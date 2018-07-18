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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/07/17  107/07/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.49800   10.49430   0.00370    0.03526
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.05810   10.05400   0.00410    0.04078
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.05810   10.05400   0.00410    0.04078
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.02120   10.01590   0.00530    0.05292
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.02120   10.01590   0.00530    0.05292
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.35570    9.35330   0.00240    0.02566
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.61430    9.60940   0.00490    0.05099
中國信託台灣活力基金                                             16.15000   16.35000  -0.20000   -1.22324
中國信託台灣優勢基金                                             18.69000   18.96000  -0.27000   -1.42405
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.80660    9.80390   0.00270    0.02754
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21500    9.25110  -0.03610   -0.39022
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18320   10.18150   0.00170    0.01670
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.56600    9.60450  -0.03850   -0.40085
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.39870   10.41610  -0.01740   -0.16705
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.07810    9.11620  -0.03810   -0.41794
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.25870   11.27940  -0.02070   -0.18352
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.16240   10.18110  -0.01870   -0.18367
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
中國信託智能運動基金-美元                                        10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98100   10.98090   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.49450    9.48780   0.00670    0.07062
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.18010    9.17360   0.00650    0.07086
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.63690    9.62980   0.00710    0.07373
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.31370    9.30680   0.00690    0.07414
中國信託精穩基金                                                 18.94860   19.02540  -0.07680   -0.40367
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.43000   11.44000  -0.01000   -0.08741
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.07000   11.10000  -0.03000   -0.27027
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.35000   11.39000  -0.04000   -0.35119
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元大2001基金                                                     68.30000   69.24000  -0.94000   -1.35760
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.15060   39.37880  -0.22820   -0.57950
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.96000   19.13000  -0.17000   -0.88866
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.36760   11.36460   0.00300    0.02640
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.66660   10.64640   0.02020    0.18974
元大上證50基金                                                   28.09000   28.24000  -0.15000   -0.53116
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.92000   12.86000   0.06000    0.46656
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.72000   11.64000   0.08000    0.68729
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.14000   13.19000  -0.05000   -0.37908
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.62800   12.66800  -0.04000   -0.31576
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.90000   16.94300  -0.04300   -0.25379
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.14000   11.12500   0.01500    0.13483
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.90300   10.87100   0.03200    0.29436
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.08000    3.08000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.99000   13.97000   0.02000    0.14316
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.56520   46.64780  -0.08260   -0.17707
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.38910   10.39260  -0.00350   -0.03368
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63440    9.63760  -0.00320   -0.03320
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.72620    9.71360   0.01260    0.12972
元大巴西指數基金                                                  5.46900    5.47400  -0.00500   -0.09134
元大巴菲特基金                                                   30.68000   31.03000  -0.35000   -1.12794
元大日經225基金                                                  28.49000   28.32000   0.17000    0.60028
元大台商收成基金                                                 24.38000   24.45000  -0.07000   -0.28630
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.44000   12.39000   0.05000    0.40355
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.45000   37.77000  -0.32000   -0.84723
元大台灣中型100基金                                              33.62000   33.64000  -0.02000   -0.05945
元大台灣加權股價指數基金                                         25.24600   25.35200  -0.10600   -0.41811
元大台灣卓越50基金                                               82.69000   83.03000  -0.34000   -0.40949
元大台灣金融基金                                                 17.52000   17.49000   0.03000    0.17153
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.23000   31.30000  -0.07000   -0.22364
元大台灣高股息基金                                               26.09000   25.96000   0.13000    0.50077
元大台灣電子科技基金                                             36.28000   36.43000  -0.15000   -0.41175
元大全球ETF成長組合基金                                          10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.82000   14.84000  -0.02000   -0.13477
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.76000    6.75000   0.01000    0.14815
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.59000    8.62000  -0.03000   -0.34803
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.73000    6.76000  -0.03000   -0.44379
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.55300    9.55100   0.00200    0.02094
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.69000   13.69000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                             16.92000   17.03000  -0.11000   -0.64592
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.49700    8.55500  -0.05800   -0.67797
元大印度指數基金                                                  9.85100    9.93100  -0.08000   -0.80556
元大印度基金                                                     12.76000   12.83000  -0.07000   -0.54560
元大多多基金                                                     22.01000   22.34000  -0.33000   -1.47717
元大多福基金                                                     59.04000   59.78000  -0.74000   -1.23787
元大亞太成長基金                                                  9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.59400    8.57710   0.01690    0.19704
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.09690    7.08300   0.01390    0.19624
元大卓越基金                                                     52.62000   53.23000  -0.61000   -1.14597
元大店頭基金                                                      9.58000    9.70000  -0.12000   -1.23711
元大泛歐成長基金                                                  9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.24560   10.24500   0.00060    0.00586
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.48340    9.50120  -0.01780   -0.18734
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.41910   31.49420  -0.07510   -0.23846
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.47060   38.77960  -0.30900   -0.79681
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.84040   18.73370   0.10670    0.56956
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.68700   19.92990  -0.24290   -1.21877
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.55640   38.70950  -0.15310   -0.39551
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.35710   20.33950   0.01760    0.08653
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.95340   18.02030  -0.06690   -0.37125
元大高科技基金                                                   21.63000   21.93000  -0.30000   -1.36799
元大得利貨幣市場基金                                             16.24580   16.24560   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97660   11.97640   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.14000   14.27000  -0.13000   -0.91100
元大華夏中小基金                                                  8.33000    8.24000   0.09000    1.09223
元大新中國基金-人民幣                                            10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
元大新中國基金-美元                                              10.13600   10.08800   0.04800    0.47581
元大新中國基金-新台幣                                            10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
元大新主流基金                                                   30.90000   31.37000  -0.47000   -1.49825
元大新東協平衡基金-美元                                           9.36700    9.37600  -0.00900   -0.09599
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.37090   10.38810  -0.01720   -0.16557
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.86520    9.87160  -0.00640   -0.06483
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.45410   10.45430  -0.00020   -0.00191
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.14890    9.14910  -0.00020   -0.00219
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.75490    9.74900   0.00590    0.06052
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.38940    9.38370   0.00570    0.06074
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.82180    9.80970   0.01210    0.12335
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.45650    9.44490   0.01160    0.12282
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.51050    9.50860   0.00190    0.01998
元大新興亞洲基金                                                 11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.16070    9.16250  -0.00180   -0.01965
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.93300    8.93470  -0.00170   -0.01903
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.33320    9.32920   0.00400    0.04288
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.10070    9.09680   0.00390    0.04287
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09460   15.09440   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     42.83000   43.35000  -0.52000   -1.19954
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
元大實質多重資產基金-美元                                         9.45800    9.45900  -0.00100   -0.01057
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.87000   15.73000   0.14000    0.89002
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.34000   13.64000  -0.30000   -2.19941
元大摩臺基金                                                     38.40000   38.53000  -0.13000   -0.33740
