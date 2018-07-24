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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月23日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1           7231         0    00637L 元大滬深300正2        -18927         0  
2323   中環                    7185     -4995    2891   中信金                 -4352    -31785  
00677U 富邦VIX                 5439         0    2412   中華電                 -3681      -618  
2330   台積電                  4127     24235    00655L 國泰中國A50正2         -2926         0  
2409   友達                    4043     35021    2303   聯電                   -2740    -19127  
3481   群創                    3512     30496    3231   緯創                   -2697     -4143  
2884   玉山金                  3401      5332    00631L 元大台灣50正2          -2647         0  
2371   大同                    2923      3197    2408   南亞科                 -2433     -7465  
2337   旺宏                    1963       798    2823   中壽                   -2053     -3933  
0050   元大台灣50              1944      -970    1101   台泥                   -1677    -19501  
6120   達運                    1464     -1472    2313   華通                   -1524     -8505  
2345   智邦                    1136      -400    3673   TPK-KY                 -1476      1086  
2353   宏碁                    1075     -1022    1310   台苯                   -1457     -2051  
2834   臺企銀                   933    -14557    1216   統一                   -1284     -2829  
4938   和碩                     905      2697    3711   日月光投控              -956     -5021  
00739  元大MSCI A股             889     11872    0056   元大高股息              -952     10614  
2356   英業達                   718      2302    6191   精成科                  -829     -1692  
2002   中鋼                     621     12938    00636  國泰中國A50             -823      5507  
3059   華晶科                   562       193    2881   富邦金                  -779     -5105  
2890   永豐金                   561      2541    2455   全新                    -739      -114  
00635U 元大S&P黃金              502         0    2454   聯發科                  -695     -2506  
00675L 富邦臺灣加權正2          477         0    2882   國泰金                  -637    -11305  
2458   義隆                     447     -1499    4976   佳凌                    -634        17  
2448   晶電                     402      7725    3026   禾伸堂                  -629     -1691  
2377   微星                     401     -2535    00717  富邦美國特別股          -609     -7134  
00669R 國泰美國道瓊反1          398         0    2610   華航                    -607    -11318  
6176   瑞儀                     391     -2278    4960   奇美材                  -606      -313  
1102   亞泥                     384      7007    00664R 國泰臺灣加權反1         -579         0  
00708L 元大S&P黃金正2           372         0    4725   信昌化                  -574      -786  
6285   啟碁                     360       434    8163   達方                    -562      -933  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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