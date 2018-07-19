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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/07/18  107/07/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.49940   10.49800   0.00140    0.01334
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.04760   10.05810  -0.01050   -0.10439
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.04760   10.05810  -0.01050   -0.10439
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.01260   10.02120  -0.00860   -0.08582
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.01260   10.02120  -0.00860   -0.08582
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.35070    9.35570  -0.00500   -0.05344
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.60650    9.61430  -0.00780   -0.08113
中國信託台灣活力基金                                             15.95000   16.15000  -0.20000   -1.23839
中國信託台灣優勢基金                                             18.43000   18.69000  -0.26000   -1.39112
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.80180    9.80660  -0.00480   -0.04895
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21050    9.21500  -0.00450   -0.04883
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18450   10.18320   0.00130    0.01277
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.56770    9.56600   0.00170    0.01777
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.37520   10.39870  -0.02350   -0.22599
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.05770    9.07810  -0.02040   -0.22472
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.20220   11.25870  -0.05650   -0.50183
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.11140   10.16240  -0.05100   -0.50185
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
中國信託智能運動基金-美元                                        10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98120   10.98100   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.48990    9.49450  -0.00460   -0.04845
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.17570    9.18010  -0.00440   -0.04793
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.63460    9.63690  -0.00230   -0.02387
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.31150    9.31370  -0.00220   -0.02362
中國信託精穩基金                                                 18.98210   18.94860   0.03350    0.17679
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.71000   11.68000   0.03000    0.25685
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
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元大2001基金                                                     67.77000   68.30000  -0.53000   -0.77599
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.03240   39.15060  -0.11820   -0.30191
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.83000   18.96000  -0.13000   -0.68565
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.36860   11.36760   0.00100    0.00880
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.61640   10.66660  -0.05020   -0.47063
元大上證50基金                                                   27.91000   28.09000  -0.18000   -0.64080
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.75000   12.92000  -0.17000   -1.31579
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.51000   11.72000  -0.21000   -1.79181
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.09000   13.14000  -0.05000   -0.38052
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.54400   12.62800  -0.08400   -0.66519
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.75600   16.90000  -0.14400   -0.85207
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.08100   11.14000  -0.05900   -0.52962
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.79400   10.90300  -0.10900   -0.99972
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.07000    3.08000  -0.01000   -0.32468
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.89000   13.99000  -0.10000   -0.71480
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.59450   46.56520   0.02930    0.06292
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.39680   10.38910   0.00770    0.07412
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64160    9.63440   0.00720    0.07473
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.68680    9.72620  -0.03940   -0.40509
元大巴西指數基金                                                  5.59500    5.46900   0.12600    2.30389
元大巴菲特基金                                                   30.58000   30.68000  -0.10000   -0.32595
元大日經225基金                                                  28.61000   28.49000   0.12000    0.42120
元大台商收成基金                                                 24.63000   24.38000   0.25000    1.02543
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.37000   12.44000  -0.07000   -0.56270
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.89000   37.45000   0.44000    1.17490
元大台灣中型100基金                                              33.95000   33.62000   0.33000    0.98156
元大台灣加權股價指數基金                                         25.39100   25.24600   0.14500    0.57435
元大台灣卓越50基金                                               83.24000   82.69000   0.55000    0.66513
元大台灣金融基金                                                 17.59000   17.52000   0.07000    0.39954
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.56000   31.23000   0.33000    1.05668
元大台灣高股息基金                                               26.36000   26.09000   0.27000    1.03488
元大台灣電子科技基金                                             36.42000   36.28000   0.14000    0.38589
元大全球ETF成長組合基金                                          10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.81000   14.82000  -0.01000   -0.06748
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.74000   13.77000  -0.03000   -0.21786
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.32000   13.32000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.80000   12.81700  -0.01700   -0.13264
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.75000    6.76000  -0.01000   -0.14793
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.71000    6.73000  -0.02000   -0.29718
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.52300    9.55300  -0.03000   -0.31404
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.61000   13.69000  -0.08000   -0.58437
元大全球農業商機基金                                             17.09000   16.92000   0.17000    1.00473
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
元大印尼指數基金                                                  8.37500    8.49700  -0.12200   -1.43580
元大印度指數基金                                                  9.92400    9.85100   0.07300    0.74104
元大印度基金                                                     12.79000   12.76000   0.03000    0.23511
元大多多基金                                                     21.57000   22.01000  -0.44000   -1.99909
元大多福基金                                                     58.55000   59.04000  -0.49000   -0.82995
元大亞太成長基金                                                  9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.56890    8.59400  -0.02510   -0.29206
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.07620    7.09690  -0.02070   -0.29168
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.57100    9.59400  -0.02300   -0.23973
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.94600    9.92500   0.02100    0.21159
元大卓越基金                                                     52.43000   52.62000  -0.19000   -0.36108
元大店頭基金                                                      9.43000    9.58000  -0.15000   -1.56576
元大泛歐成長基金                                                  9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.24610   10.24560   0.00050    0.00488
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.50440    9.48340   0.02100    0.22144
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.36960   31.41910  -0.04950   -0.15755
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.38790   38.47060  -0.08270   -0.21497
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.85290   18.84040   0.01250    0.06635
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.64880   19.68700  -0.03820   -0.19404
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.48520   38.55640  -0.07120   -0.18466
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.35780   20.35710   0.00070    0.00344
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.93260   17.95340  -0.02080   -0.11586
元大高科技基金                                                   21.51000   21.63000  -0.12000   -0.55479
元大得利貨幣市場基金                                             16.24600   16.24580   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97670   11.97660   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   14.12000   14.14000  -0.02000   -0.14144
元大華夏中小基金                                                  8.22000    8.33000  -0.11000   -1.32053
元大新中國基金-人民幣                                            10.43000   10.53000  -0.10000   -0.94967
元大新中國基金-美元                                              10.00500   10.13600  -0.13100   -1.29242
元大新中國基金-新台幣                                             9.86000   10.01000  -0.15000   -1.49850
元大新主流基金                                                   30.24000   30.90000  -0.66000   -2.13592
元大新東協平衡基金-美元                                           9.33000    9.36700  -0.03700   -0.39500
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.39080   10.37090   0.01990    0.19188
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.85570    9.86520  -0.00950   -0.09630
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.42390   10.45410  -0.03020   -0.28888
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.12250    9.14890  -0.02640   -0.28856
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.75210    9.75490  -0.00280   -0.02870
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.38670    9.38940  -0.00270   -0.02876
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.80010    9.82180  -0.02170   -0.22094
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.43560    9.45650  -0.02090   -0.22101
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.50940    9.51050  -0.00110   -0.01157
元大新興亞洲基金                                                 11.66000   11.73000  -0.07000   -0.59676
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.16170    9.16070   0.00100    0.01092
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.93390    8.93300   0.00090    0.01008
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.31610    9.33320  -0.01710   -0.18322
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.08410    9.10070  -0.01660   -0.18240
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09480   15.09460   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     42.28000   42.83000  -0.55000   -1.28415
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                         9.44000    9.45800  -0.01800   -0.19032
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.94000   15.87000   0.07000    0.44108
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.28000   13.34000  -0.06000   -0.44978
元大摩臺基金                                                     38.68000   38.40000   0.28000    0.72917
元大標普500基金                                                  25.79000   25.73000   0.06000    0.23319
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.18000   13.26000  -0.08000   -0.60332
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.76000   33.43000   0.33000    0.98714
元大標智滬深300基金                                              16.55000   16.64000  -0.09000   -0.54087
元大歐洲50基金                                                   24.85000   24.77000   0.08000    0.32297
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.54400    9.61560  -0.07160   -0.74462
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16780   10.16730   0.00050    0.00492
元大績效基金                                                     62.55000   63.86000  -1.31000   -2.05136
元大韓國KOSPI200基金                                             22.03000   22.09000  -0.06000   -0.27162
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.12000   16.20000  -0.08000   -0.49383
日盛上選基金                                                     36.86000   36.99000  -0.13000   -0.35145
日盛小而美基金                                                   19.61000   19.69000  -0.08000   -0.40630
日盛中國內需動力基金                                             11.01000   11.15000  -0.14000   -1.25561
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.41420   11.45230  -0.03810   -0.33268
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.60610    9.63820  -0.03210   -0.33305
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.46100   11.49490  -0.03390   -0.29491
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.63970    9.66820  -0.02850   -0.29478
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.39850   10.43170  -0.03320   -0.31826
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.73100    8.75890  -0.02790   -0.31853
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.76000   11.97000  -0.21000   -1.75439
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.50000   11.68000  -0.18000   -1.54110
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.75000   11.97000  -0.22000   -1.83793
日盛日盛基金                                                     15.00000   15.21000  -0.21000   -1.38067
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
日盛全球抗暖化基金                                               10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.02880   10.03050  -0.00170   -0.01695
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.45070    9.45220  -0.00150   -0.01587
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.83940    9.84410  -0.00470   -0.04774
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.27440    9.27880  -0.00440   -0.04742
日盛全球新興債券基金A                                            10.58250   10.59800  -0.01550   -0.14625
日盛全球新興債券基金B                                             8.23910    8.25120  -0.01210   -0.14665
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.33340    2.35480  -0.02140   -0.90878
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.62750    1.64240  -0.01490   -0.90721
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.35590    0.35880  -0.00290   -0.80825
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.24900    0.25100  -0.00200   -0.79681
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  11.80060   11.90470  -0.10410   -0.87444
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.12210    8.19380  -0.07170   -0.87505
日盛亞洲機會基金                                                  7.40000    7.49000  -0.09000   -1.20160
日盛首選基金                                                     18.81000   18.88000  -0.07000   -0.37076
日盛高科技基金                                                   20.08000   20.16000  -0.08000   -0.39683
日盛貨幣市場基金                                                 14.76260   14.76240   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   43.88000   44.47000  -0.59000   -1.32674
日盛精選五虎基金                                                 40.11000   40.14000  -0.03000   -0.07474
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47820   13.47800   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               36.25000   36.68000  -0.43000   -1.17230
台新MSCI中國基金                                                 21.32000   21.51000  -0.19000   -0.88331
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.07000   18.18000  -0.11000   -0.60506
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.96000   21.70000   0.26000    1.19816
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15450   14.15440   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.28880   10.26300   0.02580    0.25139
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.60170   10.60550  -0.00380   -0.03583
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.07510   10.09820  -0.02310   -0.22875
台新中國通基金                                                   48.95000   49.50000  -0.55000   -1.11111
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.52960    0.53650  -0.00690   -1.28611
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.13700   16.37900  -0.24200   -1.47750
台新中國精選中小基金-美元                                         0.40330    0.40540  -0.00210   -0.51801
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.31000   12.39000  -0.08000   -0.64568
台新主流基金                                                     25.32000   25.46000  -0.14000   -0.54988
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.85000   20.01000  -0.16000   -0.79960
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65490    0.65900  -0.00410   -0.62215
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.85000   14.97000  -0.12000   -0.80160
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48870    0.49180  -0.00310   -0.63034
台新台灣中小基金                                                 38.28000   38.77000  -0.49000   -1.26386
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.69580    9.71960  -0.02380   -0.24487
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.21780    9.26350  -0.04570   -0.49333
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.58000    8.64000  -0.06000   -0.69444
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.29450   10.34540  -0.05090   -0.49201
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.45180   10.45160   0.00020    0.00191
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.24280   11.24260   0.00020    0.00178
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
台新印度基金                                                     15.85000   15.73000   0.12000    0.76287
台新亞美短期債券基金                                             10.93490   10.95180  -0.01690   -0.15431
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.42130    8.42960  -0.00830   -0.09846
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28170    0.28150   0.00020    0.07105
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.64410   11.65550  -0.01140   -0.09781
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38420    0.38380   0.00040    0.10422
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08600   11.08590   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.13750   30.10050   0.03700    0.12292
台新智慧生活基金-美元                                            10.62370   10.54630   0.07740    0.73391
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.54760    8.55200  -0.00440   -0.05145
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.64570    8.66690  -0.02120   -0.24461
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.14320    9.14780  -0.00460   -0.05029
