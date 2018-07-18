◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月18日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 元大台灣50 亞德客-KY 昶和 大飲 新日光 元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 富邦科技 麗正 大統染 興泰 宏洲 群益臺灣加權反1 元大台商50 中環 海悅 宏亞 嘉裕 正道 富邦摩台 錸德 銘旺科 達新 東華 同開 富邦發達 智寶 卓越 地球 大東 富邦金融 威盛 統領 恆大 立益 元大MSCI台灣 環科 新紡 佳和 永豐臺灣加權 大毅 怡華 昶和 富邦日本 吉祥全 昶和 三洋紡 國泰日經225 華新科 大統染 本盟 元大歐洲50 嘉晶 程泰 瑞利 元大日經225 星通 永記 樂士 元大美債20正2 禾伸堂 日勝化 正峰新 國泰20年美債反1 揚明光 展宇 億泰 元大美債7-10正2 佳凌 士紙 毛寶 元大美債7-10反1 鈞寶 東明-KY 燁興 富邦歐洲 達方 光罩 中鴻 FH彭博高收益債 富鼎 智寶 聚亨 FH彭博新興債 杜康-DR 鼎元 千興 FH富時不動產 陽光能源-DR 銘旺科 威致 元大台灣高息低波 奇力新 華豐 富邦臺灣優質高息 大毅 首利 FH富時高息低波 佳凌 麗正 新光內需收益 傳奇 東訊 泰山 科嘉-KY 華泰 福懋油 迎廣 錸德 黑松 關貿 倫飛 台苯 亞弘電 威盛 宏洲 富鼎 國碩 嘉裕 華友聯 銘旺科 東華 潤弘 統懋 大東 遠雄來 翔耀 立益 夏都 太空梭 佳和 欣欣 麗臺 聯發 統領 華映 昶和 客思達-KY 吉祥全 三洋紡 同方友友-DR 憶聲 台南 友佳-DR 科風 本盟 一零四 和鑫 瑞利 欣天然 力特 樂士 新海 喬鼎 正峰新 欣高 正達 喬福 茂順 晟鈦 上銀 台數科 同泰 寶一 波力-KY 新世紀 羅昇 泰昇-KY 誠創 大亞 政伸 嘉威 億泰 吉源-KY 力銘 中化 鼎炫-KY 亞太電 毛寶 達能 杏輝 科納-KY 中化生 清惠 和康生 慧友 康聯-KY 勁永 燁興 捷泰 中鴻 互億 聚亨 天瀚 千興 迅杰 威致 華上 彰源 光麗-KY 佳大 元晶 運錩 華冠 南帝 裕豐 華豐 寶徠 三陽工業 皇普 首利 日勝生 麗正 台船 鴻海 六福 東訊 台南-KY 仁寶 康師傅-DR 華泰 聖馬丁-DR 光磊 神州-DR 錸德 耀傑-DR 鴻準 同方友友-DR 倫飛 晨訊科-DR 威盛 友佳-DR 國碩 陽光能源-DR 中華電 精熙-DR 精技 中福 銘旺科 雷虎 統懋 中視 翔耀 秋雨 太空梭 慶豐富 義隆 新利虹 麗臺 國光生 華經 華映 吉祥全 卓越 憶聲 科風 和鑫 力特 喬鼎 正達 晟鈦 同泰 泰碩 明泰 新世紀 京鼎 融程電 聯鈞 誠創 敦泰 嘉威 力銘 宏致 亞太電 達能 大聯大 銘鈺 科納-KY 清惠 敦南 慧友 迎廣 勁永 捷泰 互億 瑞儀 詮欣 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 虹揚-KY 華冠 明基材 裕豐 寶徠 太子 皇普 日勝生 建國 遠雄 台船 中櫃 漢翔 六福 中再保 統一證 高林 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中保 新海 中視 秋雨 慶豐富 裕融 潤泰新 新利虹 國光生 佐登-KY jpp-KY 山林水