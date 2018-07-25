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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月24日 交易日  
  
停止融資         融資分配         停止融券          融券分配  股價波動    降    低  股    權  成 交 量    融券餘額 >=
                                                              過    劇    融資成數  過度集中  過度異常    融資餘額60%
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元大美債7-10正2  元大台灣50正2    富邦科技                    亞德客-KY             昶和      大飲        元大台灣50正2
元大美債7-10反1  群益臺灣加權反1  元大台商50                  中環                  大統染    興泰        新日光
宏洲             正道             富邦摩台                    錸德                  海悅      宏亞
嘉裕             同開             富邦發達                    智寶                  銘旺科    達新
東華                              富邦金融                    威盛                  卓越      地球
大東                              元大MSCI台灣                環科                  統領      恆大
立益                              永豐臺灣加權                鼎元                            新紡
佳和                              富邦台50                    大毅                            怡華
昶和                              富邦日本                    吉祥全                          昶和
三洋紡                            國泰日經225                 華新科                          大統染
本盟                              元大歐洲50                  嘉晶                            程泰
瑞利                              元大日經225                 星通                            永記
樂士                              元大美債20正2               禾伸堂                          日勝化
正峰新                            元大美債20反1               揚明光                          展宇
億泰                              國泰20年美債反1             佳凌                            士紙
毛寶                              富邦公司治理                嘉聯益                          東明-KY
燁興                              元大美債7-10正2             鈞寶                            宏旭-KY
中鴻                              元大美債7-10反1             達方                            光罩
聚亨                              國泰臺灣低波動30            富鼎                            智寶
千興                              國泰標普低波高息            杜康-DR                         鼎元
威致                              富邦歐洲                    陽光能源-DR                     銘旺科
華豐                              FH彭博高收益債                                              奇力新
首利                              FH彭博新興債                                                大毅
麗正                              元大台灣高息低波                                            立萬利
東訊                              富邦美國特別股                                              佳凌
華泰                              富邦臺灣優質高息                                            傳奇
錸德                              FH富時高息低波                                              科嘉-KY
倫飛                              新光內需收益                                                迎廣
威盛                              台泥                                                        嘉聯益
國碩                              佳格                                                        關貿
銘旺科                            台聚                                                        亞弘電
統懋                              華夏                                                        富鼎
翔耀                              亞聚                                                        華友聯
太空梭                            宏洲                                                        皇昌
麗臺                              嘉裕                                                        潤弘
華映                              東華                                                        遠雄來
吉祥全                            大東                                                        夏都
憶聲                              立益                                                        欣欣
科風                              佳和                                                        統領
和鑫                              昶和                                                        客思達-KY
力特                              三洋紡                                                      同方友友-DR
喬鼎                              弘裕                                                        友佳-DR
正達                              本盟                                                        一零四
晟鈦                              士電                                                        欣巴巴
同泰                              瑞利                                                        欣天然
新世紀                            堤維西                                                      新海
誠創                              江申                                                        欣高
嘉威                              恩德                                                        台數科
力銘                              樂士                                                        波力-KY
亞太電                            正峰新                                                      泰昇-KY
達能                              瑞智                                                        政伸
科納-KY                           高力                                                        吉源-KY
清惠                              億泰                                                        鼎炫-KY
慧友                              榮星
勁永                              艾美特-KY
捷泰                              榮化
互億                              長興
天瀚                              元禎
迅杰                              花仙子
華上                              毛寶
光麗-KY                           神隆
元晶                              雃博
華冠                              旭富
裕豐                              麗豐-KY
寶徠                              德淵
皇普                              和成
日勝生                            中鋼
六福                              燁興
台南-KY                           中鴻
康師傅-DR                         聚亨
聖馬丁-DR                         千興
神州-DR                           威致
耀傑-DR                           華豐
同方友友-DR                       申豐
晨訊科-DR                         首利
友佳-DR                           麗正
陽光能源-DR                       東訊
精熙-DR                           華泰
中福                              錸德
雷虎                              順德
中視                              敬鵬
秋雨                              倫飛
慶豐富                            廣達
新利虹                            威盛
國光生                            國碩
                                  銘旺科
                                  統懋
                                  翔耀
                                  太空梭
                                  麗臺
                                  華映
                                  吉祥全
                                  普安
                                  威強電
                                  憶聲
                                  欣興
                                  科風
                                  和鑫
                                  力特
                                  喬鼎
                                  日電貿
                                  正達
                                  晟鈦
                                  同泰
                                  泰碩
                                  新世紀
                                  維熹
                                  嘉澤
                                  誠創
                                  嘉威
                                  辛耘
                                  力銘
                                  亞太電
                                  達能
                                  拓凱
                                  和碩
                                  康控-KY
                                  科納-KY
                                  清惠
                                  慧友
                                  聚碩
                                  勁永
                                  捷泰
                                  互億
                                  天瀚
                                  光鼎
                                  力成
                                  迅杰
                                  同欣電
                                  華上
                                  群電
                                  樺漢
                                  光麗-KY
                                  元晶
                                  尖點
                                  華冠
                                  瀚荃
                                  華東
                                  裕豐
                                  寶徠
                                  皇普
                                  日勝生
                                  順天
                                  台灣高鐵
                                  六福
                                  晶華
                                  台中銀
                                  第一保
                                  玉山金
                                  潤泰全
                                  台南-KY
                                  康師傅-DR
                                  聖馬丁-DR
                                  神州-DR
                                  耀傑-DR
                                  同方友友-DR
                                  晨訊科-DR
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                                  精熙-DR
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                                  一零四
                                  雷虎
                                  百和興業-KY
                                  大華
                                  大台北
                                  新保
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                                  中視
                                  秋雨
                                  中聯資源
                                  中鼎
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