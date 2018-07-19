[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/18 107/07/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.49940 10.49800 0.00140 0.01334 大華銀多元特別收益平衡基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.04760 10.05810 -0.01050 -0.10439 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.04760 10.05810 -0.01050 -0.10439 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.01260 10.02120 -0.00860 -0.08582 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.01260 10.02120 -0.00860 -0.08582 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.35070 9.35570 -0.00500 -0.05344 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.60650 9.61430 -0.00780 -0.08113 中國信託台灣活力基金 15.95000 16.15000 -0.20000 -1.23839 中國信託台灣優勢基金 18.43000 18.69000 -0.26000 -1.39112 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.80180 9.80660 -0.00480 -0.04895 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21050 9.21500 -0.00450 -0.04883 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18450 10.18320 0.00130 0.01277 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.56770 9.56600 0.00170 0.01777 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37520 10.39870 -0.02350 -0.22599 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.05770 9.07810 -0.02040 -0.22472 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20220 11.25870 -0.05650 -0.50183 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.11140 10.16240 -0.05100 -0.50185 中國信託智能運動基金-台幣 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 中國信託智能運動基金-美元 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98120 10.98100 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.48990 9.49450 -0.00460 -0.04845 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.17570 9.18010 -0.00440 -0.04793 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.63460 9.63690 -0.00230 -0.02387 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.31150 9.31370 -0.00220 -0.02362 中國信託精穩基金 18.98210 18.94860 0.03350 0.17679 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.77000 68.30000 -0.53000 -0.77599 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.03240 39.15060 -0.11820 -0.30191 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.83000 18.96000 -0.13000 -0.68565 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36860 11.36760 0.00100 0.00880 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61640 10.66660 -0.05020 -0.47063 元大上證50基金 27.91000 28.09000 -0.18000 -0.64080 元大大中華TMT基金-人民幣 12.75000 12.92000 -0.17000 -1.31579 元大大中華TMT基金-新台幣 11.51000 11.72000 -0.21000 -1.79181 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.09000 13.14000 -0.05000 -0.38052 元大大中華價值指數基金-美元 12.54400 12.62800 -0.08400 -0.66519 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.75600 16.90000 -0.14400 -0.85207 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.08100 11.14000 -0.05900 -0.52962 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.79400 10.90300 -0.10900 -0.99972 元大中國平衡基金-人民幣 3.07000 3.08000 -0.01000 -0.32468 元大中國平衡基金-新台幣 13.89000 13.99000 -0.10000 -0.71480 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.59450 46.56520 0.02930 0.06292 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.39680 10.38910 0.00770 0.07412 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64160 9.63440 0.00720 0.07473 元大中國機會債券基金-新台幣 9.68680 9.72620 -0.03940 -0.40509 元大巴西指數基金 5.59500 5.46900 0.12600 2.30389 元大巴菲特基金 30.58000 30.68000 -0.10000 -0.32595 元大日經225基金 28.61000 28.49000 0.12000 0.42120 元大台商收成基金 24.63000 24.38000 0.25000 1.02543 元大台灣50單日反向1倍基金 12.37000 12.44000 -0.07000 -0.56270 元大台灣50單日正向2倍基金 37.89000 37.45000 0.44000 1.17490 元大台灣中型100基金 33.95000 33.62000 0.33000 0.98156 元大台灣加權股價指數基金 25.39100 25.24600 0.14500 0.57435 元大台灣卓越50基金 83.24000 82.69000 0.55000 0.66513 元大台灣金融基金 17.59000 17.52000 0.07000 0.39954 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.56000 31.23000 0.33000 1.05668 元大台灣高股息基金 26.36000 26.09000 0.27000 1.03488 元大台灣電子科技基金 36.42000 36.28000 0.14000 0.38589 元大全球ETF成長組合基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.74000 13.77000 -0.03000 -0.21786 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.80000 12.81700 -0.01700 -0.13264 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.76000 -0.01000 -0.14793 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.71000 6.73000 -0.02000 -0.29718 元大全球股票入息基金-美元配息 9.52300 9.55300 -0.03000 -0.31404 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 元大全球新興市場精選組合基金 13.61000 13.69000 -0.08000 -0.58437 元大全球農業商機基金 17.09000 16.92000 0.17000 1.00473 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 元大印尼指數基金 8.37500 8.49700 -0.12200 -1.43580 元大印度指數基金 9.92400 9.85100 0.07300 0.74104 元大印度基金 12.79000 12.76000 0.03000 0.23511 元大多多基金 21.57000 22.01000 -0.44000 -1.99909 元大多福基金 58.55000 59.04000 -0.49000 -0.82995 元大亞太成長基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.56890 8.59400 -0.02510 -0.29206 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07620 7.09690 -0.02070 -0.29168 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.57100 9.59400 -0.02300 -0.23973 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.94600 9.92500 0.02100 0.21159 元大卓越基金 52.43000 52.62000 -0.19000 -0.36108 元大店頭基金 9.43000 9.58000 -0.15000 -1.56576 元大泛歐成長基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 元大美元貨幣市場基金-美元 10.24610 10.24560 0.00050 0.00488 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.50440 9.48340 0.02100 0.22144 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.36960 31.41910 -0.04950 -0.15755 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.38790 38.47060 -0.08270 -0.21497 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.85290 18.84040 0.01250 0.06635 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.64880 19.68700 -0.03820 -0.19404 元大美國政府7至10年期債券基金 38.48520 38.55640 -0.07120 -0.18466 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.35780 20.35710 0.00070 0.00344 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.93260 17.95340 -0.02080 -0.11586 元大高科技基金 21.51000 21.63000 -0.12000 -0.55479 元大得利貨幣市場基金 16.24600 16.24580 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97670 11.97660 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144 元大華夏中小基金 8.22000 8.33000 -0.11000 -1.32053 元大新中國基金-人民幣 10.43000 10.53000 -0.10000 -0.94967 元大新中國基金-美元 10.00500 10.13600 -0.13100 -1.29242 元大新中國基金-新台幣 9.86000 10.01000 -0.15000 -1.49850 元大新主流基金 30.24000 30.90000 -0.66000 -2.13592 元大新東協平衡基金-美元 9.33000 9.36700 -0.03700 -0.39500 元大新東協平衡基金-新台幣 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.39080 10.37090 0.01990 0.19188 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.85570 9.86520 -0.00950 -0.09630 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.42390 10.45410 -0.03020 -0.28888 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.12250 9.14890 -0.02640 -0.28856 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75210 9.75490 -0.00280 -0.02870 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.38670 9.38940 -0.00270 -0.02876 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.80010 9.82180 -0.02170 -0.22094 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.43560 9.45650 -0.02090 -0.22101 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.50940 9.51050 -0.00110 -0.01157 元大新興亞洲基金 11.66000 11.73000 -0.07000 -0.59676 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.16170 9.16070 0.00100 0.01092 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.93390 8.93300 0.00090 0.01008 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.31610 9.33320 -0.01710 -0.18322 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.08410 9.10070 -0.01660 -0.18240 元大萬泰貨幣市場基金 15.09480 15.09460 0.00020 0.00132 元大經貿基金 42.28000 42.83000 -0.55000 -1.28415 元大實質多重資產基金-人民幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 9.44000 9.45800 -0.01800 -0.19032 元大實質多重資產基金-新台幣 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 元大滬深300單日反向1倍基金 15.94000 15.87000 0.07000 0.44108 元大滬深300單日正向2倍基金 13.28000 13.34000 -0.06000 -0.44978 元大摩臺基金 38.68000 38.40000 0.28000 0.72917 元大標普500基金 25.79000 25.73000 0.06000 0.23319 元大標普500單日反向1倍基金 13.18000 13.26000 -0.08000 -0.60332 元大標普500單日正向2倍基金 33.76000 33.43000 0.33000 0.98714 元大標智滬深300基金 16.55000 16.64000 -0.09000 -0.54087 元大歐洲50基金 24.85000 24.77000 0.08000 0.32297 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.54400 9.61560 -0.07160 -0.74462 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16780 10.16730 0.00050 0.00492 元大績效基金 62.55000 63.86000 -1.31000 -2.05136 元大韓國KOSPI200基金 22.03000 22.09000 -0.06000 -0.27162 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.12000 16.20000 -0.08000 -0.49383 日盛上選基金 36.86000 36.99000 -0.13000 -0.35145 日盛小而美基金 19.61000 19.69000 -0.08000 -0.40630 日盛中國內需動力基金 11.01000 11.15000 -0.14000 -1.25561 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.41420 11.45230 -0.03810 -0.33268 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.60610 9.63820 -0.03210 -0.33305 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.46100 11.49490 -0.03390 -0.29491 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.63970 9.66820 -0.02850 -0.29478 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.39850 10.43170 -0.03320 -0.31826 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.73100 8.75890 -0.02790 -0.31853 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.76000 11.97000 -0.21000 -1.75439 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.50000 11.68000 -0.18000 -1.54110 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.75000 11.97000 -0.22000 -1.83793 日盛日盛基金 15.00000 15.21000 -0.21000 -1.38067 日盛目標收益組合基金(美元) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 日盛全球抗暖化基金 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02880 10.03050 -0.00170 -0.01695 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45070 9.45220 -0.00150 -0.01587 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.83940 9.84410 -0.00470 -0.04774 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27440 9.27880 -0.00440 -0.04742 日盛全球新興債券基金A 10.58250 10.59800 -0.01550 -0.14625 日盛全球新興債券基金B 8.23910 8.25120 -0.01210 -0.14665 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33340 2.35480 -0.02140 -0.90878 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62750 1.64240 -0.01490 -0.90721 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35590 0.35880 -0.00290 -0.80825 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24900 0.25100 -0.00200 -0.79681 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.80060 11.90470 -0.10410 -0.87444 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.12210 8.19380 -0.07170 -0.87505 日盛亞洲機會基金 7.40000 7.49000 -0.09000 -1.20160 日盛首選基金 18.81000 18.88000 -0.07000 -0.37076 日盛高科技基金 20.08000 20.16000 -0.08000 -0.39683 日盛貨幣市場基金 14.76260 14.76240 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 43.88000 44.47000 -0.59000 -1.32674 日盛精選五虎基金 40.11000 40.14000 -0.03000 -0.07474 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47820 13.47800 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 36.25000 36.68000 -0.43000 -1.17230 台新MSCI中國基金 21.32000 21.51000 -0.19000 -0.88331 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.07000 18.18000 -0.11000 -0.60506 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.96000 21.70000 0.26000 1.19816 台新大眾貨幣市場基金 14.15450 14.15440 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.28880 10.26300 0.02580 0.25139 台新中美貨幣市場基金-美元 10.60170 10.60550 -0.00380 -0.03583 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07510 10.09820 -0.02310 -0.22875 台新中國通基金 48.95000 49.50000 -0.55000 -1.11111 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52960 0.53650 -0.00690 -1.28611 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.13700 16.37900 -0.24200 -1.47750 台新中國精選中小基金-美元 0.40330 0.40540 -0.00210 -0.51801 台新中國精選中小基金-新台幣 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568 台新主流基金 25.32000 25.46000 -0.14000 -0.54988 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.85000 20.01000 -0.16000 -0.79960 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65490 0.65900 -0.00410 -0.62215 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.85000 14.97000 -0.12000 -0.80160 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48870 0.49180 -0.00310 -0.63034 台新台灣中小基金 38.28000 38.77000 -0.49000 -1.26386 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.69580 9.71960 -0.02380 -0.24487 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.21780 9.26350 -0.04570 -0.49333 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.29450 10.34540 -0.05090 -0.49201 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.45180 10.45160 0.00020 0.00191 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.24280 11.24260 0.00020 0.00178 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 台新印度基金 15.85000 15.73000 0.12000 0.76287 台新亞美短期債券基金 10.93490 10.95180 -0.01690 -0.15431 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.42130 8.42960 -0.00830 -0.09846 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28170 0.28150 0.00020 0.07105 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.64410 11.65550 -0.01140 -0.09781 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38420 0.38380 0.00040 0.10422 台新真吉利貨幣市場基金 11.08600 11.08590 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.13750 30.10050 0.03700 0.12292 台新智慧生活基金-美元 10.62370 10.54630 0.07740 0.73391 台新智慧生活基金-新台幣 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.54760 8.55200 -0.00440 -0.05145 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.64570 8.66690 -0.02120 -0.24461 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.14320 9.14780 -0.00460 -0.05029 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.25610 9.27880 -0.02270 -0.24464 台新新興市場債券基金(A類型) 10.72280 10.75490 -0.03210 -0.29847 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34660 0.34700 -0.00040 -0.11527 台新新興市場債券基金(B類型) 8.03300 8.05700 -0.02400 -0.29788 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27350 0.27380 -0.00030 -0.10957 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.91000 6.01000 -0.10000 -1.66389 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.96000 21.03000 -0.07000 -0.33286 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.61300 10.63800 -0.02500 -0.23501 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.41000 24.06000 -0.65000 -2.70158 未來資產全球大消費基金 15.85000 15.78000 0.07000 0.44360 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.63800 11.64200 -0.00400 -0.03436 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.43400 9.43720 -0.00320 -0.03391 未來資產亞洲新富基金 21.56000 21.71000 -0.15000 -0.69093 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56040 12.56020 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 14.54000 14.94000 -0.40000 -2.67738 未來資產新興市場債券基金A 8.81890 