【華冠投顧】外資回心轉意，現貨，期貨同步買超，台股帶量站回季線!

台股今日為 7 月台指期結算日，外資手握多單，指數最後拉高結算，終場上漲 63 點，以 10842 作收，站上季線，成交量 1628 億元，價漲量增格局。

台股今日在蘋果股 + 5G + 傳產股等的上漲帶動下，7 月台指期拉高結算，其中蘋果股的台積電 (2330)，鴻海(2317)，大立光(3008)，TPK-KY(3673)，台郡(6269)，譜瑞 - KY(4966) 等，5G 網通股的智易 (3596)，明泰(3380)，先豐(5349)，眾達 - KY(4977)，台通(8011)，光環(3234)，聯鈞(3450) 等，以及傳產生技股的大江 (8436)，奈米醫(6612)，逸達(6576) 等，股價上漲。反觀上半年飆漲的產品價漲概念股包括被動元件，矽晶圓以及 MOSFET 等股價持續回跌，包括要實施庫藏股的被動元件國巨 (2327)，利多不漲反跌，股價開高走低，下跌近 5%，華新科(2492)，信昌電(6173)，蜜望實(8043) 等出現重挫，而達方 (5328) 更是跌停板作收。矽晶圓的嘉晶 (3016)，漢磊(3707)，合晶(6182)，台勝科(3532) 及中美晶 (5483_等股價全黑。MOSFET 的富鼎(8261)，杰力(5299)，尼克森(3317) 等股價也均下跌。

台股今日帶量上漲，外資買超 88.8 億元，期貨市場大買 8044 口多單，累計淨多單口數 37039 口，外資回心轉意愛台股，現在時序 7 月進入下半年，選股要注意主流族群的轉變，請鎖定下半年產業旺季及具題材的蘋果股，5G，車用以及生技族群。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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