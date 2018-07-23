[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/20 107/07/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.50260 10.50120 0.00140 0.01333 大華銀多元特別收益平衡基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.06980 10.05910 0.01070 0.10637 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.06960 10.05910 0.01050 0.10438 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.02920 10.02320 0.00600 0.05986 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.02920 10.02320 0.00600 0.05986 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.35910 9.35520 0.00390 0.04169 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.61730 9.61240 0.00490 0.05098 中國信託台灣活力基金 15.67000 15.95000 -0.28000 -1.75549 中國信託台灣優勢基金 18.09000 18.43000 -0.34000 -1.84482 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.81980 9.81400 0.00580 0.05910 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22740 9.22200 0.00540 0.05856 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18910 10.18910 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57190 9.57200 -0.00010 -0.00104 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.45890 10.44720 0.01170 0.11199 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.13070 9.12050 0.01020 0.11184 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20260 11.23480 -0.03220 -0.28661 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.11180 10.14080 -0.02900 -0.28597 中國信託智能運動基金-台幣 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 中國信託智能運動基金-美元 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98140 10.98130 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.50090 9.49900 0.00190 0.02000 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.18630 9.18450 0.00180 0.01960 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.63850 9.63970 -0.00120 -0.01245 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.31550 9.31650 -0.00100 -0.01073 中國信託精穩基金 18.68320 18.80300 -0.11980 -0.63713 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.91000 67.36000 -0.45000 -0.66805 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.35170 39.10610 0.24560 0.62804 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.59000 18.67000 -0.08000 -0.42849 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37060 11.36960 0.00100 0.00880 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54960 10.60260 -0.05300 -0.49988 元大上證50基金 28.56000 27.86000 0.70000 2.51256 元大大中華TMT基金-人民幣 12.59000 12.67000 -0.08000 -0.63141 元大大中華TMT基金-新台幣 11.29000 11.42000 -0.13000 -1.13835 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465 元大大中華價值指數基金-美元 12.49300 12.53800 -0.04500 -0.35891 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.75100 16.78400 -0.03300 -0.19662 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.02300 11.05800 -0.03500 -0.31651 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.66800 10.75600 -0.08800 -0.81815 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 3.07000 -0.01000 -0.32573 元大中國平衡基金-新台幣 13.75000 13.87000 -0.12000 -0.86518 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.27590 46.44770 -0.17180 -0.36988 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.41280 10.40380 0.00900 0.08651 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65630 9.64800 0.00830 0.08603 元大中國機會債券基金-新台幣 9.63890 9.67980 -0.04090 -0.42253 元大巴西指數基金 5.57800 5.53500 0.04300 0.77687 元大巴菲特基金 30.30000 30.48000 -0.18000 -0.59055 元大日經225基金 28.48000 28.53000 -0.05000 -0.17525 元大台商收成基金 24.48000 24.74000 -0.26000 -1.05093 元大台灣50單日反向1倍基金 12.24000 12.37000 -0.13000 -1.05093 元大台灣50單日正向2倍基金 38.95000 38.00000 0.95000 2.50000 元大台灣中型100基金 33.76000 33.84000 -0.08000 -0.23641 元大台灣加權股價指數基金 25.56100 25.36100 0.20000 0.78861 元大台灣卓越50基金 84.83000 83.43000 1.40000 1.67805 元大台灣金融基金 17.56000 17.53000 0.03000 0.17114 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.50000 31.41000 0.09000 0.28653 元大台灣高股息基金 26.29000 26.25000 0.04000 0.15238 元大台灣電子科技基金 37.12000 36.53000 0.59000 1.61511 元大全球ETF成長組合基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.80000 14.83000 -0.03000 -0.20229 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.80000 13.72000 0.08000 0.58309 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.48000 13.32000 0.16000 1.20120 元大全球不動產證券化基金-美元 12.81400 12.75400 0.06000 0.47044 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.74000 0.01000 0.14837 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.74000 6.70000 0.04000 0.59701 元大全球股票入息基金-美元配息 9.54200 9.55800 -0.01600 -0.16740 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.57000 13.63000 -0.06000 -0.44021 元大全球農業商機基金 17.06000 17.03000 0.03000 0.17616 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.38400 8.44700 -0.06300 -0.74583 元大印度指數基金 9.83800 9.89300 -0.05500 -0.55595 元大印度基金 12.65000 12.74000 -0.09000 -0.70644 元大多多基金 21.16000 21.52000 -0.36000 -1.67286 元大多福基金 57.16000 58.31000 -1.15000 -1.97222 元大亞太成長基金 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.53370 8.56560 -0.03190 -0.37242 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.04710 7.07350 -0.02640 -0.37322 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.60200 9.59200 0.01000 0.10425 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.02200 9.95700 0.06500 0.65281 元大卓越基金 52.00000 52.29000 -0.29000 -0.55460 元大店頭基金 9.29000 9.44000 -0.15000 -1.58898 元大泛歐成長基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 元大美元貨幣市場基金-美元 10.24720 10.24670 0.00050 0.00488 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.54710 9.52040 0.02670 0.28045 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.57410 31.48140 0.09270 0.29446 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.66160 38.40290 0.25870 0.67365 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.83970 18.91490 -0.07520 -0.39757 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.71320 19.54010 0.17310 0.88587 元大美國政府7至10年期債券基金 38.77730 38.59490 0.18240 0.47260 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.35010 20.37800 -0.02790 -0.13691 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.00540 17.92660 0.07880 0.43957 元大高科技基金 21.09000 21.53000 -0.44000 -2.04366 元大得利貨幣市場基金 16.24640 16.24620 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97700 11.97680 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.12000 14.24000 -0.12000 -0.84270 元大華夏中小基金 8.06000 8.18000 -0.12000 -1.46699 元大新中國基金-人民幣 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 元大新中國基金-美元 9.81200 9.93000 -0.11800 -1.18832 元大新中國基金-新台幣 9.71000 9.81000 -0.10000 -1.01937 元大新主流基金 29.56000 30.17000 -0.61000 -2.02188 元大新東協平衡基金-美元 9.31900 9.34000 -0.02100 -0.22484 元大新東協平衡基金-新台幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.31040 10.36460 -0.05420 -0.52293 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.67940 9.79610 -0.11670 -1.19129 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27640 10.38320 -0.10680 -1.02858 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.99340 9.08690 -0.09350 -1.02895 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.76970 9.75870 0.01100 0.11272 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.40360 9.39300 0.01060 0.11285 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.85510 9.82790 0.02720 0.27676 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.48860 9.46240 0.02620 0.27689 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52620 9.51530 0.01090 0.11455 元大新興亞洲基金 11.63000 11.71000 -0.08000 -0.68318 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.08630 9.15040 -0.06410 -0.70052 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.86040 8.92290 -0.06250 -0.70044 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.27460 9.32480 -0.05020 -0.53835 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.04360 9.09250 -0.04890 -0.53781 元大萬泰貨幣市場基金 15.09510 15.09490 0.00020 0.00132 元大經貿基金 41.70000 42.42000 -0.72000 -1.69731 元大實質多重資產基金-人民幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 元大實質多重資產基金-美元 9.40400 9.47700 -0.07300 -0.77029 元大實質多重資產基金-新台幣 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 元大滬深300單日反向1倍基金 15.50000 15.92000 -0.42000 -2.63819 元大滬深300單日正向2倍基金 14.15000 13.38000 0.77000 5.75486 元大摩臺基金 39.37000 38.76000 0.61000 1.57379 元大標普500基金 25.90000 25.94000 -0.04000 -0.15420 元大標普500單日反向1倍基金 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558 元大標普500單日正向2倍基金 33.70000 33.92000 -0.22000 -0.64858 元大標智滬深300基金 16.91000 16.40000 0.51000 3.10976 元大歐洲50基金 24.90000 25.04000 -0.14000 -0.55911 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.60060 9.58740 0.01320 0.13768 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16850 10.16810 0.00040 0.00393 元大績效基金 61.15000 62.38000 -1.23000 -1.97179 元大韓國KOSPI200基金 22.08000 21.96000 0.12000 0.54645 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.09000 16.26000 -0.17000 -1.04551 日盛上選基金 37.24000 37.38000 -0.14000 -0.37453 日盛小而美基金 19.55000 19.74000 -0.19000 -0.96251 日盛中國內需動力基金 10.82000 11.02000 -0.20000 -1.81488 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.49410 11.43050 0.06360 0.55641 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.67330 9.61990 0.05340 0.55510 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.47370 11.44820 0.02550 0.22274 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.65030 9.62890 0.02140 0.22225 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.41710 10.39060 0.02650 0.25504 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.74660 8.72440 0.02220 0.25446 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.70000 11.79000 -0.09000 -0.76336 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.27000 11.44000 -0.17000 -1.48601 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.57000 11.72000 -0.15000 -1.27986 日盛日盛基金 14.86000 15.04000 -0.18000 -1.19681 日盛目標收益組合基金(美元) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03090 10.02950 0.00140 0.01396 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45270 9.45130 0.00140 0.01481 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.85090 9.84450 0.00640 0.06501 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.28530 9.27920 0.00610 0.06574 日盛全球新興債券基金A 10.61170 10.59610 0.01560 0.14722 日盛全球新興債券基金B 8.26190 8.24970 0.01220 0.14788 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37050 2.35140 0.01910 0.81228 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65330 1.64000 0.01330 0.81098 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35850 0.35690 0.00160 0.44830 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25090 0.24970 0.00120 0.48058 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.90600 11.84370 0.06230 0.52602 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.19470 8.15180 0.04290 0.52626 日盛亞洲機會基金 7.41000 7.39000 0.02000 0.27064 日盛首選基金 18.68000 18.87000 -0.19000 -1.00689 日盛高科技基金 20.27000 20.35000 -0.08000 -0.39312 日盛貨幣市場基金 14.76290 14.76280 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 43.44000 44.03000 -0.59000 -1.34000 日盛精選五虎基金 39.79000 40.23000 -0.44000 -1.09371 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47850 13.47830 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 35.95000 36.49000 -0.54000 -1.47986 台新MSCI中國基金 21.14000 21.35000 -0.21000 -0.98361 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.85000 18.06000 -0.21000 -1.16279 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.53000 22.02000 0.51000 2.31608 台新大眾貨幣市場基金 14.15480 14.15470 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.36310 10.31300 0.05010 0.48579 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56900 10.58900 -0.02000 -0.18888 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08210 10.08480 -0.00270 -0.02677 台新中國通基金 48.43000 49.21000 -0.78000 -1.58504 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52060 0.52720 -0.00660 -1.25190 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.92400 16.09700 -0.17300 -1.07473 台新中國精選中小基金-美元 0.39370 0.40070 -0.00700 -1.74694 台新中國精選中小基金-新台幣 12.06000 12.26000 -0.20000 -1.63132 台新主流基金 25.06000 25.43000 -0.37000 -1.45497 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.06000 19.83000 0.23000 1.15986 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65930 0.65270 0.00660 1.01118 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.01000 14.83000 0.18000 1.21376 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49200 0.48710 0.00490 1.00595 台新台灣中小基金 37.87000 38.39000 -0.52000 -1.35452 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.77410 9.72410 0.05000 0.51419 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.20010 9.22360 -0.02350 -0.25478 