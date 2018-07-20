[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月19日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2371 大同 77473 00637L 元大滬深300正2 73514 2303 聯電 59101 2323 中環 59009 2363 矽統 46869 00632R 元大台灣50反1 46191 2409 友達 40375 2330 台積電 39661 2317 鴻海 38913 3481 群創 37655 2891 中信金 37254 2349 錸德 35358 2456 奇力新 34575 6153 嘉聯益 33830 2344 華邦電 33169 8163 達方 29229 00677U 富邦VIX 28921 2408 南亞科 28452 2884 玉山金 27187 2481 強茂 26720 2515 中工 23176 2492 華新科 20959 2883 開發金 20396 2478 大毅 20333 2340 光磊 20185 2101 南港 20045 00633L 富邦上証正2 19962 3596 智易 19056 2834 臺企銀 17073 1101 台泥 17070
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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