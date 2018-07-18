康宏環球(01019-HK)：Forthwise令狀及CFL令狀對公司無重大影響

康宏環球(01019-HK)公佈，公司註意到，於上月，多個網上及印刷媒體報導一名名為王鵬英的人士，作為原告，已透過香港高等法院向公司及Forthwise International Limited(Forthwise)發出令狀(Forthwise令狀)。Forthwise為公司全資附屬公司。根據公司取得的法律意見，王鵬英併無於Forthwise令狀中向公司或Forthwise要求任何濟助。

公司亦註意到，最近多個網上及印刷媒體報導王鵬英(作為原告)已透過香港高等法院向公司及Convoy Finance Limited(CFL)發出另一份令狀(CFL 令狀)。CFL為公司全資附屬公司。根據公司取得法律意見，王鵬英併無於CFL令狀中向公司或CFL要求任何濟助。

因此，就目前情況而言，Forthwise令狀及CFL令狀均併無對公司及其附屬公司造成重大影響。倘此情況有所變動，公司將另行刊發公告，以知會其股東及潛在投資者。

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