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.27470 10.30100 -0.02630 -0.25532 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.45990 10.46140 -0.00150 -0.01434 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.25160 11.25310 -0.00150 -0.01333 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 台新印度基金 15.71000 15.80000 -0.09000 -0.56962 台新亞美短期債券基金 10.93010 10.94040 -0.01030 -0.09415 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.46980 8.43460 0.03520 0.41733 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28230 0.28160 0.00070 0.24858 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.71120 11.66250 0.04870 0.41758 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38490 0.38390 0.00100 0.26048 台新真吉利貨幣市場基金 11.08630 11.08620 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.01690 30.08120 -0.06430 -0.21375 台新智慧生活基金-美元 10.62340 10.63080 -0.00740 -0.06961 台新智慧生活基金-新台幣 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.57020 8.54640 0.02380 0.27848 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.70160 8.66320 0.03840 0.44325 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.16740 9.14190 0.02550 0.27894 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31590 9.27490 0.04100 0.44205 台新新興市場債券基金(A類型) 10.74430 10.75040 -0.00610 -0.05674 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34600 0.34680 -0.00080 -0.23068 台新新興市場債券基金(B類型) 8.04900 8.05360 -0.00460 -0.05712 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27290 0.27360 -0.00070 -0.25585 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.86000 5.93000 -0.07000 -1.18044 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.02000 21.00000 0.02000 0.09524 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.60900 10.63100 -0.02200 -0.20694 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 22.55000 23.44000 -0.89000 -3.79693 未來資產全球大消費基金 15.81000 15.90000 -0.09000 -0.56604 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.68960 11.65480 0.03480 0.29859 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.47580 9.44760 0.02820 0.29849 未來資產亞洲新富基金 21.44000 21.57000 -0.13000 -0.60269 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56060 12.56050 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.03000 14.55000 -0.52000 -3.57388 未來資產新興市場債券基金A 8.80450 8.81310 -0.00860 -0.09758 未來資產新興市場債券基金B 6.72800 6.73450 -0.00650 -0.09652 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.06850 11.06760 0.00090 0.00813 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91030 9.95720 -0.04690 -0.47102 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.37340 9.35600 0.01740 0.18598 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58320 10.56350 0.01970 0.18649 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.01400 8.04500 -0.03100 -0.38533 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.11110 9.14610 -0.03500 -0.38268 永豐中小基金 57.98000 59.44000 -1.46000 -2.45626 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74120 1.72570 0.01550 0.89819 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28070 2.26040 0.02030 0.89807 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.96460 7.93180 0.03280 0.41353 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.12160 10.08000 0.04160 0.41270 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.13000 5.12000 0.01000 0.19531 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.15000 23.18000 -0.03000 -0.12942 永豐主流品牌基金 18.22000 18.23000 -0.01000 -0.05485 永豐永豐基金 37.91000 38.46000 -0.55000 -1.43006 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.97210 9.98500 -0.01290 -0.12919 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.97100 9.98440 -0.01340 -0.13421 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.94470 9.95780 -0.01310 -0.13156 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.94440 9.95750 -0.01310 -0.13156 永豐亞洲民生消費基金 11.69000 11.82000 -0.13000 -1.09983 永豐南非幣2021保本基金 12.88140 12.89230 -0.01090 -0.08455 永豐高科技基金 27.25000 28.29000 -1.04000 -3.67621 永豐貨幣市場基金 13.87650 13.87640 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12100 2.10760 0.01340 0.63579 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50050 2.48470 0.01580 0.63589 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.85360 7.84150 0.01210 0.15431 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45650 10.44040 0.01610 0.15421 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.17830 7.17880 -0.00050 -0.00696 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95540 10.95620 -0.00080 -0.00730 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.51000 7.55000 -0.04000 -0.52980 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.22000 17.28000 -0.06000 -0.34722 永豐臺灣加權ETF基金 55.84000 55.34000 0.50000 0.90351 永豐領航科技基金 43.57000 44.76000 -1.19000 -2.65862 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 永豐趨勢平衡基金 49.47000 50.40000 -0.93000 -1.84524 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.53420 11.53310 0.00110 0.00954 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.35740 9.33940 0.01800 0.19273 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.60560 9.58700 0.01860 0.19401 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.37570 9.35310 0.02260 0.24163 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.54370 9.52060 0.02310 0.24263 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.37240 9.35820 0.01420 0.15174 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.75000 9.73530 0.01470 0.15100 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.35680 9.33820 0.01860 0.19918 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.60390 9.58480 0.01910 0.19927 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421 兆豐國際中小基金 16.62000 16.91000 -0.29000 -1.71496 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.42000 14.43000 -0.01000 -0.06930 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.26000 19.38000 -0.12000 -0.61920 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.17000 19.31000 -0.14000 -0.72501 兆豐國際生命科學基金 16.34000 16.40000 -0.06000 -0.36585 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.37430 10.37740 -0.00310 -0.02987 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.63090 10.64470 -0.01380 -0.12964 兆豐國際全球基金 32.57000 32.77000 -0.20000 -0.61031 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25250 10.25190 0.00060 0.00585 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.99970 9.97200 0.02770 0.27778 兆豐國際國民基金 22.81000 22.83000 -0.02000 -0.08760 兆豐國際第一基金 13.61000 13.69000 -0.08000 -0.58437 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.89610 9.84290 0.05320 0.54049 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.87860 7.83630 0.04230 0.53980 兆豐國際萬全基金 21.10000 21.21000 -0.11000 -0.51862 兆豐國際電子基金 27.33000 27.46000 -0.13000 -0.47342 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.57000 22.39000 0.18000 0.80393 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.41000 16.56000 -0.15000 -0.90580 兆豐國際豐台灣基金 32.83000 32.86000 -0.03000 -0.09130 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49680 12.49660 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05320 11.04020 0.01300 0.11775 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.87630 11.87100 0.00530 0.04465 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.67580 10.66710 0.00870 0.08156 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.44010 11.43230 0.00780 0.06823 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12020 8.11060 0.00960 0.11836 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45530 9.44980 0.00550 0.05820 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00290 8.99660 0.00630 0.07003 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95520 8.94910 0.00610 0.06816 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28830 9.28070 0.00760 0.08189 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 合庫全球新興市場基金 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 合庫貨幣市場基金 10.12510 10.12500 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.52590 9.52750 -0.00160 -0.01679 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.76970 9.77360 -0.00390 -0.03990 合庫新興多重收益基金A類型 10.07240 10.07250 -0.00010 -0.00099 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.52810 11.53110 -0.00300 -0.02602 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.46160 13.45800 0.00360 0.02675 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.91290 8.91450 -0.00160 -0.01795 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.54450 9.54830 -0.00380 -0.03980 合庫新興多重收益基金B類型 7.95310 7.95310 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.88460 8.88610 -0.00150 -0.01688 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.11810 10.11510 0.00300 0.02966 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94670 10.94550 0.00120 0.01096 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99590 10.06440 -0.06850 -0.68062 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78310 9.83410 -0.05100 -0.51860 安聯中國東協基金 15.22000 15.30000 -0.08000 -0.52288 安聯中國策略基金 14.61000 14.68000 -0.07000 -0.47684 安聯中華新思路基金-人民幣 14.68000 14.66000 0.02000 0.13643 安聯中華新思路基金-美元 13.83000 13.91000 -0.08000 -0.57513 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912 安聯台灣大壩基金 29.29000 29.48000 -0.19000 -0.64450 安聯台灣科技基金 49.37000 49.63000 -0.26000 -0.52388 安聯台灣貨幣市場基金 12.48580 12.48560 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.62000 32.84000 -0.22000 -0.66991 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12630 10.12080 0.00550 0.05434 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.07340 15.06380 0.00960 0.06373 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67740 9.67120 0.00620 0.06411 安聯四季成長組合基金-美元 11.55000 11.59000 -0.04000 -0.34513 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.29430 12.26680 0.02750 0.22418 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13910 10.13450 0.00460 0.04539 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25320 12.24760 0.00560 0.04572 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55850 9.55380 0.00470 0.04920 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39450 9.39030 0.00420 0.04473 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07870 9.07450 0.00420 0.04628 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.54000 11.58000 -0.04000 -0.34542 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.39000 11.43000 -0.04000 -0.34996 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.01190 11.99260 0.01930 0.16093 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93660 10.93240 0.00420 0.03842 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60950 10.60380 0.00570 0.05375 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.97290 8.96610 0.00680 0.07584 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.74760 8.74420 0.00340 0.03888 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.46010 8.45560 0.00450 0.05322 安聯全球人口趨勢基金 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.92000 37.84000 0.08000 0.21142 安聯全球油礦金趨勢基金 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 安聯全球計量平衡基金 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04330 12.04280 0.00050 0.00415 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45940 10.45900 0.00040 0.00382 安聯全球新興市場基金 17.55000 17.65000 -0.10000 -0.56657 安聯全球農金趨勢基金 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 安聯全球綠能趨勢基金 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 安聯亞洲動態策略基金 23.59000 23.67000 -0.08000 -0.33798 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.97930 9.85070 0.12860 1.30549 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.36670 9.30900 0.05770 0.61983 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.74500 8.67690 0.06810 0.78484 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.34930 10.26870 0.08060 0.78491 貝萊德亞美利加收益基金 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 貝萊德新台幣基金 12.93040 12.93030 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.79000 26.71000 0.08000 0.29951 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19560 11.20100 -0.00540 -0.04821 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88550 9.93760 -0.05210 -0.52427 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 保德信大中華基金-新台幣 29.63000 29.79000 -0.16000 -0.53709 保德信中小型股基金 49.18000 50.24000 -1.06000 -2.10987 保德信中國中小基金-人民幣 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 保德信中國中小基金-美元 9.44000 9.54000 -0.10000 -1.04822 保德信中國中小基金-新臺幣 9.05000 9.14000 -0.09000 -0.98468 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.30140 9.32870 -0.02730 -0.29265 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.35450 