元大標普500基金                                                  25.73000   25.81000  -0.08000   -0.30996
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.26000   13.23000   0.03000    0.22676
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.43000   33.62000  -0.19000   -0.56514
元大標智滬深300基金                                              16.64000   16.82000  -0.18000   -1.07015
元大歐洲50基金                                                   24.77000   24.79000  -0.02000   -0.08068
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.61560    9.63950  -0.02390   -0.24794
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16730   10.16690   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                     63.86000   64.82000  -0.96000   -1.48102
元大韓國KOSPI200基金                                             22.09000   22.11000  -0.02000   -0.09046
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.20000   16.30000  -0.10000   -0.61350
日盛上選基金                                                     36.99000   37.25000  -0.26000   -0.69799
日盛小而美基金                                                   19.69000   19.81000  -0.12000   -0.60575
日盛中國內需動力基金                                             11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.45230   11.44960   0.00270    0.02358
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.63820    9.63590   0.00230    0.02387
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.49490   11.48740   0.00750    0.06529
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.66820    9.66190   0.00630    0.06520
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.43170   10.42540   0.00630    0.06043
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.75890    8.75350   0.00540    0.06169
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.97000   11.94000   0.03000    0.25126
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.97000   11.93000   0.04000    0.33529
日盛日盛基金                                                     15.21000   15.39000  -0.18000   -1.16959
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
日盛全球抗暖化基金                                               10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03050   10.02610   0.00440    0.04389
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.45220    9.49150  -0.03930   -0.41405
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.84410    9.83970   0.00440    0.04472
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.27880    9.31740  -0.03860   -0.41428
日盛全球新興債券基金A                                            10.59800   10.58070   0.01730    0.16351
日盛全球新興債券基金B                                             8.25120    8.23770   0.01350    0.16388
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.35480    2.35250   0.00230    0.09777
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.64240    1.64080   0.00160    0.09751
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.35880    0.35840   0.00040    0.11161
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25100    0.25070   0.00030    0.11966
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  11.90470   11.88910   0.01560    0.13121
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.19380    8.18290   0.01090    0.13320
日盛亞洲機會基金                                                  7.49000    7.50000  -0.01000   -0.13333
日盛首選基金                                                     18.88000   18.93000  -0.05000   -0.26413
日盛高科技基金                                                   20.16000   20.28000  -0.12000   -0.59172
日盛貨幣市場基金                                                 14.76240   14.76220   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   44.47000   44.98000  -0.51000   -1.13384
日盛精選五虎基金                                                 40.14000   40.36000  -0.22000   -0.54509
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47800   13.47790   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.68000   36.93000  -0.25000   -0.67696
台新MSCI中國基金                                                 21.51000   21.55000  -0.04000   -0.18561
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.18000   18.09000   0.09000    0.49751
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.70000   21.93000  -0.23000   -1.04879
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15440   14.15420   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.26300   10.27070  -0.00770   -0.07497
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.60550   10.60260   0.00290    0.02735
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.09820   10.08920   0.00900    0.08920
台新中國通基金                                                   49.50000   49.69000  -0.19000   -0.38237
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.53650    0.53490   0.00160    0.29912
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.37900   16.31900   0.06000    0.36767
台新中國精選中小基金-美元                                         0.40540    0.40510   0.00030    0.07406
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.39000   12.38000   0.01000    0.08078
台新主流基金                                                     25.46000   25.45000   0.01000    0.03929
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.01000   20.10000  -0.09000   -0.44776
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65900    0.66230  -0.00330   -0.49826
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.97000   15.11000  -0.14000   -0.92654
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49180    0.49650  -0.00470   -0.94663
台新台灣中小基金                                                 38.77000   38.88000  -0.11000   -0.28292
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.71960    9.76670  -0.04710   -0.48225
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.26350    9.30810  -0.04460   -0.47915
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.64000    8.68000  -0.04000   -0.46083
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.34540   10.36050  -0.01510   -0.14575
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.45160   10.48770  -0.03610   -0.34421
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.24260   11.24370  -0.00110   -0.00978
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     15.73000   15.87000  -0.14000   -0.88217
台新亞美短期債券基金                                             10.95180   10.94750   0.00430    0.03928
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.42960    8.45040  -0.02080   -0.24614
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28150    0.28240  -0.00090   -0.31870
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.65550   11.62600   0.02950    0.25374
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38380    0.38310   0.00070    0.18272
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08590   11.08580   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.10050   30.06580   0.03470    0.11541
台新智慧生活基金-美元                                            10.54630   10.58970  -0.04340   -0.40983
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.55200    8.58550  -0.03350   -0.39019
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.66690    8.69540  -0.02850   -0.32776
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.14780    9.13780   0.01000    0.10944
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.27880    9.26280   0.01600    0.17273
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.75490   10.74590   0.00900    0.08375
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34700    0.34690   0.00010    0.02883
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.05700    8.08730  -0.03030   -0.37466
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27380    0.27480  -0.00100   -0.36390
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.01000    6.02000  -0.01000   -0.16611
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      21.03000   21.02000   0.01000    0.04757
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.63800   10.69500  -0.05700   -0.53296
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.06000   24.38000  -0.32000   -1.31255
未來資產全球大消費基金                                           15.78000   15.87000  -0.09000   -0.56711
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.64200   11.62070   0.02130    0.18329
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.43720    9.42000   0.01720    0.18259
未來資產亞洲新富基金                                             21.71000   21.82000  -0.11000   -0.50412
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56020   12.56010   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.94000   15.14000  -0.20000   -1.32100
未來資產新興市場債券基金A                                         8.84660    8.84600   0.00060    0.00678
未來資產新興市場債券基金B                                         6.76010    6.75970   0.00040    0.00592
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.06580   11.06300   0.00280    0.02531
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.02760   10.00380   0.02380    0.23791
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.34090    9.34370  -0.00280   -0.02997
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.54640   10.54960  -0.00320   -0.03033
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.09180    8.08060   0.01120    0.13860
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.19970    9.18630   0.01340    0.14587
永豐中小基金                                                     60.01000   60.62000  -0.61000   -1.00627
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.71820    1.71780   0.00040    0.02329
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.25050    2.24990   0.00060    0.02667
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             7.95460    7.93560   0.01900    0.23943
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.10890   10.08480   0.02410    0.23897
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.20000    5.22000  -0.02000   -0.38314
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.72000   23.77000  -0.05000   -0.21035
永豐主流品牌基金                                                 18.13000   18.10000   0.03000    0.16575
永豐永豐基金                                                     38.70000   39.14000  -0.44000   -1.12417
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.98020   10.00010  -0.01990   -0.19900
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.97960    9.99960  -0.02000   -0.20001
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.95480    9.97630  -0.02150   -0.21551
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.95450    9.97600  -0.02150   -0.21552
永豐亞洲民生消費基金                                             11.96000   11.98000  -0.02000   -0.16694
永豐南非幣2021保本基金                                           12.87680   12.86240   0.01440    0.11195
永豐高科技基金                                                   28.74000   29.19000  -0.45000   -1.54162
