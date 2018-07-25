[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/24 107/07/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.50710 10.50340 0.00370 0.03523 大華銀多元特別收益平衡基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.08340 10.09390 -0.01050 -0.10402 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.08320 10.09380 -0.01060 -0.10501 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.04410 10.04400 0.00010 0.00100 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.04410 10.04400 0.00010 0.00100 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.36890 9.36970 -0.00080 -0.00854 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.62920 9.62740 0.00180 0.01870 中國信託台灣活力基金 15.89000 15.64000 0.25000 1.59847 中國信託台灣優勢基金 18.38000 18.04000 0.34000 1.88470 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.81750 9.83490 -0.01740 -0.17692 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22520 9.24150 -0.01630 -0.17638 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20560 10.19350 0.01210 0.11870 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.56950 9.57600 -0.00650 -0.06788 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46690 10.51140 -0.04450 -0.42335 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.13770 9.17650 -0.03880 -0.42282 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20250 11.25990 -0.05740 -0.50977 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.11170 10.16350 -0.05180 -0.50967 中國信託智能運動基金-台幣 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724 中國信託智能運動基金-美元 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98190 10.98180 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.50920 9.52280 -0.01360 -0.14282 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.19430 9.20750 -0.01320 -0.14336 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.64700 9.65320 -0.00620 -0.06423 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.32350 9.32960 -0.00610 -0.06538 中國信託精穩基金 18.64330 18.59530 0.04800 0.25813 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.86000 65.60000 1.26000 1.92073 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.71060 39.01670 -0.30610 -0.78454 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.14000 18.96000 0.18000 0.94937 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37460 11.37160 0.00300 0.02638 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.53720 10.59600 -0.05880 -0.55493 元大上證50基金 29.25000 28.92000 0.33000 1.14108 元大大中華TMT基金-人民幣 12.63000 12.65000 -0.02000 -0.15810 元大大中華TMT基金-新台幣 11.30000 11.39000 -0.09000 -0.79017 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.38000 13.26000 0.12000 0.90498 元大大中華價值指數基金-美元 12.66700 12.59800 0.06900 0.54771 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.99100 16.93800 0.05300 0.31291 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.12100 11.09400 0.02700 0.24337 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.74600 10.78200 -0.03600 -0.33389 元大中國平衡基金-人民幣 3.07000 3.07000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.78000 13.87000 -0.09000 -0.64888 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.26500 46.26680 -0.00180 -0.00389 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.42380 10.41050 0.01330 0.12776 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66650 9.65430 0.01220 0.12637 元大中國機會債券基金-新台幣 9.63430 9.67830 -0.04400 -0.45463 元大巴西指數基金 5.68900 5.75800 -0.06900 -1.19833 元大巴菲特基金 30.53000 30.20000 0.33000 1.09272 元大日經225基金 28.31000 28.16000 0.15000 0.53267 元大台商收成基金 24.93000 24.56000 0.37000 1.50651 元大台灣50單日反向1倍基金 12.18000 12.23000 -0.05000 -0.40883 元大台灣50單日正向2倍基金 39.46000 39.15000 0.31000 0.79183 元大台灣中型100基金 33.96000 33.70000 0.26000 0.77151 元大台灣加權股價指數基金 25.77300 25.62000 0.15300 0.59719 元大台灣卓越50基金 84.97000 84.67000 0.30000 0.35432 元大台灣金融基金 17.62000 17.59000 0.03000 0.17055 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.84000 31.62000 0.22000 0.69576 元大台灣高股息基金 26.57000 26.36000 0.21000 0.79666 元大台灣電子科技基金 37.39000 37.23000 0.16000 0.42976 元大全球ETF成長組合基金 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348 元大全球ETF穩健組合基金 14.80000 14.87000 -0.07000 -0.47075 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.83000 13.85000 -0.02000 -0.14440 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577 元大全球不動產證券化基金-美元 12.83100 12.82200 0.00900 0.07019 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.83000 6.81000 0.02000 0.29369 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.73000 6.74000 -0.01000 -0.14837 元大全球股票入息基金-美元配息 9.59400 9.57100 0.02300 0.24031 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.69000 13.73000 -0.04000 -0.29133 元大全球農業商機基金 16.97000 17.09000 -0.12000 -0.70217 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 元大印尼指數基金 8.51100 8.43800 0.07300 0.86513 元大印度指數基金 9.98200 9.94400 0.03800 0.38214 元大印度基金 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800 元大多多基金 21.51000 20.96000 0.55000 2.62405 元大多福基金 58.24000 56.99000 1.25000 2.19337 元大亞太成長基金 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.55340 8.59540 -0.04200 -0.48863 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.06340 7.09810 -0.03470 -0.48886 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.66000 9.68500 -0.02500 -0.25813 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.04800 10.02700 0.02100 0.20943 元大卓越基金 52.48000 51.82000 0.66000 1.27364 元大店頭基金 9.35000 9.18000 0.17000 1.85185 元大泛歐成長基金 9.52000 9.60000 -0.08000 -0.83333 元大美元貨幣市場基金-美元 10.24940 10.24880 0.00060 0.00585 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.55030 9.52650 0.02380 0.24983 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.51210 31.56650 -0.05440 -0.17233 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.68910 38.22140 -0.53230 -1.39268 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.27460 19.04190 0.23270 1.22204 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.78430 19.28580 -0.50150 -2.60036 元大美國政府7至10年期債券基金 38.39720 38.64500 -0.24780 -0.64122 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.46340 20.39540 0.06800 0.33341 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.75400 17.91040 -0.15640 -0.87324 元大高科技基金 21.60000 21.09000 0.51000 2.41821 元大得利貨幣市場基金 16.24720 16.24700 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97750 11.97740 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 14.01000 13.83000 0.18000 1.30152 元大華夏中小基金 8.03000 8.11000 -0.08000 -0.98644 元大新中國基金-人民幣 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 元大新中國基金-美元 9.84100 9.90000 -0.05900 -0.59596 元大新中國基金-新台幣 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466 元大新主流基金 30.04000 29.23000 0.81000 2.77113 元大新東協平衡基金-美元 9.36400 9.36500 -0.00100 -0.01068 元大新東協平衡基金-新台幣 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.31510 10.26550 0.04960 0.48317 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.66490 9.65230 0.01260 0.13054 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.26530 10.27570 -0.01040 -0.10121 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.98370 8.99280 -0.00910 -0.10119 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78020 9.77710 0.00310 0.03171 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.41370 9.41070 0.00300 0.03188 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.86960 9.88930 -0.01970 -0.19921 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.50250 9.52150 -0.01900 -0.19955 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.53760 9.53930 -0.00170 -0.01782 元大新興亞洲基金 11.70000 11.77000 -0.07000 -0.59473 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.09280 9.10140 -0.00860 -0.09449 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.86670 8.87520 -0.00850 -0.09577 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.28520 9.31550 -0.03030 -0.32526 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.05390 9.08350 -0.02960 -0.32587 元大萬泰貨幣市場基金 15.09580 15.09560 0.00020 0.00132 元大經貿基金 42.27000 41.38000 0.89000 2.15080 元大實質多重資產基金-人民幣 10.01000 10.14000 -0.13000 -1.28205 元大實質多重資產基金-美元 9.31500 9.46700 -0.15200 -1.60558 元大實質多重資產基金-新台幣 9.76000 9.94000 -0.18000 -1.81087 元大滬深300單日反向1倍基金 15.06000 15.38000 -0.32000 -2.08062 元大滬深300單日正向2倍基金 14.99000 14.34000 0.65000 4.53278 元大摩臺基金 39.32000 39.20000 0.12000 0.30612 元大標普500基金 25.89000 25.87000 0.02000 0.07731 元大標普500單日反向1倍基金 13.19000 13.25000 -0.06000 -0.45283 元大標普500單日正向2倍基金 33.83000 33.58000 0.25000 0.74449 元大標智滬深300基金 17.05000 16.83000 0.22000 1.30719 元大歐洲50基金 24.84000 24.86000 -0.02000 -0.08045 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.62800 9.65120 -0.02320 -0.24038 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17000 10.16960 0.00040 0.00393 元大績效基金 62.10000 60.48000 1.62000 2.67857 元大韓國KOSPI200基金 22.04000 21.97000 0.07000 0.31862 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.29000 15.96000 0.33000 2.06767 日盛上選基金 37.61000 36.74000 0.87000 2.36799 日盛小而美基金 19.66000 19.22000 0.44000 2.28928 日盛中國內需動力基金 10.68000 10.84000 -0.16000 -1.47601 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.49630 11.49300 0.00330 0.02871 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.67520 9.67240 0.00280 0.02895 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.52860 11.49110 0.03750 0.32634 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.69660 9.66500 0.03160 0.32695 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.46740 10.44290 0.02450 0.23461 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.78890 8.76820 0.02070 0.23608 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.56000 11.72000 -0.16000 -1.36519 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.15000 11.28000 -0.13000 -1.15248 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.44000 11.61000 -0.17000 -1.46425 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 日盛日盛基金 15.04000 14.75000 0.29000 1.96610 日盛目標收益組合基金(美元) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 日盛全球抗暖化基金 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03640 10.03070 0.00570 0.05683 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45780 9.45240 0.00540 0.05713 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.85710 9.86060 -0.00350 -0.03549 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29110 9.29440 -0.00330 -0.03551 日盛全球新興債券基金A 10.63820 10.63410 0.00410 0.03856 日盛全球新興債券基金B 8.28250 8.27930 0.00320 0.03865 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38730 2.37590 0.01140 0.47982 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66510 1.65710 0.00800 0.48277 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36140 0.35930 0.00210 0.58447 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25280 0.25140 0.00140 0.55688 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.00020 11.94740 0.05280 0.44194 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.25950 8.22320 0.03630 0.44143 日盛亞洲機會基金 7.44000 7.44000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 18.78000 18.50000 0.28000 1.51351 日盛高科技基金 20.43000 19.98000 0.45000 2.25225 日盛貨幣市場基金 14.76360 14.76350 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 44.00000 43.09000 0.91000 2.11186 日盛精選五虎基金 39.94000 39.30000 0.64000 1.62850 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47910 13.47900 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.34000 35.56000 0.78000 2.19348 台新MSCI中國基金 21.23000 21.29000 -0.06000 -0.28182 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.77000 17.83000 -0.06000 -0.33651 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.74000 22.57000 0.17000 0.75321 台新大眾貨幣市場基金 14.15550 14.15530 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.37940 10.34660 0.03280 0.31701 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56490 10.56860 -0.00370 -0.03501 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08250 10.10940 -0.02690 -0.26609 台新中國通基金 48.79000 48.01000 0.78000 1.62466 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51630 0.52590 -0.00960 -1.82544 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.79800 16.12900 -0.33100 -2.05220 台新中國精選中小基金-美元 0.38890 0.39360 -0.00470 -1.19411 台新中國精選中小基金-新台幣 11.92000 12.09000 -0.17000 -1.40612 台新主流基金 25.39000 24.90000 0.49000 1.96787 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.86000 19.94000 -0.08000 -0.40120 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65260 0.65350 -0.00090 -0.13772 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.86000 14.92000 -0.06000 -0.40214 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48700 0.48770 -0.00070 -0.14353 台新台灣中小基金 38.08000 37.53000 0.55000 1.46549 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.80770 9.78920 0.01850 0.18898 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.19840 9.21870 -0.02030 -0.22020 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.27280 10.29540 -0.02260 -0.21952 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.45450 10.46400 -0.00950 -0.09079 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.24580 11.25600 -0.01020 -0.09062 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 台新印度基金 16.03000 15.98000 0.05000 0.31289 台新亞美短期債券基金 10.92280 10.94450 -0.02170 -0.19827 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.49810 8.49100 0.00710 0.08362 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28310 0.28220 0.00090 0.31892 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.75030 11.74060 0.00970 0.08262 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38600 0.38480 0.00120 0.31185 台新真吉利貨幣市場基金 11.08680 11.08660 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.08460 29.98910 0.09550 0.31845 台新智慧生活基金-美元 10.61750 10.61690 0.00060 0.00565 台新智慧生活基金-新台幣 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.58090 8.56170 