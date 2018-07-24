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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月23日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2   富邦科技          亞德客-KY         昶和     大飲     元大台灣50正2
元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 元大台商50        麗正              大統染   興泰     新日光
宏洲            群益臺灣加權反1 富邦摩台          中環              海悅     宏亞
嘉裕            正道            富邦發達          錸德              銘旺科   達新
東華            同開            富邦金融          智寶              卓越     地球
大東                            元大MSCI台灣      威盛              統領     恆大
立益                            永豐臺灣加權      環科                       新紡
佳和                            富邦台50          大毅                       怡華
昶和                            富邦日本          吉祥全                     昶和
三洋紡                          國泰日經225       華新科                     大統染
本盟                            元大歐洲50        嘉晶                       程泰
瑞利                            元大日經225       星通                       永記
樂士                            元大美債20正2     禾伸堂                     日勝化
正峰新                          元大美債20反1     揚明光                     展宇
億泰                            國泰20年美債反1   佳凌                       士紙
毛寶                            富邦公司治理      鈞寶                       東明-KY
燁興                            元大美債7-10正2   達方                       宏旭-KY
中鴻                            元大美債7-10反1   富鼎                       光罩
聚亨                            國泰臺灣低波動30  杜康-DR                    智寶
千興                            國泰標普低波高息  陽光能源-DR                鼎元
威致                            富邦歐洲                                     銘旺科
華豐                            FH彭博高收益債                               奇力新
首利                            FH彭博新興債                                 大毅
麗正                            元大台灣高息低波                             立萬利
東訊                            富邦美國特別股                               佳凌
華泰                            富邦臺灣優質高息                             傳奇
錸德                            FH富時高息低波                               科嘉-KY
倫飛                            新光內需收益                                 迎廣
威盛                            台泥                                         嘉聯益
國碩                            黑松                                         關貿
銘旺科                          台聚                                         亞弘電
統懋                            華夏                                         富鼎
翔耀                            亞聚                                         華友聯
太空梭                          宏洲                                         潤弘
麗臺                            嘉裕                                         遠雄來
華映                            東華                                         夏都
吉祥全                          大東                                         欣欣
憶聲                            立益                                         統領
科風                            佳和                                         客思達-KY
和鑫                            聯發                                         同方友友-DR
力特                            昶和                                         友佳-DR
喬鼎                            三洋紡                                       一零四
正達                            弘裕                                         欣天然
晟鈦                            本盟                                         新海
同泰                            士電                                         欣高
新世紀                          瑞利                                         茂順
誠創                            堤維西                                       台數科
嘉威                            恩德                                         波力-KY
力銘                            樂士                                         泰昇-KY
亞太電                          正峰新                                       政伸
達能                            瑞智                                         吉源-KY
科納-KY                         高力                                         鼎炫-KY
清惠                            億泰
慧友                            榮星
勁永                            艾美特-KY
捷泰                            中化
互億                            榮化
天瀚                            長興
迅杰                            元禎
華上                            花仙子
光麗-KY                         毛寶
元晶                            神隆
華冠                            雃博
裕豐                            麗豐-KY
寶徠                            德淵
皇普                            和成
日勝生                          中鋼
六福                            燁興
台南-KY                         中鴻
康師傅-DR                       聚亨
聖馬丁-DR                       千興
神州-DR                         威致
耀傑-DR                         佳大
同方友友-DR                     南帝
晨訊科-DR                       華豐
友佳-DR                         首利
陽光能源-DR                     麗正
精熙-DR                         鴻海
中福                            東訊
雷虎                            華泰
中視                            錸德
秋雨                            鴻準
慶豐富                          倫飛
新利虹                          廣達
國光生                          威盛
                                國碩
                                精技
                                銘旺科
                                統懋
                                翔耀
                                太空梭
                                麗臺
                                華經
                                華映
                                吉祥全
                                普安
                                威強電
                                憶聲
                                欣興
                                科風
                                和鑫
                                力特
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                泰碩
                                新世紀
                                融程電
                                維熹
                                誠創
                                嘉威
                                辛耘
                                力銘
                                宏致
                                亞太電
                                達能
                                大聯大
                                拓凱
                                銘鈺
                                和碩
                                康控-KY
                                科納-KY
                                清惠
                                慧友
                                聚碩
                                迎廣
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                瑞儀
                                天瀚
                                光鼎
                                迅杰
                                同欣電
                                華上
                                群電
                                光麗-KY
                                元晶
                                尖點
                                華冠
                                華東
                                明基材
                                裕豐
                                寶徠
                                太子
                                皇普
                                日勝生
                                漢翔
                                六福
                                晶華
                                中再保
                                第一保
                                統一證
                                玉山金
                                潤泰全
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                大華
                                大台北
                                新保
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                中鼎
                                慶豐富
                                全國
                                裕融
                                勤益控
                                新利虹
                                國光生
                                佐登-KY
                                jpp-KY
                                泰昇-KY
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