.32634
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.69660    9.66500   0.03160    0.32695
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.46740   10.44290   0.02450    0.23461
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.78890    8.76820   0.02070    0.23608
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.56000   11.72000  -0.16000   -1.36519
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.15000   11.28000  -0.13000   -1.15248
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.44000   11.61000  -0.17000   -1.46425
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                     15.04000   14.75000   0.29000    1.96610
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
日盛全球抗暖化基金                                               10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03640   10.03070   0.00570    0.05683
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.45780    9.45240   0.00540    0.05713
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.85710    9.86060  -0.00350   -0.03549
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29110    9.29440  -0.00330   -0.03551
日盛全球新興債券基金A                                            10.63820   10.63410   0.00410    0.03856
日盛全球新興債券基金B                                             8.28250    8.27930   0.00320    0.03865
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.38730    2.37590   0.01140    0.47982
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.66510    1.65710   0.00800    0.48277
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36140    0.35930   0.00210    0.58447
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25280    0.25140   0.00140    0.55688
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.00020   11.94740   0.05280    0.44194
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.25950    8.22320   0.03630    0.44143
日盛亞洲機會基金                                                  7.44000    7.44000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                     18.78000   18.50000   0.28000    1.51351
日盛高科技基金                                                   20.43000   19.98000   0.45000    2.25225
日盛貨幣市場基金                                                 14.76360   14.76350   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   44.00000   43.09000   0.91000    2.11186
日盛精選五虎基金                                                 39.94000   39.30000   0.64000    1.62850
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47910   13.47900   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.34000   35.56000   0.78000    2.19348
台新MSCI中國基金                                                 21.23000   21.29000  -0.06000   -0.28182
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.77000   17.83000  -0.06000   -0.33651
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.74000   22.57000   0.17000    0.75321
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15550   14.15530   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.37940   10.34660   0.03280    0.31701
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.56490   10.56860  -0.00370   -0.03501
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.08250   10.10940  -0.02690   -0.26609
台新中國通基金                                                   48.79000   48.01000   0.78000    1.62466
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.51630    0.52590  -0.00960   -1.82544
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.79800   16.12900  -0.33100   -2.05220
台新中國精選中小基金-美元                                         0.38890    0.39360  -0.00470   -1.19411
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.92000   12.09000  -0.17000   -1.40612
台新主流基金                                                     25.39000   24.90000   0.49000    1.96787
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.86000   19.94000  -0.08000   -0.40120
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65260    0.65350  -0.00090   -0.13772
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.86000   14.92000  -0.06000   -0.40214
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48700    0.48770  -0.00070   -0.14353
台新台灣中小基金                                                 38.08000   37.53000   0.55000    1.46549
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.80770    9.78920   0.01850    0.18898
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.19840    9.21870  -0.02030   -0.22020
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.60000    8.64000  -0.04000   -0.46296
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.27280   10.29540  -0.02260   -0.21952
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.45450   10.46400  -0.00950   -0.09079
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.24580   11.25600  -0.01020   -0.09062
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
台新印度基金                                                     16.03000   15.98000   0.05000    0.31289
台新亞美短期債券基金                                             10.92280   10.94450  -0.02170   -0.19827
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.49810    8.49100   0.00710    0.08362
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28310    0.28220   0.00090    0.31892
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.75030   11.74060   0.00970    0.08262
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38600    0.38480   0.00120    0.31185
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08680   11.08660   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                               30.08460   29.98910   0.09550    0.31845
台新智慧生活基金-美元                                            10.61750   10.61690   0.00060    0.00565
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.58090    8.56170   0.01920    0.22425
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.71620    8.71680  -0.00060   -0.00688
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.17890    9.15830   0.02060    0.22493
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.33150    9.33220  -0.00070   -0.00750
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.75400   10.77200  -0.01800   -0.16710
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34620    0.34590   0.00030    0.08673
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.05640    8.06980  -0.01340   -0.16605
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27300    0.27280   0.00020    0.07331
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.82000    5.89000  -0.07000   -1.18846
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.95000   21.04000  -0.09000   -0.42776
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.56500   10.63700  -0.07200   -0.67688
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.32000   22.65000   0.67000    2.95806
未來資產全球大消費基金                                           15.84000   15.84000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.71840   11.72540  -0.00700   -0.05970
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.49910    9.50480  -0.00570   -0.05997
未來資產亞洲新富基金                                             21.33000   21.44000  -0.11000   -0.51306
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56120   12.56100   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               14.45000   14.04000   0.41000    2.92023
未來資產新興市場債券基金A                                         8.79310    8.81380  -0.02070   -0.23486
未來資產新興市場債券基金B                                         6.71920    6.73500  -0.01580   -0.23460
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.07210   11.06950   0.00260    0.02349
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.91900    9.93700  -0.01800   -0.18114
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.34780    9.34360   0.00420    0.04495
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58870   10.58400   0.00470    0.04441
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.99390    7.99720  -0.00330   -0.04126
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.11830    9.12250  -0.00420   -0.04604
永豐中小基金                                                     59.17000   58.12000   1.05000    1.80661
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.74230    1.73470   0.00760    0.43812
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.29370    2.28360   0.01010    0.44228
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             7.97330    7.95440   0.01890    0.23760
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.18500   10.16090   0.02410    0.23718
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.13000    5.11000   0.02000    0.39139
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.13000   23.08000   0.05000    0.21664
永豐主流品牌基金                                                 18.27000   18.30000  -0.03000   -0.16393
永豐永豐基金                                                     38.29000   37.71000   0.58000    1.53805
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.96850    9.96770   0.00080    0.00803
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.96740    9.96630   0.00110    0.01104
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.93830    9.94030  -0.00200   -0.02012
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.93790    9.94000  -0.00210   -0.02113
永豐亞洲民生消費基金                                             11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
永豐南非幣2021保本基金                                           12.87500   12.88430  -0.00930   -0.07218
永豐高科技基金                                                   27.94000   27.27000   0.67000    2.45691
永豐貨幣市場基金                                                 13.87720   13.87700   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.11510    2.11190   0.00320    0.15152
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.50300    2.49920   0.00380    0.15205
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.83380    7.83780  -0.00400   -0.05103
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47270   10.47810  -0.00540   -0.05154
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.16130    7.16110   0.00020    0.00279
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.98280   10.98260   0.00020    0.00182
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.67000    9.59000   0.08000    0.83420
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.72000    7.65000   0.07000    0.91503
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.69000   17.57000   0.12000    0.68298
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.26000   56.01000   0.25000    0.44635
永豐領航科技基金                                                 44.46000   43.46000   1.00000    2.30097
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.21000   11.17000   0.04000    0.35810
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
永豐趨勢平衡基金                                                 49.81000   48.84000   0.97000    1.98608
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.53850   11.53740   0.00110    0.00953
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.37760    9.36450   0.01310    0.13989
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.62620    9.61280   0.01340    0.13940
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.39660    9.38310   0.01350    0.14388
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.56470    9.55120   0.01350    0.14134
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.39180    9.37820   0.01360    0.14502
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.77020    9.75610   0.01410    0.14452
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.37670    9.36320   0.01350    0.14418
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.62390    9.61050   0.01340    0.13943
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.29000   11.24000   0.05000    0.44484
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
兆豐國際中小基金                                                 16.92000   16.61000   0.31000    1.86635
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.70000   14.58000   0.12000    0.82305
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.58000   19.51000   0.07000    0.35879
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.48000   19.39000   0.09000    0.46416
兆豐國際生命科學基金                                             16.28000   16.31000  -0.03000   -0.18394
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.36330   10.39040  -0.02710   -0.26082
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.61760   10.62970  -0.01210   -0.11383
兆豐國際全球基金                                                 32.55000   32.66000  -0.11000   -0.33680
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25470   10.25410   0.00060    0.00585
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.00320    9.97840   0.02480    0.24854
兆豐國際國民基金                                                 22.75000   22.38000   0.37000    1.65326
兆豐國際第一基金                                                 13.65000   13.46000   0.19000    1.41159
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.93190    9.93070   0.00120    0.01208
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.90710    7.90610   0.00100    0.01265
兆豐國際萬全基金                                                 21.14000   20.92000   0.22000    1.05163
兆豐國際電子基金                                                 27.26000   26.98000   0.28000    1.03781
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.72000   22.62000   0.10000    0.44209
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.35000   16.40000  -0.05000   -0.30488
兆豐國際豐台灣基金                                               32.98000   32.76000   0.22000    0.67155
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49740   12.49720   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.67000   11.53000   0.14000    1.21422
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.07240   11.07120   0.00120    0.01084
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.89470   11.87950   0.01520    0.12795
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.69370   10.68100   0.01270    0.11890
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.45870   11.44420   0.01450    0.12670
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.13430    8.13340   0.00090    0.01107
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.46990    9.45790   0.01200    0.12688
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.01800    9.00730   0.01070    0.11879
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.97060    8.95900   0.01160    0.12948
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.30390    9.29280   0.01110    0.11945
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.31000   11.26000   0.05000    0.44405
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
合庫全球新興市場基金                                              9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.12560   10.12550   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.51100    9.52510  -0.01410   -0.14803
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.78300    9.77350   0.00950    0.09720
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.08760   10.08590   0.00170    0.01686
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.50750   11.53240  -0.02490   -0.21591
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.42200   13.46920  -0.04720   -0.35043
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.89710    8.91330  -0.01620   -0.18175
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.55740    9.54820   0.00920    0.09635
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.96510    7.96380   0.00130    0.01632
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.86860    8.88780  -0.01920   -0.21603
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.08830   10.12380  -0.03550   -0.35066
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.95060   10.94750   0.00310    0.02832
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.00170    9.98670   0.01500    0.15020
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79290    9.80090  -0.00800   -0.08163
安聯中國東協基金                                                 15.39000   15.39000   0.00000    0.00000
安聯中國策略基金                                                 14.86000   14.85000   0.01000    0.06734
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.71000   14.72000  -0.01000   -0.06793
安聯中華新思路基金-美元                                          13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.93000   12.96000  -0.03000   -0.23148
安聯台灣大壩基金                                                 29.51000   29.12000   0.39000    1.33929
安聯台灣科技基金                                                 50.03000   49.13000   0.90000    1.83187
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48640   12.48620   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 32.81000   32.34000   0.47000    1.45331
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12530   10.13480  -0.00950   -0.09374
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.07090   15.08880  -0.01790   -0.11863
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67580    9.68720  -0.01140   -0.11768
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.75000   11.79000  -0.04000   -0.33927