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.25610    9.27880  -0.02270   -0.24464
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.72280   10.75490  -0.03210   -0.29847
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34660    0.34700  -0.00040   -0.11527
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.03300    8.05700  -0.02400   -0.29788
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27350    0.27380  -0.00030   -0.10957
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.91000    6.01000  -0.10000   -1.66389
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.96000   21.03000  -0.07000   -0.33286
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.61300   10.63800  -0.02500   -0.23501
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.41000   24.06000  -0.65000   -2.70158
未來資產全球大消費基金                                           15.85000   15.78000   0.07000    0.44360
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.63800   11.64200  -0.00400   -0.03436
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.43400    9.43720  -0.00320   -0.03391
未來資產亞洲新富基金                                             21.56000   21.71000  -0.15000   -0.69093
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56040   12.56020   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               14.54000   14.94000  -0.40000   -2.67738
未來資產新興市場債券基金A                                         8.81890    8.84660  -0.02770   -0.31311
未來資產新興市場債券基金B                                         6.73900    6.76010  -0.02110   -0.31213
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.06670   11.06580   0.00090    0.00813
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.01270   10.02760  -0.01490   -0.14859
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.34240    9.34090   0.00150    0.01606
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.54810   10.54640   0.00170    0.01612
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.08870    8.09180  -0.00310   -0.03831
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.19520    9.19970  -0.00450   -0.04891
永豐中小基金                                                     59.41000   60.01000  -0.60000   -0.99983
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.71710    1.71820  -0.00110   -0.06402
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.24900    2.25050  -0.00150   -0.06665
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             7.93670    7.95460  -0.01790   -0.22503
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.08620   10.10890  -0.02270   -0.22455
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.13000    5.20000  -0.07000   -1.34615
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.37000   23.72000  -0.35000   -1.47555
永豐主流品牌基金                                                 18.22000   18.13000   0.09000    0.49641
永豐永豐基金                                                     38.42000   38.70000  -0.28000   -0.72351
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.98830    9.98020   0.00810    0.08116
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.98770    9.97960   0.00810    0.08117
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.96120    9.95480   0.00640    0.06429
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.96090    9.95450   0.00640    0.06429
永豐亞洲民生消費基金                                             11.85000   11.96000  -0.11000   -0.91973
永豐南非幣2021保本基金                                           12.88630   12.87680   0.00950    0.07378
永豐高科技基金                                                   28.28000   28.74000  -0.46000   -1.60056
永豐貨幣市場基金                                                 13.87620   13.87610   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.09160    2.08890   0.00270    0.12925
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.46580    2.46270   0.00310    0.12588
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.82580    7.82820  -0.00240   -0.03066
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.41950   10.42270  -0.00320   -0.03070
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.17740    7.19110  -0.01370   -0.19051
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.95400   10.97500  -0.02100   -0.19134
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.57000    7.61000  -0.04000   -0.52562
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.31000   17.42000  -0.11000   -0.63146
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.36000   55.01000   0.35000    0.63625
永豐領航科技基金                                                 44.45000   45.22000  -0.77000   -1.70279
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.06000   11.09000  -0.03000   -0.27051
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.70000   10.74000  -0.04000   -0.37244
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
永豐趨勢平衡基金                                                 50.28000   51.40000  -1.12000   -2.17899
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.53200   11.53090   0.00110    0.00954
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.33900    9.47080  -0.13180   -1.39165
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.58670    9.59350  -0.00680   -0.07088
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.35130    9.43410  -0.08280   -0.87767
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.51570    9.51850  -0.00280   -0.02942
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.35770    9.48880  -0.13110   -1.38163
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.73480    9.74110  -0.00630   -0.06467
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.33650    9.41980  -0.08330   -0.88431
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.58310    9.58640  -0.00330   -0.03442
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.17000   11.24000  -0.07000   -0.62278
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.02000   10.11000  -0.09000   -0.89021
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.74000   10.84000  -0.10000   -0.92251
兆豐國際中小基金                                                 16.83000   16.89000  -0.06000   -0.35524
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.48000   14.58000  -0.10000   -0.68587
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.45000   19.66000  -0.21000   -1.06816
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.41000   19.59000  -0.18000   -0.91884
兆豐國際生命科學基金                                             16.38000   16.29000   0.09000    0.55249
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.36270   10.36380  -0.00110   -0.01061
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.64350   10.63170   0.01180    0.11099
兆豐國際全球基金                                                 32.54000   32.50000   0.04000    0.12308
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25140   10.25080   0.00060    0.00585
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.95550    9.93350   0.02200    0.22147
兆豐國際國民基金                                                 23.05000   22.93000   0.12000    0.52333
兆豐國際第一基金                                                 13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.81050    9.82430  -0.01380   -0.14047
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.81050    7.84390  -0.03340   -0.42581
兆豐國際萬全基金                                                 21.08000   21.06000   0.02000    0.09497
兆豐國際電子基金                                                 27.33000   27.32000   0.01000    0.03660
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.39000   22.27000   0.12000    0.53884
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.56000   16.64000  -0.08000   -0.48077
兆豐國際豐台灣基金                                               32.98000   32.74000   0.24000    0.73305
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49650   12.49630   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.54000   11.50000   0.04000    0.34783
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.03020   11.04260  -0.01240   -0.11229
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.87050   11.88460  -0.01410   -0.11864
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.66290   10.67080  -0.00790   -0.07403
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.43170   11.44100  -0.00930   -0.08129
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.10330    8.11240  -0.00910   -0.11217
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.44820    9.45830  -0.01010   -0.10678
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.99310    8.99990  -0.00680   -0.07556
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.94920    8.95710  -0.00790   -0.08820
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.27700    9.28400  -0.00700   -0.07540
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
合庫全球新興市場基金                                              9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
合庫貨幣市場基金                                                 10.12490   10.12480   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.52570    9.52910  -0.00340   -0.03568
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.78020    9.78890  -0.00870   -0.08888
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.07220   10.08670  -0.01450   -0.14375
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.53750   11.54720  -0.00970   -0.08400
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.46400   13.47380  -0.00980   -0.07273
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.91380    8.91810  -0.00430   -0.04822
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.55470    9.56320  -0.00850   -0.08888
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.95290    7.96440  -0.01150   -0.14439
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.89040    8.89720  -0.00680   -0.07643
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.11960   10.12680  -0.00720   -0.07110
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94410   10.94310   0.00100    0.00914
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.13710   10.11700   0.02010    0.19868
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88370    9.88320   0.00050    0.00506
安聯中國東協基金                                                 15.27000   15.37000  -0.10000   -0.65062
安聯中國策略基金                                                 14.87000   14.91000  -0.04000   -0.26828
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.68000   14.73000  -0.05000   -0.33944
安聯中華新思路基金-美元                                          14.04000   14.06000  -0.02000   -0.14225
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.03000   13.08000  -0.05000   -0.38226
安聯台灣大壩基金                                                 29.59000   29.70000  -0.11000   -0.37037
安聯台灣科技基金                                                 49.83000   50.14000  -0.31000   -0.61827
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48550   12.48530   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 33.00000   33.14000  -0.14000   -0.42245
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11550   10.12560  -0.01010   -0.09975
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.05400   15.07220  -0.01820   -0.12075
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66490    9.67660  -0.01170   -0.12091
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.74000   11.75000  -0.01000   -0.08511
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.23930   12.25210  -0.01280   -0.10447
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12910   10.13910  -0.01000   -0.09863
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.24130   12.25440  -0.01310   -0.10690
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.54880    9.55900  -0.01020   -0.10671
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.38520    9.39420  -0.00900   -0.09580
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.06980    9.07950  -0.00970   -0.10683
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.45000   11.43000   0.02000    0.17498
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.97170   11.98870  -0.01700   -0.14180
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.92630   10.93960  -0.01330   -0.12158
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.59600   10.61110  -0.01510   -0.14230
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.95800    8.97090  -0.01290   -0.14380
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.73920    8.74990  -0.01070   -0.12229
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.44940    8.46140  -0.01200   -0.14182
安聯全球人口趨勢基金                                             11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.80000   37.62000   0.18000    0.47847
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
安聯全球計量平衡基金                                             12.74000   12.79000  -0.05000   -0.39093
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04180   12.04980  -0.00800   -0.06639
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45810   10.46510  -0.00700   -0.06689
安聯全球新興市場基金                                             17.62000   17.73000  -0.11000   -0.62042
安聯全球農金趨勢基金                                              9.50000    9.43000   0.07000    0.74231
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
安聯亞洲動態策略基金                                             23.54000   23.73000  -0.19000   -0.80067
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.97780    9.97720   0.00060    0.00601
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.73650    9.73590   0.00060    0.00616
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             81.12400   81.10050   0.02350    0.02898
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.12860   12.13170  -0.00310   -0.02555
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             63.89790   63.87670   0.02120    0.03319
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.47010    9.47250  -0.00240   -0.02534
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.55090    2.55050   0.00040    0.01568
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.45260   10.47910  -0.02650   -0.25288
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.15160    2.14730   0.00430    0.20025
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.66870    8.69410  -0.02540   -0.29215
宏利台灣動力基金                                                 33.93000   34.12000  -0.19000   -0.55686
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.26520   10.26920  -0.00400   -0.03895
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.96490    9.99110  -0.02620   -0.26223
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.11850    8.12180  -0.00330   -0.04063
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.03870    8.05580  -0.01710   -0.21227
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                             12.97910   12.99310  -0.01400   -0.10775
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77290    2.77370  -0.00080   -0.02884
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.68300   11.69330  -0.01030   -0.08808
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.68400    8.69200  -0.00800   -0.09204
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.38210    2.37520   0.00690    0.29050
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.83660   10.86330  -0.02670   -0.24578
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.99620    4.02260  -0.02640   -0.65629
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64540    0.64950  -0.00410   -0.63125
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.65000   18.79000  -0.14000   -0.74508
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.70500   11.70460   0.00040    0.00342
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.40610   10.40450   0.00160    0.01538
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.09100   10.09740  -0.00640   -0.06338
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.94710    8.94510   0.00200    0.02236
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.53810    8.53660   0.00150    0.01757
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.43990    8.44640  -0.00650   -0.07696
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.50470    8.50630  -0.00160   -0.01881
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.77030    2.77370  -0.00340   -0.12258
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40270    0.40320  -0.00050   -0.12401
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.21530   12.24060  -0.02530   -0.20669
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91840    0.91920  -0.00080   -0.08703
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.46500    7.48030  -0.01530   -0.20454
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.06650    2.06910  -0.00260   -0.12566
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29730    0.29760  -0.00030   -0.10081
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.15820    9.17740  -0.01920   -0.20921
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33410    0.33450  -0.00040   -0.11958
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63670   13.63660   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.76000    2.79000  -0.03000   -1.07527
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.47000   12.61000  -0.14000   -1.11023
宏利臺灣股息收益基金                                             28.83000   28.84000  -0.01000   -0.03467
宏利澳幣保本基金                                                 12.03590   12.03240   0.00350    0.02909
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.73000   11.79000  -0.06000   -0.50891
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.80100    9.77700   0.02400    0.24547
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.29540    9.29840  -0.00300   -0.03226
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.64480    8.66430  -0.01950   -0.22506
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.23070   10.25390  -0.02320   -0.22626
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
貝萊德新台幣基金                                                 12.93020   12.93000   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   26.69000   26.64000   0.05000    0.18769
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20190   11.20630  -0.00440   -0.03926
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.95190    9.99550  -0.04360   -0.43620
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.12000   10.23000  -0.11000   -1.07527
保德信大中華基金-新台幣                                          29.81000   30.18000  -0.37000   -1.22598
保德信中小型股基金                                               50.35000   51.09000  -0.74000   -1.44842
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
保德信中國中小基金-美元                                           9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.37390    9.43500  -0.06110   -0.64759
