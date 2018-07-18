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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月18日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 元大台灣50          亞德客-KY          昶和     大飲     新日光     
元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 富邦科技          麗正              大統染   興泰                
宏洲     群益臺灣加權反1 元大台商50          中環              海悅     宏亞                
嘉裕     正道     富邦摩台          錸德              銘旺科   達新                
東華     同開     富邦發達          智寶              卓越     地球                
大東              富邦金融          威盛              統領     恆大                
立益              元大MSCI台灣          環科                       新紡                
佳和              永豐臺灣加權          大毅                       怡華                
昶和              富邦日本          吉祥全                     昶和                
三洋紡            國泰日經225          華新科                     大統染              
本盟              元大歐洲50          嘉晶                       程泰                
瑞利              元大日經225          星通                       永記                
樂士              元大美債20正2          禾伸堂                     日勝化              
正峰新            國泰20年美債反1          揚明光                     展宇                
億泰              元大美債7-10正2          佳凌                       士紙                
毛寶              元大美債7-10反1          鈞寶                       東明-KY             
燁興              富邦歐洲          達方                       光罩                
中鴻              FH彭博高收益債          富鼎                       智寶                
聚亨              FH彭博新興債          杜康-DR                    鼎元                
千興              FH富時不動產          陽光能源-DR                   銘旺科              
威致              元大台灣高息低波                                     奇力新              
華豐              富邦臺灣優質高息                                     大毅                
首利              FH富時高息低波                                     佳凌                
麗正              新光內需收益                                     傳奇                
東訊              泰山                                         科嘉-KY             
華泰              福懋油                                       迎廣                
錸德              黑松                                         關貿                
倫飛              台苯                                         亞弘電              
威盛              宏洲                                         富鼎                
國碩              嘉裕                                         華友聯              
銘旺科            東華                                         潤弘                
統懋              大東                                         遠雄來              
翔耀              立益                                         夏都                
太空梭            佳和                                         欣欣                
麗臺              聯發                                         統領                
華映              昶和                                         客思達-KY            
吉祥全            三洋紡                                       同方友友-DR            
憶聲              台南                                         友佳-DR             
科風              本盟                                         一零四              
和鑫              瑞利                                         欣天然              
力特              樂士                                         新海                
喬鼎              正峰新                                       欣高                
正達              喬福                                         茂順                
晟鈦              上銀                                         台數科              
同泰              寶一                                         波力-KY             
新世紀            羅昇                                         泰昇-KY             
誠創              大亞                                         政伸                
嘉威              億泰                                         吉源-KY             
力銘              中化                                         鼎炫-KY             
亞太電            毛寶                                                             
達能              杏輝                                                             
科納-KY           中化生                                                           
清惠              和康生                                                           
慧友              康聯-KY                                                          
勁永              燁興                                                             
捷泰              中鴻                                                             
互億              聚亨                                                             
天瀚              千興                                                             
迅杰              威致                                                             
華上              彰源                                                             
光麗-KY           佳大                                                             
元晶              運錩                                                             
華冠              南帝                                                             
裕豐              華豐                                                             
寶徠              三陽工業                                                         
皇普              首利                                                             
日勝生            麗正                                                             
台船              鴻海                                                             
六福              東訊                                                             
台南-KY           仁寶                                                             
康師傅-DR          華泰                                                             
聖馬丁-DR          光磊                                                             
神州-DR           錸德                                                             
耀傑-DR           鴻準                                                             
同方友友-DR          倫飛                                                             
晨訊科-DR          威盛                                                             
友佳-DR           國碩                                                             
陽光能源-DR          中華電                                                           
精熙-DR           精技                                                             
中福              銘旺科                                                           
雷虎              統懋                                                             
中視              翔耀                                                             
秋雨              太空梭                                                           
慶豐富            義隆                                                             
新利虹            麗臺                                                             
國光生            華經                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  卓越                                                             
                  憶聲                                                             
                  科風                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  泰碩                                                             
                  明泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  京鼎                                                             
                  融程電                                                           
                  聯鈞                                                             
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                  敦泰                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  宏致                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
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                  銘鈺                                                             
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  敦南                                                             
                  慧友                                                             
                  迎廣                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  瑞儀                                                             
                  詮欣                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  虹揚-KY                                                          
                  華冠                                                             
                  明基材                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  太子                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  建國                                                             
                  遠雄                                                             
                  台船                                                             
                  中櫃                                                             
                  漢翔                                                             
                  六福                                                             
                  中再保                                                           
                  統一證                                                           
                  高林                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  中保                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  裕融                                                             
                  潤泰新                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  佐登-KY                                                          
                  jpp-KY                                                           
                  山林水
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