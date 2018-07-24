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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/07/23  107/07/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.50340   10.50260   0.00080    0.00762
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.09390   10.06980   0.02410    0.23933
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.09380   10.06960   0.02420    0.24033
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.04400   10.02920   0.01480    0.14757
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.04400   10.02920   0.01480    0.14757
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.36970    9.35910   0.01060    0.11326
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.62740    9.61730   0.01010    0.10502
中國信託台灣活力基金                                             15.64000   15.67000  -0.03000   -0.19145
中國信託台灣優勢基金                                             18.04000   18.09000  -0.05000   -0.27640
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.83490    9.81980   0.01510    0.15377
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.24150    9.22740   0.01410    0.15281
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19350   10.18910   0.00440    0.04318
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.57600    9.57190   0.00410    0.04283
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.51140   10.45890   0.05250    0.50196
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.17650    9.13070   0.04580    0.50160
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.25990   11.20260   0.05730    0.51149
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.16350   10.11180   0.05170    0.51128
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                        10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98180   10.98140   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.52280    9.50090   0.02190    0.23050
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.20750    9.18630   0.02120    0.23078
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.65320    9.63850   0.01470    0.15251
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.32960    9.31550   0.01410    0.15136
中國信託精穩基金                                                 18.59530   18.68320  -0.08790   -0.47048
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.69000   11.70000  -0.01000   -0.08547
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
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元大2001基金                                                     65.60000   66.91000  -1.31000   -1.95785
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.01670   39.35170  -0.33500   -0.85130
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.96000   18.59000   0.37000    1.99032
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.37160   11.37060   0.00100    0.00879
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.59600   10.54960   0.04640    0.43983
元大上證50基金                                                   28.92000   28.56000   0.36000    1.26050
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.65000   12.59000   0.06000    0.47657
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.39000   11.29000   0.10000    0.88574
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.26000   13.17000   0.09000    0.68337
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.59800   12.49300   0.10500    0.84047
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.93800   16.75100   0.18700    1.11635
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.09400   11.02300   0.07100    0.64411
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.78200   10.66800   0.11400    1.06862
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.07000    3.06000   0.01000    0.32680
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.87000   13.75000   0.12000    0.87273
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.26680   46.27590  -0.00910   -0.01966
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.41050   10.41280  -0.00230   -0.02209
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.65430    9.65630  -0.00200   -0.02071
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.67830    9.63890   0.03940    0.40876
元大巴西指數基金                                                  5.75800    5.57800   0.18000    3.22696
元大巴菲特基金                                                   30.20000   30.30000  -0.10000   -0.33003
元大日經225基金                                                  28.16000   28.48000  -0.32000   -1.12360
元大台商收成基金                                                 24.56000   24.48000   0.08000    0.32680
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.23000   12.24000  -0.01000   -0.08170
元大台灣50單日正向2倍基金                                        39.15000   38.95000   0.20000    0.51348
元大台灣中型100基金                                              33.70000   33.76000  -0.06000   -0.17773
元大台灣加權股價指數基金                                         25.62000   25.56100   0.05900    0.23082
元大台灣卓越50基金                                               84.67000   84.83000  -0.16000   -0.18861
元大台灣金融基金                                                 17.59000   17.56000   0.03000    0.17084
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.62000   31.50000   0.12000    0.38095
元大台灣高股息基金                                               26.36000   26.29000   0.07000    0.26626
元大台灣電子科技基金                                             37.23000   37.12000   0.11000    0.29634
元大全球ETF成長組合基金                                          10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.87000   14.80000   0.07000    0.47297
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.85000   13.80000   0.05000    0.36232
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.46000   13.48000  -0.02000   -0.14837
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.82200   12.81400   0.00800    0.06243
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.93000    8.85000   0.08000    0.90395
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.81000    6.75000   0.06000    0.88889
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.74000    6.74000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.57100    9.54200   0.02900    0.30392
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.73000   13.57000   0.16000    1.17907
元大全球農業商機基金                                             17.09000   17.06000   0.03000    0.17585
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
元大印尼指數基金                                                  8.43800    8.38400   0.05400    0.64408
元大印度指數基金                                                  9.94400    9.83800   0.10600    1.07745
元大印度基金                                                     12.82000   12.65000   0.17000    1.34387
元大多多基金                                                     20.96000   21.16000  -0.20000   -0.94518
元大多福基金                                                     56.99000   57.16000  -0.17000   -0.29741
元大亞太成長基金                                                  9.49000    9.39000   0.10000    1.06496
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.59540    8.53370   0.06170    0.72302
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.09810    7.04710   0.05100    0.72370
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.68500    9.60200   0.08300    0.86440
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.05000    9.93000   0.12000    1.20846
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.85000    9.74000   0.11000    1.12936
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.05000    9.93000   0.12000    1.20846
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.02700   10.02200   0.00500    0.04989
元大卓越基金                                                     51.82000   52.00000  -0.18000   -0.34615
元大店頭基金                                                      9.18000    9.29000  -0.11000   -1.18407
元大泛歐成長基金                                                  9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.24880   10.24720   0.00160    0.01561
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.52650    9.54710  -0.02060   -0.21577
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.56650   31.57410  -0.00760   -0.02407
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.22140   38.66160  -0.44020   -1.13860
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.04190   18.83970   0.20220    1.07327
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.28580   19.71320  -0.42740   -2.16809
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.64500   38.77730  -0.13230   -0.34118
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.39540   20.35010   0.04530    0.22260
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.91040   18.00540  -0.09500   -0.52762
元大高科技基金                                                   21.09000   21.09000   0.00000    0.00000
元大得利貨幣市場基金                                             16.24700   16.24640   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97740   11.97700   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   13.83000   14.12000  -0.29000   -2.05382
元大華夏中小基金                                                  8.11000    8.06000   0.05000    0.62035
元大新中國基金-人民幣                                            10.41000   10.33000   0.08000    0.77444
元大新中國基金-美元                                               9.90000    9.81200   0.08800    0.89686
元大新中國基金-新台幣                                             9.82000    9.71000   0.11000    1.13285
元大新主流基金                                                   29.23000   29.56000  -0.33000   -1.11637
元大新東協平衡基金-美元                                           9.36500    9.31900   0.04600    0.49362
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.09000    9.02000   0.07000    0.77605
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.26550   10.31040  -0.04490   -0.43548
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.65230    9.67940  -0.02710   -0.27998
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.27570   10.27640  -0.00070   -0.00681
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               8.99280    8.99340  -0.00060   -0.00667
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77710    9.76970   0.00740    0.07574
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.41070    9.40360   0.00710    0.07550
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.88930    9.85510   0.03420    0.34703
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.52150    9.48860   0.03290    0.34673
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.53930    9.52620   0.01310    0.13752
元大新興亞洲基金                                                 11.77000   11.63000   0.14000    1.20378
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.10140    9.08630   0.01510    0.16618
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.87520    8.86040   0.01480    0.16704
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.31550    9.27460   0.04090    0.44099
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.08350    9.04360   0.03990    0.44120
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09560   15.09510   0.00050    0.00331
元大經貿基金                                                     41.38000   41.70000  -0.32000   -0.76739
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
元大實質多重資產基金-美元                                         9.46700    9.40400   0.06300    0.66993
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.38000   15.50000  -0.12000   -0.77419
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.34000   14.15000   0.19000    1.34276
元大摩臺基金                                                     39.20000   39.37000  -0.17000   -0.43180
元大標普500基金                                                  25.87000   25.90000  -0.03000   -0.11583
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.25000   13.23000   0.02000    0.15117
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.58000   33.70000  -0.12000   -0.35608
元大標智滬深300基金                                              16.83000   16.91000  -0.08000   -0.47309
元大歐洲50基金                                                   24.86000   24.90000  -0.04000   -0.16064
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.65120    9.60060   0.05060    0.52705
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16960   10.16850   0.00110    0.01082
元大績效基金                                                     60.48000   61.15000  -0.67000   -1.09567
元大韓國KOSPI200基金                                             21.97000   22.08000  -0.11000   -0.49819
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.96000   16.09000  -0.13000   -0.80796
日盛上選基金                                                     36.74000   37.24000  -0.50000   -1.34264
日盛小而美基金                                                   19.22000   19.55000  -0.33000   -1.68798
日盛中國內需動力基金                                             10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.49300   11.49410  -0.00110   -0.00957
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.67240    9.67330  -0.00090   -0.00930
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.49110   11.47370   0.01740    0.15165
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.66500    9.65030   0.01470    0.15233
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.44290   10.41710   0.02580    0.24767
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.76820    8.74660   0.02160    0.24695
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.72000   11.70000   0.02000    0.17094
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
日盛日盛基金                                                     14.75000   14.86000  -0.11000   -0.74024
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
日盛全球抗暖化基金                                               10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03070   10.03090  -0.00020   -0.00199
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.45240    9.45270  -0.00030   -0.00317
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.86060    9.85090   0.00970    0.09847
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29440    9.28530   0.00910    0.09800
日盛全球新興債券基金A                                            10.63410   10.61170   0.02240    0.21109
日盛全球新興債券基金B                                             8.27930    8.26190   0.01740    0.21061
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.37590    2.37050   0.00540    0.22780
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.65710    1.65330   0.00380    0.22984
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.35930    0.35850   0.00080    0.22315
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25140    0.25090   0.00050    0.19928
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  11.94740   11.90600   0.04140    0.34772
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.22320    8.19470   0.02850    0.34779
日盛亞洲機會基金                                                  7.44000    7.41000   0.03000    0.40486
日盛首選基金                                                     18.50000   18.68000  -0.18000   -0.96360
日盛高科技基金                                                   19.98000   20.27000  -0.29000   -1.43069
日盛貨幣市場基金                                                 14.76350   14.76290   0.00060    0.00406
日盛新台商基金                                                   43.09000   43.44000  -0.35000   -0.80571
日盛精選五虎基金                                                 39.30000   39.79000  -0.49000   -1.23147
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47900   13.47850   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               35.56000   35.95000  -0.39000   -1.08484
台新MSCI中國基金                                                 21.29000   21.14000   0.15000    0.70956
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.83000   17.85000  -0.02000   -0.11204
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.57000   22.53000   0.04000    0.17754
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15530   14.15480   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.34660   10.36310  -0.01650   -0.15922
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.56860   10.56900  -0.00040   -0.00378
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.10940   10.08210   0.02730    0.27078
台新中國通基金                                                   48.01000   48.43000  -0.42000   -0.86723
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.52590    0.52060   0.00530    1.01806
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.12900   15.92400   0.20500    1.28736
台新中國精選中小基金-美元                                         0.39360    0.39370  -0.00010   -0.02540
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.09000   12.06000   0.03000    0.24876
台新主流基金                                                     24.90000   25.06000  -0.16000   -0.63847
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.94000   20.06000  -0.12000   -0.59821
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65350    0.65930  -0.00580   -0.87972
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.92000   15.01000  -0.09000   -0.59960
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48770    0.49200  -0.00430   -0.87398
台新台灣中小基金                                                 37.53000   37.87000  -0.34000   -0.89781
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.78920    9.77410   0.01510    0.15449
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.21870    9.20010   0.01860    0.20217
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.64000    8.60000   0.04000    0.46512
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.29540   10.27470   0.02070    0.20147
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.46400   10.45990   0.00410    0.03920
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.25600   11.25160   0.00440    0.03911
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
台新印度基金                                                     15.98000   15.71000   0.27000    1.71865
台新亞美短期債券基金                                             10.94450   10.93010   0.01440    0.13175
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.49100    8.46980   0.02120    0.25030
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28220    0.28230  -0.00010   -0.03542
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.74060   11.71120   0.02940    0.25104
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38480    0.38490  -0.00010   -0.02598
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08660   11.08630   0.00030    0.00271
台新高股息平衡基金                                               29.98910   30.01690  -0.02780   -0.09261
台新智慧生活基金-美元                                            10.61690   10.62340  -0.00650   -0.06119
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.56170    8.57020  -0.00850   -0.09918