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.41530    9.47610  -0.06080   -0.64161
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.49390    9.55220  -0.05830   -0.61033
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.19720   10.25980  -0.06260   -0.61015
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.25000    9.36000  -0.11000   -1.17521
保德信中國品牌基金-美元                                           9.19000    9.29000  -0.10000   -1.07643
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.97000   10.08000  -0.11000   -1.09127
保德信台商全方位基金                                             38.03000   38.44000  -0.41000   -1.06660
保德信全球中小基金                                               30.35000   30.31000   0.04000    0.13197
保德信全球消費商機基金                                           18.41000   18.44000  -0.03000   -0.16269
保德信全球基礎建設基金                                           12.33000   12.37000  -0.04000   -0.32336
保德信全球資源基金                                                8.19000    8.22000  -0.03000   -0.36496
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.13000   33.04000   0.09000    0.27240
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.82360    9.83220  -0.00860   -0.08747
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.57020   10.57980  -0.00960   -0.09074
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.22690    9.25310  -0.02620   -0.28315
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.91450    9.94270  -0.02820   -0.28363
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.25180    8.26230  -0.01050   -0.12708
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.79190   10.80560  -0.01370   -0.12679
保德信亞太基金                                                   21.66000   21.78000  -0.12000   -0.55096
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.47350    8.46860   0.00490    0.05786
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.13490   11.12840   0.00650    0.05841
保德信店頭市場基金                                               36.23000   36.62000  -0.39000   -1.06499
保德信拉丁美洲基金                                                6.75000    6.69000   0.06000    0.89686
保德信金平衡基金                                                 30.18000   30.08000   0.10000    0.33245
保德信金滿意基金                                                 44.64000   44.66000  -0.02000   -0.04478
保德信科技島基金                                                 27.78000   27.89000  -0.11000   -0.39441
保德信高成長基金                                                 97.78000   97.42000   0.36000    0.36953
保德信第一基金                                                   27.86000   28.02000  -0.16000   -0.57102
保德信貨幣市場基金                                               15.76080   15.76060   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.59780   10.58360   0.01420    0.13417
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.66120   10.66750  -0.00630   -0.05906
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.85750   10.84820   0.00930    0.08573
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.22700   10.23800  -0.01100   -0.10744
保德信新世紀基金                                                 10.47000   10.37000   0.10000    0.96432
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.08560    8.07460   0.01100    0.13623
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.80840   10.79370   0.01470    0.13619
保德信新興趨勢組合基金                                           11.25000   11.20000   0.05000    0.44643
保德信瑞騰基金                                                   15.53950   15.53930   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.75880    9.76560  -0.00680   -0.06963
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.98640    9.99330  -0.00690   -0.06905
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.69560    9.70490  -0.00930   -0.09583
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.80890    9.81700  -0.00810   -0.08251
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.89990    9.90600  -0.00610   -0.06158
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.89870    9.90490  -0.00620   -0.06260
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.77880    9.78450  -0.00570   -0.05826
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.78150    9.78710  -0.00560   -0.05722
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.03720   10.04950  -0.01230   -0.12239
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.06800   10.07730  -0.00930   -0.09229
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.06740   10.07670  -0.00930   -0.09229
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.97970    9.98650  -0.00680   -0.06809
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.97970    9.98650  -0.00680   -0.06809
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.68840    9.69990  -0.01150   -0.11856
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.55960    9.56990  -0.01030   -0.10763
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.92770    1.92680   0.00090    0.04671
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.61180    2.61040   0.00140    0.05363
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29380    0.29410  -0.00030   -0.10201
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43220    0.43270  -0.00050   -0.11555
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.38440    8.40000  -0.01560   -0.18571
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.56600   11.59350  -0.02750   -0.23720
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.48450    9.48810  -0.00360   -0.03794
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.55510   11.55690  -0.00180   -0.01558
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.70740    8.72620  -0.01880   -0.21544
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.63640   10.65950  -0.02310   -0.21671
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15930   10.16630  -0.00700   -0.06885
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.07440   10.08540  -0.01100   -0.10907
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.09100   10.09430  -0.00330   -0.03269
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.65160   10.65510  -0.00350   -0.03285
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.99850   10.00490  -0.00640   -0.06397
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80670    9.81470  -0.00800   -0.08151
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11110   10.11930  -0.00820   -0.08103
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.77470    9.78920  -0.01450   -0.14812
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98180    9.99180  -0.01000   -0.10008
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.50830   10.47530   0.03300    0.31503
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.26430    6.27660  -0.01230   -0.19597
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.68970   10.71060  -0.02090   -0.19513
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64570   11.64560   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.56000   20.80000  -0.24000   -1.15385
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4682.770004735.41000 -52.64000   -1.11162
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.29820   10.33510  -0.03690   -0.35704
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.34940   11.37310  -0.02370   -0.20839
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.60350   10.62480  -0.02130   -0.20047
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.18660    9.21950  -0.03290   -0.35685
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.65480    9.67490  -0.02010   -0.20775
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.46240    9.48140  -0.01900   -0.20039
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.52720   10.56490  -0.03770   -0.35684
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.12240   11.14560  -0.02320   -0.20815
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.06740   11.08960  -0.02220   -0.20019
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.42000    6.42000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                     13.22000   13.15000   0.07000    0.53232
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64920   13.64910   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.28000   16.33000  -0.05000   -0.30618
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.45360   13.46960  -0.01600   -0.11879
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.85540   11.85760  -0.00220   -0.01855
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.46380   12.46560  -0.00180   -0.01444
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.95610    8.96670  -0.01060   -0.11822
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.81530    6.82340  -0.00810   -0.11871
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.84300    8.84460  -0.00160   -0.01809
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.47220    8.47250  -0.00030   -0.00354
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.82990   10.83140  -0.00150   -0.01385
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.37030    8.37000   0.00030    0.00358
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.03120   12.03340  -0.00220   -0.01828
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.65510   11.66890  -0.01380   -0.11826
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.69240   11.69280  -0.00040   -0.00342
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.34590   11.34760  -0.00170   -0.01498
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.03140    9.04220  -0.01080   -0.11944
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.88030    9.88210  -0.00180   -0.01821
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.68410    9.68440  -0.00030   -0.00310
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.63240    9.63380  -0.00140   -0.01453
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.46760    9.46710   0.00050    0.00528
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.20610   10.22460  -0.01850   -0.18094
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.08450   10.09310  -0.00860   -0.08521
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.97580    9.98370  -0.00790   -0.07913
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05640   10.06420  -0.00780   -0.07750
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.01130   10.02950  -0.01820   -0.18146
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.83940    9.84780  -0.00840   -0.08530
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.78310    9.79080  -0.00770   -0.07865
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.86410    9.87180  -0.00770   -0.07800
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.18650   10.20500  -0.01850   -0.18128
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.08450   10.09310  -0.00860   -0.08521
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.97580    9.98370  -0.00790   -0.07913
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05640   10.06430  -0.00790   -0.07850
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.01140   10.02960  -0.01820   -0.18146
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.83950    9.84780  -0.00830   -0.08428
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.78320    9.79090  -0.00770   -0.07864
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.86420    9.87190  -0.00770   -0.07800
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.45230   10.44330   0.00900    0.08618
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.62370   11.60340   0.02030    0.17495
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.05480   11.03530   0.01950    0.17671
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.92320    8.91550   0.00770    0.08637
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.62720    9.61050   0.01670    0.17377
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.49230    9.47550   0.01680    0.17730
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.17110   10.16230   0.00880    0.08659
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.82290   10.80400   0.01890    0.17494
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.68010   10.66120   0.01890    0.17728
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.92340    8.91570   0.00770    0.08636
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.62760    9.61080   0.01680    0.17480
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.49260    9.47590   0.01670    0.17624
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.08000   13.13000  -0.05000   -0.38081
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.03000   14.07000  -0.04000   -0.28429
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.64000    8.68000  -0.04000   -0.46083
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.40000   11.45000  -0.05000   -0.43668
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.60000   11.63000  -0.03000   -0.25795
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.85000   11.88000  -0.03000   -0.25253
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.37000   13.46000  -0.09000   -0.66865
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.46000   13.57000  -0.11000   -0.81061
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.29000    9.17000   0.12000    1.30862
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.39650   11.40570  -0.00920   -0.08066
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.48870    7.49470  -0.00600   -0.08006
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.38480   11.39250  -0.00770   -0.06759
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.05200   11.05110   0.00090    0.00814
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.19010   10.18880   0.00130    0.01276
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.38120    8.38700  -0.00580   -0.06915
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.44630    9.44560   0.00070    0.00741
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.47000    9.46870   0.00130    0.01373
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.63140   10.63060   0.00080    0.00753
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.99790   10.00470  -0.00680   -0.06797
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.17370   10.17240   0.00130    0.01278
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.78650    9.78570   0.00080    0.00818
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.05600    9.06210  -0.00610   -0.06731
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.93980    8.93750   0.00230    0.02573
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.49400    9.49270   0.00130    0.01369
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.94160   11.95580  -0.01420   -0.11877
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.41720   11.41910  -0.00190   -0.01664
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.85580   10.85700  -0.00120   -0.01105
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.15730    7.16590  -0.00860   -0.12001
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.97820    8.97970  -0.00150   -0.01670
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.59160    9.59270  -0.00110   -0.01147
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.26520   10.27740  -0.01220   -0.11871
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.87300   10.87430  -0.00130   -0.01195
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.71610    9.71770  -0.00160   -0.01646
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.12670    9.13760  -0.01090   -0.11929
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.79590    9.79700  -0.00110   -0.01123
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.05160   11.06160  -0.01000   -0.09040
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.62580   11.62640  -0.00060   -0.00516
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.67580   10.67580   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.07620    9.08440  -0.00820   -0.09026
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.62200    9.62260  -0.00060   -0.00624
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.61210    9.61220  -0.00010   -0.00104
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.95790   10.95850  -0.00060   -0.00548
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86050    9.86940  -0.00890   -0.09018
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.17250   10.17250   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.42240    9.43090  -0.00850   -0.09013
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.22820    9.23650  -0.00830   -0.08986
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.83970    9.84030  -0.00060   -0.00610
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.37620    9.37620   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.35000   18.37000  -0.02000   -0.10887
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.14000   17.14000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.90770   12.92850  -0.02080   -0.16088
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.78870   10.76090   0.02780    0.25834
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.66430   11.63120   0.03310    0.28458
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.25790   12.22010   0.03780    0.30933
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.22450   11.19210   0.03240    0.28949
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.85140    9.82600   0.02540    0.25850
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.36170   10.33240   0.02930    0.28357
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.27790   10.24620   0.03170    0.30938
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.27160   10.24190   0.02970    0.28999
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.15840   10.12970   0.02870    0.28333
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.75310   11.71690   0.03620    0.30896
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.21270   10.18310   0.02960    0.29068
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.75000   14.69000   0.06000    0.40844
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      25.43000   25.60000  -0.17000   -0.66406
國泰大中華基金                                                   21.45000   21.46000  -0.01000   -0.04660
國泰小龍基金                                                     16.08000   16.10000  -0.02000   -0.12422
國泰中小成長基金                                                 46.87000   47.14000  -0.27000   -0.57276
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.30650    4.33450  -0.02800   -0.64598
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.55000   19.78000  -0.23000   -1.16279
