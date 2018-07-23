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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技          亞德客-KY          昶和     大飲     元大台灣50正2   
元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 元大台商50          麗正              大統染   興泰     新日光     
宏洲     群益臺灣加權反1 富邦摩台          中環              海悅     宏亞                
嘉裕     正道     富邦發達          錸德              銘旺科   達新                
東華     同開     富邦金融          智寶              卓越     地球                
大東              元大MSCI台灣          威盛              統領     恆大                
立益              永豐臺灣加權          環科                       新紡                
佳和              富邦台50          大毅                       怡華                
昶和              富邦日本          吉祥全                     昶和                
三洋紡            國泰日經225          華新科                     大統染              
本盟              元大歐洲50          嘉晶                       程泰                
瑞利              元大日經225          星通                       永記                
樂士              元大美債20正2          禾伸堂                     日勝化              
正峰新            元大美債20反1          揚明光                     展宇                
億泰              國泰20年美債反1          佳凌                       士紙                
毛寶              富邦公司治理          鈞寶                       東明-KY             
燁興              元大美債7-10正2          達方                       宏旭-KY             
中鴻              元大美債7-10反1          富鼎                       光罩                
聚亨              國泰臺灣低波動30          杜康-DR                    智寶                
千興              國泰標普低波高息          陽光能源-DR                   鼎元                
威致              富邦歐洲                                     銘旺科              
華豐              FH彭博高收益債                                     奇力新              
首利              FH彭博新興債                                     大毅                
麗正              元大台灣高息低波                                     立萬利              
東訊              富邦美國特別股                                     佳凌                
華泰              富邦臺灣優質高息                                     傳奇                
錸德              FH富時高息低波                                     科嘉-KY             
倫飛              新光內需收益                                     迎廣                
威盛              台泥                                         嘉聯益              
國碩              黑松                                         關貿                
銘旺科            台聚                                         亞弘電              
統懋              華夏                                         富鼎                
翔耀              亞聚                                         華友聯              
太空梭            宏洲                                         潤弘                
麗臺              嘉裕                                         遠雄來              
華映              東華                                         夏都                
吉祥全            大東                                         欣欣                
憶聲              立益                                         統領                
科風              佳和                                         客思達-KY            
和鑫              聯發                                         同方友友-DR            
力特              昶和                                         友佳-DR             
喬鼎              三洋紡                                       一零四              
正達              弘裕                                         欣天然              
晟鈦              本盟                                         新海                
同泰              士電                                         欣高                
新世紀            瑞利                                         茂順                
誠創              堤維西                                       台數科              
嘉威              恩德                                         波力-KY             
力銘              樂士                                         泰昇-KY             
亞太電            正峰新                                       政伸                
達能              瑞智                                         吉源-KY             
科納-KY           高力                                         鼎炫-KY             
清惠              億泰                                                             
慧友              榮星                                                             
勁永              艾美特-KY                                                         
捷泰              中化                                                             
互億              榮化                                                             
天瀚              長興                                                             
迅杰              元禎                                                             
華上              花仙子                                                           
光麗-KY           毛寶                                                             
元晶              神隆                                                             
華冠              雃博                                                             
裕豐              麗豐-KY                                                          
寶徠              德淵                                                             
皇普              和成                                                             
日勝生            中鋼                                                             
六福              燁興                                                             
台南-KY           中鴻                                                             
康師傅-DR          聚亨                                                             
聖馬丁-DR          千興                                                             
神州-DR           威致                                                             
耀傑-DR           佳大                                                             
同方友友-DR          南帝                                                             
晨訊科-DR          華豐                                                             
友佳-DR           首利                                                             
陽光能源-DR          麗正                                                             
精熙-DR           鴻海                                                             
中福              東訊                                                             
雷虎              華泰                                                             
中視              錸德                                                             
秋雨              鴻準                                                             
慶豐富            倫飛                                                             
新利虹            廣達                                                             
國光生            威盛                                                             
                  國碩                                                             
                  精技                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  麗臺                                                             
                  華經                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  普安                                                             
                  威強電                                                           
                  憶聲                                                             
                  欣興                                                             
                  科風                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  泰碩                                                             
                  新世紀                                                           
                  融程電                                                           
                  維熹                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  辛耘                                                             
                  力銘                                                             
                  宏致                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  大聯大                                                           
                  拓凱                                                             
                  銘鈺                                                             
                  和碩                                                             
                  康控-KY                                                          
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  聚碩                                                             
                  迎廣                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  瑞儀                                                             
                  天瀚                                                             
                  光鼎                                                             
                  迅杰                                                             
                  同欣電                                                           
                  華上                                                             
                  群電                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  尖點                                                             
                  華冠                                                             
                  華東                                                             
                  明基材                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  太子                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  漢翔                                                             
                  六福                                                             
                  晶華                                                             
                  中再保                                                           
                  第一保                                                           
                  統一證                                                           
                  玉山金                                                           
                  潤泰全                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  大華                                                             
                  大台北                                                           
                  新保                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中鼎                                                             
                  慶豐富                                                           
                  全國                                                             
                  裕融                                                             
                  勤益控                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  佐登-KY                                                          
                  jpp-KY                                                           
                  泰昇-KY
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