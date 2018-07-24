[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/23 107/07/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.50340 10.50260 0.00080 0.00762 大華銀多元特別收益平衡基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.09390 10.06980 0.02410 0.23933 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.09380 10.06960 0.02420 0.24033 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.04400 10.02920 0.01480 0.14757 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.04400 10.02920 0.01480 0.14757 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.36970 9.35910 0.01060 0.11326 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.62740 9.61730 0.01010 0.10502 中國信託台灣活力基金 15.64000 15.67000 -0.03000 -0.19145 中國信託台灣優勢基金 18.04000 18.09000 -0.05000 -0.27640 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.83490 9.81980 0.01510 0.15377 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24150 9.22740 0.01410 0.15281 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19350 10.18910 0.00440 0.04318 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57600 9.57190 0.00410 0.04283 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51140 10.45890 0.05250 0.50196 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.17650 9.13070 0.04580 0.50160 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.25990 11.20260 0.05730 0.51149 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.16350 10.11180 0.05170 0.51128 中國信託智能運動基金-台幣 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98180 10.98140 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.52280 9.50090 0.02190 0.23050 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.20750 9.18630 0.02120 0.23078 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.65320 9.63850 0.01470 0.15251 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.32960 9.31550 0.01410 0.15136 中國信託精穩基金 18.59530 18.68320 -0.08790 -0.47048 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.60000 66.91000 -1.31000 -1.95785 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.01670 39.35170 -0.33500 -0.85130 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.96000 18.59000 0.37000 1.99032 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37160 11.37060 0.00100 0.00879 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.59600 10.54960 0.04640 0.43983 元大上證50基金 28.92000 28.56000 0.36000 1.26050 元大大中華TMT基金-人民幣 12.65000 12.59000 0.06000 0.47657 元大大中華TMT基金-新台幣 11.39000 11.29000 0.10000 0.88574 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.26000 13.17000 0.09000 0.68337 元大大中華價值指數基金-美元 12.59800 12.49300 0.10500 0.84047 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.93800 16.75100 0.18700 1.11635 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.09400 11.02300 0.07100 0.64411 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.78200 10.66800 0.11400 1.06862 元大中國平衡基金-人民幣 3.07000 3.06000 0.01000 0.32680 元大中國平衡基金-新台幣 13.87000 13.75000 0.12000 0.87273 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.26680 46.27590 -0.00910 -0.01966 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.41050 10.41280 -0.00230 -0.02209 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65430 9.65630 -0.00200 -0.02071 元大中國機會債券基金-新台幣 9.67830 9.63890 0.03940 0.40876 元大巴西指數基金 5.75800 5.57800 0.18000 3.22696 元大巴菲特基金 30.20000 30.30000 -0.10000 -0.33003 元大日經225基金 28.16000 28.48000 -0.32000 -1.12360 元大台商收成基金 24.56000 24.48000 0.08000 0.32680 元大台灣50單日反向1倍基金 12.23000 12.24000 -0.01000 -0.08170 元大台灣50單日正向2倍基金 39.15000 38.95000 0.20000 0.51348 元大台灣中型100基金 33.70000 33.76000 -0.06000 -0.17773 元大台灣加權股價指數基金 25.62000 25.56100 0.05900 0.23082 元大台灣卓越50基金 84.67000 84.83000 -0.16000 -0.18861 元大台灣金融基金 17.59000 17.56000 0.03000 0.17084 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.62000 31.50000 0.12000 0.38095 元大台灣高股息基金 26.36000 26.29000 0.07000 0.26626 元大台灣電子科技基金 37.23000 37.12000 0.11000 0.29634 元大全球ETF成長組合基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 元大全球ETF穩健組合基金 14.87000 14.80000 0.07000 0.47297 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.85000 13.80000 0.05000 0.36232 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837 元大全球不動產證券化基金-美元 12.82200 12.81400 0.00800 0.06243 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.93000 8.85000 0.08000 0.90395 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.81000 6.75000 0.06000 0.88889 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.74000 6.74000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.57100 9.54200 0.02900 0.30392 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 元大全球新興市場精選組合基金 13.73000 13.57000 0.16000 1.17907 元大全球農業商機基金 17.09000 17.06000 0.03000 0.17585 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 元大印尼指數基金 8.43800 8.38400 0.05400 0.64408 元大印度指數基金 9.94400 9.83800 0.10600 1.07745 元大印度基金 12.82000 12.65000 0.17000 1.34387 元大多多基金 20.96000 21.16000 -0.20000 -0.94518 元大多福基金 56.99000 57.16000 -0.17000 -0.29741 元大亞太成長基金 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59540 8.53370 0.06170 0.72302 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09810 7.04710 0.05100 0.72370 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.68500 9.60200 0.08300 0.86440 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.05000 9.93000 0.12000 1.20846 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.05000 9.93000 0.12000 1.20846 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.02700 10.02200 0.00500 0.04989 元大卓越基金 51.82000 52.00000 -0.18000 -0.34615 元大店頭基金 9.18000 9.29000 -0.11000 -1.18407 元大泛歐成長基金 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 元大美元貨幣市場基金-美元 10.24880 10.24720 0.00160 0.01561 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.52650 9.54710 -0.02060 -0.21577 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.56650 31.57410 -0.00760 -0.02407 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.22140 38.66160 -0.44020 -1.13860 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.04190 18.83970 0.20220 1.07327 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.28580 19.71320 -0.42740 -2.16809 元大美國政府7至10年期債券基金 38.64500 38.77730 -0.13230 -0.34118 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.39540 20.35010 0.04530 0.22260 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.91040 18.00540 -0.09500 -0.52762 元大高科技基金 21.09000 21.09000 0.00000 0.00000 元大得利貨幣市場基金 16.24700 16.24640 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.97740 11.97700 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 13.83000 14.12000 -0.29000 -2.05382 元大華夏中小基金 8.11000 8.06000 0.05000 0.62035 元大新中國基金-人民幣 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444 元大新中國基金-美元 9.90000 9.81200 0.08800 0.89686 元大新中國基金-新台幣 9.82000 9.71000 0.11000 1.13285 元大新主流基金 29.23000 29.56000 -0.33000 -1.11637 元大新東協平衡基金-美元 9.36500 9.31900 0.04600 0.49362 元大新東協平衡基金-新台幣 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.26550 10.31040 -0.04490 -0.43548 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.65230 9.67940 -0.02710 -0.27998 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27570 10.27640 -0.00070 -0.00681 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.99280 8.99340 -0.00060 -0.00667 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77710 9.76970 0.00740 0.07574 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.41070 9.40360 0.00710 0.07550 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88930 9.85510 0.03420 0.34703 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.52150 9.48860 0.03290 0.34673 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.53930 9.52620 0.01310 0.13752 元大新興亞洲基金 11.77000 11.63000 0.14000 1.20378 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.10140 9.08630 0.01510 0.16618 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.87520 8.86040 0.01480 0.16704 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.31550 9.27460 0.04090 0.44099 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.08350 9.04360 0.03990 0.44120 元大萬泰貨幣市場基金 15.09560 15.09510 0.00050 0.00331 元大經貿基金 41.38000 41.70000 -0.32000 -0.76739 元大實質多重資產基金-人民幣 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 元大實質多重資產基金-美元 9.46700 9.40400 0.06300 0.66993 元大實質多重資產基金-新台幣 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 元大滬深300單日反向1倍基金 15.38000 15.50000 -0.12000 -0.77419 元大滬深300單日正向2倍基金 14.34000 14.15000 0.19000 1.34276 元大摩臺基金 39.20000 39.37000 -0.17000 -0.43180 元大標普500基金 25.87000 25.90000 -0.03000 -0.11583 元大標普500單日反向1倍基金 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 元大標普500單日正向2倍基金 33.58000 33.70000 -0.12000 -0.35608 元大標智滬深300基金 16.83000 16.91000 -0.08000 -0.47309 元大歐洲50基金 24.86000 24.90000 -0.04000 -0.16064 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.65120 9.60060 0.05060 0.52705 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16960 10.16850 0.00110 0.01082 元大績效基金 60.48000 61.15000 -0.67000 -1.09567 元大韓國KOSPI200基金 21.97000 22.08000 -0.11000 -0.49819 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.96000 16.09000 -0.13000 -0.80796 日盛上選基金 36.74000 37.24000 -0.50000 -1.34264 日盛小而美基金 19.22000 19.55000 -0.33000 -1.68798 日盛中國內需動力基金 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.49300 11.49410 -0.00110 -0.00957 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.67240 9.67330 -0.00090 -0.00930 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.49110 11.47370 0.01740 0.15165 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.66500 9.65030 0.01470 0.15233 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.44290 10.41710 0.02580 0.24767 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.76820 8.74660 0.02160 0.24695 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 日盛日盛基金 14.75000 14.86000 -0.11000 -0.74024 日盛目標收益組合基金(美元) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 日盛全球抗暖化基金 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03070 10.03090 -0.00020 -0.00199 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45240 9.45270 -0.00030 -0.00317 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.86060 9.85090 0.00970 0.09847 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29440 9.28530 0.00910 0.09800 日盛全球新興債券基金A 10.63410 10.61170 0.02240 0.21109 日盛全球新興債券基金B 8.27930 8.26190 0.01740 0.21061 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37590 2.37050 0.00540 0.22780 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65710 1.65330 0.00380 0.22984 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35930 0.35850 0.00080 0.22315 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25140 0.25090 0.00050 0.19928 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.94740 11.90600 0.04140 0.34772 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.22320 8.19470 0.02850 0.34779 日盛亞洲機會基金 7.44000 7.41000 0.03000 0.40486 日盛首選基金 18.50000 18.68000 -0.18000 -0.96360 日盛高科技基金 19.98000 20.27000 -0.29000 -1.43069 日盛貨幣市場基金 14.76350 14.76290 0.00060 0.00406 日盛新台商基金 43.09000 43.44000 -0.35000 -0.80571 日盛精選五虎基金 39.30000 39.79000 -0.49000 -1.23147 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47900 13.47850 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 35.56000 35.95000 -0.39000 -1.08484 台新MSCI中國基金 21.29000 21.14000 0.15000 0.70956 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.83000 17.85000 -0.02000 -0.11204 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.57000 22.53000 0.04000 0.17754 台新大眾貨幣市場基金 14.15530 14.15480 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.34660 10.36310 -0.01650 -0.15922 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56860 10.56900 -0.00040 -0.00378 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10940 10.08210 0.02730 0.27078 台新中國通基金 48.01000 48.43000 -0.42000 -0.86723 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52590 0.52060 0.00530 1.01806 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.12900 15.92400 0.20500 1.28736 台新中國精選中小基金-美元 0.39360 0.39370 -0.00010 -0.02540 台新中國精選中小基金-新台幣 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876 台新主流基金 24.90000 25.06000 -0.16000 -0.63847 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.94000 20.06000 -0.12000 -0.59821 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65350 0.65930 -0.00580 -0.87972 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.92000 15.01000 -0.09000 -0.59960 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48770 0.49200 -0.00430 -0.87398 台新台灣中小基金 37.53000 37.87000 -0.34000 -0.89781 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.78920 9.77410 0.01510 0.15449 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.21870 9.20010 0.01860 0.20217 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.29540 10.27470 0.02070 0.20147 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.46400 10.45990 0.00410 0.03920 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.25600 11.25160 0.00440 0.03911 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 台新印度基金 15.98000 15.71000 0.27000 1.71865 台新亞美短期債券基金 10.94450 10.93010 0.01440 0.13175 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.49100 8.46980 0.02120 0.25030 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28220 0.28230 -0.00010 -0.03542 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.74060 11.71120 0.02940 0.25104 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38480 0.38490 -0.00010 -0.02598 台新真吉利貨幣市場基金 11.08660 11.08630 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 