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.74000    0.74690  -0.00690   -0.92382
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.69990    0.70650  -0.00660   -0.93418
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09060    2.08740   0.00320    0.15330
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.33370    9.35940  -0.02570   -0.27459
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 7.96600    7.98800  -0.02200   -0.27541
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.30670    0.30710  -0.00040   -0.13025
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.46650   11.46550   0.00100    0.00872
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.70210    1.70710  -0.00500   -0.29289
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.99190   10.03190  -0.04000   -0.39873
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33230    0.33310  -0.00080   -0.24017
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.58930    4.61570  -0.02640   -0.57196
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.83000   21.05000  -0.22000   -1.04513
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.67690    0.68270  -0.00580   -0.84957
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.39300    3.39540  -0.00240   -0.07068
國泰中港台基金台幣級別                                           15.41000   15.49000  -0.08000   -0.51646
國泰中港台基金美元級別                                            0.50660    0.50840  -0.00180   -0.35405
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.93000   27.82000   0.11000    0.39540
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.41000   12.46000  -0.05000   -0.40128
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.11000   36.87000   0.24000    0.65094
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.21080   10.23060  -0.01980   -0.19354
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.21100   10.23080  -0.01980   -0.19353
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.21120   10.23100  -0.01980   -0.19353
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33430    0.33430   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33430    0.33430   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33430    0.33430   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40720   12.40710   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.47000   29.77000  -0.30000   -1.00773
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.37730    2.36450   0.01280    0.54134
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35400    0.35310   0.00090    0.25489
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.48140    0.47830   0.00310    0.64813
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.48000   13.54000  -0.06000   -0.44313
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46960    0.47100  -0.00140   -0.29724
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.80000    5.81000  -0.01000   -0.17212
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18740    0.18730   0.00010    0.05339
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41260    0.41230   0.00030    0.07276
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37380    0.37350   0.00030    0.08032
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43690    0.43650   0.00040    0.09164
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50490    0.50250   0.00240    0.47761
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.81000   20.88000  -0.07000   -0.33525
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.51000   21.35000   0.16000    0.74941
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.46210    2.46230  -0.00020   -0.00812
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.25230   11.30250  -0.05020   -0.44415
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.16120   10.20650  -0.04530   -0.44383
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36750    0.36860  -0.00110   -0.29843
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33190    0.33290  -0.00100   -0.30039
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49660    0.49620   0.00040    0.08061
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.87000   11.95000  -0.08000   -0.66946
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40190    0.40390  -0.00200   -0.49517
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.92000   18.96000  -0.04000   -0.21097
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61980    0.62020  -0.00040   -0.06450
國泰科技生化基金                                                 38.32000   38.77000  -0.45000   -1.16069
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.77000   26.76000   0.01000    0.03737
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.60000   13.64000  -0.04000   -0.29326
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.91390   40.01280  -0.09890   -0.24717
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.28370   19.27340   0.01030    0.05344
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.94430   19.98210  -0.03780   -0.18917
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.40050   40.52610  -0.12560   -0.30992
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.25070   41.39800  -0.14730   -0.35581
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.32480   43.38620  -0.06140   -0.14152
國泰紐幣2021保本基金                                             12.06640   12.09470  -0.02830   -0.23399
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.34730   12.38070  -0.03340   -0.26977
國泰紐幣保本基金                                                 12.37030   12.37310  -0.00280   -0.02263
國泰高科技基金                                                   14.16000   14.34000  -0.18000   -1.25523
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.96000   24.90000   0.06000    0.24096
國泰國泰基金台幣級別                                             24.96000   24.90000   0.06000    0.24096
國泰富時中國A50基金                                              18.17000   18.31000  -0.14000   -0.76461
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33740    0.33760  -0.00020   -0.05924
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46560    0.46410   0.00150    0.32321
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37220    0.37100   0.00120    0.32345
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51390    0.51020   0.00370    0.72521
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35010    0.35000   0.00010    0.02857
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48330    0.48120   0.00210    0.43641
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.58970   10.59360  -0.00390   -0.03681
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.64440    7.64730  -0.00290   -0.03792
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35790    0.35790   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25640    0.25630   0.00010    0.03902
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.07000   12.18000  -0.11000   -0.90312
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39580    0.39860  -0.00280   -0.70246
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.20190    2.19620   0.00570    0.25954
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.45880    1.45500   0.00380    0.26117
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33790    0.33800  -0.00010   -0.02959
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36340    0.36350  -0.00010   -0.02751
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22610    0.22620  -0.00010   -0.04421
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.36750   10.37480  -0.00730   -0.07036
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.74020    6.74490  -0.00470   -0.06968
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.99000   14.07000  -0.08000   -0.56859
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.63000   35.26000   0.37000    1.04935
國泰價值卓越基金                                                 16.90000   17.14000  -0.24000   -1.40023
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38960    0.38880   0.00080    0.20576
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.26080   39.25880   0.00200    0.00509
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.44000   20.25000   0.19000    0.93827
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.39000   19.37000   0.02000    0.10325
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.35000   19.26000   0.09000    0.46729
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.04610   12.05660  -0.01050   -0.08709
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39530    0.39540  -0.00010   -0.02529
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58090    9.57800   0.00290    0.03028
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.33510    8.36590  -0.03080   -0.36816
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.61070   10.60730   0.00340    0.03205
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.33200    9.36650  -0.03450   -0.36833
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15720   11.15630   0.00090    0.00807
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.94390    9.94350   0.00040    0.00402
第一金大中華基金                                                 29.35000   29.67000  -0.32000   -1.07853
第一金小型精選基金                                               42.15000   42.84000  -0.69000   -1.61064
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.22000   14.38000  -0.16000   -1.11266
第一金中國世紀基金-美元                                           9.07790    9.21240  -0.13450   -1.45999
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.07880    9.21330  -0.13450   -1.45985
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.56000   10.74000  -0.18000   -1.67598
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.56000   10.74000  -0.18000   -1.67598
第一金中概平衡基金                                               27.31000   27.52000  -0.21000   -0.76308
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24410   15.24390   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.77500  177.77300   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.07860   10.04980   0.02880    0.28657
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.07860   10.04970   0.02890    0.28757
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.58900   14.50600   0.08300    0.57218
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.58950   14.50650   0.08300    0.57216
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.86000   13.81000   0.05000    0.36206
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.87000   13.82000   0.05000    0.36179
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.82780    9.83850  -0.01070   -0.10876
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.83110    9.84170  -0.01060   -0.10770
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.45520    9.47460  -0.01940   -0.20476
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.47960    9.49900  -0.01940   -0.20423
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.26850   10.27970  -0.01120   -0.10895
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.88760    9.90780  -0.02020   -0.20388
第一金全球大趨勢基金                                             23.71000   23.71000   0.00000    0.00000
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.18700    8.23670  -0.04970   -0.60340
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.82200    5.85730  -0.03530   -0.60267
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.50030    9.52400  -0.02370   -0.24885
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.50140    9.52510  -0.02370   -0.24882
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.82110    9.84560  -0.02450   -0.24884
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.82240    9.84690  -0.02450   -0.24881
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.67030    8.67100  -0.00070   -0.00807
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.21270   10.21360  -0.00090   -0.00881
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.70190    9.69650   0.00540    0.05569
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.70100    9.69550   0.00550    0.05673
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.98520    7.98260   0.00260    0.03257
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.84700    8.84990  -0.00290   -0.03277
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.84730    8.85010  -0.00280   -0.03164
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.11990   11.11320   0.00670    0.06029
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.12030   11.11410   0.00620    0.05578
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96940    9.96620   0.00320    0.03211
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.72460   14.72940  -0.00480   -0.03259
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.98470   14.06610  -0.08140   -0.57870
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.00210   14.08360  -0.08150   -0.57869
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.06000   13.16000  -0.10000   -0.75988
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.08000   13.18000  -0.10000   -0.75873
第一金亞洲科技基金                                               19.71000   19.90000  -0.19000   -0.95477
第一金亞洲新興市場基金                                           13.16000   13.16000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                               10.60000   10.80000  -0.20000   -1.85185
第一金創新趨勢基金                                               27.38000   27.80000  -0.42000   -1.51079
第一金電子基金                                                   37.08000   37.58000  -0.50000   -1.33049
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.42000   20.26000   0.16000    0.78973
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.38000   19.48000  -0.10000   -0.51335
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
統一大中華中小基金(美元)                                          9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.82000   13.85000  -0.03000   -0.21661
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                             37.26000   37.37000  -0.11000   -0.29435
統一大滿貫基金-I類型                                             37.26000   37.37000  -0.11000   -0.29435
統一大龍印基金                                                   15.73000   15.78000  -0.05000   -0.31686
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
統一中小基金                                                     29.40000   30.06000  -0.66000   -2.19561
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.54560    9.54830  -0.00270   -0.02828
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.14580    9.14340   0.00240    0.02625
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.81190    8.81730  -0.00540   -0.06124
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.28360   11.28680  -0.00320   -0.02835
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.73890   10.73610   0.00280    0.02608
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.34400   10.35030  -0.00630   -0.06087
統一台灣動力基金                                                 20.34000   20.91000  -0.57000   -2.72597
統一全天候基金-A類型                                            123.50000  125.64000  -2.14000   -1.70328
統一全天候基金-I類型                                            123.50000  125.64000  -2.14000   -1.70328
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.99290    8.99490  -0.00200   -0.02223
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.92640    8.92350   0.00290    0.03250
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.87390    8.87850  -0.00460   -0.05181
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.26720    9.26940  -0.00220   -0.02373
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.19850    9.19560   0.00290    0.03154
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.14450    9.14920  -0.00470   -0.05137
統一全球債券組合基金                                             11.94320   11.95190  -0.00870   -0.07279
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.66000   16.72000  -0.06000   -0.35885
統一全球新科技基金(美元)                                         16.14000   16.19000  -0.05000   -0.30883
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.31000   15.38000  -0.07000   -0.45514
統一亞太基金                                                     26.98000   27.21000  -0.23000   -0.84528
統一亞洲大金磚基金                                               13.17000   13.19000  -0.02000   -0.15163
統一奔騰基金                                                     67.13000   68.34000  -1.21000   -1.77056
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65240   16.65220   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.97000   10.88000   0.09000    0.82721
統一強漢基金(美元)                                               10.17000   10.08000   0.09000    0.89286
統一強漢基金(新台幣)                                             26.47000   26.26000   0.21000    0.79970
統一統信基金                                                     35.54000   35.93000  -0.39000   -1.08544
統一黑馬基金                                                     67.37000   68.64000  -1.27000   -1.85023
統一新亞洲科技能源基金                                           19.61000   19.69000  -0.08000   -0.40630
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.02850    8.03300  -0.00450   -0.05602
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.15540   10.16110  -0.00570   -0.05610
統一經建基金                                                     52.35000   53.38000  -1.03000   -1.92956
統一龍馬基金                                                     79.36000   80.50000  -1.14000   -1.41615
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.54000   26.02000  -0.48000   -1.84473
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.70000   51.06000  -0.36000   -0.70505
野村中國機會基金                                                 14.05000   14.24000  -0.19000   -1.33427
野村巴西基金                                                      5.36000    5.26000   0.10000    1.90114
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.06000   12.01000   0.05000    0.41632
野村台灣高股息基金                                               22.99000   22.82000   0.17000    0.74496
野村台灣運籌基金                                                 39.01000   39.18000  -0.17000   -0.43389
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.45820    9.46220  -0.00400   -0.04227
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.42330    9.42650  -0.00320   -0.03395
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.47270    9.47450  -0.00180   -0.01900
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.66340    9.66750  -0.00410   -0.04241
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.57920    9.58220  -0.00300   -0.03131
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.54090    9.54280  -0.00190   -0.01991
