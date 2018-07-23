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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/07/20  107/07/19  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.50260   10.50120   0.00140    0.01333
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.06980   10.05910   0.01070    0.10637
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.06960   10.05910   0.01050    0.10438
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.02920   10.02320   0.00600    0.05986
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.02920   10.02320   0.00600    0.05986
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.35910    9.35520   0.00390    0.04169
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.61730    9.61240   0.00490    0.05098
中國信託台灣活力基金                                             15.67000   15.95000  -0.28000   -1.75549
中國信託台灣優勢基金                                             18.09000   18.43000  -0.34000   -1.84482
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.25000   10.13000   0.12000    1.18460
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.17000    9.11000   0.06000    0.65862
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.59000    9.65000  -0.06000   -0.62176
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.21000   10.27000  -0.06000   -0.58423
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.81980    9.81400   0.00580    0.05910
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22740    9.22200   0.00540    0.05856
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18910   10.18910   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.57190    9.57200  -0.00010   -0.00104
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.45890   10.44720   0.01170    0.11199
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.13070    9.12050   0.01020    0.11184
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.20260   11.23480  -0.03220   -0.28661
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.11180   10.14080  -0.02900   -0.28597
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
中國信託智能運動基金-美元                                        10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98140   10.98130   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.50090    9.49900   0.00190    0.02000
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.18630    9.18450   0.00180    0.01960
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.63850    9.63970  -0.00120   -0.01245
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.31550    9.31650  -0.00100   -0.01073
中國信託精穩基金                                                 18.68320   18.80300  -0.11980   -0.63713
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.70000   11.73000  -0.03000   -0.25575
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
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元大2001基金                                                     66.91000   67.36000  -0.45000   -0.66805
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.35170   39.10610   0.24560    0.62804
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.59000   18.67000  -0.08000   -0.42849
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.37060   11.36960   0.00100    0.00880
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.54960   10.60260  -0.05300   -0.49988
元大上證50基金                                                   28.56000   27.86000   0.70000    2.51256
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.59000   12.67000  -0.08000   -0.63141
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.29000   11.42000  -0.13000   -1.13835
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.17000   13.13000   0.04000    0.30465
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.49300   12.53800  -0.04500   -0.35891
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.75100   16.78400  -0.03300   -0.19662
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.02300   11.05800  -0.03500   -0.31651
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.66800   10.75600  -0.08800   -0.81815
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.06000    3.07000  -0.01000   -0.32573
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.75000   13.87000  -0.12000   -0.86518
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.27590   46.44770  -0.17180   -0.36988
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.41280   10.40380   0.00900    0.08651
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.65630    9.64800   0.00830    0.08603
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.63890    9.67980  -0.04090   -0.42253
元大巴西指數基金                                                  5.57800    5.53500   0.04300    0.77687
元大巴菲特基金                                                   30.30000   30.48000  -0.18000   -0.59055
元大日經225基金                                                  28.48000   28.53000  -0.05000   -0.17525
元大台商收成基金                                                 24.48000   24.74000  -0.26000   -1.05093
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.24000   12.37000  -0.13000   -1.05093
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.95000   38.00000   0.95000    2.50000
元大台灣中型100基金                                              33.76000   33.84000  -0.08000   -0.23641
元大台灣加權股價指數基金                                         25.56100   25.36100   0.20000    0.78861
元大台灣卓越50基金                                               84.83000   83.43000   1.40000    1.67805
元大台灣金融基金                                                 17.56000   17.53000   0.03000    0.17114
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.50000   31.41000   0.09000    0.28653
元大台灣高股息基金                                               26.29000   26.25000   0.04000    0.15238
元大台灣電子科技基金                                             37.12000   36.53000   0.59000    1.61511
元大全球ETF成長組合基金                                          10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.80000   14.83000  -0.03000   -0.20229
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.80000   13.72000   0.08000    0.58309
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.48000   13.32000   0.16000    1.20120
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.81400   12.75400   0.06000    0.47044
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.75000    6.74000   0.01000    0.14837
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.59000    8.55000   0.04000    0.46784
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.74000    6.70000   0.04000    0.59701
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.54200    9.55800  -0.01600   -0.16740
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.57000   13.63000  -0.06000   -0.44021
元大全球農業商機基金                                             17.06000   17.03000   0.03000    0.17616
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.38400    8.44700  -0.06300   -0.74583
元大印度指數基金                                                  9.83800    9.89300  -0.05500   -0.55595
元大印度基金                                                     12.65000   12.74000  -0.09000   -0.70644
元大多多基金                                                     21.16000   21.52000  -0.36000   -1.67286
元大多福基金                                                     57.16000   58.31000  -1.15000   -1.97222
元大亞太成長基金                                                  9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.53370    8.56560  -0.03190   -0.37242
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.04710    7.07350  -0.02640   -0.37322
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.60200    9.59200   0.01000    0.10425
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.02200    9.95700   0.06500    0.65281
元大卓越基金                                                     52.00000   52.29000  -0.29000   -0.55460
元大店頭基金                                                      9.29000    9.44000  -0.15000   -1.58898
元大泛歐成長基金                                                  9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.24720   10.24670   0.00050    0.00488
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.54710    9.52040   0.02670    0.28045
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.57410   31.48140   0.09270    0.29446
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.66160   38.40290   0.25870    0.67365
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.83970   18.91490  -0.07520   -0.39757
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.71320   19.54010   0.17310    0.88587
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.77730   38.59490   0.18240    0.47260
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.35010   20.37800  -0.02790   -0.13691
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.00540   17.92660   0.07880    0.43957
元大高科技基金                                                   21.09000   21.53000  -0.44000   -2.04366
元大得利貨幣市場基金                                             16.24640   16.24620   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97700   11.97680   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.12000   14.24000  -0.12000   -0.84270
元大華夏中小基金                                                  8.06000    8.18000  -0.12000   -1.46699
元大新中國基金-人民幣                                            10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
元大新中國基金-美元                                               9.81200    9.93000  -0.11800   -1.18832
元大新中國基金-新台幣                                             9.71000    9.81000  -0.10000   -1.01937
元大新主流基金                                                   29.56000   30.17000  -0.61000   -2.02188
元大新東協平衡基金-美元                                           9.31900    9.34000  -0.02100   -0.22484
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.31040   10.36460  -0.05420   -0.52293
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.67940    9.79610  -0.11670   -1.19129
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.27640   10.38320  -0.10680   -1.02858
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               8.99340    9.08690  -0.09350   -1.02895
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.76970    9.75870   0.01100    0.11272
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.40360    9.39300   0.01060    0.11285
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.85510    9.82790   0.02720    0.27676
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.48860    9.46240   0.02620    0.27689
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.52620    9.51530   0.01090    0.11455
元大新興亞洲基金                                                 11.63000   11.71000  -0.08000   -0.68318
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.08630    9.15040  -0.06410   -0.70052
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.86040    8.92290  -0.06250   -0.70044
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.27460    9.32480  -0.05020   -0.53835
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.04360    9.09250  -0.04890   -0.53781
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09510   15.09490   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     41.70000   42.42000  -0.72000   -1.69731
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
元大實質多重資產基金-美元                                         9.40400    9.47700  -0.07300   -0.77029
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.50000   15.92000  -0.42000   -2.63819
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.15000   13.38000   0.77000    5.75486
元大摩臺基金                                                     39.37000   38.76000   0.61000    1.57379
元大標普500基金                                                  25.90000   25.94000  -0.04000   -0.15420
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.23000   13.17000   0.06000    0.45558
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.70000   33.92000  -0.22000   -0.64858
元大標智滬深300基金                                              16.91000   16.40000   0.51000    3.10976
元大歐洲50基金                                                   24.90000   25.04000  -0.14000   -0.55911
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.60060    9.58740   0.01320    0.13768
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16850   10.16810   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                     61.15000   62.38000  -1.23000   -1.97179
元大韓國KOSPI200基金                                             22.08000   21.96000   0.12000    0.54645
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.09000   16.26000  -0.17000   -1.04551
日盛上選基金                                                     37.24000   37.38000  -0.14000   -0.37453
日盛小而美基金                                                   19.55000   19.74000  -0.19000   -0.96251
日盛中國內需動力基金                                             10.82000   11.02000  -0.20000   -1.81488
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.49410   11.43050   0.06360    0.55641
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.67330    9.61990   0.05340    0.55510
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.47370   11.44820   0.02550    0.22274
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.65030    9.62890   0.02140    0.22225
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.41710   10.39060   0.02650    0.25504
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.74660    8.72440   0.02220    0.25446
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.70000   11.79000  -0.09000   -0.76336
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.27000   11.44000  -0.17000   -1.48601
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.57000   11.72000  -0.15000   -1.27986
日盛日盛基金                                                     14.86000   15.04000  -0.18000   -1.19681
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03090   10.02950   0.00140    0.01396
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.45270    9.45130   0.00140    0.01481
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.85090    9.84450   0.00640    0.06501
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.28530    9.27920   0.00610    0.06574
日盛全球新興債券基金A                                            10.61170   10.59610   0.01560    0.14722
日盛全球新興債券基金B                                             8.26190    8.24970   0.01220    0.14788
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.37050    2.35140   0.01910    0.81228
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.65330    1.64000   0.01330    0.81098
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.35850    0.35690   0.00160    0.44830
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25090    0.24970   0.00120    0.48058
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  11.90600   11.84370   0.06230    0.52602
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.19470    8.15180   0.04290    0.52626
日盛亞洲機會基金                                                  7.41000    7.39000   0.02000    0.27064
日盛首選基金                                                     18.68000   18.87000  -0.19000   -1.00689
日盛高科技基金                                                   20.27000   20.35000  -0.08000   -0.39312
日盛貨幣市場基金                                                 14.76290   14.76280   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   43.44000   44.03000  -0.59000   -1.34000
日盛精選五虎基金                                                 39.79000   40.23000  -0.44000   -1.09371
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47850   13.47830   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               35.95000   36.49000  -0.54000   -1.47986
台新MSCI中國基金                                                 21.14000   21.35000  -0.21000   -0.98361
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.85000   18.06000  -0.21000   -1.16279
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.53000   22.02000   0.51000    2.31608
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15480   14.15470   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.36310   10.31300   0.05010    0.48579
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.56900   10.58900  -0.02000   -0.18888
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.08210   10.08480  -0.00270   -0.02677
台新中國通基金                                                   48.43000   49.21000  -0.78000   -1.58504
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.52060    0.52720  -0.00660   -1.25190
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.92400   16.09700  -0.17300   -1.07473
台新中國精選中小基金-美元                                         0.39370    0.40070  -0.00700   -1.74694
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.06000   12.26000  -0.20000   -1.63132
台新主流基金                                                     25.06000   25.43000  -0.37000   -1.45497
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.06000   19.83000   0.23000    1.15986
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65930    0.65270   0.00660    1.01118
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.01000   14.83000   0.18000    1.21376
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49200    0.48710   0.00490    1.00595
台新台灣中小基金                                                 37.87000   38.39000  -0.52000   -1.35452
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.77410    9.72410   0.05000    0.51419
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.20010    9.22360  -0.02350   -0.25478
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.27470   10.30100  -0.02630   -0.25532
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.45990   10.46140  -0.00150   -0.01434
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.25160   11.25310  -0.00150   -0.01333
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
台新印度基金                                                     15.71000   15.80000  -0.09000   -0.56962
台新亞美短期債券基金                                             10.93010   10.94040  -0.01030   -0.09415
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.46980    8.43460   0.03520    0.41733
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28230    0.28160   0.00070    0.24858