0.01920 0.22425 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.71620 8.71680 -0.00060 -0.00688 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.17890 9.15830 0.02060 0.22493 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33150 9.33220 -0.00070 -0.00750 台新新興市場債券基金(A類型) 10.75400 10.77200 -0.01800 -0.16710 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34620 0.34590 0.00030 0.08673 台新新興市場債券基金(B類型) 8.05640 8.06980 -0.01340 -0.16605 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27300 0.27280 0.00020 0.07331 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.82000 5.89000 -0.07000 -1.18846 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.95000 21.04000 -0.09000 -0.42776 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.56500 10.63700 -0.07200 -0.67688 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.32000 22.65000 0.67000 2.95806 未來資產全球大消費基金 15.84000 15.84000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.71840 11.72540 -0.00700 -0.05970 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.49910 9.50480 -0.00570 -0.05997 未來資產亞洲新富基金 21.33000 21.44000 -0.11000 -0.51306 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56120 12.56100 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 14.45000 14.04000 0.41000 2.92023 未來資產新興市場債券基金A 8.79310 8.81380 -0.02070 -0.23486 未來資產新興市場債券基金B 6.71920 6.73500 -0.01580 -0.23460 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.07210 11.06950 0.00260 0.02349 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91900 9.93700 -0.01800 -0.18114 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34780 9.34360 0.00420 0.04495 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58870 10.58400 0.00470 0.04441 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.99390 7.99720 -0.00330 -0.04126 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.11830 9.12250 -0.00420 -0.04604 永豐中小基金 59.17000 58.12000 1.05000 1.80661 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74230 1.73470 0.00760 0.43812 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29370 2.28360 0.01010 0.44228 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.97330 7.95440 0.01890 0.23760 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.18500 10.16090 0.02410 0.23718 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.13000 5.11000 0.02000 0.39139 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.13000 23.08000 0.05000 0.21664 永豐主流品牌基金 18.27000 18.30000 -0.03000 -0.16393 永豐永豐基金 38.29000 37.71000 0.58000 1.53805 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.96850 9.96770 0.00080 0.00803 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.96740 9.96630 0.00110 0.01104 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.93830 9.94030 -0.00200 -0.02012 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.93790 9.94000 -0.00210 -0.02113 永豐亞洲民生消費基金 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 永豐南非幣2021保本基金 12.87500 12.88430 -0.00930 -0.07218 永豐高科技基金 27.94000 27.27000 0.67000 2.45691 永豐貨幣市場基金 13.87720 13.87700 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11510 2.11190 0.00320 0.15152 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50300 2.49920 0.00380 0.15205 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.83380 7.83780 -0.00400 -0.05103 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47270 10.47810 -0.00540 -0.05154 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.16130 7.16110 0.00020 0.00279 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98280 10.98260 0.00020 0.00182 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.72000 7.65000 0.07000 0.91503 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.69000 17.57000 0.12000 0.68298 永豐臺灣加權ETF基金 56.26000 56.01000 0.25000 0.44635 永豐領航科技基金 44.46000 43.46000 1.00000 2.30097 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 永豐趨勢平衡基金 49.81000 48.84000 0.97000 1.98608 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.53850 11.53740 0.00110 0.00953 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.37760 9.36450 0.01310 0.13989 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.62620 9.61280 0.01340 0.13940 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.39660 9.38310 0.01350 0.14388 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.56470 9.55120 0.01350 0.14134 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.39180 9.37820 0.01360 0.14502 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.77020 9.75610 0.01410 0.14452 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.37670 9.36320 0.01350 0.14418 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.62390 9.61050 0.01340 0.13943 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 兆豐國際中小基金 16.92000 16.61000 0.31000 1.86635 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.70000 14.58000 0.12000 0.82305 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.58000 19.51000 0.07000 0.35879 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.48000 19.39000 0.09000 0.46416 兆豐國際生命科學基金 16.28000 16.31000 -0.03000 -0.18394 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.36330 10.39040 -0.02710 -0.26082 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.61760 10.62970 -0.01210 -0.11383 兆豐國際全球基金 32.55000 32.66000 -0.11000 -0.33680 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25470 10.25410 0.00060 0.00585 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.00320 9.97840 0.02480 0.24854 兆豐國際國民基金 22.75000 22.38000 0.37000 1.65326 兆豐國際第一基金 13.65000 13.46000 0.19000 1.41159 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93190 9.93070 0.00120 0.01208 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90710 7.90610 0.00100 0.01265 兆豐國際萬全基金 21.14000 20.92000 0.22000 1.05163 兆豐國際電子基金 27.26000 26.98000 0.28000 1.03781 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.72000 22.62000 0.10000 0.44209 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.35000 16.40000 -0.05000 -0.30488 兆豐國際豐台灣基金 32.98000 32.76000 0.22000 0.67155 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49740 12.49720 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.67000 11.53000 0.14000 1.21422 合庫全球高收益債券基金A類型 11.07240 11.07120 0.00120 0.01084 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.89470 11.87950 0.01520 0.12795 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69370 10.68100 0.01270 0.11890 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.45870 11.44420 0.01450 0.12670 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13430 8.13340 0.00090 0.01107 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46990 9.45790 0.01200 0.12688 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01800 9.00730 0.01070 0.11879 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.97060 8.95900 0.01160 0.12948 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30390 9.29280 0.01110 0.11945 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 合庫全球新興市場基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.12560 10.12550 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.51100 9.52510 -0.01410 -0.14803 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.78300 9.77350 0.00950 0.09720 合庫新興多重收益基金A類型 10.08760 10.08590 0.00170 0.01686 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.50750 11.53240 -0.02490 -0.21591 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.42200 13.46920 -0.04720 -0.35043 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.89710 8.91330 -0.01620 -0.18175 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.55740 9.54820 0.00920 0.09635 合庫新興多重收益基金B類型 7.96510 7.96380 0.00130 0.01632 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.86860 8.88780 -0.01920 -0.21603 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.08830 10.12380 -0.03550 -0.35066 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95060 10.94750 0.00310 0.02832 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.00170 9.98670 0.01500 0.15020 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79290 9.80090 -0.00800 -0.08163 安聯中國東協基金 15.39000 15.39000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金 14.86000 14.85000 0.01000 0.06734 安聯中華新思路基金-人民幣 14.71000 14.72000 -0.01000 -0.06793 安聯中華新思路基金-美元 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.93000 12.96000 -0.03000 -0.23148 安聯台灣大壩基金 29.51000 29.12000 0.39000 1.33929 安聯台灣科技基金 50.03000 49.13000 0.90000 1.83187 安聯台灣貨幣市場基金 12.48640 12.48620 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.81000 32.34000 0.47000 1.45331 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12530 10.13480 -0.00950 -0.09374 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.07090 15.08880 -0.01790 -0.11863 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67580 9.68720 -0.01140 -0.11768 安聯四季成長組合基金-美元 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.29000 12.29870 -0.00870 -0.07074 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13800 10.14910 -0.01110 -0.10937 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25080 12.26520 -0.01440 -0.11741 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55710 9.56720 -0.01010 -0.10557 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39370 9.40370 -0.01000 -0.10634 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07690 9.08760 -0.01070 -0.11774 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.02390 12.02800 -0.00410 -0.03409 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.94900 10.95270 -0.00370 -0.03378 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62130 10.62770 -0.00640 -0.06022 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.98270 8.98730 -0.00460 -0.05118 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.75750 8.76040 -0.00290 -0.03310 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.46950 8.47460 -0.00510 -0.06018 安聯全球人口趨勢基金 11.66000 11.72000 -0.06000 -0.51195 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.76000 37.94000 -0.18000 -0.47443 安聯全球油礦金趨勢基金 8.84000 8.90000 -0.06000 -0.67416 安聯全球計量平衡基金 12.83000 12.89000 -0.06000 -0.46548 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04310 12.05000 -0.00690 -0.05726 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45930 10.46530 -0.00600 -0.05733 安聯全球新興市場基金 17.67000 17.75000 -0.08000 -0.45070 安聯全球農金趨勢基金 9.46000 9.56000 -0.10000 -1.04603 安聯全球綠能趨勢基金 9.25000 9.34000 -0.09000 -0.96360 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 安聯亞洲動態策略基金 23.68000 23.82000 -0.14000 -0.58774 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01750 10.01190 0.00560 0.05593 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.77520 9.76970 0.00550 0.05630 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.41230 81.90220 0.51010 0.62282 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.28590 12.20330 0.08260 0.67687 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.92570 64.52610 0.39960 0.61928 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.59290 9.52840 0.06450 0.67692 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.55890 2.55770 0.00120 0.04692 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.42600 10.41820 0.00780 0.07487 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17280 2.17400 -0.00120 -0.05520 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.65450 8.65120 0.00330 0.03814 宏利台灣動力基金 34.26000 33.68000 0.58000 1.72209 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.26150 10.27300 -0.01150 -0.11194 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00450 10.03790 -0.03340 -0.33274 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.11570 8.12470 -0.00900 -0.11077 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.06200 8.08490 -0.02290 -0.28324 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 13.01120 13.02300 -0.01180 -0.09061 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77420 2.77070 0.00350 0.12632 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69950 11.69270 0.00680 0.05816 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69650 8.69130 0.00520 0.05983 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41560 2.41890 -0.00330 -0.13643 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.88880 10.90000 -0.01120 -0.10275 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.91710 3.95170 -0.03460 -0.87557 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63280 0.63850 -0.00570 -0.89272 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.32000 18.50000 -0.18000 -0.97297 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71240 11.70630 0.00610 0.05211 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.41270 10.40830 0.00440 0.04227 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.10990 10.11330 -0.00340 -0.03362 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.95760 8.95410 0.00350 0.03909 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.54320 8.53940 0.00380 0.04450 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45810 8.46210 -0.00400 -0.04727 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.51190 8.49860 0.01330 0.15650 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78200 2.78160 0.00040 0.01438 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40410 0.40400 0.00010 0.02475 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.27190 12.27810 -0.00620 -0.05050 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92180 0.92140 0.00040 0.04341 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.50010 7.50410 -0.00400 -0.05330 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07430 2.07370 0.00060 0.02893 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29830 0.29820 0.00010 0.03353 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.20190 9.20710 -0.00520 -0.05648 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33540 