野村平衡基金                                                     20.44000   20.53000  -0.09000   -0.43838
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.22000    9.29000  -0.07000   -0.75350
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.33000   13.42000  -0.09000   -0.67064
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.89000   10.91000  -0.02000   -0.18332
野村全球生技醫療基金                                             17.94000   17.88000   0.06000    0.33557
野村全球品牌基金                                                 28.94000   28.86000   0.08000    0.27720
野村全球氣候變遷基金                                              8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.42000   19.42000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.23000   12.20000   0.03000    0.24590
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.43500   10.44360  -0.00860   -0.08235
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.32740   10.33910  -0.01170   -0.11316
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.54240    9.55080  -0.00840   -0.08795
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.29690    9.30360  -0.00670   -0.07202
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.86460    8.87830  -0.01370   -0.15431
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.14640   11.15630  -0.00990   -0.08874
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.65010   10.65790  -0.00780   -0.07319
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.21360   10.22930  -0.01570   -0.15348
野村成長基金                                                     29.23000   29.10000   0.13000    0.44674
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.98590    9.00840  -0.02250   -0.24977
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.99990    9.02180  -0.02190   -0.24275
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.10730    9.14400  -0.03670   -0.40136
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.39140    9.41490  -0.02350   -0.24960
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.32030    9.34300  -0.02270   -0.24296
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.43440    9.47240  -0.03800   -0.40117
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.65000    8.73000  -0.08000   -0.91638
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.38000   12.50000  -0.12000   -0.96000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.52330    9.54050  -0.01720   -0.18028
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.54910    9.55350  -0.00440   -0.04606
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.60780    9.62390  -0.01610   -0.16729
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.02550   10.04430  -0.01880   -0.18717
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.96500    9.96960  -0.00460   -0.04614
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.03250   10.04940  -0.01690   -0.16817
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.50850    8.54870  -0.04020   -0.47025
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.11220    9.14950  -0.03730   -0.40767
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.98020    9.01440  -0.03420   -0.37939
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        12.89240   12.95340  -0.06100   -0.47092
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      11.95930   12.00770  -0.04840   -0.40307
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.75140    9.78850  -0.03710   -0.37902
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.17370   10.17150   0.00220    0.02163
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.86780    9.86260   0.00520    0.05272
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.39360    9.39540  -0.00180   -0.01916
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.15130   11.15340  -0.00210   -0.01883
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.13130   10.13430  -0.00300   -0.02960
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.21370   11.20810   0.00560    0.04996
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.72850   10.72160   0.00690    0.06436
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.46800   10.47180  -0.00380   -0.03629
野村泰國基金                                                     39.26000   39.43000  -0.17000   -0.43114
野村高科技基金                                                   13.11000   13.36000  -0.25000   -1.87126
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.18800   10.18820  -0.00020   -0.00196
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.40190   10.38310   0.01880    0.18106
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.58250   10.54630   0.03620    0.34325
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.77450    9.76040   0.01410    0.14446
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.64080    9.64190  -0.00110   -0.01141
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.57100    9.55070   0.02030    0.21255
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.92340   11.90140   0.02200    0.18485
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.02730   12.97600   0.05130    0.39535
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.88820   10.87250   0.01570    0.14440
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.74560   10.74690  -0.00130   -0.01210
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.91610   10.89340   0.02270    0.20838
野村貨幣市場基金                                                 16.25950   16.25940   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     15.62000   15.58000   0.04000    0.25674
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.03130   10.04660  -0.01530   -0.15229
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.94110    7.95310  -0.01200   -0.15088
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.72710   11.74480  -0.01770   -0.15070
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.71000    7.78000  -0.07000   -0.89974
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
野村精選貨幣市場基金                                             12.07560   12.07550   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.50000   12.44000   0.06000    0.48232
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.66000   11.62000   0.04000    0.34423
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.01000    8.01000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                 12.33000   12.28000   0.05000    0.40717
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.86000    9.93000  -0.07000   -0.70493
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.03000   36.30000  -0.27000   -0.74380
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.18510   10.19060  -0.00550   -0.05397
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.56940    8.57530  -0.00590   -0.06880
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.97910    7.98030  -0.00120   -0.01504
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.82110    7.82670  -0.00560   -0.07155
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.56930   11.57750  -0.00820   -0.07083
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.53220   10.53380  -0.00160   -0.01519
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.35530   10.36280  -0.00750   -0.07237
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
野村環球基金-人民幣計價                                          16.20000   16.13000   0.07000    0.43397
野村環球基金-美元計價                                            12.72000   12.67000   0.05000    0.39463
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.63000   17.59000   0.04000    0.22740
野村鴻利基金                                                     23.50000   23.65000  -0.15000   -0.63425
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85530   16.85520   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.19000   21.27000  -0.08000   -0.37612
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.16000    9.27000  -0.11000   -1.18662
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.67000   13.62000   0.05000    0.36711
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.06000   10.11000  -0.05000   -0.49456
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.98000   15.04000  -0.06000   -0.39894
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.10030   10.11380  -0.01350   -0.13348
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.25300   13.27100  -0.01800   -0.13563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.66840    9.66460   0.00380    0.03932
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.65180    9.64560   0.00620    0.06428
凱基台商天下基金                                                 13.22000   13.28000  -0.06000   -0.45181
凱基台灣精五門基金                                               20.94000   20.95000  -0.01000   -0.04773
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.76460   10.75950   0.00510    0.04740
凱基亞太高股息基金                                               12.72000   12.80000  -0.08000   -0.62500
凱基亞洲四金磚基金                                               17.49000   17.62000  -0.13000   -0.73780
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.79000   13.87000  -0.08000   -0.57678
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.76500   12.87330  -0.10830   -0.84128
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.46000   12.59000  -0.13000   -1.03257
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53850   11.53830   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     27.31000   27.39000  -0.08000   -0.29208
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.84000   22.88000  -0.04000   -0.17483
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.35140   22.34080   0.01060    0.04745
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.75000   17.79000  -0.04000   -0.22485
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.11640   17.12990  -0.01350   -0.07881
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.73000    7.73000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.89000   11.83000   0.06000    0.50719
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.87630   11.83890   0.03740    0.31591
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.67400   11.57700   0.09700    0.83787
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.85000   11.77000   0.08000    0.67969
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.26000   13.26000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.11260   13.09560   0.01700    0.12981
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.63000   13.81000  -0.18000   -1.30340
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.77000   34.84000   0.93000    2.66935
富邦NASDAQ-100基金                                               30.93000   30.76000   0.17000    0.55267
富邦上証180基金                                                  27.97000   28.14000  -0.17000   -0.60412
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21400    0.21710  -0.00310   -1.42791
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.53000    6.64000  -0.11000   -1.65663
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.88000    7.84000   0.04000    0.51020
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 35.05000   35.24000  -0.19000   -0.53916
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.55650   11.62090  -0.06440   -0.55417
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.73780   10.80620  -0.06840   -0.63297
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.37350   10.47850  -0.10500   -1.00205
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.12730   10.18370  -0.05640   -0.55383
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.33460    9.39420  -0.05960   -0.63443
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.02550    9.11690  -0.09140   -1.00253
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.50940   20.59150  -0.08210   -0.39871
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.30520   11.30420   0.00100    0.00885
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.46700   10.51540  -0.04840   -0.46028
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.54860   12.55570  -0.00710   -0.05655
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.85230    1.85360  -0.00130   -0.07013
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.19810    9.20330  -0.00520   -0.05650
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.40450    1.40550  -0.00100   -0.07115
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.64940   11.64810   0.00130    0.01116
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71120    1.71280  -0.00160   -0.09341
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.08470   10.08360   0.00110    0.01091
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50020    1.50160  -0.00140   -0.09323
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.47000   14.51000  -0.04000   -0.27567
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.81000   23.70000   0.11000    0.46414
富邦日本東証基金                                                 22.41000   22.34000   0.07000    0.31334
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.23000   43.04000   0.19000    0.44145
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.48000   49.07000   0.41000    0.83554
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.20000   50.82000   0.38000    0.74774
富邦台灣心基金                                                   24.23000   24.32000  -0.09000   -0.37007
富邦台灣釆吉50基金                                               48.24000   47.93000   0.31000    0.64678
富邦台灣科技指數基金                                             51.73000   51.38000   0.35000    0.68120
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.05880   41.18270  -0.12390   -0.30085
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.95210   40.97360  -0.02150   -0.05247
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29300    0.29450  -0.00150   -0.50934
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.14000    9.20000  -0.06000   -0.65217
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.46280    2.45900   0.00380    0.15453
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33900    0.33960  -0.00060   -0.17668
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.55300   10.56770  -0.01470   -0.13910
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.13990    2.13670   0.00320    0.14976
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32520    0.32580  -0.00060   -0.18416
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.10860    9.12130  -0.01270   -0.13923
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.74000   23.52000   0.22000    0.93537
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.35000   14.46000  -0.11000   -0.76072
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.79000   30.38000   0.41000    1.34957
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63370   15.63360   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     69.37000   69.75000  -0.38000   -0.54480
富邦科技基金                                                     27.49000   27.76000  -0.27000   -0.97262
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.18500   40.24020  -0.05520   -0.13718
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.25040   40.33240  -0.08200   -0.20331
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.13650   39.19960  -0.06310   -0.16097
富邦恒生國企ETF基金                                              19.82000   19.80000   0.02000    0.10101
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.42000   14.35000   0.07000    0.48780
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.78000   26.96000  -0.18000   -0.66766
富邦高成長基金                                                   26.50000   26.64000  -0.14000   -0.52553
富邦基金                                                         14.34000   14.31000   0.03000    0.20964
富邦深証100基金                                                   9.80000    9.93000  -0.13000   -1.30916
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.78000   20.71000   0.07000    0.33800
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40700    0.40770  -0.00070   -0.17169
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.21610   12.22180  -0.00570   -0.04664
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.48210    9.48650  -0.00440   -0.04638
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30310    0.30360  -0.00050   -0.16469
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.83350    8.83770  -0.00420   -0.04752
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.53600    9.52270   0.01330    0.13967
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.96430    9.96970  -0.00540   -0.05416
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.46370    9.45060   0.01310    0.13862
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.87560    9.88100  -0.00540   -0.05465
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.26000   20.08000   0.18000    0.89641
富邦精準基金                                                     50.46000   50.88000  -0.42000   -0.82547
富邦精銳中小基金                                                 12.81000   12.96000  -0.15000   -1.15741
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.12000   20.21000  -0.09000   -0.44532
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.51000   21.33000   0.18000    0.84388
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.59000    7.63000  -0.04000   -0.52425
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.40000   15.24000   0.16000    1.04987
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.29000   20.35000  -0.06000   -0.29484
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.25990   10.24140   0.01850    0.18064
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.40150   10.41670  -0.01520   -0.14592
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.43150   10.47000  -0.03850   -0.36772
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.99980    9.98180   0.01800    0.18033
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.09150   10.10630  -0.01480   -0.14644
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.10230   10.13970  -0.03740   -0.36885
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.74000   30.53000   0.21000    0.68785
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.49130    8.52780  -0.03650   -0.42801
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     8.95590    8.99320  -0.03730   -0.41476
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.71090    8.74660  -0.03570   -0.40816
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.38970    9.42990  -0.04020   -0.42630
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.34440    9.38330  -0.03890   -0.41457
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.08920    9.12640  -0.03720   -0.40761
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.15390    9.19080  -0.03690   -0.40149