8.84660 -0.02770 -0.31311 未來資產新興市場債券基金B 6.73900 6.76010 -0.02110 -0.31213 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.06670 11.06580 0.00090 0.00813 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.01270 10.02760 -0.01490 -0.14859 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34240 9.34090 0.00150 0.01606 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.54810 10.54640 0.00170 0.01612 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.08870 8.09180 -0.00310 -0.03831 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.19520 9.19970 -0.00450 -0.04891 永豐中小基金 59.41000 60.01000 -0.60000 -0.99983 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71710 1.71820 -0.00110 -0.06402 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24900 2.25050 -0.00150 -0.06665 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.93670 7.95460 -0.01790 -0.22503 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.08620 10.10890 -0.02270 -0.22455 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.13000 5.20000 -0.07000 -1.34615 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.37000 23.72000 -0.35000 -1.47555 永豐主流品牌基金 18.22000 18.13000 0.09000 0.49641 永豐永豐基金 38.42000 38.70000 -0.28000 -0.72351 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.98830 9.98020 0.00810 0.08116 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.98770 9.97960 0.00810 0.08117 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.96120 9.95480 0.00640 0.06429 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.96090 9.95450 0.00640 0.06429 永豐亞洲民生消費基金 11.85000 11.96000 -0.11000 -0.91973 永豐南非幣2021保本基金 12.88630 12.87680 0.00950 0.07378 永豐高科技基金 28.28000 28.74000 -0.46000 -1.60056 永豐貨幣市場基金 13.87620 13.87610 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09160 2.08890 0.00270 0.12925 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.46580 2.46270 0.00310 0.12588 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82580 7.82820 -0.00240 -0.03066 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41950 10.42270 -0.00320 -0.03070 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.17740 7.19110 -0.01370 -0.19051 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95400 10.97500 -0.02100 -0.19134 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.57000 7.61000 -0.04000 -0.52562 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.31000 17.42000 -0.11000 -0.63146 永豐臺灣加權ETF基金 55.36000 55.01000 0.35000 0.63625 永豐領航科技基金 44.45000 45.22000 -0.77000 -1.70279 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 永豐趨勢平衡基金 50.28000 51.40000 -1.12000 -2.17899 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.53200 11.53090 0.00110 0.00954 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.33900 9.47080 -0.13180 -1.39165 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.58670 9.59350 -0.00680 -0.07088 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.35130 9.43410 -0.08280 -0.87767 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.51570 9.51850 -0.00280 -0.02942 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.35770 9.48880 -0.13110 -1.38163 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.73480 9.74110 -0.00630 -0.06467 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.33650 9.41980 -0.08330 -0.88431 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.58310 9.58640 -0.00330 -0.03442 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.17000 11.24000 -0.07000 -0.62278 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.02000 10.11000 -0.09000 -0.89021 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.74000 10.84000 -0.10000 -0.92251 兆豐國際中小基金 16.83000 16.89000 -0.06000 -0.35524 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.48000 14.58000 -0.10000 -0.68587 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.45000 19.66000 -0.21000 -1.06816 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.41000 19.59000 -0.18000 -0.91884 兆豐國際生命科學基金 16.38000 16.29000 0.09000 0.55249 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.36270 10.36380 -0.00110 -0.01061 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.64350 10.63170 0.01180 0.11099 兆豐國際全球基金 32.54000 32.50000 0.04000 0.12308 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25140 10.25080 0.00060 0.00585 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.95550 9.93350 0.02200 0.22147 兆豐國際國民基金 23.05000 22.93000 0.12000 0.52333 兆豐國際第一基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81050 9.82430 -0.01380 -0.14047 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.81050 7.84390 -0.03340 -0.42581 兆豐國際萬全基金 21.08000 21.06000 0.02000 0.09497 兆豐國際電子基金 27.33000 27.32000 0.01000 0.03660 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.39000 22.27000 0.12000 0.53884 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.56000 16.64000 -0.08000 -0.48077 兆豐國際豐台灣基金 32.98000 32.74000 0.24000 0.73305 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49650 12.49630 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.54000 11.50000 0.04000 0.34783 合庫全球高收益債券基金A類型 11.03020 11.04260 -0.01240 -0.11229 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.87050 11.88460 -0.01410 -0.11864 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.66290 10.67080 -0.00790 -0.07403 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.43170 11.44100 -0.00930 -0.08129 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10330 8.11240 -0.00910 -0.11217 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44820 9.45830 -0.01010 -0.10678 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.99310 8.99990 -0.00680 -0.07556 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.94920 8.95710 -0.00790 -0.08820 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27700 9.28400 -0.00700 -0.07540 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 合庫全球新興市場基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 合庫貨幣市場基金 10.12490 10.12480 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.52570 9.52910 -0.00340 -0.03568 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.78020 9.78890 -0.00870 -0.08888 合庫新興多重收益基金A類型 10.07220 10.08670 -0.01450 -0.14375 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.53750 11.54720 -0.00970 -0.08400 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.46400 13.47380 -0.00980 -0.07273 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.91380 8.91810 -0.00430 -0.04822 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.55470 9.56320 -0.00850 -0.08888 合庫新興多重收益基金B類型 7.95290 7.96440 -0.01150 -0.14439 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.89040 8.89720 -0.00680 -0.07643 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.11960 10.12680 -0.00720 -0.07110 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94410 10.94310 0.00100 0.00914 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.13710 10.11700 0.02010 0.19868 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88370 9.88320 0.00050 0.00506 安聯中國東協基金 15.27000 15.37000 -0.10000 -0.65062 安聯中國策略基金 14.87000 14.91000 -0.04000 -0.26828 安聯中華新思路基金-人民幣 14.68000 14.73000 -0.05000 -0.33944 安聯中華新思路基金-美元 14.04000 14.06000 -0.02000 -0.14225 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.03000 13.08000 -0.05000 -0.38226 安聯台灣大壩基金 29.59000 29.70000 -0.11000 -0.37037 安聯台灣科技基金 49.83000 50.14000 -0.31000 -0.61827 安聯台灣貨幣市場基金 12.48550 12.48530 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 33.00000 33.14000 -0.14000 -0.42245 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11550 10.12560 -0.01010 -0.09975 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.05400 15.07220 -0.01820 -0.12075 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66490 9.67660 -0.01170 -0.12091 安聯四季成長組合基金-美元 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.23930 12.25210 -0.01280 -0.10447 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12910 10.13910 -0.01000 -0.09863 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24130 12.25440 -0.01310 -0.10690 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54880 9.55900 -0.01020 -0.10671 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38520 9.39420 -0.00900 -0.09580 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06980 9.07950 -0.00970 -0.10683 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.97170 11.98870 -0.01700 -0.14180 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.92630 10.93960 -0.01330 -0.12158 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59600 10.61110 -0.01510 -0.14230 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95800 8.97090 -0.01290 -0.14380 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.73920 8.74990 -0.01070 -0.12229 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.44940 8.46140 -0.01200 -0.14182 安聯全球人口趨勢基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.80000 37.62000 0.18000 0.47847 安聯全球油礦金趨勢基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 安聯全球計量平衡基金 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04180 12.04980 -0.00800 -0.06639 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45810 10.46510 -0.00700 -0.06689 安聯全球新興市場基金 17.62000 17.73000 -0.11000 -0.62042 安聯全球農金趨勢基金 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231 安聯全球綠能趨勢基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 安聯亞洲動態策略基金 23.54000 23.73000 -0.19000 -0.80067 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.97780 9.97720 0.00060 0.00601 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.73650 9.73590 0.00060 0.00616 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.12400 81.10050 0.02350 0.02898 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.12860 12.13170 -0.00310 -0.02555 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.89790 63.87670 0.02120 0.03319 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.47010 9.47250 -0.00240 -0.02534 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.55090 2.55050 0.00040 0.01568 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.45260 10.47910 -0.02650 -0.25288 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.15160 2.14730 0.00430 0.20025 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.66870 8.69410 -0.02540 -0.29215 宏利台灣動力基金 33.93000 34.12000 -0.19000 -0.55686 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.26520 10.26920 -0.00400 -0.03895 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.96490 9.99110 -0.02620 -0.26223 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.11850 8.12180 -0.00330 -0.04063 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.03870 8.05580 -0.01710 -0.21227 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 12.97910 12.99310 -0.01400 -0.10775 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77290 2.77370 -0.00080 -0.02884 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68300 11.69330 -0.01030 -0.08808 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.68400 8.69200 -0.00800 -0.09204 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.38210 2.37520 0.00690 0.29050 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.83660 10.86330 -0.02670 -0.24578 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.99620 4.02260 -0.02640 -0.65629 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64540 0.64950 -0.00410 -0.63125 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.65000 18.79000 -0.14000 -0.74508 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70500 11.70460 0.00040 0.00342 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40610 10.40450 0.00160 0.01538 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.09100 10.09740 -0.00640 -0.06338 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.94710 8.94510 0.00200 0.02236 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.53810 8.53660 0.00150 0.01757 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43990 8.44640 -0.00650 -0.07696 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.50470 8.50630 -0.00160 -0.01881 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77030 2.77370 -0.00340 -0.12258 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40270 0.40320 -0.00050 -0.12401 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.21530 12.24060 -0.02530 -0.20669 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91840 0.91920 -0.00080 -0.08703 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.46500 7.48030 -0.01530 -0.20454 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06650 2.06910 -0.00260 -0.12566 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29730 0.29760 -0.00030 -0.10081 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.15820 9.17740 -0.01920 -0.20921 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33410 0.33450 -0.00040 -0.11958 宏利萬利貨幣市場基金 13.63670 13.63660 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.76000 2.79000 -0.03000 -1.07527 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.47000 12.61000 -0.14000 -1.11023 宏利臺灣股息收益基金 28.83000 28.84000 -0.01000 -0.03467 宏利澳幣保本基金 12.03590 12.03240 0.00350 0.02909 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.73000 11.79000 -0.06000 -0.50891 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.80100 9.77700 0.02400 0.24547 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.29540 9.29840 -0.00300 -0.03226 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.64480 8.66430 -0.01950 -0.22506 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.23070 10.25390 -0.02320 -0.22626 貝萊德亞美利加收益基金 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 貝萊德新台幣基金 12.93020 12.93000 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 26.69000 26.64000 0.05000 0.18769 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20190 11.20630 -0.00440 -0.03926 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95190 9.99550 -0.04360 -0.43620 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.12000 10.23000 -0.11000 -1.07527 保德信大中華基金-新台幣 29.81000 30.18000 -0.37000 -1.22598 保德信中小型股基金 50.35000 51.09000 -0.74000 -1.44842 保德信中國中小基金-人民幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 保德信中國中小基金-美元 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.37390 9.43500 -0.06110 -0.64759 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.41530 9.47610 -0.06080 -0.64161 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.49390 9.55220 -0.05830 -0.61033 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.19720 10.25980 -0.06260 -0.61015 保德信中國品牌基金-人民幣 9.25000 9.36000 -0.11000 -1.17521 保德信中國品牌基金-美元 9.19000 9.29000 -0.10000 -1.07643 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127 保德信台商全方位基金 38.03000 38.44000 -0.41000 -1.06660 保德信全球中小基金 30.35000 30.31000 0.04000 0.13197 保德信全球消費商機基金 18.41000 18.44000 -0.03000 -0.16269 保德信全球基礎建設基金 12.33000 12.37000 -0.04000 -0.32336 保德信全球資源基金 8.19000 8.22000 -0.03000 -0.36496 保德信全球醫療生化基金-美元 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.13000 33.04000 0.09000 0.27240 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.82360 