9.37450 -0.02000 -0.21334 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.42650 9.44940 -0.02290 -0.24234 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.15060 10.17520 -0.02460 -0.24176 保德信中國品牌基金-人民幣 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526 保德信中國品牌基金-美元 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 保德信台商全方位基金 37.35000 37.89000 -0.54000 -1.42518 保德信全球中小基金 30.56000 30.54000 0.02000 0.06549 保德信全球消費商機基金 18.38000 18.44000 -0.06000 -0.32538 保德信全球基礎建設基金 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284 保德信全球資源基金 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165 保德信全球醫療生化基金-美元 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.44000 33.42000 0.02000 0.05984 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78520 9.79290 -0.00770 -0.07863 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.56450 10.57260 -0.00810 -0.07661 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.22640 9.21840 0.00800 0.08678 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.94690 9.93830 0.00860 0.08653 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.23050 8.22330 0.00720 0.08756 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80860 10.79910 0.00950 0.08797 保德信亞太基金 21.60000 21.68000 -0.08000 -0.36900 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.47120 8.44860 0.02260 0.26750 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17800 11.14820 0.02980 0.26731 保德信店頭市場基金 35.30000 36.13000 -0.83000 -2.29726 保德信拉丁美洲基金 6.70000 6.76000 -0.06000 -0.88757 保德信金平衡基金 30.25000 30.13000 0.12000 0.39827 保德信金滿意基金 44.49000 44.43000 0.06000 0.13504 保德信科技島基金 27.69000 27.66000 0.03000 0.10846 保德信高成長基金 96.95000 97.77000 -0.82000 -0.83870 保德信第一基金 27.61000 27.85000 -0.24000 -0.86176 保德信貨幣市場基金 15.76110 15.76100 0.00010 0.00063 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.57450 10.59840 -0.02390 -0.22551 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.67820 10.68490 -0.00670 -0.06271 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.83480 10.85610 -0.02130 -0.19620 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.24440 10.24770 -0.00330 -0.03220 保德信新世紀基金 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.06250 8.04730 0.01520 0.18888 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.84090 10.82050 0.02040 0.18853 保德信新興趨勢組合基金 11.12000 11.24000 -0.12000 -1.06762 保德信瑞騰基金 15.53800 15.53950 -0.00150 -0.00965 保德信歐洲組合基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.76530 9.76310 0.00220 0.02253 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99300 9.99070 0.00230 0.02302 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.70160 9.69800 0.00360 0.03712 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.81440 9.81110 0.00330 0.03364 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92830 9.91360 0.01470 0.14828 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92730 9.91250 0.01480 0.14931 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79270 9.78570 0.00700 0.07153 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.79530 9.78840 0.00690 0.07049 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.06060 10.04880 0.01180 0.11743 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.09280 10.07920 0.01360 0.13493 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09200 10.07850 0.01350 0.13395 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.98960 9.98330 0.00630 0.06311 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.98960 9.98330 0.00630 0.06311 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.70640 9.69900 0.00740 0.07630 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.56280 9.56260 0.00020 0.00209 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94120 1.93150 0.00970 0.50220 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63030 2.61720 0.01310 0.50053 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29340 0.29320 0.00020 0.06821 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43180 0.43150 0.00030 0.06952 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.38580 8.37390 0.01190 0.14211 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.57980 11.55820 0.02160 0.18688 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50860 9.49020 0.01840 0.19388 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60120 11.57030 0.03090 0.26706 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.66050 8.67890 -0.01840 -0.21201 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57910 10.60160 -0.02250 -0.21223 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16850 10.16420 0.00430 0.04231 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.08800 10.08040 0.00760 0.07539 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.09450 10.09270 0.00180 0.01783 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65510 10.65340 0.00170 0.01596 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00330 9.99960 0.00370 0.03700 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80770 9.80900 -0.00130 -0.01325 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11210 10.11350 -0.00140 -0.01384 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78110 9.77850 0.00260 0.02659 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98240 9.98230 0.00010 0.00100 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.62720 10.55920 0.06800 0.64399 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.27320 6.26650 0.00670 0.10692 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.70480 10.69350 0.01130 0.10567 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64580 11.64580 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 20.44000 20.51000 -0.07000 -0.34130 施羅德樂活中小基金-I類型 4655.910004670.88000 -14.97000 -0.32050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.25610 10.29840 -0.04230 -0.41074 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.27870 11.33580 -0.05710 -0.50371 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.53020 10.58640 -0.05620 -0.53087 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.14910 9.18680 -0.03770 -0.41037 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.59460 9.64330 -0.04870 -0.50501 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.39700 9.44710 -0.05010 -0.53032 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.48420 10.52740 -0.04320 -0.41036 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.05310 11.10910 -0.05600 -0.50409 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.99090 11.04950 -0.05860 -0.53034 柏瑞五國金勢力建設基金 6.38000 6.44000 -0.06000 -0.93168 柏瑞巨人基金 13.25000 13.21000 0.04000 0.30280 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64940 13.64930 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.27000 16.33000 -0.06000 -0.36742 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.48270 13.47400 0.00870 0.06457 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85710 11.85930 -0.00220 -0.01855 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46700 12.46880 -0.00180 -0.01444 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.97540 8.96970 0.00570 0.06355 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83000 6.82570 0.00430 0.06300 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.84430 8.84590 -0.00160 -0.01809 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48310 8.47810 0.00500 0.05898 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.83260 10.83420 -0.00160 -0.01477 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0.39843 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53820 9.50210 0.03610 0.37992 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.01000 14.03000 -0.02000 -0.14255 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.33000 13.37000 -0.04000 -0.29918 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.45000 13.48000 -0.03000 -0.22255 柏瑞拉丁美洲基金 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.42010 11.39930 0.02080 0.18247 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.50410 7.49050 0.01360 0.18156 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 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0.00830 0.09141 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62490 9.61970 0.00520 0.05406 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.61010 9.60740 0.00270 0.02810 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.96120 10.95520 0.00600 0.05477 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87370 9.86470 0.00900 0.09123 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.17030 10.16750 0.00280 0.02754 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.43510 9.42650 0.00860 0.09123 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.24060 9.23210 0.00850 0.09207 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.84270 9.83740 0.00530 0.05388 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.37420 9.37160 0.00260 0.02774 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.34000 18.38000 -0.04000 -0.21763 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.12000 17.16000 -0.04000 -0.23310 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.91340 12.91460 -0.00120 -0.00929 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.78500 10.80260 -0.01760 -0.16292 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.68200 11.69030 -0.00830 -0.07100 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.25990 12.27350 -0.01360 -0.11081 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.21650 11.23570 -0.01920 -0.17088 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.84800 9.86410 -0.01610 -0.16322 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.37750 10.38490 -0.00740 -0.07126 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27960 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0.30710 0.00210 0.68382 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.46860 11.46750 0.00110 0.00959 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68490 1.69630 -0.01140 -0.67205 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94820 9.98440 -0.03620 -0.36257 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32970 0.33140 -0.00170 -0.51298 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.57670 4.57200 0.00470 0.10280 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.63000 20.72000 -0.09000 -0.43436 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.66810 0.67190 -0.00380 -0.56556 國泰中港台基金人民幣級別 3.36790 3.36570 0.00220 0.06537 國泰中港台基金台幣級別 15.19000 15.26000 -0.07000 -0.45872 國泰中港台基金美元級別 0.49770 0.50080 -0.00310 -0.61901 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.83000 27.90000 -0.07000 -0.25090 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.49000 12.43000 0.06000 0.48270 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.75000 37.06000 -0.31000 -0.83648 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.24880 10.23460 0.01420 0.13875 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.24890 10.23480 0.01410 0.13777 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.24920 10.23510 0.01410 0.13776 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33430 0.33430 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33430 0.33440 -0.00010 -0.02990 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33430 0.33440 -0.00010 -0.02990 國泰台灣貨幣市場基金 12.40740 12.40730 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.20000 29.58000 -0.38000 -1.28465 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.39910 2.38940 0.00970 0.40596 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35360 0.35450 -0.00090 -0.25388 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48280 0.48160 0.00120 0.24917 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.57000 13.52000 0.05000 0.36982 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47100 0.47010 0.00090 0.19145 國泰全球資源基金台幣級別 5.81000 5.81000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.18670 0.18720 -0.00050 -0.26709 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41210 0.41300 -0.00090 -0.21792 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37340 0.37410 -0.00070 -0.18712 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43640 0.43730 -0.00090 -0.20581 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50630 0.50470 0.00160 0.31702 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.94000 20.80000 0.14000 0.67308 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.68000 21.46000 0.22000 1.02516 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.48910 2.46960 0.01950 0.78960 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.29200 11.26540 0.02660 0.23612 