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.71120   11.66250   0.04870    0.41758
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38490    0.38390   0.00100    0.26048
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08630   11.08620   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.01690   30.08120  -0.06430   -0.21375
台新智慧生活基金-美元                                            10.62340   10.63080  -0.00740   -0.06961
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.57020    8.54640   0.02380    0.27848
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.70160    8.66320   0.03840    0.44325
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.16740    9.14190   0.02550    0.27894
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.31590    9.27490   0.04100    0.44205
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.74430   10.75040  -0.00610   -0.05674
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34600    0.34680  -0.00080   -0.23068
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.04900    8.05360  -0.00460   -0.05712
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27290    0.27360  -0.00070   -0.25585
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.86000    5.93000  -0.07000   -1.18044
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      21.02000   21.00000   0.02000    0.09524
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.60900   10.63100  -0.02200   -0.20694
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           22.55000   23.44000  -0.89000   -3.79693
未來資產全球大消費基金                                           15.81000   15.90000  -0.09000   -0.56604
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.68960   11.65480   0.03480    0.29859
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.47580    9.44760   0.02820    0.29849
未來資產亞洲新富基金                                             21.44000   21.57000  -0.13000   -0.60269
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56060   12.56050   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.03000   14.55000  -0.52000   -3.57388
未來資產新興市場債券基金A                                         8.80450    8.81310  -0.00860   -0.09758
未來資產新興市場債券基金B                                         6.72800    6.73450  -0.00650   -0.09652
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.06850   11.06760   0.00090    0.00813
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.91030    9.95720  -0.04690   -0.47102
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.37340    9.35600   0.01740    0.18598
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58320   10.56350   0.01970    0.18649
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.01400    8.04500  -0.03100   -0.38533
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.11110    9.14610  -0.03500   -0.38268
永豐中小基金                                                     57.98000   59.44000  -1.46000   -2.45626
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.74120    1.72570   0.01550    0.89819
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.28070    2.26040   0.02030    0.89807
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             7.96460    7.93180   0.03280    0.41353
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.12160   10.08000   0.04160    0.41270
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.13000    5.12000   0.01000    0.19531
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.15000   23.18000  -0.03000   -0.12942
永豐主流品牌基金                                                 18.22000   18.23000  -0.01000   -0.05485
永豐永豐基金                                                     37.91000   38.46000  -0.55000   -1.43006
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.97210    9.98500  -0.01290   -0.12919
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.97100    9.98440  -0.01340   -0.13421
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.94470    9.95780  -0.01310   -0.13156
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.94440    9.95750  -0.01310   -0.13156
永豐亞洲民生消費基金                                             11.69000   11.82000  -0.13000   -1.09983
永豐南非幣2021保本基金                                           12.88140   12.89230  -0.01090   -0.08455
永豐高科技基金                                                   27.25000   28.29000  -1.04000   -3.67621
永豐貨幣市場基金                                                 13.87650   13.87640   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12100    2.10760   0.01340    0.63579
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.50050    2.48470   0.01580    0.63589
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.85360    7.84150   0.01210    0.15431
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.45650   10.44040   0.01610    0.15421
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.17830    7.17880  -0.00050   -0.00696
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.95540   10.95620  -0.00080   -0.00730
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.51000    7.55000  -0.04000   -0.52980
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.22000   17.28000  -0.06000   -0.34722
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.84000   55.34000   0.50000    0.90351
永豐領航科技基金                                                 43.57000   44.76000  -1.19000   -2.65862
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.10000   11.13000  -0.03000   -0.26954
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
永豐趨勢平衡基金                                                 49.47000   50.40000  -0.93000   -1.84524
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.53420   11.53310   0.00110    0.00954
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.35740    9.33940   0.01800    0.19273
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.60560    9.58700   0.01860    0.19401
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.37570    9.35310   0.02260    0.24163
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.54370    9.52060   0.02310    0.24263
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.37240    9.35820   0.01420    0.15174
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.75000    9.73530   0.01470    0.15100
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.35680    9.33820   0.01860    0.19918
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.60390    9.58480   0.01910    0.19927
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.63000   10.70000  -0.07000   -0.65421
兆豐國際中小基金                                                 16.62000   16.91000  -0.29000   -1.71496
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.42000   14.43000  -0.01000   -0.06930
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.26000   19.38000  -0.12000   -0.61920
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.17000   19.31000  -0.14000   -0.72501
兆豐國際生命科學基金                                             16.34000   16.40000  -0.06000   -0.36585
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.37430   10.37740  -0.00310   -0.02987
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.63090   10.64470  -0.01380   -0.12964
兆豐國際全球基金                                                 32.57000   32.77000  -0.20000   -0.61031
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25250   10.25190   0.00060    0.00585
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.99970    9.97200   0.02770    0.27778
兆豐國際國民基金                                                 22.81000   22.83000  -0.02000   -0.08760
兆豐國際第一基金                                                 13.61000   13.69000  -0.08000   -0.58437
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.89610    9.84290   0.05320    0.54049
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.87860    7.83630   0.04230    0.53980
兆豐國際萬全基金                                                 21.10000   21.21000  -0.11000   -0.51862
兆豐國際電子基金                                                 27.33000   27.46000  -0.13000   -0.47342
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.57000   22.39000   0.18000    0.80393
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.41000   16.56000  -0.15000   -0.90580
兆豐國際豐台灣基金                                               32.83000   32.86000  -0.03000   -0.09130
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49680   12.49660   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.05320   11.04020   0.01300    0.11775
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.87630   11.87100   0.00530    0.04465
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.67580   10.66710   0.00870    0.08156
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.44010   11.43230   0.00780    0.06823
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.12020    8.11060   0.00960    0.11836
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.45530    9.44980   0.00550    0.05820
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.00290    8.99660   0.00630    0.07003
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.95520    8.94910   0.00610    0.06816
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.28830    9.28070   0.00760    0.08189
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
合庫全球新興市場基金                                              9.22000    9.26000  -0.04000   -0.43197
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
合庫貨幣市場基金                                                 10.12510   10.12500   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.52590    9.52750  -0.00160   -0.01679
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.76970    9.77360  -0.00390   -0.03990
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.07240   10.07250  -0.00010   -0.00099
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.52810   11.53110  -0.00300   -0.02602
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.46160   13.45800   0.00360    0.02675
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.91290    8.91450  -0.00160   -0.01795
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.54450    9.54830  -0.00380   -0.03980
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.95310    7.95310   0.00000    0.00000
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.88460    8.88610  -0.00150   -0.01688
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.11810   10.11510   0.00300    0.02966
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94670   10.94550   0.00120    0.01096
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.99590   10.06440  -0.06850   -0.68062
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.78310    9.83410  -0.05100   -0.51860
安聯中國東協基金                                                 15.22000   15.30000  -0.08000   -0.52288
安聯中國策略基金                                                 14.61000   14.68000  -0.07000   -0.47684
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.68000   14.66000   0.02000    0.13643
安聯中華新思路基金-美元                                          13.83000   13.91000  -0.08000   -0.57513
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.90000   12.94000  -0.04000   -0.30912
安聯台灣大壩基金                                                 29.29000   29.48000  -0.19000   -0.64450
安聯台灣科技基金                                                 49.37000   49.63000  -0.26000   -0.52388
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48580   12.48560   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 32.62000   32.84000  -0.22000   -0.66991
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12630   10.12080   0.00550    0.05434
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.07340   15.06380   0.00960    0.06373
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67740    9.67120   0.00620    0.06411
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.55000   11.59000  -0.04000   -0.34513
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.29430   12.26680   0.02750    0.22418
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13910   10.13450   0.00460    0.04539
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.25320   12.24760   0.00560    0.04572
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.55850    9.55380   0.00470    0.04920
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.39450    9.39030   0.00420    0.04473
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.07870    9.07450   0.00420    0.04628
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.54000   11.58000  -0.04000   -0.34542
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.37000   11.40000  -0.03000   -0.26316
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.39000   11.43000  -0.04000   -0.34996
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.01190   11.99260   0.01930    0.16093
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.93660   10.93240   0.00420    0.03842
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.60950   10.60380   0.00570    0.05375
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.97290    8.96610   0.00680    0.07584
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.74760    8.74420   0.00340    0.03888
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.46010    8.45560   0.00450    0.05322
安聯全球人口趨勢基金                                             11.62000   11.64000  -0.02000   -0.17182
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.92000   37.84000   0.08000    0.21142
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
安聯全球計量平衡基金                                             12.80000   12.79000   0.01000    0.07819
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04330   12.04280   0.00050    0.00415
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45940   10.45900   0.00040    0.00382
安聯全球新興市場基金                                             17.55000   17.65000  -0.10000   -0.56657
安聯全球農金趨勢基金                                              9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
安聯亞洲動態策略基金                                             23.59000   23.67000  -0.08000   -0.33798
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貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.82000    9.75000   0.07000    0.71795
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.72000   10.66000   0.06000    0.56285
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.19000   11.23000  -0.04000   -0.35619
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.74000   11.77000  -0.03000   -0.25489
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.97930    9.85070   0.12860    1.30549
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.36670    9.30900   0.05770    0.61983
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.74500    8.67690   0.06810    0.78484
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.34930   10.26870   0.08060    0.78491
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
貝萊德新台幣基金                                                 12.93040   12.93030   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.79000   26.71000   0.08000    0.29951
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19560   11.20100  -0.00540   -0.04821
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.88550    9.93760  -0.05210   -0.52427
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
保德信大中華基金-新台幣                                          29.63000   29.79000  -0.16000   -0.53709
保德信中小型股基金                                               49.18000   50.24000  -1.06000   -2.10987
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
保德信中國中小基金-美元                                           9.44000    9.54000  -0.10000   -1.04822
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.05000    9.14000  -0.09000   -0.98468
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.30140    9.32870  -0.02730   -0.29265
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.35450    9.37450  -0.02000   -0.21334
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.42650    9.44940  -0.02290   -0.24234
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.15060   10.17520  -0.02460   -0.24176
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.12000    9.17000  -0.05000   -0.54526
保德信中國品牌基金-美元                                           9.08000    9.12000  -0.04000   -0.43860
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
保德信台商全方位基金                                             37.35000   37.89000  -0.54000   -1.42518
保德信全球中小基金                                               30.56000   30.54000   0.02000    0.06549
保德信全球消費商機基金                                           18.38000   18.44000  -0.06000   -0.32538
保德信全球基礎建設基金                                           12.43000   12.39000   0.04000    0.32284
保德信全球資源基金                                                8.21000    8.22000  -0.01000   -0.12165
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.44000   33.42000   0.02000    0.05984
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.78520    9.79290  -0.00770   -0.07863
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.56450   10.57260  -0.00810   -0.07661
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.22640    9.21840   0.00800    0.08678
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.94690    9.93830   0.00860    0.08653
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.23050    8.22330   0.00720    0.08756
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.80860   10.79910   0.00950    0.08797
保德信亞太基金                                                   21.60000   21.68000  -0.08000   -0.36900
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.47120    8.44860   0.02260    0.26750
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.17800   11.14820   0.02980    0.26731
保德信店頭市場基金                                               35.30000   36.13000  -0.83000   -2.29726
保德信拉丁美洲基金                                                6.70000    6.76000  -0.06000   -0.88757
保德信金平衡基金                                                 30.25000   30.13000   0.12000    0.39827
保德信金滿意基金                                                 44.49000   44.43000   0.06000    0.13504
保德信科技島基金                                                 27.69000   27.66000   0.03000    0.10846
保德信高成長基金                                                 96.95000   97.77000  -0.82000   -0.83870
保德信第一基金                                                   27.61000   27.85000  -0.24000   -0.86176
