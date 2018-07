有才天下獵聘(06100-HK)：穩定價格行動及穩定價格期間結束

有才天下獵聘(06100-HK)公佈,招股章程所述的超額配股權已由摩根士丹利亞洲有限公司、穩定價格經辦人(代表包銷商及經咨詢聯席全球協調人)於2018年7月21日按國際發售的發售價部分行使,涉及合共28.64萬股股份,相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約0.33%,以便向May Flower Information Technology Co., Limited退還曾用於補足國際發售中超額分配的部分借入股份。兩名超額配股權授出人(即Giant Lilly Investment Ltd及Matrix Partners China I, L.P.)因相關超過配股權獲部分行使已各自出售14.32萬股股份。

公司宣佈,全球發售的穩定價格期間於2018年7月22日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。

根據穩定價格經辦人摩根士丹利亞洲有限公司,其於穩定價格期間内採取的穩定價格行動涉及:

1. 於國際發售中超額分配合共1320萬股股份,相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數15%(任何超額配股權獲行使前);

2. Morgan Stanley & Co. International plc根據Morgan Stanley & Co. International plc與May Flower Information Technology Co., Limited訂立的日期為2018年6月22日的借股協議向May Flower Information Technology Co., Limited借入合共1320萬股股份,以補足國際發售的超額分配。該等股份將根據借股協議的條款歸還及交還May Flower Information Technology Co., Limited;

3. 於穩定價格期間先後在市場上按每股股份介乎29.90港元至33.00港元(不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的價格購買合共1291.36萬股股份。穩定價格經辦人於穩定價格期間在市場作出的最後一次購買於2018年7月20日進行,價格為每股股份33.00港元(不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費);

4. 摩根士丹利亞洲有限公司、穩定價格經辦人(代表包銷商及經咨詢聯席全球協調人)於2018年7月21日按每股股份的發售價部分行使超額配股權,涉及合共28.64萬股股份(於超額配股權獲任何行使前,相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約0.33%),以便向May Flower Information Technology Co., Limited退還曾用於補足國際發售中超額分配的部分借入股份。

緊隨全球發售完成後,假設根據首次公開發售前購股權計劃所授購股權未獲行使,公眾持股數目佔公司已發行股本總額約17.82%,符合聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條規定而提出的條件所規定的最低百分比。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)