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.71680    8.70160   0.01520    0.17468
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.15830    9.16740  -0.00910   -0.09926
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.33220    9.31590   0.01630    0.17497
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.77200   10.74430   0.02770    0.25781
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34590    0.34600  -0.00010   -0.02890
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.06980    8.04900   0.02080    0.25842
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27280    0.27290  -0.00010   -0.03664
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.89000    5.86000   0.03000    0.51195
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      21.04000   21.02000   0.02000    0.09515
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.63700   10.60900   0.02800    0.26393
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           22.65000   22.55000   0.10000    0.44346
未來資產全球大消費基金                                           15.84000   15.81000   0.03000    0.18975
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.72540   11.68960   0.03580    0.30626
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.50480    9.47580   0.02900    0.30604
未來資產亞洲新富基金                                             21.44000   21.44000   0.00000    0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56100   12.56060   0.00040    0.00318
未來資產阿波羅基金                                               14.04000   14.03000   0.01000    0.07128
未來資產新興市場債券基金A                                         8.81380    8.80450   0.00930    0.10563
未來資產新興市場債券基金B                                         6.73500    6.72800   0.00700    0.10404
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.06950   11.06850   0.00100    0.00903
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.93700    9.91030   0.02670    0.26942
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.34360    9.37340  -0.02980   -0.31792
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58400   10.58320   0.00080    0.00756
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.99720    8.01400  -0.01680   -0.20963
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.12250    9.11110   0.01140    0.12512
永豐中小基金                                                     58.12000   57.98000   0.14000    0.24146
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.73470    1.74120  -0.00650   -0.37331
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.28360    2.28070   0.00290    0.12715
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             7.95440    7.96460  -0.01020   -0.12807
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.16090   10.12160   0.03930    0.38828
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.11000    5.13000  -0.02000   -0.38986
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.08000   23.15000  -0.07000   -0.30238
永豐主流品牌基金                                                 18.30000   18.22000   0.08000    0.43908
永豐永豐基金                                                     37.71000   37.91000  -0.20000   -0.52757
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.96770    9.97210  -0.00440   -0.04412
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.96630    9.97100  -0.00470   -0.04714
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.94030    9.94470  -0.00440   -0.04424
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.94000    9.94440  -0.00440   -0.04425
永豐亞洲民生消費基金                                             11.76000   11.69000   0.07000    0.59880
永豐南非幣2021保本基金                                           12.88430   12.88140   0.00290    0.02251
永豐高科技基金                                                   27.27000   27.25000   0.02000    0.07339
永豐貨幣市場基金                                                 13.87700   13.87650   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.11190    2.12100  -0.00910   -0.42904
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.49920    2.50050  -0.00130   -0.05199
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.83780    7.85360  -0.01580   -0.20118
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47810   10.45650   0.02160    0.20657
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.16110    7.17830  -0.01720   -0.23961
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.98260   10.95540   0.02720    0.24828
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.59000    9.42000   0.17000    1.80467
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.65000    7.51000   0.14000    1.86418
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.57000   17.22000   0.35000    2.03252
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.01000   55.84000   0.17000    0.30444
永豐領航科技基金                                                 43.46000   43.57000  -0.11000   -0.25247
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.17000   11.10000   0.07000    0.63063
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
永豐趨勢平衡基金                                                 48.84000   49.47000  -0.63000   -1.27350
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.53740   11.53420   0.00320    0.02774
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.36450    9.35740   0.00710    0.07588
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.61280    9.60560   0.00720    0.07496
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.38310    9.37570   0.00740    0.07893
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.55120    9.54370   0.00750    0.07859
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.37820    9.37240   0.00580    0.06188
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.75610    9.75000   0.00610    0.06256
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.36320    9.35680   0.00640    0.06840
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.61050    9.60390   0.00660    0.06872
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.24000   11.15000   0.09000    0.80717
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.03000    9.93000   0.10000    1.00705
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.72000   10.63000   0.09000    0.84666
兆豐國際中小基金                                                 16.61000   16.62000  -0.01000   -0.06017
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.58000   14.42000   0.16000    1.10957
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.51000   19.26000   0.25000    1.29803
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.39000   19.17000   0.22000    1.14763
兆豐國際生命科學基金                                             16.31000   16.34000  -0.03000   -0.18360
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.39040   10.37430   0.01610    0.15519
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.62970   10.63090  -0.00120   -0.01129
兆豐國際全球基金                                                 32.66000   32.57000   0.09000    0.27633
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25410   10.25250   0.00160    0.01561
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.97840    9.99970  -0.02130   -0.21301
兆豐國際國民基金                                                 22.38000   22.81000  -0.43000   -1.88514
兆豐國際第一基金                                                 13.46000   13.61000  -0.15000   -1.10213
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.93070    9.89610   0.03460    0.34963
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.90610    7.87860   0.02750    0.34905
兆豐國際萬全基金                                                 20.92000   21.10000  -0.18000   -0.85308
兆豐國際電子基金                                                 26.98000   27.33000  -0.35000   -1.28064
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.62000   22.57000   0.05000    0.22153
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.40000   16.41000  -0.01000   -0.06094
兆豐國際豐台灣基金                                               32.76000   32.83000  -0.07000   -0.21322
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49720   12.49680   0.00040    0.00320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.07120   11.05320   0.01800    0.16285
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.87950   11.87630   0.00320    0.02694
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.68100   10.67580   0.00520    0.04871
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.44420   11.44010   0.00410    0.03584
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.13340    8.12020   0.01320    0.16256
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.45790    9.45530   0.00260    0.02750
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.00730    9.00290   0.00440    0.04887
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.95900    8.95520   0.00380    0.04243
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.29280    9.28830   0.00450    0.04845
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
合庫全球新興市場基金                                              9.32000    9.22000   0.10000    1.08460
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
合庫貨幣市場基金                                                 10.12550   10.12510   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.52510    9.52590  -0.00080   -0.00840
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.77350    9.76970   0.00380    0.03890
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.08590   10.07240   0.01350    0.13403
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.53240   11.52810   0.00430    0.03730
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.46920   13.46160   0.00760    0.05646
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.91330    8.91290   0.00040    0.00449
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.54820    9.54450   0.00370    0.03877
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.96380    7.95310   0.01070    0.13454
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.88780    8.88460   0.00320    0.03602
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.12380   10.11810   0.00570    0.05633
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94750   10.94670   0.00080    0.00731
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.98670    9.99590  -0.00920   -0.09204
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80090    9.78310   0.01780    0.18195
安聯中國東協基金                                                 15.39000   15.22000   0.17000    1.11695
安聯中國策略基金                                                 14.85000   14.61000   0.24000    1.64271
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.72000   14.68000   0.04000    0.27248
安聯中華新思路基金-美元                                          13.86000   13.83000   0.03000    0.21692
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.96000   12.90000   0.06000    0.46512
安聯台灣大壩基金                                                 29.12000   29.29000  -0.17000   -0.58040
安聯台灣科技基金                                                 49.13000   49.37000  -0.24000   -0.48613
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48620   12.48580   0.00040    0.00320
安聯台灣智慧基金                                                 32.34000   32.62000  -0.28000   -0.85837
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13480   10.12630   0.00850    0.08394
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.08880   15.07340   0.01540    0.10217
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.68720    9.67740   0.00980    0.10127
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.29870   12.29430   0.00440    0.03579
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14910   10.13910   0.01000    0.09863
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.26520   12.25320   0.01200    0.09793
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.56720    9.55850   0.00870    0.09102
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.40370    9.39450   0.00920    0.09793
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.08760    9.07870   0.00890    0.09803
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.39000   11.37000   0.02000    0.17590
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.02800   12.01190   0.01610    0.13403
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.95270   10.93660   0.01610    0.14721
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.62770   10.60950   0.01820    0.17154
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.98730    8.97290   0.01440    0.16048
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.76040    8.74760   0.01280    0.14633
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.47460    8.46010   0.01450    0.17139
安聯全球人口趨勢基金                                             11.72000   11.62000   0.10000    0.86059
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.94000   37.92000   0.02000    0.05274
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
安聯全球計量平衡基金                                             12.89000   12.80000   0.09000    0.70313
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.05000   12.04330   0.00670    0.05563
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46530   10.45940   0.00590    0.05641
安聯全球新興市場基金                                             17.75000   17.55000   0.20000    1.13960
安聯全球農金趨勢基金                                              9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             23.82000   23.59000   0.23000    0.97499
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01190   10.00500   0.00690    0.06897
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.76970    9.76310   0.00660    0.06760
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             81.90220   81.73140   0.17080    0.20898
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.20330   12.18380   0.01950    0.16005
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             64.52610   64.39010   0.13600    0.21121
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.52840    9.51320   0.01520    0.15978
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.55770    2.55600   0.00170    0.06651
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.41820   10.41140   0.00680    0.06531
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.17400    2.17060   0.00340    0.15664
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.65120    8.64100   0.01020    0.11804
宏利台灣動力基金                                                 33.68000   33.31000   0.37000    1.11078
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.27300   10.25400   0.01900    0.18529
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.03790    9.99260   0.04530    0.45334
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.12470    8.10970   0.01500    0.18496
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.08490    8.05350   0.03140    0.38989
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.79000   10.73000   0.06000    0.55918
宏利全球債券組合基金                                             13.02300   13.00010   0.02290    0.17615
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77070    2.76800   0.00270    0.09754
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.69270   11.67290   0.01980    0.16962
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69130    8.67670   0.01460    0.16827
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.41890    2.41070   0.00820    0.34015
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.90000   10.85960   0.04040    0.37202
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.95170    3.95090   0.00080    0.02025
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.63850    0.63830   0.00020    0.03133
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.50000   18.47000   0.03000    0.16243
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.70630   11.70590   0.00040    0.00342
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.40830   10.40700   0.00130    0.01249
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.11330   10.10350   0.00980    0.09700
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.95410    8.95230   0.00180    0.02011
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.53940    8.53850   0.00090    0.01054
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.46210    8.45250   0.00960    0.11358
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.49860    8.49480   0.00380    0.04473
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.78160    2.77650   0.00510    0.18368
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40400    0.40330   0.00070    0.17357
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.27810   12.24650   0.03160    0.25803
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92140    0.91990   0.00150    0.16306
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.50410    7.48450   0.01960    0.26187
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.07370    2.07010   0.00360    0.17390
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29820    0.29770   0.00050    0.16795
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.20710    9.18270   0.02440    0.26572
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33530    0.33480   0.00050    0.14934
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63730   13.63690   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.74000    2.73000   0.01000    0.36630
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.44000   12.38000   0.06000    0.48465
宏利臺灣股息收益基金                                             28.48000   28.28000   0.20000    0.70721
宏利澳幣保本基金                                                 12.02470   12.03110  -0.00640   -0.05320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.58000   11.50000   0.08000    0.69565
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.17000   10.09000   0.08000    0.79286
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.83000   11.74000   0.09000    0.76661
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.98130    9.97930   0.00200    0.02004
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.38330    9.36670   0.01660    0.17722
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.78450    8.74500   0.03950    0.45169
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.39610   10.34930   0.04680    0.45220
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
貝萊德新台幣基金                                                 12.93060   12.93040   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   26.76000   26.79000  -0.03000   -0.11198
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20190   11.19560   0.00630    0.05627
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.93120    9.88550   0.04570    0.46229
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.11000   10.02000   0.09000    0.89820
保德信大中華基金-新台幣                                          29.99000   29.63000   0.36000    1.21498
