[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月24日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 168612 2323 中環 107854 2303 聯電 70162 2317 鴻海 64446 00677U 富邦VIX 64250 00633L 富邦上証正2 56605 2371 大同 56100 1101 台泥 53666 2888 新光金 42965 2002 中鋼 41991 00632R 元大台灣50反1 38863 2884 玉山金 35432 1314 中石化 35277 2834 臺企銀 31839 2409 友達 31367 1605 華新 29130 2456 奇力新 27357 2330 台積電 27239 8163 達方 24595 6153 嘉聯益 24342 2883 開發金 24186 3481 群創 23923 2492 華新科 23741 2349 錸德 23456 00655L 國泰中國A50正2 23356 6155 鈞寶 23198 2412 中華電 22985 3504 揚明光 22510 2891 中信金 22416 2377 微星 21656
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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