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.29000   12.29870  -0.00870   -0.07074
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13800   10.14910  -0.01110   -0.10937
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.25080   12.26520  -0.01440   -0.11741
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.55710    9.56720  -0.01010   -0.10557
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.39370    9.40370  -0.01000   -0.10634
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.07690    9.08760  -0.01070   -0.11774
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.02390   12.02800  -0.00410   -0.03409
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.94900   10.95270  -0.00370   -0.03378
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.62130   10.62770  -0.00640   -0.06022
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.98270    8.98730  -0.00460   -0.05118
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.75750    8.76040  -0.00290   -0.03310
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.46950    8.47460  -0.00510   -0.06018
安聯全球人口趨勢基金                                             11.66000   11.72000  -0.06000   -0.51195
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.76000   37.94000  -0.18000   -0.47443
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.84000    8.90000  -0.06000   -0.67416
安聯全球計量平衡基金                                             12.83000   12.89000  -0.06000   -0.46548
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04310   12.05000  -0.00690   -0.05726
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45930   10.46530  -0.00600   -0.05733
安聯全球新興市場基金                                             17.67000   17.75000  -0.08000   -0.45070
安聯全球農金趨勢基金                                              9.46000    9.56000  -0.10000   -1.04603
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.25000    9.34000  -0.09000   -0.96360
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
安聯亞洲動態策略基金                                             23.68000   23.82000  -0.14000   -0.58774
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01750   10.01190   0.00560    0.05593
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.77520    9.76970   0.00550    0.05630
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.41230   81.90220   0.51010    0.62282
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.28590   12.20330   0.08260    0.67687
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             64.92570   64.52610   0.39960    0.61928
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.59290    9.52840   0.06450    0.67692
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.55890    2.55770   0.00120    0.04692
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.42600   10.41820   0.00780    0.07487
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.17280    2.17400  -0.00120   -0.05520
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.65450    8.65120   0.00330    0.03814
宏利台灣動力基金                                                 34.26000   33.68000   0.58000    1.72209
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.26150   10.27300  -0.01150   -0.11194
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.00450   10.03790  -0.03340   -0.33274
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.11570    8.12470  -0.00900   -0.11077
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.06200    8.08490  -0.02290   -0.28324
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                             13.01120   13.02300  -0.01180   -0.09061
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77420    2.77070   0.00350    0.12632
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.69950   11.69270   0.00680    0.05816
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69650    8.69130   0.00520    0.05983
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.41560    2.41890  -0.00330   -0.13643
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.88880   10.90000  -0.01120   -0.10275
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.91710    3.95170  -0.03460   -0.87557
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.63280    0.63850  -0.00570   -0.89272
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.32000   18.50000  -0.18000   -0.97297
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.71240   11.70630   0.00610    0.05211
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.41270   10.40830   0.00440    0.04227
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.10990   10.11330  -0.00340   -0.03362
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.95760    8.95410   0.00350    0.03909
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.54320    8.53940   0.00380    0.04450
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.45810    8.46210  -0.00400   -0.04727
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.51190    8.49860   0.01330    0.15650
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.78200    2.78160   0.00040    0.01438
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40410    0.40400   0.00010    0.02475
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.27190   12.27810  -0.00620   -0.05050
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92180    0.92140   0.00040    0.04341
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.50010    7.50410  -0.00400   -0.05330
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.07430    2.07370   0.00060    0.02893
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29830    0.29820   0.00010    0.03353
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.20190    9.20710  -0.00520   -0.05648
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33540    0.33530   0.00010    0.02982
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63740   13.63730   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.74000    2.74000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
宏利臺灣股息收益基金                                             29.03000   28.48000   0.55000    1.93118
宏利澳幣保本基金                                                 12.03400   12.02470   0.00930    0.07734
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.82000   11.83000  -0.01000   -0.08453
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.06420    9.98130   0.08290    0.83055
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.42710    9.38330   0.04380    0.46679
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.80500    8.78450   0.02050    0.23337
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.42040   10.39610   0.02430    0.23374
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.19000    9.23000  -0.04000   -0.43337
貝萊德新台幣基金                                                 12.93070   12.93060   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.97000   26.76000   0.21000    0.78475
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19670   11.20190  -0.00520   -0.04642
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.86730    9.93120  -0.06390   -0.64343
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
保德信大中華基金-新台幣                                          29.85000   29.99000  -0.14000   -0.46682
保德信中小型股基金                                               50.13000   49.04000   1.09000    2.22268
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
保德信中國中小基金-美元                                           9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.36940    9.39820  -0.02880   -0.30644
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.42530    9.45250  -0.02720   -0.28775
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.49730    9.52110  -0.02380   -0.24997
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.22680   10.25250  -0.02570   -0.25067
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
保德信中國品牌基金-美元                                           9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
保德信台商全方位基金                                             37.89000   37.29000   0.60000    1.60901
保德信全球中小基金                                               30.53000   30.67000  -0.14000   -0.45647
保德信全球消費商機基金                                           18.35000   18.48000  -0.13000   -0.70346
保德信全球基礎建設基金                                           12.44000   12.49000  -0.05000   -0.40032
保德信全球資源基金                                                8.19000    8.23000  -0.04000   -0.48603
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.50000   33.58000  -0.08000   -0.23824
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.77930    9.79250  -0.01320   -0.13480
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.55820   10.57300  -0.01480   -0.13998
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.22480    9.25910  -0.03430   -0.37045
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.94520    9.98220  -0.03700   -0.37066
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.23430    8.24350  -0.00920   -0.11160
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.81350   10.82560  -0.01210   -0.11177
保德信亞太基金                                                   21.76000   21.82000  -0.06000   -0.27498
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.46560    8.47500  -0.00940   -0.11091
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.17060   11.18300  -0.01240   -0.11088
保德信店頭市場基金                                               35.85000   35.07000   0.78000    2.22412
保德信拉丁美洲基金                                                6.83000    6.89000  -0.06000   -0.87083
保德信金平衡基金                                                 30.41000   30.28000   0.13000    0.42933
保德信金滿意基金                                                 44.57000   44.12000   0.45000    1.01995
保德信科技島基金                                                 27.63000   27.33000   0.30000    1.09769
保德信高成長基金                                                 98.47000   96.96000   1.51000    1.55734
保德信第一基金                                                   27.88000   27.49000   0.39000    1.41870
保德信貨幣市場基金                                               15.76190   15.76170   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.58550   10.59320  -0.00770   -0.07269
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.69380   10.72640  -0.03260   -0.30392
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.84610   10.85940  -0.01330   -0.12247
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.25940   10.29580  -0.03640   -0.35354
保德信新世紀基金                                                 10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.07300    8.07000   0.00300    0.03717
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.85500   10.85110   0.00390    0.03594
保德信新興趨勢組合基金                                           11.21000   11.31000  -0.10000   -0.88417
保德信瑞騰基金                                                   15.53990   15.53990   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.77050    9.76770   0.00280    0.02867
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.99840    9.99550   0.00290    0.02901
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.71570    9.71860  -0.00290   -0.02984
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.82570    9.82790  -0.00220   -0.02239
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.93420    9.93110   0.00310    0.03122
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.93330    9.93010   0.00320    0.03223
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80130    9.79910   0.00220    0.02245
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.80400    9.80170   0.00230    0.02347
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.07550   10.08110  -0.00560   -0.05555
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.09910   10.09620   0.00290    0.02872
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.09840   10.09530   0.00310    0.03071
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.99800    9.99480   0.00320    0.03202
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.99800    9.99480   0.00320    0.03202
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.70920    9.71070  -0.00150   -0.01545
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.56770    9.56820  -0.00050   -0.00523
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94740    1.94470   0.00270    0.13884
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63870    2.63540   0.00330    0.12522
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29440    0.29360   0.00080    0.27248
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43330    0.43210   0.00120    0.27771
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.41910    8.40550   0.01360    0.16180
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.62260   11.60630   0.01630    0.14044
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.52310    9.51890   0.00420    0.04412
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.61820   11.61610   0.00210    0.01808
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.67460    8.65780   0.01680    0.19404
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.59630   10.57580   0.02050    0.19384
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.17690   10.17360   0.00330    0.03244
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.10440   10.10950  -0.00510   -0.05045
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.10010   10.09640   0.00370    0.03665
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.66110   10.65720   0.00390    0.03659
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.01750   10.02060  -0.00310   -0.03094
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80810    9.80570   0.00240    0.02448
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11180   10.11000   0.00180    0.01780
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.78940    9.79610  -0.00670   -0.06839
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99090    9.99500  -0.00410   -0.04102
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.65390   10.65300   0.00090    0.00845
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.29270    6.29060   0.00210    0.03338
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.73810   10.73440   0.00370    0.03447
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64620   11.64610   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.36000   20.10000   0.26000    1.29353
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4638.150004578.60000  59.55000    1.30062
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.36170   10.34220   0.01950    0.18855
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.39420   11.35120   0.04300    0.37881
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.63540   10.59640   0.03900    0.36805
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.24330    9.22580   0.01750    0.18969
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.69290    9.65630   0.03660    0.37903
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.49080    9.45600   0.03480    0.36802
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.59220   10.57220   0.02000    0.18918
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.16630   11.12420   0.04210    0.37845
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.10070   11.06000   0.04070    0.36799
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.49000    6.42000   0.07000    1.09034
柏瑞巨人基金                                                     13.18000   13.18000   0.00000    0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64990   13.64980   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.33000   16.40000  -0.07000   -0.42683
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.50570   13.51640  -0.01070   -0.07916
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.87570   11.86980   0.00590    0.04971
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.48600   12.48050   0.00550    0.04407
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.99070    8.99790  -0.00720   -0.08002
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.84170    6.84710  -0.00540   -0.07887
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.85820    8.85380   0.00440    0.04970
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.50520    8.49730   0.00790    0.09297
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.84930   10.84440   0.00490    0.04518
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.38430    8.39130  -0.00700   -0.08342
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.05180   12.04580   0.00600    0.04981
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.70020   11.70950  -0.00930   -0.07942
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.73800   11.72710   0.01090    0.09295
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.36620   11.36110   0.00510    0.04489
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.06640    9.07360  -0.00720   -0.07935
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.89730    9.89230   0.00500    0.05054
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.72180    9.71280   0.00900    0.09266
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.64960    9.64530   0.00430    0.04458
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.48330    9.49130  -0.00800   -0.08429