保德信中小型股基金                                               49.04000   49.18000  -0.14000   -0.28467
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.75000    9.68000   0.07000    0.72314
保德信中國中小基金-美元                                           9.52000    9.44000   0.08000    0.84746
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.16000    9.05000   0.11000    1.21547
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.39820    9.30140   0.09680    1.04070
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.45250    9.35450   0.09800    1.04762
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.52110    9.42650   0.09460    1.00355
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.25250   10.15060   0.10190    1.00388
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.33000    9.12000   0.21000    2.30263
保德信中國品牌基金-美元                                           9.29000    9.08000   0.21000    2.31278
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.06000    9.85000   0.21000    2.13198
保德信台商全方位基金                                             37.29000   37.35000  -0.06000   -0.16064
保德信全球中小基金                                               30.67000   30.56000   0.11000    0.35995
保德信全球消費商機基金                                           18.48000   18.38000   0.10000    0.54407
保德信全球基礎建設基金                                           12.49000   12.43000   0.06000    0.48270
保德信全球資源基金                                                8.23000    8.21000   0.02000    0.24361
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.58000   33.44000   0.14000    0.41866
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.79250    9.78520   0.00730    0.07460
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.57300   10.56450   0.00850    0.08046
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.25910    9.22640   0.03270    0.35442
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.98220    9.94690   0.03530    0.35488
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.24350    8.23050   0.01300    0.15795
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.82560   10.80860   0.01700    0.15728
保德信亞太基金                                                   21.82000   21.60000   0.22000    1.01852
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.47500    8.47120   0.00380    0.04486
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.18300   11.17800   0.00500    0.04473
保德信店頭市場基金                                               35.07000   35.30000  -0.23000   -0.65156
保德信拉丁美洲基金                                                6.89000    6.70000   0.19000    2.83582
保德信金平衡基金                                                 30.28000   30.25000   0.03000    0.09917
保德信金滿意基金                                                 44.12000   44.49000  -0.37000   -0.83165
保德信科技島基金                                                 27.33000   27.69000  -0.36000   -1.30011
保德信高成長基金                                                 96.96000   96.95000   0.01000    0.01031
保德信第一基金                                                   27.49000   27.61000  -0.12000   -0.43463
保德信貨幣市場基金                                               15.76170   15.76110   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.59320   10.57450   0.01870    0.17684
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.72640   10.67820   0.04820    0.45139
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.85940   10.83480   0.02460    0.22705
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.29580   10.24440   0.05140    0.50174
保德信新世紀基金                                                 10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.07000    8.06250   0.00750    0.09302
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.85110   10.84090   0.01020    0.09409
保德信新興趨勢組合基金                                           11.31000   11.12000   0.19000    1.70863
保德信瑞騰基金                                                   15.53990   15.53800   0.00190    0.01223
保德信歐洲組合基金                                               10.65000   10.56000   0.09000    0.85227
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.76770    9.76530   0.00240    0.02458
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.99550    9.99300   0.00250    0.02502
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.71860    9.70160   0.01700    0.17523
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.82790    9.81440   0.01350    0.13755
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.93110    9.92830   0.00280    0.02820
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.93010    9.92730   0.00280    0.02821
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.79910    9.79270   0.00640    0.06535
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.80170    9.79530   0.00640    0.06534
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.08110   10.06060   0.02050    0.20377
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.09620   10.09280   0.00340    0.03369
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.09530   10.09200   0.00330    0.03270
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.99480    9.98960   0.00520    0.05205
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.99480    9.98960   0.00520    0.05205
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.71070    9.70640   0.00430    0.04430
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.56820    9.56280   0.00540    0.05647
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94470    1.94120   0.00350    0.18030
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63540    2.63030   0.00510    0.19389
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29360    0.29340   0.00020    0.06817
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43210    0.43180   0.00030    0.06948
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.40550    8.38580   0.01970    0.23492
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.60630   11.57980   0.02650    0.22885
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.51890    9.50860   0.01030    0.10832
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.61610   11.60120   0.01490    0.12843
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.65780    8.66050  -0.00270   -0.03118
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.57580   10.57910  -0.00330   -0.03119
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.17360   10.16850   0.00510    0.05015
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.10950   10.08800   0.02150    0.21312
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.09640   10.09450   0.00190    0.01882
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.65720   10.65510   0.00210    0.01971
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.02060   10.00330   0.01730    0.17294
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80570    9.80770  -0.00200   -0.02039
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11000   10.11210  -0.00210   -0.02077
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.79610    9.78110   0.01500    0.15336
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99500    9.98240   0.01260    0.12622
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.65300   10.62720   0.02580    0.24277
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.29060    6.27320   0.01740    0.27737
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.73440   10.70480   0.02960    0.27651
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64610   11.64580   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.10000   20.44000  -0.34000   -1.66341
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4578.600004655.91000 -77.31000   -1.66047
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.34220   10.25610   0.08610    0.83950
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.35120   11.27870   0.07250    0.64280
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.59640   10.53020   0.06620    0.62867
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.22580    9.14910   0.07670    0.83833
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.65630    9.59460   0.06170    0.64307
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.45600    9.39700   0.05900    0.62786
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.57220   10.48420   0.08800    0.83936
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.12420   11.05310   0.07110    0.64326
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.06000   10.99090   0.06910    0.62870
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.42000    6.38000   0.04000    0.62696
柏瑞巨人基金                                                     13.18000   13.25000  -0.07000   -0.52830
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64980   13.64940   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.40000   16.27000   0.13000    0.79902
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.51640   13.48270   0.03370    0.24995
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.86980   11.85710   0.01270    0.10711
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.48050   12.46700   0.01350    0.10829
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.99790    8.97540   0.02250    0.25069
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.84710    6.83000   0.01710    0.25037
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.85380    8.84430   0.00950    0.10741
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.49730    8.48310   0.01420    0.16739
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.84440   10.83260   0.01180    0.10893
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.39130    8.38290   0.00840    0.10020
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.04580   12.03290   0.01290    0.10721
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.70950   11.68020   0.02930    0.25085
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.72710   11.70740   0.01970    0.16827
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.36110   11.34880   0.01230    0.10838
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.07360    9.05090   0.02270    0.25080
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.89230    9.88170   0.01060    0.10727
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.71280    9.69650   0.01630    0.16810
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.64530    9.63490   0.01040    0.10794
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.49130    9.48180   0.00950    0.10019
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.25870   10.22810   0.03060    0.29918
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.10710   10.08960   0.01750    0.17345
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.99540    9.97920   0.01620    0.16234
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.07560   10.05900   0.01660    0.16503
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.06300   10.03290   0.03010    0.30001
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.86140    9.84430   0.01710    0.17370
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.80230    9.78640   0.01590    0.16247
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.88300    9.86670   0.01630    0.16520
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.23910   10.20850   0.03060    0.29975
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.10710   10.08960   0.01750    0.17345
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.99540    9.97920   0.01620    0.16234
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.07570   10.05910   0.01660    0.16502
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.06300   10.03300   0.03000    0.29901
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.86150    9.84440   0.01710    0.17370
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.80240    9.78640   0.01600    0.16349
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.88300    9.86680   0.01620    0.16419
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.55670   10.51900   0.03770    0.35840
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.71090   11.68250   0.02840    0.24310
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.13450   11.10780   0.02670    0.24037
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.01230    8.98010   0.03220    0.35857
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.69950    9.67590   0.02360    0.24390
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.56070    9.53780   0.02290    0.24010
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.27270   10.23600   0.03670    0.35854
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.90420   10.87760   0.02660    0.24454
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.75710   10.73130   0.02580    0.24042
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.01250    8.98030   0.03220    0.35856
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.69990    9.67630   0.02360    0.24389
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.56110    9.53820   0.02290    0.24009
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.16000   13.10000   0.06000    0.45802
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.04000   14.01000   0.03000    0.21413
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.69000    8.65000   0.04000    0.46243
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.35000   13.33000   0.02000    0.15004
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.50000   13.45000   0.05000    0.37175
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.47000    9.26000   0.21000    2.26782
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.40050   11.42010  -0.01960   -0.17163
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.49130    7.50410  -0.01280   -0.17057
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.43600   11.39750   0.03850    0.33779
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.07810   11.05300   0.02510    0.22709
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.20840   10.18570   0.02270    0.22286
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.41900    8.39060   0.02840    0.33847
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.46860    9.44720   0.02140    0.22652
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.48690    9.46590   0.02100    0.22185
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.65650   10.63250   0.02400    0.22572
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.04290   10.00910   0.03380    0.33769
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.19190   10.16930   0.02260    0.22224
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.80960    9.78740   0.02220    0.22682
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.09670    9.06610   0.03060    0.33752
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.96650    8.94340   0.02310    0.25829
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.51100    9.48990   0.02110    0.22234
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.99780   11.95870   0.03910    0.32696
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.43470   11.41400   0.02070    0.18136
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.86870   10.84930   0.01940    0.17881
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.19100    7.16760   0.02340    0.32647
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.99200    8.97570   0.01630    0.18160
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.60300    9.58590   0.01710    0.17839
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.31350   10.27990   0.03360    0.32685
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.88590   10.86660   0.01930    0.17761
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.73100    9.71340   0.01760    0.18119
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.16970    9.13980   0.02990    0.32714
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.80750    9.79010   0.01740    0.17773
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.10210   11.06640   0.03570    0.32260
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.65320   11.62920   0.02400    0.20638
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.69520   10.67350   0.02170    0.20331
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.11770    9.08840   0.02930    0.32239
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.64470    9.62490   0.01980    0.20572
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.62960    9.61010   0.01950    0.20291
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98370   10.96120   0.02250    0.20527
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.90550    9.87370   0.03180    0.32207
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.19100   10.17030   0.02070    0.20353
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.46540    9.43510   0.03030    0.32114
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.27030    9.24060   0.02970    0.32141
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.86290    9.84270   0.02020    0.20523
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.39320    9.37420   0.01900    0.20268
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.44000   18.34000   0.10000    0.54526
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.23000   17.12000   0.11000    0.64252
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.93500   12.91340   0.02160    0.16727
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.79850   10.78500   0.01350    0.12517
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.69240   11.68200   0.01040    0.08903
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.27560   12.25990   0.01570    0.12806
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.22590   11.21650   0.00940    0.08381
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.86030    9.84800   0.01230    0.12490
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.38670   10.37750   0.00920    0.08865
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.29270   10.27960   0.01310    0.12744
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.27290   10.26430   0.00860    0.08379
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.18290   10.17390   0.00900    0.08846
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.77020   11.75510   0.01510    0.12845
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.21390   10.20530   0.00860    0.08427
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.16000   14.27000  -0.11000   -0.77085
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      27.47000   27.09000   0.38000    1.40273
國泰大中華基金                                                   21.28000   21.54000  -0.26000   -1.20706
國泰小龍基金                                                     15.99000   16.11000  -0.12000   -0.74488
國泰中小成長基金                                                 46.35000   46.81000  -0.46000   -0.98270
