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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月18日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2   元大台灣50        亞德客-KY          昶和     大飲     新日光
元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 富邦科技          麗正              大統染   興泰                
宏洲            群益臺灣加權反1 元大台商50        中環              海悅     宏亞
嘉裕            正道            富邦摩台          錸德              銘旺科   達新
東華            同開            富邦發達          智寶              卓越     地球
大東                            富邦金融          威盛              統領     恆大
立益                            元大MSCI台灣      環科                       新紡
佳和                            永豐臺灣加權      大毅                       怡華
昶和                            富邦日本          吉祥全                     昶和
三洋紡                          國泰日經225       華新科                     大統染
本盟                            元大歐洲50        嘉晶                       程泰
瑞利                            元大日經225       星通                       永記
樂士                            元大美債20正2     禾伸堂                     日勝化
正峰新                          國泰20年美債反1   揚明光                     展宇
億泰                            元大美債7-10正2   佳凌                       士紙
毛寶                            元大美債7-10反1   鈞寶                       東明-KY
燁興                            富邦歐洲          達方                       光罩
中鴻                            FH彭博高收益債    富鼎                       智寶
聚亨                            FH彭博新興債      杜康-DR                    鼎元
千興                            FH富時不動產      陽光能源-DR                銘旺科
威致                            元大台灣高息低波                             奇力新
華豐                            富邦臺灣優質高息                             大毅
首利                            FH富時高息低波                               佳凌
麗正                            新光內需收益                                 傳奇
東訊                            泰山                                         科嘉-KY
華泰                            福懋油                                       迎廣
錸德                            黑松                                         關貿
倫飛                            台苯                                         亞弘電
威盛                            宏洲                                         富鼎
國碩                            嘉裕                                         華友聯
銘旺科                          東華                                         潤弘
統懋                            大東                                         遠雄來
翔耀                            立益                                         夏都
太空梭                          佳和                                         欣欣
麗臺                            聯發                                         統領
華映                            昶和                                         客思達-KY
吉祥全                          三洋紡                                       同方友友-DR
憶聲                            台南                                         友佳-DR
科風                            本盟                                         一零四
和鑫                            瑞利                                         欣天然
力特                            樂士                                         新海
喬鼎                            正峰新                                       欣高
正達                            喬福                                         茂順
晟鈦                            上銀                                         台數科
同泰                            寶一                                         波力-KY
新世紀                          羅昇                                         泰昇-KY
誠創                            大亞                                         政伸
嘉威                            億泰                                         吉源-KY
力銘                            中化                                         鼎炫-KY
亞太電                          毛寶
達能                            杏輝
科納-KY                         中化生
清惠                            和康生
慧友                            康聯-KY
勁永                            燁興
捷泰                            中鴻
互億                            聚亨
天瀚                            千興
迅杰                            威致
華上                            彰源
光麗-KY                         佳大
元晶                            運錩
華冠                            南帝
裕豐                            華豐
寶徠                            三陽工業
皇普                            首利
日勝生                          麗正
台船                            鴻海
六福                            東訊
台南-KY                         仁寶
康師傅-DR                       華泰
聖馬丁-DR                       光磊
神州-DR                         錸德
耀傑-DR                         鴻準
同方友友-DR                     倫飛
晨訊科-DR                       威盛
友佳-DR                         國碩
陽光能源-DR                     中華電
精熙-DR                         精技
中福                            銘旺科
雷虎                            統懋
中視                            翔耀
秋雨                            太空梭
慶豐富                          義隆
新利虹                          麗臺
國光生                          華經
                                華映
                                吉祥全
                                卓越
                                憶聲
                                科風
                                和鑫
                                力特
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                泰碩
                                明泰
                                新世紀
                                京鼎
                                融程電
                                聯鈞
                                誠創
                                敦泰
                                嘉威
                                力銘
                                宏致
                                亞太電
                                達能
                                大聯大
                                銘鈺
                                科納-KY
                                清惠
                                敦南
                                慧友
                                迎廣
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                瑞儀
                                詮欣
                                天瀚
                                迅杰
                                華上
                                光麗-KY
                                元晶
                                虹揚-KY
                                華冠
                                明基材
                                裕豐
                                寶徠
                                太子
                                皇普
                                日勝生
                                建國
                                遠雄
                                台船
                                中櫃
                                漢翔
                                六福
                                中再保
                                統一證
                                高林
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                中保
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                慶豐富
                                裕融
                                潤泰新
                                新利虹
                                國光生
                                佐登-KY
                                jpp-KY
                                山林水
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