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.24180   10.25870  -0.01690   -0.16474
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.10310   10.10710  -0.00400   -0.03958
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.99130    9.99540  -0.00410   -0.04102
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.07050   10.07560  -0.00510   -0.05062
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.04650   10.06300  -0.01650   -0.16397
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.85740    9.86140  -0.00400   -0.04056
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.79830    9.80230  -0.00400   -0.04081
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.87800    9.88300  -0.00500   -0.05059
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.22220   10.23910  -0.01690   -0.16505
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.10300   10.10710  -0.00410   -0.04057
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.99130    9.99540  -0.00410   -0.04102
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.07060   10.07570  -0.00510   -0.05062
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.04650   10.06300  -0.01650   -0.16397
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.85750    9.86150  -0.00400   -0.04056
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.79840    9.80240  -0.00400   -0.04081
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.87800    9.88300  -0.00500   -0.05059
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.56230   10.55670   0.00560    0.05305
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.73100   11.71090   0.02010    0.17163
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.15220   11.13450   0.01770    0.15897
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.01700    9.01230   0.00470    0.05215
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.71610    9.69950   0.01660    0.17114
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.57590    9.56070   0.01520    0.15898
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.27810   10.27270   0.00540    0.05257
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.92280   10.90420   0.01860    0.17058
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.77420   10.75710   0.01710    0.15896
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.01720    9.01250   0.00470    0.05215
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.71650    9.69990   0.01660    0.17114
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.57630    9.56110   0.01520    0.15898
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.15000   13.16000  -0.01000   -0.07599
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.07000   14.04000   0.03000    0.21368
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.63000   11.61000   0.02000    0.17227
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.36000   13.35000   0.01000    0.07491
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.49000   13.50000  -0.01000   -0.07407
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.40000    9.47000  -0.07000   -0.73918
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.35050   11.40050  -0.05000   -0.43858
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.45840    7.49130  -0.03290   -0.43918
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.43100   11.43600  -0.00500   -0.04372
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.08580   11.07810   0.00770    0.06951
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.21510   10.20840   0.00670    0.06563
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.41530    8.41900  -0.00370   -0.04395
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.47530    9.46860   0.00670    0.07076
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.49320    9.48690   0.00630    0.06641
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.66400   10.65650   0.00750    0.07038
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.03850   10.04290  -0.00440   -0.04381
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.19850   10.19190   0.00660    0.06476
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.81650    9.80960   0.00690    0.07034
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.09270    9.09670  -0.00400   -0.04397
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.97430    8.96650   0.00780    0.08699
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.51750    9.51100   0.00650    0.06834
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.00000   11.99780   0.00220    0.01834
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.45270   11.43470   0.01800    0.15742
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.88470   10.86870   0.01600    0.14721
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.19240    7.19100   0.00140    0.01947
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.00610    8.99200   0.01410    0.15681
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.61720    9.60300   0.01420    0.14787
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.31540   10.31350   0.00190    0.01842
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.90210   10.88590   0.01620    0.14882
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.74620    9.73100   0.01520    0.15620
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.17140    9.16970   0.00170    0.01854
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.82200    9.80750   0.01450    0.14785
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.09130   11.10210  -0.01080   -0.09728
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.65440   11.65320   0.00120    0.01030
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.69600   10.69520   0.00080    0.00748
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.10890    9.11770  -0.00880   -0.09652
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.64570    9.64470   0.00100    0.01037
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.63030    9.62960   0.00070    0.00727
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98480   10.98370   0.00110    0.01001
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.89590    9.90550  -0.00960   -0.09692
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.19170   10.19100   0.00070    0.00687
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.45630    9.46540  -0.00910   -0.09614
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.26130    9.27030  -0.00900   -0.09708
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.86390    9.86290   0.00100    0.01014
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.39390    9.39320   0.00070    0.00745
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.41000   18.44000  -0.03000   -0.16269
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.22000   17.23000  -0.01000   -0.05804
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.91950   12.93500  -0.01550   -0.11983
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.80390   10.79850   0.00540    0.05001
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.70360   11.69240   0.01120    0.09579
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.28960   12.27560   0.01400    0.11405
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.23600   11.22590   0.01010    0.08997
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.86530    9.86030   0.00500    0.05071
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.39670   10.38670   0.01000    0.09628
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.30440   10.29270   0.01170    0.11367
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.28210   10.27290   0.00920    0.08956
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                       10.00580   10.00000   0.00580    0.05800
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.19270   10.18290   0.00980    0.09624
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.78360   11.77020   0.01340    0.11385
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.22310   10.21390   0.00920    0.09007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.85000   14.16000  -0.31000   -2.18927
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      28.71000   27.47000   1.24000    4.51402
國泰大中華基金                                                   21.41000   21.28000   0.13000    0.61090
國泰小龍基金                                                     16.05000   15.99000   0.06000    0.37523
國泰中小成長基金                                                 46.74000   46.35000   0.39000    0.84142
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.34070    4.33750   0.00320    0.07378
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.55000   19.65000  -0.10000   -0.50891
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.73700    0.73900  -0.00200   -0.27064
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.69690    0.69880  -0.00190   -0.27189
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.14680    2.13160   0.01520    0.71308
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.49580    9.47810   0.01770    0.18675
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.10450    8.08930   0.01520    0.18790
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31110    0.31000   0.00110    0.35484
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.47270   11.46960   0.00310    0.02703
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.68220    1.68770  -0.00550   -0.32589
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.92130    9.98500  -0.06370   -0.63796
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32870    0.33010  -0.00140   -0.42411
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.63570    4.61120   0.02450    0.53132
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.87000   20.88000  -0.01000   -0.04789
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.67540    0.67420   0.00120    0.17799
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.43580    3.39950   0.03630    1.06780
國泰中港台基金台幣級別                                           15.48000   15.40000   0.08000    0.51948
國泰中港台基金美元級別                                            0.50680    0.50320   0.00360    0.71542
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.60000   27.45000   0.15000    0.54645
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.59000   12.66000  -0.07000   -0.55292
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.24000   35.83000   0.41000    1.14429
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.25590   10.27530  -0.01940   -0.18880
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.25610   10.27550  -0.01940   -0.18880
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.25640   10.27570  -0.01930   -0.18782
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33430    0.33420   0.00010    0.02992
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33440    0.33420   0.00020    0.05984
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33440    0.33420   0.00020    0.05984
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40790   12.40780   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.51000   29.12000   0.39000    1.33929
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.40260    2.39620   0.00640    0.26709
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35340    0.35370  -0.00030   -0.08482
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.48110    0.47890   0.00220    0.45939
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.55000   13.62000  -0.07000   -0.51395
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47010    0.47130  -0.00120   -0.25461
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.78000    5.81000  -0.03000   -0.51635
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18580    0.18630  -0.00050   -0.26838
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41200    0.41250  -0.00050   -0.12121
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37320    0.37380  -0.00060   -0.16051
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43630    0.43680  -0.00050   -0.11447
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50460    0.50250   0.00210    0.41791
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.82000   20.89000  -0.07000   -0.33509
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.80000   21.73000   0.07000    0.32214
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.50040    2.49780   0.00260    0.10409
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.32430   11.37290  -0.04860   -0.42733
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.22620   10.27000  -0.04380   -0.42648
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36870    0.36960  -0.00090   -0.24351
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33300    0.33380  -0.00080   -0.23966
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49870    0.49730   0.00140    0.28152
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.91000   11.93000  -0.02000   -0.16764
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40140    0.40140   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.97000   19.05000  -0.08000   -0.41995
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61890    0.62010  -0.00120   -0.19352
國泰科技生化基金                                                 38.42000   37.79000   0.63000    1.66711
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.81000   26.89000  -0.08000   -0.29751
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.64000   13.65000  -0.01000   -0.07326
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.17820   39.77340  -0.59520   -1.49648
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.71370   19.48220   0.23150    1.18826
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.05950   19.57000  -0.51050   -2.60858
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.08650   40.42270  -0.33620   -0.83171
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.22540   41.43350  -0.20810   -0.50225
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.59340   43.66240  -0.06900   -0.15803
國泰紐幣2021保本基金                                             12.08400   12.08630  -0.00230   -0.01903
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.37050   12.37270  -0.00220   -0.01778
國泰紐幣保本基金                                                 12.37800   12.37290   0.00510    0.04122
國泰高科技基金                                                   14.17000   13.93000   0.24000    1.72290
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.89000   24.75000   0.14000    0.56566
國泰國泰基金台幣級別                                             24.89000   24.75000   0.14000    0.56566
國泰富時中國A50基金                                              19.02000   18.79000   0.23000    1.22406
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33710    0.33760  -0.00050   -0.14810
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46570    0.46390   0.00180    0.38801
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.44000   11.47000  -0.03000   -0.26155
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37180    0.37190  -0.00010   -0.02689
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51380    0.51120   0.00260    0.50861
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34950    0.35000  -0.00050   -0.14286
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48300    0.48100   0.00200    0.41580
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.60300   10.60990  -0.00690   -0.06503
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.65410    7.65900  -0.00490   -0.06398
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35820    0.35820   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25660    0.25660   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.11000   12.12000  -0.01000   -0.08251
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39540    0.39480   0.00060    0.15198
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.24030    2.23020   0.01010    0.45287
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.48430    1.47750   0.00680    0.46024
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33960    0.33930   0.00030    0.08842
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36540    0.36500   0.00040    0.10959
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22720    0.22700   0.00020    0.08811
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.42700   10.42240   0.00460    0.04414
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.77880    6.77580   0.00300    0.04428
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.79000   13.84000  -0.05000   -0.36127
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.66000   36.38000   0.28000    0.76965
國泰價值卓越基金                                                 16.95000   16.62000   0.33000    1.98556
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.34000   11.44000  -0.10000   -0.87413
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38890    0.39150  -0.00260   -0.66411
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.90000   38.98130  -0.08130   -0.20856
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.40000   20.45000  -0.05000   -0.24450
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.55000   19.56000  -0.01000   -0.05112
