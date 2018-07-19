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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月18日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     富邦美債7-10          泰谷              謚源     寶島科              
穆拉德   海灣     富邦美債20年          尚立              東林     其祥-KY             
南璋     太普高   元大美債7-10          兆遠              欣厚-KY  德麥                
勝昱              富邦中國政策債          華容              友銓     中華食              
精確              元大美債1-3          建達              達威     世坤                
宏易              元大投資級公司債          九豪              三圓     萬國通              
唐鋒              元大中國債3-5          信昌電            雙喜     新昕纖              
榮群              群益15年IG電信債          艾華              力泰     光明                
天宇              群益15年IG科技債          蜜望實            理銘     聚紡                
新零售            群益10年IG金融債          常珵              亞都     興采                
力新              國泰5Y+新興債          富驛-KY           東凌-KY  新麥                
恩得利            國泰1-5Y高收債          大宇資            明揚     泰茂                
李洲              富邦全球投等債          鼎創達            綠河-KY  崇友                
凱柏實業          富邦全球高收債                            欣泰     至興                
遠昇              合世                                         長佳                
及成              易威                                         致振                
和進              穆拉德                                       威潤                
耀勝              東生華                                       唐榮                
倚強              南璋                                         晉椿                
錦明              勝昱                                         世豐                
鑫創              世坤                                         久陽                
廣寰科            精確                                         強新                
點晶              宏易                                         尼克森              
建舜電            協易機                                       力新                
泰谷              萬在                                         恩得利              
典範              唐鋒                                         李洲                
長天              榮群                                         倚強                
哲固              天宇                                         至寶電              
益通              榮剛                                         宇環                
振維              新零售                                       點晶                
鴻翊              力新                                         幸康                
迎輝              恩得利                                       尚立                
欣厚-KY           李洲                                         迎輝                
兆遠              協禧                                         先益                
系統電            凱柏實業                                     重鳥鵬              
世紀              遠昇                                         新鉅科              
華容              鴻碩                                         晶達                
建榮              及成                                         世紀                
立衛              和進                                         金利                
天揚              志豐                                         凱鈺                
鈺創              耀勝                                         彩富                
佳總              倚強                                         合邦                
合正              錦明                                         業強                
寶聯通            鑫創                                         九豪                
凱鈺              台星科                                       訊達                
德宏              廣寰科                                       撼訊                
合邦              點晶                                         亞銳士              
萬旭              建舜電                                       雷科                
驊宏資            雙鴻                                         上揚                
久正              泰谷                                         易通展              
上揚              先進光                                       沛波                
全譜              典範                                         迅德                
易通展            長天                                         大中                
安鈦克            哲固                                         倉和                
元隆              聯一光                                       星雲                
沛亨              益通                                         森田                
九暘              力致                                         三圓                
凱碩              昇達科                                       昇益                
全達              振維                                         力泰                
奧斯特            鴻翊                                         惠普                
保銳              迎輝                                         中連貨              
越峰              逸昌                                         安心                
英格爾            盈正                                         燦星旅              
鑫龍騰            光耀                                         雅茗-KY             
士開              湧德                                         易飛網              
昇益              碩禾                                         高野                
志嘉              欣厚-KY                                      亞都                
富裔              兆遠                                         老爺知              
正德              系統電                                       滿心                
燦星旅            世紀                                         東凌-KY             
富驛-KY           華容                                         紅馬-KY             
劍湖山            建榮                                         德記                
德記              立衛                                         邁達康              
泰偉              天揚                                         大展證              
華義              鈺創                                         誠品生活            
昇華              佳總                                         華義                
得利影            合正                                         得利影              
鼎創達            青雲                                         時報                
花王              台半                                         琉園                
邦泰              寶聯通                                       旭然                
                  凱鈺                                         捷必勝-KY            
                  德宏                                         明揚                
                  中美晶                                       紅木-KY             
                  三聯                                         鉅邁                
                  合邦                                         大地-KY             
                  九豪                                         綠河-KY             
                  萬旭                                         霹靂                
                  頎邦                                         花王                
                  驊宏資                                       欣雄                
                  久正                                         欣泰                
                  幃翔                                         大汽電              
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  安鈦克                                                           
                  佳邦                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  大中                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
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