保德信貨幣市場基金                                               15.76110   15.76100   0.00010    0.00063
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.57450   10.59840  -0.02390   -0.22551
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.67820   10.68490  -0.00670   -0.06271
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.83480   10.85610  -0.02130   -0.19620
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.24440   10.24770  -0.00330   -0.03220
保德信新世紀基金                                                 10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.06250    8.04730   0.01520    0.18888
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.84090   10.82050   0.02040    0.18853
保德信新興趨勢組合基金                                           11.12000   11.24000  -0.12000   -1.06762
保德信瑞騰基金                                                   15.53800   15.53950  -0.00150   -0.00965
保德信歐洲組合基金                                               10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.76530    9.76310   0.00220    0.02253
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.99300    9.99070   0.00230    0.02302
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.70160    9.69800   0.00360    0.03712
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.81440    9.81110   0.00330    0.03364
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.92830    9.91360   0.01470    0.14828
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.92730    9.91250   0.01480    0.14931
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.79270    9.78570   0.00700    0.07153
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.79530    9.78840   0.00690    0.07049
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.06060   10.04880   0.01180    0.11743
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.09280   10.07920   0.01360    0.13493
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.09200   10.07850   0.01350    0.13395
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.98960    9.98330   0.00630    0.06311
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.98960    9.98330   0.00630    0.06311
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.70640    9.69900   0.00740    0.07630
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.56280    9.56260   0.00020    0.00209
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94120    1.93150   0.00970    0.50220
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63030    2.61720   0.01310    0.50053
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29340    0.29320   0.00020    0.06821
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43180    0.43150   0.00030    0.06952
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.38580    8.37390   0.01190    0.14211
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.57980   11.55820   0.02160    0.18688
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.50860    9.49020   0.01840    0.19388
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.60120   11.57030   0.03090    0.26706
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.66050    8.67890  -0.01840   -0.21201
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.57910   10.60160  -0.02250   -0.21223
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16850   10.16420   0.00430    0.04231
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.08800   10.08040   0.00760    0.07539
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.09450   10.09270   0.00180    0.01783
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.65510   10.65340   0.00170    0.01596
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.00330    9.99960   0.00370    0.03700
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80770    9.80900  -0.00130   -0.01325
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11210   10.11350  -0.00140   -0.01384
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.78110    9.77850   0.00260    0.02659
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98240    9.98230   0.00010    0.00100
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.62720   10.55920   0.06800    0.64399
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.27320    6.26650   0.00670    0.10692
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.70480   10.69350   0.01130    0.10567
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64580   11.64580   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.44000   20.51000  -0.07000   -0.34130
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4655.910004670.88000 -14.97000   -0.32050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.25610   10.29840  -0.04230   -0.41074
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.27870   11.33580  -0.05710   -0.50371
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.53020   10.58640  -0.05620   -0.53087
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.14910    9.18680  -0.03770   -0.41037
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.59460    9.64330  -0.04870   -0.50501
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.39700    9.44710  -0.05010   -0.53032
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.48420   10.52740  -0.04320   -0.41036
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.05310   11.10910  -0.05600   -0.50409
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.99090   11.04950  -0.05860   -0.53034
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.38000    6.44000  -0.06000   -0.93168
柏瑞巨人基金                                                     13.25000   13.21000   0.04000    0.30280
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64940   13.64930   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.27000   16.33000  -0.06000   -0.36742
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.48270   13.47400   0.00870    0.06457
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.85710   11.85930  -0.00220   -0.01855
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.46700   12.46880  -0.00180   -0.01444
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.97540    8.96970   0.00570    0.06355
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.83000    6.82570   0.00430    0.06300
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.84430    8.84590  -0.00160   -0.01809
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.48310    8.47810   0.00500    0.05898
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.83260   10.83420  -0.00160   -0.01477
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.38290    8.38690  -0.00400   -0.04769
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.03290   12.03520  -0.00230   -0.01911
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.68020   11.67270   0.00750    0.06425
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.70740   11.70050   0.00690    0.05897
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.34880   11.35050  -0.00170   -0.01498
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.05090    9.04510   0.00580    0.06412
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.88170    9.88360  -0.00190   -0.01922
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.69650    9.69080   0.00570    0.05882
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.63490    9.63630  -0.00140   -0.01453
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.48180    9.48630  -0.00450   -0.04744
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.22810   10.22040   0.00770    0.07534
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.08960   10.08890   0.00070    0.00694
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.97920    9.97910   0.00010    0.00100
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05900   10.05910  -0.00010   -0.00099
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.03290   10.02540   0.00750    0.07481
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.84430    9.84360   0.00070    0.00711
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.78640    9.78640   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.86670    9.86680  -0.00010   -0.00101
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.20850   10.20080   0.00770    0.07548
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.08960   10.08880   0.00080    0.00793
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.97920    9.97920   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05910   10.05910   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.03300   10.02540   0.00760    0.07581
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.84440    9.84370   0.00070    0.00711
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.78640    9.78640   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.86680    9.86680   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.51900   10.47250   0.04650    0.44402
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.68250   11.63610   0.04640    0.39876
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.10780   11.06580   0.04200    0.37955
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.98010    8.94040   0.03970    0.44405
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.67590    9.63750   0.03840    0.39844
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.53780    9.50170   0.03610    0.37993
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.23600   10.19070   0.04530    0.44452
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.87760   10.83440   0.04320    0.39873
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.73130   10.69080   0.04050    0.37883
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.98030    8.94060   0.03970    0.44404
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.67630    9.63790   0.03840    0.39843
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.53820    9.50210   0.03610    0.37992
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.01000   14.03000  -0.02000   -0.14255
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.33000   13.37000  -0.04000   -0.29918
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.45000   13.48000  -0.03000   -0.22255
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.42010   11.39930   0.02080    0.18247
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.50410    7.49050   0.01360    0.18156
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.39750   11.39150   0.00600    0.05267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.05300   11.05210   0.00090    0.00814
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.18570   10.18740  -0.00170   -0.01669
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.39060    8.38620   0.00440    0.05247
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.44720    9.44640   0.00080    0.00847
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.46590    9.46740  -0.00150   -0.01584
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.63250   10.63150   0.00100    0.00941
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.00910   10.00380   0.00530    0.05298
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.16930   10.17100  -0.00170   -0.01671
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.78740    9.78660   0.00080    0.00817
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.06610    9.06130   0.00480    0.05297
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.94340    8.93960   0.00380    0.04251
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.48990    9.49140  -0.00150   -0.01580
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.95870   11.95650   0.00220    0.01840
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.41400   11.42010  -0.00610   -0.05341
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.84930   10.85680  -0.00750   -0.06908
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.16760    7.16630   0.00130    0.01814
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.97570    8.98050  -0.00480   -0.05345
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.58590    9.59250  -0.00660   -0.06880
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.27990   10.27800   0.00190    0.01849
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.86660   10.87400  -0.00740   -0.06805
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.71340    9.71850  -0.00510   -0.05248
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.13980    9.13810   0.00170    0.01860
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.79010    9.79680  -0.00670   -0.06839
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.06640   11.05640   0.01000    0.09045
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.62920   11.62290   0.00630    0.05420
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.67350   10.67060   0.00290    0.02718
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.08840    9.08010   0.00830    0.09141
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.62490    9.61970   0.00520    0.05406
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.61010    9.60740   0.00270    0.02810
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.96120   10.95520   0.00600    0.05477
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.87370    9.86470   0.00900    0.09123
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.17030   10.16750   0.00280    0.02754
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.43510    9.42650   0.00860    0.09123
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.24060    9.23210   0.00850    0.09207
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.84270    9.83740   0.00530    0.05388
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.37420    9.37160   0.00260    0.02774
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.34000   18.38000  -0.04000   -0.21763
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.12000   17.16000  -0.04000   -0.23310
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.91340   12.91460  -0.00120   -0.00929
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.78500   10.80260  -0.01760   -0.16292
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.68200   11.69030  -0.00830   -0.07100
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.25990   12.27350  -0.01360   -0.11081
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.21650   11.23570  -0.01920   -0.17088
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.84800    9.86410  -0.01610   -0.16322
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.37750   10.38490  -0.00740   -0.07126
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.27960   10.29100  -0.01140   -0.11078
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.26430   10.28190  -0.01760   -0.17117
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.17390   10.18110  -0.00720   -0.07072
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.75510   11.76810  -0.01300   -0.11047
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.20530   10.22290  -0.01760   -0.17216
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.27000   14.70000  -0.43000   -2.92517
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      27.09000   25.61000   1.48000    5.77899
國泰大中華基金                                                   21.54000   21.41000   0.13000    0.60719
國泰小龍基金                                                     16.11000   16.04000   0.07000    0.43641
國泰中小成長基金                                                 46.81000   47.07000  -0.26000   -0.55237
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.30730    4.30640   0.00090    0.02090
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.43000   19.53000  -0.10000   -0.51203
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.73260    0.73740  -0.00480   -0.65094
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.69290    0.69740  -0.00450   -0.64525
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.12930    2.10070   0.02860    1.36145
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.43460    9.36010   0.07450    0.79593
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.05220    7.98860   0.06360    0.79613
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.30920    0.30710   0.00210    0.68382
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.46860   11.46750   0.00110    0.00959
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.68490    1.69630  -0.01140   -0.67205
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.94820    9.98440  -0.03620   -0.36257
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32970    0.33140  -0.00170   -0.51298
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.57670    4.57200   0.00470    0.10280
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.63000   20.72000  -0.09000   -0.43436
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.66810    0.67190  -0.00380   -0.56556
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.36790    3.36570   0.00220    0.06537
國泰中港台基金台幣級別                                           15.19000   15.26000  -0.07000   -0.45872
國泰中港台基金美元級別                                            0.49770    0.50080  -0.00310   -0.61901
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.83000   27.90000  -0.07000   -0.25090
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.49000   12.43000   0.06000    0.48270
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.75000   37.06000  -0.31000   -0.83648
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.24880   10.23460   0.01420    0.13875
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.24890   10.23480   0.01410    0.13777
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.24920   10.23510   0.01410    0.13776
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33430    0.33430   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33430    0.33440  -0.00010   -0.02990
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33430    0.33440  -0.00010   -0.02990
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40740   12.40730   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.20000   29.58000  -0.38000   -1.28465
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.39910    2.38940   0.00970    0.40596
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35360    0.35450  -0.00090   -0.25388
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.48280    0.48160   0.00120    0.24917
