[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月23日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 7231 0 00637L 元大滬深300正2 -18927 0 2323 中環 7185 -4995 2891 中信金 -4352 -31785 00677U 富邦VIX 5439 0 2412 中華電 -3681 -618 2330 台積電 4127 24235 00655L 國泰中國A50正2 -2926 0 2409 友達 4043 35021 2303 聯電 -2740 -19127 3481 群創 3512 30496 3231 緯創 -2697 -4143 2884 玉山金 3401 5332 00631L 元大台灣50正2 -2647 0 2371 大同 2923 3197 2408 南亞科 -2433 -7465 2337 旺宏 1963 798 2823 中壽 -2053 -3933 0050 元大台灣50 1944 -970 1101 台泥 -1677 -19501 6120 達運 1464 -1472 2313 華通 -1524 -8505 2345 智邦 1136 -400 3673 TPK-KY -1476 1086 2353 宏碁 1075 -1022 1310 台苯 -1457 -2051 2834 臺企銀 933 -14557 1216 統一 -1284 -2829 4938 和碩 905 2697 3711 日月光投控 -956 -5021 00739 元大MSCI A股 889 11872 0056 元大高股息 -952 10614 2356 英業達 718 2302 6191 精成科 -829 -1692 2002 中鋼 621 12938 00636 國泰中國A50 -823 5507 3059 華晶科 562 193 2881 富邦金 -779 -5105 2890 永豐金 561 2541 2455 全新 -739 -114 00635U 元大S&P黃金 502 0 2454 聯發科 -695 -2506 00675L 富邦臺灣加權正2 477 0 2882 國泰金 -637 -11305 2458 義隆 447 -1499 4976 佳凌 -634 17 2448 晶電 402 7725 3026 禾伸堂 -629 -1691 2377 微星 401 -2535 00717 富邦美國特別股 -609 -7134 00669R 國泰美國道瓊反1 398 0 2610 華航 -607 -11318 6176 瑞儀 391 -2278 4960 奇美材 -606 -313 1102 亞泥 384 7007 00664R 國泰臺灣加權反1 -579 0 00708L 元大S&P黃金正2 372 0 4725 信昌化 -574 -786 6285 啟碁 360 434 8163 達方 -562 -933 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股