9.83220 -0.00860 -0.08747 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57020 10.57980 -0.00960 -0.09074 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.22690 9.25310 -0.02620 -0.28315 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.91450 9.94270 -0.02820 -0.28363 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25180 8.26230 -0.01050 -0.12708 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79190 10.80560 -0.01370 -0.12679 保德信亞太基金 21.66000 21.78000 -0.12000 -0.55096 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.47350 8.46860 0.00490 0.05786 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13490 11.12840 0.00650 0.05841 保德信店頭市場基金 36.23000 36.62000 -0.39000 -1.06499 保德信拉丁美洲基金 6.75000 6.69000 0.06000 0.89686 保德信金平衡基金 30.18000 30.08000 0.10000 0.33245 保德信金滿意基金 44.64000 44.66000 -0.02000 -0.04478 保德信科技島基金 27.78000 27.89000 -0.11000 -0.39441 保德信高成長基金 97.78000 97.42000 0.36000 0.36953 保德信第一基金 27.86000 28.02000 -0.16000 -0.57102 保德信貨幣市場基金 15.76080 15.76060 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.59780 10.58360 0.01420 0.13417 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.66120 10.66750 -0.00630 -0.05906 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.85750 10.84820 0.00930 0.08573 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.22700 10.23800 -0.01100 -0.10744 保德信新世紀基金 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.08560 8.07460 0.01100 0.13623 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.80840 10.79370 0.01470 0.13619 保德信新興趨勢組合基金 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643 保德信瑞騰基金 15.53950 15.53930 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75880 9.76560 -0.00680 -0.06963 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98640 9.99330 -0.00690 -0.06905 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.69560 9.70490 -0.00930 -0.09583 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80890 9.81700 -0.00810 -0.08251 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89990 9.90600 -0.00610 -0.06158 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89870 9.90490 -0.00620 -0.06260 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77880 9.78450 -0.00570 -0.05826 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78150 9.78710 -0.00560 -0.05722 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.03720 10.04950 -0.01230 -0.12239 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06800 10.07730 -0.00930 -0.09229 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.06740 10.07670 -0.00930 -0.09229 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.97970 9.98650 -0.00680 -0.06809 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.97970 9.98650 -0.00680 -0.06809 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.68840 9.69990 -0.01150 -0.11856 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.55960 9.56990 -0.01030 -0.10763 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92770 1.92680 0.00090 0.04671 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.61180 2.61040 0.00140 0.05363 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29380 0.29410 -0.00030 -0.10201 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43220 0.43270 -0.00050 -0.11555 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.38440 8.40000 -0.01560 -0.18571 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56600 11.59350 -0.02750 -0.23720 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.48450 9.48810 -0.00360 -0.03794 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.55510 11.55690 -0.00180 -0.01558 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.70740 8.72620 -0.01880 -0.21544 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.63640 10.65950 -0.02310 -0.21671 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15930 10.16630 -0.00700 -0.06885 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07440 10.08540 -0.01100 -0.10907 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.09100 10.09430 -0.00330 -0.03269 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65160 10.65510 -0.00350 -0.03285 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99850 10.00490 -0.00640 -0.06397 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80670 9.81470 -0.00800 -0.08151 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11110 10.11930 -0.00820 -0.08103 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.77470 9.78920 -0.01450 -0.14812 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98180 9.99180 -0.01000 -0.10008 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.50830 10.47530 0.03300 0.31503 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.26430 6.27660 -0.01230 -0.19597 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.68970 10.71060 -0.02090 -0.19513 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64570 11.64560 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.56000 20.80000 -0.24000 -1.15385 施羅德樂活中小基金-I類型 4682.770004735.41000 -52.64000 -1.11162 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.29820 10.33510 -0.03690 -0.35704 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.34940 11.37310 -0.02370 -0.20839 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.60350 10.62480 -0.02130 -0.20047 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.18660 9.21950 -0.03290 -0.35685 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.65480 9.67490 -0.02010 -0.20775 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.46240 9.48140 -0.01900 -0.20039 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.52720 10.56490 -0.03770 -0.35684 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.12240 11.14560 -0.02320 -0.20815 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.06740 11.08960 -0.02220 -0.20019 柏瑞五國金勢力建設基金 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 13.22000 13.15000 0.07000 0.53232 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64920 13.64910 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.28000 16.33000 -0.05000 -0.30618 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.45360 13.46960 -0.01600 -0.11879 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85540 11.85760 -0.00220 -0.01855 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46380 12.46560 -0.00180 -0.01444 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.95610 8.96670 -0.01060 -0.11822 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81530 6.82340 -0.00810 -0.11871 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.84300 8.84460 -0.00160 -0.01809 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47220 8.47250 -0.00030 -0.00354 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.82990 10.83140 -0.00150 -0.01385 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37030 8.37000 0.00030 0.00358 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.03120 12.03340 -0.00220 -0.01828 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.65510 11.66890 -0.01380 -0.11826 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.69240 11.69280 -0.00040 -0.00342 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.34590 11.34760 -0.00170 -0.01498 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03140 9.04220 -0.01080 -0.11944 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.88030 9.88210 -0.00180 -0.01821 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68410 9.68440 -0.00030 -0.00310 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.63240 9.63380 -0.00140 -0.01453 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.46760 9.46710 0.00050 0.00528 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.20610 10.22460 -0.01850 -0.18094 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.08450 10.09310 -0.00860 -0.08521 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.97580 9.98370 -0.00790 -0.07913 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.05640 10.06420 -0.00780 -0.07750 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.01130 10.02950 -0.01820 -0.18146 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.83940 9.84780 -0.00840 -0.08530 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.78310 9.79080 -0.00770 -0.07865 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.86410 9.87180 -0.00770 -0.07800 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.18650 10.20500 -0.01850 -0.18128 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.08450 10.09310 -0.00860 -0.08521 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.97580 9.98370 -0.00790 -0.07913 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.05640 10.06430 -0.00790 -0.07850 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.01140 10.02960 -0.01820 -0.18146 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.83950 9.84780 -0.00830 -0.08428 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.78320 9.79090 -0.00770 -0.07864 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.86420 9.87190 -0.00770 -0.07800 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.45230 10.44330 0.00900 0.08618 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.62370 11.60340 0.02030 0.17495 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.05480 11.03530 0.01950 0.17671 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.92320 8.91550 0.00770 0.08637 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62720 9.61050 0.01670 0.17377 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.49230 9.47550 0.01680 0.17730 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.17110 10.16230 0.00880 0.08659 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.82290 10.80400 0.01890 0.17494 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68010 10.66120 0.01890 0.17728 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.92340 8.91570 0.00770 0.08636 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62760 9.61080 0.01680 0.17480 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.49260 9.47590 0.01670 0.17624 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.08000 13.13000 -0.05000 -0.38081 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.03000 14.07000 -0.04000 -0.28429 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.37000 13.46000 -0.09000 -0.66865 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.46000 13.57000 -0.11000 -0.81061 柏瑞拉丁美洲基金 9.29000 9.17000 0.12000 1.30862 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.39650 11.40570 -0.00920 -0.08066 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.48870 7.49470 -0.00600 -0.08006 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.38480 11.39250 -0.00770 -0.06759 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.05200 11.05110 0.00090 0.00814 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.19010 10.18880 0.00130 0.01276 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.38120 8.38700 -0.00580 -0.06915 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44630 9.44560 0.00070 0.00741 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.47000 9.46870 0.00130 0.01373 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.63140 10.63060 0.00080 0.00753 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99790 10.00470 -0.00680 -0.06797 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.17370 10.17240 0.00130 0.01278 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78650 9.78570 0.00080 0.00818 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.05600 9.06210 -0.00610 -0.06731 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.93980 8.93750 0.00230 0.02573 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.49400 9.49270 0.00130 0.01369 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.94160 11.95580 -0.01420 -0.11877 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.41720 11.41910 -0.00190 -0.01664 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.85580 10.85700 -0.00120 -0.01105 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.15730 7.16590 -0.00860 -0.12001 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.97820 8.97970 -0.00150 -0.01670 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.59160 9.59270 -0.00110 -0.01147 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.26520 10.27740 -0.01220 -0.11871 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87300 10.87430 -0.00130 -0.01195 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71610 9.71770 -0.00160 -0.01646 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.12670 9.13760 -0.01090 -0.11929 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.79590 9.79700 -0.00110 -0.01123 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.05160 11.06160 -0.01000 -0.09040 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.62580 11.62640 -0.00060 -0.00516 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.67580 10.67580 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.07620 9.08440 -0.00820 -0.09026 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62200 9.62260 -0.00060 -0.00624 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.61210 9.61220 -0.00010 -0.00104 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.95790 10.95850 -0.00060 -0.00548 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86050 9.86940 -0.00890 -0.09018 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.17250 10.17250 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.42240 9.43090 -0.00850 -0.09013 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.22820 9.23650 -0.00830 -0.08986 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83970 9.84030 -0.00060 -0.00610 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.37620 9.37620 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.35000 18.37000 -0.02000 -0.10887 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.14000 17.14000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90770 12.92850 -0.02080 -0.16088 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.78870 10.76090 0.02780 0.25834 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.66430 11.63120 0.03310 0.28458 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.25790 12.22010 0.03780 0.30933 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.22450 11.19210 0.03240 0.28949 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.85140 9.82600 0.02540 0.25850 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.36170 10.33240 0.02930 0.28357 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27790 10.24620 0.03170 0.30938 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.27160 10.24190 0.02970 0.28999 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.15840 10.12970 0.02870 0.28333 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.75310 11.71690 0.03620 0.30896 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.21270 10.18310 0.02960 0.29068 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.75000 