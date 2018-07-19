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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月18日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                14684         0    2408   南亞科                 -3828     -5202  
2409   友達                   11181     13349    2303   聯電                   -3468    -20522  
00632R 元大台灣50反1           6045         0    00673R 元大S&P原油反1         -2884         0  
0050   元大台灣50              3689    -10094    2834   臺企銀                 -2623    -14889  
00637L 元大滬深300正2          1831         0    2371   大同                   -2501       -53  
2337   旺宏                    1732     -3664    2891   中信金                 -2212    -18853  
2353   宏碁                    1426     -3109    1101   台泥                   -2031    -16803  
00639  富邦深100               1410      1123    2880   華南金                 -1883     -3935  
2888   新光金                  1403      -601    2367   燿華                   -1330     -9550  
3596   智易                    1380      2658    2330   台積電                 -1291      7073  
1303   南亞                    1272      1304    2890   永豐金                 -1259      1911  
3481   群創                    1241     13232    2886   兆豐金                 -1217     -4527  
2027   大成鋼                  1179      1145    2881   富邦金                 -1178     -5068  
00739  元大MSCI A股            1161     11397    2448   晶電                   -1118     -3674  
5880   合庫金                  1076     -3405    006205 富邦上証                -992         0  
00635U 元大S&P黃金             1072         0    2515   中工                    -968     -2658  
00633L 富邦上証正2             1058         0    00631L 元大台灣50正2           -919         0  
3231   緯創                    1000     -3123    2317   鴻海                    -895    -13382  
006206 元大上證50               897         0    6120   達運                    -887     -2758  
006207 FH滬深                   891         0    8163   達方                    -832     -1467  
00643  群益深証中小             867      2822    2345   智邦                    -815       -69  
6153   嘉聯益                   856      3522    2618   長榮航                  -807     -1987  
00693U 華頓S&P黃豆              819         0    2382   廣達                    -805     -8044  
2885   元大金                   778      1226    2610   華航                    -804    -14508  
1102   亞泥                     761      5235    2349   錸德                    -739      4551  
2002   中鋼                     760      4595    2823   中壽                    -713     -1331  
1409   新纖                     759      3258    1262   綠悅-KY                 -657      -323  
2376   技嘉                     699     -2182    1314   中石化                  -590       -53  
00708L 元大S&P黃金正2           681         0    1605   華新                    -572     -4144  
00636  國泰中國A50              672      8182    1718   中纖                    -556      -741  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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