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.57000   13.52000   0.05000    0.36982
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47100    0.47010   0.00090    0.19145
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.81000    5.81000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18670    0.18720  -0.00050   -0.26709
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41210    0.41300  -0.00090   -0.21792
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37340    0.37410  -0.00070   -0.18712
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43640    0.43730  -0.00090   -0.20581
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50630    0.50470   0.00160    0.31702
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.94000   20.80000   0.14000    0.67308
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.68000   21.46000   0.22000    1.02516
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.48910    2.46960   0.01950    0.78960
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.29200   11.26540   0.02660    0.23612
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.19700   10.17300   0.02400    0.23592
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36780    0.36740   0.00040    0.10887
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33210    0.33180   0.00030    0.09042
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49900    0.49580   0.00320    0.64542
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.85000   11.87000  -0.02000   -0.16849
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39960    0.40110  -0.00150   -0.37397
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.97000   18.98000  -0.01000   -0.05269
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61910    0.62080  -0.00170   -0.27384
國泰科技生化基金                                                 38.01000   38.40000  -0.39000   -1.01563
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.84000   26.92000  -0.08000   -0.29718
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.63000   13.57000   0.06000    0.44215
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.12350   39.88360   0.23990    0.60150
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27280   19.34760  -0.07480   -0.38661
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.99590   19.82600   0.16990    0.85696
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.62160   40.43060   0.19100    0.47241
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.38690   41.33400   0.05290    0.12798
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.53530   43.44040   0.09490    0.21846
國泰紐幣2021保本基金                                             12.08310   12.07650   0.00660    0.05465
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.36640   12.35810   0.00830    0.06716
國泰紐幣保本基金                                                 12.37160   12.37030   0.00130    0.01051
國泰高科技基金                                                   14.01000   14.22000  -0.21000   -1.47679
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.05000   24.87000   0.18000    0.72376
國泰國泰基金台幣級別                                             25.05000   24.87000   0.18000    0.72376
國泰富時中國A50基金                                              18.65000   18.20000   0.45000    2.47253
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33720    0.33750  -0.00030   -0.08889
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46740    0.46520   0.00220    0.47291
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37140    0.37280  -0.00140   -0.37554
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51490    0.51400   0.00090    0.17510
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34930    0.35020  -0.00090   -0.25700
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48410    0.48280   0.00130    0.26926
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.58880   10.59610  -0.00730   -0.06889
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.64380    7.64910  -0.00530   -0.06929
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35770    0.35800  -0.00030   -0.08380
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25620    0.25640  -0.00020   -0.07800
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.98000   12.06000  -0.08000   -0.66335
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39130    0.39440  -0.00310   -0.78600
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.22970    2.21130   0.01840    0.83209
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.47720    1.46500   0.01220    0.83276
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33870    0.33810   0.00060    0.17746
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36430    0.36370   0.00060    0.16497
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22660    0.22620   0.00040    0.17683
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.39810   10.37930   0.01880    0.18113
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.76010    6.74780   0.01230    0.18228
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.85000   13.99000  -0.14000   -1.00071
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.35000   35.66000   0.69000    1.93494
國泰價值卓越基金                                                 16.60000   16.92000  -0.32000   -1.89125
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.37000   11.40000  -0.03000   -0.26316
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39030    0.39170  -0.00140   -0.35742
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.04220   39.15110  -0.10890   -0.27815
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.54000   20.50000   0.04000    0.19512
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.34000   19.40000  -0.06000   -0.30928
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.70000   19.48000   0.22000    1.12936
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.06160   12.05400   0.00760    0.06305
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39540    0.39530   0.00010    0.02530
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58850    9.55100   0.03750    0.39263
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.29160    8.30310  -0.01150   -0.13850
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.61900   10.57740   0.04160    0.39329
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.28330    9.29620  -0.01290   -0.13877
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15870   11.15790   0.00080    0.00717
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.84190    9.89300  -0.05110   -0.51653
第一金大中華基金                                                 28.74000   29.32000  -0.58000   -1.97817
第一金小型精選基金                                               40.80000   42.17000  -1.37000   -3.24876
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.09000   14.16000  -0.07000   -0.49435
第一金中國世紀基金-美元                                           8.89400    9.01640  -0.12240   -1.35753
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.89490    9.01730  -0.12240   -1.35739
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.39000   10.51000  -0.12000   -1.14177
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.39000   10.51000  -0.12000   -1.14177
第一金中概平衡基金                                               26.87000   27.23000  -0.36000   -1.32207
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24450   15.24430   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.77900  177.77700   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.07120   10.07740  -0.00620   -0.06152
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.07120   10.07740  -0.00620   -0.06152
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.48660   14.61970  -0.13310   -0.91042
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.48720   14.62020  -0.13300   -0.90970
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.82000   13.92000  -0.10000   -0.71839
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.82000   13.93000  -0.11000   -0.78966
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.82090    9.82270  -0.00180   -0.01832
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.82410    9.82590  -0.00180   -0.01832
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.46710    9.46100   0.00610    0.06448
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.49150    9.48530   0.00620    0.06536
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.26130   10.26310  -0.00180   -0.01754
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.90000    9.89350   0.00650    0.06570
第一金全球大趨勢基金                                             23.77000   23.89000  -0.12000   -0.50230
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.20230    8.22140  -0.01910   -0.23232
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.83280    5.84640  -0.01360   -0.23262
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.49140    9.49280  -0.00140   -0.01475
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.49220    9.49390  -0.00170   -0.01791
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.81160    9.81330  -0.00170   -0.01732
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.81290    9.81410  -0.00120   -0.01223
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.65770    8.68570  -0.02800   -0.32237
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.19790   10.23090  -0.03300   -0.32255
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.72000    9.71120   0.00880    0.09062
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.71900    9.71030   0.00870    0.08960
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.98920    7.99100  -0.00180   -0.02253
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.86360    8.86060   0.00300    0.03386
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.86390    8.86090   0.00300    0.03386
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.14010   11.13000   0.01010    0.09075
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.14100   11.13090   0.01010    0.09074
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97440    9.97670  -0.00230   -0.02305
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.75230   14.74730   0.00500    0.03390
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.03390   14.04790  -0.01400   -0.09966
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.05140   14.06530  -0.01390   -0.09882
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.18000   13.17000   0.01000    0.07593
第一金亞洲科技基金                                               19.67000   19.70000  -0.03000   -0.15228
第一金亞洲新興市場基金                                           13.16000   13.23000  -0.07000   -0.52910
第一金店頭市場基金                                               10.28000   10.61000  -0.33000   -3.11027
第一金創新趨勢基金                                               26.75000   27.38000  -0.63000   -2.30095
第一金電子基金                                                   36.43000   37.28000  -0.85000   -2.28004
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.72000   20.44000   0.28000    1.36986
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.17000   19.37000  -0.20000   -1.03252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.82000    9.91000  -0.09000   -0.90817
統一大中華中小基金(美元)                                          9.11000    9.27000  -0.16000   -1.72600
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.37000   13.58000  -0.21000   -1.54639
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.24000   10.16000   0.08000    0.78740
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                             36.95000   37.16000  -0.21000   -0.56512
統一大滿貫基金-I類型                                             36.95000   37.16000  -0.21000   -0.56512
統一大龍印基金                                                   15.57000   15.66000  -0.09000   -0.57471
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.19000   10.30000  -0.11000   -1.06796
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.47000    9.65000  -0.18000   -1.86528
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.68000   10.86000  -0.18000   -1.65746
統一中小基金                                                     29.15000   29.43000  -0.28000   -0.95141
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.71140    9.62500   0.08640    0.89766
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.16530    9.14450   0.02080    0.22746
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.86250    8.81860   0.04390    0.49781
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.47960   11.37760   0.10200    0.89650
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.76180   10.73740   0.02440    0.22724
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.40330   10.35180   0.05150    0.49750
統一台灣動力基金                                                 19.75000   20.29000  -0.54000   -2.66141
統一全天候基金-A類型                                            119.73000  122.82000  -3.09000   -2.51588
統一全天候基金-I類型                                            119.73000  122.82000  -3.09000   -2.51588
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.08350    9.03960   0.04390    0.48564
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.88120    8.89730  -0.01610   -0.18095
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.84210    8.85240  -0.01030   -0.11635
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.36060    9.31530   0.04530    0.48630
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.15200    9.16850  -0.01650   -0.17996
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.11170    9.12230  -0.01060   -0.11620
統一全球債券組合基金                                             11.95280   11.94760   0.00520    0.04352
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.69000   16.72000  -0.03000   -0.17943
統一全球新科技基金(美元)                                         15.94000   16.09000  -0.15000   -0.93226
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.17000   15.29000  -0.12000   -0.78483
統一亞太基金                                                     26.79000   26.93000  -0.14000   -0.51987
統一亞洲大金磚基金                                               13.08000   13.17000  -0.09000   -0.68337
統一奔騰基金                                                     65.36000   66.93000  -1.57000   -2.34573
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65280   16.65260   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
統一強漢基金(美元)                                               10.07000   10.16000  -0.09000   -0.88583
統一強漢基金(新台幣)                                             26.29000   26.50000  -0.21000   -0.79245
統一統信基金                                                     34.79000   35.45000  -0.66000   -1.86178
統一黑馬基金                                                     65.34000   67.10000  -1.76000   -2.62295
統一新亞洲科技能源基金                                           19.47000   19.61000  -0.14000   -0.71392
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.03660    8.03300   0.00360    0.04482
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.16570   10.16120   0.00450    0.04429
統一經建基金                                                     50.77000   52.11000  -1.34000   -2.57148
統一龍馬基金                                                     77.62000   78.94000  -1.32000   -1.67216
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.59000   25.47000  -0.88000   -3.45505
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.31000   50.89000  -0.58000   -1.13971
野村中國機會基金                                                 13.92000   14.05000  -0.13000   -0.92527
野村巴西基金                                                      5.35000    5.32000   0.03000    0.56391
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.13000   12.09000   0.04000    0.33085
野村台灣高股息基金                                               22.94000   22.92000   0.02000    0.08726
野村台灣運籌基金                                                 39.12000   39.13000  -0.01000   -0.02556
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.47070    9.46200   0.00870    0.09195
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.43020    9.42420   0.00600    0.06367
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.49170    9.47410   0.01760    0.18577
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.67610    9.66730   0.00880    0.09103
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.58590    9.57980   0.00610    0.06368
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.56000    9.54230   0.01770    0.18549
野村平衡基金                                                     20.16000   20.45000  -0.29000   -1.41809
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.27000    9.22000   0.05000    0.54230
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.79000    9.69000   0.10000    1.03199
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.40000   13.33000   0.07000    0.52513
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.05000   10.94000   0.11000    1.00548
野村全球生技醫療基金                                             17.88000   17.95000  -0.07000   -0.38997
野村全球品牌基金                                                 28.83000   28.99000  -0.16000   -0.55191
野村全球氣候變遷基金                                              8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.00000   13.02000  -0.02000   -0.15361
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.44000   19.47000  -0.03000   -0.15408
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.23000   12.25000  -0.02000   -0.16327
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.41430   10.42510  -0.01080   -0.10360
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.31880   10.32310  -0.00430   -0.04165
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.53170    9.54390  -0.01220   -0.12783
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.28910    9.29920  -0.01010   -0.10861
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.87330    8.87570  -0.00240   -0.02704
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.13340   11.14790  -0.01450   -0.13007
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.64130   10.65280  -0.01150   -0.10795
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.22330   10.22620  -0.00290   -0.02836
野村成長基金                                                     29.36000   29.19000   0.17000    0.58239
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.96280    8.97810  -0.01530   -0.17041
