【華冠投顧】大師兄回來了！ 被動休息、蘋概奮起

◆盤勢分析

焦點個股 : 2327 國巨、2345 智邦、3596 智易、4906 正文、8436 大江

＜大盤分析＞

近日提到「大盤上攻半年線及季線皆面臨成交量不足的問題，因此短線極可能順勢往下打第三隻腳，但不管是下測月線、缺口或年線，一旦回檔結束重組攻勢，頭肩底型態便可完成」，「做線」營造「底部型態」，屆時買盤將很容易不請自來，進而達到補量目的。

昨日大盤下測月線有守，但因月線下彎嚴重，原本評估要完成比較清楚的頭肩底型態最好是回測缺口、年線或本波反彈的上升趨勢線後再正式放量拉抬，然而昨夜 Nasdaq 創歷史新高，道瓊及標普創波段新高，美股利多使得多頭提早攻堅，大盤終場放量突破 1600 億 + 63 點重上季線，OTC 指數則受到被動元件族群續回帶動漲價族群回檔拖累 - 0.45%。

近期多頭控盤者在嘗試築底的過程中其實作線相當精準，正常而言今天大盤拉出放量紅Ｋ有點操之過急，不僅逆著亞股上攻也讓 OTC 指數配合不及，會出現這種走法通常是外資的傑作，因為外資財大氣粗又有期權可作槓桿操作，不太管作線不作線的細節，果然盤後數據揭露外資買超 88 億，為台股 6/8 回檔以來最大買超。

明日繼續留意大盤成交量，由於 6/8 回檔至今，還沒有出現成交量可以連續兩天高於短期所有均量的情形，若明日成交量還可持續高於五日、十日、廿日均量續漲，台股便有機會發展為滾量結構，也代表外資可望正式歸隊。

＜操作策略＞

操作策略維持不變，多方防守點看 10633 點，明日若大盤持續滾量攻堅，視為外資回頭，操作重心可鎖定蘋概族群。

＜被動元件族群＞

昨日被動元件龍頭國巨出面澄清 MLCC 現貨價跌的謠言，但今日國巨卻無法一舉開過昨高，失去軋空的氣勢，早盤大盤走高時也未能再過高，此舉引發失望性賣壓大舉出籠並且擴散到整個族群，也未能達到我們設定的重新站上月線的標準，這是比較可惜的地方，因為國巨還原權息的價量和型態其實還有機會扭轉，但即便扭轉，許多被牽連的二線股卻因線形破壞，需要時間沉澱籌碼。

由於被動元件產業成長趨勢沒變，藉由此次事件修正一下過高的基期並讓籌碼換手也非壞事，待修整告一段落再來提醒大家。

＜生技族群＞

生技股今日走勢分歧，《4137 麗豐 - KY》、《8436 大江》、《4119 旭富》、《4190 佐登 - KY》、《1707 葡萄王》、《4104 佳醫》，後市仍可留意量極縮回測支撐的切入點。

＜網通族群＞

7/6 推薦的網通《2345 智邦》、《3596 智易》，今日輪到《3596 智易》攻漲停，同族群的《4906 正文》、《2332 友訊》亦可持續留意。

＜短線強勢族群：蘋概＞

蘋概族群當中，近期股王《3008 大立光》、機殼的《2474 可成》、電池的《6121 新普》... 等，還原權息後皆已站上所有均線，LCP FPCB 的《6269 台郡》獲得外資連續性買超，權值王《2330 台積電》在法說前已有投信預先進場卡位，連最弱勢的《2317 鴻海》也見外資近日轉買且買超逐日放大，蘋果相關供應鏈開始有加溫跡象。

但因上述耳熟能詳的中大型股股本較大，走勢較不活潑，若追求資金效率仍有許多股本輕巧、線形強勢、較易忽略的 "隱藏版" 蘋概股可選擇，例如之前提到的散熱模組《2421 建準》，今日便旱地拔蔥拉漲停。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