29.98910 30.01690 -0.02780 -0.09261 台新智慧生活基金-美元 10.61690 10.62340 -0.00650 -0.06119 台新智慧生活基金-新台幣 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.56170 8.57020 -0.00850 -0.09918 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.71680 8.70160 0.01520 0.17468 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.15830 9.16740 -0.00910 -0.09926 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33220 9.31590 0.01630 0.17497 台新新興市場債券基金(A類型) 10.77200 10.74430 0.02770 0.25781 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34590 0.34600 -0.00010 -0.02890 台新新興市場債券基金(B類型) 8.06980 8.04900 0.02080 0.25842 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27280 0.27290 -0.00010 -0.03664 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.89000 5.86000 0.03000 0.51195 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.04000 21.02000 0.02000 0.09515 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.63700 10.60900 0.02800 0.26393 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 22.65000 22.55000 0.10000 0.44346 未來資產全球大消費基金 15.84000 15.81000 0.03000 0.18975 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.72540 11.68960 0.03580 0.30626 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.50480 9.47580 0.02900 0.30604 未來資產亞洲新富基金 21.44000 21.44000 0.00000 0.00000 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56100 12.56060 0.00040 0.00318 未來資產阿波羅基金 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128 未來資產新興市場債券基金A 8.81380 8.80450 0.00930 0.10563 未來資產新興市場債券基金B 6.73500 6.72800 0.00700 0.10404 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.06950 11.06850 0.00100 0.00903 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.93700 9.91030 0.02670 0.26942 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34360 9.37340 -0.02980 -0.31792 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58400 10.58320 0.00080 0.00756 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.99720 8.01400 -0.01680 -0.20963 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.12250 9.11110 0.01140 0.12512 永豐中小基金 58.12000 57.98000 0.14000 0.24146 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.73470 1.74120 -0.00650 -0.37331 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28360 2.28070 0.00290 0.12715 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.95440 7.96460 -0.01020 -0.12807 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.16090 10.12160 0.03930 0.38828 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.11000 5.13000 -0.02000 -0.38986 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.08000 23.15000 -0.07000 -0.30238 永豐主流品牌基金 18.30000 18.22000 0.08000 0.43908 永豐永豐基金 37.71000 37.91000 -0.20000 -0.52757 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.96770 9.97210 -0.00440 -0.04412 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.96630 9.97100 -0.00470 -0.04714 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.94030 9.94470 -0.00440 -0.04424 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.94000 9.94440 -0.00440 -0.04425 永豐亞洲民生消費基金 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 永豐南非幣2021保本基金 12.88430 12.88140 0.00290 0.02251 永豐高科技基金 27.27000 27.25000 0.02000 0.07339 永豐貨幣市場基金 13.87700 13.87650 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11190 2.12100 -0.00910 -0.42904 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49920 2.50050 -0.00130 -0.05199 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.83780 7.85360 -0.01580 -0.20118 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47810 10.45650 0.02160 0.20657 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.16110 7.17830 -0.01720 -0.23961 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98260 10.95540 0.02720 0.24828 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.59000 9.42000 0.17000 1.80467 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.65000 7.51000 0.14000 1.86418 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.57000 17.22000 0.35000 2.03252 永豐臺灣加權ETF基金 56.01000 55.84000 0.17000 0.30444 永豐領航科技基金 43.46000 43.57000 -0.11000 -0.25247 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.17000 11.10000 0.07000 0.63063 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 永豐趨勢平衡基金 48.84000 49.47000 -0.63000 -1.27350 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.53740 11.53420 0.00320 0.02774 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.36450 9.35740 0.00710 0.07588 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.61280 9.60560 0.00720 0.07496 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.38310 9.37570 0.00740 0.07893 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.55120 9.54370 0.00750 0.07859 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.37820 9.37240 0.00580 0.06188 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.75610 9.75000 0.00610 0.06256 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.36320 9.35680 0.00640 0.06840 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.61050 9.60390 0.00660 0.06872 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.24000 11.15000 0.09000 0.80717 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666 兆豐國際中小基金 16.61000 16.62000 -0.01000 -0.06017 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.58000 14.42000 0.16000 1.10957 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.51000 19.26000 0.25000 1.29803 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.39000 19.17000 0.22000 1.14763 兆豐國際生命科學基金 16.31000 16.34000 -0.03000 -0.18360 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.39040 10.37430 0.01610 0.15519 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.62970 10.63090 -0.00120 -0.01129 兆豐國際全球基金 32.66000 32.57000 0.09000 0.27633 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25410 10.25250 0.00160 0.01561 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.97840 9.99970 -0.02130 -0.21301 兆豐國際國民基金 22.38000 22.81000 -0.43000 -1.88514 兆豐國際第一基金 13.46000 13.61000 -0.15000 -1.10213 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93070 9.89610 0.03460 0.34963 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90610 7.87860 0.02750 0.34905 兆豐國際萬全基金 20.92000 21.10000 -0.18000 -0.85308 兆豐國際電子基金 26.98000 27.33000 -0.35000 -1.28064 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.62000 22.57000 0.05000 0.22153 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.40000 16.41000 -0.01000 -0.06094 兆豐國際豐台灣基金 32.76000 32.83000 -0.07000 -0.21322 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49720 12.49680 0.00040 0.00320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.07120 11.05320 0.01800 0.16285 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.87950 11.87630 0.00320 0.02694 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.68100 10.67580 0.00520 0.04871 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.44420 11.44010 0.00410 0.03584 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13340 8.12020 0.01320 0.16256 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45790 9.45530 0.00260 0.02750 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00730 9.00290 0.00440 0.04887 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95900 8.95520 0.00380 0.04243 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29280 9.28830 0.00450 0.04845 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 合庫全球新興市場基金 9.32000 9.22000 0.10000 1.08460 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 合庫貨幣市場基金 10.12550 10.12510 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.52510 9.52590 -0.00080 -0.00840 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.77350 9.76970 0.00380 0.03890 合庫新興多重收益基金A類型 10.08590 10.07240 0.01350 0.13403 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.53240 11.52810 0.00430 0.03730 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.46920 13.46160 0.00760 0.05646 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.91330 8.91290 0.00040 0.00449 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.54820 9.54450 0.00370 0.03877 合庫新興多重收益基金B類型 7.96380 7.95310 0.01070 0.13454 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.88780 8.88460 0.00320 0.03602 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12380 10.11810 0.00570 0.05633 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94750 10.94670 0.00080 0.00731 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.98670 9.99590 -0.00920 -0.09204 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80090 9.78310 0.01780 0.18195 安聯中國東協基金 15.39000 15.22000 0.17000 1.11695 安聯中國策略基金 14.85000 14.61000 0.24000 1.64271 安聯中華新思路基金-人民幣 14.72000 14.68000 0.04000 0.27248 安聯中華新思路基金-美元 13.86000 13.83000 0.03000 0.21692 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.96000 12.90000 0.06000 0.46512 安聯台灣大壩基金 29.12000 29.29000 -0.17000 -0.58040 安聯台灣科技基金 49.13000 49.37000 -0.24000 -0.48613 安聯台灣貨幣市場基金 12.48620 12.48580 0.00040 0.00320 安聯台灣智慧基金 32.34000 32.62000 -0.28000 -0.85837 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13480 10.12630 0.00850 0.08394 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.08880 15.07340 0.01540 0.10217 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68720 9.67740 0.00980 0.10127 安聯四季成長組合基金-美元 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.29870 12.29430 0.00440 0.03579 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14910 10.13910 0.01000 0.09863 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26520 12.25320 0.01200 0.09793 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56720 9.55850 0.00870 0.09102 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.40370 9.39450 0.00920 0.09793 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08760 9.07870 0.00890 0.09803 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.02800 12.01190 0.01610 0.13403 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.95270 10.93660 0.01610 0.14721 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62770 10.60950 0.01820 0.17154 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.98730 8.97290 0.01440 0.16048 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.76040 8.74760 0.01280 0.14633 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.47460 8.46010 0.01450 0.17139 安聯全球人口趨勢基金 11.72000 11.62000 0.10000 0.86059 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.94000 37.92000 0.02000 0.05274 安聯全球油礦金趨勢基金 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 安聯全球計量平衡基金 12.89000 12.80000 0.09000 0.70313 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.05000 12.04330 0.00670 0.05563 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46530 10.45940 0.00590 0.05641 安聯全球新興市場基金 17.75000 17.55000 0.20000 1.13960 安聯全球農金趨勢基金 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 23.82000 23.59000 0.23000 0.97499 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01190 10.00500 0.00690 0.06897 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.76970 9.76310 0.00660 0.06760 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.90220 81.73140 0.17080 0.20898 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.20330 12.18380 0.01950 0.16005 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.52610 64.39010 0.13600 0.21121 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.52840 9.51320 0.01520 0.15978 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.55770 2.55600 0.00170 0.06651 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.41820 10.41140 0.00680 0.06531 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17400 2.17060 0.00340 0.15664 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.65120 8.64100 0.01020 0.11804 宏利台灣動力基金 33.68000 33.31000 0.37000 1.11078 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.27300 10.25400 0.01900 0.18529 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.03790 9.99260 0.04530 0.45334 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.12470 8.10970 0.01500 0.18496 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.08490 8.05350 0.03140 0.38989 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 宏利全球債券組合基金 13.02300 13.00010 0.02290 0.17615 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77070 2.76800 0.00270 0.09754 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69270 11.67290 0.01980 0.16962 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69130 8.67670 0.01460 0.16827 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41890 2.41070 0.00820 0.34015 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.90000 10.85960 0.04040 0.37202 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.95170 3.95090 0.00080 0.02025 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63850 0.63830 0.00020 0.03133 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.50000 18.47000 0.03000 0.16243 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70630 11.70590 0.00040 0.00342 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40830 10.40700 0.00130 0.01249 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.11330 10.10350 0.00980 0.09700 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.95410 8.95230 0.00180 0.02011 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.53940 8.53850 0.00090 0.01054 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46210 8.45250 0.00960 0.11358 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.49860 8.49480 0.00380 0.04473 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78160 2.77650 0.00510 0.18368 