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.19700 10.17300 0.02400 0.23592 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36780 0.36740 0.00040 0.10887 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33210 0.33180 0.00030 0.09042 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49900 0.49580 0.00320 0.64542 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39960 0.40110 -0.00150 -0.37397 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.97000 18.98000 -0.01000 -0.05269 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61910 0.62080 -0.00170 -0.27384 國泰科技生化基金 38.01000 38.40000 -0.39000 -1.01563 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.84000 26.92000 -0.08000 -0.29718 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.12350 39.88360 0.23990 0.60150 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27280 19.34760 -0.07480 -0.38661 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.99590 19.82600 0.16990 0.85696 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.62160 40.43060 0.19100 0.47241 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.38690 41.33400 0.05290 0.12798 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.53530 43.44040 0.09490 0.21846 國泰紐幣2021保本基金 12.08310 12.07650 0.00660 0.05465 國泰紐幣八年期保本基金 12.36640 12.35810 0.00830 0.06716 國泰紐幣保本基金 12.37160 12.37030 0.00130 0.01051 國泰高科技基金 14.01000 14.22000 -0.21000 -1.47679 國泰國泰基金台幣I級別 25.05000 24.87000 0.18000 0.72376 國泰國泰基金台幣級別 25.05000 24.87000 0.18000 0.72376 國泰富時中國A50基金 18.65000 18.20000 0.45000 2.47253 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33720 0.33750 -0.00030 -0.08889 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46740 0.46520 0.00220 0.47291 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37140 0.37280 -0.00140 -0.37554 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51490 0.51400 0.00090 0.17510 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34930 0.35020 -0.00090 -0.25700 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48410 0.48280 0.00130 0.26926 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.58880 10.59610 -0.00730 -0.06889 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.64380 7.64910 -0.00530 -0.06929 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35770 0.35800 -0.00030 -0.08380 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25620 0.25640 -0.00020 -0.07800 國泰新興市場基金台幣級別 11.98000 12.06000 -0.08000 -0.66335 國泰新興市場基金美元級別 0.39130 0.39440 -0.00310 -0.78600 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22970 2.21130 0.01840 0.83209 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47720 1.46500 0.01220 0.83276 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33870 0.33810 0.00060 0.17746 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36430 0.36370 0.00060 0.16497 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22660 0.22620 0.00040 0.17683 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.39810 10.37930 0.01880 0.18113 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.76010 6.74780 0.01230 0.18228 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.85000 13.99000 -0.14000 -1.00071 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.35000 35.66000 0.69000 1.93494 國泰價值卓越基金 16.60000 16.92000 -0.32000 -1.89125 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39030 0.39170 -0.00140 -0.35742 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.04220 39.15110 -0.10890 -0.27815 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.54000 20.50000 0.04000 0.19512 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.34000 19.40000 -0.06000 -0.30928 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.70000 19.48000 0.22000 1.12936 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.06160 12.05400 0.00760 0.06305 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39540 0.39530 0.00010 0.02530 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58850 9.55100 0.03750 0.39263 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.29160 8.30310 -0.01150 -0.13850 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.61900 10.57740 0.04160 0.39329 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.28330 9.29620 -0.01290 -0.13877 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15870 11.15790 0.00080 0.00717 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84190 9.89300 -0.05110 -0.51653 第一金大中華基金 28.74000 29.32000 -0.58000 -1.97817 第一金小型精選基金 40.80000 42.17000 -1.37000 -3.24876 第一金中國世紀基金-人民幣 14.09000 14.16000 -0.07000 -0.49435 第一金中國世紀基金-美元 8.89400 9.01640 -0.12240 -1.35753 第一金中國世紀基金-美元-N 8.89490 9.01730 -0.12240 -1.35739 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.39000 10.51000 -0.12000 -1.14177 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.39000 10.51000 -0.12000 -1.14177 第一金中概平衡基金 26.87000 27.23000 -0.36000 -1.32207 第一金台灣貨幣市場基金 15.24450 15.24430 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.77900 177.77700 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.07120 10.07740 -0.00620 -0.06152 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.07120 10.07740 -0.00620 -0.06152 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.48660 14.61970 -0.13310 -0.91042 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.48720 14.62020 -0.13300 -0.90970 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.82000 13.92000 -0.10000 -0.71839 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.82000 13.93000 -0.11000 -0.78966 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82090 9.82270 -0.00180 -0.01832 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82410 9.82590 -0.00180 -0.01832 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46710 9.46100 0.00610 0.06448 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49150 9.48530 0.00620 0.06536 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.26130 10.26310 -0.00180 -0.01754 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.90000 9.89350 0.00650 0.06570 第一金全球大趨勢基金 23.77000 23.89000 -0.12000 -0.50230 第一金全球不動產證券化基金A 8.20230 8.22140 -0.01910 -0.23232 第一金全球不動產證券化基金B 5.83280 5.84640 -0.01360 -0.23262 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.49140 9.49280 -0.00140 -0.01475 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.49220 9.49390 -0.00170 -0.01791 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.81160 9.81330 -0.00170 -0.01732 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.81290 9.81410 -0.00120 -0.01223 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.65770 8.68570 -0.02800 -0.32237 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.19790 10.23090 -0.03300 -0.32255 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.72000 9.71120 0.00880 0.09062 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.71900 9.71030 0.00870 0.08960 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.98920 7.99100 -0.00180 -0.02253 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.86360 8.86060 0.00300 0.03386 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.86390 8.86090 0.00300 0.03386 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.14010 11.13000 0.01010 0.09075 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.14100 11.13090 0.01010 0.09074 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97440 9.97670 -0.00230 -0.02305 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.75230 14.74730 0.00500 0.03390 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.03390 14.04790 -0.01400 -0.09966 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.05140 14.06530 -0.01390 -0.09882 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593 第一金亞洲科技基金 19.67000 19.70000 -0.03000 -0.15228 第一金亞洲新興市場基金 13.16000 13.23000 -0.07000 -0.52910 第一金店頭市場基金 10.28000 10.61000 -0.33000 -3.11027 第一金創新趨勢基金 26.75000 27.38000 -0.63000 -2.30095 第一金電子基金 36.43000 37.28000 -0.85000 -2.28004 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.72000 20.44000 0.28000 1.36986 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.17000 19.37000 -0.20000 -1.03252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817 統一大中華中小基金(美元) 9.11000 9.27000 -0.16000 -1.72600 統一大中華中小基金(新台幣) 13.37000 13.58000 -0.21000 -1.54639 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740 統一大東協高股息基金(美元) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 36.95000 37.16000 -0.21000 -0.56512 統一大滿貫基金-I類型 36.95000 37.16000 -0.21000 -0.56512 統一大龍印基金 15.57000 15.66000 -0.09000 -0.57471 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.19000 10.30000 -0.11000 -1.06796 統一大龍騰中國基金(美元) 9.47000 9.65000 -0.18000 -1.86528 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.68000 10.86000 -0.18000 -1.65746 統一中小基金 29.15000 29.43000 -0.28000 -0.95141 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.71140 9.62500 0.08640 0.89766 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16530 9.14450 0.02080 0.22746 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86250 8.81860 0.04390 0.49781 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.47960 11.37760 0.10200 0.89650 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.76180 10.73740 0.02440 0.22724 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.40330 10.35180 0.05150 0.49750 統一台灣動力基金 19.75000 20.29000 -0.54000 -2.66141 統一全天候基金-A類型 119.73000 122.82000 -3.09000 -2.51588 統一全天候基金-I類型 119.73000 122.82000 -3.09000 -2.51588 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.08350 9.03960 0.04390 0.48564 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.88120 8.89730 -0.01610 -0.18095 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.84210 8.85240 -0.01030 -0.11635 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.36060 9.31530 0.04530 0.48630 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.15200 9.16850 -0.01650 -0.17996 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.11170 9.12230 -0.01060 -0.11620 統一全球債券組合基金 11.95280 11.94760 0.00520 0.04352 統一全球新科技基金(人民幣) 16.69000 16.72000 -0.03000 -0.17943 統一全球新科技基金(美元) 15.94000 16.09000 -0.15000 -0.93226 統一全球新科技基金(新台幣) 15.17000 15.29000 -0.12000 -0.78483 統一亞太基金 26.79000 26.93000 -0.14000 -0.51987 統一亞洲大金磚基金 13.08000 13.17000 -0.09000 -0.68337 統一奔騰基金 65.36000 66.93000 -1.57000 -2.34573 統一強棒貨幣市場基金 16.65280 16.65260 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 統一強漢基金(美元) 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 統一強漢基金(新台幣) 26.29000 26.50000 -0.21000 -0.79245 統一統信基金 34.79000 35.45000 -0.66000 -1.86178 統一黑馬基金 65.34000 67.10000 -1.76000 -2.62295 統一新亞洲科技能源基金 19.47000 19.61000 -0.14000 -0.71392 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.03660 8.03300 0.00360 0.04482 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16570 10.16120 0.00450 0.04429 統一經建基金 50.77000 52.11000 -1.34000 -2.57148 統一龍馬基金 77.62000 78.94000 -1.32000 -1.67216 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.59000 25.47000 -0.88000 -3.45505 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.31000 50.89000 -0.58000 -1.13971 野村中國機會基金 13.92000 14.05000 -0.13000 -0.92527 野村巴西基金 5.35000 5.32000 0.03000 0.56391 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.13000 12.09000 0.04000 0.33085 野村台灣高股息基金 22.94000 22.92000 0.02000 0.08726 野村台灣運籌基金 39.12000 39.13000 -0.01000 -0.02556 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.47070 9.46200 0.00870 0.09195 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.43020 9.42420 0.00600 0.06367 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.49170 9.47410 0.01760 0.18577 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.67610 9.66730 0.00880 0.09103 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.58590 9.57980 0.00610 0.06368 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.56000 9.54230 0.01770 0.18549 野村平衡基金 20.16000 20.45000 -0.29000 -1.41809 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.79000 9.69000 0.10000 1.03199 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.40000 13.33000 0.07000 0.52513 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.05000 10.94000 0.11000 1.00548 野村全球生技醫療基金 17.88000 17.95000 -0.07000 -0.38997 野村全球品牌基金 28.83000 28.99000 -0.16000 -0.55191 野村全球氣候變遷基金 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.00000 13.02000 -0.02000 -0.15361 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.44000 19.47000 -0.03000 -0.15408 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327 野村全球短期收益基金-美元計價 10.41430 10.42510 -0.01080 -0.10360 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.31880 10.32310 -0.00430 -0.04165 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53170 9.54390 -0.01220 -0.12783 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.28910 9.29920 -0.01010 -0.10861 