14.69000 0.06000 0.40844 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.43000 25.60000 -0.17000 -0.66406 國泰大中華基金 21.45000 21.46000 -0.01000 -0.04660 國泰小龍基金 16.08000 16.10000 -0.02000 -0.12422 國泰中小成長基金 46.87000 47.14000 -0.27000 -0.57276 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.30650 4.33450 -0.02800 -0.64598 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.55000 19.78000 -0.23000 -1.16279 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.74000 0.74690 -0.00690 -0.92382 國泰中國內需增長基金美元級別 0.69990 0.70650 -0.00660 -0.93418 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09060 2.08740 0.00320 0.15330 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.33370 9.35940 -0.02570 -0.27459 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.96600 7.98800 -0.02200 -0.27541 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30670 0.30710 -0.00040 -0.13025 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.46650 11.46550 0.00100 0.00872 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.70210 1.70710 -0.00500 -0.29289 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.99190 10.03190 -0.04000 -0.39873 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33230 0.33310 -0.00080 -0.24017 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.58930 4.61570 -0.02640 -0.57196 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.83000 21.05000 -0.22000 -1.04513 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.67690 0.68270 -0.00580 -0.84957 國泰中港台基金人民幣級別 3.39300 3.39540 -0.00240 -0.07068 國泰中港台基金台幣級別 15.41000 15.49000 -0.08000 -0.51646 國泰中港台基金美元級別 0.50660 0.50840 -0.00180 -0.35405 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.93000 27.82000 0.11000 0.39540 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.41000 12.46000 -0.05000 -0.40128 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.11000 36.87000 0.24000 0.65094 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.21080 10.23060 -0.01980 -0.19354 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.21100 10.23080 -0.01980 -0.19353 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.21120 10.23100 -0.01980 -0.19353 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33430 0.33430 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33430 0.33430 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33430 0.33430 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.40720 12.40710 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.47000 29.77000 -0.30000 -1.00773 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37730 2.36450 0.01280 0.54134 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35400 0.35310 0.00090 0.25489 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48140 0.47830 0.00310 0.64813 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.48000 13.54000 -0.06000 -0.44313 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46960 0.47100 -0.00140 -0.29724 國泰全球資源基金台幣級別 5.80000 5.81000 -0.01000 -0.17212 國泰全球資源基金美元級別 0.18740 0.18730 0.00010 0.05339 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41260 0.41230 0.00030 0.07276 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37380 0.37350 0.00030 0.08032 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43690 0.43650 0.00040 0.09164 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50490 0.50250 0.00240 0.47761 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.81000 20.88000 -0.07000 -0.33525 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.51000 21.35000 0.16000 0.74941 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.46210 2.46230 -0.00020 -0.00812 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.25230 11.30250 -0.05020 -0.44415 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.16120 10.20650 -0.04530 -0.44383 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36750 0.36860 -0.00110 -0.29843 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33190 0.33290 -0.00100 -0.30039 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49660 0.49620 0.00040 0.08061 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.87000 11.95000 -0.08000 -0.66946 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40190 0.40390 -0.00200 -0.49517 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.92000 18.96000 -0.04000 -0.21097 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61980 0.62020 -0.00040 -0.06450 國泰科技生化基金 38.32000 38.77000 -0.45000 -1.16069 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.77000 26.76000 0.01000 0.03737 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.60000 13.64000 -0.04000 -0.29326 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.91390 40.01280 -0.09890 -0.24717 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.28370 19.27340 0.01030 0.05344 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.94430 19.98210 -0.03780 -0.18917 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.40050 40.52610 -0.12560 -0.30992 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.25070 41.39800 -0.14730 -0.35581 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.32480 43.38620 -0.06140 -0.14152 國泰紐幣2021保本基金 12.06640 12.09470 -0.02830 -0.23399 國泰紐幣八年期保本基金 12.34730 12.38070 -0.03340 -0.26977 國泰紐幣保本基金 12.37030 12.37310 -0.00280 -0.02263 國泰高科技基金 14.16000 14.34000 -0.18000 -1.25523 國泰國泰基金台幣I級別 24.96000 24.90000 0.06000 0.24096 國泰國泰基金台幣級別 24.96000 24.90000 0.06000 0.24096 國泰富時中國A50基金 18.17000 18.31000 -0.14000 -0.76461 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33740 0.33760 -0.00020 -0.05924 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46560 0.46410 0.00150 0.32321 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37220 0.37100 0.00120 0.32345 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51390 0.51020 0.00370 0.72521 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35010 0.35000 0.00010 0.02857 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48330 0.48120 0.00210 0.43641 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.58970 10.59360 -0.00390 -0.03681 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.64440 7.64730 -0.00290 -0.03792 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35790 0.35790 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25640 0.25630 0.00010 0.03902 國泰新興市場基金台幣級別 12.07000 12.18000 -0.11000 -0.90312 國泰新興市場基金美元級別 0.39580 0.39860 -0.00280 -0.70246 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20190 2.19620 0.00570 0.25954 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45880 1.45500 0.00380 0.26117 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33790 0.33800 -0.00010 -0.02959 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36340 0.36350 -0.00010 -0.02751 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22610 0.22620 -0.00010 -0.04421 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.36750 10.37480 -0.00730 -0.07036 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.74020 6.74490 -0.00470 -0.06968 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.99000 14.07000 -0.08000 -0.56859 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.63000 35.26000 0.37000 1.04935 國泰價值卓越基金 16.90000 17.14000 -0.24000 -1.40023 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38960 0.38880 0.00080 0.20576 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.26080 39.25880 0.00200 0.00509 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.44000 20.25000 0.19000 0.93827 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.39000 19.37000 0.02000 0.10325 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.35000 19.26000 0.09000 0.46729 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.04610 12.05660 -0.01050 -0.08709 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39530 0.39540 -0.00010 -0.02529 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58090 9.57800 0.00290 0.03028 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.33510 8.36590 -0.03080 -0.36816 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.61070 10.60730 0.00340 0.03205 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33200 9.36650 -0.03450 -0.36833 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15720 11.15630 0.00090 0.00807 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94390 9.94350 0.00040 0.00402 第一金大中華基金 29.35000 29.67000 -0.32000 -1.07853 第一金小型精選基金 42.15000 42.84000 -0.69000 -1.61064 第一金中國世紀基金-人民幣 14.22000 14.38000 -0.16000 -1.11266 第一金中國世紀基金-美元 9.07790 9.21240 -0.13450 -1.45999 第一金中國世紀基金-美元-N 9.07880 9.21330 -0.13450 -1.45985 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.56000 10.74000 -0.18000 -1.67598 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.56000 10.74000 -0.18000 -1.67598 第一金中概平衡基金 27.31000 27.52000 -0.21000 -0.76308 第一金台灣貨幣市場基金 15.24410 15.24390 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.77500 177.77300 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.07860 10.04980 0.02880 0.28657 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.07860 10.04970 0.02890 0.28757 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.58900 14.50600 0.08300 0.57218 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.58950 14.50650 0.08300 0.57216 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.86000 13.81000 0.05000 0.36206 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.87000 13.82000 0.05000 0.36179 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82780 9.83850 -0.01070 -0.10876 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.83110 9.84170 -0.01060 -0.10770 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.45520 9.47460 -0.01940 -0.20476 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47960 9.49900 -0.01940 -0.20423 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.26850 10.27970 -0.01120 -0.10895 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.88760 9.90780 -0.02020 -0.20388 第一金全球大趨勢基金 23.71000 23.71000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 8.18700 8.23670 -0.04970 -0.60340 第一金全球不動產證券化基金B 5.82200 5.85730 -0.03530 -0.60267 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.50030 9.52400 -0.02370 -0.24885 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.50140 9.52510 -0.02370 -0.24882 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.82110 9.84560 -0.02450 -0.24884 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.82240 9.84690 -0.02450 -0.24881 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.67030 8.67100 -0.00070 -0.00807 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21270 10.21360 -0.00090 -0.00881 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.70190 9.69650 0.00540 0.05569 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.70100 9.69550 0.00550 0.05673 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.98520 7.98260 0.00260 0.03257 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84700 8.84990 -0.00290 -0.03277 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84730 8.85010 -0.00280 -0.03164 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.11990 11.11320 0.00670 0.06029 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.12030 11.11410 0.00620 0.05578 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96940 9.96620 0.00320 0.03211 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.72460 14.72940 -0.00480 -0.03259 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.98470 14.06610 -0.08140 -0.57870 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.00210 14.08360 -0.08150 -0.57869 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.06000 13.16000 -0.10000 -0.75988 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.08000 13.18000 -0.10000 -0.75873 第一金亞洲科技基金 19.71000 19.90000 -0.19000 -0.95477 第一金亞洲新興市場基金 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 10.60000 10.80000 -0.20000 -1.85185 第一金創新趨勢基金 27.38000 27.80000 -0.42000 -1.51079 第一金電子基金 37.08000 37.58000 -0.50000 -1.33049 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.42000 20.26000 0.16000 0.78973 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.38000 19.48000 -0.10000 -0.51335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 統一大中華中小基金(美元) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 統一大中華中小基金(新台幣) 13.82000 13.85000 -0.03000 -0.21661 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 統一大東協高股息基金(美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 37.26000 37.37000 -0.11000 -0.29435 統一大滿貫基金-I類型 37.26000 37.37000 -0.11000 -0.29435 統一大龍印基金 15.73000 15.78000 -0.05000 -0.31686 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 統一大龍騰中國基金(美元) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 統一中小基金 29.40000 30.06000 -0.66000 -2.19561 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.54560 9.54830 -0.00270 -0.02828 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.14580 9.14340 0.00240 0.02625 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.81190 8.81730 -0.00540 -0.06124 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28360 11.28680 -0.00320 -0.02835 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.73890 10.73610 0.00280 0.02608 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.34400 10.35030 -0.00630 -0.06087 統一台灣動力基金 20.34000 20.91000 -0.57000 -2.72597 統一全天候基金-A類型 123.50000 125.64000 -2.14000 -1.70328 統一全天候基金-I類型 123.50000 125.64000 -2.14000 -1.70328 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.99290 8.99490 -0.00200 -0.02223 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.92640 8.92350 0.00290 0.03250 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.87390 8.87850 -0.00460 -0.05181 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.26720 9.26940 -0.00220 -0.02373 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.19850 9.19560 0.00290 0.03154 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.14450 9.14920 -0.00470 -0.05137 統一全球債券組合基金 11.94320 11.95190 -0.00870 -0.07279 統一全球新科技基金(人民幣) 16.66000 16.72000 -0.06000 -0.35885 統一全球新科技基金(美元) 16.14000 16.19000 -0.05000 -0.30883 統一全球新科技基金(新台幣) 15.31000 15.38000 -0.07000 -0.45514 統一亞太基金 26.98000 27.21000 -0.23000 -0.84528 統一亞洲大金磚基金 13.17000 13.19000 -0.02000 -0.15163 統一奔騰基金 67.13000 68.34000 -1.21000 -1.77056 統一強棒貨幣市場基金 16.65240 16.65220 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.97000 10.88000 0.09000 0.82721 統一強漢基金(美元) 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286 統一強漢基金(新台幣) 26.47000 26.26000 0.21000 0.79970 統一統信基金 35.54000 35.93000 -0.39000 -1.08544 統一黑馬基金 67.37000 68.64000 -1.27000 -1.85023 統一新亞洲科技能源基金 19.61000 19.69000 -0.08000 -0.40630 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.02850 8.03300 -0.00450 -0.05602 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15540 10.16110 -0.00570 -0.05610 統一經建基金 52.35000 53.38000 -1.03000 -1.92956 統一龍馬基金 79.36000 80.50000 -1.14000 -1.41615 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.54000 26.02000 -0.48000 -1.84473 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.70000 