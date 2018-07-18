復旦張江(01349-HK)新型人用重組單克隆抗體製品獲臨床試驗批件

復旦張江(01349-HK)公佈，公司與上海交聯藥物研發有限公司(“上海交聯”)聯合開發的註射用重組人鼠嵌合抗CD30單克隆抗體-MCC-DM1偶聯劑取得了國家藥品監督管理局頒發的藥物臨床試驗批件，批件號：2018L02789。

該藥物是新型人用重組單克隆抗體製品，擬用於間變性大細胞淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤和皮膚T細胞淋巴瘤。公司於2012年6月5日與上海交聯簽署合作研究協議，各自承擔部分研究工作及相對應的研發費用。上海交聯是一家從事小分子藥物和抗體偶聯藥物開發的公司，於2013年12月3日起成為上海醫藥集團股份有限公司的全資附屬公司。於該藥物獲得臨床批件前，雙方併無交易及任何資金往來。

公告稱，該藥物尚需經過臨床研究，通過國家藥品監督管理局的審批，併獲得生產批件後方能生產及上市銷售。該等研究及批準需要較長時間且具有不確定性，因此該藥物上市銷售的時間尚無法確定。

該藥物臨床試驗獲批將有效推動公司基因技術平台項目發展，以期對集團未來的生產經營帶來積極的影響。

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