0.33530 0.00010 0.02982 宏利萬利貨幣市場基金 13.63740 13.63730 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.74000 2.74000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金 29.03000 28.48000 0.55000 1.93118 宏利澳幣保本基金 12.03400 12.02470 0.00930 0.07734 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.06420 9.98130 0.08290 0.83055 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.42710 9.38330 0.04380 0.46679 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.80500 8.78450 0.02050 0.23337 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.42040 10.39610 0.02430 0.23374 貝萊德亞美利加收益基金 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337 貝萊德新台幣基金 12.93070 12.93060 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.97000 26.76000 0.21000 0.78475 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19670 11.20190 -0.00520 -0.04642 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86730 9.93120 -0.06390 -0.64343 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 保德信大中華基金-新台幣 29.85000 29.99000 -0.14000 -0.46682 保德信中小型股基金 50.13000 49.04000 1.09000 2.22268 保德信中國中小基金-人民幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 保德信中國中小基金-美元 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 保德信中國中小基金-新臺幣 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.36940 9.39820 -0.02880 -0.30644 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.42530 9.45250 -0.02720 -0.28775 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.49730 9.52110 -0.02380 -0.24997 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.22680 10.25250 -0.02570 -0.25067 保德信中國品牌基金-人民幣 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 保德信中國品牌基金-美元 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 保德信台商全方位基金 37.89000 37.29000 0.60000 1.60901 保德信全球中小基金 30.53000 30.67000 -0.14000 -0.45647 保德信全球消費商機基金 18.35000 18.48000 -0.13000 -0.70346 保德信全球基礎建設基金 12.44000 12.49000 -0.05000 -0.40032 保德信全球資源基金 8.19000 8.23000 -0.04000 -0.48603 保德信全球醫療生化基金-美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.50000 33.58000 -0.08000 -0.23824 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77930 9.79250 -0.01320 -0.13480 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.55820 10.57300 -0.01480 -0.13998 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.22480 9.25910 -0.03430 -0.37045 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.94520 9.98220 -0.03700 -0.37066 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.23430 8.24350 -0.00920 -0.11160 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81350 10.82560 -0.01210 -0.11177 保德信亞太基金 21.76000 21.82000 -0.06000 -0.27498 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.46560 8.47500 -0.00940 -0.11091 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17060 11.18300 -0.01240 -0.11088 保德信店頭市場基金 35.85000 35.07000 0.78000 2.22412 保德信拉丁美洲基金 6.83000 6.89000 -0.06000 -0.87083 保德信金平衡基金 30.41000 30.28000 0.13000 0.42933 保德信金滿意基金 44.57000 44.12000 0.45000 1.01995 保德信科技島基金 27.63000 27.33000 0.30000 1.09769 保德信高成長基金 98.47000 96.96000 1.51000 1.55734 保德信第一基金 27.88000 27.49000 0.39000 1.41870 保德信貨幣市場基金 15.76190 15.76170 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.58550 10.59320 -0.00770 -0.07269 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.69380 10.72640 -0.03260 -0.30392 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.84610 10.85940 -0.01330 -0.12247 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.25940 10.29580 -0.03640 -0.35354 保德信新世紀基金 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.07300 8.07000 0.00300 0.03717 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.85500 10.85110 0.00390 0.03594 保德信新興趨勢組合基金 11.21000 11.31000 -0.10000 -0.88417 保德信瑞騰基金 15.53990 15.53990 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.77050 9.76770 0.00280 0.02867 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99840 9.99550 0.00290 0.02901 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.71570 9.71860 -0.00290 -0.02984 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.82570 9.82790 -0.00220 -0.02239 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93420 9.93110 0.00310 0.03122 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.93330 9.93010 0.00320 0.03223 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80130 9.79910 0.00220 0.02245 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.80400 9.80170 0.00230 0.02347 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.07550 10.08110 -0.00560 -0.05555 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.09910 10.09620 0.00290 0.02872 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09840 10.09530 0.00310 0.03071 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.99800 9.99480 0.00320 0.03202 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.99800 9.99480 0.00320 0.03202 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.70920 9.71070 -0.00150 -0.01545 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.56770 9.56820 -0.00050 -0.00523 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94740 1.94470 0.00270 0.13884 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63870 2.63540 0.00330 0.12522 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29440 0.29360 0.00080 0.27248 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43330 0.43210 0.00120 0.27771 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41910 8.40550 0.01360 0.16180 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.62260 11.60630 0.01630 0.14044 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.52310 9.51890 0.00420 0.04412 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.61820 11.61610 0.00210 0.01808 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.67460 8.65780 0.01680 0.19404 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.59630 10.57580 0.02050 0.19384 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.17690 10.17360 0.00330 0.03244 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10440 10.10950 -0.00510 -0.05045 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10010 10.09640 0.00370 0.03665 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66110 10.65720 0.00390 0.03659 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01750 10.02060 -0.00310 -0.03094 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80810 9.80570 0.00240 0.02448 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11180 10.11000 0.00180 0.01780 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78940 9.79610 -0.00670 -0.06839 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99090 9.99500 -0.00410 -0.04102 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.65390 10.65300 0.00090 0.00845 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.29270 6.29060 0.00210 0.03338 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.73810 10.73440 0.00370 0.03447 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64620 11.64610 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.36000 20.10000 0.26000 1.29353 施羅德樂活中小基金-I類型 4638.150004578.60000 59.55000 1.30062 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.36170 10.34220 0.01950 0.18855 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.39420 11.35120 0.04300 0.37881 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.63540 10.59640 0.03900 0.36805 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.24330 9.22580 0.01750 0.18969 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.69290 9.65630 0.03660 0.37903 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.49080 9.45600 0.03480 0.36802 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.59220 10.57220 0.02000 0.18918 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.16630 11.12420 0.04210 0.37845 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.10070 11.06000 0.04070 0.36799 柏瑞五國金勢力建設基金 6.49000 6.42000 0.07000 1.09034 柏瑞巨人基金 13.18000 13.18000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64990 13.64980 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.33000 16.40000 -0.07000 -0.42683 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.50570 13.51640 -0.01070 -0.07916 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87570 11.86980 0.00590 0.04971 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.48600 12.48050 0.00550 0.04407 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.99070 8.99790 -0.00720 -0.08002 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.84170 6.84710 -0.00540 -0.07887 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.85820 8.85380 0.00440 0.04970 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50520 8.49730 0.00790 0.09297 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84930 10.84440 0.00490 0.04518 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38430 8.39130 -0.00700 -0.08342 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.05180 12.04580 0.00600 0.04981 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.70020 11.70950 -0.00930 -0.07942 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.73800 11.72710 0.01090 0.09295 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.36620 11.36110 0.00510 0.04489 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.06640 9.07360 -0.00720 -0.07935 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.89730 9.89230 0.00500 0.05054 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72180 9.71280 0.00900 0.09266 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.64960 9.64530 0.00430 0.04458 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.48330 9.49130 -0.00800 -0.08429 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.24180 10.25870 -0.01690 -0.16474 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.10310 10.10710 -0.00400 -0.03958 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.99130 9.99540 -0.00410 -0.04102 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.07050 10.07560 -0.00510 -0.05062 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.04650 10.06300 -0.01650 -0.16397 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.85740 9.86140 -0.00400 -0.04056 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.79830 9.80230 -0.00400 -0.04081 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.87800 9.88300 -0.00500 -0.05059 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.22220 10.23910 -0.01690 -0.16505 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.10300 10.10710 -0.00410 -0.04057 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.99130 9.99540 -0.00410 -0.04102 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.07060 10.07570 -0.00510 -0.05062 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.04650 10.06300 -0.01650 -0.16397 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.85750 9.86150 -0.00400 -0.04056 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.79840 9.80240 -0.00400 -0.04081 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.87800 9.88300 -0.00500 -0.05059 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.56230 10.55670 0.00560 0.05305 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.73100 11.71090 0.02010 0.17163 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.15220 11.13450 0.01770 0.15897 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.01700 9.01230 0.00470 0.05215 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.71610 9.69950 0.01660 0.17114 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.57590 9.56070 0.01520 0.15898 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.27810 10.27270 0.00540 0.05257 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.92280 10.90420 0.01860 0.17058 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.77420 10.75710 0.01710 0.15896 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.19850 10.19190 0.00660 0.06476 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.81650 9.80960 0.00690 0.07034 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.09270 9.09670 -0.00400 -0.04397 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.97430 8.96650 0.00780 0.08699 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.51750 9.51100 0.00650 0.06834 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.00000 11.99780 0.00220 0.01834 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.45270 11.43470 0.01800 0.15742 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.88470 10.86870 0.01600 0.14721 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.19240 7.19100 0.00140 0.01947 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00610 8.99200 0.01410 0.15681 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.61720 9.60300 0.01420 0.14787 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.31540 10.31350 0.00190 0.01842 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90210 10.88590 0.01620 0.14882 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74620 9.73100 0.01520 0.15620 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.17140 9.16970 0.00170 0.01854 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.82200 9.80750 0.01450 0.14785 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09130 11.10210 -0.01080 -0.09728 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65440 11.65320 0.00120 0.01030 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.69600 10.69520 0.00080 0.00748 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.10890 9.11770 -0.00880 -0.09652 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64570 9.64470 0.00100 0.01037 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.63030 9.62960 0.00070 0.00727 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98480 10.98370 0.00110 0.01001 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89590 9.90550 -0.00960 -0.09692 