永豐貨幣市場基金                                                 13.87610   13.87590   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.08890    2.09250  -0.00360   -0.17204
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.46270    2.46680  -0.00410   -0.16621
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.82820    7.82480   0.00340    0.04345
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.42270   10.41820   0.00450    0.04319
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.19110    7.17450   0.01660    0.23138
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.97500   10.94960   0.02540    0.23197
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.41000    9.50000  -0.09000   -0.94737
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.61000    7.67000  -0.06000   -0.78227
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.42000   17.55000  -0.13000   -0.74074
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.01000   55.17000  -0.16000   -0.29001
永豐領航科技基金                                                 45.22000   46.05000  -0.83000   -1.80239
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.09000   11.13000  -0.04000   -0.35939
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.40000   10.34000   0.06000    0.58027
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
永豐趨勢平衡基金                                                 51.40000   52.24000  -0.84000   -1.60796
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.53090   11.52980   0.00110    0.00954
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.47080    9.45910   0.01170    0.12369
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.59350    9.58180   0.01170    0.12211
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.43410    9.42510   0.00900    0.09549
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.51850    9.50940   0.00910    0.09569
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.48880    9.47930   0.00950    0.10022
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.74110    9.73140   0.00970    0.09968
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.41980    9.41210   0.00770    0.08181
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.58640    9.57860   0.00780    0.08143
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
兆豐國際中小基金                                                 16.89000   16.93000  -0.04000   -0.23627
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.58000   14.65000  -0.07000   -0.47782
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.66000   19.74000  -0.08000   -0.40527
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.59000   19.68000  -0.09000   -0.45732
兆豐國際生命科學基金                                             16.29000   16.36000  -0.07000   -0.42787
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.36380   10.37210  -0.00830   -0.08002
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.63170   10.64360  -0.01190   -0.11180
兆豐國際全球基金                                                 32.50000   32.58000  -0.08000   -0.24555
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25080   10.25030   0.00050    0.00488
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.93350    9.95210  -0.01860   -0.18690
兆豐國際國民基金                                                 22.93000   23.01000  -0.08000   -0.34767
兆豐國際第一基金                                                 13.57000   13.69000  -0.12000   -0.87655
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.82430    9.79840   0.02590    0.26433
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.84390    7.82320   0.02070    0.26460
兆豐國際萬全基金                                                 21.06000   21.21000  -0.15000   -0.70721
兆豐國際電子基金                                                 27.32000   27.59000  -0.27000   -0.97862
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.27000   22.43000  -0.16000   -0.71333
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.64000   16.59000   0.05000    0.30139
兆豐國際豐台灣基金                                               32.74000   32.72000   0.02000    0.06112
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49630   12.49620   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.50000   11.46000   0.04000    0.34904
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.04260   11.04090   0.00170    0.01540
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.88460   11.87760   0.00700    0.05893
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.67080   10.66860   0.00220    0.02062
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.44100   11.43410   0.00690    0.06035
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.11240    8.11120   0.00120    0.01479
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.45830    9.45380   0.00450    0.04760
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.99990    8.99800   0.00190    0.02112
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.95710    8.95080   0.00630    0.07038
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.28400    9.28200   0.00200    0.02155
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
合庫全球新興市場基金                                              9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.12480   10.12470   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.52910    9.52220   0.00690    0.07246
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.78890    9.77320   0.01570    0.16064
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.08670   10.07040   0.01630    0.16186
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.54720   11.52930   0.01790    0.15526
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.47380   13.45280   0.02100    0.15610
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.91810    8.91010   0.00800    0.08979
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.56320    9.54790   0.01530    0.16024
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.96440    7.95150   0.01290    0.16223
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.89720    8.88410   0.01310    0.14745
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.12680   10.11120   0.01560    0.15428
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94310   10.94040   0.00270    0.02468
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.11700   10.12140  -0.00440   -0.04347
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88320    9.88140   0.00180    0.01822
安聯中國東協基金                                                 15.37000   15.40000  -0.03000   -0.19481
安聯中國策略基金                                                 14.91000   14.95000  -0.04000   -0.26756
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.73000   14.85000  -0.12000   -0.80808
安聯中華新思路基金-美元                                          14.06000   14.18000  -0.12000   -0.84626
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.08000   13.18000  -0.10000   -0.75873
安聯台灣大壩基金                                                 29.70000   29.79000  -0.09000   -0.30211
安聯台灣科技基金                                                 50.14000   50.24000  -0.10000   -0.19904
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48530   12.48520   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 33.14000   33.22000  -0.08000   -0.24082
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12560   10.11480   0.01080    0.10677
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.07220   15.05660   0.01560    0.10361
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67660    9.66660   0.01000    0.10345
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.25210   12.23690   0.01520    0.12421
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13910   10.12750   0.01160    0.11454
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.25440   12.24130   0.01310    0.10701
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.55900    9.54720   0.01180    0.12360
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.39420    9.38350   0.01070    0.11403
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.07950    9.06980   0.00970    0.10695
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.98870   11.97660   0.01210    0.10103
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.93960   10.92980   0.00980    0.08966
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.61110   10.60150   0.00960    0.09055
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.97090    8.96180   0.00910    0.10154
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.74990    8.74200   0.00790    0.09037
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.46140    8.45370   0.00770    0.09108
安聯全球人口趨勢基金                                             11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.08000   10.18000  -0.10000   -0.98232
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.62000   37.96000  -0.34000   -0.89568
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.85000    8.93000  -0.08000   -0.89586
安聯全球計量平衡基金                                             12.79000   12.80000  -0.01000   -0.07813
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04980   12.04830   0.00150    0.01245
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46510   10.46380   0.00130    0.01242
安聯全球新興市場基金                                             17.73000   17.73000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                              9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
安聯亞洲動態策略基金                                             23.73000   23.78000  -0.05000   -0.21026
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.97720    9.97000   0.00720    0.07222
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.73590    9.72880   0.00710    0.07298
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             81.10050   80.88580   0.21470    0.26544
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.13170   12.08820   0.04350    0.35986
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             63.87670   63.71540   0.16130    0.25316
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.47250    9.43860   0.03390    0.35916
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.55050    2.55000   0.00050    0.01961
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47910   10.44800   0.03110    0.29766
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.14730    2.15140  -0.00410   -0.19057
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69410    8.66680   0.02730    0.31500
宏利台灣動力基金                                                 34.12000   34.63000  -0.51000   -1.47271
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.26920   10.26450   0.00470    0.04579
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.99110    9.97790   0.01320    0.13229
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.12180    8.11800   0.00380    0.04681
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.05580    8.04690   0.00890    0.11060
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.71000   10.65000   0.06000    0.56338