51.06000 -0.36000 -0.70505 野村中國機會基金 14.05000 14.24000 -0.19000 -1.33427 野村巴西基金 5.36000 5.26000 0.10000 1.90114 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.06000 12.01000 0.05000 0.41632 野村台灣高股息基金 22.99000 22.82000 0.17000 0.74496 野村台灣運籌基金 39.01000 39.18000 -0.17000 -0.43389 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.45820 9.46220 -0.00400 -0.04227 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.42330 9.42650 -0.00320 -0.03395 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47270 9.47450 -0.00180 -0.01900 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.66340 9.66750 -0.00410 -0.04241 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57920 9.58220 -0.00300 -0.03131 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54090 9.54280 -0.00190 -0.01991 野村平衡基金 20.44000 20.53000 -0.09000 -0.43838 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.33000 13.42000 -0.09000 -0.67064 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 野村全球生技醫療基金 17.94000 17.88000 0.06000 0.33557 野村全球品牌基金 28.94000 28.86000 0.08000 0.27720 野村全球氣候變遷基金 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.42000 19.42000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.23000 12.20000 0.03000 0.24590 野村全球短期收益基金-美元計價 10.43500 10.44360 -0.00860 -0.08235 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32740 10.33910 -0.01170 -0.11316 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.54240 9.55080 -0.00840 -0.08795 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.29690 9.30360 -0.00670 -0.07202 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.86460 8.87830 -0.01370 -0.15431 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.14640 11.15630 -0.00990 -0.08874 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.65010 10.65790 -0.00780 -0.07319 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.21360 10.22930 -0.01570 -0.15348 野村成長基金 29.23000 29.10000 0.13000 0.44674 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.98590 9.00840 -0.02250 -0.24977 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.99990 9.02180 -0.02190 -0.24275 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.10730 9.14400 -0.03670 -0.40136 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.39140 9.41490 -0.02350 -0.24960 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.32030 9.34300 -0.02270 -0.24296 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.43440 9.47240 -0.03800 -0.40117 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.65000 8.73000 -0.08000 -0.91638 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.38000 12.50000 -0.12000 -0.96000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.52330 9.54050 -0.01720 -0.18028 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.54910 9.55350 -0.00440 -0.04606 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.60780 9.62390 -0.01610 -0.16729 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.02550 10.04430 -0.01880 -0.18717 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.96500 9.96960 -0.00460 -0.04614 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03250 10.04940 -0.01690 -0.16817 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.50850 8.54870 -0.04020 -0.47025 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11220 9.14950 -0.03730 -0.40767 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.98020 9.01440 -0.03420 -0.37939 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.89240 12.95340 -0.06100 -0.47092 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.95930 12.00770 -0.04840 -0.40307 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.75140 9.78850 -0.03710 -0.37902 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.17370 10.17150 0.00220 0.02163 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86780 9.86260 0.00520 0.05272 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39360 9.39540 -0.00180 -0.01916 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.15130 11.15340 -0.00210 -0.01883 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.13130 10.13430 -0.00300 -0.02960 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.21370 11.20810 0.00560 0.04996 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72850 10.72160 0.00690 0.06436 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.46800 10.47180 -0.00380 -0.03629 野村泰國基金 39.26000 39.43000 -0.17000 -0.43114 野村高科技基金 13.11000 13.36000 -0.25000 -1.87126 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18800 10.18820 -0.00020 -0.00196 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.40190 10.38310 0.01880 0.18106 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.58250 10.54630 0.03620 0.34325 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.77450 9.76040 0.01410 0.14446 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.64080 9.64190 -0.00110 -0.01141 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.57100 9.55070 0.02030 0.21255 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.92340 11.90140 0.02200 0.18485 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.02730 12.97600 0.05130 0.39535 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.88820 10.87250 0.01570 0.14440 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74560 10.74690 -0.00130 -0.01210 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.91610 10.89340 0.02270 0.20838 野村貨幣市場基金 16.25950 16.25940 0.00010 0.00062 野村新馬基金 15.62000 15.58000 0.04000 0.25674 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.03130 10.04660 -0.01530 -0.15229 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.94110 7.95310 -0.01200 -0.15088 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72710 11.74480 -0.01770 -0.15070 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.71000 7.78000 -0.07000 -0.89974 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.07560 12.07550 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.50000 12.44000 0.06000 0.48232 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 野村歐洲高股息基金季配型 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.03000 36.30000 -0.27000 -0.74380 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.18510 10.19060 -0.00550 -0.05397 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.56940 8.57530 -0.00590 -0.06880 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97910 7.98030 -0.00120 -0.01504 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.82110 7.82670 -0.00560 -0.07155 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.56930 11.57750 -0.00820 -0.07083 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.53220 10.53380 -0.00160 -0.01519 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.35530 10.36280 -0.00750 -0.07237 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 野村環球基金-人民幣計價 16.20000 16.13000 0.07000 0.43397 野村環球基金-美元計價 12.72000 12.67000 0.05000 0.39463 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.63000 17.59000 0.04000 0.22740 野村鴻利基金 23.50000 23.65000 -0.15000 -0.63425 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85530 16.85520 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.19000 21.27000 -0.08000 -0.37612 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.16000 9.27000 -0.11000 -1.18662 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.67000 13.62000 0.05000 0.36711 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.98000 15.04000 -0.06000 -0.39894 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.10030 10.11380 -0.01350 -0.13348 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.25300 13.27100 -0.01800 -0.13563 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.66840 9.66460 0.00380 0.03932 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.65180 9.64560 0.00620 0.06428 凱基台商天下基金 13.22000 13.28000 -0.06000 -0.45181 凱基台灣精五門基金 20.94000 20.95000 -0.01000 -0.04773 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.76460 10.75950 0.00510 0.04740 凱基亞太高股息基金 12.72000 12.80000 -0.08000 -0.62500 凱基亞洲四金磚基金 17.49000 17.62000 -0.13000 -0.73780 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.79000 13.87000 -0.08000 -0.57678 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.76500 12.87330 -0.10830 -0.84128 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.46000 12.59000 -0.13000 -1.03257 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53850 11.53830 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.31000 27.39000 -0.08000 -0.29208 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.84000 22.88000 -0.04000 -0.17483 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.35140 22.34080 0.01060 0.04745 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.75000 17.79000 -0.04000 -0.22485 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.11640 17.12990 -0.01350 -0.07881 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.73000 7.73000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.89000 11.83000 0.06000 0.50719 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.87630 11.83890 0.03740 0.31591 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.67400 11.57700 0.09700 0.83787 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969 凱基護城河基金-台幣計價A 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 13.11260 13.09560 0.01700 0.12981 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.63000 13.81000 -0.18000 -1.30340 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.77000 34.84000 0.93000 2.66935 富邦NASDAQ-100基金 30.93000 30.76000 0.17000 0.55267 富邦上証180基金 27.97000 28.14000 -0.17000 -0.60412 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21400 0.21710 -0.00310 -1.42791 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.53000 6.64000 -0.11000 -1.65663 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.05000 35.24000 -0.19000 -0.53916 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.55650 11.62090 -0.06440 -0.55417 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.73780 10.80620 -0.06840 -0.63297 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.37350 10.47850 -0.10500 -1.00205 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.12730 10.18370 -0.05640 -0.55383 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.33460 9.39420 -0.05960 -0.63443 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.02550 9.11690 -0.09140 -1.00253 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.50940 20.59150 -0.08210 -0.39871 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.30520 11.30420 0.00100 0.00885 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46700 10.51540 -0.04840 -0.46028 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.54860 12.55570 -0.00710 -0.05655 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85230 1.85360 -0.00130 -0.07013 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.19810 9.20330 -0.00520 -0.05650 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40450 1.40550 -0.00100 -0.07115 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.64940 11.64810 0.00130 0.01116 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71120 1.71280 -0.00160 -0.09341 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08470 10.08360 0.00110 0.01091 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50020 1.50160 -0.00140 -0.09323 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.47000 14.51000 -0.04000 -0.27567 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.81000 23.70000 0.11000 0.46414 富邦日本東証基金 22.41000 22.34000 0.07000 0.31334 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.23000 43.04000 0.19000 0.44145 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.48000 49.07000 0.41000 0.83554 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.20000 50.82000 0.38000 0.74774 富邦台灣心基金 24.23000 24.32000 -0.09000 -0.37007 富邦台灣釆吉50基金 48.24000 47.93000 0.31000 0.64678 富邦台灣科技指數基金 51.73000 51.38000 0.35000 0.68120 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.05880 41.18270 -0.12390 -0.30085 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.95210 40.97360 -0.02150 -0.05247 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29300 0.29450 -0.00150 -0.50934 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.46280 2.45900 0.00380 0.15453 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33900 0.33960 -0.00060 -0.17668 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.55300 10.56770 -0.01470 -0.13910 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.13990 2.13670 0.00320 0.14976 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32520 0.32580 -0.00060 -0.18416 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.10860 9.12130 -0.01270 -0.13923 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.74000 23.52000 0.22000 0.93537 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.35000 14.46000 -0.11000 -0.76072 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.79000 30.38000 0.41000 1.34957 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63370 15.63360 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 69.37000 69.75000 -0.38000 -0.54480 富邦科技基金 27.49000 27.76000 -0.27000 -0.97262 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.18500 40.24020 -0.05520 -0.13718 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.25040 40.33240 -0.08200 -0.20331 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.13650 39.19960 -0.06310 -0.16097 富邦恒生國企ETF基金 19.82000 19.80000 0.02000 0.10101 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.42000 14.35000 0.07000 0.48780 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.78000 26.96000 -0.18000 -0.66766 富邦高成長基金 26.50000 26.64000 -0.14000 -0.52553 富邦基金 14.34000 14.31000 0.03000 0.20964 富邦深証100基金 9.80000 9.93000 -0.13000 -1.30916 富邦富時歐洲ETF基金 20.78000 20.71000 0.07000 0.33800 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40700 0.40770 -0.00070 -0.17169 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.21610 12.22180 -0.00570 -0.04664 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.48210 9.48650 -0.00440 -0.04638 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30310 0.30360 -0.00050 -0.16469 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.83350 8.83770 -0.00420 -0.04752 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.53600 9.52270 0.01330 0.13967 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.96430 9.96970 -0.00540 -0.05416 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.46370 9.45060 0.01310 0.13862 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.87560 9.88100 -0.00540 -0.05465 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.26000 20.08000 0.18000 0.89641 富邦精準基金 50.46000 50.88000 -0.42000 -0.82547 富邦精銳中小基金 12.81000 12.96000 -0.15000 -1.15741 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.12000 20.21000 -0.09000 -0.44532 富邦臺灣公司治理100基金 21.51000 21.33000 0.18000 0.84388 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.59000 7.63000 -0.04000 -0.52425 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.40000 