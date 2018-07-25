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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月24日 交易日  
  
停止融資  融資分配  停止融券         融券分配  股價波動  降    低  股    權  成 交 量  融券餘額 >=
                                               過    劇  融資成數  過度集中  過度異常  融資餘額60%
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合世      鈦昇      富邦美債1-3                福裕                新昕纖    生泰
易威      凱衛      富邦美債7-10               唐鋒                謚源      寶島科
穆拉德    海灣      富邦美債20年               尚立                東林      其祥-KY
南璋      寬魚國際  元大美債7-10               華容                欣厚-KY   德麥
勝昱      太普高    富邦中國政策債             建達                友銓      中華食
精確                元大美債1-3                信昌電              達威      世坤
宏易                元大投資級公司債           艾華                三圓      萬國通
唐鋒                元大中國債3-5              蜜望實              雙喜      新昕纖
榮群                群益15年IG電信債           常珵                力泰      光明
天宇                群益15年IG科技債           富驛-KY             理銘      興采
新零售              群益10年IG金融債           鼎創達              亞都      新麥
力新                國泰投資級公司債           全銓                東凌-KY   宏佳騰
恩得利              國泰5Y+新興債                                  明揚      泰茂
李洲                國泰1-5Y高收債                                 綠河-KY   永彰
凱柏實業            富邦全球投等債                                 欣泰      至興
遠昇                富邦全球高收債                                 長佳
及成                生泰                                           致振
和進                合世                                           台聯電
耀勝                易威                                           威潤
倚強                穆拉德                                         唐榮
錦明                寶島科                                         晉椿
鑫創                其祥-KY                                        世豐
廣寰科              南璋                                           久陽
點晶                勝昱                                           強新
建舜電              世坤                                           尼克森
泰谷                直得                                           力新
典範                精確                                           恩得利
長天                永彰                                           謚源
哲固                江興鍛                                         李洲
益通                宏易                                           倚強
振維                富強鑫                                         台嘉碩
鴻翊                唐鋒                                           至寶電
迎輝                聚和                                           宇環
欣厚-KY             富喬                                           點晶
兆遠                榮群                                           幸康
系統電              天宇                                           尚立
世紀                新零售                                         迎輝
華容                力新                                           先益
建榮                恩得利                                         重鳥鵬
立衛                謚源                                           新鉅科
天揚                李洲                                           晶達
鈺創                凱柏實業                                       金利
佳總                遠昇                                           凱鈺
合正                及成                                           通泰
寶聯通              和進                                           彩富
凱鈺                耀勝                                           合邦
德宏                倚強                                           業強
合邦                錦明                                           九豪
萬旭                鑫創                                           訊達
驊宏資              廣寰科                                         撼訊
久正                點晶                                           亞銳士
上揚                英濟                                           雷科
全譜                建舜電                                         上揚
易通展              幸康                                           易通展
安鈦克              泰谷                                           沛波
元隆                典範                                           迅德
沛亨                旭軟                                           大中
九暘                漢科                                           倉和
凱碩                長天                                           蜜望實
全達                哲固                                           星雲
奧斯特              益通                                           森田
保銳                振維                                           三圓
越峰                鴻翊                                           昇益
英格爾              迎輝                                           力泰
鑫龍騰              凡甲                                           惠普
士開                先益                                           中連貨
昇益                兆利                                           安心
志嘉                世禾                                           燦星旅
富裔                晟田                                           雅茗-KY
正德                欣厚-KY                                        易飛網
燦星旅              兆遠                                           高野
富驛-KY             系統電                                         亞都
劍湖山              世紀                                           老爺知
德記                華容                                           東凌-KY
泰偉                建榮                                           紅馬-KY
華義                立衛                                           德記
昇華                天揚                                           大展證
得利影              鈺創                                           誠品生活
鼎創達              佳總                                           華義
花王                合正                                           得利影
邦泰                寶聯通                                         時報
                    凱鈺                                           琉園
                    德宏                                           旭然
                    合邦                                           捷必勝-KY
                    萬旭                                           明揚
                    驊宏資                                         紅木-KY
                    久正                                           鉅邁
                    廣明                                           大地-KY
                    艾華                                           綠河-KY
                    雷科                                           霹靂
                    上揚                                           花王
                    全譜                                           欣雄
                    易通展                                         欣泰
                    安鈦克                                         大汽電
                    元隆
                    沛亨
                    光菱
                    九暘
                    凱碩
                    全達
                    奧斯特
                    保銳
                    越峰
                    精星
                    英格爾
                    泰藝
                    鑫龍騰
                    士開
                    昇益
                    力麒
                    志嘉
                    富裔
                    正德
                    燦星旅
                    富驛-KY
                    雅茗-KY
                    六角
                    劍湖山
                    德記
                    泰偉
                    華義
                    宇峻
                    昇華
                    得利影
                    智基
                    時報
                    太普高
                    鼎創達
                    龍巖
                    崑鼎
                    花王
                    欣泰
                    富堡
                    邦泰
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