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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月19日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2371   大同                 77473  
00637L 元大滬深300正2       73514  
2303   聯電                 59101  
2323   中環                 59009  
2363   矽統                 46869  
00632R 元大台灣50反1        46191  
2409   友達                 40375  
2330   台積電               39661  
2317   鴻海                 38913  
3481   群創                 37655  
2891   中信金               37254  
2349   錸德                 35358  
2456   奇力新               34575  
6153   嘉聯益               33830  
2344   華邦電               33169  
8163   達方                 29229  
00677U 富邦VIX              28921  
2408   南亞科               28452  
2884   玉山金               27187  
2481   強茂                 26720  
2515   中工                 23176  
2492   華新科               20959  
2883   開發金               20396  
2478   大毅                 20333  
2340   光磊                 20185  
2101   南港                 20045  
00633L 富邦上証正2          19962  
3596   智易                 19056  
2834   臺企銀               17073  
1101   台泥                 17070
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