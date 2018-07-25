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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月24日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                10400         0    00637L 元大滬深300正2        -34287         0  
2002   中鋼                    4252     17596    2317   鴻海                  -13120    -15910  
2323   中環                    4060      -886    2888   新光金                 -9776     -6284  
00672L 元大S&P原油正2          2661         0    00633L 富邦上証正2            -8819         0  
1704   榮化                    2360      3035    2303   聯電                   -6662    -27384  
2887   台新金                  1535     -2431    00655L 國泰中國A50正2         -6651         0  
1605   華新                    1452     -2966    1101   台泥                   -5629    -23098  
1402   遠東新                  1392      6080    0056   元大高股息             -4175      4659  
2885   元大金                  1287     -1409    2412   中華電                 -4142     -5676  
6116   彩晶                    1271     -4147    2881   富邦金                 -3956     -9337  
2376   技嘉                    1200     -3909    00689R 國泰20年美債反1        -3503         0  
2371   大同                     919      3423    00681R 元大美債20反1          -2504         0  
2367   燿華                     814     -8141    2891   中信金                 -2309    -34537  
00635U 元大S&P黃金              811         0    2454   聯發科                 -2230     -4941  
00708L 元大S&P黃金正2           792         0    00664R 國泰臺灣加權反1        -1453         0  
1718   中纖                     612      -478    2344   華邦電                 -1359      7095  
4958   臻鼎-KY                  579       387    8163   達方                   -1322     -2421  
00739  元大MSCI A股             536     11016    2883   開發金                 -1312      -309  
2890   永豐金                   507      3456    2337   旺宏                   -1174     -2397  
1326   台化                     501     -3258    2834   臺企銀                 -1149    -14948  
2474   可成                     497      1537    3673   TPK-KY                 -1148      -157  
1218   泰山                     491      -753    3481   群創                   -1122     30994  
3596   智易                     488      1850    6120   達運                   -1029     -2622  
3576   新日光                   468     -2871    2408   南亞科                 -1012     -9265  
2609   陽明                     461      1505    0050   元大台灣50              -978        15  
1310   台苯                     452     -1715    2349   錸德                    -950      5247  
3037   欣興                     451     -3199    2882   國泰金                  -944     -8459  
00686R 群益臺灣加權反1          422         0    2014   中鴻                    -934      2640  
4938   和碩                     420      2853    00728  第一金工業30            -839     -3514  
2330   台積電                   374     24085    2382   廣達                    -831     -8043  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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