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.46240    8.46890  -0.00650   -0.07675
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.42580    9.43220  -0.00640   -0.06785
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.93740    8.94240  -0.00500   -0.05591
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.46550   10.47340  -0.00790   -0.07543
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.16870   10.17560  -0.00690   -0.06781
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.70870    9.71480  -0.00610   -0.06279
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.05200    9.05750  -0.00550   -0.06072
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.53450    9.54050  -0.00600   -0.06289
富達卓越領航全球組合基金                                         15.24000   15.27000  -0.03000   -0.19646
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.68010    8.69040  -0.01030   -0.11852
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.32410    9.33400  -0.00990   -0.10606
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.03380    9.04280  -0.00900   -0.09953
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.82770    9.83900  -0.01130   -0.11485
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.73420    9.74440  -0.01020   -0.10468
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.46750    9.47640  -0.00890   -0.09392
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.11700    9.12610  -0.00910   -0.09971
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.52830    9.53760  -0.00930   -0.09751
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.25000   10.39000  -0.14000   -1.34745
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.25000   11.42000  -0.17000   -1.48862
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.78000    9.95000  -0.17000   -1.70854
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.82000    9.91000  -0.09000   -0.90817
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.34760    9.36930  -0.02170   -0.23161
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 8.89390    8.92090  -0.02700   -0.30266
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.49430    8.52700  -0.03270   -0.38349
富蘭克林華美中華基金                                             14.03000   14.25000  -0.22000   -1.54386
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.64000   21.62000   0.02000    0.09251
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.91000   20.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.94040    7.95220  -0.01180   -0.14839
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.09770    9.10490  -0.00720   -0.07908
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.74890    9.75660  -0.00770   -0.07892
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.27730    9.29100  -0.01370   -0.14745
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01300   11.01520  -0.00220   -0.01997
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.74260    8.74430  -0.00170   -0.01944
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.19300    9.19480  -0.00180   -0.01958
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.08970   13.08640   0.00330    0.02522
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.25980   10.25720   0.00260    0.02535
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.06340   10.06350  -0.00010   -0.00099
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.66780    7.66780   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.14470    9.14470   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.61380   10.62250  -0.00870   -0.08190
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.55220    7.55840  -0.00620   -0.08203
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.02560    9.03300  -0.00740   -0.08192
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.35600   10.35280   0.00320    0.03091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.71270    7.71030   0.00240    0.03113
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.17950    8.18680  -0.00730   -0.08917
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.21160    9.21330  -0.00170   -0.01845
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.94230    9.94420  -0.00190   -0.01911
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.54780   12.55890  -0.01110   -0.08838
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.76000    9.84000  -0.08000   -0.81301
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.03000   10.98000   0.05000    0.45537
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.51000   10.58000  -0.07000   -0.66163
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.49000    9.56000  -0.07000   -0.73222
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.16000   10.23000  -0.07000   -0.68426
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.32280   13.32140   0.00140    0.01051
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                           43.43000   43.63000  -0.20000   -0.45840
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29860   10.29850   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.08000   13.99000   0.09000    0.64332
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.39000   13.35000   0.04000    0.29963
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.38000   15.35000   0.03000    0.19544
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.95830    8.02790  -0.06960   -0.86698
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.01870   11.04630  -0.02760   -0.24986
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.62210    9.62770  -0.00560   -0.05817
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.96780   10.97420  -0.00640   -0.05832
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.94720    6.95410  -0.00690   -0.09922
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.15480    9.15980  -0.00500   -0.05459
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.19010   10.19560  -0.00550   -0.05394
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.57620   10.58670  -0.01050   -0.09918
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復華1至5年期高收益債券基金                                       20.13000   20.15000  -0.02000   -0.09926
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.59680   11.59590   0.00090    0.00776
復華人生目標基金                                                 40.92440   41.34010  -0.41570   -1.00556
復華大中華中小策略基金                                           10.04000   10.21000  -0.17000   -1.66503
復華中小精選基金                                                 83.30000   84.50000  -1.20000   -1.42012
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.77000    9.89000  -0.12000   -1.21335
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.81000    8.96000  -0.15000   -1.67411
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.29000   12.41000  -0.12000   -0.96696
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.32000   11.42000  -0.10000   -0.87566
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.01000   11.15000  -0.14000   -1.25561
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.50000   12.56000  -0.06000   -0.47771
復華全方位基金                                                   34.03000   34.62000  -0.59000   -1.70422
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.32000   14.28000   0.04000    0.28011
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.23000   22.22000   0.01000    0.04500
復華全球平衡基金-美元                                             9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.52000   20.52000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.91000   17.96000  -0.05000   -0.27840
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.03000   17.11000  -0.08000   -0.46756
復華全球原物料基金                                                9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.00000   14.04000  -0.04000   -0.28490
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45340   11.45930  -0.00590   -0.05149
復華全球債券基金                                                 13.51410   13.51610  -0.00200   -0.01480
復華全球債券組合基金                                             14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.66000   14.74000  -0.08000   -0.54274
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
復華有利貨幣市場基金                                             13.43080   13.43070   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 13.27000   13.46000  -0.19000   -1.41159
復華亞太成長基金                                                 16.57000   16.75000  -0.18000   -1.07463
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.62000   10.68000  -0.06000   -0.56180
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.12000   11.20000  -0.08000   -0.71429
復華東協世紀基金                                                 12.28000   12.30000  -0.02000   -0.16260
復華南非幣長期收益基金A                                          13.18000   13.13000   0.05000    0.38081
復華南非幣長期收益基金B                                           8.23000    8.20000   0.03000    0.36585
復華南非幣短期收益基金A                                          13.50000   13.49000   0.01000    0.07413
復華南非幣短期收益基金B                                           9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華美國新星基金-美元                                            13.43000   13.45000  -0.02000   -0.14870
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.43000   13.47000  -0.04000   -0.29696
復華恒生基金                                                     20.92000   20.92000   0.00000    0.00000
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
復華恒生單日正向二倍基金                                         31.80000   32.04000  -0.24000   -0.74906
復華神盾基金                                                     28.34650   28.80270  -0.45620   -1.58388
復華高成長基金                                                   74.25000   75.18000  -0.93000   -1.23703
復華高益策略組合基金                                             13.01000   13.02000  -0.01000   -0.07680
復華貨幣市場基金                                                 14.39140   14.39130   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                         19.36000   19.37000  -0.01000   -0.05163
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.88000   51.35000   0.53000    1.03213
復華復華基金                                                     23.36000   23.65000  -0.29000   -1.22622
復華華人世紀基金                                                 19.08000   19.53000  -0.45000   -2.30415
復華傳家二號基金                                                 32.32820   32.55580  -0.22760   -0.69911
復華傳家基金                                                     27.71880   28.20580  -0.48700   -1.72660
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.87000   14.92000  -0.05000   -0.33512
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.80000   11.84000  -0.04000   -0.33784
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.40000   14.46000  -0.06000   -0.41494
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
復華新興人民幣債券基金A                                          11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.36000   19.43000  -0.07000   -0.36027
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.65000    5.66000  -0.01000   -0.17668
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.45000   12.45000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.76000   12.76000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
復華滬深300 A股基金                                              21.25000   21.41000  -0.16000   -0.74731
復華數位經濟基金                                                 66.28000   67.54000  -1.26000   -1.86556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.41000   11.56000  -0.15000   -1.29758
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.76950    9.76400   0.00550    0.05633
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.61390    9.61030   0.00360    0.03746
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.92380    9.91810   0.00570    0.05747
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.73560    9.73200   0.00360    0.03699
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.71760    9.71150   0.00610    0.06281
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.12020   10.13340  -0.01320   -0.13026
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.69710    9.68400   0.01310    0.13527
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.09840   10.10430  -0.00590   -0.05839
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.69610    9.68310   0.01300    0.13425
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.10170   10.10760  -0.00590   -0.05837
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.25440    9.24650   0.00790    0.08544
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.53300    8.55260  -0.01960   -0.22917
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.41610    8.45170  -0.03560   -0.42122
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.46290   11.45310   0.00980    0.08557
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.58580   10.61010  -0.02430   -0.22903
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.56330   10.60800  -0.04470   -0.42138
景順主流基金                                                     19.21000   19.38000  -0.17000   -0.87719
景順台灣科技基金                                                 33.51000   33.73000  -0.22000   -0.65224
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 22.67000   22.56000   0.11000    0.48759
景順全球康健基金                                                 18.62000   18.62000   0.00000    0.00000
景順貨幣市場基金                                                 15.93140   15.93130   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.34000   35.66000  -0.32000   -0.89736
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.46000   15.37000   0.09000    0.58556
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.31000   14.25000   0.06000    0.42105
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.38000   10.45000  -0.07000   -0.66986
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.61100    8.59760   0.01340    0.15586
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.01290    8.02520  -0.01230   -0.15327
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99190   10.97520   0.01670    0.15216
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.20470   10.22040  -0.01570   -0.15361
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.84000    7.85000  -0.01000   -0.12739
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.72000    7.73000  -0.01000   -0.12937
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.41550    9.41720  -0.00170   -0.01805
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.50550    9.52560  -0.02010   -0.21101
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70160    9.70330  -0.00170   -0.01752
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.79710    9.81780  -0.02070   -0.21084
華南永昌永昌基金                                                 19.85000   20.01000  -0.16000   -0.79960
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.25260   14.26320  -0.01060   -0.07432
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.24000   16.19000   0.05000    0.30883
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.76000   11.78000  -0.02000   -0.16978
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.61000   11.65000  -0.04000   -0.34335
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.01000   14.02000  -0.01000   -0.07133
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.74000   13.79000  -0.05000   -0.36258
華南永昌物聯網精選基金                                           12.36000   12.48000  -0.12000   -0.96154
華南永昌策略報酬基金                                             10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19650   16.19620   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.69600   24.79230  -0.09630   -0.38843
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93210   11.93200   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.00030   10.01290  -0.01260   -0.12584
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.02810   10.08910  -0.06100   -0.60461
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.66260    9.67480  -0.01220   -0.12610
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.65780    9.71660  -0.05880   -0.60515
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.81640    9.82880  -0.01240   -0.12616
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.78440    9.84400  -0.05960   -0.60544
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.57760    9.58970  -0.01210   -0.12618
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.54000    9.59810  -0.05810   -0.60533
華頓中小型基金                                                   28.30000   28.28000   0.02000    0.07072
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.30030   12.41660  -0.11630   -0.93665
華頓台灣基金                                                     32.83000   33.72000  -0.89000   -2.63938
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51450   11.51440   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.25000   18.23000   0.02000    0.10971
華頓全球高收益債券基金A                                          13.34770   13.35890  -0.01120   -0.08384
華頓全球高收益債券基金B                                           8.32020    8.32720  -0.00700   -0.08406
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.84000    5.85000  -0.01000   -0.17094
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.74330    2.76100  -0.01770   -0.64107
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.44840   12.59240  -0.14400   -1.14355
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40790    0.41190  -0.00400   -0.97111
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.54130   11.57270  -0.03140   -0.27133
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.51010   10.52920  -0.01910   -0.18140
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.41160   10.49300  -0.08140   -0.77576
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.42190    9.49560  -0.07370   -0.77615
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.73810   10.80120  -0.06310   -0.58419
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.76770    9.82210  -0.05440   -0.55385
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.95000   11.93000   0.02000    0.16764
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.32000   11.34000  -0.02000   -0.17637
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.45490    2.45270   0.00220    0.08970
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.01310    2.00540   0.00770    0.38396
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.69010   11.71310  -0.02300   -0.19636
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.53000    9.54870  -0.01870   -0.19584