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40400 0.40330 0.00070 0.17357 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.27810 12.24650 0.03160 0.25803 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92140 0.91990 0.00150 0.16306 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.50410 7.48450 0.01960 0.26187 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07370 2.07010 0.00360 0.17390 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29820 0.29770 0.00050 0.16795 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.20710 9.18270 0.02440 0.26572 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33530 0.33480 0.00050 0.14934 宏利萬利貨幣市場基金 13.63730 13.63690 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.74000 2.73000 0.01000 0.36630 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.44000 12.38000 0.06000 0.48465 宏利臺灣股息收益基金 28.48000 28.28000 0.20000 0.70721 宏利澳幣保本基金 12.02470 12.03110 -0.00640 -0.05320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.83000 11.74000 0.09000 0.76661 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.98130 9.97930 0.00200 0.02004 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.38330 9.36670 0.01660 0.17722 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.78450 8.74500 0.03950 0.45169 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.39610 10.34930 0.04680 0.45220 貝萊德亞美利加收益基金 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 貝萊德新台幣基金 12.93060 12.93040 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 26.76000 26.79000 -0.03000 -0.11198 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20190 11.19560 0.00630 0.05627 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93120 9.88550 0.04570 0.46229 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820 保德信大中華基金-新台幣 29.99000 29.63000 0.36000 1.21498 保德信中小型股基金 49.04000 49.18000 -0.14000 -0.28467 保德信中國中小基金-人民幣 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 保德信中國中小基金-美元 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746 保德信中國中小基金-新臺幣 9.16000 9.05000 0.11000 1.21547 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.39820 9.30140 0.09680 1.04070 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.45250 9.35450 0.09800 1.04762 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.52110 9.42650 0.09460 1.00355 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.25250 10.15060 0.10190 1.00388 保德信中國品牌基金-人民幣 9.33000 9.12000 0.21000 2.30263 保德信中國品牌基金-美元 9.29000 9.08000 0.21000 2.31278 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.06000 9.85000 0.21000 2.13198 保德信台商全方位基金 37.29000 37.35000 -0.06000 -0.16064 保德信全球中小基金 30.67000 30.56000 0.11000 0.35995 保德信全球消費商機基金 18.48000 18.38000 0.10000 0.54407 保德信全球基礎建設基金 12.49000 12.43000 0.06000 0.48270 保德信全球資源基金 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361 保德信全球醫療生化基金-美元 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.58000 33.44000 0.14000 0.41866 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.79250 9.78520 0.00730 0.07460 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57300 10.56450 0.00850 0.08046 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25910 9.22640 0.03270 0.35442 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98220 9.94690 0.03530 0.35488 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24350 8.23050 0.01300 0.15795 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82560 10.80860 0.01700 0.15728 保德信亞太基金 21.82000 21.60000 0.22000 1.01852 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.47500 8.47120 0.00380 0.04486 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.18300 11.17800 0.00500 0.04473 保德信店頭市場基金 35.07000 35.30000 -0.23000 -0.65156 保德信拉丁美洲基金 6.89000 6.70000 0.19000 2.83582 保德信金平衡基金 30.28000 30.25000 0.03000 0.09917 保德信金滿意基金 44.12000 44.49000 -0.37000 -0.83165 保德信科技島基金 27.33000 27.69000 -0.36000 -1.30011 保德信高成長基金 96.96000 96.95000 0.01000 0.01031 保德信第一基金 27.49000 27.61000 -0.12000 -0.43463 保德信貨幣市場基金 15.76170 15.76110 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.59320 10.57450 0.01870 0.17684 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.72640 10.67820 0.04820 0.45139 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.85940 10.83480 0.02460 0.22705 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.29580 10.24440 0.05140 0.50174 保德信新世紀基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.07000 8.06250 0.00750 0.09302 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.85110 10.84090 0.01020 0.09409 保德信新興趨勢組合基金 11.31000 11.12000 0.19000 1.70863 保德信瑞騰基金 15.53990 15.53800 0.00190 0.01223 保德信歐洲組合基金 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.76770 9.76530 0.00240 0.02458 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99550 9.99300 0.00250 0.02502 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.71860 9.70160 0.01700 0.17523 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.82790 9.81440 0.01350 0.13755 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93110 9.92830 0.00280 0.02820 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.93010 9.92730 0.00280 0.02821 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79910 9.79270 0.00640 0.06535 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.80170 9.79530 0.00640 0.06534 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.08110 10.06060 0.02050 0.20377 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.09620 10.09280 0.00340 0.03369 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09530 10.09200 0.00330 0.03270 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.99480 9.98960 0.00520 0.05205 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.99480 9.98960 0.00520 0.05205 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.71070 9.70640 0.00430 0.04430 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.56820 9.56280 0.00540 0.05647 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94470 1.94120 0.00350 0.18030 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63540 2.63030 0.00510 0.19389 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29360 0.29340 0.00020 0.06817 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43210 0.43180 0.00030 0.06948 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40550 8.38580 0.01970 0.23492 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.60630 11.57980 0.02650 0.22885 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.51890 9.50860 0.01030 0.10832 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.61610 11.60120 0.01490 0.12843 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65780 8.66050 -0.00270 -0.03118 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57580 10.57910 -0.00330 -0.03119 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.17360 10.16850 0.00510 0.05015 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10950 10.08800 0.02150 0.21312 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.09640 10.09450 0.00190 0.01882 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65720 10.65510 0.00210 0.01971 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02060 10.00330 0.01730 0.17294 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80570 9.80770 -0.00200 -0.02039 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11000 10.11210 -0.00210 -0.02077 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.79610 9.78110 0.01500 0.15336 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99500 9.98240 0.01260 0.12622 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.65300 10.62720 0.02580 0.24277 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.29060 6.27320 0.01740 0.27737 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.73440 10.70480 0.02960 0.27651 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64610 11.64580 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 20.10000 20.44000 -0.34000 -1.66341 施羅德樂活中小基金-I類型 4578.600004655.91000 -77.31000 -1.66047 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.34220 10.25610 0.08610 0.83950 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.35120 11.27870 0.07250 0.64280 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.59640 10.53020 0.06620 0.62867 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.22580 9.14910 0.07670 0.83833 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.65630 9.59460 0.06170 0.64307 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.45600 9.39700 0.05900 0.62786 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.57220 10.48420 0.08800 0.83936 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.12420 11.05310 0.07110 0.64326 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.06000 10.99090 0.06910 0.62870 柏瑞五國金勢力建設基金 6.42000 6.38000 0.04000 0.62696 柏瑞巨人基金 13.18000 13.25000 -0.07000 -0.52830 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64980 13.64940 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 16.40000 16.27000 0.13000 0.79902 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.51640 13.48270 0.03370 0.24995 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.86980 11.85710 0.01270 0.10711 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.48050 12.46700 0.01350 0.10829 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.99790 8.97540 0.02250 0.25069 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.84710 6.83000 0.01710 0.25037 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.85380 8.84430 0.00950 0.10741 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49730 8.48310 0.01420 0.16739 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84440 10.83260 0.01180 0.10893 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39130 8.38290 0.00840 0.10020 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.04580 12.03290 0.01290 0.10721 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.70950 11.68020 0.02930 0.25085 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.72710 11.70740 0.01970 0.16827 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.36110 11.34880 0.01230 0.10838 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.07360 9.05090 0.02270 0.25080 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.89230 9.88170 0.01060 0.10727 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.71280 9.69650 0.01630 0.16810 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.64530 9.63490 0.01040 0.10794 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49130 9.48180 0.00950 0.10019 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.25870 10.22810 0.03060 0.29918 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.10710 10.08960 0.01750 0.17345 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.99540 9.97920 0.01620 0.16234 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.07560 10.05900 0.01660 0.16503 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.06300 10.03290 0.03010 0.30001 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.86140 9.84430 0.01710 0.17370 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.80230 9.78640 0.01590 0.16247 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.88300 9.86670 0.01630 0.16520 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.23910 10.20850 0.03060 0.29975 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.10710 10.08960 0.01750 0.17345 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.99540 9.97920 0.01620 0.16234 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.07570 10.05910 0.01660 0.16502 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.06300 10.03300 0.03000 0.29901 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.86150 9.84440 0.01710 0.17370 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.80240 9.78640 0.01600 0.16349 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.88300 9.86680 0.01620 0.16419 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.55670 10.51900 0.03770 0.35840 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.71090 11.68250 0.02840 0.24310 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.13450 11.10780 0.02670 0.24037 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.01230 8.98010 0.03220 0.35857 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69950 9.67590 0.02360 0.24390 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.56070 9.53780 0.02290 0.24010 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.27270 10.23600 0.03670 0.35854 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.90420 10.87760 0.02660 0.24454 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.75710 10.73130 0.02580 0.24042 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.01250 8.98030 0.03220 0.35856 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69990 9.67630 0.02360 0.24389 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.56110 9.53820 0.02290 0.24009 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.16000 13.10000 0.06000 0.45802 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.50000 13.45000 0.05000 0.37175 柏瑞拉丁美洲基金 9.47000 9.26000 0.21000 2.26782 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.40050 11.42010 -0.01960 -0.17163 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.49130 7.50410 -0.01280 -0.17057 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.43600 11.39750 0.03850 0.33779 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.07810 11.05300 0.02510 0.22709 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.20840 10.18570 0.02270 0.22286 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.41900 