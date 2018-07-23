民生銀行(01988-HK)：東方集團質押公司7824萬股A股

民生銀行(01988-HK)公佈，近日，公司接到東方集團通知，獲悉東方集團於2018年7月19日辦理解押其持有的公司A股普通股7824萬股。同日，東方集團向哈爾濱銀行股份有限公司道外支行質押其持有公司的A股普通股7824萬股，質押期限為2年。上述解除質押及質押登記手續已於2018年7月20日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢。

公司於2017年年度股東大會審議通過2017年度資本公積轉增股本的方案，本次轉增後總股本為43,782,418,502股。公司A股的資本公積轉增股本方案已實施完畢，H股資本公積轉增股份將於2018年7月27日上市。因此，東方集團本次質押其持有本公司的A股普通股佔公司本次轉增後總股本的0.18%，累計質押公司股份1,280,107,488股，佔公司本次轉增後總股本的2.92%。

截至本公告日，東方集團持有公司普通股1,280,117,123股。東方集團與華夏人壽保險股份有限公司(以下簡稱“華夏人壽”)於2016年6月29日簽署一緻行動協議。東方集團和華夏人壽持有公司可行使表決權股份數合計為3,463,910,559股，佔公司本次轉增後總股本的7.91%。

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