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.87330 8.87570 -0.00240 -0.02704 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.13340 11.14790 -0.01450 -0.13007 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.64130 10.65280 -0.01150 -0.10795 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.22330 10.22620 -0.00290 -0.02836 野村成長基金 29.36000 29.19000 0.17000 0.58239 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.96280 8.97810 -0.01530 -0.17041 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.97600 8.99140 -0.01540 -0.17127 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.11220 9.11520 -0.00300 -0.03291 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.36750 9.38340 -0.01590 -0.16945 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.29560 9.31150 -0.01590 -0.17076 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.43950 9.44250 -0.00300 -0.03177 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.35000 12.39000 -0.04000 -0.32284 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.46990 9.48780 -0.01790 -0.18866 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.54310 9.53620 0.00690 0.07236 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.62600 9.60840 0.01760 0.18317 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.96700 9.98700 -0.02000 -0.20026 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.95880 9.95160 0.00720 0.07235 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05170 10.03330 0.01840 0.18339 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57440 8.53570 0.03870 0.45339 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16270 9.13110 0.03160 0.34607 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.03100 8.99890 0.03210 0.35671 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.99240 12.93370 0.05870 0.45385 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.02680 11.98460 0.04220 0.35212 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.80660 9.77170 0.03490 0.35715 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.20090 10.16960 0.03130 0.30778 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86210 9.86500 -0.00290 -0.02940 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40430 9.39960 0.00470 0.05000 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.16400 11.15830 0.00570 0.05108 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.11980 10.13430 -0.01450 -0.14308 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.18280 11.20610 -0.02330 -0.20792 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.69390 10.71820 -0.02430 -0.22672 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.45670 10.47050 -0.01380 -0.13180 野村泰國基金 39.68000 39.53000 0.15000 0.37946 野村高科技基金 12.62000 13.07000 -0.45000 -3.44300 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18000 10.20410 -0.02410 -0.23618 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.37340 10.40650 -0.03310 -0.31807 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.58420 10.59390 -0.00970 -0.09156 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.73440 9.77200 -0.03760 -0.38477 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.63270 9.65520 -0.02250 -0.23304 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.53780 9.57380 -0.03600 -0.37603 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.89130 11.92880 -0.03750 -0.31437 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.04060 13.04400 -0.00340 -0.02607 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.84350 10.88540 -0.04190 -0.38492 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73660 10.76160 -0.02500 -0.23231 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.87780 10.91890 -0.04110 -0.37641 野村貨幣市場基金 16.25990 16.25970 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.80000 15.67000 0.13000 0.82961 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.05420 10.04170 0.01250 0.12448 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95940 7.95010 0.00930 0.11698 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75400 11.74040 0.01360 0.11584 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.58000 7.72000 -0.14000 -1.81347 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 野村精選貨幣市場基金 12.07580 12.07570 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.47000 12.51000 -0.04000 -0.31974 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.29000 11.36000 -0.07000 -0.61620 野村歐洲高股息基金季配型 7.96000 8.00000 -0.04000 -0.50000 野村歐洲高股息基金累積型 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131 野村積極成長基金 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.76000 9.92000 -0.16000 -1.61290 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.65000 36.24000 -0.59000 -1.62804 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21690 10.20210 0.01480 0.14507 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57480 8.57230 0.00250 0.02916 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.91030 7.90580 0.00450 0.05692 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.83850 7.82910 0.00940 0.12006 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.57610 11.57310 0.00300 0.02592 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.44130 10.43540 0.00590 0.05654 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.37850 10.36590 0.01260 0.12155 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 野村環球基金-人民幣計價 16.21000 16.29000 -0.08000 -0.49110 野村環球基金-美元計價 12.68000 12.77000 -0.09000 -0.70478 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.64000 17.73000 -0.09000 -0.50761 野村鴻利基金 23.29000 23.60000 -0.31000 -1.31356 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85550 16.85540 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.24000 21.26000 -0.02000 -0.09407 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.52000 13.59000 -0.07000 -0.51508 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.96000 15.01000 -0.05000 -0.33311 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11860 10.10800 0.01060 0.10487 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.27620 13.26290 0.01330 0.10028 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.71180 9.69010 0.02170 0.22394 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.68940 9.66960 0.01980 0.20477 凱基台商天下基金 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 20.80000 20.93000 -0.13000 -0.62112 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.75810 10.77580 -0.01770 -0.16426 凱基亞太高股息基金 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 凱基亞洲四金磚基金 17.46000 17.56000 -0.10000 -0.56948 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.69120 12.77060 -0.07940 -0.62174 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.44000 12.49000 -0.05000 -0.40032 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53870 11.53860 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.33000 27.44000 -0.11000 -0.40087 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.79000 22.90000 -0.11000 -0.48035 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.21570 22.35650 -0.14080 -0.62979 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.64000 17.71000 -0.07000 -0.39526 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.95280 17.04670 -0.09390 -0.55084 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.68000 7.74000 -0.06000 -0.77519 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.00000 11.95000 0.05000 0.41841 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.86260 11.90740 -0.04480 -0.37624 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.66440 11.69790 -0.03350 -0.28638 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403 凱基護城河基金-台幣計價A 13.29000 13.36000 -0.07000 -0.52395 凱基護城河基金-美元計價B 13.09660 13.18280 -0.08620 -0.65388 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.74000 13.66000 0.08000 0.58565 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.34000 35.58000 -0.24000 -0.67454 富邦NASDAQ-100基金 30.88000 30.94000 -0.06000 -0.19392 富邦上証180基金 28.46000 27.84000 0.62000 2.22701 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21240 0.21390 -0.00150 -0.70126 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.51000 6.55000 -0.04000 -0.61069 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.69000 7.90000 -0.21000 -2.65823 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.32000 35.33000 1.99000 5.63261 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.57770 11.57850 -0.00080 -0.00691 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.72550 10.74760 -0.02210 -0.20563 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.33310 10.38200 -0.04890 -0.47101 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.14580 10.14650 -0.00070 -0.00690 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.32390 9.34320 -0.01930 -0.20657 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.99030 9.03290 -0.04260 -0.47161 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.46490 20.46580 -0.00090 -0.00440 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.30720 11.30620 0.00100 0.00884 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40200 10.45390 -0.05190 -0.49647 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.67380 12.58060 0.09320 0.74082 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86810 1.85620 0.01190 0.64109 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.28990 9.22160 0.06830 0.74065 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41640 1.40750 0.00890 0.63233 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.68170 11.65960 0.02210 0.18954 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70900 1.71040 -0.00140 -0.08185 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11270 10.09360 0.01910 0.18923 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49830 1.49950 -0.00120 -0.08003 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.52000 14.48000 0.04000 0.27624 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.69000 23.81000 -0.12000 -0.50399 富邦日本東証基金 22.38000 22.42000 -0.04000 -0.17841 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.16000 43.08000 0.08000 0.18570 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.35000 49.52000 -0.17000 -0.34330 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.10000 51.30000 0.80000 1.55945 富邦台灣心基金 23.87000 24.28000 -0.41000 -1.68863 富邦台灣釆吉50基金 49.15000 48.36000 0.79000 1.63358 富邦台灣科技指數基金 53.77000 51.95000 1.82000 3.50337 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.37730 41.09360 0.28370 0.69038 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.23030 41.06460 0.16570 0.40351 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29200 0.29210 -0.00010 -0.03423 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.48770 2.47260 0.01510 0.61069 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33900 -0.00040 -0.11799 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52940 10.54850 -0.01910 -0.18107 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16140 2.14840 0.01300 0.60510 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32480 0.32520 -0.00040 -0.12300 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.08830 9.10480 -0.01650 -0.18122 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.59000 23.67000 -0.08000 -0.33798 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.45000 14.42000 0.03000 0.20804 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.64000 30.59000 0.05000 0.16345 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63410 15.63390 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 68.39000 69.44000 -1.05000 -1.51210 富邦科技基金 26.91000 27.57000 -0.66000 -2.39391 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.45130 40.28360 0.16770 0.41630 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.53640 40.22070 0.31570 0.78492 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.43400 39.20290 0.23110 0.58950 富邦恒生國企ETF基金 20.08000 19.79000 0.29000 1.46539 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.25000 14.46000 -0.21000 -1.45228 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.50000 26.73000 0.77000 2.88066 富邦高成長基金 26.01000 26.46000 -0.45000 -1.70068 富邦基金 14.13000 14.27000 -0.14000 -0.98108 富邦深証100基金 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213 富邦富時歐洲ETF基金 20.81000 20.83000 -0.02000 -0.09602 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40820 0.40770 0.00050 0.12264 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.22730 12.22360 0.00370 0.03027 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.49080 9.48800 0.00280 0.02951 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30400 0.30360 0.00040 0.13175 