8.39060 0.02840 0.33847 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.46860 9.44720 0.02140 0.22652 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.48690 9.46590 0.02100 0.22185 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.65650 10.63250 0.02400 0.22572 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04290 10.00910 0.03380 0.33769 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.19190 10.16930 0.02260 0.22224 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80960 9.78740 0.02220 0.22682 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.09670 9.06610 0.03060 0.33752 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.96650 8.94340 0.02310 0.25829 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.51100 9.48990 0.02110 0.22234 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.99780 11.95870 0.03910 0.32696 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.43470 11.41400 0.02070 0.18136 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.86870 10.84930 0.01940 0.17881 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.19100 7.16760 0.02340 0.32647 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.99200 8.97570 0.01630 0.18160 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.60300 9.58590 0.01710 0.17839 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.31350 10.27990 0.03360 0.32685 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88590 10.86660 0.01930 0.17761 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73100 9.71340 0.01760 0.18119 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.16970 9.13980 0.02990 0.32714 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.80750 9.79010 0.01740 0.17773 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.10210 11.06640 0.03570 0.32260 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65320 11.62920 0.02400 0.20638 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.69520 10.67350 0.02170 0.20331 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.11770 9.08840 0.02930 0.32239 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64470 9.62490 0.01980 0.20572 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.62960 9.61010 0.01950 0.20291 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98370 10.96120 0.02250 0.20527 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90550 9.87370 0.03180 0.32207 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.19100 10.17030 0.02070 0.20353 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.46540 9.43510 0.03030 0.32114 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.27030 9.24060 0.02970 0.32141 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.86290 9.84270 0.02020 0.20523 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.39320 9.37420 0.01900 0.20268 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.44000 18.34000 0.10000 0.54526 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.23000 17.12000 0.11000 0.64252 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.93500 12.91340 0.02160 0.16727 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.79850 10.78500 0.01350 0.12517 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.69240 11.68200 0.01040 0.08903 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.27560 12.25990 0.01570 0.12806 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.22590 11.21650 0.00940 0.08381 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.86030 9.84800 0.01230 0.12490 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.38670 10.37750 0.00920 0.08865 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.29270 10.27960 0.01310 0.12744 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.27290 10.26430 0.00860 0.08379 柏瑞環球多元資產基金-N類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.18290 10.17390 0.00900 0.08846 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.77020 11.75510 0.01510 0.12845 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.21390 10.20530 0.00860 0.08427 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.16000 14.27000 -0.11000 -0.77085 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.47000 27.09000 0.38000 1.40273 國泰大中華基金 21.28000 21.54000 -0.26000 -1.20706 國泰小龍基金 15.99000 16.11000 -0.12000 -0.74488 國泰中小成長基金 46.35000 46.81000 -0.46000 -0.98270 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.33750 4.30730 0.03020 0.70114 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.65000 19.43000 0.22000 1.13227 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.73900 0.73260 0.00640 0.87360 國泰中國內需增長基金美元級別 0.69880 0.69290 0.00590 0.85149 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13160 2.12930 0.00230 0.10802 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.47810 9.43460 0.04350 0.46107 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.08930 8.05220 0.03710 0.46074 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31000 0.30920 0.00080 0.25873 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.46960 11.46860 0.00100 0.00872 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68770 1.68490 0.00280 0.16618 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.98500 9.94820 0.03680 0.36992 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33010 0.32970 0.00040 0.12132 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.61120 4.57670 0.03450 0.75382 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.88000 20.63000 0.25000 1.21183 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.67420 0.66810 0.00610 0.91304 國泰中港台基金人民幣級別 3.39950 3.36790 0.03160 0.93827 國泰中港台基金台幣級別 15.40000 15.19000 0.21000 1.38249 國泰中港台基金美元級別 0.50320 0.49770 0.00550 1.10508 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.45000 27.83000 -0.38000 -1.36543 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.66000 12.49000 0.17000 1.36109 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.83000 36.75000 -0.92000 -2.50340 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.27530 10.24880 0.02650 0.25857 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.27550 10.24890 0.02660 0.25954 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.27570 10.24920 0.02650 0.25856 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33420 0.33430 -0.00010 -0.02991 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33420 0.33430 -0.00010 -0.02991 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33420 0.33430 -0.00010 -0.02991 國泰台灣貨幣市場基金 12.40780 12.40740 0.00040 0.00322 國泰平衡基金 29.12000 29.20000 -0.08000 -0.27397 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.39620 2.39910 -0.00290 -0.12088 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35370 0.35360 0.00010 0.02828 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47890 0.48280 -0.00390 -0.80779 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.62000 13.57000 0.05000 0.36846 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47130 0.47100 0.00030 0.06369 國泰全球資源基金台幣級別 5.81000 5.81000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.18630 0.18670 -0.00040 -0.21425 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41250 0.41210 0.00040 0.09706 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37380 0.37340 0.00040 0.10712 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43680 0.43640 0.00040 0.09166 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50250 0.50630 -0.00380 -0.75054 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.89000 20.94000 -0.05000 -0.23878 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.73000 21.68000 0.05000 0.23063 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.49780 2.48910 0.00870 0.34952 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.37290 11.29200 0.08090 0.71644 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.27000 10.19700 0.07300 0.71590 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36960 0.36780 0.00180 0.48940 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33380 0.33210 0.00170 0.51189 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49730 0.49900 -0.00170 -0.34068 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.93000 11.85000 0.08000 0.67511 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40140 0.39960 0.00180 0.45045 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.05000 18.97000 0.08000 0.42172 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62010 0.61910 0.00100 0.16152 國泰科技生化基金 37.79000 38.01000 -0.22000 -0.57880 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.89000 26.84000 0.05000 0.18629 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.77340 40.12350 -0.35010 -0.87256 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48220 19.27280 0.20940 1.08651 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.57000 19.99590 -0.42590 -2.12994 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.42270 40.62160 -0.19890 -0.48964 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.43350 41.38690 0.04660 0.11260 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.66240 43.53530 0.12710 0.29195 國泰紐幣2021保本基金 12.08630 12.08310 0.00320 0.02648 國泰紐幣八年期保本基金 12.37270 12.36640 0.00630 0.05094 國泰紐幣保本基金 12.37290 12.37160 0.00130 0.01051 國泰高科技基金 13.93000 14.01000 -0.08000 -0.57102 國泰國泰基金台幣I級別 24.75000 25.05000 -0.30000 -1.19760 國泰國泰基金台幣級別 24.75000 25.05000 -0.30000 -1.19760 國泰富時中國A50基金 18.79000 18.65000 0.14000 0.75067 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33760 0.33720 0.00040 0.11862 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46390 0.46740 -0.00350 -0.74882 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37190 0.37140 0.00050 0.13463 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51120 0.51490 -0.00370 -0.71859 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35000 0.34930 0.00070 0.20040 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48100 0.48410 -0.00310 -0.64036 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.60990 10.58880 0.02110 0.19927 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.65900 7.64380 0.01520 0.19885 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35820 0.35770 0.00050 0.13978 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25660 0.25620 0.00040 0.15613 國泰新興市場基金台幣級別 12.12000 11.98000 0.14000 1.16861 國泰新興市場基金美元級別 0.39480 0.39130 0.00350 0.89445 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23020 2.22970 0.00050 0.02242 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47750 1.47720 0.00030 0.02031 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33930 0.33870 0.00060 0.17715 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36500 0.36430 0.00070 0.19215 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22700 0.22660 0.00040 0.17652 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.42240 10.39810 0.02430 0.23370 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.77580 6.76010 0.01570 0.23225 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.84000 13.85000 -0.01000 -0.07220 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.38000 36.35000 0.03000 0.08253 國泰價值卓越基金 16.62000 16.60000 0.02000 0.12048 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.44000 11.37000 0.07000 0.61566 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39150 0.39030 0.00120 0.30746 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.98130 39.04220 -0.06090 -0.15599 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.45000 20.54000 -0.09000 -0.43817 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.56000 19.34000 0.22000 1.13754 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.59000 19.70000 -0.11000 -0.55838 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.07000 12.06160 0.00840 0.06964 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39540 0.39540 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60020 9.58850 0.01170 0.12202 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.33690 8.29160 0.04530 0.54634 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.63190 10.61900 0.01290 0.12148 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33400 9.28330 0.05070 0.54614 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15950 11.15870 0.00080 0.00717 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85970 9.84190 0.01780 0.18086 第一金大中華基金 28.68000 28.74000 -0.06000 -0.20877 第一金小型精選基金 40.91000 40.80000 0.11000 0.26961 第一金中國世紀基金-人民幣 14.16000 14.09000 0.07000 0.49681 第一金中國世紀基金-美元 8.96470 8.89400 0.07070 0.79492 第一金中國世紀基金-美元-N 8.96560 8.89490 0.07070 0.79484 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.50000 10.39000 0.11000 1.05871 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.50000 10.39000 0.11000 1.05871 第一金中概平衡基金 26.58000 26.87000 -0.29000 -1.07927 第一金台灣貨幣市場基金 15.24510 15.24450 0.00060 0.00394 第一金全家福貨幣市場基金 177.78500 177.77900 0.00600 0.00337 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.08070 10.07120 0.00950 0.09433 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.08080 10.07120 0.00960 0.09532 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.52070 14.48660 0.03410 0.23539 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.52170 14.48720 0.03450 0.23814 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.89000 13.82000 0.07000 0.50651 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.89000 13.82000 0.07000 0.50651 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82390 9.82090 0.00300 0.03055 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82720 