宏利全球債券組合基金                                             12.99310   12.97750   0.01560    0.12021
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77370    2.77140   0.00230    0.08299
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.69330   11.68150   0.01180    0.10101
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69200    8.68310   0.00890    0.10250
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.37520    2.38380  -0.00860   -0.36077
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.86330   10.84510   0.01820    0.16782
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.02260    4.02340  -0.00080   -0.01988
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64950    0.64960  -0.00010   -0.01539
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.79000   18.78000   0.01000    0.05325
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.70460   11.70510  -0.00050   -0.00427
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.40450   10.40510  -0.00060   -0.00577
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.09740   10.09570   0.00170    0.01684
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.94510    8.94280   0.00230    0.02572
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.53660    8.53720  -0.00060   -0.00703
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.44640    8.44430   0.00210    0.02487
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.50630    8.50180   0.00450    0.05293
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.77370    2.77130   0.00240    0.08660
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40320    0.40280   0.00040    0.09930
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.24060   12.22380   0.01680    0.13744
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91920    0.91840   0.00080    0.08711
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.48030    7.47030   0.01000    0.13386
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.06910    2.06700   0.00210    0.10160
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29760    0.29730   0.00030    0.10091
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.17740    9.16530   0.01210    0.13202
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33450    0.33430   0.00020    0.05983
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63660   13.63650   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.79000    2.79000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.61000   12.61000   0.00000    0.00000
宏利臺灣股息收益基金                                             28.84000   29.29000  -0.45000   -1.53636
宏利澳幣保本基金                                                 12.03240   12.02960   0.00280    0.02328
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.58000   10.65000  -0.07000   -0.65728
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.95000   11.01000  -0.06000   -0.54496
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.38000   11.43000  -0.05000   -0.43745
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.77700    9.76530   0.01170    0.11981
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.29840    9.27630   0.02210    0.23824
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.66430    8.63830   0.02600    0.30099
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.25390   10.22310   0.03080    0.30128
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.93000   12.93000   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   26.64000   26.82000  -0.18000   -0.67114
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20630   11.20180   0.00450    0.04017
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.99550    9.97970   0.01580    0.15832
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
保德信大中華基金-新台幣                                          30.18000   30.21000  -0.03000   -0.09930
保德信中小型股基金                                               51.09000   51.51000  -0.42000   -0.81538
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
保德信中國中小基金-美元                                           9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.43500    9.43930  -0.00430   -0.04555
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.47610    9.48040  -0.00430   -0.04536
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.55220    9.55750  -0.00530   -0.05545
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.25980   10.26550  -0.00570   -0.05553
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
保德信中國品牌基金-美元                                           9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
保德信台商全方位基金                                             38.44000   38.73000  -0.29000   -0.74877
保德信全球中小基金                                               30.31000   30.32000  -0.01000   -0.03298
保德信全球消費商機基金                                           18.44000   18.44000   0.00000    0.00000
保德信全球基礎建設基金                                           12.37000   12.39000  -0.02000   -0.16142
保德信全球資源基金                                                8.22000    8.30000  -0.08000   -0.96386
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.04000   33.20000  -0.16000   -0.48193
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.83220    9.83240  -0.00020   -0.00203
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.57980   10.57980   0.00000    0.00000
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.25310    9.24740   0.00570    0.06164
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.94270    9.93660   0.00610    0.06139
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.26230    8.25700   0.00530    0.06419
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.80560   10.79870   0.00690    0.06390
保德信亞太基金                                                   21.78000   21.84000  -0.06000   -0.27473
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.46860    8.46030   0.00830    0.09811
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.12840   11.11750   0.01090    0.09804
保德信店頭市場基金                                               36.62000   36.76000  -0.14000   -0.38085
保德信拉丁美洲基金                                                6.69000    6.67000   0.02000    0.29985
保德信金平衡基金                                                 30.08000   30.15000  -0.07000   -0.23217
保德信金滿意基金                                                 44.66000   44.74000  -0.08000   -0.17881
保德信科技島基金                                                 27.89000   27.90000  -0.01000   -0.03584
保德信高成長基金                                                 97.42000   97.97000  -0.55000   -0.56140
保德信第一基金                                                   28.02000   28.33000  -0.31000   -1.09425
保德信貨幣市場基金                                               15.76060   15.76040   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.58360   10.60050  -0.01690   -0.15943
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.66750   10.67790  -0.01040   -0.09740
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.84820   10.86330  -0.01510   -0.13900
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.23800   10.24580  -0.00780   -0.07613
保德信新世紀基金                                                 10.37000   10.43000  -0.06000   -0.57526
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.07460    8.08080  -0.00620   -0.07673
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.79370   10.80200  -0.00830   -0.07684
保德信新興趨勢組合基金                                           11.20000   11.24000  -0.04000   -0.35587
保德信瑞騰基金                                                   15.53930   15.53930   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.76560    9.76580  -0.00020   -0.00205
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.99330    9.99350  -0.00020   -0.00200
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.70490    9.69850   0.00640    0.06599
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.81700    9.80750   0.00950    0.09686
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.90600    9.90370   0.00230    0.02322
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.90490    9.90260   0.00230    0.02323
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.78450    9.78080   0.00370    0.03783
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.78710    9.78340   0.00370    0.03782
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.04950   10.03690   0.01260    0.12554
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.07730   10.07440   0.00290    0.02879
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.07670   10.07400   0.00270    0.02680
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.98650    9.98320   0.00330    0.03306
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.98650    9.98320   0.00330    0.03306
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.69990    9.69950   0.00040    0.00412
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.56990    9.56780   0.00210    0.02195
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.92680    1.92550   0.00130    0.06751
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.61040    2.60880   0.00160    0.06133
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29410    0.29320   0.00090    0.30696
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43270    0.43140   0.00130    0.30134
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.40000    8.36670   0.03330    0.39801
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.59350   11.54920   0.04430    0.38358
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.48810    9.48420   0.00390    0.04112
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.55690   11.55090   0.00600    0.05194
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.72620    8.70040   0.02580    0.29654
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.65950   10.62790   0.03160    0.29733
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16630   10.16320   0.00310    0.03050
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.08540   10.07290   0.01250    0.12410
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.09430   10.09130   0.00300    0.02973
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.65510   10.65210   0.00300    0.02816
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.00490    9.99410   0.01080    0.10806
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81470    9.81310   0.00160    0.01630
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11930   10.11760   0.00170    0.01680
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.78920    9.78400   0.00520    0.05315
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99180    9.98030   0.01150    0.11523
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.47530   10.51660  -0.04130   -0.39271
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.27660    6.26950   0.00710    0.11325
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.71060   10.69840   0.01220    0.11404