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.84170 8.83900 0.00270 0.03055 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.45360 9.50880 -0.05520 -0.58051 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.91580 9.95740 -0.04160 -0.41778 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.38200 9.43680 -0.05480 -0.58071 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.82760 9.86880 -0.04120 -0.41748 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.34000 20.23000 0.11000 0.54375 富邦精準基金 49.58000 50.60000 -1.02000 -2.01581 富邦精銳中小基金 12.57000 12.90000 -0.33000 -2.55814 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.84000 20.11000 -0.27000 -1.34262 富邦臺灣公司治理100基金 21.84000 21.50000 0.34000 1.58140 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.52000 7.59000 -0.07000 -0.92227 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.71000 15.41000 0.30000 1.94679 富邦標普美國特別股ETF基金 20.43000 20.32000 0.11000 0.54134 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.37030 10.29990 0.07040 0.68350 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.37500 10.39460 -0.01960 -0.18856 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.45200 10.45110 0.00090 0.00861 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.10750 10.03890 0.06860 0.68334 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.06580 10.08480 -0.01900 -0.18840 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.12220 10.12130 0.00090 0.00889 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.99000 30.81000 0.18000 0.58423 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59160 8.52070 0.07090 0.83209 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.05900 8.98600 0.07300 0.81237 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.81120 8.73990 0.07130 0.81580 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.50150 9.42230 0.07920 0.84056 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.45190 9.37580 0.07610 0.81166 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.19380 9.11940 0.07440 0.81584 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.25900 9.18420 0.07480 0.81444 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.50580 8.46830 0.03750 0.44283 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.47080 9.43140 0.03940 0.41775 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.97920 8.94190 0.03730 0.41714 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.51890 10.47280 0.04610 0.44019 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.21720 10.17470 0.04250 0.41770 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.75530 9.71430 0.04100 0.42206 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.09570 9.05740 0.03830 0.42286 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.58090 9.54030 0.04060 0.42556 富達卓越領航全球組合基金 15.26000 15.32000 -0.06000 -0.39164 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.73010 8.68940 0.04070 0.46839 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37520 9.33330 0.04190 0.44893 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08340 9.04250 0.04090 0.45231 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.88530 9.83850 0.04680 0.47568 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.78750 9.74370 0.04380 0.44952 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.51850 9.47600 0.04250 0.44850 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.16770 9.12610 0.04160 0.45584 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.58100 9.53760 0.04340 0.45504 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.17000 10.30000 -0.13000 -1.26214 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.04000 11.26000 -0.22000 -1.95382 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.63000 9.81000 -0.18000 -1.83486 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.57000 8.66000 -0.09000 -1.03926 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.93000 10.10000 -0.17000 -1.68317 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.64000 9.79000 -0.15000 -1.53218 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.49130 9.38980 0.10150 1.08096 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 8.99920 8.92400 0.07520 0.84267 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.60980 8.53140 0.07840 0.91896 富蘭克林華美中華基金 13.83000 14.08000 -0.25000 -1.77557 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.78000 21.76000 0.02000 0.09191 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.80000 20.86000 -0.06000 -0.28763 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.93780 7.93540 0.00240 0.03024 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.08140 9.08440 -0.00300 -0.03302 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73150 9.73470 -0.00320 -0.03287 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.27430 9.27150 0.00280 0.03020 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01720 11.01730 -0.00010 -0.00091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74600 8.74600 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.19650 9.19660 -0.00010 -0.00109 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.10250 13.09590 0.00660 0.05040 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.26990 10.26470 0.00520 0.05066 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.06870 10.06820 0.00050 0.00497 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67170 7.67140 0.00030 0.00391 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.14940 9.14900 0.00040 0.00437 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.63750 10.62910 0.00840 0.07903 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56910 7.56310 0.00600 0.07933 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.04580 9.03860 0.00720 0.07966 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.35690 10.35960 -0.00270 -0.02606 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71330 7.71530 -0.00200 -0.02592 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.18850 8.18410 0.00440 0.05376 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.20820 9.20900 -0.00080 -0.00869 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93860 9.93950 -0.00090 -0.00905 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.56150 12.55470 0.00680 0.05416 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.42000 9.61000 -0.19000 -1.97711 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.62000 9.79000 -0.17000 -1.73647 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.87000 8.72000 0.15000 1.72018 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.24000 11.04000 0.20000 1.81159 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.32960 13.37040 -0.04080 -0.30515 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 富蘭克林華美第一富基金 42.86000 43.52000 -0.66000 -1.51654 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29890 10.29880 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.20000 14.15000 0.05000 0.35336 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.41000 15.43000 -0.02000 -0.12962 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.99290 7.97950 0.01340 0.16793 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.95820 11.01330 -0.05510 -0.50030 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.61990 9.62330 -0.00340 -0.03533 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.96520 10.96920 -0.00400 -0.03647 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.95010 6.95180 -0.00170 -0.02445 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.14910 9.15550 -0.00640 -0.06990 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.18370 10.19090 -0.00720 -0.07065 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.58070 10.58330 -0.00260 -0.02457 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.26000 20.18000 0.08000 0.39643 復華人民幣貨幣市場基金 11.59850 11.59770 0.00080 0.00690 復華人生目標基金 40.29760 41.04910 -0.75150 -1.83073 復華大中華中小策略基金 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 復華中小精選基金 81.49000 83.76000 -2.27000 -2.71012 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.78000 8.86000 -0.08000 -0.90293 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.37000 12.28000 0.09000 0.73290 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 復華六年到期新興市場債券基金 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 復華台灣智能基金 12.39000 12.49000 -0.10000 -0.80064 復華全方位基金 33.21000 34.15000 -0.94000 -2.75256 復華全球大趨勢基金-美元 14.16000 14.21000 -0.05000 -0.35186 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.07000 22.11000 -0.04000 -0.18091 復華全球平衡基金-美元 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 復華全球平衡基金-新臺幣 20.61000 20.59000 0.02000 0.09713 復華全球物聯網科技基金-美元 17.71000 17.75000 -0.04000 -0.22535 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.90000 16.92000 -0.02000 -0.11820 復華全球原物料基金 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 復華全球消費基金-新臺幣 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47340 11.45780 0.01560 0.13615 復華全球債券基金 13.56020 13.52260 0.03760 0.27805 復華全球債券組合基金 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.78000 14.71000 0.07000 0.47587 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 復華全球戰略配置強基金-美元 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.43110 13.43100 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693 復華亞太成長基金 16.47000 16.44000 0.03000 0.18248 復華亞太神龍科技基金-美元 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 復華東協世紀基金 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110 復華南非幣長期收益基金A 13.10000 13.16000 -0.06000 -0.45593 復華南非幣長期收益基金B 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662 復華南非幣短期收益基金A 13.49000 13.50000 -0.01000 -0.07407 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 復華美國新星基金-美元 13.34000 13.39000 -0.05000 -0.37341 復華美國新星基金-新臺幣 13.38000 13.41000 -0.03000 -0.22371 復華恒生基金 21.07000 20.92000 0.15000 0.71702 復華恒生單日反向一倍基金 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571 復華恒生單日正向二倍基金 32.14000 31.73000 0.41000 1.29215 復華神盾基金 27.76140 28.45100 -0.68960 -2.42382 復華高成長基金 72.32000 74.10000 -1.78000 -2.40216 復華高益策略組合基金 13.03000 13.02000 0.01000 0.07680 復華貨幣市場基金 14.39170 14.39160 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.54000 19.38000 0.16000 0.82559 復華富時台灣高股息低波動基金 51.58000 51.53000 0.05000 0.09703 復華復華基金 22.75000 23.31000 -0.56000 -2.40240 復華華人世紀基金 19.02000 18.97000 0.05000 0.26357 復華傳家二號基金 31.74880 32.31280 -0.56400 -1.74544 復華傳家基金 26.68350 27.66640 -0.98290 -3.55268 復華奧林匹克全球組合基金 14.89000 14.87000 0.02000 0.13450 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.41000 14.44000 -0.03000 -0.20776 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 復華新興市場10年期以上債券基金 19.44000 19.40000 0.04000 0.20619 復華新興市場高收益債券基金A 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 復華新興市場高收益債券基金B 5.65000 5.65000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.76000 12.76000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 復華滬深300 A股基金 21.51000 21.17000 0.34000 1.60605 復華數位經濟基金 64.17000 66.14000 -1.97000 -2.97853 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78130 9.77110 0.01020 0.10439 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.62860 9.61820 0.01040 0.10813 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.93580 9.92530 0.01050 0.10579 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.75050 9.73990 0.01060 0.10883 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.74420 9.72990 0.01430 0.14697 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.18640 10.15490 0.03150 0.31020 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.73960 9.72130 0.01830 0.18825 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.18250 10.14550 0.03700 0.36469 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.73860 9.72040 0.01820 0.18724 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.18490 10.14890 0.03600 0.35472 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29770 9.26380 0.03390 0.36594 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.47580 8.51590 -0.04010 -0.47088 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.39190 8.41740 -0.02550 -0.30294 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.51800 11.47440 0.04360 0.37998 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.51540 10.56460 -0.04920 -0.46571 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53290 10.56490 -0.03200 -0.30289 景順主流基金 19.29000 19.25000 0.04000 0.20779 景順台灣科技基金 33.66000 33.60000 0.06000 0.17857 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.64000 22.72000 -0.08000 -0.35211 景順全球康健基金 18.64000 18.73000 -0.09000 -0.48051 景順貨幣市場基金 15.93170 15.93160 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.52000 35.37000 0.15000 0.42409 