9.82410 0.00310 0.03156 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48420 9.46710 0.01710 0.18063 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50860 9.49150 0.01710 0.18016 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.26440 10.26130 0.00310 0.03021 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.91790 9.90000 0.01790 0.18081 第一金全球大趨勢基金 23.87000 23.77000 0.10000 0.42070 第一金全球不動產證券化基金A 8.25090 8.20230 0.04860 0.59252 第一金全球不動產證券化基金B 5.86740 5.83280 0.03460 0.59320 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.49090 9.49140 -0.00050 -0.00527 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.49200 9.49220 -0.00020 -0.00211 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.81120 9.81160 -0.00040 -0.00408 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.81270 9.81290 -0.00020 -0.00204 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.68910 8.65770 0.03140 0.36268 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23490 10.19790 0.03700 0.36282 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.71800 9.72000 -0.00200 -0.02058 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.71700 9.71900 -0.00200 -0.02058 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.99150 7.98920 0.00230 0.02879 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.87600 8.86360 0.01240 0.13990 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.87640 8.86390 0.01250 0.14102 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.13780 11.14010 -0.00230 -0.02065 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.13870 11.14100 -0.00230 -0.02064 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97720 9.97440 0.00280 0.02807 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.77300 14.75230 0.02070 0.14032 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.00420 14.03390 -0.02970 -0.21163 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.02090 14.05140 -0.03050 -0.21706 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587 第一金亞洲科技基金 19.83000 19.67000 0.16000 0.81342 第一金亞洲新興市場基金 13.31000 13.16000 0.15000 1.13982 第一金店頭市場基金 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 第一金創新趨勢基金 26.54000 26.75000 -0.21000 -0.78505 第一金電子基金 36.14000 36.43000 -0.29000 -0.79605 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.69000 20.72000 -0.03000 -0.14479 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.16000 19.17000 -0.01000 -0.05216 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650 統一大中華中小基金(美元) 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816 統一大中華中小基金(新台幣) 13.52000 13.37000 0.15000 1.12191 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 統一大滿貫基金-A類型 36.69000 36.95000 -0.26000 -0.70365 統一大滿貫基金-I類型 36.69000 36.95000 -0.26000 -0.70365 統一大龍印基金 15.73000 15.57000 0.16000 1.02762 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949 統一大龍騰中國基金(美元) 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.81000 10.68000 0.13000 1.21723 統一中小基金 28.64000 29.15000 -0.51000 -1.74957 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.71620 9.71140 0.00480 0.04943 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.17390 9.16530 0.00860 0.09383 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.88310 8.86250 0.02060 0.23244 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.48530 11.47960 0.00570 0.04965 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.77200 10.76180 0.01020 0.09478 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.42750 10.40330 0.02420 0.23262 統一台灣動力基金 19.55000 19.75000 -0.20000 -1.01266 統一全天候基金-A類型 119.53000 119.73000 -0.20000 -0.16704 統一全天候基金-I類型 119.53000 119.73000 -0.20000 -0.16704 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.04650 9.08350 -0.03700 -0.40733 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.84900 8.88120 -0.03220 -0.36256 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.81960 8.84210 -0.02250 -0.25446 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.32250 9.36060 -0.03810 -0.40703 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.11880 9.15200 -0.03320 -0.36276 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.08850 9.11170 -0.02320 -0.25462 統一全球債券組合基金 11.96380 11.95280 0.01100 0.09203 統一全球新科技基金(人民幣) 16.71000 16.69000 0.02000 0.11983 統一全球新科技基金(美元) 15.94000 15.94000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(新台幣) 15.22000 15.17000 0.05000 0.32960 統一亞太基金 26.96000 26.79000 0.17000 0.63457 統一亞洲大金磚基金 13.16000 13.08000 0.08000 0.61162 統一奔騰基金 65.05000 65.36000 -0.31000 -0.47430 統一強棒貨幣市場基金 16.65340 16.65280 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 11.07000 11.01000 0.06000 0.54496 統一強漢基金(美元) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 統一強漢基金(新台幣) 26.48000 26.29000 0.19000 0.72271 統一統信基金 34.69000 34.79000 -0.10000 -0.28744 統一黑馬基金 65.26000 65.34000 -0.08000 -0.12244 統一新亞洲科技能源基金 19.50000 19.47000 0.03000 0.15408 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.04870 8.03660 0.01210 0.15056 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18090 10.16570 0.01520 0.14952 統一經建基金 50.73000 50.77000 -0.04000 -0.07879 統一龍馬基金 77.05000 77.62000 -0.57000 -0.73435 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.77000 24.59000 0.18000 0.73200 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.42000 50.31000 0.11000 0.21864 野村中國機會基金 14.01000 13.92000 0.09000 0.64655 野村巴西基金 5.51000 5.35000 0.16000 2.99065 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.27000 12.13000 0.14000 1.15416 野村台灣高股息基金 22.99000 22.94000 0.05000 0.21796 野村台灣運籌基金 38.45000 39.12000 -0.67000 -1.71268 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.50010 9.47070 0.02940 0.31043 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.44640 9.43020 0.01620 0.17179 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.51120 9.49170 0.01950 0.20544 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70600 9.67610 0.02990 0.30901 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.60240 9.58590 0.01650 0.17213 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.57970 9.56000 0.01970 0.20607 野村平衡基金 20.19000 20.16000 0.03000 0.14881 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.41000 13.40000 0.01000 0.07463 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249 野村全球生技醫療基金 17.94000 17.88000 0.06000 0.33557 野村全球品牌基金 28.97000 28.83000 0.14000 0.48561 野村全球氣候變遷基金 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.07000 13.00000 0.07000 0.53846 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.54000 19.44000 0.10000 0.51440 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.27000 12.23000 0.04000 0.32706 野村全球短期收益基金-美元計價 10.43670 10.41430 0.02240 0.21509 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.34950 10.31880 0.03070 0.29752 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.54260 9.53170 0.01090 0.11436 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.28470 9.28910 -0.00440 -0.04737 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88100 8.87330 0.00770 0.08678 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.14640 11.13340 0.01300 0.11677 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.63620 10.64130 -0.00510 -0.04793 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.23200 10.22330 0.00870 0.08510 野村成長基金 29.21000 29.36000 -0.15000 -0.51090 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.01420 8.96280 0.05140 0.57348 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.01370 8.97600 0.03770 0.42001 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.17160 9.11220 0.05940 0.65187 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.42130 9.36750 0.05380 0.57433 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.33460 9.29560 0.03900 0.41955 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.50100 9.43950 0.06150 0.65152 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.75000 8.63000 0.12000 1.39050 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.52000 12.35000 0.17000 1.37652 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.53960 9.46990 0.06970 0.73602 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.58500 9.54310 0.04190 0.43906 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.68600 9.62600 0.06000 0.62331 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.04090 9.96700 0.07390 0.74145 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.00250 9.95880 0.04370 0.43881 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.11440 10.05170 0.06270 0.62378 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.61310 8.57440 0.03870 0.45134 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.20600 9.16270 0.04330 0.47257 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.05830 9.03100 0.02730 0.30229 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.05090 12.99240 0.05850 0.45026 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.08290 12.02680 0.05610 0.46646 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.83620 9.80660 0.02960 0.30184 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.21700 10.20090 0.01610 0.15783 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86390 9.86210 0.00180 0.01825 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41830 9.40430 0.01400 0.14887 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.18060 11.16400 0.01660 0.14869 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.16350 10.11980 0.04370 0.43183 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.22750 11.18280 0.04470 0.39972 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72270 10.69390 0.02880 0.26931 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.50140 10.45670 0.04470 0.42748 野村泰國基金 40.63000 39.68000 0.95000 2.39415 野村高科技基金 12.71000 12.62000 0.09000 0.71315 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.23740 10.18000 0.05740 0.56385 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.41660 10.37340 0.04320 0.41645 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.60470 10.58420 0.02050 0.19368 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.76540 9.73440 0.03100 0.31846 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.68580 9.63270 0.05310 0.55125 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.57300 9.53780 0.03520 0.36906 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.94050 11.89130 0.04920 0.41375 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.05790 13.04060 0.01730 0.13266 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.87810 10.84350 0.03460 0.31909 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.79570 10.73660 0.05910 0.55045 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.91890 10.87780 0.04110 0.37783 野村貨幣市場基金 16.26050 16.25990 0.00060 0.00369 野村新馬基金 15.93000 15.80000 0.13000 0.82278 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.01650 0.00000 10.01650 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.01650 0.00000 10.01650 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.01650 0.00000 10.01650 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.81750 0.00000 9.81750 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.79520 0.00000 9.79520 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80590 0.00000 9.80590 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.81750 0.00000 9.81750 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.79520 0.00000 9.79520 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80590 0.00000 9.80590 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.98870 0.00000 9.98870 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.98870 0.00000 9.98870 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.98870 0.00000 9.98870 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.98870 0.00000 9.98870 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.98870 0.00000 9.98870 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.98870 0.00000 9.98870 0.00000 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.07090 10.05420 0.01670 0.16610 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.97070 7.95940 0.01130 0.14197 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77080 11.75400 0.01680 0.14293 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.54000 7.58000 -0.04000 -0.52770 野村精選貨幣市場基金 12.07600 12.07580 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.53000 12.47000 0.06000 0.48115 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.66000 11.60000 0.06000 0.51724 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.45000 11.29000 0.16000 1.41718 野村歐洲高股息基金季配型 8.05000 7.96000 0.09000 1.13065 野村歐洲高股息基金累積型 11.40000 11.28000 0.12000 1.06383 野村積極成長基金 12.33000 12.39000 -0.06000 -0.48426 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.47000 35.65000 -0.18000 -0.50491 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23180 10.21690 0.01490 0.14584 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.59090 8.57480 0.01610 0.18776 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.91480 7.91030 0.00450 0.05689 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.85140 7.83850 0.01290 0.16457 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.59820 11.57610 0.02210 0.19091 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.44730 10.44130 0.00600 0.05746 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.39560 10.37850 0.01710 0.16476 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604 野村環球基金-人民幣計價 16.26000 16.21000 0.05000 0.30845 野村環球基金-美元計價 12.72000 