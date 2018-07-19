【大慶證券】投顧盤前－外資轉買  多頭再戰11000點



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚漲跌互見，科技股創高後拉回震盪，而道瓊指數在金融股帶動下則再創短線高點，短線美股主要反應超級財報周議題，目前市場預估 S&P 500 企業第二季獲利成長 20%，而已經有約 9% 的 S&P 500 企業公布財報，獲利成長為 22.1%，優於平均數據。短線來看，中美貿易戰變數雖在，但市場似乎已經淡化處理，而財報、升息，則為目前牽動美股走勢的變數，從技術面來看，四大指數短線已經站上所有均線，多頭重新控盤，當中那斯達克甚至再創歷史新高，顯見科技股為主流，在美股未明顯有轉弱訊號前，研判國際股市可維持輪流反彈格局，變數觀察美元、美債、油價。

在美元維持強勢的陰影下，亞股昨日普遍開高走低，當中陸股早盤一度反彈，上證指數重新站回 2800 點關卡，不過在月線反壓仍大，加上目前中美貿易戰問題未解決下，市場信心明顯不足，午盤包括港股、上證以及深圳都呈現壓回的走勢，以亞幣來看，昨日大多也走貶，代表外資目前在新興市場仍有撤出的壓力，整體來看，目前影響亞股的走勢在外資，而外資的依據在貨幣，在亞幣無法明顯轉升之前，研判亞股仍將維持目前震盪整理的態勢不變。

台股昨日開高震盪收高，原因除了隨美國科技股反彈外，今日為台指期結算，也是另一原因，從外資期貨買超 8000 口多單加上現貨轉買 88 億元來看，台股短線仍有機會向上挑戰 10900 點以上壓力區，不過重點仍在於台幣，只要今日台幣能明顯轉升，那麼外資就有機會在現貨轉買推升台股，反之，若台幣短線隨美元走強勢續貶，就要留意未來外資持續出現的賣壓，大盤目前維持在 10700-10900 點狹幅區間震盪趨勢不變。從盤面來看，雖然被動元件龍頭國巨祭出庫藏股動作，然被動元件仍持續走弱，顯見短線賣壓尚未結束，連帶影響其他中小型股表現，包括生技、IC 設計、MOSFET 等強勢股都隨之走跌，短線高基期或漲多個股可能持續震盪整理，所幸網通股短線續強，在 5G 技術協議制定，加上產業步入旺季下，網通股將為波段主流，包括昇達科、明泰、正文、智易等都有表現機會，也是未來選股方向，，因此，在短線盤勢震盪下，有題材 & 基本面的中小型股仍為選股重心，包括半導體、蘋概、電動車、PCB、矽晶圓、網通等均是可留意的方向。