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64560   11.64550   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.80000   21.03000  -0.23000   -1.09368
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4735.410004787.78000 -52.37000   -1.09383
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.33510   10.32370   0.01140    0.11043
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.37310   11.36570   0.00740    0.06511
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.62480   10.61810   0.00670    0.06310
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.21950    9.20940   0.01010    0.10967
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.67490    9.66870   0.00620    0.06412
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.48140    9.47540   0.00600    0.06332
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.56490   10.55340   0.01150    0.10897
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.14560   11.13840   0.00720    0.06464
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.08960   11.08260   0.00700    0.06316
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.42000    6.46000  -0.04000   -0.61920
柏瑞巨人基金                                                     13.15000   13.17000  -0.02000   -0.15186
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64910   13.64900   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.33000   16.30000   0.03000    0.18405
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.46960   13.46350   0.00610    0.04531
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.85760   11.85520   0.00240    0.02024
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.46560   12.46360   0.00200    0.01605
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.96670    8.96260   0.00410    0.04575
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82340    6.82030   0.00310    0.04545
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.84460    8.84290   0.00170    0.01922
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.47250    8.47490  -0.00240   -0.02832
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.83140   10.82970   0.00170    0.01570
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.37000    8.37570  -0.00570   -0.06805
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.03340   12.03100   0.00240    0.01995
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.66890   11.66360   0.00530    0.04544
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.69280   11.69610  -0.00330   -0.02821
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.34760   11.34580   0.00180    0.01586
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.04220    9.03810   0.00410    0.04536
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.88210    9.88020   0.00190    0.01923
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.68440    9.68710  -0.00270   -0.02787
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.63380    9.63230   0.00150    0.01557
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.46710    9.47360  -0.00650   -0.06861
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.22460   10.23060  -0.00600   -0.05865
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.09310   10.10220  -0.00910   -0.09008
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.98370    9.99230  -0.00860   -0.08607
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.06420   10.07260  -0.00840   -0.08339
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.02950   10.03530  -0.00580   -0.05780
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.84780    9.85660  -0.00880   -0.08928
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.79080    9.79920  -0.00840   -0.08572
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.87180    9.88010  -0.00830   -0.08401
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.20500   10.21090  -0.00590   -0.05778
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.09310   10.10210  -0.00900   -0.08909
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.98370    9.99230  -0.00860   -0.08607
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.06430   10.07280  -0.00850   -0.08439
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.02960   10.03540  -0.00580   -0.05780
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.84780    9.85670  -0.00890   -0.09029
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.79090    9.79930  -0.00840   -0.08572
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.87190    9.88010  -0.00820   -0.08300
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.44330   10.42080   0.02250    0.21591
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.60340   11.58070   0.02270    0.19602
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.03530   11.01420   0.02110    0.19157
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.91550    8.89630   0.01920    0.21582
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.61050    9.59170   0.01880    0.19600
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.47550    9.45740   0.01810    0.19138
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.16230   10.14040   0.02190    0.21597
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.80400   10.78290   0.02110    0.19568
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.66120   10.64090   0.02030    0.19077
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.91570    8.89650   0.01920    0.21582
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.61080    9.59200   0.01880    0.19600
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.47590    9.45780   0.01810    0.19138
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.13000   13.16000  -0.03000   -0.22796
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.07000   14.10000  -0.03000   -0.21277
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.45000   11.47000  -0.02000   -0.17437
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.88000   11.91000  -0.03000   -0.25189
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.46000   13.45000   0.01000    0.07435
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.57000   13.55000   0.02000    0.14760
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.40570   11.41840  -0.01270   -0.11122
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.49470    7.50310  -0.00840   -0.11195
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.39250   11.37330   0.01920    0.16882
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.05110   11.03520   0.01590    0.14408
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.18880   10.17390   0.01490    0.14645
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.38700    8.37280   0.01420    0.16960
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.44560    9.43200   0.01360    0.14419
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.46870    9.45490   0.01380    0.14596
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.63060   10.61530   0.01530    0.14413
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.00470    9.98790   0.01680    0.16820
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.17240   10.15750   0.01490    0.14669
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.78570    9.77170   0.01400    0.14327
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.06210    9.04690   0.01520    0.16801
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.93750    8.92680   0.01070    0.11986
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.49270    9.47890   0.01380    0.14559
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.95580   11.92890   0.02690    0.22550
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.41910   11.39680   0.02230    0.19567
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.85700   10.83600   0.02100    0.19380
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.16590    7.14980   0.01610    0.22518
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.97970    8.96220   0.01750    0.19526
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.59270    9.57420   0.01850    0.19323
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.27740   10.25430   0.02310    0.22527
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.87430   10.85330   0.02100    0.19349
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.71770    9.69870   0.01900    0.19590
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.13760    9.11700   0.02060    0.22595
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.79700    9.77810   0.01890    0.19329
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.06160   11.05390   0.00770    0.06966
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.62640   11.62140   0.00500    0.04302
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.67580   10.67100   0.00480    0.04498
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.08440    9.07820   0.00620    0.06830
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.62260    9.61840   0.00420    0.04367
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.61220    9.60780   0.00440    0.04580
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.95850   10.95380   0.00470    0.04291
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86940    9.86250   0.00690    0.06996
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.17250   10.16790   0.00460    0.04524
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.43090    9.42440   0.00650    0.06897
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.23650    9.23010   0.00640    0.06934
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.84030    9.83610   0.00420    0.04270
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.37620    9.37190   0.00430    0.04588
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.37000   18.36000   0.01000    0.05447
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.14000   17.13000   0.01000    0.05838
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.92850   12.91430   0.01420    0.10996
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.76090   10.76370  -0.00280   -0.02601
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.63120   11.63700  -0.00580   -0.04984
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.22010   12.22600  -0.00590   -0.04826
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.19210   11.19500  -0.00290   -0.02590
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.82600    9.82850  -0.00250   -0.02544
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.33240   10.33750  -0.00510   -0.04933
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.24620   10.25110  -0.00490   -0.04780
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.24190   10.24460  -0.00270   -0.02636
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.12970   10.13470  -0.00500   -0.04934
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.71690   11.72260  -0.00570   -0.04862
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.18310   10.18580  -0.00270   -0.02651
