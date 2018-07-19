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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 元大台灣50          亞德客-KY          昶和     大飲     新日光     
元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 富邦科技          麗正              大統染   興泰                
宏洲     群益臺灣加權反1 元大台商50          中環              海悅     宏亞                
嘉裕     正道     富邦摩台          錸德              銘旺科   達新                
東華     同開     富邦發達          智寶              卓越     地球                
大東              富邦金融          威盛              統領     恆大                
立益              元大MSCI台灣          環科                       新紡                
佳和              永豐臺灣加權          大毅                       怡華                
昶和              富邦台50          吉祥全                     昶和                
三洋紡            富邦日本          華新科                     大統染              
本盟              國泰日經225          嘉晶                       程泰                
瑞利              元大歐洲50          星通                       永記                
樂士              元大日經225          禾伸堂                     日勝化              
正峰新            元大美債20正2          揚明光                     展宇                
億泰              元大美債20反1          佳凌                       士紙                
毛寶              國泰20年美債反1          鈞寶                       東明-KY             
燁興              富邦公司治理          達方                       光罩                
中鴻              元大美債7-10正2          富鼎                       智寶                
聚亨              元大美債7-10反1          杜康-DR                    鼎元                
千興              國泰臺灣低波動30          陽光能源-DR                   銘旺科              
威致              國泰標普低波高息                                     奇力新              
華豐              富邦歐洲                                     大毅                
首利              FH彭博高收益債                                     佳凌                
麗正              FH彭博新興債                                     傳奇                
東訊              FH富時不動產                                     科嘉-KY             
華泰              元大台灣高息低波                                     迎廣                
錸德              富邦美國特別股                                     關貿                
倫飛              富邦臺灣優質高息                                     亞弘電              
威盛              FH富時高息低波                                     富鼎                
國碩              新光內需收益                                     華友聯              
銘旺科            台泥                                         潤弘                
統懋              泰山                                         遠雄來              
翔耀              黑松                                         夏都                
太空梭            台聚                                         欣欣                
麗臺              華夏                                         統領                
華映              亞聚                                         客思達-KY            
吉祥全            台苯                                         同方友友-DR            
憶聲              宏洲                                         友佳-DR             
科風              嘉裕                                         一零四              
和鑫              東華                                         欣天然              
力特              大東                                         新海                
喬鼎              立益                                         欣高                
正達              佳和                                         茂順                
晟鈦              聯發                                         台數科              
同泰              昶和                                         波力-KY             
新世紀            三洋紡                                       泰昇-KY             
誠創              台南                                         政伸                
嘉威              本盟                                         吉源-KY             
力銘              瑞利                                         鼎炫-KY             
亞太電            堤維西                                                           
達能              樂士                                                             
科納-KY           正峰新                                                           
清惠              喬福                                                             
慧友              上銀                                                             
勁永              瑞智                                                             
捷泰              寶一                                                             
互億              羅昇                                                             
天瀚              高力                                                             
迅杰              億泰                                                             
華上              榮星                                                             
光麗-KY           中化                                                             
元晶              長興                                                             
華冠              花仙子                                                           
裕豐              毛寶                                                             
寶徠              杏輝                                                             
皇普              中化生                                                           
日勝生            和康生                                                           
六福              神隆                                                             
台南-KY           雃博                                                             
康師傅-DR          麗豐-KY                                                          
聖馬丁-DR          康聯-KY                                                          
神州-DR           和成                                                             
耀傑-DR           中鋼                                                             
同方友友-DR          燁興                                                             
晨訊科-DR          中鴻                                                             
友佳-DR           聚亨                                                             
陽光能源-DR          千興                                                             
精熙-DR           威致                                                             
中福              佳大                                                             
雷虎              運錩                                                             
中視              南帝                                                             
秋雨              華豐                                                             
慶豐富            三陽工業                                                         
新利虹            首利                                                             
國光生            麗正                                                             
                  鴻海                                                             
                  東訊                                                             
                  仁寶                                                             
                  華泰                                                             
                  錸德                                                             
                  鴻準                                                             
                  倫飛                                                             
                  威盛                                                             
                  國碩                                                             
                  中華電                                                           
                  精技                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  義隆                                                             
                  麗臺                                                             
                  華經                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  普安                                                             
                  憶聲                                                             
                  科風                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  明泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  京鼎                                                             
                  融程電                                                           
                  聯鈞                                                             
                  維熹                                                             
                  誠創                                                             
                  敦泰                                                             
                  嘉威                                                             
                  辛耘                                                             
                  力銘                                                             
                  宏致                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  大聯大                                                           
                  拓凱                                                             
                  銘鈺                                                             
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  迎廣                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  瑞儀                                                             
                  詮欣                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  同欣電                                                           
                  華上                                                             
                  群電                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  虹揚-KY                                                          
                  華冠                                                             
                  明基材                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  太子                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  建國                                                             
                  遠雄                                                             
                  中櫃                                                             
                  漢翔                                                             
                  六福                                                             
                  晶華                                                             
                  中再保                                                           
                  統一證                                                           
                  玉山金                                                           
                  高林                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  大台北                                                           
                  新保                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中鼎                                                             
                  慶豐富                                                           
                  裕融                                                             
                  潤泰新                                                           
                  勤益控                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  佐登-KY                                                          
                  jpp-KY                                                           
                  山林水
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