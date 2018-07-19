◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月19日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 B富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 易威 凱衛 B富邦美債7-10 尚立 謚源 寶島科 穆拉德 撼訊 富邦美債20年 兆遠 東林 其祥-KY 南璋 海灣 B元大美債7-10 華容 欣厚-KY 德麥 勝昱 太普高 富邦中國政策債 建達 友銓 中華食 精確 B元大美債1-3 信昌電 達威 世坤 宏易 元大投資級公司債 艾華 三圓 萬國通 唐鋒 元大中國債3-5 蜜望實 雙喜 新昕纖 榮群 群益15年IG電信債 常珵 力泰 光明 天宇 群益15年IG科技債 富驛-KY 理銘 聚紡 新零售 群益10年IG金融債 鼎創達 亞都 興采 力新 國泰投資級公司債 東凌-KY 新麥 恩得利 國泰5Y+新興債 明揚 泰茂 李洲 國泰1-5Y高收債 綠河-KY 崇友 凱柏實業 富邦全球投等債 欣泰 至興 遠昇 富邦全球高收債 長佳 及成 生泰 致振 和進 合世 威潤 耀勝 易威 唐榮 倚強 穆拉德 晉椿 錦明 東生華 世豐 鑫創 南璋 久陽 廣寰科 勝昱 強新 點晶 世坤 尼克森 建舜電 精確 力新 泰谷 永彰 恩得利 典範 江興鍛 李洲 長天 宏易 倚強 哲固 協易機 至寶電 益通 萬在 宇環 振維 唐鋒 點晶 鴻翊 聚和 幸康 迎輝 榮群 尚立 欣厚-KY 天宇 迎輝 兆遠 榮剛 先益 系統電 新零售 重鳥鵬 世紀 力新 新鉅科 華容 恩得利 晶達 建榮 謚源 金利 立衛 李洲 凱鈺 天揚 協禧 通泰 鈺創 凱柏實業 彩富 佳總 遠昇 合邦 合正 鴻碩 業強 寶聯通 及成 九豪 凱鈺 和進 訊達 德宏 耀勝 撼訊 合邦 倚強 亞銳士 萬旭 錦明 雷科 驊宏資 鑫創 上揚 久正 廣寰科 易通展 上揚 點晶 沛波 全譜 英濟 迅德 易通展 建舜電 大中 安鈦克 雙鴻 倉和 元隆 泰谷 星雲 沛亨 先進光 森田 九暘 典範 三圓 凱碩 旭軟 昇益 全達 漢科 力泰 奧斯特 長天 惠普 保銳 哲固 中連貨 越峰 聯一光 安心 英格爾 益通 燦星旅 鑫龍騰 力致 雅茗-KY 士開 昇達科 易飛網 昇益 振維 高野 志嘉 鴻翊 亞都 富裔 迎輝 老爺知 正德 兆利 滿心 燦星旅 世禾 東凌-KY 富驛-KY 逸昌 紅馬-KY 劍湖山 盈正 德記 德記 光耀 邁達康 泰偉 碩禾 大展證 華義 欣厚-KY 誠品生活 昇華 兆遠 華義 得利影 系統電 得利影 鼎創達 世紀 時報 花王 華容 琉園 邦泰 建榮 旭然 立衛 捷必勝-KY 天揚 明揚 鈺創 紅木-KY 佳總 鉅邁 合正 大地-KY 青雲 綠河-KY 台半 霹靂 寶聯通 花王 凱鈺 欣雄 德宏 欣泰 中美晶 大汽電 三聯 合邦 九豪 萬旭 頎邦 驊宏資 久正 幃翔 廣明 上揚 全譜 易通展 安鈦克 佳邦 元隆 沛亨 大中 光菱 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 精星 英格爾 鑫龍騰 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 六角 劍湖山 德記 泰偉 華義 宇峻 昇華 得利影 智基 時報 大車隊 鼎創達 龍巖 崑鼎 花王 欣泰 邦泰