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.69000   14.55000   0.14000    0.96220
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      25.60000   26.16000  -0.56000   -2.14067
國泰大中華基金                                                   21.46000   21.62000  -0.16000   -0.74006
國泰小龍基金                                                     16.10000   16.19000  -0.09000   -0.55590
國泰中小成長基金                                                 47.14000   47.49000  -0.35000   -0.73700
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.33450    4.32020   0.01430    0.33100
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.78000   19.68000   0.10000    0.50813
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.74690    0.74360   0.00330    0.44379
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.70650    0.70350   0.00300    0.42644
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08740    2.08430   0.00310    0.14873
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.35940    9.33190   0.02750    0.29469
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 7.98800    7.96450   0.02350    0.29506
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.30710    0.30630   0.00080    0.26118
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.46550   11.46230   0.00320    0.02792
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.70710    1.70490   0.00220    0.12904
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.03190   10.02590   0.00600    0.05985
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33310    0.33310   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.61570    4.62460  -0.00890   -0.19245
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.05000   21.05000   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.68270    0.68330  -0.00060   -0.08781
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.39540    3.40280  -0.00740   -0.21747
國泰中港台基金台幣級別                                           15.49000   15.50000  -0.01000   -0.06452
國泰中港台基金美元級別                                            0.50840    0.50900  -0.00060   -0.11788
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.82000   27.69000   0.13000    0.46948
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.46000   12.53000  -0.07000   -0.55866
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.87000   36.47000   0.40000    1.09679
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.23060   10.21990   0.01070    0.10470
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.23080   10.22010   0.01070    0.10470
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.23100   10.22020   0.01080    0.10567
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33430    0.33420   0.00010    0.02992
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33430    0.33420   0.00010    0.02992
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33430    0.33420   0.00010    0.02992
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40710   12.40700   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.77000   30.06000  -0.29000   -0.96474
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.36450    2.36730  -0.00280   -0.11828
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35310    0.35310   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47830    0.47800   0.00030    0.06276
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.54000   13.60000  -0.06000   -0.44118
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47100    0.47310  -0.00210   -0.44388
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.81000    5.85000  -0.04000   -0.68376
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18730    0.18850  -0.00120   -0.63660
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41230    0.41260  -0.00030   -0.07271
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37350    0.37380  -0.00030   -0.08026
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43650    0.43680  -0.00030   -0.06868
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50250    0.50250   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.88000   20.94000  -0.06000   -0.28653
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.35000   21.36000  -0.01000   -0.04682
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.46230    2.47550  -0.01320   -0.53323
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.30250   11.34680  -0.04430   -0.39042
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.20650   10.24650  -0.04000   -0.39038
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36860    0.37020  -0.00160   -0.43220
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33290    0.33440  -0.00150   -0.44856
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49620    0.49790  -0.00170   -0.34143
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.95000   11.99000  -0.04000   -0.33361
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40390    0.40520  -0.00130   -0.32083
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.96000   18.98000  -0.02000   -0.10537
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62020    0.62110  -0.00090   -0.14490
國泰科技生化基金                                                 38.77000   39.28000  -0.51000   -1.29837
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.76000   26.69000   0.07000    0.26227
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.64000   13.66000  -0.02000   -0.14641
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.01280   40.20900  -0.19620   -0.48795
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27340   19.16260   0.11080    0.57821
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.98210   20.21640  -0.23430   -1.15896
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.52610   40.62200  -0.09590   -0.23608
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.39800   41.38160   0.01640    0.03963
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.38620   43.34930   0.03690    0.08512
國泰紐幣2021保本基金                                             12.09470   12.08620   0.00850    0.07033
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.38070   12.37190   0.00880    0.07113
國泰紐幣保本基金                                                 12.37310   12.37040   0.00270    0.02183
國泰高科技基金                                                   14.34000   14.51000  -0.17000   -1.17161
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.90000   25.01000  -0.11000   -0.43982
國泰國泰基金台幣級別                                             24.90000   25.01000  -0.11000   -0.43982
國泰富時中國A50基金                                              18.31000   18.48000  -0.17000   -0.91991
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33760    0.33770  -0.00010   -0.02961
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46410    0.46390   0.00020    0.04311
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37100    0.37140  -0.00040   -0.10770
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51020    0.51030  -0.00010   -0.01960
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35000    0.35030  -0.00030   -0.08564
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48120    0.48120   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.59360   10.59070   0.00290    0.02738
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.64730    7.64520   0.00210    0.02747
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35790    0.35780   0.00010    0.02795
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25630    0.25630   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39860    0.39870  -0.00010   -0.02508
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.19620    2.19550   0.00070    0.03188
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.45500    1.45450   0.00050    0.03438
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33800    0.33750   0.00050    0.14815
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36350    0.36300   0.00050    0.13774
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22620    0.22590   0.00030    0.13280
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.37480   10.36020   0.01460    0.14092
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.74490    6.73540   0.00950    0.14105
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.07000   14.02000   0.05000    0.35663
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.26000   35.52000  -0.26000   -0.73198
國泰價值卓越基金                                                 17.14000   17.36000  -0.22000   -1.26728
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38880    0.38880   0.00000    0.00000
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.25880   39.34300  -0.08420   -0.21402
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.25000   20.31000  -0.06000   -0.29542
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.37000   19.47000  -0.10000   -0.51361
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.26000   19.33000  -0.07000   -0.36213
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.05660   12.05260   0.00400    0.03319
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39540    0.39530   0.00010    0.02530
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.57800    9.53790   0.04010    0.42043
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.36590    8.32330   0.04260    0.51182
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.60730   10.56290   0.04440    0.42034
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.36650    9.31880   0.04770    0.51187
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15630   11.15360   0.00270    0.02421
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.94350    9.94130   0.00220    0.02213
第一金大中華基金                                                 29.67000   29.99000  -0.32000   -1.06702
第一金小型精選基金                                               42.84000   43.29000  -0.45000   -1.03950
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.38000   14.27000   0.11000    0.77085
第一金中國世紀基金-美元                                           9.21240    9.13700   0.07540    0.82522
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.21330    9.13810   0.07520    0.82293
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.74000   10.65000   0.09000    0.84507
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.74000   10.64000   0.10000    0.93985
第一金中概平衡基金                                               27.52000   27.56000  -0.04000   -0.14514
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24390   15.24380   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.77300  177.77100   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.04980   10.05270  -0.00290   -0.02885
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.04970   10.05270  -0.00300   -0.02984
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.50600   14.49040   0.01560    0.10766
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.50650   14.49100   0.01550    0.10696
