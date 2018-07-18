東英金融(01140-HK)與投資經理訂立新投資管理協議

東英金融(01140-HK)公佈，現有投資管理協議將於2019年3月31日屆滿。由於預期將需要投資經理繼續提供投資及管理服務，故於2018年7月18日，公司及投資經理(即東英亞洲有限公司)訂立新投資管理協議，須待獨立股東於股東特别大會上批準後，方可作實。新投資管理協議將取代現有投資管理協議，自開始日期起生效，為期至2021年3月31日止。

鑒於新投資管理協議成為無條件及在此情況下，訂約方亦已同意，就公司於2018年4月1日直至開始日期根據現有投資管理協議的條款及條件應付投資經理的每月管理費及年度表現費(如有)，投資經理將向公司收取每月115萬港元的固定管理費(倘為期不足一個月，該費用金額將按每歷月30天的天數比例計算)以取代該每月管理費及年度表現費，併不可撤回地放棄與公司根據現有投資管理協議條款所支付者之間的任何差額，自開始日期起生效。

董事預期，截至2021年3月31日止3個年度各年，公司根據新投資管理協議應付投資經理的管理費總額分别不會超過1380萬港元、1380萬港元及1380萬港元。

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