[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月18日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 14684 0 2408 南亞科 -3828 -5202 2409 友達 11181 13349 2303 聯電 -3468 -20522 00632R 元大台灣50反1 6045 0 00673R 元大S&P原油反1 -2884 0 0050 元大台灣50 3689 -10094 2834 臺企銀 -2623 -14889 00637L 元大滬深300正2 1831 0 2371 大同 -2501 -53 2337 旺宏 1732 -3664 2891 中信金 -2212 -18853 2353 宏碁 1426 -3109 1101 台泥 -2031 -16803 00639 富邦深100 1410 1123 2880 華南金 -1883 -3935 2888 新光金 1403 -601 2367 燿華 -1330 -9550 3596 智易 1380 2658 2330 台積電 -1291 7073 1303 南亞 1272 1304 2890 永豐金 -1259 1911 3481 群創 1241 13232 2886 兆豐金 -1217 -4527 2027 大成鋼 1179 1145 2881 富邦金 -1178 -5068 00739 元大MSCI A股 1161 11397 2448 晶電 -1118 -3674 5880 合庫金 1076 -3405 006205 富邦上証 -992 0 00635U 元大S&P黃金 1072 0 2515 中工 -968 -2658 00633L 富邦上証正2 1058 0 00631L 元大台灣50正2 -919 0 3231 緯創 1000 -3123 2317 鴻海 -895 -13382 006206 元大上證50 897 0 6120 達運 -887 -2758 006207 FH滬深 891 0 8163 達方 -832 -1467 00643 群益深証中小 867 2822 2345 智邦 -815 -69 6153 嘉聯益 856 3522 2618 長榮航 -807 -1987 00693U 華頓S&P黃豆 819 0 2382 廣達 -805 -8044 2885 元大金 778 1226 2610 華航 -804 -14508 1102 亞泥 761 5235 2349 錸德 -739 4551 2002 中鋼 760 4595 2823 中壽 -713 -1331 1409 新纖 759 3258 1262 綠悅-KY -657 -323 2376 技嘉 699 -2182 1314 中石化 -590 -53 00708L 元大S&P黃金正2 681 0 1605 華新 -572 -4144 00636 國泰中國A50 672 8182 1718 中纖 -556 -741 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股