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.97600    8.99140  -0.01540   -0.17127
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.11220    9.11520  -0.00300   -0.03291
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.36750    9.38340  -0.01590   -0.16945
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.29560    9.31150  -0.01590   -0.17076
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.43950    9.44250  -0.00300   -0.03177
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.35000   12.39000  -0.04000   -0.32284
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.46990    9.48780  -0.01790   -0.18866
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.54310    9.53620   0.00690    0.07236
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.62600    9.60840   0.01760    0.18317
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                           9.96700    9.98700  -0.02000   -0.20026
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.95880    9.95160   0.00720    0.07235
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.05170   10.03330   0.01840    0.18339
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.57440    8.53570   0.03870    0.45339
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.16270    9.13110   0.03160    0.34607
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.03100    8.99890   0.03210    0.35671
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        12.99240   12.93370   0.05870    0.45385
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.02680   11.98460   0.04220    0.35212
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.80660    9.77170   0.03490    0.35715
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.20090   10.16960   0.03130    0.30778
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.86210    9.86500  -0.00290   -0.02940
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.40430    9.39960   0.00470    0.05000
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.16400   11.15830   0.00570    0.05108
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.11980   10.13430  -0.01450   -0.14308
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.18280   11.20610  -0.02330   -0.20792
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.69390   10.71820  -0.02430   -0.22672
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.45670   10.47050  -0.01380   -0.13180
野村泰國基金                                                     39.68000   39.53000   0.15000    0.37946
野村高科技基金                                                   12.62000   13.07000  -0.45000   -3.44300
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.18000   10.20410  -0.02410   -0.23618
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.37340   10.40650  -0.03310   -0.31807
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.58420   10.59390  -0.00970   -0.09156
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.73440    9.77200  -0.03760   -0.38477
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.63270    9.65520  -0.02250   -0.23304
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.53780    9.57380  -0.03600   -0.37603
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.89130   11.92880  -0.03750   -0.31437
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.04060   13.04400  -0.00340   -0.02607
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.84350   10.88540  -0.04190   -0.38492
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.73660   10.76160  -0.02500   -0.23231
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.87780   10.91890  -0.04110   -0.37641
野村貨幣市場基金                                                 16.25990   16.25970   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.80000   15.67000   0.13000    0.82961
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.05420   10.04170   0.01250    0.12448
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.95940    7.95010   0.00930    0.11698
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.75400   11.74040   0.01360    0.11584
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.58000    7.72000  -0.14000   -1.81347
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
野村精選貨幣市場基金                                             12.07580   12.07570   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.47000   12.51000  -0.04000   -0.31974
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.60000   11.66000  -0.06000   -0.51458
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.29000   11.36000  -0.07000   -0.61620
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.96000    8.00000  -0.04000   -0.50000
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.28000   11.33000  -0.05000   -0.44131
野村積極成長基金                                                 12.39000   12.32000   0.07000    0.56818
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.76000    9.92000  -0.16000   -1.61290
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.65000   36.24000  -0.59000   -1.62804
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.21690   10.20210   0.01480    0.14507
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.57480    8.57230   0.00250    0.02916
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.91030    7.90580   0.00450    0.05692
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.83850    7.82910   0.00940    0.12006
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.57610   11.57310   0.00300    0.02592
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.44130   10.43540   0.00590    0.05654
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.37850   10.36590   0.01260    0.12155
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
野村環球基金-人民幣計價                                          16.21000   16.29000  -0.08000   -0.49110
野村環球基金-美元計價                                            12.68000   12.77000  -0.09000   -0.70478
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.64000   17.73000  -0.09000   -0.50761
野村鴻利基金                                                     23.29000   23.60000  -0.31000   -1.31356
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85550   16.85540   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.24000   21.26000  -0.02000   -0.09407
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.52000   13.59000  -0.07000   -0.51508
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.96000   15.01000  -0.05000   -0.33311
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.11860   10.10800   0.01060    0.10487
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.27620   13.26290   0.01330    0.10028
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.71180    9.69010   0.02170    0.22394
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.68940    9.66960   0.01980    0.20477
凱基台商天下基金                                                 13.30000   13.30000   0.00000    0.00000
凱基台灣精五門基金                                               20.80000   20.93000  -0.13000   -0.62112
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.75810   10.77580  -0.01770   -0.16426
凱基亞太高股息基金                                               12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
凱基亞洲四金磚基金                                               17.46000   17.56000  -0.10000   -0.56948
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.85000   13.82000   0.03000    0.21708
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.69120   12.77060  -0.07940   -0.62174
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.44000   12.49000  -0.05000   -0.40032
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53870   11.53860   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.33000   27.44000  -0.11000   -0.40087
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.79000   22.90000  -0.11000   -0.48035
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.21570   22.35650  -0.14080   -0.62979
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.64000   17.71000  -0.07000   -0.39526
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.95280   17.04670  -0.09390   -0.55084
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.68000    7.74000  -0.06000   -0.77519
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.00000   11.95000   0.05000    0.41841
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.86260   11.90740  -0.04480   -0.37624
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.66440   11.69790  -0.03350   -0.28638
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.89000   11.90000  -0.01000   -0.08403
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.29000   13.36000  -0.07000   -0.52395
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.09660   13.18280  -0.08620   -0.65388
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.74000   13.66000   0.08000    0.58565
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.34000   35.58000  -0.24000   -0.67454
富邦NASDAQ-100基金                                               30.88000   30.94000  -0.06000   -0.19392
富邦上証180基金                                                  28.46000   27.84000   0.62000    2.22701
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21240    0.21390  -0.00150   -0.70126
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.51000    6.55000  -0.04000   -0.61069
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.69000    7.90000  -0.21000   -2.65823
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 37.32000   35.33000   1.99000    5.63261
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.57770   11.57850  -0.00080   -0.00691
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.72550   10.74760  -0.02210   -0.20563
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.33310   10.38200  -0.04890   -0.47101
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.14580   10.14650  -0.00070   -0.00690
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.32390    9.34320  -0.01930   -0.20657
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.99030    9.03290  -0.04260   -0.47161
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.46490   20.46580  -0.00090   -0.00440
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.30720   11.30620   0.00100    0.00884
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.40200   10.45390  -0.05190   -0.49647
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.67380   12.58060   0.09320    0.74082
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.86810    1.85620   0.01190    0.64109
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.28990    9.22160   0.06830    0.74065
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.41640    1.40750   0.00890    0.63233
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.68170   11.65960   0.02210    0.18954
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.70900    1.71040  -0.00140   -0.08185
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11270   10.09360   0.01910    0.18923
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49830    1.49950  -0.00120   -0.08003
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.52000   14.48000   0.04000    0.27624
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.69000   23.81000  -0.12000   -0.50399
富邦日本東証基金                                                 22.38000   22.42000  -0.04000   -0.17841
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.16000   43.08000   0.08000    0.18570
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.35000   49.52000  -0.17000   -0.34330
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  52.10000   51.30000   0.80000    1.55945
富邦台灣心基金                                                   23.87000   24.28000  -0.41000   -1.68863
富邦台灣釆吉50基金                                               49.15000   48.36000   0.79000    1.63358
富邦台灣科技指數基金                                             53.77000   51.95000   1.82000    3.50337
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.37730   41.09360   0.28370    0.69038
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.23030   41.06460   0.16570    0.40351
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29200    0.29210  -0.00010   -0.03423
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.48770    2.47260   0.01510    0.61069
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33860    0.33900  -0.00040   -0.11799
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.52940   10.54850  -0.01910   -0.18107
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.16140    2.14840   0.01300    0.60510
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32480    0.32520  -0.00040   -0.12300
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.08830    9.10480  -0.01650   -0.18122
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.59000   23.67000  -0.08000   -0.33798
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.45000   14.42000   0.03000    0.20804
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.64000   30.59000   0.05000    0.16345
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63410   15.63390   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     68.39000   69.44000  -1.05000   -1.51210
富邦科技基金                                                     26.91000   27.57000  -0.66000   -2.39391
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.45130   40.28360   0.16770    0.41630
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.53640   40.22070   0.31570    0.78492
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.43400   39.20290   0.23110    0.58950
富邦恒生國企ETF基金                                              20.08000   19.79000   0.29000    1.46539
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.25000   14.46000  -0.21000   -1.45228
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.50000   26.73000   0.77000    2.88066
富邦高成長基金                                                   26.01000   26.46000  -0.45000   -1.70068
富邦基金                                                         14.13000   14.27000  -0.14000   -0.98108
富邦深証100基金                                                   9.85000    9.76000   0.09000    0.92213
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.81000   20.83000  -0.02000   -0.09602
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40820    0.40770   0.00050    0.12264
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.22730   12.22360   0.00370    0.03027
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.49080    9.48800   0.00280    0.02951
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30400    0.30360   0.00040    0.13175
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.84170    8.83900   0.00270    0.03055
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.45360    9.50880  -0.05520   -0.58051
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.91580    9.95740  -0.04160   -0.41778
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.38200    9.43680  -0.05480   -0.58071
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.82760    9.86880  -0.04120   -0.41748
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.34000   20.23000   0.11000    0.54375
富邦精準基金                                                     49.58000   50.60000  -1.02000   -2.01581
富邦精銳中小基金                                                 12.57000   12.90000  -0.33000   -2.55814
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.84000   20.11000  -0.27000   -1.34262
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.84000   21.50000   0.34000    1.58140
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.52000    7.59000  -0.07000   -0.92227
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.71000   15.41000   0.30000    1.94679
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.43000   20.32000   0.11000    0.54134
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.37030   10.29990   0.07040    0.68350
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.37500   10.39460  -0.01960   -0.18856
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.45200   10.45110   0.00090    0.00861
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.10750   10.03890   0.06860    0.68334
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.06580   10.08480  -0.01900   -0.18840
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.12220   10.12130   0.00090    0.00889
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富達台灣成長基金                                                 30.99000   30.81000   0.18000    0.58423
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.59160    8.52070   0.07090    0.83209
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.05900    8.98600   0.07300    0.81237
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.81120    8.73990   0.07130    0.81580
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.50150    9.42230   0.07920    0.84056
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.45190    9.37580   0.07610    0.81166
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.19380    9.11940   0.07440    0.81584
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.25900    9.18420   0.07480    0.81444
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.50580    8.46830   0.03750    0.44283
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.47080    9.43140   0.03940    0.41775
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.97920    8.94190   0.03730    0.41714
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.51890   10.47280   0.04610    0.44019
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.21720   10.17470   0.04250    0.41770
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.75530    9.71430   0.04100    0.42206
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.09570    9.05740   0.03830    0.42286
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.58090    9.54030   0.04060    0.42556
富達卓越領航全球組合基金                                         15.26000   15.32000  -0.06000   -0.39164
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.73010    8.68940   0.04070    0.46839
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.37520    9.33330   0.04190    0.44893
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.08340    9.04250   0.04090    0.45231
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.88530    9.83850   0.04680    0.47568
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.78750    9.74370   0.04380    0.44952