15.24000 0.16000 1.04987 富邦標普美國特別股ETF基金 20.29000 20.35000 -0.06000 -0.29484 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.25990 10.24140 0.01850 0.18064 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.40150 10.41670 -0.01520 -0.14592 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.43150 10.47000 -0.03850 -0.36772 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.99980 9.98180 0.01800 0.18033 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.09150 10.10630 -0.01480 -0.14644 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.10230 10.13970 -0.03740 -0.36885 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.74000 30.53000 0.21000 0.68785 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49130 8.52780 -0.03650 -0.42801 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.95590 8.99320 -0.03730 -0.41476 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.71090 8.74660 -0.03570 -0.40816 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.38970 9.42990 -0.04020 -0.42630 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.34440 9.38330 -0.03890 -0.41457 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.08920 9.12640 -0.03720 -0.40761 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.15390 9.19080 -0.03690 -0.40149 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46240 8.46890 -0.00650 -0.07675 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.42580 9.43220 -0.00640 -0.06785 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.93740 8.94240 -0.00500 -0.05591 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.46550 10.47340 -0.00790 -0.07543 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.16870 10.17560 -0.00690 -0.06781 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70870 9.71480 -0.00610 -0.06279 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.05200 9.05750 -0.00550 -0.06072 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.53450 9.54050 -0.00600 -0.06289 富達卓越領航全球組合基金 15.24000 15.27000 -0.03000 -0.19646 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68010 8.69040 -0.01030 -0.11852 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.32410 9.33400 -0.00990 -0.10606 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.03380 9.04280 -0.00900 -0.09953 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.82770 9.83900 -0.01130 -0.11485 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.73420 9.74440 -0.01020 -0.10468 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.46750 9.47640 -0.00890 -0.09392 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.11700 9.12610 -0.00910 -0.09971 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52830 9.53760 -0.00930 -0.09751 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.25000 10.39000 -0.14000 -1.34745 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.25000 11.42000 -0.17000 -1.48862 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.78000 9.95000 -0.17000 -1.70854 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.34760 9.36930 -0.02170 -0.23161 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 8.89390 8.92090 -0.02700 -0.30266 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.49430 8.52700 -0.03270 -0.38349 富蘭克林華美中華基金 14.03000 14.25000 -0.22000 -1.54386 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.64000 21.62000 0.02000 0.09251 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.91000 20.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.94040 7.95220 -0.01180 -0.14839 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.09770 9.10490 -0.00720 -0.07908 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74890 9.75660 -0.00770 -0.07892 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.27730 9.29100 -0.01370 -0.14745 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01300 11.01520 -0.00220 -0.01997 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74260 8.74430 -0.00170 -0.01944 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.19300 9.19480 -0.00180 -0.01958 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.08970 13.08640 0.00330 0.02522 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.25980 10.25720 0.00260 0.02535 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.06340 10.06350 -0.00010 -0.00099 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66780 7.66780 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.14470 9.14470 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.61380 10.62250 -0.00870 -0.08190 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55220 7.55840 -0.00620 -0.08203 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.02560 9.03300 -0.00740 -0.08192 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.35600 10.35280 0.00320 0.03091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71270 7.71030 0.00240 0.03113 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.17950 8.18680 -0.00730 -0.08917 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.21160 9.21330 -0.00170 -0.01845 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94230 9.94420 -0.00190 -0.01911 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.54780 12.55890 -0.01110 -0.08838 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.51000 10.58000 -0.07000 -0.66163 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.32280 13.32140 0.00140 0.01051 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 43.43000 43.63000 -0.20000 -0.45840 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29860 10.29850 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.08000 13.99000 0.09000 0.64332 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.39000 13.35000 0.04000 0.29963 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.38000 15.35000 0.03000 0.19544 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95830 8.02790 -0.06960 -0.86698 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.01870 11.04630 -0.02760 -0.24986 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.62210 9.62770 -0.00560 -0.05817 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.96780 10.97420 -0.00640 -0.05832 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.94720 6.95410 -0.00690 -0.09922 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.15480 9.15980 -0.00500 -0.05459 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.19010 10.19560 -0.00550 -0.05394 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.57620 10.58670 -0.01050 -0.09918 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.13000 20.15000 -0.02000 -0.09926 復華人民幣貨幣市場基金 11.59680 11.59590 0.00090 0.00776 復華人生目標基金 40.92440 41.34010 -0.41570 -1.00556 復華大中華中小策略基金 10.04000 10.21000 -0.17000 -1.66503 復華中小精選基金 83.30000 84.50000 -1.20000 -1.42012 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.77000 9.89000 -0.12000 -1.21335 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.81000 8.96000 -0.15000 -1.67411 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.29000 12.41000 -0.12000 -0.96696 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.32000 11.42000 -0.10000 -0.87566 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.01000 11.15000 -0.14000 -1.25561 復華六年到期新興市場債券基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.50000 12.56000 -0.06000 -0.47771 復華全方位基金 34.03000 34.62000 -0.59000 -1.70422 復華全球大趨勢基金-美元 14.32000 14.28000 0.04000 0.28011 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.23000 22.22000 0.01000 0.04500 復華全球平衡基金-美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 復華全球平衡基金-新臺幣 20.52000 20.52000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 17.91000 17.96000 -0.05000 -0.27840 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 17.03000 17.11000 -0.08000 -0.46756 復華全球原物料基金 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 復華全球消費基金-新臺幣 14.00000 14.04000 -0.04000 -0.28490 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45340 11.45930 -0.00590 -0.05149 復華全球債券基金 13.51410 13.51610 -0.00200 -0.01480 復華全球債券組合基金 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.66000 14.74000 -0.08000 -0.54274 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 復華全球戰略配置強基金-美元 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 復華有利貨幣市場基金 13.43080 13.43070 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 13.27000 13.46000 -0.19000 -1.41159 復華亞太成長基金 16.57000 16.75000 -0.18000 -1.07463 復華亞太神龍科技基金-美元 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.12000 11.20000 -0.08000 -0.71429 復華東協世紀基金 12.28000 12.30000 -0.02000 -0.16260 復華南非幣長期收益基金A 13.18000 13.13000 0.05000 0.38081 復華南非幣長期收益基金B 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585 復華南非幣短期收益基金A 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華美國新星基金-美元 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870 復華美國新星基金-新臺幣 13.43000 13.47000 -0.04000 -0.29696 復華恒生基金 20.92000 20.92000 0.00000 0.00000 復華恒生單日反向一倍基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483 復華恒生單日正向二倍基金 31.80000 32.04000 -0.24000 -0.74906 復華神盾基金 28.34650 28.80270 -0.45620 -1.58388 復華高成長基金 74.25000 75.18000 -0.93000 -1.23703 復華高益策略組合基金 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680 復華貨幣市場基金 14.39140 14.39130 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.36000 19.37000 -0.01000 -0.05163 復華富時台灣高股息低波動基金 51.88000 51.35000 0.53000 1.03213 復華復華基金 23.36000 23.65000 -0.29000 -1.22622 復華華人世紀基金 19.08000 19.53000 -0.45000 -2.30415 復華傳家二號基金 32.32820 32.55580 -0.22760 -0.69911 復華傳家基金 27.71880 28.20580 -0.48700 -1.72660 復華奧林匹克全球組合基金 14.87000 14.92000 -0.05000 -0.33512 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.40000 14.46000 -0.06000 -0.41494 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 復華新興人民幣債券基金A 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.36000 19.43000 -0.07000 -0.36027 復華新興市場高收益債券基金A 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.65000 5.66000 -0.01000 -0.17668 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.45000 12.45000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.76000 12.76000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 復華滬深300 A股基金 21.25000 21.41000 -0.16000 -0.74731 復華數位經濟基金 66.28000 67.54000 -1.26000 -1.86556 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.41000 11.56000 -0.15000 -1.29758 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.76950 9.76400 0.00550 0.05633 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.61390 9.61030 0.00360 0.03746 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.92380 9.91810 0.00570 0.05747 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.73560 9.73200 0.00360 0.03699 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.71760 9.71150 0.00610 0.06281 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.12020 10.13340 -0.01320 -0.13026 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.69710 9.68400 0.01310 0.13527 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.09840 10.10430 -0.00590 -0.05839 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.69610 9.68310 0.01300 0.13425 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.10170 10.10760 -0.00590 -0.05837 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25440 9.24650 0.00790 0.08544 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.53300 8.55260 -0.01960 -0.22917 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.41610 8.45170 -0.03560 -0.42122 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.46290 11.45310 0.00980 0.08557 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.58580 10.61010 -0.02430 -0.22903 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.56330 10.60800 -0.04470 -0.42138 景順主流基金 19.21000 19.38000 -0.17000 -0.87719 景順台灣科技基金 33.51000 33.73000 -0.22000 -0.65224 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.67000 22.56000 0.11000 0.48759 景順全球康健基金 18.62000 18.62000 0.00000 0.00000 景順貨幣市場基金 15.93140 15.93130 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.34000 35.66000 -0.32000 -0.89736 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.46000 15.37000 0.09000 0.58556 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.31000 14.25000 0.06000 0.42105 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61100 8.59760 0.01340 0.15586 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.01290 8.02520 -0.01230 -0.15327 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.99190 10.97520 0.01670 0.15216 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.20470 10.22040 -0.01570 -0.15361 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739 華南永昌中國A股基金(美元) 7.72000 7.73000 -0.01000 -0.12937 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.41550 9.41720 -0.00170 -0.01805 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.50550 9.52560 -0.02010 -0.21101 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70160 9.70330 -0.00170 -0.01752 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.79710 9.81780 -0.02070 -0.21084 華南永昌永昌基金 19.85000 20.01000 -0.16000 -0.79960 華南永昌全球亨利組合基金 14.25260 14.26320 -0.01060 -0.07432 華南永昌全球神農水資源基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.24000 16.19000 0.05000 0.30883 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.01000 14.02000 -0.01000 -0.07133 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.74000 13.79000 -0.05000 -0.36258 華南永昌物聯網精選基金 12.36000 12.48000 -0.12000 -0.96154 華南永昌策略報酬基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19650 16.19620 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 24.69600 24.79230 -0.09630 -0.38843 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93210 11.93200 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.00030 10.01290 -0.01260 -0.12584 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.02810 10.08910 -0.06100 -0.60461 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.66260 9.67480 -0.01220 -0.12610 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.65780 9.71660 -0.05880 -0.60515 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.81640 9.82880 -0.01240 -0.12616 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.78440 9.84400 -0.05960 -0.60544 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.57760 9.58970 -0.01210 -0.12618 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.54000 9.59810 -0.05810 -0.60533 華頓中小型基金 28.30000 28.28000 0.02000 0.07072 華頓中國多重機會平衡基金 12.30030 12.41660 -0.11630 -0.93665 華頓台灣基金 32.83000 33.72000 -0.89000 -2.63938 華頓平安貨幣市場基金 11.51450 11.51440 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.25000 18.23000 0.02000 0.10971 華頓全球高收益債券基金A 13.34770 13.35890 -0.01120 -0.08384 華頓全球高收益債券基金B 8.32020 8.32720 -0.00700 -0.08406 華頓全球黑鑽油源基金 5.84000 5.85000 -0.01000 -0.17094 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74330 2.76100 -0.01770 -0.64107 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.44840 12.59240 -0.14400 -1.14355 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40790 0.41190 -0.00400 -0.97111 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.54130 