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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月24日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技          亞德客-KY          昶和     大飲     元大台灣50正2   
元大美債7-10反1 群益臺灣加權反1 元大台商50          中環              大統染   興泰     新日光     
宏洲     正道     富邦摩台          錸德              海悅     宏亞                
嘉裕     同開     富邦發達          智寶              銘旺科   達新                
東華              富邦金融          威盛              卓越     地球                
大東              元大MSCI台灣          環科              統領     恆大                
立益              永豐臺灣加權          鼎元                       新紡                
佳和              富邦台50          大毅                       怡華                
昶和              富邦日本          吉祥全                     昶和                
三洋紡            國泰日經225          華新科                     大統染              
本盟              元大歐洲50          嘉晶                       程泰                
瑞利              元大日經225          星通                       永記                
樂士              元大美債20正2          禾伸堂                     日勝化              
正峰新            元大美債20反1          揚明光                     展宇                
億泰              國泰20年美債反1          佳凌                       士紙                
毛寶              富邦公司治理          嘉聯益                     東明-KY             
燁興              元大美債7-10正2          鈞寶                       宏旭-KY             
中鴻              元大美債7-10反1          達方                       光罩                
聚亨              國泰臺灣低波動30          富鼎                       智寶                
千興              國泰標普低波高息          杜康-DR                    鼎元                
威致              富邦歐洲          陽光能源-DR                   銘旺科              
華豐              FH彭博高收益債                                     奇力新              
首利              FH彭博新興債                                     大毅                
麗正              元大台灣高息低波                                     立萬利              
東訊              富邦美國特別股                                     佳凌                
華泰              富邦臺灣優質高息                                     傳奇                
錸德              FH富時高息低波                                     科嘉-KY             
倫飛              新光內需收益                                     迎廣                
威盛              台泥                                         嘉聯益              
國碩              佳格                                         關貿                
銘旺科            台聚                                         亞弘電              
統懋              華夏                                         富鼎                
翔耀              亞聚                                         華友聯              
太空梭            宏洲                                         皇昌                
麗臺              嘉裕                                         潤弘                
華映              東華                                         遠雄來              
吉祥全            大東                                         夏都                
憶聲              立益                                         欣欣                
科風              佳和                                         統領                
和鑫              昶和                                         客思達-KY            
力特              三洋紡                                       同方友友-DR            
喬鼎              弘裕                                         友佳-DR             
正達              本盟                                         一零四              
晟鈦              士電                                         欣巴巴              
同泰              瑞利                                         欣天然              
新世紀            堤維西                                       新海                
誠創              江申                                         欣高                
嘉威              恩德                                         台數科              
力銘              樂士                                         波力-KY             
亞太電            正峰新                                       泰昇-KY             
達能              瑞智                                         政伸                
科納-KY           高力                                         吉源-KY             
清惠              億泰                                         鼎炫-KY             
慧友              榮星                                                             
勁永              艾美特-KY                                                         
捷泰              榮化                                                             
互億              長興                                                             
天瀚              元禎                                                             
迅杰              花仙子                                                           
華上              毛寶                                                             
光麗-KY           神隆                                                             
元晶              雃博                                                             
華冠              旭富                                                             
裕豐              麗豐-KY                                                          
寶徠              德淵                                                             
皇普              和成                                                             
日勝生            中鋼                                                             
六福              燁興                                                             
台南-KY           中鴻                                                             
康師傅-DR          聚亨                                                             
聖馬丁-DR          千興                                                             
神州-DR           威致                                                             
耀傑-DR           華豐                                                             
同方友友-DR          申豐                                                             
晨訊科-DR          首利                                                             
友佳-DR           麗正                                                             
陽光能源-DR          東訊                                                             
精熙-DR           華泰                                                             
中福              錸德                                                             
雷虎              順德                                                             
中視              敬鵬                                                             
秋雨              倫飛                                                             
慶豐富            廣達                                                             
新利虹            威盛                                                             
國光生            國碩                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  麗臺                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  普安                                                             
                  威強電                                                           
                  憶聲                                                             
                  欣興                                                             
                  科風                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  日電貿                                                           
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  泰碩                                                             
                  新世紀                                                           
                  維熹                                                             
                  嘉澤                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  辛耘                                                             
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  拓凱                                                             
                  和碩                                                             
                  康控-KY                                                          
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  聚碩                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  光鼎                                                             
                  力成                                                             
                  迅杰                                                             
                  同欣電                                                           
                  華上                                                             
                  群電                                                             
                  樺漢                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  尖點                                                             
                  華冠                                                             
                  瀚荃                                                             
                  華東                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  順天                                                             
                  台灣高鐵                                                         
                  六福                                                             
                  晶華                                                             
                  台中銀                                                           
                  第一保                                                           
                  玉山金                                                           
                  潤泰全                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  百和興業-KY                                                         
                  大華                                                             
                  大台北                                                           
                  新保                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中聯資源                                                         
                  中鼎                                                             
                  慶豐富                                                           
                  全國                                                             
                  百和                                                             
                  勤益控                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  中租-KY                                                          
                  泰昇-KY
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