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36440    0.36520  -0.00080   -0.21906
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30420    0.30470  -0.00050   -0.16410
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.39000    3.41000  -0.02000   -0.58651
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.38000   15.55000  -0.17000   -1.09325
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐台灣精典基金                                                 24.94000   24.83000   0.11000    0.44301
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.46000   12.43000   0.03000    0.24135
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
匯豐安富基金                                                     25.83000   25.75000   0.08000    0.31068
匯豐成功基金                                                     40.80000   40.37000   0.43000    1.06515
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.52070    2.51060   0.01010    0.40229
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.30070    2.29030   0.01040    0.45409
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.43040   11.42850   0.00190    0.01663
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.83250    7.83040   0.00210    0.02682
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37550    0.37520   0.00030    0.07996
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33560    0.33530   0.00030    0.08947
匯豐金磚動力基金                                                 13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97750   14.97740   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.09000    5.10000  -0.01000   -0.19608
匯豐新鑽動力基金                                                 10.86000   10.89000  -0.03000   -0.27548
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.46430    5.48090  -0.01660   -0.30287
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.03860    9.05530  -0.01670   -0.18442
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.68000   53.43000   0.25000    0.46790
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.68000   53.43000   0.25000    0.46790
匯豐龍騰電子基金                                                 38.94000   38.86000   0.08000    0.20587
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.25780   12.27210  -0.01430   -0.11652
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.46000   21.88000  -0.42000   -1.91956
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.30000   11.37000  -0.07000   -0.61566
新光中國成長基金(美元)                                           11.67000   11.71000  -0.04000   -0.34159
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.52000   11.58000  -0.06000   -0.51813
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.30910   10.35230  -0.04320   -0.41730
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.82160    9.81720   0.00440    0.04482
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.02610   10.03350  -0.00740   -0.07375
新光台灣富貴基金                                                 23.65000   23.53000   0.12000    0.50999
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.88000    8.93000  -0.05000   -0.55991
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.21000   12.20000   0.01000    0.08197
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.78000   11.79000  -0.01000   -0.08482
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.99130    9.99960  -0.00830   -0.08300
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.66660    9.68600  -0.01940   -0.20029
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64400    9.65160  -0.00760   -0.07874
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.32040    9.33920  -0.01880   -0.20130
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43740   15.43720   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            23.32000   23.45000  -0.13000   -0.55437
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.39000   23.56000  -0.17000   -0.72156
新光兩岸優勢基金                                                 13.04000   13.10000  -0.06000   -0.45802
新光店頭基金                                                     27.11000   27.41000  -0.30000   -1.09449
新光南非幣保本基金                                               11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
新光特選內需收益ETF基金                                          20.43000   20.21000   0.22000    1.08857
新光創新科技基金                                                 16.17000   16.27000  -0.10000   -0.61463
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.64980    9.67380  -0.02400   -0.24809
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.94380    9.94940  -0.00560   -0.05628
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.60380    9.61320  -0.00940   -0.09778
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.16550    9.19070  -0.02520   -0.27419
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.45410    9.45950  -0.00540   -0.05709
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.12900    9.13780  -0.00880   -0.09630
新光澳幣八年期保本基金                                           10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
新光澳幣十年期保本基金                                           10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
新光澳幣保本基金                                                 11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.99030   10.00420  -0.01390   -0.13894
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.75010    9.76440  -0.01430   -0.14645
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.71570    9.72090  -0.00520   -0.05349
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.91460    9.91990  -0.00530   -0.05343
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.87060    9.87060   0.00000    0.00000
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.67040    9.67040   0.00000    0.00000
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.64250    9.64210   0.00040    0.00415
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.84270    9.84230   0.00040    0.00406
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.54000    7.52000   0.02000    0.26596
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.48760    9.51540  -0.02780   -0.29216
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.12290    9.14940  -0.02650   -0.28964
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.45350    9.46540  -0.01190   -0.12572
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.13960    9.15120  -0.01160   -0.12676
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.21080    9.21860  -0.00780   -0.08461
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.58840    9.59690  -0.00850   -0.08857
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.37520   13.40520  -0.03000   -0.22379
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.25970    8.27820  -0.01850   -0.22348
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.17940   37.55800  -0.37860   -1.00804
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.53220   38.89780  -0.36560   -0.93990
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.32890   40.00930  -0.68040   -1.70060
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.16020   11.15930   0.00090    0.00807
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10490   10.10440   0.00050    0.00495
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.79510   13.98860  -0.19350   -1.38327
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.59620   10.72460  -0.12840   -1.19725
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.85000   11.00000  -0.15000   -1.36364
群益大印度基金-人民幣                                            13.84940   13.78150   0.06790    0.49269
群益大印度基金-美元                                              13.38540   13.29460   0.09080    0.68298
群益大印度基金-新臺幣                                            12.56000   12.50000   0.06000    0.48000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.58150   12.51040   0.07110    0.56833
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.46870   12.37480   0.09390    0.75880
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.59000   11.52000   0.07000    0.60764
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.66810   11.60230   0.06580    0.56713
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.55240   10.47300   0.07940    0.75814
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.09620   10.03920   0.05700    0.56777
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.16730    9.09830   0.06900    0.75838
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.74450    9.68940   0.05510    0.56866
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.14440    9.07560   0.06880    0.75808
群益中小型股基金                                                 52.47000   52.63000  -0.16000   -0.30401
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.86450    9.90900  -0.04450   -0.44909
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.41150    9.43610  -0.02460   -0.26070
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.73420    8.77390  -0.03970   -0.45248
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.71960    8.75890  -0.03930   -0.44869
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.31900    8.34070  -0.02170   -0.26017
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.72100    7.75610  -0.03510   -0.45255
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.78140   10.78110   0.00030    0.00278
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.59260   10.59390  -0.00130   -0.01227
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.76770    9.76780  -0.00010   -0.00102
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.60810    9.72040  -0.11230   -1.15530
群益中國新機會基金N-美元                                          9.06650    9.15520  -0.08870   -0.96885
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.59000    9.70000  -0.11000   -1.13402
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.52090    8.62060  -0.09970   -1.15653
群益中國新機會基金-美元                                           9.69430    9.78910  -0.09480   -0.96842
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.15000    9.26000  -0.11000   -1.18790
群益平衡王基金                                                   19.86470   19.83580   0.02890    0.14570
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.21000    8.25000  -0.04000   -0.48485
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.97000    6.00000  -0.03000   -0.50000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.75930   10.81930  -0.06000   -0.55456
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.55400   10.59270  -0.03870   -0.36535
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.68840    9.74240  -0.05400   -0.55428
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.50360    9.53850  -0.03490   -0.36589
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.91000    8.96000  -0.05000   -0.55804
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.09080   10.10830  -0.01750   -0.17313
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88960    9.90390  -0.01430   -0.14439
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.48430    9.50080  -0.01650   -0.17367
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.39210    9.40570  -0.01360   -0.14459
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.14930   10.16690  -0.01760   -0.17311
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.19980   10.21450  -0.01470   -0.14391
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.65140    9.66820  -0.01680   -0.17377
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.04890   10.06340  -0.01450   -0.14409
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.13100   10.15600  -0.02500   -0.24616
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.36840    7.38650  -0.01810   -0.24504
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.08150   10.08180  -0.00030   -0.00298
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.98390    9.98210   0.00180    0.01803
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.11260   10.12000  -0.00740   -0.07312
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.08150   10.08170  -0.00020   -0.00198
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.98390    9.98210   0.00180    0.01803
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.11260   10.12000  -0.00740   -0.07312
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.08160   10.08180  -0.00020   -0.00198
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.98390    9.98210   0.00180    0.01803
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.11260   10.12000  -0.00740   -0.07312
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.08150   10.08180  -0.00030   -0.00298
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.98380    9.98210   0.00170    0.01703
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.11260   10.12000  -0.00740   -0.07312
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.92830   15.81580   0.11250    0.71131
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.54000   15.46000   0.08000    0.51746
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.72000   10.58000   0.14000    1.32325
群益印度中小基金N-美元                                            9.85060    9.77680   0.07380    0.75485
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.21000    9.16000   0.05000    0.54585
群益印度中小基金-人民幣                                          15.45790   15.37120   0.08670    0.56404
群益印度中小基金-美元                                            14.08890   13.98330   0.10560    0.75519
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.12000   16.03000   0.09000    0.56145
群益多利策略組合基金                                             11.42000   11.44000  -0.02000   -0.17483
群益多重收益組合基金                                             13.56000   13.57000  -0.01000   -0.07369
群益多重資產組合基金                                             15.53000   15.55000  -0.02000   -0.12862
群益安家基金                                                     27.19860   27.40030  -0.20170   -0.73612
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07720   16.07710   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             24.10000   23.97000   0.13000    0.54234
群益亞太中小基金                                                 13.03000   13.16000  -0.13000   -0.98784
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.04000   17.11000  -0.07000   -0.40912
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.69280    9.70970  -0.01690   -0.17405
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47100    7.48400  -0.01300   -0.17370
群益店頭市場基金                                                112.03000  113.85000  -1.82000   -1.59859
群益東方盛世基金                                                  9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
群益東協成長基金-人民幣                                          12.88510   12.92860  -0.04350   -0.33646
群益東協成長基金-美元                                            11.62270   11.63990  -0.01720   -0.14777
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.37000   11.41000  -0.04000   -0.35057
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.24090   11.22330   0.01760    0.15682
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.68090   10.65980   0.02110    0.19794
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.11720   10.10640   0.01080    0.10686
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.89730    9.88180   0.01550    0.15685
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.40750    9.38880   0.01870    0.19917
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.90870    8.89920   0.00950    0.10675
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.68570    9.67050   0.01520    0.15718
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.57490    9.55590   0.01900    0.19883
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.95250    9.94180   0.01070    0.10763
群益長安基金                                                     31.01000   31.34000  -0.33000   -1.05297
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.26900   15.16940   0.09960    0.65658
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.59000   14.52000   0.07000    0.48209
群益真善美基金                                                   17.80050   18.05260  -0.25210   -1.39647
群益馬拉松基金A類型                                             134.92000  136.11000  -1.19000   -0.87429
群益深証中小板基金                                               13.45000   13.62000  -0.17000   -1.24816
群益創新科技基金                                                 35.88000   36.49000  -0.61000   -1.67169
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.02930   10.14260  -0.11330   -1.11707
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.48550    9.57460  -0.08910   -0.93059
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.78000    9.89000  -0.11000   -1.11223
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.92180   11.04530  -0.12350   -1.11812
群益華夏盛世基金-美元                                            10.45920   10.55740  -0.09820   -0.93015
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.06000   17.26000  -0.20000   -1.15875
群益奧斯卡基金                                                   30.05000   30.36000  -0.31000   -1.02108
群益新興金鑽基金-美元                                            12.46490   12.50330  -0.03840   -0.30712
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.42000    9.47000  -0.05000   -0.52798
群益葛萊美基金                                                   25.83000   26.26000  -0.43000   -1.63747
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.01000   20.38000  -0.37000   -1.81551
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.28000    8.33000  -0.05000   -0.60024
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.53000   13.39000   0.14000    1.04556
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.68160   11.69880  -0.01720   -0.14702
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.31360   11.32800  -0.01440   -0.12712
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.22440   11.23720  -0.01280   -0.11391
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.57910    8.59170  -0.01260   -0.14665
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.18020    9.19190  -0.01170   -0.12729
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.78290    8.79290  -0.01000   -0.11373
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.14730   10.16010  -0.01280   -0.12598
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     31.03000   31.17000  -0.14000   -0.44915
德信中國精選成長基金                                             11.24000   11.30000  -0.06000   -0.53097
德信台灣主流中小基金                                             20.67000   21.00000  -0.33000   -1.57143
德信新興股票組合基金                                             11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92800   11.92790   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.75250   10.76020  -0.00770   -0.07156
