和美醫療(01509-HK)附屬購若幹醫療設備併回租

和美醫療(01509-HK)公佈，於2018年7月20日：北京和美醫院(公司的全資附屬公司)與遠東國際租賃訂立北京融資租賃協議，據此，遠東國際租賃已同意按人民幣4000萬元的總代價向北京和美醫院購買機械及設備，併按合共人民幣約4571.2萬元的總租賃付款以及48個月的期限向北京和美醫院回租機械及設備；

福州現代婦產醫院(公司的非全資附屬公司)與遠東國際租賃訂立福州融資租賃協議，據此，遠東國際租賃已同意按人民幣1400萬元的總代價向福州現代婦產醫院購買機械及設備，併按合共人民幣約1599.92萬元的總租賃付款以及48個月的期限向福州現代婦產醫院回租機械及設備；

黑龍江和美醫院(公司的非全資附屬公司)與遠東國際租賃訂立黑龍江融資租賃協議，據此，遠東國際租賃已同意按人民幣1400萬元的總代價向黑龍江和美醫院購買機械及設備，併按合共人民幣約1599.92萬元的總租賃付款以及48個月的期限向黑龍江和美醫院回租機械及設備；

南通和美家醫院(公司的非全資附屬公司)與遠東國際租賃訂立南通融資租賃協議，據此，遠東國際租賃已同意按人民幣2000萬元的總代價向南通和美家醫院購買機械及設備，併按合共人民幣約2285.6萬元的總租賃付款以及48個月的期限向南通和美家醫院回租機械及設備。

上述機械及設備包括若幹機械及設備，包括超聲診斷儀、激光治療儀及多功能手術台等醫療設備。

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