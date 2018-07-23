【港股解碼】跌跌不停 五菱神車怎麼了

2018年7月23日，五菱汽車集團控股有限公司（下面簡稱“五菱汽車”，股票代碼00305-HK）收盤價0.415港元。股價比去年同期跌幅超過30%，經營性現金連續四個報告期為負，究竟發生了什麼讓這家多年被評為財富中國500強之一的企業股價連續下跌？



來源：同花順

營業收入跌幅60%

2018年7月17日，五菱汽車發布了盈利警告的公告。公告顯示，五菱汽車在今年1月到6月的營業收入相比去年同期，跌幅在60%左右，也就是營業額只有去年同期的40%。根據公告來看，導致下降的主要原因是發動機及有關部件業務量的大幅下降。 2017年下半年開始，五菱汽車的主要客戶不再使用五菱汽車生產的NP18型號發動機，而這個主要客戶是五菱汽車與上海通用合資建廠的上海通用五菱。

NP18型號發動機是五菱汽車2015年推出的首款擁有自主專利之乘用車專用的產品。曾於2016年銷量大火的寶駿560型號汽車用的便是NP18型號發動機。這款車在銷量大火之後因質量問題，受到了大量投訴，筆者認為上海通用五菱因質量問題不再使用NP18型號發動機有很大的可能。

五菱神車不是五菱汽車的產品？

雖然我們在生活中常聽說五菱宏光等汽車，但這些並不是五菱汽車生產的，而是上海通用五菱。根據天眼查的公開資料來看，五菱汽車只有通過廣西汽車集團間接持有上海通用五菱0.02%的出資比例。



來源：搜狐汽車

五菱汽車的主營業務是製造和買賣發動機及發動機部件、汽車零部件及附件以及專用汽車、原材料貿易,以及提供用水及動力供應服務。根據五菱汽車2017年的年報來看，來自發動機的收入由2016年38.69億下降到了2017年的17.08億，收入佔比由23.20%下降到了14.07%。另外，在2017佔五菱汽車68.36%的營業收入的汽車零部件及其他工業服務，營業收入110.22億，比去年增加了4.79億元人民幣。

新型號NPT20型號發動機前景未知

目前來看，五菱汽車如果不能重新獲得上海通用五菱的關於發動機的訂單，五菱汽車在未來的盈利能力將大受影響。在2017年年報中，五菱汽車提到了新型發動機NPT20已經完成了內部技術程序，計劃在2018年年尾開始推出及供應與客戶，客戶包括上海通用五菱及其他。不過，筆者並未查到關於NPT20型號發動機的進一步消息，對於NPT20能否在今年年底量產供貨表示疑問。

作者：呂品

編輯：夏雨辰，賀秋霞

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