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.81000   13.79000   0.02000    0.14503
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.82000   13.79000   0.03000    0.21755
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.83850    9.84670  -0.00820   -0.08328
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.84170    9.84990  -0.00820   -0.08325
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.47460    9.48030  -0.00570   -0.06012
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.49900    9.50460  -0.00560   -0.05892
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.27970   10.28820  -0.00850   -0.08262
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.90780    9.91380  -0.00600   -0.06052
第一金全球大趨勢基金                                             23.71000   23.74000  -0.03000   -0.12637
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.23670    8.25430  -0.01760   -0.21322
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85730    5.86990  -0.01260   -0.21465
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.52400    9.52510  -0.00110   -0.01155
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.52510    9.52630  -0.00120   -0.01260
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.84560    9.84680  -0.00120   -0.01219
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.84690    9.84810  -0.00120   -0.01219
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.67100    8.68520  -0.01420   -0.16350
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.21360   10.23030  -0.01670   -0.16324
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.69650    9.69770  -0.00120   -0.01237
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.69550    9.69680  -0.00130   -0.01341
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.98260    7.98360  -0.00100   -0.01253
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.84990    8.85030  -0.00040   -0.00452
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.85010    8.85060  -0.00050   -0.00565
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.11320   11.11460  -0.00140   -0.01260
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.11410   11.11550  -0.00140   -0.01260
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96620    9.96740  -0.00120   -0.01204
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.72940   14.73020  -0.00080   -0.00543
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.06610   14.10410  -0.03800   -0.26943
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.08360   14.12150  -0.03790   -0.26839
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.16000   13.19000  -0.03000   -0.22745
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.18000   13.21000  -0.03000   -0.22710
第一金亞洲科技基金                                               19.90000   19.96000  -0.06000   -0.30060
第一金亞洲新興市場基金                                           13.16000   13.27000  -0.11000   -0.82894
第一金店頭市場基金                                               10.80000   10.96000  -0.16000   -1.45985
第一金創新趨勢基金                                               27.80000   28.18000  -0.38000   -1.34847
第一金電子基金                                                   37.58000   37.88000  -0.30000   -0.79197
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.26000   20.37000  -0.11000   -0.54001
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.48000   19.41000   0.07000    0.36064
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
統一大中華中小基金(美元)                                          9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.85000   13.78000   0.07000    0.50798
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
統一大滿貫基金-A類型                                             37.37000   37.23000   0.14000    0.37604
統一大滿貫基金-I類型                                             37.37000   37.23000   0.14000    0.37604
統一大龍印基金                                                   15.78000   15.84000  -0.06000   -0.37879
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
統一中小基金                                                     30.06000   30.28000  -0.22000   -0.72655
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.54830    9.54920  -0.00090   -0.00942
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.14340    9.12780   0.01560    0.17091
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.81730    8.80060   0.01670    0.18976
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.28680   11.28790  -0.00110   -0.00974
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.73610   10.71780   0.01830    0.17074
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.35030   10.33070   0.01960    0.18973
統一台灣動力基金                                                 20.91000   21.14000  -0.23000   -1.08798
統一全天候基金-A類型                                            125.64000  126.96000  -1.32000   -1.03970
統一全天候基金-I類型                                            125.64000  126.96000  -1.32000   -1.03970
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.99490    9.00660  -0.01170   -0.12990
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.92350    8.91890   0.00460    0.05158
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.87850    8.87260   0.00590    0.06650
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.26940    9.28130  -0.01190   -0.12821
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.19560    9.19090   0.00470    0.05114
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.14920    9.14310   0.00610    0.06672
統一全球債券組合基金                                             11.95190   11.94510   0.00680    0.05693
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.72000   16.70000   0.02000    0.11976
統一全球新科技基金(美元)                                         16.19000   16.15000   0.04000    0.24768
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.38000   15.34000   0.04000    0.26076
統一亞太基金                                                     27.21000   27.19000   0.02000    0.07356
統一亞洲大金磚基金                                               13.19000   13.20000  -0.01000   -0.07576
統一奔騰基金                                                     68.34000   69.19000  -0.85000   -1.22850
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65220   16.65210   0.00010    0.00060
統一強漢基金(人民幣)                                             10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
統一強漢基金(美元)                                               10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
統一強漢基金(新台幣)                                             26.26000   26.15000   0.11000    0.42065
統一統信基金                                                     35.93000   36.37000  -0.44000   -1.20979
統一黑馬基金                                                     68.64000   69.60000  -0.96000   -1.37931
統一新亞洲科技能源基金                                           19.69000   19.66000   0.03000    0.15259
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.03300    8.02720   0.00580    0.07225
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.16110   10.15380   0.00730    0.07189
統一經建基金                                                     53.38000   53.96000  -0.58000   -1.07487
統一龍馬基金                                                     80.50000   81.15000  -0.65000   -0.80099
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.02000   26.46000  -0.44000   -1.66289
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.06000   51.88000  -0.82000   -1.58057
野村中國機會基金                                                 14.24000   14.22000   0.02000    0.14065
野村巴西基金                                                      5.26000    5.28000  -0.02000   -0.37879
野村台灣高股息基金                                               22.82000   22.87000  -0.05000   -0.21863
野村台灣運籌基金                                                 39.18000   39.42000  -0.24000   -0.60883
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.46220    9.45630   0.00590    0.06239
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.42650    9.41600   0.01050    0.11151
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.47450    9.46720   0.00730    0.07711
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.66750    9.66150   0.00600    0.06210
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.58220    9.57150   0.01070    0.11179
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.54280    9.53530   0.00750    0.07866
野村平衡基金                                                     20.53000   20.63000  -0.10000   -0.48473
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.42000   13.46000  -0.04000   -0.29718
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.91000   10.98000  -0.07000   -0.63752
野村全球生技醫療基金                                             17.88000   18.01000  -0.13000   -0.72182
野村全球品牌基金                                                 28.86000   28.86000   0.00000    0.00000
野村全球氣候變遷基金                                              8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.42000   19.43000  -0.01000   -0.05147
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.20000   12.23000  -0.03000   -0.24530
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.44360   10.43660   0.00700    0.06707
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.33910   10.33320   0.00590    0.05710
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.55080    9.55230  -0.00150   -0.01570
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.30360    9.30170   0.00190    0.02043
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.87830    8.87550   0.00280    0.03155
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.15630   11.15790  -0.00160   -0.01434
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.65790   10.65570   0.00220    0.02065
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.22930   10.22600   0.00330    0.03227
野村成長基金                                                     29.10000   29.13000  -0.03000   -0.10299
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.00840    9.01300  -0.00460   -0.05104
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.02180    9.02230  -0.00050   -0.00554
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.14400    9.14020   0.00380    0.04157
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.41490    9.41980  -0.00490   -0.05202
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.34300    9.34350  -0.00050   -0.00535
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.47240    9.46850   0.00390    0.04119
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.50000   12.55000  -0.05000   -0.39841
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.54050    9.51980   0.02070    0.21744
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.55350    9.53990   0.01360    0.14256
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.62390    9.60740   0.01650    0.17174
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.04430   10.02190   0.02240    0.22351
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.96960    9.95540   0.01420    0.14264
