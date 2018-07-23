◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技 亞德客-KY 昶和 大飲 元大台灣50正2 元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 元大台商50 麗正 大統染 興泰 新日光 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦摩台 中環 海悅 宏亞 嘉裕 正道 富邦發達 錸德 銘旺科 達新 東華 同開 富邦金融 智寶 卓越 地球 大東 元大MSCI台灣 威盛 統領 恆大 立益 永豐臺灣加權 環科 新紡 佳和 富邦台50 大毅 怡華 昶和 富邦日本 吉祥全 昶和 三洋紡 國泰日經225 華新科 大統染 本盟 元大歐洲50 嘉晶 程泰 瑞利 元大日經225 星通 永記 樂士 元大美債20正2 禾伸堂 日勝化 正峰新 元大美債20反1 揚明光 展宇 億泰 國泰20年美債反1 佳凌 士紙 毛寶 富邦公司治理 鈞寶 東明-KY 燁興 元大美債7-10正2 達方 宏旭-KY 中鴻 元大美債7-10反1 富鼎 光罩 聚亨 國泰臺灣低波動30 杜康-DR 智寶 千興 國泰標普低波高息 陽光能源-DR 鼎元 威致 富邦歐洲 銘旺科 華豐 FH彭博高收益債 奇力新 首利 FH彭博新興債 大毅 麗正 元大台灣高息低波 立萬利 東訊 富邦美國特別股 佳凌 華泰 富邦臺灣優質高息 傳奇 錸德 FH富時高息低波 科嘉-KY 倫飛 新光內需收益 迎廣 威盛 台泥 嘉聯益 國碩 黑松 關貿 銘旺科 台聚 亞弘電 統懋 華夏 富鼎 翔耀 亞聚 華友聯 太空梭 宏洲 潤弘 麗臺 嘉裕 遠雄來 華映 東華 夏都 吉祥全 大東 欣欣 憶聲 立益 統領 科風 佳和 客思達-KY 和鑫 聯發 同方友友-DR 力特 昶和 友佳-DR 喬鼎 三洋紡 一零四 正達 弘裕 欣天然 晟鈦 本盟 新海 同泰 士電 欣高 新世紀 瑞利 茂順 誠創 堤維西 台數科 嘉威 恩德 波力-KY 力銘 樂士 泰昇-KY 亞太電 正峰新 政伸 達能 瑞智 吉源-KY 科納-KY 高力 鼎炫-KY 清惠 億泰 慧友 榮星 勁永 艾美特-KY 捷泰 中化 互億 榮化 天瀚 長興 迅杰 元禎 華上 花仙子 光麗-KY 毛寶 元晶 神隆 華冠 雃博 裕豐 麗豐-KY 寶徠 德淵 皇普 和成 日勝生 中鋼 六福 燁興 台南-KY 中鴻 康師傅-DR 聚亨 聖馬丁-DR 千興 神州-DR 威致 耀傑-DR 佳大 同方友友-DR 南帝 晨訊科-DR 華豐 友佳-DR 首利 陽光能源-DR 麗正 精熙-DR 鴻海 中福 東訊 雷虎 華泰 中視 錸德 秋雨 鴻準 慶豐富 倫飛 新利虹 廣達 國光生 威盛 國碩 精技 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 麗臺 華經 華映 吉祥全 普安 威強電 憶聲 欣興 科風 和鑫 力特 喬鼎 正達 晟鈦 同泰 泰碩 新世紀 融程電 維熹 誠創 嘉威 辛耘 力銘 宏致 亞太電 達能 大聯大 拓凱 銘鈺 和碩 康控-KY 科納-KY 清惠 慧友 聚碩 迎廣 勁永 捷泰 互億 瑞儀 天瀚 光鼎 迅杰 同欣電 華上 群電 光麗-KY 元晶 尖點 華冠 華東 明基材 裕豐 寶徠 太子 皇普 日勝生 漢翔 六福 晶華 中再保 第一保 統一證 玉山金 潤泰全 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 大華 大台北 新保 新海 中視 秋雨 中鼎 慶豐富 全國 裕融 勤益控 新利虹 國光生 佐登-KY jpp-KY 泰昇-KY