12.68000 0.04000 0.31546 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.74000 17.64000 0.10000 0.56689 野村鴻利基金 23.25000 23.29000 -0.04000 -0.17175 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85570 16.85550 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 20.87000 21.24000 -0.37000 -1.74200 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.72000 13.52000 0.20000 1.47929 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.13420 10.11860 0.01560 0.15417 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.29630 13.27620 0.02010 0.15140 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.74000 13.74000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.18000 35.34000 -0.16000 -0.45274 富邦NASDAQ-100基金 30.85000 30.88000 -0.03000 -0.09715 富邦上証180基金 28.73000 28.46000 0.27000 0.94870 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21330 0.21240 0.00090 0.42373 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.56000 6.51000 0.05000 0.76805 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.63000 7.69000 -0.06000 -0.78023 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.86000 37.32000 0.54000 1.44695 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.63400 11.57770 0.05630 0.48628 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.78020 10.72550 0.05470 0.51000 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.42620 10.33310 0.09310 0.90099 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.19520 10.14580 0.04940 0.48690 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.37150 9.32390 0.04760 0.51052 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.07140 8.99030 0.08110 0.90208 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.46240 20.46490 -0.00250 -0.01222 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.30830 11.30720 0.00110 0.00973 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.44740 10.40200 0.04540 0.43645 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.69840 12.67380 0.02460 0.19410 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87060 1.86810 0.00250 0.13383 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.30790 9.28990 0.01800 0.19376 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41840 1.41640 0.00200 0.14120 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.68860 11.68170 0.00690 0.05907 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71060 1.70900 0.00160 0.09362 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11870 10.11270 0.00600 0.05933 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49970 1.49830 0.00140 0.09344 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.60000 14.52000 0.08000 0.55096 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.45000 23.69000 -0.24000 -1.01309 富邦日本東証基金 22.29000 22.38000 -0.09000 -0.40214 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.22000 43.16000 0.06000 0.13902 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.51000 49.35000 0.16000 0.32421 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.35000 52.10000 0.25000 0.47985 富邦台灣心基金 23.89000 23.87000 0.02000 0.08379 富邦台灣釆吉50基金 49.47000 49.15000 0.32000 0.65107 富邦台灣科技指數基金 54.21000 53.77000 0.44000 0.81830 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.03250 41.37730 -0.34480 -0.83331 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.24080 41.23030 0.01050 0.02547 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29310 0.29200 0.00110 0.37671 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.48550 2.48770 -0.00220 -0.08844 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33880 0.33860 0.00020 0.05907 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.53530 10.52940 0.00590 0.05603 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.15960 2.16140 -0.00180 -0.08328 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32500 0.32480 0.00020 0.06158 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.09330 9.08830 0.00500 0.05502 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.73000 23.59000 0.14000 0.59347 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.39000 14.45000 -0.06000 -0.41522 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.87000 30.64000 0.23000 0.75065 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63460 15.63410 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 68.20000 68.39000 -0.19000 -0.27782 富邦科技基金 26.88000 26.91000 -0.03000 -0.11148 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.43800 40.45130 -0.01330 -0.03288 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.22380 40.53640 -0.31260 -0.77116 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.29470 39.43400 -0.13930 -0.35325 富邦恒生國企ETF基金 20.14000 20.08000 0.06000 0.29880 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.57000 27.50000 0.07000 0.25455 富邦高成長基金 26.06000 26.01000 0.05000 0.19223 富邦基金 14.13000 14.13000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 富邦富時歐洲ETF基金 20.81000 20.81000 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40880 0.40820 0.00060 0.14699 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.22770 12.22730 0.00040 0.00327 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.49110 9.49080 0.00030 0.00316 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30440 0.30400 0.00040 0.13158 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.84190 8.84170 0.00020 0.00226 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.45360 9.45360 0.00000 0.00000 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.94290 9.91580 0.02710 0.27330 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.38200 9.38200 0.00000 0.00000 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.85450 9.82760 0.02690 0.27372 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.41000 20.34000 0.07000 0.34415 富邦精準基金 49.67000 49.58000 0.09000 0.18152 富邦精銳中小基金 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.72000 19.84000 -0.12000 -0.60484 富邦臺灣公司治理100基金 21.95000 21.84000 0.11000 0.50366 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.51000 7.52000 -0.01000 -0.13298 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.72000 15.71000 0.01000 0.06365 富邦標普美國特別股ETF基金 20.53000 20.43000 0.10000 0.48948 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.37560 10.37030 0.00530 0.05111 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.39460 10.37500 0.01960 0.18892 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.50610 10.45200 0.05410 0.51760 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.11270 10.10750 0.00520 0.05145 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.08470 10.06580 0.01890 0.18776 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.17460 10.12220 0.05240 0.51767 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.01000 30.99000 0.02000 0.06454 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61070 8.59160 0.01910 0.22231 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.08120 9.05900 0.02220 0.24506 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83410 8.81120 0.02290 0.25990 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.52260 9.50150 0.02110 0.22207 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.47510 9.45190 0.02320 0.24545 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.21760 9.19380 0.02380 0.25887 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.28270 9.25900 0.02370 0.25597 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49500 8.50580 -0.01080 -0.12697 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.46080 9.47080 -0.01000 -0.10559 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.97030 8.97920 -0.00890 -0.09912 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.50560 10.51890 -0.01330 -0.12644 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.20650 10.21720 -0.01070 -0.10473 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.74640 9.75530 -0.00890 -0.09123 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.08770 9.09570 -0.00800 -0.08795 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.57260 9.58090 -0.00830 -0.08663 富達卓越領航全球組合基金 15.37000 15.26000 0.11000 0.72084 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.72020 8.73010 -0.00990 -0.11340 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36660 9.37520 -0.00860 -0.09173 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07620 9.08340 -0.00720 -0.07927 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.87390 9.88530 -0.01140 -0.11532 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.77840 9.78750 -0.00910 -0.09298 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.51030 9.51850 -0.00820 -0.08615 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.16080 9.16770 -0.00690 -0.07526 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.57370 9.58100 -0.00730 -0.07619 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.51130 9.49130 0.02000 0.21072 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.02380 8.99920 0.02460 0.27336 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.64490 8.60980 0.03510 0.40767 富蘭克林華美中華基金 13.91000 13.83000 0.08000 0.57845 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.53000 21.78000 -0.25000 -1.14784 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.79000 20.80000 -0.01000 -0.04808 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.95730 7.93780 0.01950 0.24566 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.09320 9.08140 0.01180 0.12994 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74400 9.73150 0.01250 0.12845 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.29700 9.27430 0.02270 0.24476 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01700 11.01720 -0.00020 -0.00182 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74580 8.74600 -0.00020 -0.00229 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.19640 9.19650 -0.00010 -0.00109 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.10410 13.10250 0.00160 0.01221 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.27110 10.26990 0.00120 0.01168 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.07050 10.06870 0.00180 0.01788 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67310 7.67170 0.00140 0.01825 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.15100 9.14940 0.00160 0.01749 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.65350 10.63750 0.01600 0.15041 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58050 7.56910 0.01140 0.15061 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.05940 9.04580 0.01360 0.15035 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37150 10.35690 0.01460 0.14097 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.72430 7.71330 0.01100 0.14261 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20050 8.18850 0.01200 0.14655 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.21120 9.20820 0.00300 0.03258 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94180 9.93860 0.00320 0.03220 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.57990 12.56150 0.01840 0.14648 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.79000 8.87000 -0.08000 -0.90192 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.14000 11.24000 -0.10000 -0.88968 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.39840 13.32960 0.06880 0.51614 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.05000 9.93000 0.12000 1.20846 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821 富蘭克林華美第一富基金 42.61000 42.86000 -0.25000 -0.58329 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29930 10.29890 0.00040 0.00388 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.17000 14.20000 -0.03000 -0.21127 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.44000 15.41000 0.03000 0.19468 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.02250 7.99290 0.02960 0.37033 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.06080 10.95820 0.10260 0.93629 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.62650 9.61990 0.00660 0.06861 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.97280 10.96520 0.00760 0.06931 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.96250 6.95010 0.01240 0.17841 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.15750 9.14910 0.00840 0.09181 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.19310 10.18370 0.00940 0.09230 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.59950 10.58070 0.01880 0.17768 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.26000 20.26000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.60100 11.59850 0.00250 0.02155 復華人生目標基金 40.29950 40.29760 0.00190 0.00471 復華大中華中小策略基金 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 復華中小精選基金 81.87000 81.49000 0.38000 0.46631 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.86000 8.78000 0.08000 0.91116 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.27000 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11.52370 11.51800 0.00570 0.04949 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.54660 10.51540 0.03120 0.29671 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.59310 10.53290 0.06020 0.57154 景順主流基金 18.90000 19.29000 -0.39000 -2.02177 景順台灣科技基金 32.88000 33.66000 -0.78000 -2.31729 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 景順全球科技基金 22.78000 22.64000 0.14000 0.61837 景順全球康健基金 18.74000 18.64000 0.10000 0.53648 景順貨幣市場基金 15.93220 15.93170 0.00050 0.00314 景順潛力基金 34.73000 35.52000 -0.79000 -2.22410 