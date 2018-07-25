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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月24日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      168612  
2323   中環                107854  
2303   聯電                 70162  
2317   鴻海                 64446  
00677U 富邦VIX              64250  
00633L 富邦上証正2          56605  
2371   大同                 56100  
1101   台泥                 53666  
2888   新光金               42965  
2002   中鋼                 41991  
00632R 元大台灣50反1        38863  
2884   玉山金               35432  
1314   中石化               35277  
2834   臺企銀               31839  
2409   友達                 31367  
1605   華新                 29130  
2456   奇力新               27357  
2330   台積電               27239  
8163   達方                 24595  
6153   嘉聯益               24342  
2883   開發金               24186  
3481   群創                 23923  
2492   華新科               23741  
2349   錸德                 23456  
00655L 國泰中國A50正2       23356  
6155   鈞寶                 23198  
2412   中華電               22985  
3504   揚明光               22510  
2891   中信金               22416  
2377   微星                 21656
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