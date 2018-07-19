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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     B富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     B富邦美債7-10          尚立              謚源     寶島科              
穆拉德   撼訊     富邦美債20年          兆遠              東林     其祥-KY             
南璋     海灣     B元大美債7-10          華容              欣厚-KY  德麥                
勝昱     太普高   富邦中國政策債          建達              友銓     中華食              
精確              B元大美債1-3          信昌電            達威     世坤                
宏易              元大投資級公司債          艾華              三圓     萬國通              
唐鋒              元大中國債3-5          蜜望實            雙喜     新昕纖              
榮群              群益15年IG電信債          常珵              力泰     光明                
天宇              群益15年IG科技債          富驛-KY           理銘     聚紡                
新零售            群益10年IG金融債          鼎創達            亞都     興采                
力新              國泰投資級公司債                            東凌-KY  新麥                
恩得利            國泰5Y+新興債                            明揚     泰茂                
李洲              國泰1-5Y高收債                            綠河-KY  崇友                
凱柏實業          富邦全球投等債                            欣泰     至興                
遠昇              富邦全球高收債                                     長佳                
及成              生泰                                         致振                
和進              合世                                         威潤                
耀勝              易威                                         唐榮                
倚強              穆拉德                                       晉椿                
錦明              東生華                                       世豐                
鑫創              南璋                                         久陽                
廣寰科            勝昱                                         強新                
點晶              世坤                                         尼克森              
建舜電            精確                                         力新                
泰谷              永彰                                         恩得利              
典範              江興鍛                                       李洲                
長天              宏易                                         倚強                
哲固              協易機                                       至寶電              
益通              萬在                                         宇環                
振維              唐鋒                                         點晶                
鴻翊              聚和                                         幸康                
迎輝              榮群                                         尚立                
欣厚-KY           天宇                                         迎輝                
兆遠              榮剛                                         先益                
系統電            新零售                                       重鳥鵬              
世紀              力新                                         新鉅科              
華容              恩得利                                       晶達                
建榮              謚源                                         金利                
立衛              李洲                                         凱鈺                
天揚              協禧                                         通泰                
鈺創              凱柏實業                                     彩富                
佳總              遠昇                                         合邦                
合正              鴻碩                                         業強                
寶聯通            及成                                         九豪                
凱鈺              和進                                         訊達                
德宏              耀勝                                         撼訊                
合邦              倚強                                         亞銳士              
萬旭              錦明                                         雷科                
驊宏資            鑫創                                         上揚                
久正              廣寰科                                       易通展              
上揚              點晶                                         沛波                
全譜              英濟                                         迅德                
易通展            建舜電                                       大中                
安鈦克            雙鴻                                         倉和                
元隆              泰谷                                         星雲                
沛亨              先進光                                       森田                
九暘              典範                                         三圓                
凱碩              旭軟                                         昇益                
全達              漢科                                         力泰                
奧斯特            長天                                         惠普                
保銳              哲固                                         中連貨              
越峰              聯一光                                       安心                
英格爾            益通                                         燦星旅              
鑫龍騰            力致                                         雅茗-KY             
士開              昇達科                                       易飛網              
昇益              振維                                         高野                
志嘉              鴻翊                                         亞都                
富裔              迎輝                                         老爺知              
正德              兆利                                         滿心                
燦星旅            世禾                                         東凌-KY             
富驛-KY           逸昌                                         紅馬-KY             
劍湖山            盈正                                         德記                
德記              光耀                                         邁達康              
泰偉              碩禾                                         大展證              
華義              欣厚-KY                                      誠品生活            
昇華              兆遠                                         華義                
得利影            系統電                                       得利影              
鼎創達            世紀                                         時報                
花王              華容                                         琉園                
邦泰              建榮                                         旭然                
                  立衛                                         捷必勝-KY            
                  天揚                                         明揚                
                  鈺創                                         紅木-KY             
                  佳總                                         鉅邁                
                  合正                                         大地-KY             
                  青雲                                         綠河-KY             
                  台半                                         霹靂                
                  寶聯通                                       花王                
                  凱鈺                                         欣雄                
                  德宏                                         欣泰                
                  中美晶                                       大汽電              
                  三聯                                                             
                  合邦                                                             
                  九豪                                                             
                  萬旭                                                             
                  頎邦                                                             
                  驊宏資                                                           
                  久正                                                             
                  幃翔                                                             
                  廣明                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  安鈦克                                                           
                  佳邦                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  大中                                                             
                  光菱                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  精星                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  六角                                                             
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  宇峻                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  智基                                                             
                  時報                                                             
                  大車隊                                                           
                  鼎創達                                                           
                  龍巖                                                             
                  崑鼎                                                             
                  花王                                                             
                  欣泰                                                             
                  邦泰
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