11.57270 -0.03140 -0.27133 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.51010 10.52920 -0.01910 -0.18140 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.41160 10.49300 -0.08140 -0.77576 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.42190 9.49560 -0.07370 -0.77615 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.73810 10.80120 -0.06310 -0.58419 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.76770 9.82210 -0.05440 -0.55385 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.45490 2.45270 0.00220 0.08970 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01310 2.00540 0.00770 0.38396 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.69010 11.71310 -0.02300 -0.19636 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.53000 9.54870 -0.01870 -0.19584 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36440 0.36520 -0.00080 -0.21906 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30420 0.30470 -0.00050 -0.16410 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.39000 3.41000 -0.02000 -0.58651 匯豐中國動力基金(台幣) 15.38000 15.55000 -0.17000 -1.09325 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐台灣精典基金 24.94000 24.83000 0.11000 0.44301 匯豐全球趨勢組合基金 12.46000 12.43000 0.03000 0.24135 匯豐全球關鍵資源基金 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928 匯豐安富基金 25.83000 25.75000 0.08000 0.31068 匯豐成功基金 40.80000 40.37000 0.43000 1.06515 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.52070 2.51060 0.01010 0.40229 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30070 2.29030 0.01040 0.45409 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.43040 11.42850 0.00190 0.01663 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.83250 7.83040 0.00210 0.02682 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37550 0.37520 0.00030 0.07996 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33560 0.33530 0.00030 0.08947 匯豐金磚動力基金 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97750 14.97740 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.09000 5.10000 -0.01000 -0.19608 匯豐新鑽動力基金 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.46430 5.48090 -0.01660 -0.30287 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03860 9.05530 -0.01670 -0.18442 匯豐龍鳳基金-A類型 53.68000 53.43000 0.25000 0.46790 匯豐龍鳳基金-I類型 53.68000 53.43000 0.25000 0.46790 匯豐龍騰電子基金 38.94000 38.86000 0.08000 0.20587 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25780 12.27210 -0.01430 -0.11652 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.46000 21.88000 -0.42000 -1.91956 新光中國成長基金(人民幣) 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566 新光中國成長基金(美元) 11.67000 11.71000 -0.04000 -0.34159 新光中國成長基金(新臺幣) 11.52000 11.58000 -0.06000 -0.51813 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.30910 10.35230 -0.04320 -0.41730 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.82160 9.81720 0.00440 0.04482 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.02610 10.03350 -0.00740 -0.07375 新光台灣富貴基金 23.65000 23.53000 0.12000 0.50999 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991 新光全球生技醫療基金(美元) 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99130 9.99960 -0.00830 -0.08300 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.66660 9.68600 -0.01940 -0.20029 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64400 9.65160 -0.00760 -0.07874 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.32040 9.33920 -0.01880 -0.20130 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 新光吉星貨幣市場基金 15.43740 15.43720 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 新光多重資產基金(A累積)美元 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 23.32000 23.45000 -0.13000 -0.55437 新光亞洲精選基金-新台幣 23.39000 23.56000 -0.17000 -0.72156 新光兩岸優勢基金 13.04000 13.10000 -0.06000 -0.45802 新光店頭基金 27.11000 27.41000 -0.30000 -1.09449 新光南非幣保本基金 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 新光特選內需收益ETF基金 20.43000 20.21000 0.22000 1.08857 新光創新科技基金 16.17000 16.27000 -0.10000 -0.61463 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.64980 9.67380 -0.02400 -0.24809 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.94380 9.94940 -0.00560 -0.05628 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.60380 9.61320 -0.00940 -0.09778 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.16550 9.19070 -0.02520 -0.27419 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.45410 9.45950 -0.00540 -0.05709 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.12900 9.13780 -0.00880 -0.09630 新光澳幣八年期保本基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 新光澳幣十年期保本基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 新光澳幣保本基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.99030 10.00420 -0.01390 -0.13894 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.75010 9.76440 -0.01430 -0.14645 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.71570 9.72090 -0.00520 -0.05349 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.91460 9.91990 -0.00530 -0.05343 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.87060 9.87060 0.00000 0.00000 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67040 9.67040 0.00000 0.00000 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64250 9.64210 0.00040 0.00415 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84270 9.84230 0.00040 0.00406 瑞銀全球創新趨勢基金 7.54000 7.52000 0.02000 0.26596 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.48760 9.51540 -0.02780 -0.29216 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.12290 9.14940 -0.02650 -0.28964 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.45350 9.46540 -0.01190 -0.12572 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.13960 9.15120 -0.01160 -0.12676 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.21080 9.21860 -0.00780 -0.08461 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.58840 9.59690 -0.00850 -0.08857 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.37520 13.40520 -0.03000 -0.22379 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.25970 8.27820 -0.01850 -0.22348 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.17940 37.55800 -0.37860 -1.00804 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.53220 38.89780 -0.36560 -0.93990 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.32890 40.00930 -0.68040 -1.70060 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16020 11.15930 0.00090 0.00807 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10490 10.10440 0.00050 0.00495 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.79510 13.98860 -0.19350 -1.38327 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.59620 10.72460 -0.12840 -1.19725 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.85000 11.00000 -0.15000 -1.36364 群益大印度基金-人民幣 13.84940 13.78150 0.06790 0.49269 群益大印度基金-美元 13.38540 13.29460 0.09080 0.68298 群益大印度基金-新臺幣 12.56000 12.50000 0.06000 0.48000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.58150 12.51040 0.07110 0.56833 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.46870 12.37480 0.09390 0.75880 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.66810 11.60230 0.06580 0.56713 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.55240 10.47300 0.07940 0.75814 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.09620 10.03920 0.05700 0.56777 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.16730 9.09830 0.06900 0.75838 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.74450 9.68940 0.05510 0.56866 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.14440 9.07560 0.06880 0.75808 群益中小型股基金 52.47000 52.63000 -0.16000 -0.30401 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.86450 9.90900 -0.04450 -0.44909 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.41150 9.43610 -0.02460 -0.26070 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.73420 8.77390 -0.03970 -0.45248 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.71960 8.75890 -0.03930 -0.44869 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.31900 8.34070 -0.02170 -0.26017 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.72100 7.75610 -0.03510 -0.45255 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.78140 10.78110 0.00030 0.00278 群益中國高收益債券基金-美元 10.59260 10.59390 -0.00130 -0.01227 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76770 9.76780 -0.00010 -0.00102 群益中國新機會基金N-人民幣 9.60810 9.72040 -0.11230 -1.15530 群益中國新機會基金N-美元 9.06650 9.15520 -0.08870 -0.96885 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.59000 9.70000 -0.11000 -1.13402 群益中國新機會基金-人民幣 8.52090 8.62060 -0.09970 -1.15653 群益中國新機會基金-美元 9.69430 9.78910 -0.09480 -0.96842 群益中國新機會基金-新臺幣 9.15000 9.26000 -0.11000 -1.18790 群益平衡王基金 19.86470 19.83580 0.02890 0.14570 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.21000 8.25000 -0.04000 -0.48485 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 6.00000 -0.03000 -0.50000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.75930 10.81930 -0.06000 -0.55456 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.55400 10.59270 -0.03870 -0.36535 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.68840 9.74240 -0.05400 -0.55428 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.50360 9.53850 -0.03490 -0.36589 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.09080 10.10830 -0.01750 -0.17313 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88960 9.90390 -0.01430 -0.14439 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.48430 9.50080 -0.01650 -0.17367 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.39210 9.40570 -0.01360 -0.14459 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.14930 10.16690 -0.01760 -0.17311 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.19980 10.21450 -0.01470 -0.14391 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.65140 9.66820 -0.01680 -0.17377 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.04890 10.06340 -0.01450 -0.14409 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13100 10.15600 -0.02500 -0.24616 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.36840 7.38650 -0.01810 -0.24504 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.08150 10.08180 -0.00030 -0.00298 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98390 9.98210 0.00180 0.01803 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.11260 10.12000 -0.00740 -0.07312 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.08150 10.08170 -0.00020 -0.00198 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98390 9.98210 0.00180 0.01803 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.11260 10.12000 -0.00740 -0.07312 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.08160 10.08180 -0.00020 -0.00198 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98390 9.98210 0.00180 0.01803 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.11260 10.12000 -0.00740 -0.07312 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.08150 10.08180 -0.00030 -0.00298 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98380 9.98210 0.00170 0.01703 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.11260 10.12000 -0.00740 -0.07312 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812 群益全球關鍵生技基金-美元 15.92830 15.81580 0.11250 0.71131 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.54000 15.46000 0.08000 0.51746 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.72000 10.58000 0.14000 1.32325 群益印度中小基金N-美元 9.85060 9.77680 0.07380 0.75485 群益印度中小基金N-新臺幣 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 群益印度中小基金-人民幣 15.45790 15.37120 0.08670 0.56404 群益印度中小基金-美元 14.08890 13.98330 0.10560 0.75519 群益印度中小基金-新臺幣 16.12000 16.03000 0.09000 0.56145 群益多利策略組合基金 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 群益多重收益組合基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 群益多重資產組合基金 15.53000 15.55000 -0.02000 -0.12862 群益安家基金 27.19860 27.40030 -0.20170 -0.73612 群益安穩貨幣市場基金 16.07720 16.07710 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 24.10000 23.97000 0.13000 0.54234 群益亞太中小基金 13.03000 13.16000 -0.13000 -0.98784 群益亞太新趨勢平衡基金 17.04000 17.11000 -0.07000 -0.40912 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.69280 9.70970 -0.01690 -0.17405 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47100 7.48400 -0.01300 -0.17370 群益店頭市場基金 112.03000 113.85000 -1.82000 -1.59859 群益東方盛世基金 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 群益東協成長基金-人民幣 12.88510 12.92860 -0.04350 -0.33646 群益東協成長基金-美元 11.62270 11.63990 -0.01720 -0.14777 群益東協成長基金-新臺幣 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.24090 11.22330 0.01760 0.15682 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.68090 10.65980 0.02110 0.19794 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.11720 10.10640 0.01080 0.10686 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.89730 9.88180 0.01550 0.15685 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.40750 9.38880 0.01870 0.19917 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.90870 8.89920 0.00950 0.10675 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.68570 9.67050 0.01520 0.15718 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.57490 9.55590 0.01900 0.19883 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.95250 9.94180 0.01070 0.10763 群益長安基金 31.01000 31.34000 -0.33000 -1.05297 群益美國新創亮點基金-美元 15.26900 15.16940 0.09960 0.65658 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.59000 14.52000 0.07000 0.48209 群益真善美基金 17.80050 18.05260 -0.25210 -1.39647 群益馬拉松基金A類型 134.92000 136.11000 -1.19000 -0.87429 群益深証中小板基金 13.45000 13.62000 -0.17000 -1.24816 群益創新科技基金 35.88000 36.49000 -0.61000 -1.67169 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.02930 10.14260 -0.11330 -1.11707 群益華夏盛世基金N-美元 9.48550 9.57460 -0.08910 -0.93059 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.78000 9.89000 -0.11000 -1.11223 群益華夏盛世基金-人民幣 10.92180 11.04530 -0.12350 -1.11812 群益華夏盛世基金-美元 10.45920 10.55740 -0.09820 -0.93015 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.06000 17.26000 -0.20000 -1.15875 群益奧斯卡基金 30.05000 30.36000 -0.31000 -1.02108 群益新興金鑽基金-美元 12.46490 12.50330 -0.03840 -0.30712 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 群益葛萊美基金 25.83000 26.26000 -0.43000 -1.63747 群益道瓊美國地產ETF基金 20.01000 20.38000 -0.37000 -1.81551 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.28000 8.33000 -0.05000 -0.60024 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.53000 13.39000 0.14000 1.04556 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.68160 11.69880 -0.01720 -0.14702 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.31360 11.32800 -0.01440 -0.12712 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.22440 11.23720 -0.01280 -0.11391 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.57910 8.59170 -0.01260 -0.14665 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.18020 9.19190 -0.01170 -0.12729 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.78290 8.79290 -0.01000 -0.11373 