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.33750    4.30730   0.03020    0.70114
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.65000   19.43000   0.22000    1.13227
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.73900    0.73260   0.00640    0.87360
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.69880    0.69290   0.00590    0.85149
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.13160    2.12930   0.00230    0.10802
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.47810    9.43460   0.04350    0.46107
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.08930    8.05220   0.03710    0.46074
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31000    0.30920   0.00080    0.25873
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.46960   11.46860   0.00100    0.00872
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.68770    1.68490   0.00280    0.16618
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.98500    9.94820   0.03680    0.36992
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33010    0.32970   0.00040    0.12132
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.61120    4.57670   0.03450    0.75382
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.88000   20.63000   0.25000    1.21183
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.67420    0.66810   0.00610    0.91304
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.39950    3.36790   0.03160    0.93827
國泰中港台基金台幣級別                                           15.40000   15.19000   0.21000    1.38249
國泰中港台基金美元級別                                            0.50320    0.49770   0.00550    1.10508
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.45000   27.83000  -0.38000   -1.36543
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.66000   12.49000   0.17000    1.36109
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.83000   36.75000  -0.92000   -2.50340
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.27530   10.24880   0.02650    0.25857
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.27550   10.24890   0.02660    0.25954
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.27570   10.24920   0.02650    0.25856
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33420    0.33430  -0.00010   -0.02991
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33420    0.33430  -0.00010   -0.02991
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33420    0.33430  -0.00010   -0.02991
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40780   12.40740   0.00040    0.00322
國泰平衡基金                                                     29.12000   29.20000  -0.08000   -0.27397
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.39620    2.39910  -0.00290   -0.12088
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35370    0.35360   0.00010    0.02828
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47890    0.48280  -0.00390   -0.80779
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.62000   13.57000   0.05000    0.36846
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47130    0.47100   0.00030    0.06369
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.81000    5.81000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18630    0.18670  -0.00040   -0.21425
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41250    0.41210   0.00040    0.09706
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37380    0.37340   0.00040    0.10712
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43680    0.43640   0.00040    0.09166
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50250    0.50630  -0.00380   -0.75054
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.89000   20.94000  -0.05000   -0.23878
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.73000   21.68000   0.05000    0.23063
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.49780    2.48910   0.00870    0.34952
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.37290   11.29200   0.08090    0.71644
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.27000   10.19700   0.07300    0.71590
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36960    0.36780   0.00180    0.48940
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33380    0.33210   0.00170    0.51189
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49730    0.49900  -0.00170   -0.34068
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.93000   11.85000   0.08000    0.67511
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40140    0.39960   0.00180    0.45045
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  19.05000   18.97000   0.08000    0.42172
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62010    0.61910   0.00100    0.16152
國泰科技生化基金                                                 37.79000   38.01000  -0.22000   -0.57880
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.89000   26.84000   0.05000    0.18629
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.65000   13.63000   0.02000    0.14674
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.77340   40.12350  -0.35010   -0.87256
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48220   19.27280   0.20940    1.08651
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.57000   19.99590  -0.42590   -2.12994
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.42270   40.62160  -0.19890   -0.48964
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.43350   41.38690   0.04660    0.11260
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.66240   43.53530   0.12710    0.29195
國泰紐幣2021保本基金                                             12.08630   12.08310   0.00320    0.02648
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.37270   12.36640   0.00630    0.05094
國泰紐幣保本基金                                                 12.37290   12.37160   0.00130    0.01051
國泰高科技基金                                                   13.93000   14.01000  -0.08000   -0.57102
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.75000   25.05000  -0.30000   -1.19760
國泰國泰基金台幣級別                                             24.75000   25.05000  -0.30000   -1.19760
國泰富時中國A50基金                                              18.79000   18.65000   0.14000    0.75067
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33760    0.33720   0.00040    0.11862
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46390    0.46740  -0.00350   -0.74882
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37190    0.37140   0.00050    0.13463
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51120    0.51490  -0.00370   -0.71859
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.79000   10.74000   0.05000    0.46555
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35000    0.34930   0.00070    0.20040
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48100    0.48410  -0.00310   -0.64036
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.60990   10.58880   0.02110    0.19927
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.65900    7.64380   0.01520    0.19885
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35820    0.35770   0.00050    0.13978
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25660    0.25620   0.00040    0.15613
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.12000   11.98000   0.14000    1.16861
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39480    0.39130   0.00350    0.89445
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.23020    2.22970   0.00050    0.02242
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.47750    1.47720   0.00030    0.02031
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33930    0.33870   0.00060    0.17715
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36500    0.36430   0.00070    0.19215
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22700    0.22660   0.00040    0.17652
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.42240   10.39810   0.02430    0.23370
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.77580    6.76010   0.01570    0.23225
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.84000   13.85000  -0.01000   -0.07220
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.38000   36.35000   0.03000    0.08253
國泰價值卓越基金                                                 16.62000   16.60000   0.02000    0.12048
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.44000   11.37000   0.07000    0.61566
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39150    0.39030   0.00120    0.30746
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.98130   39.04220  -0.06090   -0.15599
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.45000   20.54000  -0.09000   -0.43817
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.56000   19.34000   0.22000    1.13754
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.59000   19.70000  -0.11000   -0.55838
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.07000   12.06160   0.00840    0.06964
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39540    0.39540   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.60020    9.58850   0.01170    0.12202
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.33690    8.29160   0.04530    0.54634
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.63190   10.61900   0.01290    0.12148
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.33400    9.28330   0.05070    0.54614
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15950   11.15870   0.00080    0.00717
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.85970    9.84190   0.01780    0.18086
第一金大中華基金                                                 28.68000   28.74000  -0.06000   -0.20877
第一金小型精選基金                                               40.91000   40.80000   0.11000    0.26961
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.16000   14.09000   0.07000    0.49681
第一金中國世紀基金-美元                                           8.96470    8.89400   0.07070    0.79492
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.96560    8.89490   0.07070    0.79484
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.50000   10.39000   0.11000    1.05871
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.50000   10.39000   0.11000    1.05871
第一金中概平衡基金                                               26.58000   26.87000  -0.29000   -1.07927
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24510   15.24450   0.00060    0.00394
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.78500  177.77900   0.00600    0.00337
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.08070   10.07120   0.00950    0.09433
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.08080   10.07120   0.00960    0.09532
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.52070   14.48660   0.03410    0.23539
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.52170   14.48720   0.03450    0.23814
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.89000   13.82000   0.07000    0.50651
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.89000   13.82000   0.07000    0.50651
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.82390    9.82090   0.00300    0.03055
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.82720    9.82410   0.00310    0.03156
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.48420    9.46710   0.01710    0.18063
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.50860    9.49150   0.01710    0.18016
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.26440   10.26130   0.00310    0.03021
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.91790    9.90000   0.01790    0.18081
第一金全球大趨勢基金                                             23.87000   23.77000   0.10000    0.42070
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.25090    8.20230   0.04860    0.59252
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.86740    5.83280   0.03460    0.59320
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.49090    9.49140  -0.00050   -0.00527
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.49200    9.49220  -0.00020   -0.00211
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.81120    9.81160  -0.00040   -0.00408
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.81270    9.81290  -0.00020   -0.00204
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.68910    8.65770   0.03140    0.36268
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.23490   10.19790   0.03700    0.36282
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.71800    9.72000  -0.00200   -0.02058
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.71700    9.71900  -0.00200   -0.02058
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.99150    7.98920   0.00230    0.02879
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.87600    8.86360   0.01240    0.13990
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.87640    8.86390   0.01250    0.14102
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.13780   11.14010  -0.00230   -0.02065
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.13870   11.14100  -0.00230   -0.02064
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97720    9.97440   0.00280    0.02807
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.77300   14.75230   0.02070    0.14032
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.00420   14.03390  -0.02970   -0.21163
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.02090   14.05140  -0.03050   -0.21706
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.16000   13.15000   0.01000    0.07605
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.19000   13.18000   0.01000    0.07587
第一金亞洲科技基金                                               19.83000   19.67000   0.16000    0.81342
第一金亞洲新興市場基金                                           13.31000   13.16000   0.15000    1.13982
第一金店頭市場基金                                               10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
第一金創新趨勢基金                                               26.54000   26.75000  -0.21000   -0.78505
第一金電子基金                                                   36.14000   36.43000  -0.29000   -0.79605
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.69000   20.72000  -0.03000   -0.14479
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.16000   19.17000  -0.01000   -0.05216
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.91000    9.82000   0.09000    0.91650
統一大中華中小基金(美元)                                          9.19000    9.11000   0.08000    0.87816
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.52000   13.37000   0.15000    1.12191
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
統一大滿貫基金-A類型                                             36.69000   36.95000  -0.26000   -0.70365
統一大滿貫基金-I類型                                             36.69000   36.95000  -0.26000   -0.70365
統一大龍印基金                                                   15.73000   15.57000   0.16000    1.02762
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.30000   10.19000   0.11000    1.07949
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.56000    9.47000   0.09000    0.95037
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.81000   10.68000   0.13000    1.21723
統一中小基金                                                     28.64000   29.15000  -0.51000   -1.74957
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.71620    9.71140   0.00480    0.04943
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.17390    9.16530   0.00860    0.09383
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.88310    8.86250   0.02060    0.23244
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.48530   11.47960   0.00570    0.04965
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.77200   10.76180   0.01020    0.09478
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.42750   10.40330   0.02420    0.23262
統一台灣動力基金                                                 19.55000   19.75000  -0.20000   -1.01266
統一全天候基金-A類型                                            119.53000  119.73000  -0.20000   -0.16704
統一全天候基金-I類型                                            119.53000  119.73000  -0.20000   -0.16704
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.04650    9.08350  -0.03700   -0.40733
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.84900    8.88120  -0.03220   -0.36256
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.81960    8.84210  -0.02250   -0.25446
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.32250    9.36060  -0.03810   -0.40703
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.11880    9.15200  -0.03320   -0.36276
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.08850    9.11170  -0.02320   -0.25462
統一全球債券組合基金                                             11.96380   11.95280   0.01100    0.09203
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.71000   16.69000   0.02000    0.11983
統一全球新科技基金(美元)                                         15.94000   15.94000   0.00000    0.00000
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.22000   15.17000   0.05000    0.32960
統一亞太基金                                                     26.96000   26.79000   0.17000    0.63457
統一亞洲大金磚基金                                               13.16000   13.08000   0.08000    0.61162
統一奔騰基金                                                     65.05000   65.36000  -0.31000   -0.47430
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65340   16.65280   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                             11.07000   11.01000   0.06000    0.54496
統一強漢基金(美元)                                               10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
統一強漢基金(新台幣)                                             26.48000   26.29000   0.19000    0.72271
統一統信基金                                                     34.69000   34.79000  -0.10000   -0.28744
統一黑馬基金                                                     65.26000   65.34000  -0.08000   -0.12244
統一新亞洲科技能源基金                                           19.50000   19.47000   0.03000    0.15408
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.04870    8.03660   0.01210    0.15056
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.18090   10.16570   0.01520    0.14952
統一經建基金                                                     50.73000   50.77000  -0.04000   -0.07879
統一龍馬基金                                                     77.05000   77.62000  -0.57000   -0.73435
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.77000   24.59000   0.18000    0.73200
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.42000   50.31000   0.11000    0.21864
野村中國機會基金                                                 14.01000   13.92000   0.09000    0.64655
野村巴西基金                                                      5.51000    5.35000   0.16000    2.99065
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.27000   12.13000   0.14000    1.15416
野村台灣高股息基金                                               22.99000   22.94000   0.05000    0.21796
