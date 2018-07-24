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◆台灣集中市場公告注意交易資訊
※來源：台灣證券交易所

07月24日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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07/24  台苯、錸德、大毅、揚明光、泰鼎-KY、佳凌、金橋、鈞寶、富鼎、杜康-DR、陽光能源-DR
07/23  台苯、錸德、智寶、奇力新、大毅、禾伸堂、揚明光、康普、佳凌、金橋、杜康-DR、陽光能源-DR、潤泰新
07/20  彰源、國巨、奇力新、華園、大立光、昇陽光電、達方、杜康-DR、陽光能源-DR
07/19  錸德、大毅、中工、山隆、大立光、嘉彰、菱光、杜康-DR、陽光能源-DR
07/18  立益、國巨、智寶、中工、山隆、華園、增你強、康普、宏齊、淳安、富鼎、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
07/17  立益、力山、千興、華通、國巨、皇普、華園、全漢、泰鼎-KY、嘉彰、淳安、菱光、富鼎、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
07/16  立益、信錦、千興、允強、京元電子、華園、嘉彰、淳安、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
07/13  華通、智寶、華園、大立光、泰鼎-KY、嘉彰、嘉聯益、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
07/12  中電、智寶、大毅、皇普、華園、大立光、嘉聯益、達方、杜康-DR、陽光能源-DR
07/11  中電、華通、智寶、環科、揚明光、泰金寶-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
07/10  強盛、國巨、光罩、智寶、環科、鼎元、大毅、揚明光、嘉彰、杜康-DR、陽光能源-DR
07/09  強盛、智寶、環科、鼎元、大毅、達欣工、大立光、增你強、台端、杜康-DR、陽光能源-DR
07/06  台泥、強盛、智寶、環科、鼎元、奇力新、大毅、達欣工、大立光、增你強、日電貿、揚明光、嘉聯益、杜康-DR、陽光能源-DR
07/05  台泥、智寶、環科、鼎元、大毅、日電貿、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
07/04  台泥、麗正、智寶、環科、鼎元、大毅、一詮、禾伸堂、日電貿、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
07/03  台泥、智寶、奇力新、大毅、一詮、華新科、群電、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
07/02  台泥、東聯、國巨、智寶、大毅、華新科、大立光、禾伸堂、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
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07月份累計次休市：01、07、08、14、15、21、22、28、29

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1101   台泥        06  02、03、04、05、06
1310   台苯        02  23、24
1443   立益        03  16、17、18
1463   強盛        03  06、09、10
1515   力山        01  17
1582   信錦        01  16
1611   中電        02  11、12
1710   東聯        01  02
2025   千興        02  16、17
2030   彰源        01  20
2034   允強        01  16
2302   麗正        01  04
2313   華通        03  11、13、17
2327   國巨        05  02、10、17、18、20
2338   光罩        01  10
2349   錸德        03  19、23、24
2375   智寶        12  02、03、04、05、06、09、10、11、12、13、18、23
2413   環科        06  04、05、05、09、10、11
2426   鼎元        05  04、05、05、09、10
2449   京元電子    01  16
2456   奇力新      03  06、20、23
2478   大毅        11  02、03、04、05、06、09、10、12、19、23、24
2486   一詮        02  03、04
2492   華新科      02  02、03
2515   中工        02  18、19
2528   皇普        02  12、17
2535   達欣工      02  06、09
2616   山隆        02  18、19
2702   華園        06  12、13、16、17、18、20
3008   大立光      07  02、06、09、12、13、19、20
3015   全漢        01  17
3026   禾伸堂      03  02、04、23
3028   增你強      03  06、09、18
3090   日電貿      03  04、05、06
3432   台端        01  09
3504   揚明光      05  06、10、11、23、24
3561   昇陽光電    01  20
4739   康普        02  18、23
4927   泰鼎-KY     03  13、17、24
4942   嘉彰        05  10、13、16、17、19
4976   佳凌        02  23、24
6133   金橋        02  23、24
6153   嘉聯益      03  06、12、13
6155   鈞寶        01  24
6168   宏齊        01  18
6283   淳安        03  16、17、18
6412   群電        01  03
8163   達方        02  12、20
8249   菱光        02  17、19
8261   富鼎        03  17、18、24
9105   泰金寶-DR   01  11
910708 恒大健-DR   08  02、03、04、05、13、16、17、18
911616 杜康-DR     17  02、03、04、05、06、09、10、11、12、13、16、17、18、19、20、23、24
9157   陽光能源-DR 17  02、03、04、05、06、09、10、11、12、13、16、17、18、19、20、23、24
9945   潤泰新      01  23
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總累計次數        190

附記：06月份注意股票及次數

1101   台泥      (03)、 1417   嘉裕        (01)、 1446   宏和        (01)、 1469   理隆      (01)
1472   三洋紡    (02)、 1507   永大        (01)、 1539   巨庭        (01)、 1590   亞德客-KY (01)
1707   葡萄王    (01)、 1773   勝一        (02)、 2013   中鋼構      (02)、 2302   麗正      (05)
2321   東訊      (04)、 2323   中環        (05)、 2327   國巨        (07)、 2329   華泰      (03)
2338   光罩      (07)、 2340   光磊        (04)、 2342   茂矽        (04)、 2349   錸德      (04)
2358   廷鑫      (01)、 2363   矽統        (02)、 2375   智寶        (12)、 2385   群光      (02)
2388   威盛      (05)、 2413   環科        (05)、 2424   隴華        (05)、 2426   鼎元      (05)
2443   新利虹    (02)、 2456   奇力新      (06)、 2464   盟立        (06)、 2467   志聖      (01)
2472   立隆電    (01)、 2478   大毅        (06)、 2480   敦陽科      (05)、 2481   強茂      (01)
2486   一詮      (02)、 2491   吉祥全      (04)、 2548   華固        (02)、 2748   雲品      (01)
2906   高林      (05)、 3008   大立光      (07)、 3011   今皓        (01)、 3016   嘉晶      (02)
3025   星通      (08)、 3030   德律        (01)、 3047   訊舟        (02)、 3049   和鑫      (01)
3050   鈺德      (01)、 3058   立德        (02)、 3059   華晶科      (04)、 3062   建漢      (01)
3266   昇陽      (02)、 3406   玉晶光      (06)、 3416   融程電      (01)、 3437   榮創      (02)
3504   揚明光    (05)、 3591   艾笛森      (03)、 3661   世芯-KY     (03)、 3708   上緯投控  (01)
4976   佳凌      (06)、 6108   競國        (01)、 6153   嘉聯益      (03)、 6155   鈞寶      (08)
6168   宏齊      (01)、 6209   今國光      (01)、 6226   光鼎        (03)、 6442   光聖      (01)
6449   鈺邦      (01)、 8011   台通        (01)、 8016   矽創        (01)、 8033   雷虎      (02)
8163   達方      (06)、 8261   富鼎        (05)、 8271   宇瞻        (02)、 8427   基勝-KY   (01)
8466   美吉吉-KY (01)、 9103   美德醫療-DR (05)、 9105   泰金寶-DR   (04)、 910708 恒大健-DR (04)
911608 明輝-DR   (06)、 911616 杜康-DR     (20)、 9157   陽光能源-DR (17)、 9929   秋雨      (03)
9934   成霖      (03)、 9958   世紀鋼      (01)
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