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.62000   19.59000   0.03000    0.15314
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.06610   12.07000  -0.00390   -0.03231
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39560    0.39540   0.00020    0.05058
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.62280    9.60020   0.02260    0.23541
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.30420    8.33690  -0.03270   -0.39223
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.65720   10.63190   0.02530    0.23796
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.29740    9.33400  -0.03660   -0.39211
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.16200   11.15950   0.00250    0.02240
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.85090    9.85970  -0.00880   -0.08925
第一金大中華基金                                                 29.18000   28.68000   0.50000    1.74338
第一金小型精選基金                                               41.83000   40.91000   0.92000    2.24884
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.08000   14.16000  -0.08000   -0.56497
第一金中國世紀基金-美元                                           8.86520    8.96470  -0.09950   -1.10991
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.86610    8.96560  -0.09950   -1.10980
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.36000   10.50000  -0.14000   -1.33333
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.36000   10.50000  -0.14000   -1.33333
第一金中概平衡基金                                               26.99000   26.58000   0.41000    1.54251
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24530   15.24510   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.78700  177.78500   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.10160   10.08070   0.02090    0.20733
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.10160   10.08080   0.02080    0.20633
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.55450   14.52070   0.03380    0.23277
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.55510   14.52170   0.03340    0.23000
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.89000   13.89000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.89000   13.89000   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.81840    9.82390  -0.00550   -0.05599
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.82160    9.82720  -0.00560   -0.05698
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.46620    9.48420  -0.01800   -0.18979
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.49060    9.50860  -0.01800   -0.18930
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.25870   10.26440  -0.00570   -0.05553
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.89900    9.91790  -0.01890   -0.19056
第一金全球大趨勢基金                                             23.84000   23.87000  -0.03000   -0.12568
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.20330    8.25090  -0.04760   -0.57691
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.83360    5.86740  -0.03380   -0.57606
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.45810    9.49090  -0.03280   -0.34559
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.45920    9.49200  -0.03280   -0.34555
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.19000    9.22000  -0.03000   -0.32538
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.77750    9.81120  -0.03370   -0.34348
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.77870    9.81270  -0.03400   -0.34649
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.63280    8.68910  -0.05630   -0.64794
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.16860   10.23490  -0.06630   -0.64778
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.72740    9.71800   0.00940    0.09673
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.72660    9.71700   0.00960    0.09880
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.99220    7.99150   0.00070    0.00876
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.86750    8.87600  -0.00850   -0.09576
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.86780    8.87640  -0.00860   -0.09689
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.14870   11.13780   0.01090    0.09786
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.14960   11.13870   0.01090    0.09786
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97810    9.97720   0.00090    0.00902
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.75880   14.77300  -0.01420   -0.09612
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.93810   14.00420  -0.06610   -0.47200
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.95540   14.02090  -0.06550   -0.46716
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.07000   13.16000  -0.09000   -0.68389
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.09000   13.19000  -0.10000   -0.75815
第一金亞洲科技基金                                               19.61000   19.83000  -0.22000   -1.10943
第一金亞洲新興市場基金                                           13.29000   13.31000  -0.02000   -0.15026
第一金店頭市場基金                                               10.56000   10.34000   0.22000    2.12766
第一金創新趨勢基金                                               27.17000   26.54000   0.63000    2.37378
第一金電子基金                                                   36.91000   36.14000   0.77000    2.13060
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.75000   20.69000   0.06000    0.29000
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.08000   19.16000  -0.08000   -0.41754
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.00000    9.91000   0.09000    0.90817
統一大中華中小基金(美元)                                          9.27000    9.19000   0.08000    0.87051
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.61000   13.52000   0.09000    0.66568
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
統一大滿貫基金-A類型                                             37.38000   36.69000   0.69000    1.88062
統一大滿貫基金-I類型                                             37.38000   36.69000   0.69000    1.88062
統一大龍印基金                                                   15.76000   15.73000   0.03000    0.19072
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.45000   10.30000   0.15000    1.45631
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.70000    9.56000   0.14000    1.46444
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.94000   10.81000   0.13000    1.20259
統一中小基金                                                     29.17000   28.64000   0.53000    1.85056
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.72760    9.71620   0.01140    0.11733
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.18640    9.17390   0.01250    0.13626
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.89160    8.88310   0.00850    0.09569
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.49880   11.48530   0.01350    0.11754
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.78670   10.77200   0.01470    0.13646
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.43750   10.42750   0.01000    0.09590
統一台灣動力基金                                                 20.03000   19.55000   0.48000    2.45524
統一全天候基金-A類型                                            122.12000  119.53000   2.59000    2.16682
統一全天候基金-I類型                                            122.12000  119.53000   2.59000    2.16682
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.04320    9.04650  -0.00330   -0.03648
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.84740    8.84900  -0.00160   -0.01808
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.80860    8.81960  -0.01100   -0.12472
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.31910    9.32250  -0.00340   -0.03647
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.11710    9.11880  -0.00170   -0.01864
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.07720    9.08850  -0.01130   -0.12433
統一全球債券組合基金                                             11.95450   11.96380  -0.00930   -0.07773
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.70000   16.71000  -0.01000   -0.05984
統一全球新科技基金(美元)                                         15.93000   15.94000  -0.01000   -0.06274
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.17000   15.22000  -0.05000   -0.32852
統一亞太基金                                                     26.89000   26.96000  -0.07000   -0.25964
統一亞洲大金磚基金                                               13.15000   13.16000  -0.01000   -0.07599
統一奔騰基金                                                     66.63000   65.05000   1.58000    2.42890
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65360   16.65340   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
統一強漢基金(美元)                                               10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
統一強漢基金(新台幣)                                             26.47000   26.48000  -0.01000   -0.03776
統一統信基金                                                     35.45000   34.69000   0.76000    2.19083
統一黑馬基金                                                     66.88000   65.26000   1.62000    2.48238
統一新亞洲科技能源基金                                           19.33000   19.50000  -0.17000   -0.87179
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.04440    8.04870  -0.00430   -0.05342
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.17550   10.18090  -0.00540   -0.05304
統一經建基金                                                     51.82000   50.73000   1.09000    2.14863
統一龍馬基金                                                     78.77000   77.05000   1.72000    2.23232
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.28000   24.77000   0.51000    2.05894
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.34000   50.42000   0.92000    1.82467
野村中國機會基金                                                 13.92000   14.01000  -0.09000   -0.64240
野村巴西基金                                                      5.45000    5.51000  -0.06000   -1.08893
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.20000   12.27000  -0.07000   -0.57050
野村台灣高股息基金                                               23.12000   22.99000   0.13000    0.56546
野村台灣運籌基金                                                 38.95000   38.45000   0.50000    1.30039
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.49570    9.50010  -0.00440   -0.04632
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.45450    9.44640   0.00810    0.08575
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.51300    9.51120   0.00180    0.01893
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.70150    9.70600  -0.00450   -0.04636
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.61060    9.60240   0.00820    0.08540
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.58140    9.57970   0.00170    0.01775
野村平衡基金                                                     20.43000   20.19000   0.24000    1.18871
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.22000    9.28000  -0.06000   -0.64655
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.32000   13.41000  -0.09000   -0.67114
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
野村全球生技醫療基金                                             17.85000   17.94000  -0.09000   -0.50167
野村全球品牌基金                                                 28.75000   28.97000  -0.22000   -0.75941
野村全球氣候變遷基金                                              8.70000    8.76000  -0.06000   -0.68493
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.52000   19.54000  -0.02000   -0.10235
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.44090   10.43670   0.00420    0.04024
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.34360   10.34950  -0.00590   -0.05701
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.52680    9.54260  -0.01580   -0.16557
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.28380    9.28470  -0.00090   -0.00969
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.86840    8.88100  -0.01260   -0.14188
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.12770   11.14640  -0.01870   -0.16777
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.63520   10.63620  -0.00100   -0.00940
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.21770   10.23200  -0.01430   -0.13976
野村成長基金                                                     29.47000   29.21000   0.26000    0.89011
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.01430    9.01420   0.00010    0.00111
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.02690    9.01370   0.01320    0.14644
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.16650    9.17160  -0.00510   -0.05561
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.42130    9.42130   0.00000    0.00000
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.34820    9.33460   0.01360    0.14569
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.49570    9.50100  -0.00530   -0.05578
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.53000   12.52000   0.01000    0.07987
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.53560    9.53960  -0.00400   -0.04193
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.58980    9.58500   0.00480    0.05008
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.67450    9.68600  -0.01150   -0.11873
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.03620   10.04090  -0.00470   -0.04681
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.00760   10.00250   0.00510    0.05099
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.10230   10.11440  -0.01210   -0.11963
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.63440    8.61310   0.02130    0.24730
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.23070    9.20600   0.02470    0.26830
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.09380    9.05830   0.03550    0.39191
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.08330   13.05090   0.03240    0.24826
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.11550   12.08290   0.03260    0.26980
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.87480    9.83620   0.03860    0.39243
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.20880   10.21700  -0.00820   -0.08026
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.86990    9.86390   0.00600    0.06083
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.41220    9.41830  -0.00610   -0.06477
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.17340   11.18060  -0.00720   -0.06440
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.14440   10.16350  -0.01910   -0.18793
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.20860   11.22750  -0.01890   -0.16834
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.71810   10.72270  -0.00460   -0.04290
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.48120   10.50140  -0.02020   -0.19236
野村泰國基金                                                     40.62000   40.63000  -0.01000   -0.02461
野村高科技基金                                                   12.97000   12.71000   0.26000    2.04563
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.20930   10.23740  -0.02810   -0.27448
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.40100   10.41660  -0.01560   -0.14976
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.61710   10.60470   0.01240    0.11693
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.75840    9.76540  -0.00700   -0.07168
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.65930    9.68580  -0.02650   -0.27360
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.55350    9.57300  -0.01950   -0.20370
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.92290   11.94050  -0.01760   -0.14740
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.08180   13.05790   0.02390    0.18303
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.87020   10.87810  -0.00790   -0.07262
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.76620   10.79570  -0.02950   -0.27326
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.89650   10.91890  -0.02240   -0.20515
野村貨幣市場基金                                                 16.26070   16.26050   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.88000   15.93000  -0.05000   -0.31387
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.01270   10.01650  -0.00380   -0.03794
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價               9.98380   10.01650  -0.03270   -0.32646
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.96070   10.01650  -0.05580   -0.55708
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.80790    9.81750  -0.00960   -0.09778
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.79500    9.79520  -0.00020   -0.00204
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.79700    9.80590  -0.00890   -0.09076
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.80790    9.81750  -0.00960   -0.09778
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.79500    9.79520  -0.00020   -0.00204
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.79700    9.80590  -0.00890   -0.09076
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計  9.99130    9.98870   0.00260    0.02603
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.98340    9.98870  -0.00530   -0.05306