德信數位時代基金                                                 28.43000   28.29000   0.14000    0.49487
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65620   11.65610   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.74000   16.83000  -0.09000   -0.53476
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.46000   19.47000  -0.01000   -0.05136
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.33000    7.34000  -0.01000   -0.13624
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.04410    9.98680   0.05730    0.57376
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.30110   14.23260   0.06850    0.48129
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               7.95010    7.94720   0.00290    0.03649
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.82750   10.80670   0.02080    0.19247
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.07570   11.05400   0.02170    0.19631
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.67590   12.67210   0.00380    0.02999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.48000   18.48000   0.00000    0.00000
摩根中小基金                                                     25.29000   25.34000  -0.05000   -0.19732
摩根中國A股基金                                                  14.21000   14.37000  -0.16000   -1.11343
摩根中國A股基金(美元)                                            11.28000   11.38000  -0.10000   -0.87873
摩根中國亮點基金                                                 14.02000   14.21000  -0.19000   -1.33709
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.07670   11.16050  -0.08380   -0.75086
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.18360   12.23250  -0.04890   -0.39975
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.44000    9.49650  -0.05650   -0.59496
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.38790   12.48130  -0.09340   -0.74832
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.10190   14.15850  -0.05660   -0.39976
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.27000   21.28000  -0.01000   -0.04699
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.27000   21.28000  -0.01000   -0.04699
摩根台灣增長基金                                                 52.57000   52.37000   0.20000    0.38190
摩根平衡基金                                                     28.37000   28.29000   0.08000    0.28279
摩根全球α基金                                                   19.33000   19.31000   0.02000    0.10357
摩根全球平衡基金                                                 15.31210   15.35560  -0.04350   -0.28328
摩根全球發現基金                                                 12.70000   12.67000   0.03000    0.23678
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.70380    9.71650  -0.01270   -0.13071
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.63580   10.63770  -0.00190   -0.01786
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.08570   10.09330  -0.00760   -0.07530
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.34110   11.35590  -0.01480   -0.13033
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.95070    9.95820  -0.00750   -0.07531
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.39500   10.43550  -0.04050   -0.38810
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.29560   13.34740  -0.05180   -0.38809
摩根亞洲基金                                                     56.38000   56.80000  -0.42000   -0.73944
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.29220    8.28340   0.00880    0.10624
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.63150    9.60980   0.02170    0.22581
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.55910    8.54340   0.01570    0.18377
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                11.96700   11.95750   0.00950    0.07945
摩根東方內需機會基金                                             17.86000   18.00000  -0.14000   -0.77778
摩根東方科技基金                                                 36.19000   36.46000  -0.27000   -0.74054
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.28000   11.35000  -0.07000   -0.61674
摩根金龍收成基金                                                 22.78000   23.06000  -0.28000   -1.21422
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07340   15.07320   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.81000   14.90000  -0.09000   -0.60403
摩根新金磚五國基金                                               11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
摩根新絲路基金                                                    9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
摩根新興35基金                                                   13.46000   13.47000  -0.01000   -0.07424
摩根新興日本基金                                                 24.53000   24.47000   0.06000    0.24520
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.49550    7.51320  -0.01770   -0.23559
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.76040    9.77370  -0.01330   -0.13608
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.53200    9.55100  -0.01900   -0.19893
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.71490   10.74290  -0.02800   -0.26064
摩根新興科技基金                                                 59.72000   59.90000  -0.18000   -0.30050
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.32760    8.33210  -0.00450   -0.05401
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.52160   10.52740  -0.00580   -0.05509
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.64480    8.66760  -0.02280   -0.26305
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.41660    9.41590   0.00070    0.00743
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.89850    8.90480  -0.00630   -0.07075
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.88240    9.90850  -0.02610   -0.26341
摩根龍揚基金                                                     34.06000   34.48000  -0.42000   -1.21810
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.28480    9.29080  -0.00600   -0.06458
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.18330   11.19050  -0.00720   -0.06434
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.36000   27.71000  -0.35000   -1.26308
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.52120   11.52320  -0.00200   -0.01736
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.84410   10.84430  -0.00020   -0.00184
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.79920    9.81260  -0.01340   -0.13656
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.12510   10.12690  -0.00180   -0.01777
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.57230    9.57250  -0.00020   -0.00209
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.64430    8.65610  -0.01180   -0.13632
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.43160   10.40260   0.02900    0.27878
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.38340   10.37460   0.00880    0.08482
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.83700    9.84100  -0.00400   -0.04065
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.88400    9.90710  -0.02310   -0.23317
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.64210    9.64600  -0.00390   -0.04043
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.68780    9.71040  -0.02260   -0.23274
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.42120   11.43010  -0.00890   -0.07786
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.20510   11.21350  -0.00840   -0.07491
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.26900   10.29380  -0.02480   -0.24092
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.88790   10.89630  -0.00840   -0.07709
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.66550   10.67350  -0.00800   -0.07495
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.77710    9.80070  -0.02360   -0.24080
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.80450   26.07300  -0.26850   -1.02980
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.84620    9.85570  -0.00950   -0.09639
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.06110   10.09040  -0.02930   -0.29038
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.84620    9.85570  -0.00950   -0.09639
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.06110   10.09040  -0.02930   -0.29038
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15760   13.15740   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 13.86000   14.03000  -0.17000   -1.21169
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.93120   15.96030  -0.02910   -0.18233
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.90400   12.95620  -0.05220   -0.40290
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.56750   12.66420  -0.09670   -0.76357
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.08120   12.17420  -0.09300   -0.76391
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.72370   11.73060  -0.00690   -0.05882
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.01280   11.02990  -0.01710   -0.15503
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.54920   10.55540  -0.00620   -0.05874
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.64280    8.65620  -0.01340   -0.15480
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.06000   37.85000   0.21000    0.55482
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.51000   15.51000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.64000   12.64000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.30000   13.31000  -0.01000   -0.07513
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.00000    8.01000  -0.01000   -0.12484
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.15000   12.15000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.53000   11.57000  -0.04000   -0.34572
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.56000   15.54000   0.02000    0.12870
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.53000   15.51000   0.02000    0.12895
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.58000   20.54000   0.04000    0.19474
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.73000   18.69000   0.04000    0.21402
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.65000   15.62000   0.03000    0.19206
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.38000   16.35000   0.03000    0.18349
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.44000   15.41000   0.03000    0.19468
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.63000   15.59000   0.04000    0.25657
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.07000   14.04000   0.03000    0.21368
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.08000   14.05000   0.03000    0.21352
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.75000   14.72000   0.03000    0.20380
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.38000   18.39000  -0.01000   -0.05438
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.26000   17.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.26000   14.27000  -0.01000   -0.07008
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.34000   13.34000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.22000    8.22000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.27000   13.27000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.57000   14.57000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
聯博貨幣市場基金                                                 14.99200   14.99190   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.46770   10.47950  -0.01180   -0.11260
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.86750   13.87190  -0.00440   -0.03172
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.61640    7.62500  -0.00860   -0.11279
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.87000   13.88000  -0.01000   -0.07205
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.91000   13.92000  -0.01000   -0.07184
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.37000   24.60000  -0.23000   -0.93496
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.47000   12.51000  -0.04000   -0.31974
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.27000   13.33000  -0.06000   -0.45011
瀚亞巴西基金                                                      4.58000    4.52000   0.06000    1.32743
瀚亞外銷基金                                                     45.90000   46.22000  -0.32000   -0.69234
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.57670   10.62740  -0.05070   -0.47707
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.29940   10.29930   0.00010    0.00097
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.19360   12.19940  -0.00580   -0.04754
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.05880   10.10520  -0.04640   -0.45917
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.53240    7.56840  -0.03600   -0.47566
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.03250    8.03240   0.00010    0.00124
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11320    8.11710  -0.00390   -0.04805
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.14010    7.17300  -0.03290   -0.45866
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.88760    8.89180  -0.00420   -0.04723
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.26690    9.31120  -0.04430   -0.47577
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.38950    9.38940   0.00010    0.00107
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.26390    9.26830  -0.00440   -0.04747
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.95000   13.75000   0.20000    1.45455
瀚亞印度基金-美元                                                13.51000   13.30000   0.21000    1.57895
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.67000   29.26000   0.41000    1.40123
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.17000   12.21000  -0.04000   -0.32760
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.53000   11.58000  -0.05000   -0.43178
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.81000   14.89000  -0.08000   -0.53727
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.09000    9.13000  -0.04000   -0.43812
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.61880   11.67110  -0.05230   -0.44812
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.84620   12.90480  -0.05860   -0.45409
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.79520   10.81170  -0.01650   -0.15261
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.51740   10.54750  -0.03010   -0.28538
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.53310   11.57410  -0.04100   -0.35424
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.04430    9.08490  -0.04060   -0.44690
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.56290    9.60660  -0.04370   -0.45490
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.03190    9.04560  -0.01370   -0.15145
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.79040    8.81550  -0.02510   -0.28473
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.07970    9.11200  -0.03230   -0.35448
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.48920   14.48800   0.00120    0.00828
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.78560   10.80010  -0.01450   -0.13426
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.78970   10.77300   0.01670    0.15502
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.69650   12.69550   0.00100    0.00788
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.04000   20.99000   0.05000    0.23821
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55640   13.55620   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               27.29000   27.10000   0.19000    0.70111
瀚亞高科技基金                                                   62.43000   63.02000  -0.59000   -0.93621
瀚亞理財通基金                                                   27.55000   27.57000  -0.02000   -0.07254
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.59000    9.52000   0.07000    0.73529
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.08000    9.02000   0.06000    0.66519
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.98000    8.90000   0.08000    0.89888
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.10000    9.03000   0.07000    0.77519
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.03000    8.97000   0.06000    0.66890
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.02000    8.95000   0.07000    0.78212
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.11000    9.04000   0.07000    0.77434
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.33000    9.26000   0.07000    0.75594
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.95000    8.91000   0.04000    0.44893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.85000    8.78000   0.07000    0.79727
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.96000    8.92000   0.04000    0.44843
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.94000    8.90000   0.04000    0.44944
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.96000    8.90000   0.06000    0.67416
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
瀚亞菁華基金                                                     24.51000   24.56000  -0.05000   -0.20358
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.12020   13.08750   0.03270    0.24986
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.30930    9.28610   0.02320    0.24984
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.51840   10.55380  -0.03540   -0.33542
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.28330   10.29590  -0.01260   -0.12238
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.52180   10.52760  -0.00580   -0.05509
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.83810    9.86260  -0.02450   -0.24841
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.95130    9.96960  -0.01830   -0.18356
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.43750    8.46590  -0.02840   -0.33546
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.93310    7.94280  -0.00970   -0.12212
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.06370    9.06870  -0.00500   -0.05513
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.35950    8.38030  -0.02080   -0.24820
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.92160    7.93620  -0.01460   -0.18397
瀚亞電通網基金                                                   16.15000   16.35000  -0.20000   -1.22324
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.65340   13.67430  -0.02090   -0.15284
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.34310   10.37290  -0.02980   -0.28729
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.97170    9.97480  -0.00310   -0.03108
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.50100   11.51850  -0.01750   -0.15193
瀚亞歐洲基金                                                     11.80000   11.76000   0.04000    0.34014
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