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.35000 15.45000 -0.10000 -0.64725 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.25000 14.32000 -0.07000 -0.48883 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.17000 10.04000 0.13000 1.29482 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.26000 10.11000 0.15000 1.48368 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.35000 10.23000 0.12000 1.17302 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.49000 10.34000 0.15000 1.45068 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63290 8.61320 0.01970 0.22872 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98820 8.00480 -0.01660 -0.20738 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01890 10.99450 0.02440 0.22193 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17320 10.19440 -0.02120 -0.20796 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804 華南永昌中國A股基金(美元) 7.63000 7.67000 -0.04000 -0.52151 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.41980 9.41860 0.00120 0.01274 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.54610 9.52930 0.01680 0.17630 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70600 9.70480 0.00120 0.01237 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.83880 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華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.68720 9.66580 0.02140 0.22140 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.61970 9.64760 -0.02790 -0.28919 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.84330 9.81880 0.02450 0.24952 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.74770 9.77320 -0.02550 -0.26092 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.60390 9.57990 0.02400 0.25052 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.50420 9.52910 -0.02490 -0.26130 華頓中小型基金 28.13000 28.15000 -0.02000 -0.07105 華頓中國多重機會平衡基金 12.25500 12.33540 -0.08040 -0.65178 華頓台灣基金 31.73000 32.89000 -1.16000 -3.52691 華頓平安貨幣市場基金 11.51480 11.51460 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 18.17000 18.34000 -0.17000 -0.92694 華頓全球高收益債券基金A 13.37400 13.35990 0.01410 0.10554 華頓全球高收益債券基金B 8.33660 8.32780 0.00880 0.10567 華頓全球黑鑽油源基金 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.73940 2.74460 -0.00520 -0.18946 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.33770 12.44280 -0.10510 -0.84467 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40280 0.40690 -0.00410 -1.00762 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.53640 11.53380 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匯豐全球關鍵資源基金 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947 匯豐安富基金 25.91000 25.85000 0.06000 0.23211 匯豐成功基金 40.81000 40.68000 0.13000 0.31957 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.04000 11.08000 -0.04000 -0.36101 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55410 2.52880 0.02530 1.00047 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33460 2.30890 0.02570 1.11308 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.46580 11.44030 0.02550 0.22290 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.86820 7.84260 0.02560 0.32642 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37620 0.37560 0.00060 0.15974 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33630 0.33570 0.00060 0.17873 匯豐金磚動力基金 13.76000 13.81000 -0.05000 -0.36206 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97770 14.97760 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.06000 5.12000 -0.06000 -1.17188 匯豐新鑽動力基金 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.43980 5.48740 -0.04760 -0.86744 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01390 9.06160 -0.04770 -0.52640 匯豐龍鳳基金-A類型 53.72000 53.73000 -0.01000 -0.01861 匯豐龍鳳基金-I類型 53.72000 53.73000 -0.01000 -0.01861 匯豐龍騰電子基金 38.92000 39.13000 -0.21000 -0.53667 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25900 12.26130 -0.00230 -0.01876 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.01000 21.59000 -0.58000 -2.68643 新光中國成長基金(人民幣) 11.18000 11.29000 -0.11000 -0.97431 新光中國成長基金(美元) 11.40000 11.60000 -0.20000 -1.72414 新光中國成長基金(新臺幣) 11.32000 11.49000 -0.17000 -1.47955 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.40850 10.33620 0.07230 0.69948 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.81100 9.81270 -0.00170 -0.01732 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.07470 10.05350 0.02120 0.21087 新光台灣富貴基金 23.71000 23.64000 0.07000 0.29611 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 新光全球生技醫療基金(美元) 12.21000 12.25000 -0.04000 -0.32653 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00440 9.98910 0.01530 0.15317 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73690 9.69970 0.03720 0.38352 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65710 9.64070 0.01640 0.17011 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.38830 9.35240 0.03590 0.38386 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.28000 9.42000 -0.14000 -1.48620 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 新光吉星貨幣市場基金 15.43770 15.43760 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 新光多重資產基金(A累積)美元 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 新光亞洲精選基金-美金 23.20000 23.27000 -0.07000 -0.30082 新光亞洲精選基金-新台幣 23.41000 23.43000 -0.02000 -0.08536 新光兩岸優勢基金 12.85000 13.02000 -0.17000 -1.30568 新光店頭基金 26.65000 27.21000 -0.56000 -2.05807 新光南非幣保本基金 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.71000 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9.87260 0.00070 0.00709 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67310 9.67240 0.00070 0.00724 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.63940 9.64030 -0.00090 -0.00934 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83970 9.84060 -0.00090 -0.00915 瑞銀全球創新趨勢基金 7.57000 7.57000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.57060 9.49280 0.07780 0.81957 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.20330 9.12810 0.07520 0.82383 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.54150 9.47950 0.06200 0.65404 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.22470 9.16480 0.05990 0.65359 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.30090 9.23980 0.06110 0.66127 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.68180 9.61820 0.06360 0.66125 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.52510 13.42720 0.09790 0.72912 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.35230 8.29180 0.06050 0.72964 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.41300 37.23400 0.17900 0.48074 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.74440 38.54560 0.19880 0.51575 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.48250 39.32140 0.16110 0.40970 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16210 11.16120 0.00090 0.00806 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00140 10.05330 -0.05190 -0.51625 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.80230 13.89080 -0.08850 -0.63711 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.45050 10.59080 -0.14030 -1.32473 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.74000 10.87000 -0.13000 -1.19595 群益大印度基金-人民幣 13.83000 13.84450 -0.01450 -0.10473 群益大印度基金-美元 13.17590 13.28160 -0.10570 -0.79584 群益大印度基金-新臺幣 12.41000 12.49000 -0.08000 -0.64051 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.72390 12.69090 0.03300 0.26003 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.42990 12.48410 -0.05420 -0.43415 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.59000 11.63000 -0.04000 -0.34394 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.80010 11.76960 0.03050 0.25914 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.51960 10.56540 -0.04580 -0.43349 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.21050 10.18400 0.02650 0.26021 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.13880 9.17860 -0.03980 -0.43362 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.85480 9.82920 0.02560 0.26045 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.11600 9.15570 -0.03970 -0.43361 群益中小型股基金 52.28000 52.89000 -0.61000 -1.15334 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.96460 9.91810 0.04650 0.46884 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.37140 9.39270 -0.02130 -0.22677 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.73000 8.73550 -0.00550 -0.06296 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.80800 8.76700 0.04100 0.46766 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.28350 8.30230 -0.01880 -0.22644 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.71730 7.72220 -0.00490 -0.06345 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.84200 10.80530 0.03670 0.33965 群益中國高收益債券基金-美元 10.55170 10.56420 -0.01250 -0.11832 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.75460 9.75580 -0.00120 -0.01230 群益中國新機會基金N-人民幣 9.53410 9.60730 -0.07320 -0.76192 群益中國新機會基金N-美元 8.86830 8.99870 -0.13040 -1.44910 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.41000 9.53000 -0.12000 -1.25918 群益中國新機會基金-人民幣 8.45530 8.52020 -0.06490 -0.76172 群益中國新機會基金-美元 9.48240 9.62180 -0.13940 -1.44879 群益中國新機會基金-新臺幣 8.98000 9.10000 -0.12000 -1.31868 群益平衡王基金 19.79820 19.83320 -0.03500 -0.17647 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.21000 0.03000 0.36541 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.99000 5.97000 0.02000 0.33501 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.93680 10.81060 0.12620 1.16737 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.57500 10.52580 0.04920 0.46742 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.84820 9.73450 0.11370 1.16801 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.52250 9.47820 0.04430 0.46739 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.10220 10.08160 0.02060 0.20433 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.90090 9.88070 0.02020 0.20444 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.49500 9.47560 0.01940 0.20474 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.40280 9.38360 0.01920 0.20461 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.16070 10.14000 0.02070 0.20414 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.21140 10.19060 0.02080 0.20411 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.66230 9.64260 0.01970 0.20430 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.06030 10.03990 0.02040 0.20319 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.15990 10.14700 0.01290 0.12713 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.38930 7.38000 0.00930 0.12602 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.07830 10.08110 -0.00280 -0.02777 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98570 9.98620 -0.00050 -0.00501 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.13140 10.12490 0.00650 0.06420 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.07830 10.08110 -0.00280 -0.02777 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98570 9.98620 -0.00050 -0.00501 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.13130 10.12490 0.00640 0.06321 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.07830 10.08120 -0.00290 -0.02877 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98570 9.98620 -0.00050 -0.00501 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.13140 10.12490 0.00650 0.06420 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.07830 10.08110 -0.00280 -0.02777 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98570 9.98620 -0.00050 -0.00501 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.13130 10.12490 0.00640 0.06321 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897 群益全球關鍵生技基金-美元 15.90250 15.93390 -0.03140 -0.19706 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.58000 15.58000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428 群益印度中小基金N-美元 9.62950 9.77840 -0.14890 -1.52274 群益印度中小基金N-新臺幣 9.04000 9.16000 -0.12000 -1.31004 群益印度中小基金-人民幣 15.32970 15.45900 -0.12930 -0.83641 群益印度中小基金-美元 13.77260 13.98560 -0.21300 -1.52300 群益印度中小基金-新臺幣 15.82000 16.03000 -0.21000 -1.31004 群益多利策略組合基金 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 群益多重收益組合基金 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375 群益多重資產組合基金 15.57000 15.58000 -0.01000 -0.06418 群益安家基金 27.15550 27.27600 -0.12050 -0.44178 群益安穩貨幣市場基金 16.07760 16.07740 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.21000 24.14000 0.07000 0.28998 群益亞太中小基金 12.88000 12.94000 -0.06000 -0.46368 群益亞太新趨勢平衡基金 17.07000 17.06000 0.01000 0.05862 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70920 9.70110 0.00810 0.08350 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48360 7.47740 0.00620 0.08292 群益店頭市場基金 