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.96440    9.98870  -0.02430   -0.24327
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計  9.99130    9.98870   0.00260    0.02603
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價   9.98340    9.98870  -0.00530   -0.05306
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計  9.96440    9.98870  -0.02430   -0.24327
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.06680   10.07090  -0.00410   -0.04071
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.96470    7.97070  -0.00600   -0.07528
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.76200   11.77080  -0.00880   -0.07476
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.58000    7.54000   0.04000    0.53050
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
野村精選貨幣市場基金                                             12.07610   12.07600   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.52000   12.53000  -0.01000   -0.07981
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.40000   11.45000  -0.05000   -0.43668
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.03000    8.05000  -0.02000   -0.24845
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
野村積極成長基金                                                 12.43000   12.33000   0.10000    0.81103
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.93000    9.71000   0.22000    2.26571
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.28000   35.47000   0.81000    2.28362
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.22120   10.23180  -0.01060   -0.10360
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.57660    8.59090  -0.01430   -0.16646
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.91520    7.91480   0.00040    0.00505
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.84280    7.85140  -0.00860   -0.10953
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.57870   11.59820  -0.01950   -0.16813
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.44780   10.44730   0.00050    0.00479
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.38420   10.39560  -0.01140   -0.10966
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                          16.30000   16.26000   0.04000    0.24600
野村環球基金-美元計價                                            12.75000   12.72000   0.03000    0.23585
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.75000   17.74000   0.01000    0.05637
野村鴻利基金                                                     23.62000   23.25000   0.37000    1.59140
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85580   16.85570   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.15000   20.87000   0.28000    1.34164
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.34000    9.23000   0.11000    1.19177
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.79000   13.72000   0.07000    0.51020
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.95000   14.98000  -0.03000   -0.20027
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.12250   10.13420  -0.01170   -0.11545
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.28070   13.29630  -0.01560   -0.11733
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.73460    9.72930   0.00530    0.05447
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.71150    9.70140   0.01010    0.10411
凱基台商天下基金                                                 13.30000   13.34000  -0.04000   -0.29985
凱基台灣精五門基金                                               21.07000   20.81000   0.26000    1.24940
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.75010   10.76570  -0.01560   -0.14490
凱基亞太高股息基金                                               12.83000   12.85000  -0.02000   -0.15564
凱基亞洲四金磚基金                                               17.52000   17.65000  -0.13000   -0.73654
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.97000   13.93000   0.04000    0.28715
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.75720   12.77700  -0.01980   -0.15497
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.51000   12.55000  -0.04000   -0.31873
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53930   11.53910   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     27.30000   27.17000   0.13000    0.47847
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.93000   22.88000   0.05000    0.21853
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.34490   22.24230   0.10260    0.46128
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.71000   17.75000  -0.04000   -0.22535
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.00790   17.01120  -0.00330   -0.01940
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.73000    7.77000  -0.04000   -0.51480
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.08000   12.01000   0.07000    0.58285
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.89480   11.87940   0.01540    0.12964
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.32000   11.33000  -0.01000   -0.08826
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.74920   11.71200   0.03720    0.31762
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.36000   13.40000  -0.04000   -0.29851
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.16190   13.16480  -0.00290   -0.02203
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.61000   13.74000  -0.13000   -0.94614
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.86000   35.18000   0.68000    1.93292
富邦NASDAQ-100基金                                               30.94000   30.85000   0.09000    0.29173
富邦上証180基金                                                  29.05000   28.73000   0.32000    1.11382
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21160    0.21330  -0.00170   -0.79700
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.49000    6.56000  -0.07000   -1.06707
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.50000    7.63000  -0.13000   -1.70380
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 39.57000   37.86000   1.71000    4.51664
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.62170   11.63400  -0.01230   -0.10572
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.76050   10.78020  -0.01970   -0.18274
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.35720   10.42620  -0.06900   -0.66179
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.18430   10.19520  -0.01090   -0.10691
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.35440    9.37150  -0.01710   -0.18247
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.01130    9.07140  -0.06010   -0.66252
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.35010   20.46240  -0.11230   -0.54881
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.31130   11.30830   0.00300    0.02653
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.38880   10.44740  -0.05860   -0.56091
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.72860   12.69840   0.03020    0.23783
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.87590    1.87060   0.00530    0.28333
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.33000    9.30790   0.02210    0.23743
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.42240    1.41840   0.00400    0.28201
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.69550   11.68860   0.00690    0.05903
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.70970    1.71060  -0.00090   -0.05261
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.12470   10.11870   0.00600    0.05930
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49890    1.49970  -0.00080   -0.05334
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.51000   14.60000  -0.09000   -0.61644
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.76000   23.45000   0.31000    1.32196
富邦日本東証基金                                                 22.40000   22.29000   0.11000    0.49349
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.25000   43.22000   0.03000    0.06941
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.99000   49.51000   0.48000    0.96950
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  52.52000   52.35000   0.17000    0.32474
富邦台灣心基金                                                   24.33000   23.89000   0.44000    1.84177
富邦台灣釆吉50基金                                               49.65000   49.47000   0.18000    0.36386
富邦台灣科技指數基金                                             54.19000   54.21000  -0.02000   -0.03689
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.69890   41.03250  -0.33360   -0.81301
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.22460   41.24080  -0.01620   -0.03928
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29290    0.29310  -0.00020   -0.06824
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.49130    2.48550   0.00580    0.23335
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33830    0.33880  -0.00050   -0.14758
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.51760   10.53530  -0.01770   -0.16801
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.16450    2.15960   0.00490    0.22689
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32450    0.32500  -0.00050   -0.15385
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.07810    9.09330  -0.01520   -0.16716
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.92000   23.73000   0.19000    0.80067
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.28000   14.39000  -0.11000   -0.76442
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               31.27000   30.87000   0.40000    1.29576
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63480   15.63460   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     69.59000   68.20000   1.39000    2.03812
富邦科技基金                                                     27.52000   26.88000   0.64000    2.38095
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.37100   40.43800  -0.06700   -0.16569
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.63970   40.22380  -0.58410   -1.45213
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.05010   39.29470  -0.24460   -0.62248
富邦恒生國企ETF基金                                              20.64000   20.14000   0.50000    2.48262
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.91000   14.22000  -0.31000   -2.18003
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            28.87000   27.57000   1.30000    4.71527
富邦高成長基金                                                   26.52000   26.06000   0.46000    1.76516
富邦基金                                                         14.36000   14.13000   0.23000    1.62774
富邦深証100基金                                                  10.02000    9.88000   0.14000    1.41700
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.88000   20.81000   0.07000    0.33638
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40830    0.40880  -0.00050   -0.12231
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.22690   12.22770  -0.00080   -0.00654
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.49050    9.49110  -0.00060   -0.00632
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30410    0.30440  -0.00030   -0.09855
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.84140    8.84190  -0.00050   -0.00565
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.45830    9.45360   0.00470    0.04972
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.92490    9.94290  -0.01800   -0.18103
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.38670    9.38200   0.00470    0.05010
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.83660    9.85450  -0.01790   -0.18164
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.51000   20.41000   0.10000    0.48996
富邦精準基金                                                     50.90000   49.67000   1.23000    2.47634
富邦精銳中小基金                                                 12.87000   12.58000   0.29000    2.30525
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.03000   19.72000   0.31000    1.57201
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.97000   21.95000   0.02000    0.09112
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.48000    7.51000  -0.03000   -0.39947
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.84000   15.72000   0.12000    0.76336
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.44000   20.53000  -0.09000   -0.43838
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.40050   10.37560   0.02490    0.23999
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.37850   10.39460  -0.01610   -0.15489
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.45980   10.50610  -0.04630   -0.44070
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.13690   10.11270   0.02420    0.23930
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.06920   10.08470  -0.01550   -0.15370
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.12980   10.17460  -0.04480   -0.44031
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富達台灣成長基金                                                 31.05000   31.01000   0.04000    0.12899
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.66480    8.61070   0.05410    0.62829
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.13480    9.08120   0.05360    0.59023
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.88330    8.83410   0.04920    0.55693
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.58240    9.52260   0.05980    0.62798
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.53100    9.47510   0.05590    0.58997
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.26900    9.21760   0.05140    0.55763
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.33540    9.28270   0.05270    0.56772
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.49290    8.49500  -0.00210   -0.02472
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.45510    9.46080  -0.00570   -0.06025
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.96260    8.97030  -0.00770   -0.08584
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.50300   10.50560  -0.00260   -0.02475
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.20030   10.20650  -0.00620   -0.06075
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.73780    9.74640  -0.00860   -0.08824
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.07980    9.08770  -0.00790   -0.08693
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.56410    9.57260  -0.00850   -0.08880
富達卓越領航全球組合基金                                         15.32000   15.37000  -0.05000   -0.32531
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.71750    8.72020  -0.00270   -0.03096
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.36050    9.36660  -0.00610   -0.06513
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.06760    9.07620  -0.00860   -0.09475
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.87130    9.87390  -0.00260   -0.02633
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.77210    9.77840  -0.00630   -0.06443
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.50170    9.51030  -0.00860   -0.09043
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.15250    9.16080  -0.00830   -0.09060
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.56510    9.57370  -0.00860   -0.08983
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.97000   10.13000  -0.16000   -1.57947
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.80000   11.01000  -0.21000   -1.90736
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.43000    9.64000  -0.21000   -2.17842
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.57000    8.61000  -0.04000   -0.46458
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.91000   10.00000  -0.09000   -0.90000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.63000    9.74000  -0.11000   -1.12936
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.56200    9.51130   0.05070    0.53305
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.05890    9.02380   0.03510    0.38897
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.66740    8.64490   0.02250    0.26027
富蘭克林華美中華基金                                             13.76000   13.91000  -0.15000   -1.07836
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.76000   21.53000   0.23000    1.06828
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.98000   20.79000   0.19000    0.91390
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.92980    7.95730  -0.02750   -0.34559
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.07190    9.09320  -0.02130   -0.23424
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.72120    9.74400  -0.02280   -0.23399
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.26490    9.29700  -0.03210   -0.34527
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.02450   11.01700   0.00750    0.06808
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.75170    8.74580   0.00590    0.06746
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.20260    9.19640   0.00620    0.06742
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.11630   13.10410   0.01220    0.09310
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.28060   10.27110   0.00950    0.09249
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.07380   10.07050   0.00330    0.03277
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.67560    7.67310   0.00250    0.03258