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.19170 10.19100 0.00070 0.00687 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.45630 9.46540 -0.00910 -0.09614 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.26130 9.27030 -0.00900 -0.09708 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.86390 9.86290 0.00100 0.01014 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.39390 9.39320 0.00070 0.00745 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.41000 18.44000 -0.03000 -0.16269 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.22000 17.23000 -0.01000 -0.05804 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.91950 12.93500 -0.01550 -0.11983 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.80390 10.79850 0.00540 0.05001 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.70360 11.69240 0.01120 0.09579 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.28960 12.27560 0.01400 0.11405 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.23600 11.22590 0.01010 0.08997 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.86530 9.86030 0.00500 0.05071 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.39670 10.38670 0.01000 0.09628 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.30440 10.29270 0.01170 0.11367 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.28210 10.27290 0.00920 0.08956 柏瑞環球多元資產基金-N類型 10.00580 10.00000 0.00580 0.05800 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.19270 10.18290 0.00980 0.09624 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.78360 11.77020 0.01340 0.11385 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.22310 10.21390 0.00920 0.09007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.85000 14.16000 -0.31000 -2.18927 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.71000 27.47000 1.24000 4.51402 國泰大中華基金 21.41000 21.28000 0.13000 0.61090 國泰小龍基金 16.05000 15.99000 0.06000 0.37523 國泰中小成長基金 46.74000 46.35000 0.39000 0.84142 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.34070 4.33750 0.00320 0.07378 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.55000 19.65000 -0.10000 -0.50891 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.73700 0.73900 -0.00200 -0.27064 國泰中國內需增長基金美元級別 0.69690 0.69880 -0.00190 -0.27189 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.14680 2.13160 0.01520 0.71308 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.49580 9.47810 0.01770 0.18675 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.10450 8.08930 0.01520 0.18790 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31110 0.31000 0.00110 0.35484 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.47270 11.46960 0.00310 0.02703 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68220 1.68770 -0.00550 -0.32589 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.92130 9.98500 -0.06370 -0.63796 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32870 0.33010 -0.00140 -0.42411 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.63570 4.61120 0.02450 0.53132 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.87000 20.88000 -0.01000 -0.04789 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.67540 0.67420 0.00120 0.17799 國泰中港台基金人民幣級別 3.43580 3.39950 0.03630 1.06780 國泰中港台基金台幣級別 15.48000 15.40000 0.08000 0.51948 國泰中港台基金美元級別 0.50680 0.50320 0.00360 0.71542 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.60000 27.45000 0.15000 0.54645 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.59000 12.66000 -0.07000 -0.55292 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.24000 35.83000 0.41000 1.14429 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.25590 10.27530 -0.01940 -0.18880 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.25610 10.27550 -0.01940 -0.18880 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.25640 10.27570 -0.01930 -0.18782 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33430 0.33420 0.00010 0.02992 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33440 0.33420 0.00020 0.05984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33440 0.33420 0.00020 0.05984 國泰台灣貨幣市場基金 12.40790 12.40780 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.51000 29.12000 0.39000 1.33929 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.40260 2.39620 0.00640 0.26709 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35340 0.35370 -0.00030 -0.08482 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48110 0.47890 0.00220 0.45939 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.55000 13.62000 -0.07000 -0.51395 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47010 0.47130 -0.00120 -0.25461 國泰全球資源基金台幣級別 5.78000 5.81000 -0.03000 -0.51635 國泰全球資源基金美元級別 0.18580 0.18630 -0.00050 -0.26838 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41200 0.41250 -0.00050 -0.12121 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37320 0.37380 -0.00060 -0.16051 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43630 0.43680 -0.00050 -0.11447 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50460 0.50250 0.00210 0.41791 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.82000 20.89000 -0.07000 -0.33509 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.80000 21.73000 0.07000 0.32214 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.50040 2.49780 0.00260 0.10409 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.32430 11.37290 -0.04860 -0.42733 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.22620 10.27000 -0.04380 -0.42648 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36870 0.36960 -0.00090 -0.24351 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33300 0.33380 -0.00080 -0.23966 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49870 0.49730 0.00140 0.28152 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.91000 11.93000 -0.02000 -0.16764 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40140 0.40140 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.97000 19.05000 -0.08000 -0.41995 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61890 0.62010 -0.00120 -0.19352 國泰科技生化基金 38.42000 37.79000 0.63000 1.66711 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.81000 26.89000 -0.08000 -0.29751 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.17820 39.77340 -0.59520 -1.49648 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.71370 19.48220 0.23150 1.18826 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.05950 19.57000 -0.51050 -2.60858 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.08650 40.42270 -0.33620 -0.83171 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.22540 41.43350 -0.20810 -0.50225 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.59340 43.66240 -0.06900 -0.15803 國泰紐幣2021保本基金 12.08400 12.08630 -0.00230 -0.01903 國泰紐幣八年期保本基金 12.37050 12.37270 -0.00220 -0.01778 國泰紐幣保本基金 12.37800 12.37290 0.00510 0.04122 國泰高科技基金 14.17000 13.93000 0.24000 1.72290 國泰國泰基金台幣I級別 24.89000 24.75000 0.14000 0.56566 國泰國泰基金台幣級別 24.89000 24.75000 0.14000 0.56566 國泰富時中國A50基金 19.02000 18.79000 0.23000 1.22406 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33710 0.33760 -0.00050 -0.14810 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46570 0.46390 0.00180 0.38801 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37180 0.37190 -0.00010 -0.02689 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51380 0.51120 0.00260 0.50861 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34950 0.35000 -0.00050 -0.14286 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48300 0.48100 0.00200 0.41580 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.60300 10.60990 -0.00690 -0.06503 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.65410 7.65900 -0.00490 -0.06398 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35820 0.35820 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25660 0.25660 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251 國泰新興市場基金美元級別 0.39540 0.39480 0.00060 0.15198 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24030 2.23020 0.01010 0.45287 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48430 1.47750 0.00680 0.46024 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33960 0.33930 0.00030 0.08842 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36540 0.36500 0.00040 0.10959 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22720 0.22700 0.00020 0.08811 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.42700 10.42240 0.00460 0.04414 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.77880 6.77580 0.00300 0.04428 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.79000 13.84000 -0.05000 -0.36127 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.66000 36.38000 0.28000 0.76965 國泰價值卓越基金 16.95000 16.62000 0.33000 1.98556 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.34000 11.44000 -0.10000 -0.87413 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38890 0.39150 -0.00260 -0.66411 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.90000 38.98130 -0.08130 -0.20856 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.40000 20.45000 -0.05000 -0.24450 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.55000 19.56000 -0.01000 -0.05112 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.62000 19.59000 0.03000 0.15314 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.06610 12.07000 -0.00390 -0.03231 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39560 0.39540 0.00020 0.05058 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62280 9.60020 0.02260 0.23541 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.30420 8.33690 -0.03270 -0.39223 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.65720 10.63190 0.02530 0.23796 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29740 9.33400 -0.03660 -0.39211 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16200 11.15950 0.00250 0.02240 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85090 9.85970 -0.00880 -0.08925 第一金大中華基金 29.18000 28.68000 0.50000 1.74338 第一金小型精選基金 41.83000 40.91000 0.92000 2.24884 第一金中國世紀基金-人民幣 14.08000 14.16000 -0.08000 -0.56497 第一金中國世紀基金-美元 8.86520 8.96470 -0.09950 -1.10991 第一金中國世紀基金-美元-N 8.86610 8.96560 -0.09950 -1.10980 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.36000 10.50000 -0.14000 -1.33333 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.36000 10.50000 -0.14000 -1.33333 第一金中概平衡基金 26.99000 26.58000 0.41000 1.54251 第一金台灣貨幣市場基金 15.24530 15.24510 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.78700 177.78500 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.10160 10.08070 0.02090 0.20733 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.10160 10.08080 0.02080 0.20633 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.55450 14.52070 0.03380 0.23277 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.55510 14.52170 0.03340 0.23000 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.89000 13.89000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.89000 13.89000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.81840 9.82390 -0.00550 -0.05599 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82160 9.82720 -0.00560 -0.05698 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46620 9.48420 -0.01800 -0.18979 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49060 9.50860 -0.01800 -0.18930 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.25870 10.26440 -0.00570 -0.05553 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.89900 9.91790 -0.01890 -0.19056 第一金全球大趨勢基金 23.84000 23.87000 -0.03000 -0.12568 第一金全球不動產證券化基金A 8.20330 8.25090 -0.04760 -0.57691 第一金全球不動產證券化基金B 5.83360 5.86740 -0.03380 -0.57606 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.45810 9.49090 -0.03280 -0.34559 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.45920 9.49200 -0.03280 -0.34555 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.77750 9.81120 -0.03370 -0.34348 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.77870 9.81270 -0.03400 -0.34649 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63280 8.68910 -0.05630 -0.64794 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16860 10.23490 -0.06630 -0.64778 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.72740 9.71800 0.00940 0.09673 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.72660 9.71700 0.00960 0.09880 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.99220 7.99150 0.00070 0.00876 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.86750 8.87600 -0.00850 -0.09576 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.86780 8.87640 -0.00860 -0.09689 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.14870 11.13780 0.01090 0.09786 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.14960 11.13870 0.01090 0.09786 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97810 9.97720 0.00090 0.00902 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.75880 14.77300 -0.01420 -0.09612 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.93810 14.00420 -0.06610 -0.47200 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.95540 14.02090 -0.06550 -0.46716 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.07000 13.16000 -0.09000 -0.68389 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.09000 13.19000 -0.10000 -0.75815 第一金亞洲科技基金 19.61000 19.83000 -0.22000 -1.10943 第一金亞洲新興市場基金 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026 第一金店頭市場基金 10.56000 10.34000 0.22000 2.12766 第一金創新趨勢基金 27.17000 26.54000 0.63000 2.37378 第一金電子基金 36.91000 36.14000 0.77000 2.13060 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.75000 20.69000 0.06000 0.29000 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.08000 19.16000 -0.08000 -0.41754 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.00000 9.91000 0.09000 0.90817 