【大行報告】野村：寫字樓收租股表現最為看好

香港地產股的業績發布將在本月底揭開序幕，投行野村表示，業績的焦點將為企業整體表現及管理層對未來的指引，以及對未來派息有一定關系的經常性收入趨勢。當中，該行對寫字樓收租股的表現最為看好，對開發商股份則審慎樂觀。

野村報告稱，預期寫字樓收租股的業績最為亮麗，因中區寫字樓空置率創新低，而在中環核心區以外的地區，如銅鑼灣利園三期及鰂魚湧太古坊一座這些新落成寫字樓，其大部分樓面已經租出，對中區寫字樓構成的競爭也較小。

在開發商股份方面，雖然政府有更多的措施冷卻市場加上利率趨升，但市場購買需求仍然強勁，因此野村維持過去數年對此板塊審慎樂觀的看法。整體而言，報告預期開發商股份上半年入賬的物業銷售盈利將會減少，因期內落成量較低。

報告預期，太古地產、置地(HKLD.SI)、九倉置業(01997-HK)、新世界發展(00017-HK)及信和置業(00083-HK)將會對它們的新業務前景給出樂觀的指引。此外，該行估計寫字樓收租股的經常收入將錄得最高的按年增長；高端零售物業收租股的按年增長料最低，因來自與商戶營業額掛鉤的租金收入增加，但被續租租金下調所抵銷。至於開發商的經常性收入，除近年積極增加固定收入投資的長實集團(1113.HK)外，料大致上不會有顯著的增加。

在派息方面，野村預計新鴻基地產(00016-HK)的派息可能給予市場驚喜，假如這次末期股息（新地會計年度至6月底止）派3.32港元，股息收益率達2.8%。該行對新世界發展（會計年度至6月底止）的末期股息預測為0.34港元，股息收益率達3.1%（即使扣除中期股息）。

恒隆地產(00101-HK)7月31日將率先揭開地產股中期業績期序幕，長實集團、希慎(00014-HK)、九倉置業及太古地產等則在8月初公布。

路透香港7月18日

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