台股盤前 — 台積電法說、國巨實施庫藏股 季線支撐多空交戰

台股昨日終場上漲 63.47 點、以 10842.46 點作收，成交值放大為 1625.43 億元，處於季線之上。台指期結算，法人籌碼偏多，美股昨日道瓊工業指數收漲，台股今 (19) 日仍將觀察台積電法說前股價是否表態、股后國巨實施庫藏股影響，而光學股利多有望成為今日盤面焦點。

美股喜迎財報季， 9% 的 S&P 500 企業已公布財報，獲利成長為 22.1%，道瓊工業平均指數昨日收高 79.40 點、S&P 500 指數收高 6.07 點，不過納斯達克指數收低。

智慧手機多鏡頭，以及車載需求激增，鏡頭需求大增，包括大立光、玉晶光、新鉅科、佳凌、光燿科、先進光等六大光學鏡頭廠近期傳出擴產，各廠營運看升，外界評估，新鉅科有望單月轉盈，表現最為亮眼。

國內晶圓代工龍頭台積電今日將舉行法說會，雖然內外資法人對公司展望看法分歧，但昨日獲得外資買盤進場，然而近來多家外資基於比特幣波動、iPhone A12 處理器代工遞延等，外界對於第 3 季展望普遍不樂觀。

被動元件龍頭國巨今日將實施庫藏股，預計將買回 4500 張自家股票，占已發行股份 1.28%，買回區間價格為 632.8 元至 1616.8 元，三大法人昨日仍維持賣超，終場下挫逾 4%，以 860 元作收，半個月以來市值蒸發近千億元。

台指期昨日結算，外資多單加碼 8044 口，自營商期貨空單減碼 3534 口，大盤最後上漲作收，法人籌碼持續偏多，結算後盤勢有機會向上續攻。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，目前指數處於季線之上，短線來看應觀望避免追高，等待美元轉弱或台積電釋出正向訊息帶動股價轉強。

華南投顧董事長儲祥生表示，國際事件影響可從美股指標觀察，美股表現穩定，台灣可以暫時觀望，不過盤面上仍須注意國巨、華新科、環球晶等指標股動向，對中小型股表現仍有影響。而台積電今天下午法說，外界看法恐怕對第 3 季表現仍不夠樂觀。