野村台灣運籌基金                                                 38.45000   39.12000  -0.67000   -1.71268
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.50010    9.47070   0.02940    0.31043
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.44640    9.43020   0.01620    0.17179
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.51120    9.49170   0.01950    0.20544
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.70600    9.67610   0.02990    0.30901
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.60240    9.58590   0.01650    0.17213
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.57970    9.56000   0.01970    0.20607
野村平衡基金                                                     20.19000   20.16000   0.03000    0.14881
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.41000   13.40000   0.01000    0.07463
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.00000   11.05000  -0.05000   -0.45249
野村全球生技醫療基金                                             17.94000   17.88000   0.06000    0.33557
野村全球品牌基金                                                 28.97000   28.83000   0.14000    0.48561
野村全球氣候變遷基金                                              8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.07000   13.00000   0.07000    0.53846
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.54000   19.44000   0.10000    0.51440
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.27000   12.23000   0.04000    0.32706
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.43670   10.41430   0.02240    0.21509
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.34950   10.31880   0.03070    0.29752
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.54260    9.53170   0.01090    0.11436
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.28470    9.28910  -0.00440   -0.04737
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.88100    8.87330   0.00770    0.08678
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.14640   11.13340   0.01300    0.11677
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.63620   10.64130  -0.00510   -0.04793
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.23200   10.22330   0.00870    0.08510
野村成長基金                                                     29.21000   29.36000  -0.15000   -0.51090
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.01420    8.96280   0.05140    0.57348
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.01370    8.97600   0.03770    0.42001
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.17160    9.11220   0.05940    0.65187
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.42130    9.36750   0.05380    0.57433
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.33460    9.29560   0.03900    0.41955
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.50100    9.43950   0.06150    0.65152
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.75000    8.63000   0.12000    1.39050
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.52000   12.35000   0.17000    1.37652
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.53960    9.46990   0.06970    0.73602
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.58500    9.54310   0.04190    0.43906
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.68600    9.62600   0.06000    0.62331
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.04090    9.96700   0.07390    0.74145
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.00250    9.95880   0.04370    0.43881
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.11440   10.05170   0.06270    0.62378
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.61310    8.57440   0.03870    0.45134
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.20600    9.16270   0.04330    0.47257
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.05830    9.03100   0.02730    0.30229
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.05090   12.99240   0.05850    0.45026
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.08290   12.02680   0.05610    0.46646
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.83620    9.80660   0.02960    0.30184
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.21700   10.20090   0.01610    0.15783
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.86390    9.86210   0.00180    0.01825
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.41830    9.40430   0.01400    0.14887
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.18060   11.16400   0.01660    0.14869
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.16350   10.11980   0.04370    0.43183
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.22750   11.18280   0.04470    0.39972
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.72270   10.69390   0.02880    0.26931
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.50140   10.45670   0.04470    0.42748
野村泰國基金                                                     40.63000   39.68000   0.95000    2.39415
野村高科技基金                                                   12.71000   12.62000   0.09000    0.71315
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.23740   10.18000   0.05740    0.56385
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.41660   10.37340   0.04320    0.41645
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.60470   10.58420   0.02050    0.19368
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.76540    9.73440   0.03100    0.31846
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.68580    9.63270   0.05310    0.55125
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.57300    9.53780   0.03520    0.36906
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.94050   11.89130   0.04920    0.41375
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.05790   13.04060   0.01730    0.13266
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.87810   10.84350   0.03460    0.31909
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.79570   10.73660   0.05910    0.55045
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.91890   10.87780   0.04110    0.37783
野村貨幣市場基金                                                 16.26050   16.25990   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                     15.93000   15.80000   0.13000    0.82278
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.01650    0.00000  10.01650    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價              10.01650    0.00000  10.01650    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價    10.01650    0.00000  10.01650    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.81750    0.00000   9.81750    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.79520    0.00000   9.79520    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.80590    0.00000   9.80590    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.81750    0.00000   9.81750    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.79520    0.00000   9.79520    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.80590    0.00000   9.80590    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計  9.98870    0.00000   9.98870    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.98870    0.00000   9.98870    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.98870    0.00000   9.98870    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計  9.98870    0.00000   9.98870    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價   9.98870    0.00000   9.98870    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計  9.98870    0.00000   9.98870    0.00000
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.07090   10.05420   0.01670    0.16610
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.97070    7.95940   0.01130    0.14197
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.77080   11.75400   0.01680    0.14293
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.54000    7.58000  -0.04000   -0.52770
野村精選貨幣市場基金                                             12.07600   12.07580   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.53000   12.47000   0.06000    0.48115
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.66000   11.60000   0.06000    0.51724
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.45000   11.29000   0.16000    1.41718
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.05000    7.96000   0.09000    1.13065
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.40000   11.28000   0.12000    1.06383
野村積極成長基金                                                 12.33000   12.39000  -0.06000   -0.48426
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.47000   35.65000  -0.18000   -0.50491
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.23180   10.21690   0.01490    0.14584
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.59090    8.57480   0.01610    0.18776
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.91480    7.91030   0.00450    0.05689
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.85140    7.83850   0.01290    0.16457
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.59820   11.57610   0.02210    0.19091
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.44730   10.44130   0.00600    0.05746
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.39560   10.37850   0.01710    0.16476
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.66000   10.60000   0.06000    0.56604
野村環球基金-人民幣計價                                          16.26000   16.21000   0.05000    0.30845
野村環球基金-美元計價                                            12.72000   12.68000   0.04000    0.31546
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.74000   17.64000   0.10000    0.56689
野村鴻利基金                                                     23.25000   23.29000  -0.04000   -0.17175
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85570   16.85550   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                     20.87000   21.24000  -0.37000   -1.74200
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.72000   13.52000   0.20000    1.47929
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.98000   14.96000   0.02000    0.13369
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.13420   10.11860   0.01560    0.15417
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.29630   13.27620   0.02010    0.15140
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.74000   13.74000   0.00000    0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.18000   35.34000  -0.16000   -0.45274
富邦NASDAQ-100基金                                               30.85000   30.88000  -0.03000   -0.09715
富邦上証180基金                                                  28.73000   28.46000   0.27000    0.94870
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21330    0.21240   0.00090    0.42373
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.56000    6.51000   0.05000    0.76805
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.63000    7.69000  -0.06000   -0.78023
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 37.86000   37.32000   0.54000    1.44695
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.63400   11.57770   0.05630    0.48628
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.78020   10.72550   0.05470    0.51000
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.42620   10.33310   0.09310    0.90099
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.19520   10.14580   0.04940    0.48690
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.37150    9.32390   0.04760    0.51052
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.07140    8.99030   0.08110    0.90208
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.46240   20.46490  -0.00250   -0.01222
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.30830   11.30720   0.00110    0.00973
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.44740   10.40200   0.04540    0.43645
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.69840   12.67380   0.02460    0.19410
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.87060    1.86810   0.00250    0.13383
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.30790    9.28990   0.01800    0.19376
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.41840    1.41640   0.00200    0.14120
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.68860   11.68170   0.00690    0.05907
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71060    1.70900   0.00160    0.09362
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11870   10.11270   0.00600    0.05933
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49970    1.49830   0.00140    0.09344
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.60000   14.52000   0.08000    0.55096
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.45000   23.69000  -0.24000   -1.01309
富邦日本東証基金                                                 22.29000   22.38000  -0.09000   -0.40214
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.22000   43.16000   0.06000    0.13902
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.51000   49.35000   0.16000    0.32421
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  52.35000   52.10000   0.25000    0.47985
富邦台灣心基金                                                   23.89000   23.87000   0.02000    0.08379
富邦台灣釆吉50基金                                               49.47000   49.15000   0.32000    0.65107
富邦台灣科技指數基金                                             54.21000   53.77000   0.44000    0.81830
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.03250   41.37730  -0.34480   -0.83331
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.24080   41.23030   0.01050    0.02547
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29310    0.29200   0.00110    0.37671
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.20000    9.14000   0.06000    0.65646
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.48550    2.48770  -0.00220   -0.08844
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33880    0.33860   0.00020    0.05907
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.53530   10.52940   0.00590    0.05603
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.15960    2.16140  -0.00180   -0.08328
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32500    0.32480   0.00020    0.06158
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.09330    9.08830   0.00500    0.05502
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.73000   23.59000   0.14000    0.59347
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.39000   14.45000  -0.06000   -0.41522
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.87000   30.64000   0.23000    0.75065
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63460   15.63410   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     68.20000   68.39000  -0.19000   -0.27782
富邦科技基金                                                     26.88000   26.91000  -0.03000   -0.11148
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.43800   40.45130  -0.01330   -0.03288
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.22380   40.53640  -0.31260   -0.77116
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.29470   39.43400  -0.13930   -0.35325
富邦恒生國企ETF基金                                              20.14000   20.08000   0.06000    0.29880
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.22000   14.25000  -0.03000   -0.21053
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.57000   27.50000   0.07000    0.25455
富邦高成長基金                                                   26.06000   26.01000   0.05000    0.19223
富邦基金                                                         14.13000   14.13000   0.00000    0.00000
富邦深証100基金                                                   9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.81000   20.81000   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40880    0.40820   0.00060    0.14699
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.22770   12.22730   0.00040    0.00327
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.49110    9.49080   0.00030    0.00316
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30440    0.30400   0.00040    0.13158
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.84190    8.84170   0.00020    0.00226
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.45360    9.45360   0.00000    0.00000
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.94290    9.91580   0.02710    0.27330
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.38200    9.38200   0.00000    0.00000
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.85450    9.82760   0.02690    0.27372
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.41000   20.34000   0.07000    0.34415
富邦精準基金                                                     49.67000   49.58000   0.09000    0.18152
富邦精銳中小基金                                                 12.58000   12.57000   0.01000    0.07955
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.72000   19.84000  -0.12000   -0.60484
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.95000   21.84000   0.11000    0.50366
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.51000    7.52000  -0.01000   -0.13298
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.72000   15.71000   0.01000    0.06365
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.53000   20.43000   0.10000    0.48948
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.37560   10.37030   0.00530    0.05111
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.39460   10.37500   0.01960    0.18892
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.50610   10.45200   0.05410    0.51760
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.11270   10.10750   0.00520    0.05145
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.08470   10.06580   0.01890    0.18776
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.17460   10.12220   0.05240    0.51767
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富達台灣成長基金                                                 31.01000   30.99000   0.02000    0.06454
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.61070    8.59160   0.01910    0.22231
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.08120    9.05900   0.02220    0.24506
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.83410    8.81120   0.02290    0.25990
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.52260    9.50150   0.02110    0.22207
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.47510    9.45190   0.02320    0.24545
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.21760    9.19380   0.02380    0.25887
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.28270    9.25900   0.02370    0.25597
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.49500    8.50580  -0.01080   -0.12697
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.46080    9.47080  -0.01000   -0.10559
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.97030    8.97920  -0.00890   -0.09912