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.15400    9.15100   0.00300    0.03278
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.64350   10.65350  -0.01000   -0.09387
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.57340    7.58050  -0.00710   -0.09366
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.05090    9.05940  -0.00850   -0.09383
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.36830   10.37150  -0.00320   -0.03085
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.72180    7.72430  -0.00250   -0.03237
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.19240    8.20050  -0.00810   -0.09877
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.21240    9.21120   0.00120    0.01303
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.94310    9.94180   0.00130    0.01308
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.56750   12.57990  -0.01240   -0.09857
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.27000    9.44000  -0.17000   -1.80085
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.46000    9.66000  -0.20000   -2.07039
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.81000    8.79000   0.02000    0.22753
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.52000   10.57000  -0.05000   -0.47304
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.33090   13.39840  -0.06750   -0.50379
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
富蘭克林華美第一富基金                                           43.13000   42.61000   0.52000    1.22037
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29940   10.29930   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.18000   14.17000   0.01000    0.07057
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.33000   13.36000  -0.03000   -0.22455
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.36000   15.44000  -0.08000   -0.51813
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.97750    8.02250  -0.04500   -0.56092
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.02170   11.06080  -0.03910   -0.35350
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.64340    9.62650   0.01690    0.17556
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.99210   10.97280   0.01930    0.17589
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.96520    6.96250   0.00270    0.03878
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.16940    9.15750   0.01190    0.12995
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.20630   10.19310   0.01320    0.12950
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.60370   10.59950   0.00420    0.03962
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.24000   20.26000  -0.02000   -0.09872
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.60180   11.60100   0.00080    0.00690
復華人生目標基金                                                 40.90750   40.29950   0.60800    1.50870
復華大中華中小策略基金                                            9.86000    9.97000  -0.11000   -1.10331
復華中小精選基金                                                 83.52000   81.87000   1.65000    2.01539
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.72000    9.85000  -0.13000   -1.31980
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.70000    8.86000  -0.16000   -1.80587
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.29000   12.27000   0.02000    0.16300
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華台灣智能基金                                                 12.51000   12.38000   0.13000    1.05008
復華全方位基金                                                   34.13000   33.32000   0.81000    2.43097
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.06000   13.96000   0.10000    0.71633
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.93000   21.82000   0.11000    0.50412
復華全球平衡基金-美元                                             9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.54000   20.63000  -0.09000   -0.43626
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.45000   17.31000   0.14000    0.80878
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.66000   16.57000   0.09000    0.54315
復華全球原物料基金                                                9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.87000   13.85000   0.02000    0.14440
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46270   11.47730  -0.01460   -0.12721
復華全球債券基金                                                 13.45610   13.52600  -0.06990   -0.51678
復華全球債券組合基金                                             14.66000   14.68000  -0.02000   -0.13624
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.65000   14.74000  -0.09000   -0.61058
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.43170   13.43150   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 13.06000   13.15000  -0.09000   -0.68441
復華亞太成長基金                                                 16.09000   16.02000   0.07000    0.43695
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
復華東協世紀基金                                                 12.39000   12.38000   0.01000    0.08078
復華南非幣長期收益基金A                                          13.07000   13.11000  -0.04000   -0.30511
復華南非幣長期收益基金B                                           8.16000    8.19000  -0.03000   -0.36630
復華南非幣短期收益基金A                                          13.49000   13.49000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.26000   13.23000   0.03000    0.22676
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.30000   13.30000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                     21.40000   21.06000   0.34000    1.61443
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.56000    8.69000  -0.13000   -1.49597
復華恒生單日正向二倍基金                                         33.11000   32.09000   1.02000    3.17856
復華神盾基金                                                     28.17920   27.74180   0.43740    1.57668
復華高成長基金                                                   73.99000   72.27000   1.72000    2.37996
復華高益策略組合基金                                             13.03000   13.04000  -0.01000   -0.07669
復華貨幣市場基金                                                 14.39230   14.39220   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                         19.52000   19.59000  -0.07000   -0.35733
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.98000   51.73000   0.25000    0.48328
復華復華基金                                                     23.27000   22.74000   0.53000    2.33069
復華華人世紀基金                                                 18.78000   18.90000  -0.12000   -0.63492
復華傳家二號基金                                                 32.48420   31.92490   0.55930    1.75192
復華傳家基金                                                     27.38860   26.90160   0.48700    1.81030
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.87000   14.90000  -0.03000   -0.20134
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.77000   11.80000  -0.03000   -0.25424
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.38000   14.45000  -0.07000   -0.48443
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
復華新興人民幣債券基金A                                          11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.31000   19.40000  -0.09000   -0.46392
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.65000    5.66000  -0.01000   -0.17668
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.41000   12.47000  -0.06000   -0.48115
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.78000   12.79000  -0.01000   -0.07819
復華新興市場短期收益基金                                         10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
復華滬深300 A股基金                                              21.97000   21.70000   0.27000    1.24424
復華數位經濟基金                                                 65.64000   64.51000   1.13000    1.75167
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.50000   11.54000  -0.04000   -0.34662
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.78920    9.78480   0.00440    0.04497
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.63680    9.63660   0.00020    0.00208
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.94380    9.93930   0.00450    0.04527
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.75890    9.75860   0.00030    0.00307
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.74760    9.74490   0.00270    0.02771
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.19430   10.21510  -0.02080   -0.20362
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.76090    9.75050   0.01040    0.10666
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.20910   10.22190  -0.01280   -0.12522
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.76000    9.74960   0.01040    0.10667
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.21150   10.22430  -0.01280   -0.12519
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.32420    9.30230   0.02190    0.23543
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.47480    8.50100  -0.02620   -0.30820
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.39440    8.43990  -0.04550   -0.53911
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.55060   11.52370   0.02690    0.23343
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.51410   10.54660  -0.03250   -0.30816
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.53600   10.59310  -0.05710   -0.53903
景順主流基金                                                     19.03000   18.90000   0.13000    0.68783
景順台灣科技基金                                                 33.05000   32.88000   0.17000    0.51703
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
景順全球科技基金                                                 22.83000   22.78000   0.05000    0.21949
景順全球康健基金                                                 18.69000   18.74000  -0.05000   -0.26681
景順貨幣市場基金                                                 15.93240   15.93220   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     34.95000   34.73000   0.22000    0.63346
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.37000   15.35000   0.02000    0.13029
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.28000   14.29000  -0.01000   -0.06998
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.90000   10.94000  -0.04000   -0.36563
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.09000   11.12000  -0.03000   -0.26978
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.65120    8.63910   0.01210    0.14006
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.97430    7.97960  -0.00530   -0.06642
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.04180   11.02650   0.01530    0.13876
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.15560   10.16220  -0.00660   -0.06495
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.06000    7.96000   0.10000    1.25628
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.82000    7.72000   0.10000    1.29534
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.40000   11.29000   0.11000    0.97431
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.43530    9.42400   0.01130    0.11991
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.56580    9.57650  -0.01070   -0.11173
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.72190    9.70990   0.01200    0.12359
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.85920    9.87020  -0.01100   -0.11145
華南永昌永昌基金                                                 19.65000   19.46000   0.19000    0.97636
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.29000   14.29360  -0.00360   -0.02519
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
華南永昌全球精品基金                                             16.29000   16.40000  -0.11000   -0.67073
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.71000   11.73000  -0.02000   -0.17050
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.60000   11.65000  -0.05000   -0.42918
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.94000   13.96000  -0.02000   -0.14327
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.73000   13.79000  -0.06000   -0.43510
華南永昌物聯網精選基金                                           12.18000   12.07000   0.11000    0.91135
華南永昌策略報酬基金                                             10.22000   10.32000  -0.10000   -0.96899
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19770   16.19750   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.45970   24.36350   0.09620    0.39485
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93300   11.93280   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.06600   10.03390   0.03210    0.31992
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.01340   10.03990  -0.02650   -0.26395
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.72610    9.69510   0.03100    0.31975
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.64350    9.66900  -0.02550   -0.26373
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.88700    9.85150   0.03550    0.36035
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.77600    9.79790  -0.02190   -0.22352
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.64640    9.61180   0.03460    0.35997
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.53190    9.55330  -0.02140   -0.22401
華頓中小型基金                                                   28.13000   28.04000   0.09000    0.32097
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.17920   12.30320  -0.12400   -1.00787
華頓台灣基金                                                     32.65000   31.87000   0.78000    2.44744
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51530   11.51510   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             17.97000   18.19000  -0.22000   -1.20946
華頓全球高收益債券基金A                                          13.39290   13.40250  -0.00960   -0.07163
華頓全球高收益債券基金B                                           8.34840    8.35430  -0.00590   -0.07062
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.88000    5.91000  -0.03000   -0.50761
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.76960    2.76670   0.00290    0.10482
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.44190   12.53270  -0.09080   -0.72450
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40600    0.40800  -0.00200   -0.49020
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.59480   11.58800   0.00680    0.05868
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.57750   10.55600   0.02150    0.20368
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.35530   10.43540  -0.08010   -0.76758
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.37100    9.44360  -0.07260   -0.76877
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.63510   10.69270  -0.05760   -0.53869
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.66760    9.71640  -0.04880   -0.50224
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.13000   11.99000   0.14000    1.16764
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.33000   11.26000   0.07000    0.62167
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.48140    2.47430   0.00710    0.28695
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.04690    2.03120   0.01570    0.77294
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.65820   11.69610  -0.03790   -0.32404
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.50400    9.53490  -0.03090   -0.32407
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36310    0.36420  -0.00110   -0.30203
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30260    0.30320  -0.00060   -0.19789
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.46000    3.45000   0.01000    0.28986
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.56000   15.60000  -0.04000   -0.25641
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 25.09000   24.94000   0.15000    0.60144
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.48000   12.53000  -0.05000   -0.39904
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.36000    8.42000  -0.06000   -0.71259
匯豐安富基金                                                     26.04000   25.92000   0.12000    0.46296
匯豐成功基金                                                     41.44000   40.92000   0.52000    1.27077
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.56690    2.54720   0.01970    0.77340
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.34770    2.32740   0.02030    0.87222
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.89310    7.88260   0.01050    0.13320
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37700    0.37630   0.00070    0.18602
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33710    0.33650   0.00060    0.17831
匯豐金磚動力基金                                                 14.07000   13.99000   0.08000    0.57184
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97800   14.97790   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.03000    5.10000  -0.07000   -1.37255
匯豐新鑽動力基金                                                 10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.48230    5.52430  -0.04200   -0.76028
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.05580    9.09820  -0.04240   -0.46603
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.01000   53.65000   0.36000    0.67102
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.01000   53.65000   0.36000    0.67102
