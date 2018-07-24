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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月24日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3          福裕              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     富邦美債7-10          唐鋒              謚源     寶島科              
穆拉德   海灣     富邦美債20年          尚立              東林     其祥-KY             
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          華容              欣厚-KY  德麥                
勝昱     太普高   富邦中國政策債          建達              友銓     中華食              
精確              元大美債1-3          信昌電            達威     世坤                
宏易              元大投資級公司債          艾華              三圓     萬國通              
唐鋒              元大中國債3-5          蜜望實            雙喜     新昕纖              
榮群              群益15年IG電信債          常珵              力泰     光明                
天宇              群益15年IG科技債          富驛-KY           理銘     興采                
新零售            群益10年IG金融債          鼎創達            亞都     新麥                
力新              國泰投資級公司債          全銓              東凌-KY  宏佳騰              
恩得利            國泰5Y+新興債                            明揚     泰茂                
李洲              國泰1-5Y高收債                            綠河-KY  永彰                
凱柏實業          富邦全球投等債                            欣泰     至興                
遠昇              富邦全球高收債                                     長佳                
及成              生泰                                         致振                
和進              合世                                         台聯電              
耀勝              易威                                         威潤                
倚強              穆拉德                                       唐榮                
錦明              寶島科                                       晉椿                
鑫創              其祥-KY                                      世豐                
廣寰科            南璋                                         久陽                
點晶              勝昱                                         強新                
建舜電            世坤                                         尼克森              
泰谷              直得                                         力新                
典範              精確                                         恩得利              
長天              永彰                                         謚源                
哲固              江興鍛                                       李洲                
益通              宏易                                         倚強                
振維              富強鑫                                       台嘉碩              
鴻翊              唐鋒                                         至寶電              
迎輝              聚和                                         宇環                
欣厚-KY           富喬                                         點晶                
兆遠              榮群                                         幸康                
系統電            天宇                                         尚立                
世紀              新零售                                       迎輝                
華容              力新                                         先益                
建榮              恩得利                                       重鳥鵬              
立衛              謚源                                         新鉅科              
天揚              李洲                                         晶達                
鈺創              凱柏實業                                     金利                
佳總              遠昇                                         凱鈺                
合正              及成                                         通泰                
寶聯通            和進                                         彩富                
凱鈺              耀勝                                         合邦                
德宏              倚強                                         業強                
合邦              錦明                                         九豪                
萬旭              鑫創                                         訊達                
驊宏資            廣寰科                                       撼訊                
久正              點晶                                         亞銳士              
上揚              英濟                                         雷科                
全譜              建舜電                                       上揚                
易通展            幸康                                         易通展              
安鈦克            泰谷                                         沛波                
元隆              典範                                         迅德                
沛亨              旭軟                                         大中                
九暘              漢科                                         倉和                
凱碩              長天                                         蜜望實              
全達              哲固                                         星雲                
奧斯特            益通                                         森田                
保銳              振維                                         三圓                
越峰              鴻翊                                         昇益                
英格爾            迎輝                                         力泰                
鑫龍騰            凡甲                                         惠普                
士開              先益                                         中連貨              
昇益              兆利                                         安心                
志嘉              世禾                                         燦星旅              
富裔              晟田                                         雅茗-KY             
正德              欣厚-KY                                      易飛網              
燦星旅            兆遠                                         高野                
富驛-KY           系統電                                       亞都                
劍湖山            世紀                                         老爺知              
德記              華容                                         東凌-KY             
泰偉              建榮                                         紅馬-KY             
華義              立衛                                         德記                
昇華              天揚                                         大展證              
得利影            鈺創                                         誠品生活            
鼎創達            佳總                                         華義                
花王              合正                                         得利影              
邦泰              寶聯通                                       時報                
                  凱鈺                                         琉園                
                  德宏                                         旭然                
                  合邦                                         捷必勝-KY            
                  萬旭                                         明揚                
                  驊宏資                                       紅木-KY             
                  久正                                         鉅邁                
                  廣明                                         大地-KY             
                  艾華                                         綠河-KY             
                  雷科                                         霹靂                
                  上揚                                         花王                
                  全譜                                         欣雄                
                  易通展                                       欣泰                
                  安鈦克                                       大汽電              
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  光菱                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  精星                                                             
                  英格爾                                                           
                  泰藝                                                             
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力麒                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  雅茗-KY                                                          
                  六角                                                             
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  宇峻                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  智基                                                             
                  時報                                                             
                  太普高                                                           
                  鼎創達                                                           
                  龍巖                                                             
                  崑鼎                                                             
                  花王                                                             
                  欣泰                                                             
                  富堡                                                             
                  邦泰
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