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.50560   10.51890  -0.01330   -0.12644
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.20650   10.21720  -0.01070   -0.10473
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.74640    9.75530  -0.00890   -0.09123
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.08770    9.09570  -0.00800   -0.08795
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.57260    9.58090  -0.00830   -0.08663
富達卓越領航全球組合基金                                         15.37000   15.26000   0.11000    0.72084
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.72020    8.73010  -0.00990   -0.11340
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.36660    9.37520  -0.00860   -0.09173
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.07620    9.08340  -0.00720   -0.07927
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.87390    9.88530  -0.01140   -0.11532
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.77840    9.78750  -0.00910   -0.09298
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.51030    9.51850  -0.00820   -0.08615
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.16080    9.16770  -0.00690   -0.07526
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.57370    9.58100  -0.00730   -0.07619
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.01000   11.04000  -0.03000   -0.27174
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.61000    8.57000   0.04000    0.46674
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.51130    9.49130   0.02000    0.21072
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.02380    8.99920   0.02460    0.27336
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.64490    8.60980   0.03510    0.40767
富蘭克林華美中華基金                                             13.91000   13.83000   0.08000    0.57845
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.53000   21.78000  -0.25000   -1.14784
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.79000   20.80000  -0.01000   -0.04808
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.10000   11.06000   0.04000    0.36166
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.73000   10.66000   0.07000    0.65666
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.95730    7.93780   0.01950    0.24566
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.09320    9.08140   0.01180    0.12994
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.74400    9.73150   0.01250    0.12845
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.29700    9.27430   0.02270    0.24476
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01700   11.01720  -0.00020   -0.00182
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.74580    8.74600  -0.00020   -0.00229
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.19640    9.19650  -0.00010   -0.00109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.10410   13.10250   0.00160    0.01221
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.27110   10.26990   0.00120    0.01168
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.07050   10.06870   0.00180    0.01788
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.67310    7.67170   0.00140    0.01825
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.15100    9.14940   0.00160    0.01749
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.65350   10.63750   0.01600    0.15041
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58050    7.56910   0.01140    0.15061
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.05940    9.04580   0.01360    0.15035
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.37150   10.35690   0.01460    0.14097
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.72430    7.71330   0.01100    0.14261
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.20050    8.18850   0.01200    0.14655
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.21120    9.20820   0.00300    0.03258
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.94180    9.93860   0.00320    0.03220
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.57990   12.56150   0.01840    0.14648
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.79000    8.87000  -0.08000   -0.90192
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.14000   11.24000  -0.10000   -0.88968
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.80000    8.76000   0.04000    0.45662
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.59000    9.53000   0.06000    0.62959
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.39840   13.32960   0.06880    0.51614
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.97000    9.90000   0.07000    0.70707
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.86000    9.77000   0.09000    0.92119
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.05000    9.93000   0.12000    1.20846
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.67000    9.59000   0.08000    0.83420
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.86000    9.75000   0.11000    1.12821
富蘭克林華美第一富基金                                           42.61000   42.86000  -0.25000   -0.58329
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29930   10.29890   0.00040    0.00388
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.17000   14.20000  -0.03000   -0.21127
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.36000   13.37000  -0.01000   -0.07479
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.44000   15.41000   0.03000    0.19468
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.02250    7.99290   0.02960    0.37033
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.06080   10.95820   0.10260    0.93629
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.62650    9.61990   0.00660    0.06861
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.97280   10.96520   0.00760    0.06931
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.96250    6.95010   0.01240    0.17841
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.15750    9.14910   0.00840    0.09181
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.19310   10.18370   0.00940    0.09230
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.59950   10.58070   0.01880    0.17768
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復華1至5年期高收益債券基金                                       20.26000   20.26000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.60100   11.59850   0.00250    0.02155
復華人生目標基金                                                 40.29950   40.29760   0.00190    0.00471
復華大中華中小策略基金                                            9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
復華中小精選基金                                                 81.87000   81.49000   0.38000    0.46631
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.86000    8.78000   0.08000    0.91116
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.27000   12.37000  -0.10000   -0.80841
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.30000   11.39000  -0.09000   -0.79017
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.93000   10.98000  -0.05000   -0.45537
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.38000   12.39000  -0.01000   -0.08071
復華全方位基金                                                   33.32000   33.21000   0.11000    0.33123
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.96000   14.16000  -0.20000   -1.41243
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.82000   22.07000  -0.25000   -1.13276
復華全球平衡基金-美元                                             9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.63000   20.61000   0.02000    0.09704
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.31000   17.71000  -0.40000   -2.25861
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.57000   16.90000  -0.33000   -1.95266
復華全球原物料基金                                                9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.85000   13.93000  -0.08000   -0.57430
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47730   11.47340   0.00390    0.03399
復華全球債券基金                                                 13.52600   13.56020  -0.03420   -0.25221
復華全球債券組合基金                                             14.68000   14.67000   0.01000    0.06817
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.74000   14.78000  -0.04000   -0.27064
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.00000   11.03000  -0.03000   -0.27199
復華有利貨幣市場基金                                             13.43150   13.43110   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 13.15000   13.25000  -0.10000   -0.75472
復華亞太成長基金                                                 16.02000   16.47000  -0.45000   -2.73224
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.35000   10.53000  -0.18000   -1.70940
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.91000   11.07000  -0.16000   -1.44535
復華東協世紀基金                                                 12.38000   12.34000   0.04000    0.32415
復華南非幣長期收益基金A                                          13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
復華南非幣長期收益基金B                                           8.19000    8.18000   0.01000    0.12225
復華南非幣短期收益基金A                                          13.49000   13.49000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.23000   13.34000  -0.11000   -0.82459
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.30000   13.38000  -0.08000   -0.59791
復華恒生基金                                                     21.06000   21.07000  -0.01000   -0.04746
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.09000   32.14000  -0.05000   -0.15557
復華神盾基金                                                     27.74180   27.76140  -0.01960   -0.07060
復華高成長基金                                                   72.27000   72.32000  -0.05000   -0.06914
復華高益策略組合基金                                             13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
復華貨幣市場基金                                                 14.39220   14.39170   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                         19.59000   19.54000   0.05000    0.25589
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.73000   51.58000   0.15000    0.29081
復華復華基金                                                     22.74000   22.75000  -0.01000   -0.04396
復華華人世紀基金                                                 18.90000   19.02000  -0.12000   -0.63091
復華傳家二號基金                                                 31.92490   31.74880   0.17610    0.55467
復華傳家基金                                                     26.90160   26.68350   0.21810    0.81736
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.90000   14.89000   0.01000    0.06716
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.45000   14.41000   0.04000    0.27759
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.40000   19.44000  -0.04000   -0.20576
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.66000    5.65000   0.01000    0.17699
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.47000   12.43000   0.04000    0.32180
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.79000   12.76000   0.03000    0.23511
復華新興市場短期收益基金                                         10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
復華滬深300 A股基金                                              21.70000   21.51000   0.19000    0.88331
復華數位經濟基金                                                 64.51000   64.17000   0.34000    0.52984
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.54000   11.42000   0.12000    1.05079
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.78480    9.78130   0.00350    0.03578
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.63660    9.62860   0.00800    0.08309
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.93930    9.93580   0.00350    0.03523
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.75860    9.75050   0.00810    0.08307
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.74490    9.74420   0.00070    0.00718
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.21510   10.18640   0.02870    0.28175
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.75050    9.73960   0.01090    0.11191
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.22190   10.18250   0.03940    0.38694
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.74960    9.73860   0.01100    0.11295
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.22430   10.18490   0.03940    0.38685
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.30230    9.29770   0.00460    0.04947
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.50100    8.47580   0.02520    0.29732
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.43990    8.39190   0.04800    0.57198
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.52370   11.51800   0.00570    0.04949
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.54660   10.51540   0.03120    0.29671
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.59310   10.53290   0.06020    0.57154
景順主流基金                                                     18.90000   19.29000  -0.39000   -2.02177
景順台灣科技基金                                                 32.88000   33.66000  -0.78000   -2.31729
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
景順全球科技基金                                                 22.78000   22.64000   0.14000    0.61837
景順全球康健基金                                                 18.74000   18.64000   0.10000    0.53648
景順貨幣市場基金                                                 15.93220   15.93170   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                     34.73000   35.52000  -0.79000   -2.22410
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.35000   15.35000   0.00000    0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.29000   14.25000   0.04000    0.28070
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.09000   10.17000  -0.08000   -0.78663
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.27000   10.35000  -0.08000   -0.77295
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.63910    8.63290   0.00620    0.07182
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.97960    7.98820  -0.00860   -0.10766
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.02650   11.01890   0.00760    0.06897
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.16220   10.17320  -0.01100   -0.10813
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.96000    7.82000   0.14000    1.79028
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.72000    7.63000   0.09000    1.17955
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.29000   11.12000   0.17000    1.52878
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.42400    9.41980   0.00420    0.04459
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.57650    9.54610   0.03040    0.31845
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70990    9.70600   0.00390    0.04018
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.87020    9.83880   0.03140    0.31914
華南永昌永昌基金                                                 19.46000   19.85000  -0.39000   -1.96474
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.29360   14.27820   0.01540    0.10786
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
華南永昌全球精品基金                                             16.40000   16.31000   0.09000    0.55181
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.65000   11.61000   0.04000    0.34453
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.96000   13.96000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.79000   13.75000   0.04000    0.29091
華南永昌物聯網精選基金                                           12.07000   12.32000  -0.25000   -2.02922
華南永昌策略報酬基金                                             10.32000   10.26000   0.06000    0.58480
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19750   16.19690   0.00060    0.00370
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.36350   24.69730  -0.33380   -1.35156
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93280   11.93240   0.00040    0.00335
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.03390   10.02570   0.00820    0.08179
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.03990    9.98860   0.05130    0.51359
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.69510    9.68720   0.00790    0.08155
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.66900    9.61970   0.04930    0.51249
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.85150    9.84330   0.00820    0.08331
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.79790    9.74770   0.05020    0.51499
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.61180    9.60390   0.00790    0.08226
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.55330    9.50420   0.04910    0.51661
華頓中小型基金                                                   28.04000   28.13000  -0.09000   -0.31994
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.30320   12.25500   0.04820    0.39331
華頓台灣基金                                                     31.87000   31.73000   0.14000    0.44122
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51510   11.51480   0.00030    0.00261
華頓全球時尚精品基金                                             18.19000   18.17000   0.02000    0.11007
華頓全球高收益債券基金A                                          13.40250   13.37400   0.02850    0.21310
華頓全球高收益債券基金B                                           8.35430    8.33660   0.01770    0.21232
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.91000    5.89000   0.02000    0.33956
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.76670    2.73940   0.02730    0.99657
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.53270   12.33770   0.19500    1.58052
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40800    0.40280   0.00520    1.29096
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.58800   11.53640   0.05160    0.44728
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.55600   10.51940   0.03660    0.34793
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.43540   10.32930   0.10610    1.02718
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.44360    9.34750   0.09610    1.02808
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.69270   10.61290   0.07980    0.75192
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.71640    9.64810   0.06830    0.70791
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.99000   11.86000   0.13000    1.09612
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.46000   10.28000   0.18000    1.75097
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.26000   11.10000   0.16000    1.44144
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.47430    2.47420   0.00010    0.00404
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.03120    2.03800  -0.00680   -0.33366
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.69610   11.64890   0.04720    0.40519
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.53490    9.49640   0.03850    0.40542