統一大中華中小基金(美元) 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051 統一大中華中小基金(新台幣) 13.61000 13.52000 0.09000 0.66568 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 統一大東協高股息基金(美元) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 統一大滿貫基金-A類型 37.38000 36.69000 0.69000 1.88062 統一大滿貫基金-I類型 37.38000 36.69000 0.69000 1.88062 統一大龍印基金 15.76000 15.73000 0.03000 0.19072 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.45000 10.30000 0.15000 1.45631 統一大龍騰中國基金(美元) 9.70000 9.56000 0.14000 1.46444 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.94000 10.81000 0.13000 1.20259 統一中小基金 29.17000 28.64000 0.53000 1.85056 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.72760 9.71620 0.01140 0.11733 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.18640 9.17390 0.01250 0.13626 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.89160 8.88310 0.00850 0.09569 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.49880 11.48530 0.01350 0.11754 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.78670 10.77200 0.01470 0.13646 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.43750 10.42750 0.01000 0.09590 統一台灣動力基金 20.03000 19.55000 0.48000 2.45524 統一全天候基金-A類型 122.12000 119.53000 2.59000 2.16682 統一全天候基金-I類型 122.12000 119.53000 2.59000 2.16682 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.04320 9.04650 -0.00330 -0.03648 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.84740 8.84900 -0.00160 -0.01808 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.80860 8.81960 -0.01100 -0.12472 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.31910 9.32250 -0.00340 -0.03647 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.11710 9.11880 -0.00170 -0.01864 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.07720 9.08850 -0.01130 -0.12433 統一全球債券組合基金 11.95450 11.96380 -0.00930 -0.07773 統一全球新科技基金(人民幣) 16.70000 16.71000 -0.01000 -0.05984 統一全球新科技基金(美元) 15.93000 15.94000 -0.01000 -0.06274 統一全球新科技基金(新台幣) 15.17000 15.22000 -0.05000 -0.32852 統一亞太基金 26.89000 26.96000 -0.07000 -0.25964 統一亞洲大金磚基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599 統一奔騰基金 66.63000 65.05000 1.58000 2.42890 統一強棒貨幣市場基金 16.65360 16.65340 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 統一強漢基金(美元) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 統一強漢基金(新台幣) 26.47000 26.48000 -0.01000 -0.03776 統一統信基金 35.45000 34.69000 0.76000 2.19083 統一黑馬基金 66.88000 65.26000 1.62000 2.48238 統一新亞洲科技能源基金 19.33000 19.50000 -0.17000 -0.87179 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.04440 8.04870 -0.00430 -0.05342 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17550 10.18090 -0.00540 -0.05304 統一經建基金 51.82000 50.73000 1.09000 2.14863 統一龍馬基金 78.77000 77.05000 1.72000 2.23232 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.28000 24.77000 0.51000 2.05894 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.34000 50.42000 0.92000 1.82467 野村中國機會基金 13.92000 14.01000 -0.09000 -0.64240 野村巴西基金 5.45000 5.51000 -0.06000 -1.08893 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.20000 12.27000 -0.07000 -0.57050 野村台灣高股息基金 23.12000 22.99000 0.13000 0.56546 野村台灣運籌基金 38.95000 38.45000 0.50000 1.30039 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.49570 9.50010 -0.00440 -0.04632 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.45450 9.44640 0.00810 0.08575 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.51300 9.51120 0.00180 0.01893 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70150 9.70600 -0.00450 -0.04636 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.61060 9.60240 0.00820 0.08540 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.58140 9.57970 0.00170 0.01775 野村平衡基金 20.43000 20.19000 0.24000 1.18871 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.32000 13.41000 -0.09000 -0.67114 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 野村全球生技醫療基金 17.85000 17.94000 -0.09000 -0.50167 野村全球品牌基金 28.75000 28.97000 -0.22000 -0.75941 野村全球氣候變遷基金 8.70000 8.76000 -0.06000 -0.68493 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.52000 19.54000 -0.02000 -0.10235 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44090 10.43670 0.00420 0.04024 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.34360 10.34950 -0.00590 -0.05701 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.52680 9.54260 -0.01580 -0.16557 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.28380 9.28470 -0.00090 -0.00969 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.86840 8.88100 -0.01260 -0.14188 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.12770 11.14640 -0.01870 -0.16777 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.63520 10.63620 -0.00100 -0.00940 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.21770 10.23200 -0.01430 -0.13976 野村成長基金 29.47000 29.21000 0.26000 0.89011 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.01430 9.01420 0.00010 0.00111 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.02690 9.01370 0.01320 0.14644 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.16650 9.17160 -0.00510 -0.05561 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.42130 9.42130 0.00000 0.00000 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.34820 9.33460 0.01360 0.14569 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.49570 9.50100 -0.00530 -0.05578 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.53560 9.53960 -0.00400 -0.04193 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.58980 9.58500 0.00480 0.05008 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.67450 9.68600 -0.01150 -0.11873 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.03620 10.04090 -0.00470 -0.04681 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.00760 10.00250 0.00510 0.05099 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.10230 10.11440 -0.01210 -0.11963 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.63440 8.61310 0.02130 0.24730 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.23070 9.20600 0.02470 0.26830 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.09380 9.05830 0.03550 0.39191 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.08330 13.05090 0.03240 0.24826 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.11550 12.08290 0.03260 0.26980 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.87480 9.83620 0.03860 0.39243 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.20880 10.21700 -0.00820 -0.08026 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86990 9.86390 0.00600 0.06083 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41220 9.41830 -0.00610 -0.06477 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.17340 11.18060 -0.00720 -0.06440 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.14440 10.16350 -0.01910 -0.18793 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.20860 11.22750 -0.01890 -0.16834 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.71810 10.72270 -0.00460 -0.04290 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.48120 10.50140 -0.02020 -0.19236 野村泰國基金 40.62000 40.63000 -0.01000 -0.02461 野村高科技基金 12.97000 12.71000 0.26000 2.04563 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20930 10.23740 -0.02810 -0.27448 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.40100 10.41660 -0.01560 -0.14976 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.61710 10.60470 0.01240 0.11693 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.75840 9.76540 -0.00700 -0.07168 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65930 9.68580 -0.02650 -0.27360 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.55350 9.57300 -0.01950 -0.20370 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.92290 11.94050 -0.01760 -0.14740 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.08180 13.05790 0.02390 0.18303 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.87020 10.87810 -0.00790 -0.07262 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.76620 10.79570 -0.02950 -0.27326 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.89650 10.91890 -0.02240 -0.20515 野村貨幣市場基金 16.26070 16.26050 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.88000 15.93000 -0.05000 -0.31387 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.01270 10.01650 -0.00380 -0.03794 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.98380 10.01650 -0.03270 -0.32646 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96070 10.01650 -0.05580 -0.55708 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.80790 9.81750 -0.00960 -0.09778 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.79500 9.79520 -0.00020 -0.00204 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.79700 9.80590 -0.00890 -0.09076 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.80790 9.81750 -0.00960 -0.09778 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.79500 9.79520 -0.00020 -0.00204 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.79700 9.80590 -0.00890 -0.09076 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.99130 9.98870 0.00260 0.02603 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.98340 9.98870 -0.00530 -0.05306 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.96440 9.98870 -0.02430 -0.24327 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.99130 9.98870 0.00260 0.02603 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.98340 9.98870 -0.00530 -0.05306 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.96440 9.98870 -0.02430 -0.24327 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.06680 10.07090 -0.00410 -0.04071 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96470 7.97070 -0.00600 -0.07528 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.76200 11.77080 -0.00880 -0.07476 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.58000 7.54000 0.04000 0.53050 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 野村精選貨幣市場基金 12.07610 12.07600 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668 野村歐洲高股息基金季配型 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845 野村歐洲高股息基金累積型 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 野村積極成長基金 12.43000 12.33000 0.10000 0.81103 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.93000 9.71000 0.22000 2.26571 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.28000 35.47000 0.81000 2.28362 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22120 10.23180 -0.01060 -0.10360 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57660 8.59090 -0.01430 -0.16646 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.91520 7.91480 0.00040 0.00505 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.84280 7.85140 -0.00860 -0.10953 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.57870 11.59820 -0.01950 -0.16813 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.44780 10.44730 0.00050 0.00479 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.38420 10.39560 -0.01140 -0.10966 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600 野村環球基金-美元計價 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.75000 17.74000 0.01000 0.05637 野村鴻利基金 23.62000 23.25000 0.37000 1.59140 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85580 16.85570 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.15000 20.87000 0.28000 1.34164 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.34000 9.23000 0.11000 1.19177 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.79000 13.72000 0.07000 0.51020 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.95000 14.98000 -0.03000 -0.20027 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.12250 10.13420 -0.01170 -0.11545 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.28070 13.29630 -0.01560 -0.11733 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.73460 9.72930 0.00530 0.05447 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.71150 9.70140 0.01010 0.10411 凱基台商天下基金 13.30000 13.34000 -0.04000 -0.29985 凱基台灣精五門基金 21.07000 20.81000 0.26000 1.24940 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.75010 10.76570 -0.01560 -0.14490 凱基亞太高股息基金 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564 凱基亞洲四金磚基金 17.52000 17.65000 -0.13000 -0.73654 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.75720 12.77700 -0.01980 -0.15497 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.51000 12.55000 -0.04000 -0.31873 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53930 11.53910 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.30000 27.17000 0.13000 0.47847 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.93000 22.88000 0.05000 0.21853 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.34490 22.24230 0.10260 0.46128 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.71000 17.75000 -0.04000 -0.22535 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.00790 17.01120 -0.00330 -0.01940 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.73000 7.77000 -0.04000 -0.51480 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.89480 11.87940 0.01540 0.12964 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.74920 11.71200 0.03720 0.31762 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 凱基護城河基金-台幣計價A 13.36000 13.40000 -0.04000 -0.29851 凱基護城河基金-美元計價B 13.16190 13.16480 -0.00290 -0.02203 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.61000 13.74000 -0.13000 -0.94614 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.86000 35.18000 0.68000 1.93292 富邦NASDAQ-100基金 30.94000 30.85000 0.09000 0.29173 富邦上証180基金 29.05000 28.73000 0.32000 1.11382 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21160 0.21330 -0.00170 -0.79700 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.49000 6.56000 -0.07000 -1.06707 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.50000 7.63000 -0.13000 -1.70380 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.57000 