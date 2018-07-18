【華冠投顧】七月精選好股!鎖定新主流!

武傑關注個股: 6552 易華電、2377 微星、9958 世紀鋼、6525 捷敏 KY、5478 智冠。

◆台股盤勢分析:

◇鎖定新主流

今日台指期貨結算，指數拉高結算。早盤指數小漲 + 32 點開出，雖然一度由大漲 + 93 下挫致 + 9 點，但尾盤回神，收盤以上漲 + 63 點作收，收在 10842 點，成交量 1625 億。

上星期台股『換檔再上』，一如我們預期的一樣，本周在二天連續的拉回後，昨日也預告大家短線回檔已經『滿足』，可望中、小紅以上作收；今天在台股拉出中紅的期結算下，盤中觀察到被動元件等今年的熱門股已有人氣退潮的跡象，這表示資金即將流往下一新的主流族群，而目前盤勢預計將是『高檔震盪』，個股族群將輪動的表現。會員朋友不用擔心，武傑也會持續追蹤，幫大家鎖定下一波趨勢主流股。



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◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2421 建準、3221 台嘉碩、3596 智易、8462 柏文、2377 微星、6525 捷敏 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2478 大毅、8163 達方、5469 瀚宇博、6173 信昌電、2481 強茂… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

