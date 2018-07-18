台股盤後—蘋概三雄力挺站上10800點 收復季線惟年線得而復失

台股今 (18) 日在蘋概三雄帶頭衝鋒下，早盤多頭強勢表態，加上統一與台塑四寶等集團權值股扮演穩盤角色，指數最高一度站上 10872.74 點並收復年線，惟受到股后國巨走勢疲弱影響，聯發科、華新科等電子權值股也未能翻揚，指數雖收復季線與五日線，惟半年線得而復失，終場上漲 63.47 點、以 10842.46 點作收，成交值為 1625.43 億元。

台股今天漲幅最高的為食品指數、上漲超過 2.6%，其餘包括油燃、水泥、電子設備、塑膠、紡織、玻璃、造紙、營建、油電等族群表現漲幅優於大盤；電纜、化學生醫、機電、生醫與電子零組件指數均收黑。

上櫃指數部分，表現最強勁的為觀光指數、上漲逾 1.8%，其餘包括鋼鐵、電子設備、遊戲、網通、化工、文創、其他指數均收紅，營建、紡織、航運、半導體、其他電子、機械、生醫、資服、光電、電通、電零等均收黑。

蘋概三雄今日成為帶動衝鋒角色，股王大立光上漲逾 0.5%、站上 5020 元；台積電穩步朝填息之路邁進，上漲超過 0.6%，以 223 元作收；鴻海表現則為三雄中最強勁，雖不如大立光與台積電強勁，但終場也成功收紅。

被動元件龍頭國巨將於明 (19) 日起實施庫藏股，盤中一度衝上半根漲停板，但午盤後回到平盤附近，帶動奇力新與華新科等被動元件族群由紅翻黑，國巨終場下挫逾 4%，以 860 元作收。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美股周二強彈、亞股卻震盪，主要原因在於資金流動不如股市樂觀，美元明顯強勢，顯示資金並未回流到亞洲，亞股表現呈現落後格局，台股雖受惠周二美股強彈而翻揚，但外資操作並未如想像中樂觀，維持保守格局。

蔡明翰指出，市場靜待明日台積電法說，目前看法相對保守，法人認為第 3 季狀況不會太樂觀，可觀察結果是否優於市場預期，帶動股價攀揚；短線來看，目前指數處於季線之上，需觀望避免追高，等待美元轉弱或台積電釋出正向訊息帶動股價轉強。