匯豐龍騰電子基金                                                 39.04000   38.70000   0.34000    0.87855
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.25890   12.27170  -0.01280   -0.10431
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.40000   20.93000   0.47000    2.24558
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.16000   11.24000  -0.08000   -0.71174
新光中國成長基金(美元)                                           11.34000   11.43000  -0.09000   -0.78740
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.24000   11.35000  -0.11000   -0.96916
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.47460   10.46480   0.00980    0.09365
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.81430    9.80820   0.00610    0.06219
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.05900   10.07290  -0.01390   -0.13799
新光台灣富貴基金                                                 23.68000   23.65000   0.03000    0.12685
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.29000   12.31000  -0.02000   -0.16247
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.90000   11.95000  -0.05000   -0.41841
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.96570    9.98570  -0.02000   -0.20029
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.68080    9.71980  -0.03900   -0.40124
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.61960    9.63910  -0.01950   -0.20230
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.33410    9.37170  -0.03760   -0.40121
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43840   15.43820   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                    10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            23.10000   23.24000  -0.14000   -0.60241
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.26000   23.45000  -0.19000   -0.81023
新光兩岸優勢基金                                                 12.83000   12.93000  -0.10000   -0.77340
新光店頭基金                                                     27.13000   26.58000   0.55000    2.06922
新光南非幣保本基金                                               11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
新光特選內需收益ETF基金                                          20.52000   20.44000   0.08000    0.39139
新光創新科技基金                                                 16.22000   15.94000   0.28000    1.75659
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.71590    9.71660  -0.00070   -0.00720
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.98780    9.99370  -0.00590   -0.05904
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.64420    9.65930  -0.01510   -0.15633
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.23070    9.23130  -0.00060   -0.00650
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.49550    9.50090  -0.00540   -0.05684
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.16690    9.18100  -0.01410   -0.15358
新光澳幣八年期保本基金                                           10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
新光澳幣十年期保本基金                                           10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
新光澳幣保本基金                                                 11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.01360    9.98490   0.02870    0.28743
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.77240    9.74470   0.02770    0.28426
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.72970    9.73760  -0.00790   -0.08113
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.92890    9.93700  -0.00810   -0.08151
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.87280    9.87300  -0.00020   -0.00203
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.67260    9.67280  -0.00020   -0.00207
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.64600    9.64050   0.00550    0.05705
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.84640    9.84080   0.00560    0.05691
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.56000    7.58000  -0.02000   -0.26385
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.65010    9.58890   0.06120    0.63824
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.27980    9.22090   0.05890    0.63877
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.60110    9.56600   0.03510    0.36692
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.28230    9.24840   0.03390    0.36655
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.35520    9.32290   0.03230    0.34646
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.73900    9.70510   0.03390    0.34930
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.61260   13.58060   0.03200    0.23563
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.40630    8.38660   0.01970    0.23490
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.89780   37.23460  -0.33680   -0.90454
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.99240   38.48280  -0.49040   -1.27434
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.87610   39.26280  -0.38670   -0.98490
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.16600   11.16310   0.00290    0.02598
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.01100   10.01960  -0.00860   -0.08583
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.71170   13.87250  -0.16080   -1.15913
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.38390   10.49330  -0.10940   -1.04257
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.68000   10.81000  -0.13000   -1.20259
群益大印度基金-人民幣                                            14.09670   14.00020   0.09650    0.68928
群益大印度基金-美元                                              13.43260   13.32490   0.10770    0.80826
群益大印度基金-新臺幣                                            12.66000   12.58000   0.08000    0.63593
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.72810   12.69840   0.02970    0.23389
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.43640   12.39280   0.04360    0.35182
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.80410   11.77650   0.02760    0.23437
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.52520   10.48820   0.03700    0.35278
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.21390   10.19010   0.02380    0.23356
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.14360    9.11150   0.03210    0.35230
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.85810    9.83500   0.02310    0.23488
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.12080    9.08870   0.03210    0.35319
群益中小型股基金                                                 52.84000   51.67000   1.17000    2.26437
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.93710   10.00030  -0.06320   -0.63198
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.34730    9.39570  -0.04840   -0.51513
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.71120    8.77660  -0.06540   -0.74516
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.78370    8.83960  -0.05590   -0.63238
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.26220    8.30500  -0.04280   -0.51535
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.70070    7.75850  -0.05780   -0.74499
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.84700   10.84130   0.00570    0.05258
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.55790   10.54430   0.01360    0.12898
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.76290    9.76580  -0.00290   -0.02970
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.43950    9.58670  -0.14720   -1.53546
群益中國新機會基金N-美元                                          8.78200    8.90850  -0.12650   -1.41999
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.32000    9.48000  -0.16000   -1.68776
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.37140    8.50190  -0.13050   -1.53495
群益中國新機會基金-美元                                           9.39010    9.52530  -0.13520   -1.41938
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.90000    9.05000  -0.15000   -1.65746
群益平衡王基金                                                   19.80940   19.68850   0.12090    0.61406
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.23000    8.25000  -0.02000   -0.24242
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.94000    5.95000  -0.01000   -0.16807
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.90010   10.90510  -0.00500   -0.04585
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.54160   10.53400   0.00760    0.07215
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.81520    9.81970  -0.00450   -0.04583
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.49240    9.48560   0.00680    0.07169
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.12420   10.14460  -0.02040   -0.20109
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.92280    9.94320  -0.02040   -0.20517
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.51570    9.53480  -0.01910   -0.20032
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42360    9.44300  -0.01940   -0.20544
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.18290   10.20330  -0.02040   -0.19994
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.23400   10.25510  -0.02110   -0.20575
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.68340    9.70290  -0.01950   -0.20097
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.08260   10.10340  -0.02080   -0.20587
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.16730   10.18620  -0.01890   -0.18555
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.39480    7.40850  -0.01370   -0.18492
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.08170   10.07750   0.00420    0.04168
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.98940    9.98620   0.00320    0.03204
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.13640   10.14440  -0.00800   -0.07886
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.08170   10.07750   0.00420    0.04168
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.98940    9.98620   0.00320    0.03204
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.13640   10.14440  -0.00800   -0.07886
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.08170   10.07760   0.00410    0.04068
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.98940    9.98620   0.00320    0.03204
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.13640   10.14440  -0.00800   -0.07886
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.08170   10.07760   0.00410    0.04068
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.98940    9.98620   0.00320    0.03204
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.13640   10.14440  -0.00800   -0.07886
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.91630   15.88840   0.02790    0.17560
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.60000   15.61000  -0.01000   -0.06406
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.88000   10.83000   0.05000    0.46168
群益印度中小基金N-美元                                            9.87390    9.77300   0.10090    1.03244
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.27000    9.20000   0.07000    0.76087
群益印度中小基金-人民幣                                          15.71570   15.57350   0.14220    0.91309
群益印度中小基金-美元                                            14.12220   13.97790   0.14430    1.03234
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.22000   16.10000   0.12000    0.74534
群益多利策略組合基金                                             11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
群益多重收益組合基金                                             13.56000   13.58000  -0.02000   -0.14728
群益多重資產組合基金                                             15.56000   15.61000  -0.05000   -0.32031
群益安家基金                                                     27.44710   26.96710   0.48000    1.77995
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07840   16.07820   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             24.17000   24.24000  -0.07000   -0.28878
群益亞太中小基金                                                 12.88000   12.86000   0.02000    0.15552
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.05000   17.17000  -0.12000   -0.69889
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.69790    9.72390  -0.02600   -0.26738
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47490    7.49500  -0.02010   -0.26818
群益店頭市場基金                                                111.42000  108.43000   2.99000    2.75754
群益東方盛世基金                                                  9.20000    9.25000  -0.05000   -0.54054
群益東協成長基金-人民幣                                          13.22780   13.13800   0.08980    0.68351
群益東協成長基金-美元                                            11.76390   11.67030   0.09360    0.80204
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.56000   11.49000   0.07000    0.60923
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.26130   11.25560   0.00570    0.05064
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.69760   10.69280   0.00480    0.04489
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.15270   10.16000  -0.00730   -0.07185
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.91530    9.91020   0.00510    0.05146
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.42220    9.41790   0.00430    0.04566
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.94000    8.94640  -0.00640   -0.07154
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.70330    9.69830   0.00500    0.05156
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.58990    9.58560   0.00430    0.04486
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.98740    9.99460  -0.00720   -0.07204
群益長安基金                                                     31.09000   30.43000   0.66000    2.16891
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.28220   15.24010   0.04210    0.27624
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.66000   14.65000   0.01000    0.06826
群益真善美基金                                                   17.55990   17.38570   0.17420    1.00197
群益馬拉松基金A類型                                             135.03000  131.88000   3.15000    2.38854
群益深証中小板基金                                               13.70000   13.59000   0.11000    0.80942
群益創新科技基金                                                 35.71000   34.76000   0.95000    2.73303
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.96320   10.08600  -0.12280   -1.21753
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.29030    9.39380  -0.10350   -1.10179
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.62000    9.75000  -0.13000   -1.33333
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.84980   10.98360  -0.13380   -1.21818
群益華夏盛世基金-美元                                            10.24400   10.35810  -0.11410   -1.10155
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.78000   17.01000  -0.23000   -1.35215
群益奧斯卡基金                                                   29.73000   28.98000   0.75000    2.58799
群益新興金鑽基金-美元                                            12.35150   12.31180   0.03970    0.32245
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
群益葛萊美基金                                                   25.40000   24.88000   0.52000    2.09003
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.00000   20.08000  -0.08000   -0.39841
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.16000    8.19000  -0.03000   -0.36630
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.92000   13.82000   0.10000    0.72359
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.71140   11.74690  -0.03550   -0.30221
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.29950   11.32440  -0.02490   -0.21988
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.21410   11.24700  -0.03290   -0.29252
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.60100    8.62700  -0.02600   -0.30138
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.16870    9.18900  -0.02030   -0.22092
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.41000    8.44000  -0.03000   -0.35545
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.77470    8.80050  -0.02580   -0.29317
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.13460   10.15700  -0.02240   -0.22054
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     31.18000   30.68000   0.50000    1.62973
德信中國精選成長基金                                             11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
德信台灣主流中小基金                                             20.61000   20.24000   0.37000    1.82806
德信新興股票組合基金                                             11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92880   11.92870   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.75260   10.77540  -0.02280   -0.21159
德信數位時代基金                                                 28.53000   28.29000   0.24000    0.84836
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65710   11.65700   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.76000   16.52000   0.24000    1.45278
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.41000   19.53000  -0.12000   -0.61444
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.33000    7.33000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.29180   10.21340   0.07840    0.76762
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.61470   14.52800   0.08670    0.59678