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.35000 15.35000 0.00000 0.00000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.29000 14.25000 0.04000 0.28070 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.94000 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B(人民幣) 9.69510 9.68720 0.00790 0.08155 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.66900 9.61970 0.04930 0.51249 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.85150 9.84330 0.00820 0.08331 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.79790 9.74770 0.05020 0.51499 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.61180 9.60390 0.00790 0.08226 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.55330 9.50420 0.04910 0.51661 華頓中小型基金 28.04000 28.13000 -0.09000 -0.31994 華頓中國多重機會平衡基金 12.30320 12.25500 0.04820 0.39331 華頓台灣基金 31.87000 31.73000 0.14000 0.44122 華頓平安貨幣市場基金 11.51510 11.51480 0.00030 0.00261 華頓全球時尚精品基金 18.19000 18.17000 0.02000 0.11007 華頓全球高收益債券基金A 13.40250 13.37400 0.02850 0.21310 華頓全球高收益債券基金B 8.35430 8.33660 0.01770 0.21232 華頓全球黑鑽油源基金 5.91000 5.89000 0.02000 0.33956 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.76670 2.73940 0.02730 0.99657 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.53270 12.33770 0.19500 1.58052 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40800 0.40280 0.00520 1.29096 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.58800 11.53640 0.05160 0.44728 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.55600 10.51940 0.03660 0.34793 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.43540 10.32930 0.10610 1.02718 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.44360 9.34750 0.09610 1.02808 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.69270 10.61290 0.07980 0.75192 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.71640 9.64810 0.06830 0.70791 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.99000 11.86000 0.13000 1.09612 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.46000 10.28000 0.18000 1.75097 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.26000 11.10000 0.16000 1.44144 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47430 2.47420 0.00010 0.00404 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03120 2.03800 -0.00680 -0.33366 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.69610 11.64890 0.04720 0.40519 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.53490 9.49640 0.03850 0.40542 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36420 0.36310 0.00110 0.30295 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30320 0.30260 0.00060 0.19828 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.45000 3.40000 0.05000 1.47059 匯豐中國動力基金(台幣) 15.60000 15.31000 0.29000 1.89419 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐台灣精典基金 24.94000 24.98000 -0.04000 -0.16013 匯豐全球趨勢組合基金 12.53000 12.45000 0.08000 0.64257 匯豐全球關鍵資源基金 8.42000 8.36000 0.06000 0.71770 匯豐安富基金 25.92000 25.91000 0.01000 0.03860 匯豐成功基金 40.92000 40.81000 0.11000 0.26954 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54720 2.55410 -0.00690 -0.27015 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32740 2.33460 -0.00720 -0.30840 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.48000 11.46580 0.01420 0.12385 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.88260 7.86820 0.01440 0.18302 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37630 0.37620 0.00010 0.02658 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33650 0.33630 0.00020 0.05947 匯豐金磚動力基金 13.99000 13.76000 0.23000 1.67151 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97790 14.97770 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.10000 5.06000 0.04000 0.79051 匯豐新鑽動力基金 10.98000 10.80000 0.18000 1.66667 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.52430 5.43980 0.08450 1.55337 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.09820 9.01390 0.08430 0.93522 匯豐龍鳳基金-A類型 53.65000 53.72000 -0.07000 -0.13031 匯豐龍鳳基金-I類型 53.65000 53.72000 -0.07000 -0.13031 匯豐龍騰電子基金 38.70000 38.92000 -0.22000 -0.56526 匯豐雙高收益債券組合基金 12.27170 12.25900 0.01270 0.10360 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.93000 21.01000 -0.08000 -0.38077 新光中國成長基金(人民幣) 11.24000 11.18000 0.06000 0.53667 新光中國成長基金(美元) 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 新光中國成長基金(新臺幣) 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.46480 10.40850 0.05630 0.54090 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.80820 9.81100 -0.00280 -0.02854 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.07290 10.07470 -0.00180 -0.01787 新光台灣富貴基金 23.65000 23.71000 -0.06000 -0.25306 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.31000 12.21000 0.10000 0.81900 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.95000 11.85000 0.10000 0.84388 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98570 10.00440 -0.01870 -0.18692 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.71980 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-0.03000 -0.32859 新光特選內需收益ETF基金 20.44000 20.36000 0.08000 0.39293 新光創新科技基金 15.94000 15.99000 -0.05000 -0.31270 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.71660 9.68670 0.02990 0.30867 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99370 9.99550 -0.00180 -0.01801 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.65930 9.65040 0.00890 0.09222 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.23130 9.20300 0.02830 0.30751 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.50090 9.50260 -0.00170 -0.01789 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.18100 9.17250 0.00850 0.09267 新光澳幣八年期保本基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 新光澳幣保本基金 11.84000 11.85000 -0.01000 -0.08439 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98490 9.99250 -0.00760 -0.07606 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.74470 9.75210 -0.00740 -0.07588 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73760 9.72880 0.00880 0.09045 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.93700 9.92800 0.00900 0.09065 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.87300 9.87330 -0.00030 -0.00304 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67280 9.67310 -0.00030 -0.00310 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64050 9.63940 0.00110 0.01141 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84080 9.83970 0.00110 0.01118 瑞銀全球創新趨勢基金 7.58000 7.57000 0.01000 0.13210 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 8.92000 0.09000 1.00897 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.58890 9.57060 0.01830 0.19121 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.22090 9.20330 0.01760 0.19124 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.56600 9.54150 0.02450 0.25677 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.24840 9.22470 0.02370 0.25692 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.32290 9.30090 0.02200 0.23654 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.70510 9.68180 0.02330 0.24066 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.58060 13.52510 0.05550 0.41035 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.38660 8.35230 0.03430 0.41067 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.23460 37.41300 -0.17840 -0.47684 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.48280 38.74440 -0.26160 -0.67519 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.26280 39.48250 -0.21970 -0.55645 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16310 11.16210 0.00100 0.00896 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01960 10.00140 0.01820 0.18197 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.87250 13.80230 0.07020 0.50861 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.49330 10.45050 0.04280 0.40955 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177 群益大印度基金-人民幣 14.00020 13.83000 0.17020 1.23066 群益大印度基金-美元 13.32490 13.17590 0.14900 1.13085 群益大印度基金-新臺幣 12.58000 12.41000 0.17000 1.36986 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.69840 12.72390 -0.02550 -0.20041 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.39280 12.42990 -0.03710 -0.29847 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.77650 11.80010 -0.02360 -0.20000 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.48820 10.51960 -0.03140 -0.29849 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.19010 10.21050 -0.02040 -0.19979 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.11150 9.13880 -0.02730 -0.29873 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.83500 9.85480 -0.01980 -0.20092 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.08870 9.11600 -0.02730 -0.29947 群益中小型股基金 51.67000 52.28000 -0.61000 -1.16679 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.00030 9.96460 0.03570 0.35827 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.39570 9.37140 0.02430 0.25930 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.77660 8.73000 0.04660 0.53379 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.83960 8.80800 0.03160 0.35876 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.30500 8.28350 0.02150 0.25955 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.75850 7.71730 0.04120 0.53387 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.84130 10.84200 -0.00070 -0.00646 群益中國高收益債券基金-美元 10.54430 10.55170 -0.00740 -0.07013 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76580 9.75460 0.01120 0.11482 群益中國新機會基金N-人民幣 9.58670 9.53410 0.05260 0.55170 群益中國新機會基金N-美元 8.90850 8.86830 0.04020 0.45330 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389 群益中國新機會基金-人民幣 8.50190 8.45530 0.04660 0.55113 群益中國新機會基金-美元 9.52530 9.48240 0.04290 0.45242 群益中國新機會基金-新臺幣 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951 群益平衡王基金 19.68850 19.79820 -0.10970 -0.55409 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.95000 5.99000 -0.04000 -0.66778 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.90510 10.93680 -0.03170 -0.28985 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.53400 10.57500 -0.04100 -0.38771 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.81970 9.84820 -0.02850 -0.28939 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.48560 9.52250 -0.03690 -0.38750 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.14460 10.10220 0.04240 0.41971 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.94320 9.90090 0.04230 0.42723 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.53480 9.49500 0.03980 0.41917 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.44300 9.40280 0.04020 0.42753 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.20330 10.16070 0.04260 0.41926 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.25510 10.21140 0.04370 0.42795 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.70290 9.66230 0.04060 0.42019 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.10340 10.06030 0.04310 0.42842 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.18620 10.15990 0.02630 0.25886 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.40850 7.38930 0.01920 0.25984 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.07750 10.07830 -0.00080 -0.00794 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98620 9.98570 0.00050 0.00501 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.14440 10.13140 0.01300 0.12831 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.07750 10.07830 -0.00080 -0.00794 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98620 9.98570 0.00050 0.00501 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.14440 10.13130 0.01310 0.12930 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.07760 10.07830 -0.00070 -0.00695 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98620 9.98570 0.00050 0.00501 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.14440 10.13140 0.01300 0.12831 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.07760 10.07830 -0.00070 -0.00695 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98620 9.98570 0.00050 0.00501 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.14440 10.13130 0.01310 0.12930 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 群益全球關鍵生技基金-美元 15.88840 15.90250 -0.01410 -0.08867 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.61000 15.58000 0.03000 0.19255 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.83000 10.57000 0.26000 2.45979 群益印度中小基金N-美元 9.77300 9.62950 0.14350 1.49021 群益印度中小基金N-新臺幣 9.20000 9.04000 0.16000 1.76991 群益印度中小基金-人民幣 15.57350 15.32970 0.24380 1.59038 群益印度中小基金-美元 13.97790 13.77260 0.20530 1.49064 群益印度中小基金-新臺幣 16.10000 15.82000 0.28000 1.76991 群益多利策略組合基金 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 群益多重收益組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益多重資產組合基金 15.61000 15.57000 0.04000 0.25690 群益安家基金 26.96710 27.15550 -0.18840 -0.69378 群益安穩貨幣市場基金 16.07820 16.07760 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 24.24000 24.21000 0.03000 0.12392 群益亞太中小基金 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528 群益亞太新趨勢平衡基金 17.17000 17.07000 0.10000 0.58582 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.72390 9.70920 0.01470 0.15140 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.49500 7.48360 0.01140 0.15233 群益店頭市場基金 108.43000 108.90000 -0.47000 -0.43159 群益東方盛世基金 9.25000 9.18000 0.07000 0.76253 群益東協成長基金-人民幣 13.13800 13.08200 0.05600 0.42807 群益東協成長基金-美元 11.67030 11.63200 0.03830 0.32926 群益東協成長基金-新臺幣 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.25560 11.24920 