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.51850    9.47600   0.04250    0.44850
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.16770    9.12610   0.04160    0.45584
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.58100    9.53760   0.04340    0.45504
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.17000   10.30000  -0.13000   -1.26214
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.04000   11.26000  -0.22000   -1.95382
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.63000    9.81000  -0.18000   -1.83486
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.57000    8.66000  -0.09000   -1.03926
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.93000   10.10000  -0.17000   -1.68317
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.64000    9.79000  -0.15000   -1.53218
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.49130    9.38980   0.10150    1.08096
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 8.99920    8.92400   0.07520    0.84267
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.60980    8.53140   0.07840    0.91896
富蘭克林華美中華基金                                             13.83000   14.08000  -0.25000   -1.77557
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.78000   21.76000   0.02000    0.09191
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.80000   20.86000  -0.06000   -0.28763
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.93780    7.93540   0.00240    0.03024
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.08140    9.08440  -0.00300   -0.03302
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.73150    9.73470  -0.00320   -0.03287
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.27430    9.27150   0.00280    0.03020
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01720   11.01730  -0.00010   -0.00091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.74600    8.74600   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.19650    9.19660  -0.00010   -0.00109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.10250   13.09590   0.00660    0.05040
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.26990   10.26470   0.00520    0.05066
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.06870   10.06820   0.00050    0.00497
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.67170    7.67140   0.00030    0.00391
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.14940    9.14900   0.00040    0.00437
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.63750   10.62910   0.00840    0.07903
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.56910    7.56310   0.00600    0.07933
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.04580    9.03860   0.00720    0.07966
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.35690   10.35960  -0.00270   -0.02606
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.71330    7.71530  -0.00200   -0.02592
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.18850    8.18410   0.00440    0.05376
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.20820    9.20900  -0.00080   -0.00869
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.93860    9.93950  -0.00090   -0.00905
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.56150   12.55470   0.00680    0.05416
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.42000    9.61000  -0.19000   -1.97711
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.62000    9.79000  -0.17000   -1.73647
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.87000    8.72000   0.15000    1.72018
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.24000   11.04000   0.20000    1.81159
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.32960   13.37040  -0.04080   -0.30515
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
富蘭克林華美第一富基金                                           42.86000   43.52000  -0.66000   -1.51654
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29890   10.29880   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.20000   14.15000   0.05000    0.35336
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.37000   13.41000  -0.04000   -0.29828
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.41000   15.43000  -0.02000   -0.12962
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.99290    7.97950   0.01340    0.16793
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.95820   11.01330  -0.05510   -0.50030
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.61990    9.62330  -0.00340   -0.03533
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.96520   10.96920  -0.00400   -0.03647
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.95010    6.95180  -0.00170   -0.02445
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.14910    9.15550  -0.00640   -0.06990
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.18370   10.19090  -0.00720   -0.07065
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.58070   10.58330  -0.00260   -0.02457
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.26000   20.18000   0.08000    0.39643
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.59850   11.59770   0.00080    0.00690
復華人生目標基金                                                 40.29760   41.04910  -0.75150   -1.83073
復華大中華中小策略基金                                           10.00000   10.06000  -0.06000   -0.59642
復華中小精選基金                                                 81.49000   83.76000  -2.27000   -2.71012
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.78000    8.86000  -0.08000   -0.90293
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.37000   12.28000   0.09000    0.73290
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
復華台灣智能基金                                                 12.39000   12.49000  -0.10000   -0.80064
復華全方位基金                                                   33.21000   34.15000  -0.94000   -2.75256
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.16000   14.21000  -0.05000   -0.35186
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.07000   22.11000  -0.04000   -0.18091
復華全球平衡基金-美元                                             9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.61000   20.59000   0.02000    0.09713
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.71000   17.75000  -0.04000   -0.22535
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.90000   16.92000  -0.02000   -0.11820
復華全球原物料基金                                                9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.93000   13.92000   0.01000    0.07184
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47340   11.45780   0.01560    0.13615
復華全球債券基金                                                 13.56020   13.52260   0.03760    0.27805
復華全球債券組合基金                                             14.67000   14.66000   0.01000    0.06821
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.78000   14.71000   0.07000    0.47587
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.43110   13.43100   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 13.25000   13.22000   0.03000    0.22693
復華亞太成長基金                                                 16.47000   16.44000   0.03000    0.18248
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
復華東協世紀基金                                                 12.34000   12.33000   0.01000    0.08110
復華南非幣長期收益基金A                                          13.10000   13.16000  -0.06000   -0.45593
復華南非幣長期收益基金B                                           8.18000    8.22000  -0.04000   -0.48662
復華南非幣短期收益基金A                                          13.49000   13.50000  -0.01000   -0.07407
復華南非幣短期收益基金B                                           9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
復華美國新星基金-美元                                            13.34000   13.39000  -0.05000   -0.37341
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.38000   13.41000  -0.03000   -0.22371
復華恒生基金                                                     21.07000   20.92000   0.15000    0.71702
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.69000    8.75000  -0.06000   -0.68571
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.14000   31.73000   0.41000    1.29215
復華神盾基金                                                     27.76140   28.45100  -0.68960   -2.42382
復華高成長基金                                                   72.32000   74.10000  -1.78000   -2.40216
復華高益策略組合基金                                             13.03000   13.02000   0.01000    0.07680
復華貨幣市場基金                                                 14.39170   14.39160   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                         19.54000   19.38000   0.16000    0.82559
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.58000   51.53000   0.05000    0.09703
復華復華基金                                                     22.75000   23.31000  -0.56000   -2.40240
復華華人世紀基金                                                 19.02000   18.97000   0.05000    0.26357
復華傳家二號基金                                                 31.74880   32.31280  -0.56400   -1.74544
復華傳家基金                                                     26.68350   27.66640  -0.98290   -3.55268
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.89000   14.87000   0.02000    0.13450
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.79000   11.83000  -0.04000   -0.33812
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.41000   14.44000  -0.03000   -0.20776
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
復華新興人民幣債券基金B                                           9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.44000   19.40000   0.04000    0.20619
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.65000    5.65000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.43000   12.44000  -0.01000   -0.08039
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.76000   12.76000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
復華滬深300 A股基金                                              21.51000   21.17000   0.34000    1.60605
復華數位經濟基金                                                 64.17000   66.14000  -1.97000   -2.97853
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.42000   11.44000  -0.02000   -0.17483
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.78130    9.77110   0.01020    0.10439
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.62860    9.61820   0.01040    0.10813
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.93580    9.92530   0.01050    0.10579
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.75050    9.73990   0.01060    0.10883
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.74420    9.72990   0.01430    0.14697
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.18640   10.15490   0.03150    0.31020
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.73960    9.72130   0.01830    0.18825
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.18250   10.14550   0.03700    0.36469
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.73860    9.72040   0.01820    0.18724
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.18490   10.14890   0.03600    0.35472
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29770    9.26380   0.03390    0.36594
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.47580    8.51590  -0.04010   -0.47088
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.39190    8.41740  -0.02550   -0.30294
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.51800   11.47440   0.04360    0.37998
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.51540   10.56460  -0.04920   -0.46571
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.53290   10.56490  -0.03200   -0.30289
景順主流基金                                                     19.29000   19.25000   0.04000    0.20779
景順台灣科技基金                                                 33.66000   33.60000   0.06000    0.17857
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 22.64000   22.72000  -0.08000   -0.35211
景順全球康健基金                                                 18.64000   18.73000  -0.09000   -0.48051
景順貨幣市場基金                                                 15.93170   15.93160   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.52000   35.37000   0.15000    0.42409
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.35000   15.45000  -0.10000   -0.64725
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.25000   14.32000  -0.07000   -0.48883
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.01000   11.04000  -0.03000   -0.27174
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.17000   10.04000   0.13000    1.29482
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.26000   10.11000   0.15000    1.48368
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.35000   10.23000   0.12000    1.17302
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.49000   10.34000   0.15000    1.45068
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.63290    8.61320   0.01970    0.22872
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.98820    8.00480  -0.01660   -0.20738
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.01890   10.99450   0.02440    0.22193
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.17320   10.19440  -0.02120   -0.20796
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.82000    7.81000   0.01000    0.12804
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.63000    7.67000  -0.04000   -0.52151
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.12000   11.17000  -0.05000   -0.44763
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.41980    9.41860   0.00120    0.01274
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.54610    9.52930   0.01680    0.17630
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70600    9.70480   0.00120    0.01237
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.83880    9.82150   0.01730    0.17614
華南永昌永昌基金                                                 19.85000   19.86000  -0.01000   -0.05035
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.27820   14.26290   0.01530    0.10727
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
華南永昌全球精品基金                                             16.31000   16.32000  -0.01000   -0.06127
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.72000   11.77000  -0.05000   -0.42481
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.96000   14.02000  -0.06000   -0.42796
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.75000   13.78000  -0.03000   -0.21771
華南永昌物聯網精選基金                                           12.32000   12.25000   0.07000    0.57143
華南永昌策略報酬基金                                             10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19690   16.19670   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.69730   24.62000   0.07730    0.31397
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93240   11.93230   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.02570   10.00360   0.02210    0.22092
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                          9.98860   10.01750  -0.02890   -0.28850
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.68720    9.66580   0.02140    0.22140
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.61970    9.64760  -0.02790   -0.28919
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.84330    9.81880   0.02450    0.24952
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.74770    9.77320  -0.02550   -0.26092
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.60390    9.57990   0.02400    0.25052
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.50420    9.52910  -0.02490   -0.26130
華頓中小型基金                                                   28.13000   28.15000  -0.02000   -0.07105
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.25500   12.33540  -0.08040   -0.65178
華頓台灣基金                                                     31.73000   32.89000  -1.16000   -3.52691
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51480   11.51460   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             18.17000   18.34000  -0.17000   -0.92694
華頓全球高收益債券基金A                                          13.37400   13.35990   0.01410    0.10554
華頓全球高收益債券基金B                                           8.33660    8.32780   0.00880    0.10567
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.89000    5.89000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.73940    2.74460  -0.00520   -0.18946
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.33770   12.44280  -0.10510   -0.84467
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40280    0.40690  -0.00410   -1.00762
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.53640   11.53380   0.00260    0.02254
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.51940   10.50480   0.01460    0.13898
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.32930   10.39560  -0.06630   -0.63777
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.34750    9.40750  -0.06000   -0.63779
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.61290   10.69850  -0.08560   -0.80011
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.64810    9.72830  -0.08020   -0.82440
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.86000   11.90000  -0.04000   -0.33613
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.28000   10.39000  -0.11000   -1.05871
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.10000   11.24000  -0.14000   -1.24555
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.47420    2.46030   0.01390    0.56497
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.03800    2.01860   0.01940    0.96106
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.64890   11.68100  -0.03210   -0.27481
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.49640    9.52250  -0.02610   -0.27409
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36310    0.36410  -0.00100   -0.27465
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30260    0.30370  -0.00110   -0.36220
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.40000    3.40000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.31000   15.39000  -0.08000   -0.51982
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 24.98000   24.96000   0.02000    0.08013
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.45000   12.49000  -0.04000   -0.32026