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.05290    8.05060   0.00230    0.02857
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.93030   10.90370   0.02660    0.24395
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.18060   11.15340   0.02720    0.24387
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.84600   12.84450   0.00150    0.01168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.53000   18.64000  -0.11000   -0.59013
摩根中小基金                                                     25.06000   24.81000   0.25000    1.00766
摩根中國A股基金                                                  14.16000   14.22000  -0.06000   -0.42194
摩根中國A股基金(美元)                                            11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
摩根中國亮點基金                                                 13.92000   14.04000  -0.12000   -0.85470
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.26680   11.23500   0.03180    0.28304
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.47270   12.37790   0.09480    0.76588
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.57480    9.53220   0.04260    0.44691
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.60070   12.56520   0.03550    0.28253
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.43450   14.32510   0.10940    0.76369
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.27000   21.12000   0.15000    0.71023
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.27000   21.12000   0.15000    0.71023
摩根台灣增長基金                                                 52.90000   52.61000   0.29000    0.55123
摩根平衡基金                                                     28.58000   28.49000   0.09000    0.31590
摩根全球α基金                                                   19.35000   19.39000  -0.04000   -0.20629
摩根全球平衡基金                                                 15.33300   15.40750  -0.07450   -0.48353
摩根全球發現基金                                                 12.75000   12.79000  -0.04000   -0.31274
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.71950    9.71930   0.00020    0.00206
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.67920   10.66260   0.01660    0.15568
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.09690   10.09150   0.00540    0.05351
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.35960   11.35910   0.00050    0.00440
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.96180    9.95640   0.00540    0.05424
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.54010   10.52100   0.01910    0.18154
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.48120   13.45670   0.02450    0.18207
摩根亞洲基金                                                     57.11000   57.13000  -0.02000   -0.03501
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.37290    8.36750   0.00540    0.06454
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.73750    9.71410   0.02340    0.24089
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.63050    8.61750   0.01300    0.15086
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.08390   12.07650   0.00740    0.06128
摩根東方內需機會基金                                             18.09000   18.10000  -0.01000   -0.05525
摩根東方科技基金                                                 36.04000   36.49000  -0.45000   -1.23321
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.19000   10.12000   0.07000    0.69170
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
摩根金龍收成基金                                                 22.76000   22.90000  -0.14000   -0.61135
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07420   15.07410   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.82000   14.98000  -0.16000   -1.06809
摩根新金磚五國基金                                               11.55000   11.59000  -0.04000   -0.34513
摩根新絲路基金                                                    9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
摩根新興35基金                                                   13.54000   13.58000  -0.04000   -0.29455
摩根新興日本基金                                                 24.97000   25.01000  -0.04000   -0.15994
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.49800    7.50130  -0.00330   -0.04399
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.78600    9.77700   0.00900    0.09205
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.52870    9.52830   0.00040    0.00420
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.71470   10.71910  -0.00440   -0.04105
摩根新興科技基金                                                 59.42000   59.00000   0.42000    0.71186
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.34820    8.35280  -0.00460   -0.05507
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.54770   10.55350  -0.00580   -0.05496
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.69780    8.69970  -0.00190   -0.02184
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.47260    9.44570   0.02690    0.28479
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.92090    8.90400   0.01690    0.18980
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.94340    9.94520  -0.00180   -0.01810
摩根龍揚基金                                                     34.02000   34.24000  -0.22000   -0.64252
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31340    9.31020   0.00320    0.03437
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.21770   11.21390   0.00380    0.03389
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.18000   26.65000   0.53000    1.98874
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.61260   11.58930   0.02330    0.20105
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.94050   10.91790   0.02260    0.20700
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.91410    9.90960   0.00450    0.04541
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.14620   10.12590   0.02030    0.20048
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.60890    9.58910   0.01980    0.20648
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.70180    8.69790   0.00390    0.04484
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.38980   10.38770   0.00210    0.02022
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.38550   10.40750  -0.02200   -0.21139
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.76420    9.77980  -0.01560   -0.15951
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.85230    9.89100  -0.03870   -0.39126
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.54680    9.56210  -0.01530   -0.16001
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.63260    9.67040  -0.03780   -0.39088
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.30560   11.33930  -0.03370   -0.29720
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.09670   11.12770  -0.03100   -0.27858
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.20600   10.25480  -0.04880   -0.47587
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.75070   10.78280  -0.03210   -0.29770
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.53570   10.56530  -0.02960   -0.28016
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.69290    9.73920  -0.04630   -0.47540
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.56800   25.09990   0.46810    1.86495
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.78270    9.78750  -0.00480   -0.04904
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.03850   10.06670  -0.02820   -0.28013
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.78270    9.78750  -0.00480   -0.04904
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.03850   10.06670  -0.02820   -0.28013
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15850   13.15830   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 13.76000   13.47000   0.29000    2.15293
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.01010   16.02000  -0.00990   -0.06180
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.88450   12.90300  -0.01850   -0.14338
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.48280   12.54860  -0.06580   -0.52436
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.98980   12.05290  -0.06310   -0.52353
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.76040   11.71760   0.04280    0.36526
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.03250   11.05570  -0.02320   -0.20985
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.53830   10.49990   0.03840    0.36572
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62940    8.64750  -0.01810   -0.20931
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.17000   37.93000   0.24000    0.63274
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.50000   15.50000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.63000   12.63000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.29000   13.31000  -0.02000   -0.15026
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.01000    8.02000  -0.01000   -0.12469
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.15000   12.15000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.40000   11.48000  -0.08000   -0.69686
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.60000    9.67000  -0.07000   -0.72389
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.38000   15.43000  -0.05000   -0.32404
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.35000   15.39000  -0.04000   -0.25991
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.58000   20.57000   0.01000    0.04861
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.73000   18.73000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.91000   12.93000  -0.02000   -0.15468
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.65000   15.64000   0.01000    0.06394
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.37000   16.40000  -0.03000   -0.18293
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.44000   15.44000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.63000   15.63000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.07000   14.06000   0.01000    0.07112
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.08000   14.08000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.76000   14.75000   0.01000    0.06780
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.36000   18.37000  -0.01000   -0.05444
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.24000   17.26000  -0.02000   -0.11587
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.47000   13.47000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.24000   14.27000  -0.03000   -0.21023
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.33000   13.34000  -0.01000   -0.07496
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.22000    8.23000  -0.01000   -0.12151
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.26000   13.27000  -0.01000   -0.07536
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
聯博貨幣市場基金                                                 14.99280   14.99260   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.51380   10.52090  -0.00710   -0.06748
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.90540   13.89980   0.00560    0.04029
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.64990    7.65520  -0.00530   -0.06923
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.95000   13.93000   0.02000    0.14358
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.99000   13.98000   0.01000    0.07153
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
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瀚亞中小型股基金                                                 24.25000   23.69000   0.56000    2.36387
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.59000   12.52000   0.07000    0.55911
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.27000   13.22000   0.05000    0.37821
瀚亞巴西基金                                                      4.69000    4.73000  -0.04000   -0.84567
瀚亞外銷基金                                                     46.11000   45.11000   1.00000    2.21680
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.60570   10.59280   0.01290    0.12178
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.31020   10.31300  -0.00280   -0.02715
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.21840   12.23100  -0.01260   -0.10302
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.08250   10.09950  -0.01700   -0.16833
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瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.04060    8.04280  -0.00220   -0.02735
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12970    8.13810  -0.00840   -0.10322
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.15690    7.16900  -0.01210   -0.16878
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.90560    8.91480  -0.00920   -0.10320
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瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.39940    9.40190  -0.00250   -0.02659
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.28270    9.29220  -0.00950   -0.10224
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.27000   14.11000   0.16000    1.13395
瀚亞印度基金-美元                                                13.62000   13.46000   0.16000    1.18871
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.04000   29.75000   0.29000    0.97479
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.22000   12.21000   0.01000    0.08190
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.75000   11.72000   0.03000    0.25597
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.95000   14.94000   0.01000    0.06693
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.75880   11.74350   0.01530    0.13028
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.01650   13.00490   0.01160    0.08920
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.83660   10.82480   0.01180    0.10901
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.59170   10.59690  -0.00520   -0.04907
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.61180   11.64640  -0.03460   -0.29709
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.15340    9.14150   0.01190    0.13018
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.68960    9.68090   0.00870    0.08987
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.06790    9.05680   0.01110    0.12256
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.85250    8.85680  -0.00430   -0.04855
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.13960    9.16830  -0.02870   -0.31304
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.51650   14.52770  -0.01120   -0.07709
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.84960   10.83250   0.01710    0.15786
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.77560   10.76400   0.01160    0.10777
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.72050   12.73020  -0.00970   -0.07620
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.02000   21.14000  -0.12000   -0.56764
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55730   13.55720   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               27.45000   27.41000   0.04000    0.14593
瀚亞高科技基金                                                   62.48000   60.99000   1.49000    2.44302
瀚亞理財通基金                                                   27.87000   27.56000   0.31000    1.12482
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.95000    8.91000   0.04000    0.44893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.11000    9.09000   0.02000    0.22002
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
瀚亞菁華基金                                                     24.68000   24.21000   0.47000    1.94135
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.04320   13.07430  -0.03110   -0.23787
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.25460    9.27670  -0.02210   -0.23823
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.59730   10.59690   0.00040    0.00377
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.44540   10.45880  -0.01340   -0.12812
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.51310   10.51570  -0.00260   -0.02472
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.87160    9.89680  -0.02520   -0.25463
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.96890   10.02790  -0.05900   -0.58836
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.50080    8.50050   0.00030    0.00353
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.06010    8.07050  -0.01040   -0.12886
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.05630    9.05840  -0.00210   -0.02318
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.38800    8.40940  -0.02140   -0.25448
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.93560    7.98260  -0.04700   -0.58878
瀚亞電通網基金                                                   16.23000   15.86000   0.37000    2.33291
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.68130   13.69700  -0.01570   -0.11462
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.43280   10.42850   0.00430    0.04123
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.96530    9.96140   0.00390    0.03915
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.52450   11.53770  -0.01320   -0.11441
瀚亞歐洲基金                                                     11.79000   11.73000   0.06000    0.51151
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