0.00640 0.05689 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.69280 10.68540 0.00740 0.06925 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.16000 10.13960 0.02040 0.20119 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.91020 9.90460 0.00560 0.05654 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.41790 9.41140 0.00650 0.06907 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.94640 8.92850 0.01790 0.20048 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.69830 9.69290 0.00540 0.05571 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.58560 9.57900 0.00660 0.06890 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.99460 9.97460 0.02000 0.20051 群益長安基金 30.43000 30.62000 -0.19000 -0.62051 群益美國新創亮點基金-美元 15.24010 15.22690 0.01320 0.08669 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.65000 14.60000 0.05000 0.34247 群益真善美基金 17.38570 17.52850 -0.14280 -0.81467 群益馬拉松基金A類型 131.88000 132.24000 -0.36000 -0.27223 群益深証中小板基金 13.59000 13.52000 0.07000 0.51775 群益創新科技基金 34.76000 34.92000 -0.16000 -0.45819 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.08600 10.02340 0.06260 0.62454 群益華夏盛世基金N-美元 9.39380 9.34470 0.04910 0.52543 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730 群益華夏盛世基金-人民幣 10.98360 10.91540 0.06820 0.62481 群益華夏盛世基金-美元 10.35810 10.30390 0.05420 0.52601 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.01000 16.87000 0.14000 0.82988 群益奧斯卡基金 28.98000 29.23000 -0.25000 -0.85529 群益新興金鑽基金-美元 12.31180 12.27160 0.04020 0.32759 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 群益葛萊美基金 24.88000 25.33000 -0.45000 -1.77655 群益道瓊美國地產ETF基金 20.08000 20.21000 -0.13000 -0.64325 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.19000 8.20000 -0.01000 -0.12195 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.82000 13.80000 0.02000 0.14493 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.74690 11.71400 0.03290 0.28086 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.32440 11.31670 0.00770 0.06804 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.24700 11.23700 0.01000 0.08899 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.62700 8.60290 0.02410 0.28014 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.18900 9.18270 0.00630 0.06861 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.80050 8.79270 0.00780 0.08871 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.15700 10.15010 0.00690 0.06798 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.68000 30.81000 -0.13000 -0.42194 德信中國精選成長基金 11.31000 11.16000 0.15000 1.34409 德信台灣主流中小基金 20.24000 20.31000 -0.07000 -0.34466 德信新興股票組合基金 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154 德信萬保貨幣市場基金 11.92870 11.92830 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.77540 10.76740 0.00800 0.07430 德信數位時代基金 28.29000 28.41000 -0.12000 -0.42239 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65700 11.65650 0.00050 0.00429 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.52000 16.77000 -0.25000 -1.49076 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.53000 19.48000 0.05000 0.25667 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.21340 10.20980 0.00360 0.03526 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.52800 14.50470 0.02330 0.16064 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.05060 8.00480 0.04580 0.57216 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.90370 10.86930 0.03440 0.31649 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.15340 11.11820 0.03520 0.31660 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.84450 12.76890 0.07560 0.59206 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.64000 18.51000 0.13000 0.70232 摩根中小基金 24.81000 25.25000 -0.44000 -1.74257 摩根中國A股基金 14.22000 13.98000 0.24000 1.71674 摩根中國A股基金(美元) 11.22000 11.06000 0.16000 1.44665 摩根中國亮點基金 14.04000 13.90000 0.14000 1.00719 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.23500 11.05240 0.18260 1.65213 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.37790 12.21180 0.16610 1.36016 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.53220 9.39660 0.13560 1.44308 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.56520 12.36110 0.20410 1.65115 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.32510 14.13340 0.19170 1.35636 摩根台灣金磚基金-累積型 21.12000 21.37000 -0.25000 -1.16986 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.12000 21.37000 -0.25000 -1.16986 摩根台灣增長基金 52.61000 52.77000 -0.16000 -0.30320 摩根平衡基金 28.49000 28.48000 0.01000 0.03511 摩根全球α基金 19.39000 19.34000 0.05000 0.25853 摩根全球平衡基金 15.40750 15.27770 0.12980 0.84960 摩根全球發現基金 12.79000 12.72000 0.07000 0.55031 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.71930 9.71880 0.00050 0.00514 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66260 10.67210 -0.00950 -0.08902 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09150 10.09660 -0.00510 -0.05051 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35910 11.35860 0.00050 0.00440 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.95640 9.96150 -0.00510 -0.05120 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.52100 10.40770 0.11330 1.08862 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.45670 13.31190 0.14480 1.08775 摩根亞洲基金 57.13000 56.38000 0.75000 1.33026 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.36750 8.31420 0.05330 0.64107 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.71410 9.66360 0.05050 0.52258 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.61750 8.57200 0.04550 0.53080 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07650 11.99910 0.07740 0.64505 摩根東方內需機會基金 18.10000 17.86000 0.24000 1.34378 摩根東方科技基金 36.49000 36.18000 0.31000 0.85683 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.81000 9.66000 0.15000 1.55280 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.12000 10.01000 0.11000 1.09890 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.59000 9.48000 0.11000 1.16034 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.46000 11.29000 0.17000 1.50576 摩根金龍收成基金 22.90000 22.63000 0.27000 1.19311 摩根第一貨幣市場基金 15.07410 15.07370 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 14.98000 14.82000 0.16000 1.07962 摩根新金磚五國基金 11.59000 11.43000 0.16000 1.39983 摩根新絲路基金 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727 摩根新興35基金 13.58000 13.37000 0.21000 1.57068 摩根新興日本基金 25.01000 24.76000 0.25000 1.00969 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.50130 7.48440 0.01690 0.22580 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.77700 9.76440 0.01260 0.12904 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.52830 9.51260 0.01570 0.16504 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.71910 10.69710 0.02200 0.20566 摩根新興科技基金 59.00000 59.92000 -0.92000 -1.53538 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.35280 8.33780 0.01500 0.17990 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.55350 10.53450 0.01900 0.18036 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.69970 8.60880 0.09090 1.05590 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.44570 9.37080 0.07490 0.79929 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.90400 8.83310 0.07090 0.80266 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.94520 9.84140 0.10380 1.05473 摩根龍揚基金 34.24000 33.84000 0.40000 1.18203 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 摩根環球股票收益基金-累積型 11.28000 11.20000 0.08000 0.71429 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31020 9.28740 0.02280 0.24549 摩根總收益組合基金-累積型 11.21390 11.18640 0.02750 0.24583 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.65000 26.88000 -0.23000 -0.85565 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.58930 11.56920 0.02010 0.17374 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.91790 10.89980 0.01810 0.16606 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90960 9.87460 0.03500 0.35444 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12590 10.10820 0.01770 0.17511 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.58910 9.57320 0.01590 0.16609 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.69790 8.66720 0.03070 0.35421 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.38770 10.37090 0.01680 0.16199 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.40750 10.36230 0.04520 0.43620 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.77980 9.78930 -0.00950 -0.09704 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.89100 9.87340 0.01760 0.17826 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.56210 9.57130 -0.00920 -0.09612 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.67040 9.65320 0.01720 0.17818 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.33930 11.36140 -0.02210 -0.19452 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.12770 11.15020 -0.02250 -0.20179 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.25480 10.25160 0.00320 0.03121 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.78280 10.80390 -0.02110 -0.19530 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.56530 10.58670 -0.02140 -0.20214 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.73920 9.73620 0.00300 0.03081 聯邦金鑽平衡基金 25.09990 25.33350 -0.23360 -0.92210 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.78750 9.79840 -0.01090 -0.11124 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.06670 10.05040 0.01630 0.16218 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.78750 9.79840 -0.01090 -0.11124 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.06670 10.05040 0.01630 0.16218 聯邦貨幣市場基金 13.15830 13.15790 0.00040 0.00304 聯邦精選科技基金 13.47000 13.60000 -0.13000 -0.95588 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.02000 15.98300 0.03700 0.23150 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.90300 12.96710 -0.06410 -0.49433 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.54860 12.55740 -0.00880 -0.07008 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.05290 12.06140 -0.00850 -0.07047 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71760 11.71200 0.00560 0.04781 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.05570 11.03260 0.02310 0.20938 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49990 10.49490 0.00500 0.04764 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.64750 8.62940 0.01810 0.20975 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.93000 38.17000 -0.24000 -0.62877 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.51000 -0.01000 -0.06447 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.63000 12.63000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.02000 8.01000 0.01000 0.12484 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.43000 15.48000 -0.05000 -0.32300 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.39000 15.45000 -0.06000 -0.38835 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.57000 20.56000 0.01000 0.04864 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.73000 18.71000 0.02000 0.10689 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.64000 15.64000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.40000 16.37000 0.03000 0.18326 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.44000 15.43000 0.01000 0.06481 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.06000 14.05000 0.01000 0.07117 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.75000 14.74000 0.01000 0.06784 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.37000 18.38000 -0.01000 -0.05441 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.26000 17.26000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.47000 13.48000 -0.01000 -0.07418 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.34000 13.34000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.56000 14.57000 -0.01000 -0.06863 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 聯博貨幣市場基金 14.99260 14.99230 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.52090 10.50020 0.02070 0.19714 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.89980 13.88990 0.00990 0.07127 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.65520 7.64010 0.01510 0.19764 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.93000 13.94000 -0.01000 -0.07174 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.98000 13.98000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 瀚亞菁華基金 24.21000 24.26000 -0.05000 -0.20610 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.07430 13.06470 0.00960 0.07348 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.27670 9.26990 0.00680 0.07336 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.59690 10.53760 0.05930 0.56275 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.45880 10.33860 0.12020 1.16263 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.51570 10.49240 0.02330 0.22207 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.89680 9.84800 0.04880 0.49553 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.02790 10.01140 0.01650 0.16481 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.50050 8.45290 0.04760 0.56312 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.07050 7.97770 0.09280 1.16324 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.05840 9.03840 0.02000 0.22128 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.40940 8.36790 0.04150 0.49594 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.98260 7.96950 0.01310 0.16438 瀚亞電通網基金 15.86000 15.87000 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