37.86000 1.71000 4.51664 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.62170 11.63400 -0.01230 -0.10572 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.76050 10.78020 -0.01970 -0.18274 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.35720 10.42620 -0.06900 -0.66179 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18430 10.19520 -0.01090 -0.10691 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.35440 9.37150 -0.01710 -0.18247 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.01130 9.07140 -0.06010 -0.66252 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.35010 20.46240 -0.11230 -0.54881 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.31130 11.30830 0.00300 0.02653 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38880 10.44740 -0.05860 -0.56091 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.72860 12.69840 0.03020 0.23783 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87590 1.87060 0.00530 0.28333 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33000 9.30790 0.02210 0.23743 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42240 1.41840 0.00400 0.28201 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.69550 11.68860 0.00690 0.05903 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70970 1.71060 -0.00090 -0.05261 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12470 10.11870 0.00600 0.05930 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49890 1.49970 -0.00080 -0.05334 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.51000 14.60000 -0.09000 -0.61644 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.76000 23.45000 0.31000 1.32196 富邦日本東証基金 22.40000 22.29000 0.11000 0.49349 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.25000 43.22000 0.03000 0.06941 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.99000 49.51000 0.48000 0.96950 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.52000 52.35000 0.17000 0.32474 富邦台灣心基金 24.33000 23.89000 0.44000 1.84177 富邦台灣釆吉50基金 49.65000 49.47000 0.18000 0.36386 富邦台灣科技指數基金 54.19000 54.21000 -0.02000 -0.03689 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.69890 41.03250 -0.33360 -0.81301 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.22460 41.24080 -0.01620 -0.03928 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29290 0.29310 -0.00020 -0.06824 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.49130 2.48550 0.00580 0.23335 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33830 0.33880 -0.00050 -0.14758 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51760 10.53530 -0.01770 -0.16801 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16450 2.15960 0.00490 0.22689 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32450 0.32500 -0.00050 -0.15385 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.07810 9.09330 -0.01520 -0.16716 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.92000 23.73000 0.19000 0.80067 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.28000 14.39000 -0.11000 -0.76442 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.27000 30.87000 0.40000 1.29576 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63480 15.63460 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 69.59000 68.20000 1.39000 2.03812 富邦科技基金 27.52000 26.88000 0.64000 2.38095 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.37100 40.43800 -0.06700 -0.16569 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.63970 40.22380 -0.58410 -1.45213 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.05010 39.29470 -0.24460 -0.62248 富邦恒生國企ETF基金 20.64000 20.14000 0.50000 2.48262 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.91000 14.22000 -0.31000 -2.18003 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.87000 27.57000 1.30000 4.71527 富邦高成長基金 26.52000 26.06000 0.46000 1.76516 富邦基金 14.36000 14.13000 0.23000 1.62774 富邦深証100基金 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700 富邦富時歐洲ETF基金 20.88000 20.81000 0.07000 0.33638 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40830 0.40880 -0.00050 -0.12231 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.22690 12.22770 -0.00080 -0.00654 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.49050 9.49110 -0.00060 -0.00632 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30410 0.30440 -0.00030 -0.09855 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.84140 8.84190 -0.00050 -0.00565 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.45830 9.45360 0.00470 0.04972 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.92490 9.94290 -0.01800 -0.18103 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.38670 9.38200 0.00470 0.05010 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.83660 9.85450 -0.01790 -0.18164 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.51000 20.41000 0.10000 0.48996 富邦精準基金 50.90000 49.67000 1.23000 2.47634 富邦精銳中小基金 12.87000 12.58000 0.29000 2.30525 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.03000 19.72000 0.31000 1.57201 富邦臺灣公司治理100基金 21.97000 21.95000 0.02000 0.09112 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.48000 7.51000 -0.03000 -0.39947 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.84000 15.72000 0.12000 0.76336 富邦標普美國特別股ETF基金 20.44000 20.53000 -0.09000 -0.43838 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.40050 10.37560 0.02490 0.23999 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.37850 10.39460 -0.01610 -0.15489 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.45980 10.50610 -0.04630 -0.44070 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.13690 10.11270 0.02420 0.23930 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.06920 10.08470 -0.01550 -0.15370 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.12980 10.17460 -0.04480 -0.44031 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.05000 31.01000 0.04000 0.12899 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66480 8.61070 0.05410 0.62829 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.13480 9.08120 0.05360 0.59023 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.88330 8.83410 0.04920 0.55693 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.58240 9.52260 0.05980 0.62798 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.53100 9.47510 0.05590 0.58997 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.26900 9.21760 0.05140 0.55763 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.33540 9.28270 0.05270 0.56772 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49290 8.49500 -0.00210 -0.02472 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.45510 9.46080 -0.00570 -0.06025 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.96260 8.97030 -0.00770 -0.08584 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.50300 10.50560 -0.00260 -0.02475 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.20030 10.20650 -0.00620 -0.06075 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73780 9.74640 -0.00860 -0.08824 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.07980 9.08770 -0.00790 -0.08693 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.56410 9.57260 -0.00850 -0.08880 富達卓越領航全球組合基金 15.32000 15.37000 -0.05000 -0.32531 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.71750 8.72020 -0.00270 -0.03096 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36050 9.36660 -0.00610 -0.06513 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.06760 9.07620 -0.00860 -0.09475 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.87130 9.87390 -0.00260 -0.02633 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.77210 9.77840 -0.00630 -0.06443 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.50170 9.51030 -0.00860 -0.09043 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.15250 9.16080 -0.00830 -0.09060 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.56510 9.57370 -0.00860 -0.08983 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.97000 10.13000 -0.16000 -1.57947 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.80000 11.01000 -0.21000 -1.90736 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.43000 9.64000 -0.21000 -2.17842 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.63000 9.74000 -0.11000 -1.12936 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.56200 9.51130 0.05070 0.53305 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.05890 9.02380 0.03510 0.38897 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.66740 8.64490 0.02250 0.26027 富蘭克林華美中華基金 13.76000 13.91000 -0.15000 -1.07836 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.76000 21.53000 0.23000 1.06828 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.98000 20.79000 0.19000 0.91390 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.92980 7.95730 -0.02750 -0.34559 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.07190 9.09320 -0.02130 -0.23424 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.72120 9.74400 -0.02280 -0.23399 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.26490 9.29700 -0.03210 -0.34527 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02450 11.01700 0.00750 0.06808 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.75170 8.74580 0.00590 0.06746 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.20260 9.19640 0.00620 0.06742 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.11630 13.10410 0.01220 0.09310 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.28060 10.27110 0.00950 0.09249 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.07380 10.07050 0.00330 0.03277 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67560 7.67310 0.00250 0.03258 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.15400 9.15100 0.00300 0.03278 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.64350 10.65350 -0.01000 -0.09387 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57340 7.58050 -0.00710 -0.09366 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.05090 9.05940 -0.00850 -0.09383 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.36830 10.37150 -0.00320 -0.03085 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.72180 7.72430 -0.00250 -0.03237 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.19240 8.20050 -0.00810 -0.09877 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.21240 9.21120 0.00120 0.01303 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94310 9.94180 0.00130 0.01308 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.56750 12.57990 -0.01240 -0.09857 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.27000 9.44000 -0.17000 -1.80085 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.46000 9.66000 -0.20000 -2.07039 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.33090 13.39840 -0.06750 -0.50379 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 富蘭克林華美第一富基金 43.13000 42.61000 0.52000 1.22037 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29940 10.29930 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.36000 15.44000 -0.08000 -0.51813 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.97750 8.02250 -0.04500 -0.56092 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.02170 11.06080 -0.03910 -0.35350 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.64340 9.62650 0.01690 0.17556 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.99210 10.97280 0.01930 0.17589 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.96520 6.96250 0.00270 0.03878 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.16940 9.15750 0.01190 0.12995 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.20630 10.19310 0.01320 0.12950 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.60370 10.59950 0.00420 0.03962 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.24000 20.26000 -0.02000 -0.09872 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.60180 11.60100 0.00080 0.00690 復華人生目標基金 40.90750 40.29950 0.60800 1.50870 復華大中華中小策略基金 9.86000 9.97000 -0.11000 -1.10331 復華中小精選基金 83.52000 81.87000 1.65000 2.01539 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.70000 8.86000 -0.16000 -1.80587 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 復華六年到期新興市場債券基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華台灣智能基金 12.51000 12.38000 0.13000 1.05008 復華全方位基金 34.13000 33.32000 0.81000 2.43097 復華全球大趨勢基金-美元 14.06000 13.96000 0.10000 0.71633 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.93000 21.82000 0.11000 0.50412 復華全球平衡基金-美元 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 復華全球平衡基金-新臺幣 20.54000 20.63000 -0.09000 -0.43626 復華全球物聯網科技基金-美元 17.45000 17.31000 0.14000 0.80878 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.66000 16.57000 0.09000 0.54315 復華全球原物料基金 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 復華全球消費基金-新臺幣 13.87000 13.85000 0.02000 0.14440 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46270 11.47730 -0.01460 -0.12721 復華全球債券基金 13.45610 13.52600 -0.06990 -0.51678 復華全球債券組合基金 14.66000 14.68000 -0.02000 -0.13624 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.65000 14.74000 -0.09000 -0.61058 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 復華全球戰略配置強基金-美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.43170 13.43150 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 13.06000 13.15000 -0.09000 -0.68441 復華亞太成長基金 16.09000 16.02000 0.07000 0.43695 復華亞太神龍科技基金-美元 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 復華東協世紀基金 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078 復華南非幣長期收益基金A 13.07000 13.11000 -0.04000 -0.30511 復華南非幣長期收益基金B 8.16000 8.19000 -0.03000 -0.36630 復華南非幣短期收益基金A 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676 復華美國新星基金-新臺幣 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 21.40000 21.06000 0.34000 1.61443 復華恒生單日反向一倍基金 8.56000 8.69000 -0.13000 -1.49597 