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.36000    8.37000  -0.01000   -0.11947
匯豐安富基金                                                     25.91000   25.85000   0.06000    0.23211
匯豐成功基金                                                     40.81000   40.68000   0.13000    0.31957
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.31000   11.33000  -0.02000   -0.17652
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.04000   11.08000  -0.04000   -0.36101
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.55410    2.52880   0.02530    1.00047
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.33460    2.30890   0.02570    1.11308
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.46580   11.44030   0.02550    0.22290
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.86820    7.84260   0.02560    0.32642
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37620    0.37560   0.00060    0.15974
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33630    0.33570   0.00060    0.17873
匯豐金磚動力基金                                                 13.76000   13.81000  -0.05000   -0.36206
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97770   14.97760   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.06000    5.12000  -0.06000   -1.17188
匯豐新鑽動力基金                                                 10.80000   10.85000  -0.05000   -0.46083
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.43980    5.48740  -0.04760   -0.86744
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.01390    9.06160  -0.04770   -0.52640
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.72000   53.73000  -0.01000   -0.01861
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.72000   53.73000  -0.01000   -0.01861
匯豐龍騰電子基金                                                 38.92000   39.13000  -0.21000   -0.53667
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.25900   12.26130  -0.00230   -0.01876
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.01000   21.59000  -0.58000   -2.68643
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.18000   11.29000  -0.11000   -0.97431
新光中國成長基金(美元)                                           11.40000   11.60000  -0.20000   -1.72414
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.32000   11.49000  -0.17000   -1.47955
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.40850   10.33620   0.07230    0.69948
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.81100    9.81270  -0.00170   -0.01732
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.07470   10.05350   0.02120    0.21087
新光台灣富貴基金                                                 23.71000   23.64000   0.07000    0.29611
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.21000   12.25000  -0.04000   -0.32653
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.85000   11.86000  -0.01000   -0.08432
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.00440    9.98910   0.01530    0.15317
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.73690    9.69970   0.03720    0.38352
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65710    9.64070   0.01640    0.17011
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.38830    9.35240   0.03590    0.38386
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.28000    9.42000  -0.14000   -1.48620
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43770   15.43760   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
新光亞洲精選基金-美金                                            23.20000   23.27000  -0.07000   -0.30082
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.41000   23.43000  -0.02000   -0.08536
新光兩岸優勢基金                                                 12.85000   13.02000  -0.17000   -1.30568
新光店頭基金                                                     26.65000   27.21000  -0.56000   -2.05807
新光南非幣保本基金                                               11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
新光特選內需收益ETF基金                                          20.36000   20.36000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 15.99000   16.26000  -0.27000   -1.66052
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.68670    9.65390   0.03280    0.33976
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.99550    9.96370   0.03180    0.31916
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.65040    9.62340   0.02700    0.28057
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.20300    9.17250   0.03050    0.33252
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.50260    9.47260   0.03000    0.31670
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.17250    9.14720   0.02530    0.27659
新光澳幣八年期保本基金                                           10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
新光澳幣十年期保本基金                                           10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
新光澳幣保本基金                                                 11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.99250    9.97220   0.02030    0.20357
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.75210    9.73240   0.01970    0.20242
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.72880    9.72430   0.00450    0.04628
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.92800    9.92340   0.00460    0.04636
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.87330    9.87260   0.00070    0.00709
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.67310    9.67240   0.00070    0.00724
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.63940    9.64030  -0.00090   -0.00934
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.83970    9.84060  -0.00090   -0.00915
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.57000    7.57000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.57060    9.49280   0.07780    0.81957
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.20330    9.12810   0.07520    0.82383
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.54150    9.47950   0.06200    0.65404
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.22470    9.16480   0.05990    0.65359
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.30090    9.23980   0.06110    0.66127
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.68180    9.61820   0.06360    0.66125
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.52510   13.42720   0.09790    0.72912
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.35230    8.29180   0.06050    0.72964
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.41300   37.23400   0.17900    0.48074
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.74440   38.54560   0.19880    0.51575
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.48250   39.32140   0.16110    0.40970
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.16210   11.16120   0.00090    0.00806
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.00140   10.05330  -0.05190   -0.51625
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.80230   13.89080  -0.08850   -0.63711
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.45050   10.59080  -0.14030   -1.32473
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.74000   10.87000  -0.13000   -1.19595
群益大印度基金-人民幣                                            13.83000   13.84450  -0.01450   -0.10473
群益大印度基金-美元                                              13.17590   13.28160  -0.10570   -0.79584
群益大印度基金-新臺幣                                            12.41000   12.49000  -0.08000   -0.64051
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.72390   12.69090   0.03300    0.26003
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.42990   12.48410  -0.05420   -0.43415
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.59000   11.63000  -0.04000   -0.34394
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.80010   11.76960   0.03050    0.25914
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.51960   10.56540  -0.04580   -0.43349
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.21050   10.18400   0.02650    0.26021
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.13880    9.17860  -0.03980   -0.43362
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.85480    9.82920   0.02560    0.26045
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.11600    9.15570  -0.03970   -0.43361
群益中小型股基金                                                 52.28000   52.89000  -0.61000   -1.15334
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.96460    9.91810   0.04650    0.46884
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.37140    9.39270  -0.02130   -0.22677
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.73000    8.73550  -0.00550   -0.06296
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.80800    8.76700   0.04100    0.46766
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.28350    8.30230  -0.01880   -0.22644
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.71730    7.72220  -0.00490   -0.06345
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.84200   10.80530   0.03670    0.33965
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.55170   10.56420  -0.01250   -0.11832
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.75460    9.75580  -0.00120   -0.01230
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.53410    9.60730  -0.07320   -0.76192
群益中國新機會基金N-美元                                          8.86830    8.99870  -0.13040   -1.44910
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.41000    9.53000  -0.12000   -1.25918
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.45530    8.52020  -0.06490   -0.76172
群益中國新機會基金-美元                                           9.48240    9.62180  -0.13940   -1.44879
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.98000    9.10000  -0.12000   -1.31868
群益平衡王基金                                                   19.79820   19.83320  -0.03500   -0.17647
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.24000    8.21000   0.03000    0.36541
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.99000    5.97000   0.02000    0.33501
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.93680   10.81060   0.12620    1.16737
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.57500   10.52580   0.04920    0.46742
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.84820    9.73450   0.11370    1.16801
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.52250    9.47820   0.04430    0.46739
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.10220   10.08160   0.02060    0.20433
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.90090    9.88070   0.02020    0.20444
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.49500    9.47560   0.01940    0.20474
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.40280    9.38360   0.01920    0.20461
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.16070   10.14000   0.02070    0.20414
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.21140   10.19060   0.02080    0.20411
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.66230    9.64260   0.01970    0.20430
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.06030   10.03990   0.02040    0.20319
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.15990   10.14700   0.01290    0.12713
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.38930    7.38000   0.00930    0.12602
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.07830   10.08110  -0.00280   -0.02777
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.98570    9.98620  -0.00050   -0.00501
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.13140   10.12490   0.00650    0.06420
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.07830   10.08110  -0.00280   -0.02777
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.98570    9.98620  -0.00050   -0.00501
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.13130   10.12490   0.00640    0.06321
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.07830   10.08120  -0.00290   -0.02877
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.98570    9.98620  -0.00050   -0.00501
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.13140   10.12490   0.00650    0.06420
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.07830   10.08110  -0.00280   -0.02777
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.98570    9.98620  -0.00050   -0.00501
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.13130   10.12490   0.00640    0.06321
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.90250   15.93390  -0.03140   -0.19706
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.58000   15.58000   0.00000    0.00000
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.57000   10.66000  -0.09000   -0.84428
群益印度中小基金N-美元                                            9.62950    9.77840  -0.14890   -1.52274
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.04000    9.16000  -0.12000   -1.31004
群益印度中小基金-人民幣                                          15.32970   15.45900  -0.12930   -0.83641
群益印度中小基金-美元                                            13.77260   13.98560  -0.21300   -1.52300
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.82000   16.03000  -0.21000   -1.31004
群益多利策略組合基金                                             11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.56000   0.01000    0.07375
群益多重資產組合基金                                             15.57000   15.58000  -0.01000   -0.06418
群益安家基金                                                     27.15550   27.27600  -0.12050   -0.44178
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07760   16.07740   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             24.21000   24.14000   0.07000    0.28998
群益亞太中小基金                                                 12.88000   12.94000  -0.06000   -0.46368
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.07000   17.06000   0.01000    0.05862
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.70920    9.70110   0.00810    0.08350
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.48360    7.47740   0.00620    0.08292
群益店頭市場基金                                                108.90000  111.83000  -2.93000   -2.62005
群益東方盛世基金                                                  9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
群益東協成長基金-人民幣                                          13.08200   12.97280   0.10920    0.84176
群益東協成長基金-美元                                            11.63200   11.61530   0.01670    0.14378
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.24920   11.26500  -0.01580   -0.14026
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.68540   10.70130  -0.01590   -0.14858
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.13960   10.14690  -0.00730   -0.07194
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.90460    9.91860  -0.01400   -0.14115
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.41140    9.42540  -0.01400   -0.14853
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.92850    8.93490  -0.00640   -0.07163
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.69290    9.70650  -0.01360   -0.14011
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.57900    9.59310  -0.01410   -0.14698
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.97460    9.98170  -0.00710   -0.07113
群益長安基金                                                     30.62000   30.93000  -0.31000   -1.00226
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.22690   15.31200  -0.08510   -0.55577
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.60000   14.66000  -0.06000   -0.40928
群益真善美基金                                                   17.52850   17.84850  -0.32000   -1.79287
群益馬拉松基金A類型                                             132.24000  134.81000  -2.57000   -1.90639
群益深証中小板基金                                               13.52000   13.37000   0.15000    1.12191
群益創新科技基金                                                 34.92000   35.84000  -0.92000   -2.56696
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.02340   10.04960  -0.02620   -0.26071
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.34470    9.43440  -0.08970   -0.95078
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.67000    9.75000  -0.08000   -0.82051
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.91540   10.94390  -0.02850   -0.26042
群益華夏盛世基金-美元                                            10.30390   10.40280  -0.09890   -0.95071
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.87000   17.01000  -0.14000   -0.82305
群益奧斯卡基金                                                   29.23000   29.87000  -0.64000   -2.14262
群益新興金鑽基金-美元                                            12.27160   12.34120  -0.06960   -0.56396
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
群益葛萊美基金                                                   25.33000   25.77000  -0.44000   -1.70741
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.21000   19.97000   0.24000    1.20180
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.20000    8.28000  -0.08000   -0.96618
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.80000   13.54000   0.26000    1.92024
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.71400   11.72310  -0.00910   -0.07762
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.31670   11.33590  -0.01920   -0.16937
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.23700   11.25990  -0.02290   -0.20338
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.60290    8.60950  -0.00660   -0.07666
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.18270    9.19830  -0.01560   -0.16960
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.42000    8.43000  -0.01000   -0.11862
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.79270    8.81060  -0.01790   -0.20316
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.15010   10.16730  -0.01720   -0.16917
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.81000   31.16000  -0.35000   -1.12323
德信中國精選成長基金                                             11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
德信台灣主流中小基金                                             20.31000   20.70000  -0.39000   -1.88406
德信新興股票組合基金                                             11.09000   11.15000  -0.06000   -0.53812
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92830   11.92810   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.76740   10.76000   0.00740    0.06877
