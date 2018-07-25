[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月24日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 10400 0 00637L 元大滬深300正2 -34287 0 2002 中鋼 4252 17596 2317 鴻海 -13120 -15910 2323 中環 4060 -886 2888 新光金 -9776 -6284 00672L 元大S&P原油正2 2661 0 00633L 富邦上証正2 -8819 0 1704 榮化 2360 3035 2303 聯電 -6662 -27384 2887 台新金 1535 -2431 00655L 國泰中國A50正2 -6651 0 1605 華新 1452 -2966 1101 台泥 -5629 -23098 1402 遠東新 1392 6080 0056 元大高股息 -4175 4659 2885 元大金 1287 -1409 2412 中華電 -4142 -5676 6116 彩晶 1271 -4147 2881 富邦金 -3956 -9337 2376 技嘉 1200 -3909 00689R 國泰20年美債反1 -3503 0 2371 大同 919 3423 00681R 元大美債20反1 -2504 0 2367 燿華 814 -8141 2891 中信金 -2309 -34537 00635U 元大S&P黃金 811 0 2454 聯發科 -2230 -4941 00708L 元大S&P黃金正2 792 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -1453 0 1718 中纖 612 -478 2344 華邦電 -1359 7095 4958 臻鼎-KY 579 387 8163 達方 -1322 -2421 00739 元大MSCI A股 536 11016 2883 開發金 -1312 -309 2890 永豐金 507 3456 2337 旺宏 -1174 -2397 1326 台化 501 -3258 2834 臺企銀 -1149 -14948 2474 可成 497 1537 3673 TPK-KY -1148 -157 1218 泰山 491 -753 3481 群創 -1122 30994 3596 智易 488 1850 6120 達運 -1029 -2622 3576 新日光 468 -2871 2408 南亞科 -1012 -9265 2609 陽明 461 1505 0050 元大台灣50 -978 15 1310 台苯 452 -1715 2349 錸德 -950 5247 3037 欣興 451 -3199 2882 國泰金 -944 -8459 00686R 群益臺灣加權反1 422 0 2014 中鴻 -934 2640 4938 和碩 420 2853 00728 第一金工業30 -839 -3514 2330 台積電 374 24085 2382 廣達 -831 -8043 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股