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.14730 10.16010 -0.01280 -0.12598 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.03000 31.17000 -0.14000 -0.44915 德信中國精選成長基金 11.24000 11.30000 -0.06000 -0.53097 德信台灣主流中小基金 20.67000 21.00000 -0.33000 -1.57143 德信新興股票組合基金 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 德信萬保貨幣市場基金 11.92800 11.92790 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75250 10.76020 -0.00770 -0.07156 德信數位時代基金 28.43000 28.29000 0.14000 0.49487 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65620 11.65610 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.74000 16.83000 -0.09000 -0.53476 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.46000 19.47000 -0.01000 -0.05136 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.33000 7.34000 -0.01000 -0.13624 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.04410 9.98680 0.05730 0.57376 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.30110 14.23260 0.06850 0.48129 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.95010 7.94720 0.00290 0.03649 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.82750 10.80670 0.02080 0.19247 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.07570 11.05400 0.02170 0.19631 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.67590 12.67210 0.00380 0.02999 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.48000 18.48000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 25.29000 25.34000 -0.05000 -0.19732 摩根中國A股基金 14.21000 14.37000 -0.16000 -1.11343 摩根中國A股基金(美元) 11.28000 11.38000 -0.10000 -0.87873 摩根中國亮點基金 14.02000 14.21000 -0.19000 -1.33709 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.07670 11.16050 -0.08380 -0.75086 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.18360 12.23250 -0.04890 -0.39975 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.44000 9.49650 -0.05650 -0.59496 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.38790 12.48130 -0.09340 -0.74832 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.10190 14.15850 -0.05660 -0.39976 摩根台灣金磚基金-累積型 21.27000 21.28000 -0.01000 -0.04699 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.27000 21.28000 -0.01000 -0.04699 摩根台灣增長基金 52.57000 52.37000 0.20000 0.38190 摩根平衡基金 28.37000 28.29000 0.08000 0.28279 摩根全球α基金 19.33000 19.31000 0.02000 0.10357 摩根全球平衡基金 15.31210 15.35560 -0.04350 -0.28328 摩根全球發現基金 12.70000 12.67000 0.03000 0.23678 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70380 9.71650 -0.01270 -0.13071 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63580 10.63770 -0.00190 -0.01786 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08570 10.09330 -0.00760 -0.07530 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34110 11.35590 -0.01480 -0.13033 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.95070 9.95820 -0.00750 -0.07531 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.39500 10.43550 -0.04050 -0.38810 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.29560 13.34740 -0.05180 -0.38809 摩根亞洲基金 56.38000 56.80000 -0.42000 -0.73944 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.29220 8.28340 0.00880 0.10624 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.63150 9.60980 0.02170 0.22581 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.55910 8.54340 0.01570 0.18377 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.96700 11.95750 0.00950 0.07945 摩根東方內需機會基金 17.86000 18.00000 -0.14000 -0.77778 摩根東方科技基金 36.19000 36.46000 -0.27000 -0.74054 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.28000 11.35000 -0.07000 -0.61674 摩根金龍收成基金 22.78000 23.06000 -0.28000 -1.21422 摩根第一貨幣市場基金 15.07340 15.07320 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.81000 14.90000 -0.09000 -0.60403 摩根新金磚五國基金 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 摩根新絲路基金 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 摩根新興35基金 13.46000 13.47000 -0.01000 -0.07424 摩根新興日本基金 24.53000 24.47000 0.06000 0.24520 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.49550 7.51320 -0.01770 -0.23559 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.76040 9.77370 -0.01330 -0.13608 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.53200 9.55100 -0.01900 -0.19893 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.71490 10.74290 -0.02800 -0.26064 摩根新興科技基金 59.72000 59.90000 -0.18000 -0.30050 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.32760 8.33210 -0.00450 -0.05401 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52160 10.52740 -0.00580 -0.05509 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.64480 8.66760 -0.02280 -0.26305 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.41660 9.41590 0.00070 0.00743 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.89850 8.90480 -0.00630 -0.07075 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.88240 9.90850 -0.02610 -0.26341 摩根龍揚基金 34.06000 34.48000 -0.42000 -1.21810 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 摩根環球股票收益基金-累積型 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28480 9.29080 -0.00600 -0.06458 摩根總收益組合基金-累積型 11.18330 11.19050 -0.00720 -0.06434 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.36000 27.71000 -0.35000 -1.26308 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.52120 11.52320 -0.00200 -0.01736 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.84410 10.84430 -0.00020 -0.00184 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.79920 9.81260 -0.01340 -0.13656 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12510 10.12690 -0.00180 -0.01777 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.57230 9.57250 -0.00020 -0.00209 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.64430 8.65610 -0.01180 -0.13632 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.43160 10.40260 0.02900 0.27878 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.38340 10.37460 0.00880 0.08482 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.83700 9.84100 -0.00400 -0.04065 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.88400 9.90710 -0.02310 -0.23317 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.64210 9.64600 -0.00390 -0.04043 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.68780 9.71040 -0.02260 -0.23274 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.42120 11.43010 -0.00890 -0.07786 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.20510 11.21350 -0.00840 -0.07491 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.26900 10.29380 -0.02480 -0.24092 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.88790 10.89630 -0.00840 -0.07709 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.66550 10.67350 -0.00800 -0.07495 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.77710 9.80070 -0.02360 -0.24080 聯邦金鑽平衡基金 25.80450 26.07300 -0.26850 -1.02980 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.84620 9.85570 -0.00950 -0.09639 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.06110 10.09040 -0.02930 -0.29038 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.84620 9.85570 -0.00950 -0.09639 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.06110 10.09040 -0.02930 -0.29038 聯邦貨幣市場基金 13.15760 13.15740 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 13.86000 14.03000 -0.17000 -1.21169 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.93120 15.96030 -0.02910 -0.18233 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.90400 12.95620 -0.05220 -0.40290 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.56750 12.66420 -0.09670 -0.76357 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.08120 12.17420 -0.09300 -0.76391 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72370 11.73060 -0.00690 -0.05882 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.01280 11.02990 -0.01710 -0.15503 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54920 10.55540 -0.00620 -0.05874 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.64280 8.65620 -0.01340 -0.15480 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.06000 37.85000 0.21000 0.55482 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.51000 15.51000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.00000 8.01000 -0.01000 -0.12484 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.56000 15.54000 0.02000 0.12870 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.53000 15.51000 0.02000 0.12895 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.58000 20.54000 0.04000 0.19474 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.73000 18.69000 0.04000 0.21402 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.65000 15.62000 0.03000 0.19206 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.38000 16.35000 0.03000 0.18349 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.44000 15.41000 0.03000 0.19468 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.63000 15.59000 0.04000 0.25657 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.07000 14.04000 0.03000 0.21368 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.75000 14.72000 0.03000 0.20380 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.38000 18.39000 -0.01000 -0.05438 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.26000 17.26000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.34000 13.34000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.57000 14.57000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 聯博貨幣市場基金 14.99200 14.99190 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.46770 10.47950 -0.01180 -0.11260 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.86750 13.87190 -0.00440 -0.03172 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.61640 7.62500 -0.00860 -0.11279 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.87000 13.88000 -0.01000 -0.07205 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.91000 13.92000 -0.01000 -0.07184 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.37000 24.60000 -0.23000 -0.93496 瀚亞中國基金-人民幣 12.47000 12.51000 -0.04000 -0.31974 瀚亞中國基金-新台幣 13.27000 13.33000 -0.06000 -0.45011 瀚亞巴西基金 4.58000 4.52000 0.06000 1.32743 瀚亞外銷基金 45.90000 46.22000 -0.32000 -0.69234 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.57670 10.62740 -0.05070 -0.47707 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.29940 10.29930 0.00010 0.00097 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.19360 12.19940 -0.00580 -0.04754 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.05880 10.10520 -0.04640 -0.45917 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.53240 7.56840 -0.03600 -0.47566 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.03250 8.03240 0.00010 0.00124 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.11320 8.11710 -0.00390 -0.04805 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.14010 7.17300 -0.03290 -0.45866 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.88760 8.89180 -0.00420 -0.04723 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.26690 9.31120 -0.04430 -0.47577 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.38950 9.38940 0.00010 0.00107 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.26390 9.26830 -0.00440 -0.04747 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 瀚亞印度基金-人民幣 13.95000 13.75000 0.20000 1.45455 瀚亞印度基金-美元 13.51000 13.30000 0.21000 1.57895 瀚亞印度基金-新台幣 29.67000 29.26000 0.41000 1.40123 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.53000 11.58000 -0.05000 -0.43178 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.81000 14.89000 -0.08000 -0.53727 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 瀚亞亞太基礎建設基金 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.61880 11.67110 -0.05230 -0.44812 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.84620 12.90480 -0.05860 -0.45409 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.79520 10.81170 -0.01650 -0.15261 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.51740 10.54750 -0.03010 -0.28538 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.53310 11.57410 -0.04100 -0.35424 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.04430 9.08490 -0.04060 -0.44690 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.56290 9.60660 -0.04370 -0.45490 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.03190 9.04560 -0.01370 -0.15145 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.79040 8.81550 -0.02510 -0.28473 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.07970 9.11200 -0.03230 -0.35448 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.48920 14.48800 0.00120 0.00828 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.78560 10.80010 -0.01450 -0.13426 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.78970 10.77300 0.01670 0.15502 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.69650 12.69550 0.00100 0.00788 瀚亞非洲基金-南非幣 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.04000 20.99000 0.05000 0.23821 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55640 13.55620 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 27.29000 27.10000 0.19000 0.70111 瀚亞高科技基金 62.43000 63.02000 -0.59000 -0.93621 瀚亞理財通基金 27.55000 27.57000 -0.02000 -0.07254 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.10000 9.03000 0.07000 0.77519 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.02000 8.95000 0.07000 0.78212 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.11000 9.04000 0.07000 0.77434 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 瀚亞菁華基金 24.51000 24.56000 -0.05000 -0.20358 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.12020 13.08750 0.03270 0.24986 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30930 9.28610 0.02320 0.24984 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.51840 10.55380 -0.03540 -0.33542 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.28330 10.29590 -0.01260 -0.12238 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.52180 10.52760 -0.00580 -0.05509 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.83810 9.86260 -0.02450 -0.24841 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.95130 9.96960 -0.01830 -0.18356 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.43750 8.46590 -0.02840 -0.33546 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.93310 7.94280 -0.00970 -0.12212 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.06370 9.06870 -0.00500 -0.05513 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.35950 8.38030 -0.02080 -0.24820 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.92160 7.93620 -0.01460 -0.18397 瀚亞電通網基金 16.15000 16.35000 -0.20000 -1.22324 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.65340 13.67430 -0.02090 -0.15284 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.34310 10.37290 -0.02980 -0.28729 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.97170 9.97480 -0.00310 -0.03108 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.50100 11.51850 -0.01750 -0.15193 瀚亞歐洲基金 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------