德信數位時代基金                                                 28.41000   28.37000   0.04000    0.14099
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65650   11.65640   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.77000   16.71000   0.06000    0.35907
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.48000   19.55000  -0.07000   -0.35806
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.33000    7.33000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.20980   10.09230   0.11750    1.16425
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.50470   14.35910   0.14560    1.01399
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.00480    7.96740   0.03740    0.46941
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.86930   10.83300   0.03630    0.33509
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.11820   11.08100   0.03720    0.33571
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.76890   12.70540   0.06350    0.49979
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.51000   18.58000  -0.07000   -0.37675
摩根中小基金                                                     25.25000   25.40000  -0.15000   -0.59055
摩根中國A股基金                                                  13.98000   14.10000  -0.12000   -0.85106
摩根中國A股基金(美元)                                            11.06000   11.17000  -0.11000   -0.98478
摩根中國亮點基金                                                 13.90000   14.07000  -0.17000   -1.20824
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.05240   11.03320   0.01920    0.17402
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.21180   12.15320   0.05860    0.48218
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.39660    9.38980   0.00680    0.07242
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.36110   12.33950   0.02160    0.17505
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.13340   14.06560   0.06780    0.48203
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.37000   21.33000   0.04000    0.18753
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.37000   21.33000   0.04000    0.18753
摩根台灣增長基金                                                 52.77000   52.60000   0.17000    0.32319
摩根平衡基金                                                     28.48000   28.37000   0.11000    0.38773
摩根全球α基金                                                   19.34000   19.40000  -0.06000   -0.30928
摩根全球平衡基金                                                 15.27770   15.30520  -0.02750   -0.17968
摩根全球發現基金                                                 12.72000   12.74000  -0.02000   -0.15699
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.71880    9.72170  -0.00290   -0.02983
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.67210   10.66130   0.01080    0.10130
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.09660   10.10000  -0.00340   -0.03366
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.35860   11.36200  -0.00340   -0.02992
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.96150    9.96480  -0.00330   -0.03312
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.40770   10.39950   0.00820    0.07885
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.31190   13.30140   0.01050    0.07894
摩根亞洲基金                                                     56.38000   56.58000  -0.20000   -0.35348
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.31420    8.28450   0.02970    0.35850
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.66360    9.62170   0.04190    0.43547
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.57200    8.54500   0.02700    0.31597
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                11.99910   11.95640   0.04270    0.35713
摩根東方內需機會基金                                             17.86000   17.92000  -0.06000   -0.33482
摩根東方科技基金                                                 36.18000   36.33000  -0.15000   -0.41288
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                 22.63000   22.84000  -0.21000   -0.91944
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07370   15.07350   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.82000   14.85000  -0.03000   -0.20202
摩根新金磚五國基金                                               11.43000   11.52000  -0.09000   -0.78125
摩根新絲路基金                                                    9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
摩根新興35基金                                                   13.37000   13.44000  -0.07000   -0.52083
摩根新興日本基金                                                 24.76000   24.65000   0.11000    0.44625
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.48440    7.48930  -0.00490   -0.06543
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.76440    9.75810   0.00630    0.06456
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.51260    9.52040  -0.00780   -0.08193
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.69710   10.70600  -0.00890   -0.08313
摩根新興科技基金                                                 59.92000   59.91000   0.01000    0.01669
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.33780    8.33600   0.00180    0.02159
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.53450   10.53230   0.00220    0.02089
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.60880    8.64090  -0.03210   -0.37149
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.37080    9.40500  -0.03420   -0.36364
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.83310    8.87810  -0.04500   -0.50687
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.84140    9.87800  -0.03660   -0.37052
摩根龍揚基金                                                     33.84000   34.15000  -0.31000   -0.90776
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.28740    9.28680   0.00060    0.00646
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.18640   11.18570   0.00070    0.00626
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.88000   27.37000  -0.49000   -1.79028
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.56920   11.53120   0.03800    0.32954
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.89980   10.85780   0.04200    0.38682
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.87460    9.82600   0.04860    0.49461
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.10820   10.13400  -0.02580   -0.25459
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.57320    9.58440  -0.01120   -0.11686
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.66720    8.66790  -0.00070   -0.00808
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.37090   10.42280  -0.05190   -0.49795
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.36230   10.39710  -0.03480   -0.33471
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.78930    9.81430  -0.02500   -0.25473
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.87340    9.88250  -0.00910   -0.09208
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.57130    9.61980  -0.04850   -0.50417
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.65320    9.68630  -0.03310   -0.34172
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.36140   11.40040  -0.03900   -0.34209
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.15020   11.18610  -0.03590   -0.32093
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.25160   10.27040  -0.01880   -0.18305
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.80390   10.86800  -0.06410   -0.58980
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.58670   10.64740  -0.06070   -0.57009
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.73620    9.77850  -0.04230   -0.43258
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.33350   25.79810  -0.46460   -1.80091
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.79840    9.82490  -0.02650   -0.26972
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.05040   10.06120  -0.01080   -0.10734
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.79840    9.82490  -0.02650   -0.26972
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.05040   10.06120  -0.01080   -0.10734
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15790   13.15770   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 13.60000   13.86000  -0.26000   -1.87590
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.98300   15.95720   0.02580    0.16168
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.96710   12.96510   0.00200    0.01543
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.55740   12.59510  -0.03770   -0.29932
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.06140   12.10770  -0.04630   -0.38240
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.71200   11.71870  -0.00670   -0.05717
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.03260   11.02490   0.00770    0.06984
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.49490   10.54460  -0.04970   -0.47133
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62940    8.65230  -0.02290   -0.26467
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.17000   38.09000   0.08000    0.21003
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.51000   15.51000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.63000   12.64000  -0.01000   -0.07911
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.49000   12.50000  -0.01000   -0.08000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.01000    8.01000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.14000   12.15000  -0.01000   -0.08230
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.49000   11.56000  -0.07000   -0.60554
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.67000    9.74000  -0.07000   -0.71869
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.07000   12.15000  -0.08000   -0.65844
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.48000   15.58000  -0.10000   -0.64185
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.45000   15.55000  -0.10000   -0.64309
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.56000   20.60000  -0.04000   -0.19417
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.71000   18.74000  -0.03000   -0.16009
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.89000   12.90000  -0.01000   -0.07752
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.64000   15.66000  -0.02000   -0.12771
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.37000   16.39000  -0.02000   -0.12203
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.43000   15.45000  -0.02000   -0.12945
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.61000   15.64000  -0.03000   -0.19182
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.05000   14.08000  -0.03000   -0.21307
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.06000   14.08000  -0.02000   -0.14205
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.74000   14.76000  -0.02000   -0.13550
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.38000   18.38000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.26000   17.25000   0.01000    0.05797
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.48000   13.48000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.27000   14.26000   0.01000    0.07013
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.34000   13.33000   0.01000    0.07502
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.22000   0.01000    0.12165
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.27000   13.26000   0.01000    0.07541
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.57000   14.57000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
聯博貨幣市場基金                                                 14.99230   14.99220   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.50020   10.48750   0.01270    0.12110
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.88990   13.88100   0.00890    0.06412
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.64010    7.63080   0.00930    0.12187
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.94000   13.89000   0.05000    0.35997
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.98000   13.93000   0.05000    0.35894
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.84000   24.38000  -0.54000   -2.21493
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.39000   12.38000   0.01000    0.08078
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.10000   13.14000  -0.04000   -0.30441
瀚亞巴西基金                                                      4.56000    4.58000  -0.02000   -0.43668
瀚亞外銷基金                                                     45.09000   45.93000  -0.84000   -1.82887
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.25000   11.21000   0.04000    0.35682
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.56370   10.56840  -0.00470   -0.04447
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.30770   10.30570   0.00200    0.01941
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.21410   12.20830   0.00580    0.04751
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06920   10.10050  -0.03130   -0.30989
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.52300    7.52650  -0.00350   -0.04650
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.03900    8.03740   0.00160    0.01991
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12690    8.12300   0.00390    0.04801
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.14750    7.16970  -0.02220   -0.30964
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.90250    8.89830   0.00420    0.04720
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.25530    9.25960  -0.00430   -0.04644
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.39710    9.39520   0.00190    0.02022
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.27940    9.27500   0.00440    0.04744
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.30000   11.25000   0.05000    0.44444
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.92000   13.95000  -0.03000   -0.21505
瀚亞印度基金-美元                                                13.33000   13.44000  -0.11000   -0.81845
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.38000   29.58000  -0.20000   -0.67613
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.15000   12.17000  -0.02000   -0.16434
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.82000   14.82000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.23000   11.29000  -0.06000   -0.53144
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.67210   11.63620   0.03590    0.30852
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.86230   12.83700   0.02530    0.19709
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.79750   10.79360   0.00390    0.03613
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.54830   10.53250   0.01580    0.15001
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.61510   11.63140  -0.01630   -0.14014
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.08590    9.05790   0.02800    0.30912
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.57470    9.55590   0.01880    0.19674
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.03380    9.03050   0.00330    0.03654
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.81620    8.80300   0.01320    0.14995
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.14370    9.15710  -0.01340   -0.14633
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.50180   14.50800  -0.00620   -0.04274
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.80170   10.79580   0.00590    0.05465
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.76830   10.78610  -0.01780   -0.16503
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.70760   12.71300  -0.00540   -0.04248
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.03000   21.11000  -0.08000   -0.37897
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55670   13.55650   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               27.33000   27.37000  -0.04000   -0.14615
瀚亞高科技基金                                                   61.04000   62.28000  -1.24000   -1.99101
瀚亞理財通基金                                                   27.43000   27.52000  -0.09000   -0.32703
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.90000    8.96000  -0.06000   -0.66964
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.04000    9.10000  -0.06000   -0.65934
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.94000    9.01000  -0.07000   -0.77691
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.79000    8.84000  -0.05000   -0.56561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
瀚亞菁華基金                                                     24.26000   24.52000  -0.26000   -1.06036
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.06470   13.10830  -0.04360   -0.33261
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.26990    9.30090  -0.03100   -0.33330
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.53760   10.53270   0.00490    0.04652
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.33860   10.29570   0.04290    0.41668
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.49240   10.51630  -0.02390   -0.22727
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.84800    9.85420  -0.00620   -0.06292
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.01140   10.04720  -0.03580   -0.35632
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.45290    8.44890   0.00400    0.04734
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.97770    7.94270   0.03500    0.44066
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.03840    9.05900  -0.02060   -0.22740
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.36790    8.37320  -0.00530   -0.06330
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.96950    7.99800  -0.02850   -0.35634
瀚亞電通網基金                                                   15.87000   16.16000  -0.29000   -1.79455
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.67770   13.66610   0.01160    0.08488
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.39550   10.36320   0.03230    0.31168
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.96540    9.96690  -0.00150   -0.01505
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.52140   11.51160   0.00980    0.08513
瀚亞歐洲基金                                                     11.75000   11.79000  -0.04000   -0.33927
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