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36420    0.36310   0.00110    0.30295
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30320    0.30260   0.00060    0.19828
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.45000    3.40000   0.05000    1.47059
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.60000   15.31000   0.29000    1.89419
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐台灣精典基金                                                 24.94000   24.98000  -0.04000   -0.16013
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.53000   12.45000   0.08000    0.64257
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.42000    8.36000   0.06000    0.71770
匯豐安富基金                                                     25.92000   25.91000   0.01000    0.03860
匯豐成功基金                                                     40.92000   40.81000   0.11000    0.26954
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.71000   10.65000   0.06000    0.56338
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.42000   10.35000   0.07000    0.67633
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.04000   10.99000   0.05000    0.45496
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.11000   11.04000   0.07000    0.63406
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.54720    2.55410  -0.00690   -0.27015
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.32740    2.33460  -0.00720   -0.30840
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.48000   11.46580   0.01420    0.12385
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.88260    7.86820   0.01440    0.18302
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37630    0.37620   0.00010    0.02658
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33650    0.33630   0.00020    0.05947
匯豐金磚動力基金                                                 13.99000   13.76000   0.23000    1.67151
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97790   14.97770   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.10000    5.06000   0.04000    0.79051
匯豐新鑽動力基金                                                 10.98000   10.80000   0.18000    1.66667
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.52430    5.43980   0.08450    1.55337
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.09820    9.01390   0.08430    0.93522
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.65000   53.72000  -0.07000   -0.13031
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.65000   53.72000  -0.07000   -0.13031
匯豐龍騰電子基金                                                 38.70000   38.92000  -0.22000   -0.56526
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.27170   12.25900   0.01270    0.10360
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.93000   21.01000  -0.08000   -0.38077
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.24000   11.18000   0.06000    0.53667
新光中國成長基金(美元)                                           11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.46480   10.40850   0.05630    0.54090
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.80820    9.81100  -0.00280   -0.02854
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.07290   10.07470  -0.00180   -0.01787
新光台灣富貴基金                                                 23.65000   23.71000  -0.06000   -0.25306
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.31000   12.21000   0.10000    0.81900
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.95000   11.85000   0.10000    0.84388
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.98570   10.00440  -0.01870   -0.18692
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.71980    9.73690  -0.01710   -0.17562
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.63910    9.65710  -0.01800   -0.18639
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.37170    9.38830  -0.01660   -0.17682
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.18000    9.28000  -0.10000   -1.07759
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43820   15.43770   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
新光亞洲精選基金-美金                                            23.24000   23.20000   0.04000    0.17241
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.45000   23.41000   0.04000    0.17087
新光兩岸優勢基金                                                 12.93000   12.85000   0.08000    0.62257
新光店頭基金                                                     26.58000   26.65000  -0.07000   -0.26266
新光南非幣保本基金                                               11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
新光特選內需收益ETF基金                                          20.44000   20.36000   0.08000    0.39293
新光創新科技基金                                                 15.94000   15.99000  -0.05000   -0.31270
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.71660    9.68670   0.02990    0.30867
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.99370    9.99550  -0.00180   -0.01801
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.65930    9.65040   0.00890    0.09222
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.23130    9.20300   0.02830    0.30751
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.50090    9.50260  -0.00170   -0.01789
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.18100    9.17250   0.00850    0.09267
新光澳幣八年期保本基金                                           10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
新光澳幣十年期保本基金                                           10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
新光澳幣保本基金                                                 11.84000   11.85000  -0.01000   -0.08439
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.98490    9.99250  -0.00760   -0.07606
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.74470    9.75210  -0.00740   -0.07588
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.73760    9.72880   0.00880    0.09045
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.93700    9.92800   0.00900    0.09065
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.87300    9.87330  -0.00030   -0.00304
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.67280    9.67310  -0.00030   -0.00310
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.64050    9.63940   0.00110    0.01141
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.84080    9.83970   0.00110    0.01118
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.58000    7.57000   0.01000    0.13210
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.01000    8.92000   0.09000    1.00897
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.58890    9.57060   0.01830    0.19121
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.22090    9.20330   0.01760    0.19124
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.56600    9.54150   0.02450    0.25677
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.24840    9.22470   0.02370    0.25692
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.32290    9.30090   0.02200    0.23654
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.70510    9.68180   0.02330    0.24066
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.58060   13.52510   0.05550    0.41035
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.38660    8.35230   0.03430    0.41067
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.23460   37.41300  -0.17840   -0.47684
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.48280   38.74440  -0.26160   -0.67519
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.26280   39.48250  -0.21970   -0.55645
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.16310   11.16210   0.00100    0.00896
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.01960   10.00140   0.01820    0.18197
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.87250   13.80230   0.07020    0.50861
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.49330   10.45050   0.04280    0.40955
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.81000   10.74000   0.07000    0.65177
群益大印度基金-人民幣                                            14.00020   13.83000   0.17020    1.23066
群益大印度基金-美元                                              13.32490   13.17590   0.14900    1.13085
群益大印度基金-新臺幣                                            12.58000   12.41000   0.17000    1.36986
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.69840   12.72390  -0.02550   -0.20041
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.39280   12.42990  -0.03710   -0.29847
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.77650   11.80010  -0.02360   -0.20000
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.48820   10.51960  -0.03140   -0.29849
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.19010   10.21050  -0.02040   -0.19979
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.11150    9.13880  -0.02730   -0.29873
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.83500    9.85480  -0.01980   -0.20092
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.08870    9.11600  -0.02730   -0.29947
群益中小型股基金                                                 51.67000   52.28000  -0.61000   -1.16679
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.00030    9.96460   0.03570    0.35827
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.39570    9.37140   0.02430    0.25930
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.77660    8.73000   0.04660    0.53379
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.83960    8.80800   0.03160    0.35876
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.30500    8.28350   0.02150    0.25955
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.75850    7.71730   0.04120    0.53387
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.84130   10.84200  -0.00070   -0.00646
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.54430   10.55170  -0.00740   -0.07013
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.76580    9.75460   0.01120    0.11482
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.58670    9.53410   0.05260    0.55170
群益中國新機會基金N-美元                                          8.90850    8.86830   0.04020    0.45330
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.48000    9.41000   0.07000    0.74389
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.50190    8.45530   0.04660    0.55113
群益中國新機會基金-美元                                           9.52530    9.48240   0.04290    0.45242
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.05000    8.98000   0.07000    0.77951
群益平衡王基金                                                   19.68850   19.79820  -0.10970   -0.55409
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.95000    5.99000  -0.04000   -0.66778
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.90510   10.93680  -0.03170   -0.28985
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.53400   10.57500  -0.04100   -0.38771
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.81970    9.84820  -0.02850   -0.28939
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.48560    9.52250  -0.03690   -0.38750
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.14460   10.10220   0.04240    0.41971
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.94320    9.90090   0.04230    0.42723
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.53480    9.49500   0.03980    0.41917
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.44300    9.40280   0.04020    0.42753
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.20330   10.16070   0.04260    0.41926
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.25510   10.21140   0.04370    0.42795
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.38000   10.32000   0.06000    0.58140
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.70290    9.66230   0.04060    0.42019
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.10340   10.06030   0.04310    0.42842
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.33000   10.27000   0.06000    0.58423
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.18620   10.15990   0.02630    0.25886
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.40850    7.38930   0.01920    0.25984
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.07750   10.07830  -0.00080   -0.00794
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.98620    9.98570   0.00050    0.00501
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.14440   10.13140   0.01300    0.12831
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.07750   10.07830  -0.00080   -0.00794
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.98620    9.98570   0.00050    0.00501
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.14440   10.13130   0.01310    0.12930
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.07760   10.07830  -0.00070   -0.00695
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.98620    9.98570   0.00050    0.00501
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.14440   10.13140   0.01300    0.12831
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.07760   10.07830  -0.00070   -0.00695
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.98620    9.98570   0.00050    0.00501
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.14440   10.13130   0.01310    0.12930
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.88840   15.90250  -0.01410   -0.08867
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.61000   15.58000   0.03000    0.19255
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.83000   10.57000   0.26000    2.45979
群益印度中小基金N-美元                                            9.77300    9.62950   0.14350    1.49021
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.20000    9.04000   0.16000    1.76991
群益印度中小基金-人民幣                                          15.57350   15.32970   0.24380    1.59038
群益印度中小基金-美元                                            13.97790   13.77260   0.20530    1.49064
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.10000   15.82000   0.28000    1.76991
群益多利策略組合基金                                             11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
群益多重資產組合基金                                             15.61000   15.57000   0.04000    0.25690
群益安家基金                                                     26.96710   27.15550  -0.18840   -0.69378
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07820   16.07760   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                             24.24000   24.21000   0.03000    0.12392
群益亞太中小基金                                                 12.86000   12.88000  -0.02000   -0.15528
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.17000   17.07000   0.10000    0.58582
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.72390    9.70920   0.01470    0.15140
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.49500    7.48360   0.01140    0.15233
群益店頭市場基金                                                108.43000  108.90000  -0.47000   -0.43159
群益東方盛世基金                                                  9.25000    9.18000   0.07000    0.76253
群益東協成長基金-人民幣                                          13.13800   13.08200   0.05600    0.42807
群益東協成長基金-美元                                            11.67030   11.63200   0.03830    0.32926
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.49000   11.42000   0.07000    0.61296
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.25560   11.24920   0.00640    0.05689
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.69280   10.68540   0.00740    0.06925
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.16000   10.13960   0.02040    0.20119
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.91020    9.90460   0.00560    0.05654
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.41790    9.41140   0.00650    0.06907
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.94640    8.92850   0.01790    0.20048
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.69830    9.69290   0.00540    0.05571
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.58560    9.57900   0.00660    0.06890
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.99460    9.97460   0.02000    0.20051
群益長安基金                                                     30.43000   30.62000  -0.19000   -0.62051
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.24010   15.22690   0.01320    0.08669
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.65000   14.60000   0.05000    0.34247
群益真善美基金                                                   17.38570   17.52850  -0.14280   -0.81467
群益馬拉松基金A類型                                             131.88000  132.24000  -0.36000   -0.27223
群益深証中小板基金                                               13.59000   13.52000   0.07000    0.51775
群益創新科技基金                                                 34.76000   34.92000  -0.16000   -0.45819
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.08600   10.02340   0.06260    0.62454
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.39380    9.34470   0.04910    0.52543
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.75000    9.67000   0.08000    0.82730
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.98360   10.91540   0.06820    0.62481
群益華夏盛世基金-美元                                            10.35810   10.30390   0.05420    0.52601
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.01000   16.87000   0.14000    0.82988
群益奧斯卡基金                                                   28.98000   29.23000  -0.25000   -0.85529
群益新興金鑽基金-美元                                            12.31180   12.27160   0.04020    0.32759
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
群益葛萊美基金                                                   24.88000   25.33000  -0.45000   -1.77655
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.08000   20.21000  -0.13000   -0.64325
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.19000    8.20000  -0.01000   -0.12195
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.82000   13.80000   0.02000    0.14493
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.74690   11.71400   0.03290    0.28086
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.32440   11.31670   0.00770    0.06804
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.24700   11.23700   0.01000    0.08899
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.62700    8.60290   0.02410    0.28014
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.18900    9.18270   0.00630    0.06861
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.80050    8.79270   0.00780    0.08871
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.15700   10.15010   0.00690    0.06798
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.68000   30.81000  -0.13000   -0.42194
德信中國精選成長基金                                             11.31000   11.16000   0.15000    1.34409
德信台灣主流中小基金                                             20.24000   20.31000  -0.07000   -0.34466
德信新興股票組合基金                                             11.18000   11.09000   0.09000    0.81154