復華恒生單日正向二倍基金 33.11000 32.09000 1.02000 3.17856 復華神盾基金 28.17920 27.74180 0.43740 1.57668 復華高成長基金 73.99000 72.27000 1.72000 2.37996 復華高益策略組合基金 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669 復華貨幣市場基金 14.39230 14.39220 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.52000 19.59000 -0.07000 -0.35733 復華富時台灣高股息低波動基金 51.98000 51.73000 0.25000 0.48328 復華復華基金 23.27000 22.74000 0.53000 2.33069 復華華人世紀基金 18.78000 18.90000 -0.12000 -0.63492 復華傳家二號基金 32.48420 31.92490 0.55930 1.75192 復華傳家基金 27.38860 26.90160 0.48700 1.81030 復華奧林匹克全球組合基金 14.87000 14.90000 -0.03000 -0.20134 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.38000 14.45000 -0.07000 -0.48443 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 復華新興人民幣債券基金A 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.31000 19.40000 -0.09000 -0.46392 復華新興市場高收益債券基金A 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 復華新興市場高收益債券基金B 5.65000 5.66000 -0.01000 -0.17668 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.41000 12.47000 -0.06000 -0.48115 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 復華滬深300 A股基金 21.97000 21.70000 0.27000 1.24424 復華數位經濟基金 65.64000 64.51000 1.13000 1.75167 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78920 9.78480 0.00440 0.04497 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.63680 9.63660 0.00020 0.00208 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.94380 9.93930 0.00450 0.04527 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.75890 9.75860 0.00030 0.00307 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.74760 9.74490 0.00270 0.02771 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.19430 10.21510 -0.02080 -0.20362 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.76090 9.75050 0.01040 0.10666 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.20910 10.22190 -0.01280 -0.12522 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.76000 9.74960 0.01040 0.10667 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.21150 10.22430 -0.01280 -0.12519 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.32420 9.30230 0.02190 0.23543 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.47480 8.50100 -0.02620 -0.30820 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.39440 8.43990 -0.04550 -0.53911 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.55060 11.52370 0.02690 0.23343 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.51410 10.54660 -0.03250 -0.30816 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53600 10.59310 -0.05710 -0.53903 景順主流基金 19.03000 18.90000 0.13000 0.68783 景順台灣科技基金 33.05000 32.88000 0.17000 0.51703 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 景順全球科技基金 22.83000 22.78000 0.05000 0.21949 景順全球康健基金 18.69000 18.74000 -0.05000 -0.26681 景順貨幣市場基金 15.93240 15.93220 0.00020 0.00126 景順潛力基金 34.95000 34.73000 0.22000 0.63346 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.37000 15.35000 0.02000 0.13029 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.28000 14.29000 -0.01000 -0.06998 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65120 8.63910 0.01210 0.14006 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97430 7.97960 -0.00530 -0.06642 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.04180 11.02650 0.01530 0.13876 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.15560 10.16220 -0.00660 -0.06495 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.06000 7.96000 0.10000 1.25628 華南永昌中國A股基金(美元) 7.82000 7.72000 0.10000 1.29534 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.40000 11.29000 0.11000 0.97431 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.43530 9.42400 0.01130 0.11991 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.56580 9.57650 -0.01070 -0.11173 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.72190 9.70990 0.01200 0.12359 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.85920 9.87020 -0.01100 -0.11145 華南永昌永昌基金 19.65000 19.46000 0.19000 0.97636 華南永昌全球亨利組合基金 14.29000 14.29360 -0.00360 -0.02519 華南永昌全球神農水資源基金 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 華南永昌全球精品基金 16.29000 16.40000 -0.11000 -0.67073 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.60000 11.65000 -0.05000 -0.42918 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.94000 13.96000 -0.02000 -0.14327 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.73000 13.79000 -0.06000 -0.43510 華南永昌物聯網精選基金 12.18000 12.07000 0.11000 0.91135 華南永昌策略報酬基金 10.22000 10.32000 -0.10000 -0.96899 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19770 16.19750 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.45970 24.36350 0.09620 0.39485 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93300 11.93280 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.06600 10.03390 0.03210 0.31992 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.01340 10.03990 -0.02650 -0.26395 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.72610 9.69510 0.03100 0.31975 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.64350 9.66900 -0.02550 -0.26373 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.88700 9.85150 0.03550 0.36035 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.77600 9.79790 -0.02190 -0.22352 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.64640 9.61180 0.03460 0.35997 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.53190 9.55330 -0.02140 -0.22401 華頓中小型基金 28.13000 28.04000 0.09000 0.32097 華頓中國多重機會平衡基金 12.17920 12.30320 -0.12400 -1.00787 華頓台灣基金 32.65000 31.87000 0.78000 2.44744 華頓平安貨幣市場基金 11.51530 11.51510 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.97000 18.19000 -0.22000 -1.20946 華頓全球高收益債券基金A 13.39290 13.40250 -0.00960 -0.07163 華頓全球高收益債券基金B 8.34840 8.35430 -0.00590 -0.07062 華頓全球黑鑽油源基金 5.88000 5.91000 -0.03000 -0.50761 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.76960 2.76670 0.00290 0.10482 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.44190 12.53270 -0.09080 -0.72450 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40600 0.40800 -0.00200 -0.49020 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.59480 11.58800 0.00680 0.05868 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.57750 10.55600 0.02150 0.20368 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.35530 10.43540 -0.08010 -0.76758 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.37100 9.44360 -0.07260 -0.76877 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.63510 10.69270 -0.05760 -0.53869 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.66760 9.71640 -0.04880 -0.50224 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.13000 11.99000 0.14000 1.16764 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.33000 11.26000 0.07000 0.62167 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48140 2.47430 0.00710 0.28695 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04690 2.03120 0.01570 0.77294 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.65820 11.69610 -0.03790 -0.32404 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50400 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0.08711 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.89310 7.88260 0.01050 0.13320 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37700 0.37630 0.00070 0.18602 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33710 0.33650 0.00060 0.17831 匯豐金磚動力基金 14.07000 13.99000 0.08000 0.57184 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97800 14.97790 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.03000 5.10000 -0.07000 -1.37255 匯豐新鑽動力基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.48230 5.52430 -0.04200 -0.76028 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.05580 9.09820 -0.04240 -0.46603 匯豐龍鳳基金-A類型 54.01000 53.65000 0.36000 0.67102 匯豐龍鳳基金-I類型 54.01000 53.65000 0.36000 0.67102 匯豐龍騰電子基金 39.04000 38.70000 0.34000 0.87855 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25890 12.27170 -0.01280 -0.10431 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.40000 20.93000 0.47000 2.24558 新光中國成長基金(人民幣) 11.16000 11.24000 -0.08000 -0.71174 新光中國成長基金(美元) 11.34000 11.43000 -0.09000 -0.78740 新光中國成長基金(新臺幣) 11.24000 11.35000 -0.11000 -0.96916 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.47460 10.46480 0.00980 0.09365 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.81430 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新光亞洲精選基金-美金 23.10000 23.24000 -0.14000 -0.60241 新光亞洲精選基金-新台幣 23.26000 23.45000 -0.19000 -0.81023 新光兩岸優勢基金 12.83000 12.93000 -0.10000 -0.77340 新光店頭基金 27.13000 26.58000 0.55000 2.06922 新光南非幣保本基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 新光特選內需收益ETF基金 20.52000 20.44000 0.08000 0.39139 新光創新科技基金 16.22000 15.94000 0.28000 1.75659 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.71590 9.71660 -0.00070 -0.00720 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.98780 9.99370 -0.00590 -0.05904 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.64420 9.65930 -0.01510 -0.15633 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.23070 9.23130 -0.00060 -0.00650 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.49550 9.50090 -0.00540 -0.05684 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.16690 9.18100 -0.01410 -0.15358 新光澳幣八年期保本基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 新光澳幣十年期保本基金 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 新光澳幣保本基金 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.01360 9.98490 0.02870 0.28743 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.77240 9.74470 0.02770 0.28426 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.72970 9.73760 -0.00790 -0.08113 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92890 9.93700 -0.00810 -0.08151 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.87280 9.87300 -0.00020 -0.00203 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67260 9.67280 -0.00020 -0.00207 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64600 9.64050 0.00550 0.05705 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84640 9.84080 0.00560 0.05691 瑞銀全球創新趨勢基金 7.56000 7.58000 -0.02000 -0.26385 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.65010 9.58890 0.06120 0.63824 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.27980 9.22090 0.05890 0.63877 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.60110 9.56600 0.03510 0.36692 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.28230 9.24840 0.03390 0.36655 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.35520 9.32290 0.03230 0.34646 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.73900 9.70510 0.03390 0.34930 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.61260 13.58060 0.03200 0.23563 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.40630 8.38660 0.01970 0.23490 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.89780 37.23460 -0.33680 -0.90454 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.99240 38.48280 -0.49040 -1.27434 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.87610 39.26280 -0.38670 -0.98490 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16600 11.16310 0.00290 0.02598 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01100 10.01960 -0.00860 -0.08583 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.71170 13.87250 -0.16080 -1.15913 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.38390 10.49330 -0.10940 -1.04257 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.68000 10.81000 -0.13000 -1.20259 群益大印度基金-人民幣 14.09670 14.00020 0.09650 0.68928 群益大印度基金-美元 13.43260 13.32490 0.10770 0.80826 群益大印度基金-新臺幣 12.66000 12.58000 0.08000 0.63593 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.72810 12.69840 0.02970 0.23389 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.43640 12.39280 0.04360 0.35182 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.80410 11.77650 0.02760 0.23437 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.52520 10.48820 0.03700 0.35278 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.21390 10.19010 0.02380 0.23356 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.14360 9.11150 0.03210 0.35230 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.85810 9.83500 0.02310 0.23488 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.12080 9.08870 0.03210 0.35319 群益中小型股基金 52.84000 51.67000 1.17000 2.26437 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.93710 10.00030 -0.06320 -0.63198 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.34730 9.39570 -0.04840 -0.51513 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.71120 8.77660 -0.06540 -0.74516 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.78370 8.83960 -0.05590 -0.63238 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.26220 8.30500 -0.04280 -0.51535 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.70070 7.75850 -0.05780 -0.74499 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.84700 10.84130 0.00570 0.05258 群益中國高收益債券基金-美元 10.55790 10.54430 0.01360 0.12898 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76290 9.76580 -0.00290 -0.02970 群益中國新機會基金N-人民幣 9.43950 9.58670 -0.14720 -1.53546 群益中國新機會基金N-美元 8.78200 8.90850 -0.12650 -1.41999 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.32000 9.48000 -0.16000 -1.68776 群益中國新機會基金-人民幣 8.37140 8.50190 -0.13050 -1.53495 群益中國新機會基金-美元 9.39010 9.52530 -0.13520 -1.41938 群益中國新機會基金-新臺幣 8.90000 9.05000 -0.15000 -1.65746 群益平衡王基金 19.80940 19.68850 0.12090 0.61406 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.95000 -0.01000 -0.16807 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.90010 10.90510 -0.00500 -0.04585 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.54160 10.53400 0.00760 0.07215 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.81520 9.81970 -0.00450 -0.04583 