[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降 低 股 權 成 交 量 融券餘額 >= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 富邦美債1-3 福裕 新昕纖 生泰 易威 凱衛 富邦美債7-10 唐鋒 謚源 寶島科 穆拉德 海灣 富邦美債20年 尚立 東林 其祥-KY 南璋 寬魚國際 元大美債7-10 華容 欣厚-KY 德麥 勝昱 太普高 富邦中國政策債 建達 友銓 中華食 精確 元大美債1-3 信昌電 達威 世坤 宏易 元大投資級公司債 艾華 三圓 萬國通 唐鋒 元大中國債3-5 蜜望實 雙喜 新昕纖 榮群 群益15年IG電信債 常珵 力泰 光明 天宇 群益15年IG科技債 富驛-KY 理銘 興采 新零售 群益10年IG金融債 鼎創達 亞都 新麥 力新 國泰投資級公司債 全銓 東凌-KY 宏佳騰 恩得利 國泰5Y+新興債 明揚 泰茂 李洲 國泰1-5Y高收債 綠河-KY 永彰 凱柏實業 富邦全球投等債 欣泰 至興 遠昇 富邦全球高收債 長佳 及成 生泰 致振 和進 合世 台聯電 耀勝 易威 威潤 倚強 穆拉德 唐榮 錦明 寶島科 晉椿 鑫創 其祥-KY 世豐 廣寰科 南璋 久陽 點晶 勝昱 強新 建舜電 世坤 尼克森 泰谷 直得 力新 典範 精確 恩得利 長天 永彰 謚源 哲固 江興鍛 李洲 益通 宏易 倚強 振維 富強鑫 台嘉碩 鴻翊 唐鋒 至寶電 迎輝 聚和 宇環 欣厚-KY 富喬 點晶 兆遠 榮群 幸康 系統電 天宇 尚立 世紀 新零售 迎輝 華容 力新 先益 建榮 恩得利 重鳥鵬 立衛 謚源 新鉅科 天揚 李洲 晶達 鈺創 凱柏實業 金利 佳總 遠昇 凱鈺 合正 及成 通泰 寶聯通 和進 彩富 凱鈺 耀勝 合邦 德宏 倚強 業強 合邦 錦明 九豪 萬旭 鑫創 訊達 驊宏資 廣寰科 撼訊 久正 點晶 亞銳士 上揚 英濟 雷科 全譜 建舜電 上揚 易通展 幸康 易通展 安鈦克 泰谷 沛波 元隆 典範 迅德 沛亨 旭軟 大中 九暘 漢科 倉和 凱碩 長天 蜜望實 全達 哲固 星雲 奧斯特 益通 森田 保銳 振維 三圓 越峰 鴻翊 昇益 英格爾 迎輝 力泰 鑫龍騰 凡甲 惠普 士開 先益 中連貨 昇益 兆利 安心 志嘉 世禾 燦星旅 富裔 晟田 雅茗-KY 正德 欣厚-KY 易飛網 燦星旅 兆遠 高野 富驛-KY 系統電 亞都 劍湖山 世紀 老爺知 德記 華容 東凌-KY 泰偉 建榮 紅馬-KY 華義 立衛 德記 昇華 天揚 大展證 得利影 鈺創 誠品生活 鼎創達 佳總 華義 花王 合正 得利影 邦泰 寶聯通 時報 凱鈺 琉園 德宏 旭然 合邦 捷必勝-KY 萬旭 明揚 驊宏資 紅木-KY 久正 鉅邁 廣明 大地-KY 艾華 綠河-KY 雷科 霹靂 上揚 花王 全譜 欣雄 易通展 欣泰 安鈦克 大汽電 元隆 沛亨 光菱 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 精星 英格爾 泰藝 鑫龍騰 士開 昇益 力麒 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 雅茗-KY 六角 劍湖山 德記 泰偉 華義 宇峻 昇華 得利影 智基 時報 太普高 鼎創達 龍巖 崑鼎 花王 欣泰 富堡 邦泰