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92870   11.92830   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                     10.77540   10.76740   0.00800    0.07430
德信數位時代基金                                                 28.29000   28.41000  -0.12000   -0.42239
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65700   11.65650   0.00050    0.00429
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.52000   16.77000  -0.25000   -1.49076
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.53000   19.48000   0.05000    0.25667
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.33000    7.33000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.21340   10.20980   0.00360    0.03526
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.52800   14.50470   0.02330    0.16064
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.05060    8.00480   0.04580    0.57216
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.90370   10.86930   0.03440    0.31649
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.15340   11.11820   0.03520    0.31660
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.84450   12.76890   0.07560    0.59206
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摩根大歐洲基金                                                   18.64000   18.51000   0.13000    0.70232
摩根中小基金                                                     24.81000   25.25000  -0.44000   -1.74257
摩根中國A股基金                                                  14.22000   13.98000   0.24000    1.71674
摩根中國A股基金(美元)                                            11.22000   11.06000   0.16000    1.44665
摩根中國亮點基金                                                 14.04000   13.90000   0.14000    1.00719
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.23500   11.05240   0.18260    1.65213
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.37790   12.21180   0.16610    1.36016
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.53220    9.39660   0.13560    1.44308
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.56520   12.36110   0.20410    1.65115
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.32510   14.13340   0.19170    1.35636
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.12000   21.37000  -0.25000   -1.16986
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.12000   21.37000  -0.25000   -1.16986
摩根台灣增長基金                                                 52.61000   52.77000  -0.16000   -0.30320
摩根平衡基金                                                     28.49000   28.48000   0.01000    0.03511
摩根全球α基金                                                   19.39000   19.34000   0.05000    0.25853
摩根全球平衡基金                                                 15.40750   15.27770   0.12980    0.84960
摩根全球發現基金                                                 12.79000   12.72000   0.07000    0.55031
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.71930    9.71880   0.00050    0.00514
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.66260   10.67210  -0.00950   -0.08902
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.09150   10.09660  -0.00510   -0.05051
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.35910   11.35860   0.00050    0.00440
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.95640    9.96150  -0.00510   -0.05120
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.52100   10.40770   0.11330    1.08862
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.45670   13.31190   0.14480    1.08775
摩根亞洲基金                                                     57.13000   56.38000   0.75000    1.33026
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.36750    8.31420   0.05330    0.64107
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.71410    9.66360   0.05050    0.52258
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.61750    8.57200   0.04550    0.53080
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.07650   11.99910   0.07740    0.64505
摩根東方內需機會基金                                             18.10000   17.86000   0.24000    1.34378
摩根東方科技基金                                                 36.49000   36.18000   0.31000    0.85683
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.81000    9.66000   0.15000    1.55280
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.12000   10.01000   0.11000    1.09890
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.59000    9.48000   0.11000    1.16034
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.46000   11.29000   0.17000    1.50576
摩根金龍收成基金                                                 22.90000   22.63000   0.27000    1.19311
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07410   15.07370   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                 14.98000   14.82000   0.16000    1.07962
摩根新金磚五國基金                                               11.59000   11.43000   0.16000    1.39983
摩根新絲路基金                                                    9.99000    9.91000   0.08000    0.80727
摩根新興35基金                                                   13.58000   13.37000   0.21000    1.57068
摩根新興日本基金                                                 25.01000   24.76000   0.25000    1.00969
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.50130    7.48440   0.01690    0.22580
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.77700    9.76440   0.01260    0.12904
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.52830    9.51260   0.01570    0.16504
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.71910   10.69710   0.02200    0.20566
摩根新興科技基金                                                 59.00000   59.92000  -0.92000   -1.53538
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.35280    8.33780   0.01500    0.17990
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.55350   10.53450   0.01900    0.18036
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.69970    8.60880   0.09090    1.05590
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.44570    9.37080   0.07490    0.79929
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.90400    8.83310   0.07090    0.80266
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.94520    9.84140   0.10380    1.05473
摩根龍揚基金                                                     34.24000   33.84000   0.40000    1.18203
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.01000   10.96000   0.05000    0.45620
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.28000   11.20000   0.08000    0.71429
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31020    9.28740   0.02280    0.24549
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.21390   11.18640   0.02750    0.24583
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.65000   26.88000  -0.23000   -0.85565
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.58930   11.56920   0.02010    0.17374
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.91790   10.89980   0.01810    0.16606
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.90960    9.87460   0.03500    0.35444
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.12590   10.10820   0.01770    0.17511
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.58910    9.57320   0.01590    0.16609
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.69790    8.66720   0.03070    0.35421
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.38770   10.37090   0.01680    0.16199
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.40750   10.36230   0.04520    0.43620
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.77980    9.78930  -0.00950   -0.09704
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.89100    9.87340   0.01760    0.17826
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.56210    9.57130  -0.00920   -0.09612
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.67040    9.65320   0.01720    0.17818
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.33930   11.36140  -0.02210   -0.19452
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.12770   11.15020  -0.02250   -0.20179
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.25480   10.25160   0.00320    0.03121
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.78280   10.80390  -0.02110   -0.19530
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.56530   10.58670  -0.02140   -0.20214
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.73920    9.73620   0.00300    0.03081
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.09990   25.33350  -0.23360   -0.92210
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.78750    9.79840  -0.01090   -0.11124
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.06670   10.05040   0.01630    0.16218
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.78750    9.79840  -0.01090   -0.11124
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.06670   10.05040   0.01630    0.16218
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15830   13.15790   0.00040    0.00304
聯邦精選科技基金                                                 13.47000   13.60000  -0.13000   -0.95588
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.02000   15.98300   0.03700    0.23150
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.90300   12.96710  -0.06410   -0.49433
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.54860   12.55740  -0.00880   -0.07008
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.05290   12.06140  -0.00850   -0.07047
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.71760   11.71200   0.00560    0.04781
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.05570   11.03260   0.02310    0.20938
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.49990   10.49490   0.00500    0.04764
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.64750    8.62940   0.01810    0.20975
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.93000   38.17000  -0.24000   -0.62877
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.50000   15.51000  -0.01000   -0.06447
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.63000   12.63000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.50000   12.49000   0.01000    0.08006
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.02000    8.01000   0.01000    0.12484
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.15000   12.14000   0.01000    0.08237
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.07000   12.07000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.43000   15.48000  -0.05000   -0.32300
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.39000   15.45000  -0.06000   -0.38835
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.57000   20.56000   0.01000    0.04864
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.73000   18.71000   0.02000    0.10689
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.93000   12.89000   0.04000    0.31032
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.64000   15.64000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.40000   16.37000   0.03000    0.18326
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.44000   15.43000   0.01000    0.06481
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.63000   15.61000   0.02000    0.12812
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.06000   14.05000   0.01000    0.07117
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.08000   14.06000   0.02000    0.14225
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.75000   14.74000   0.01000    0.06784
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.37000   18.38000  -0.01000   -0.05441
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.26000   17.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.47000   13.48000  -0.01000   -0.07418
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.27000   14.27000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.34000   13.34000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.27000   13.27000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.56000   14.57000  -0.01000   -0.06863
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
聯博貨幣市場基金                                                 14.99260   14.99230   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.52090   10.50020   0.02070    0.19714
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.89980   13.88990   0.00990    0.07127
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.65520    7.64010   0.01510    0.19764
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.93000   13.94000  -0.01000   -0.07174
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.98000   13.98000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.69000   23.84000  -0.15000   -0.62919
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.52000   12.39000   0.13000    1.04923
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.22000   13.10000   0.12000    0.91603
瀚亞巴西基金                                                      4.73000    4.56000   0.17000    3.72807
瀚亞外銷基金                                                     45.11000   45.09000   0.02000    0.04436
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.59280   10.56370   0.02910    0.27547
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.31300   10.30770   0.00530    0.05142
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.23100   12.21410   0.01690    0.13836
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09950   10.06920   0.03030    0.30092
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.54380    7.52300   0.02080    0.27649
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.04280    8.03900   0.00380    0.04727
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.13810    8.12690   0.01120    0.13781
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.16900    7.14750   0.02150    0.30080
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.91480    8.90250   0.01230    0.13816
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.28080    9.25530   0.02550    0.27552
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.40190    9.39710   0.00480    0.05108
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.29220    9.27940   0.01280    0.13794
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.11000   13.92000   0.19000    1.36494
瀚亞印度基金-美元                                                13.46000   13.33000   0.13000    0.97524
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.75000   29.38000   0.37000    1.25936
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.21000   12.15000   0.06000    0.49383
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.72000   11.61000   0.11000    0.94746
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.94000   14.82000   0.12000    0.80972
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.41000    9.32000   0.09000    0.96567
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.18000    9.13000   0.05000    0.54765
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.16000    9.09000   0.07000    0.77008
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.31000   11.23000   0.08000    0.71238
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.74350   11.67210   0.07140    0.61172
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.00490   12.86230   0.14260    1.10867
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.82480   10.79750   0.02730    0.25284
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.59690   10.54830   0.04860    0.46074
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.64640   11.61510   0.03130    0.26948
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.14150    9.08590   0.05560    0.61194
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.68090    9.57470   0.10620    1.10917
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.05680    9.03380   0.02300    0.25460
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.85680    8.81620   0.04060    0.46052
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.16830    9.14370   0.02460    0.26904
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.52770   14.50180   0.02590    0.17860
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.83250   10.80170   0.03080    0.28514
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.76400   10.76830  -0.00430   -0.03993
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.73020   12.70760   0.02260    0.17785
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.25000   11.11000   0.14000    1.26013
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.14000   21.03000   0.11000    0.52306
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55720   13.55670   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               27.41000   27.33000   0.08000    0.29272
瀚亞高科技基金                                                   60.99000   61.04000  -0.05000   -0.08191
瀚亞理財通基金                                                   27.56000   27.43000   0.13000    0.47393
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.06000    9.01000   0.05000    0.55494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.09000    9.05000   0.04000    0.44199
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
瀚亞菁華基金                                                     24.21000   24.26000  -0.05000   -0.20610
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.07430   13.06470   0.00960    0.07348
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.27670    9.26990   0.00680    0.07336
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.59690   10.53760   0.05930    0.56275
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.45880   10.33860   0.12020    1.16263
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.51570   10.49240   0.02330    0.22207
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.89680    9.84800   0.04880    0.49553
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.02790   10.01140   0.01650    0.16481
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.50050    8.45290   0.04760    0.56312
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.07050    7.97770   0.09280    1.16324
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.05840    9.03840   0.02000    0.22128
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.40940    8.36790   0.04150    0.49594
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.98260    7.96950   0.01310    0.16438
瀚亞電通網基金                                                   15.86000   15.87000  -0.01000   -0.06301
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.69700   13.67770   0.01930    0.14111
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.42850   10.39550   0.03300    0.31745
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.96140    9.96540  -0.00400   -0.04014
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.53770   11.52140   0.01630    0.14148
瀚亞歐洲基金                                                     11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
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