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.49240 9.48560 0.00680 0.07169 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.12420 10.14460 -0.02040 -0.20109 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.92280 9.94320 -0.02040 -0.20517 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.51570 9.53480 -0.01910 -0.20032 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42360 9.44300 -0.01940 -0.20544 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.18290 10.20330 -0.02040 -0.19994 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.23400 10.25510 -0.02110 -0.20575 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.68340 9.70290 -0.01950 -0.20097 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.08260 10.10340 -0.02080 -0.20587 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.16730 10.18620 -0.01890 -0.18555 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.39480 7.40850 -0.01370 -0.18492 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.08170 10.07750 0.00420 0.04168 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98940 9.98620 0.00320 0.03204 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.13640 10.14440 -0.00800 -0.07886 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.08170 10.07750 0.00420 0.04168 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98940 9.98620 0.00320 0.03204 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.13640 10.14440 -0.00800 -0.07886 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.08170 10.07760 0.00410 0.04068 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98940 9.98620 0.00320 0.03204 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.13640 10.14440 -0.00800 -0.07886 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.08170 10.07760 0.00410 0.04068 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98940 9.98620 0.00320 0.03204 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.13640 10.14440 -0.00800 -0.07886 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 15.91630 15.88840 0.02790 0.17560 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.60000 15.61000 -0.01000 -0.06406 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 群益印度中小基金N-美元 9.87390 9.77300 0.10090 1.03244 群益印度中小基金N-新臺幣 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087 群益印度中小基金-人民幣 15.71570 15.57350 0.14220 0.91309 群益印度中小基金-美元 14.12220 13.97790 0.14430 1.03234 群益印度中小基金-新臺幣 16.22000 16.10000 0.12000 0.74534 群益多利策略組合基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 群益多重收益組合基金 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728 群益多重資產組合基金 15.56000 15.61000 -0.05000 -0.32031 群益安家基金 27.44710 26.96710 0.48000 1.77995 群益安穩貨幣市場基金 16.07840 16.07820 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.17000 24.24000 -0.07000 -0.28878 群益亞太中小基金 12.88000 12.86000 0.02000 0.15552 群益亞太新趨勢平衡基金 17.05000 17.17000 -0.12000 -0.69889 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.69790 9.72390 -0.02600 -0.26738 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47490 7.49500 -0.02010 -0.26818 群益店頭市場基金 111.42000 108.43000 2.99000 2.75754 群益東方盛世基金 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054 群益東協成長基金-人民幣 13.22780 13.13800 0.08980 0.68351 群益東協成長基金-美元 11.76390 11.67030 0.09360 0.80204 群益東協成長基金-新臺幣 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26130 11.25560 0.00570 0.05064 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.69760 10.69280 0.00480 0.04489 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.15270 10.16000 -0.00730 -0.07185 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.91530 9.91020 0.00510 0.05146 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.42220 9.41790 0.00430 0.04566 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.94000 8.94640 -0.00640 -0.07154 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.70330 9.69830 0.00500 0.05156 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.58990 9.58560 0.00430 0.04486 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.98740 9.99460 -0.00720 -0.07204 群益長安基金 31.09000 30.43000 0.66000 2.16891 群益美國新創亮點基金-美元 15.28220 15.24010 0.04210 0.27624 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.66000 14.65000 0.01000 0.06826 群益真善美基金 17.55990 17.38570 0.17420 1.00197 群益馬拉松基金A類型 135.03000 131.88000 3.15000 2.38854 群益深証中小板基金 13.70000 13.59000 0.11000 0.80942 群益創新科技基金 35.71000 34.76000 0.95000 2.73303 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.96320 10.08600 -0.12280 -1.21753 群益華夏盛世基金N-美元 9.29030 9.39380 -0.10350 -1.10179 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.62000 9.75000 -0.13000 -1.33333 群益華夏盛世基金-人民幣 10.84980 10.98360 -0.13380 -1.21818 群益華夏盛世基金-美元 10.24400 10.35810 -0.11410 -1.10155 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.78000 17.01000 -0.23000 -1.35215 群益奧斯卡基金 29.73000 28.98000 0.75000 2.58799 群益新興金鑽基金-美元 12.35150 12.31180 0.03970 0.32245 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 群益葛萊美基金 25.40000 24.88000 0.52000 2.09003 群益道瓊美國地產ETF基金 20.00000 20.08000 -0.08000 -0.39841 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.16000 8.19000 -0.03000 -0.36630 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.92000 13.82000 0.10000 0.72359 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.71140 11.74690 -0.03550 -0.30221 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.29950 11.32440 -0.02490 -0.21988 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.21410 11.24700 -0.03290 -0.29252 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60100 8.62700 -0.02600 -0.30138 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.16870 9.18900 -0.02030 -0.22092 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.77470 8.80050 -0.02580 -0.29317 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.13460 10.15700 -0.02240 -0.22054 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.18000 30.68000 0.50000 1.62973 德信中國精選成長基金 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 德信台灣主流中小基金 20.61000 20.24000 0.37000 1.82806 德信新興股票組合基金 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 德信萬保貨幣市場基金 11.92880 11.92870 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75260 10.77540 -0.02280 -0.21159 德信數位時代基金 28.53000 28.29000 0.24000 0.84836 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65710 11.65700 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.76000 16.52000 0.24000 1.45278 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.41000 19.53000 -0.12000 -0.61444 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.29180 10.21340 0.07840 0.76762 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.61470 14.52800 0.08670 0.59678 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.05290 8.05060 0.00230 0.02857 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.93030 10.90370 0.02660 0.24395 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.18060 11.15340 0.02720 0.24387 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.84600 12.84450 0.00150 0.01168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.53000 18.64000 -0.11000 -0.59013 摩根中小基金 25.06000 24.81000 0.25000 1.00766 摩根中國A股基金 14.16000 14.22000 -0.06000 -0.42194 摩根中國A股基金(美元) 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 摩根中國亮點基金 13.92000 14.04000 -0.12000 -0.85470 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.26680 11.23500 0.03180 0.28304 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.47270 12.37790 0.09480 0.76588 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.57480 9.53220 0.04260 0.44691 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.60070 12.56520 0.03550 0.28253 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.43450 14.32510 0.10940 0.76369 摩根台灣金磚基金-累積型 21.27000 21.12000 0.15000 0.71023 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.27000 21.12000 0.15000 0.71023 摩根台灣增長基金 52.90000 52.61000 0.29000 0.55123 摩根平衡基金 28.58000 28.49000 0.09000 0.31590 摩根全球α基金 19.35000 19.39000 -0.04000 -0.20629 摩根全球平衡基金 15.33300 15.40750 -0.07450 -0.48353 摩根全球發現基金 12.75000 12.79000 -0.04000 -0.31274 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.71950 9.71930 0.00020 0.00206 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67920 10.66260 0.01660 0.15568 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09690 10.09150 0.00540 0.05351 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35960 11.35910 0.00050 0.00440 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.96180 9.95640 0.00540 0.05424 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.54010 10.52100 0.01910 0.18154 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.48120 13.45670 0.02450 0.18207 摩根亞洲基金 57.11000 57.13000 -0.02000 -0.03501 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.37290 8.36750 0.00540 0.06454 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73750 9.71410 0.02340 0.24089 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.63050 8.61750 0.01300 0.15086 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.08390 12.07650 0.00740 0.06128 摩根東方內需機會基金 18.09000 18.10000 -0.01000 -0.05525 摩根東方科技基金 36.04000 36.49000 -0.45000 -1.23321 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 摩根金龍收成基金 22.76000 22.90000 -0.14000 -0.61135 摩根第一貨幣市場基金 15.07420 15.07410 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.82000 14.98000 -0.16000 -1.06809 摩根新金磚五國基金 11.55000 11.59000 -0.04000 -0.34513 摩根新絲路基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 摩根新興35基金 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455 摩根新興日本基金 24.97000 25.01000 -0.04000 -0.15994 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.49800 7.50130 -0.00330 -0.04399 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.78600 9.77700 0.00900 0.09205 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.52870 9.52830 0.00040 0.00420 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.71470 10.71910 -0.00440 -0.04105 摩根新興科技基金 59.42000 59.00000 0.42000 0.71186 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34820 8.35280 -0.00460 -0.05507 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.54770 10.55350 -0.00580 -0.05496 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.69780 8.69970 -0.00190 -0.02184 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.47260 9.44570 0.02690 0.28479 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.92090 8.90400 0.01690 0.18980 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.94340 9.94520 -0.00180 -0.01810 摩根龍揚基金 34.02000 34.24000 -0.22000 -0.64252 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 摩根環球股票收益基金-累積型 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31340 9.31020 0.00320 0.03437 摩根總收益組合基金-累積型 11.21770 11.21390 0.00380 0.03389 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.18000 26.65000 0.53000 1.98874 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61260 11.58930 0.02330 0.20105 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.94050 10.91790 0.02260 0.20700 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91410 9.90960 0.00450 0.04541 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.14620 10.12590 0.02030 0.20048 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.60890 9.58910 0.01980 0.20648 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70180 8.69790 0.00390 0.04484 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.38980 10.38770 0.00210 0.02022 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.38550 10.40750 -0.02200 -0.21139 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.76420 9.77980 -0.01560 -0.15951 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.85230 9.89100 -0.03870 -0.39126 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.54680 9.56210 -0.01530 -0.16001 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.63260 9.67040 -0.03780 -0.39088 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.30560 11.33930 -0.03370 -0.29720 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.09670 11.12770 -0.03100 -0.27858 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20600 10.25480 -0.04880 -0.47587 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.75070 10.78280 -0.03210 -0.29770 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.53570 10.56530 -0.02960 -0.28016 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69290 9.73920 -0.04630 -0.47540 聯邦金鑽平衡基金 25.56800 25.09990 0.46810 1.86495 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.78270 9.78750 -0.00480 -0.04904 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.03850 10.06670 -0.02820 -0.28013 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.78270 9.78750 -0.00480 -0.04904 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.03850 10.06670 -0.02820 -0.28013 聯邦貨幣市場基金 13.15850 13.15830 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 13.76000 13.47000 0.29000 2.15293 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.01010 16.02000 -0.00990 -0.06180 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.88450 12.90300 -0.01850 -0.14338 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.48280 12.54860 -0.06580 -0.52436 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.98980 12.05290 -0.06310 -0.52353 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76040 11.71760 0.04280 0.36526 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03250 11.05570 -0.02320 -0.20985 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53830 10.49990 0.03840 0.36572 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62940 8.64750 -0.01810 -0.20931 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.17000 37.93000 0.24000 0.63274 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.50000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.63000 12.63000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000 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