108.90000 111.83000 -2.93000 -2.62005 群益東方盛世基金 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 群益東協成長基金-人民幣 13.08200 12.97280 0.10920 0.84176 群益東協成長基金-美元 11.63200 11.61530 0.01670 0.14378 群益東協成長基金-新臺幣 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.24920 11.26500 -0.01580 -0.14026 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.68540 10.70130 -0.01590 -0.14858 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.13960 10.14690 -0.00730 -0.07194 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.90460 9.91860 -0.01400 -0.14115 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.41140 9.42540 -0.01400 -0.14853 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.92850 8.93490 -0.00640 -0.07163 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.69290 9.70650 -0.01360 -0.14011 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.57900 9.59310 -0.01410 -0.14698 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.97460 9.98170 -0.00710 -0.07113 群益長安基金 30.62000 30.93000 -0.31000 -1.00226 群益美國新創亮點基金-美元 15.22690 15.31200 -0.08510 -0.55577 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.60000 14.66000 -0.06000 -0.40928 群益真善美基金 17.52850 17.84850 -0.32000 -1.79287 群益馬拉松基金A類型 132.24000 134.81000 -2.57000 -1.90639 群益深証中小板基金 13.52000 13.37000 0.15000 1.12191 群益創新科技基金 34.92000 35.84000 -0.92000 -2.56696 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.02340 10.04960 -0.02620 -0.26071 群益華夏盛世基金N-美元 9.34470 9.43440 -0.08970 -0.95078 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051 群益華夏盛世基金-人民幣 10.91540 10.94390 -0.02850 -0.26042 群益華夏盛世基金-美元 10.30390 10.40280 -0.09890 -0.95071 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.87000 17.01000 -0.14000 -0.82305 群益奧斯卡基金 29.23000 29.87000 -0.64000 -2.14262 群益新興金鑽基金-美元 12.27160 12.34120 -0.06960 -0.56396 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 群益葛萊美基金 25.33000 25.77000 -0.44000 -1.70741 群益道瓊美國地產ETF基金 20.21000 19.97000 0.24000 1.20180 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.20000 8.28000 -0.08000 -0.96618 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.80000 13.54000 0.26000 1.92024 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.71400 11.72310 -0.00910 -0.07762 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.31670 11.33590 -0.01920 -0.16937 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.23700 11.25990 -0.02290 -0.20338 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60290 8.60950 -0.00660 -0.07666 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.18270 9.19830 -0.01560 -0.16960 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.79270 8.81060 -0.01790 -0.20316 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.15010 10.16730 -0.01720 -0.16917 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.81000 31.16000 -0.35000 -1.12323 德信中國精選成長基金 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 德信台灣主流中小基金 20.31000 20.70000 -0.39000 -1.88406 德信新興股票組合基金 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812 德信萬保貨幣市場基金 11.92830 11.92810 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.76740 10.76000 0.00740 0.06877 德信數位時代基金 28.41000 28.37000 0.04000 0.14099 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65650 11.65640 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.77000 16.71000 0.06000 0.35907 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.48000 19.55000 -0.07000 -0.35806 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.20980 10.09230 0.11750 1.16425 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.50470 14.35910 0.14560 1.01399 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.00480 7.96740 0.03740 0.46941 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.86930 10.83300 0.03630 0.33509 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.11820 11.08100 0.03720 0.33571 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.76890 12.70540 0.06350 0.49979 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.51000 18.58000 -0.07000 -0.37675 摩根中小基金 25.25000 25.40000 -0.15000 -0.59055 摩根中國A股基金 13.98000 14.10000 -0.12000 -0.85106 摩根中國A股基金(美元) 11.06000 11.17000 -0.11000 -0.98478 摩根中國亮點基金 13.90000 14.07000 -0.17000 -1.20824 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.05240 11.03320 0.01920 0.17402 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.21180 12.15320 0.05860 0.48218 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.39660 9.38980 0.00680 0.07242 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.36110 12.33950 0.02160 0.17505 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.13340 14.06560 0.06780 0.48203 摩根台灣金磚基金-累積型 21.37000 21.33000 0.04000 0.18753 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.37000 21.33000 0.04000 0.18753 摩根台灣增長基金 52.77000 52.60000 0.17000 0.32319 摩根平衡基金 28.48000 28.37000 0.11000 0.38773 摩根全球α基金 19.34000 19.40000 -0.06000 -0.30928 摩根全球平衡基金 15.27770 15.30520 -0.02750 -0.17968 摩根全球發現基金 12.72000 12.74000 -0.02000 -0.15699 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.71880 9.72170 -0.00290 -0.02983 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67210 10.66130 0.01080 0.10130 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09660 10.10000 -0.00340 -0.03366 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35860 11.36200 -0.00340 -0.02992 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.96150 9.96480 -0.00330 -0.03312 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.40770 10.39950 0.00820 0.07885 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.31190 13.30140 0.01050 0.07894 摩根亞洲基金 56.38000 56.58000 -0.20000 -0.35348 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.31420 8.28450 0.02970 0.35850 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.66360 9.62170 0.04190 0.43547 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.57200 8.54500 0.02700 0.31597 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.99910 11.95640 0.04270 0.35713 摩根東方內需機會基金 17.86000 17.92000 -0.06000 -0.33482 摩根東方科技基金 36.18000 36.33000 -0.15000 -0.41288 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 22.63000 22.84000 -0.21000 -0.91944 摩根第一貨幣市場基金 15.07370 15.07350 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202 摩根新金磚五國基金 11.43000 11.52000 -0.09000 -0.78125 摩根新絲路基金 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 摩根新興35基金 13.37000 13.44000 -0.07000 -0.52083 摩根新興日本基金 24.76000 24.65000 0.11000 0.44625 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.48440 7.48930 -0.00490 -0.06543 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.76440 9.75810 0.00630 0.06456 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.51260 9.52040 -0.00780 -0.08193 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.69710 10.70600 -0.00890 -0.08313 摩根新興科技基金 59.92000 59.91000 0.01000 0.01669 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33780 8.33600 0.00180 0.02159 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.53450 10.53230 0.00220 0.02089 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.60880 8.64090 -0.03210 -0.37149 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.37080 9.40500 -0.03420 -0.36364 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.83310 8.87810 -0.04500 -0.50687 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.84140 9.87800 -0.03660 -0.37052 摩根龍揚基金 33.84000 34.15000 -0.31000 -0.90776 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 摩根環球股票收益基金-累積型 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28740 9.28680 0.00060 0.00646 摩根總收益組合基金-累積型 11.18640 11.18570 0.00070 0.00626 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.88000 27.37000 -0.49000 -1.79028 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.56920 11.53120 0.03800 0.32954 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.89980 10.85780 0.04200 0.38682 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87460 9.82600 0.04860 0.49461 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10820 10.13400 -0.02580 -0.25459 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.57320 9.58440 -0.01120 -0.11686 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.66720 8.66790 -0.00070 -0.00808 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.37090 10.42280 -0.05190 -0.49795 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36230 10.39710 -0.03480 -0.33471 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.78930 9.81430 -0.02500 -0.25473 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.87340 9.88250 -0.00910 -0.09208 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.57130 9.61980 -0.04850 -0.50417 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.65320 9.68630 -0.03310 -0.34172 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.36140 11.40040 -0.03900 -0.34209 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.15020 11.18610 -0.03590 -0.32093 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.25160 10.27040 -0.01880 -0.18305 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.80390 10.86800 -0.06410 -0.58980 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.58670 10.64740 -0.06070 -0.57009 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.73620 9.77850 -0.04230 -0.43258 聯邦金鑽平衡基金 25.33350 25.79810 -0.46460 -1.80091 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.79840 9.82490 -0.02650 -0.26972 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.05040 10.06120 -0.01080 -0.10734 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.79840 9.82490 -0.02650 -0.26972 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.05040 10.06120 -0.01080 -0.10734 聯邦貨幣市場基金 13.15790 13.15770 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 13.60000 13.86000 -0.26000 -1.87590 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.98300 15.95720 0.02580 0.16168 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.96710 12.96510 0.00200 0.01543 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.55740 12.59510 -0.03770 -0.29932 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.06140 12.10770 -0.04630 -0.38240 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71200 11.71870 -0.00670 -0.05717 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03260 11.02490 0.00770 0.06984 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49490 10.54460 -0.04970 -0.47133 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62940 8.65230 -0.02290 -0.26467 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.17000 38.09000 0.08000 0.21003 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.51000 15.51000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.49000 12.50000 -0.01000 -0.08000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.49000 11.56000 -0.07000 -0.60554 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.07000 12.15000 -0.08000 -0.65844 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.48000 15.58000 -0.10000 -0.64185 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.45000 15.55000 -0.10000 -0.64309 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.56000 20.60000 -0.04000 -0.19417 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.71000 18.74000 -0.03000 -0.16009 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.64000 15.66000 -0.02000 -0.12771 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.37000 16.39000 -0.02000 -0.12203 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.43000 15.45000 -0.02000 -0.12945 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.61000 15.64000 -0.03000 -0.19182 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.05000 14.08000 -0.03000 -0.21307 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.06000 14.08000 -0.02000 -0.14205 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.74000 14.76000 -0.02000 -0.13550 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.38000 18.38000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.26000 17.25000 0.01000 0.05797 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.48000 13.48000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.34000 13.33000 0.01000 0.07502 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.27000 13.26000 0.01000 0.07541 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.57000 14.57000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 聯博貨幣市場基金 14.99230 14.99220 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.50020 10.48750 0.01270 0.12110 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.88990 13.88100 0.00890 0.06412 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.64010 7.63080 0.00930 0.12187 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.70000 9.66000 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