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.04940   10.03220   0.01720    0.17145
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.54870    8.54640   0.00230    0.02691
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.14950    9.15140  -0.00190   -0.02076
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.01440    9.01340   0.00100    0.01109
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        12.95340   12.94990   0.00350    0.02703
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.00770   12.01060  -0.00290   -0.02415
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.78850    9.78740   0.00110    0.01124
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.17150   10.17840  -0.00690   -0.06779
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.86260    9.86660  -0.00400   -0.04054
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.39540    9.39840  -0.00300   -0.03192
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.15340   11.15700  -0.00360   -0.03227
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.13430   10.13620  -0.00190   -0.01874
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.20810   11.21660  -0.00850   -0.07578
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.72160   10.72570  -0.00410   -0.03823
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.47180   10.47380  -0.00200   -0.01910
野村泰國基金                                                     39.43000   39.68000  -0.25000   -0.63004
野村高科技基金                                                   13.36000   13.59000  -0.23000   -1.69242
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.18820   10.18730   0.00090    0.00883
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.38310   10.39640  -0.01330   -0.12793
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.54630   10.60100  -0.05470   -0.51599
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.76040    9.76480  -0.00440   -0.04506
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.64190    9.64190   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.55070    9.56110  -0.01040   -0.10877
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.90140   11.91700  -0.01560   -0.13091
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.97600   13.04890  -0.07290   -0.55867
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.87250   10.87740  -0.00490   -0.04505
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.74690   10.74690   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.89340   10.90500  -0.01160   -0.10637
野村貨幣市場基金                                                 16.25940   16.25920   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.58000   15.58000   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.04660   10.03280   0.01380    0.13755
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.95310    7.94240   0.01070    0.13472
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.74480   11.72910   0.01570    0.13386
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.78000    7.81000  -0.03000   -0.38412
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.25000    9.20000   0.05000    0.54348
野村精選貨幣市場基金                                             12.07550   12.07540   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.01000    8.01000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
野村積極成長基金                                                 12.28000   12.30000  -0.02000   -0.16260
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.30000   36.54000  -0.24000   -0.65681
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.19060   10.18190   0.00870    0.08545
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.57530    8.57150   0.00380    0.04433
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.98030    7.97890   0.00140    0.01755
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.82670    7.82190   0.00480    0.06137
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.57750   11.57220   0.00530    0.04580
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.53380   10.53190   0.00190    0.01804
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.36280   10.35650   0.00630    0.06083
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                          16.13000   16.16000  -0.03000   -0.18564
野村環球基金-美元計價                                            12.67000   12.69000  -0.02000   -0.15760
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.59000   17.60000  -0.01000   -0.05682
野村鴻利基金                                                     23.65000   23.79000  -0.14000   -0.58848
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85520   16.85510   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.27000   21.37000  -0.10000   -0.46795
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.27000    9.35000  -0.08000   -0.85561
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.62000   13.71000  -0.09000   -0.65646
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.04000   14.99000   0.05000    0.33356
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.11380   10.10150   0.01230    0.12176
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.27100   13.25430   0.01670    0.12600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.66460    9.65680   0.00780    0.08077
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.64560    9.63680   0.00880    0.09132
凱基台商天下基金                                                 13.28000   13.29000  -0.01000   -0.07524
凱基台灣精五門基金                                               20.95000   21.05000  -0.10000   -0.47506
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.75950   10.78150  -0.02200   -0.20405
凱基亞太高股息基金                                               12.80000   12.78000   0.02000    0.15649
凱基亞洲四金磚基金                                               17.62000   17.64000  -0.02000   -0.11338
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.87000   13.88000  -0.01000   -0.07205
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.87330   12.87480  -0.00150   -0.01165
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.59000   12.58000   0.01000    0.07949
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53830   11.53820   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.39000   27.44000  -0.05000   -0.18222
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.88000   22.84000   0.04000    0.17513
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.34080   22.31970   0.02110    0.09454
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.79000   17.79000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.12990   17.13500  -0.00510   -0.02976
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.73000    7.76000  -0.03000   -0.38660
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.83000   11.85000  -0.02000   -0.16878
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.83890   11.85850  -0.01960   -0.16528
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.57700   11.64550  -0.06850   -0.58821
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.77000   11.84000  -0.07000   -0.59122
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.26000   13.25000   0.01000    0.07547
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.09560   13.09070   0.00490    0.03743
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.81000   13.70000   0.11000    0.80292
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.84000   35.61000  -0.77000   -2.16231
富邦NASDAQ-100基金                                               30.76000   30.94000  -0.18000   -0.58177
富邦上証180基金                                                  28.14000   28.31000  -0.17000   -0.60049
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21710    0.21780  -0.00070   -0.32140
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.64000    6.66000  -0.02000   -0.30030
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.84000    7.78000   0.06000    0.77121
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 35.24000   36.02000  -0.78000   -2.16546
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.62090   11.63400  -0.01310   -0.11260
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.80620   10.81410  -0.00790   -0.07305
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.47850   10.47210   0.00640    0.06111
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.18370   10.19520  -0.01150   -0.11280
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.39420    9.40100  -0.00680   -0.07233
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.11690    9.11130   0.00560    0.06146
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.59150   20.56740   0.02410    0.11718
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.30420   11.30110   0.00310    0.02743
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.51540   10.49350   0.02190    0.20870
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.55570   12.53650   0.01920    0.15315
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.85360    1.85040   0.00320    0.17294
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.20330    9.18920   0.01410    0.15344
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.40550    1.40300   0.00250    0.17819
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.64810   11.64210   0.00600    0.05154
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71280    1.71110   0.00170    0.09935
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.08360   10.07840   0.00520    0.05160
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50160    1.50010   0.00150    0.09999
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.51000   14.68000  -0.17000   -1.15804
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.70000   23.23000   0.47000    2.02325
富邦日本東証基金                                                 22.34000   22.18000   0.16000    0.72137
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.04000   42.97000   0.07000    0.16290
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.07000   49.37000  -0.30000   -0.60766
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.82000   51.01000  -0.19000   -0.37248
富邦台灣心基金                                                   24.32000   24.51000  -0.19000   -0.77519
富邦台灣釆吉50基金                                               47.93000   48.14000  -0.21000   -0.43623
富邦台灣科技指數基金                                             51.38000   51.55000  -0.17000   -0.32978
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.18270   41.43360  -0.25090   -0.60555
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.97360   41.08250  -0.10890   -0.26508
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29450    0.29560  -0.00110   -0.37212
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.45900    2.46170  -0.00270   -0.10968
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33960    0.33950   0.00010    0.02946
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.56770   10.56630   0.00140    0.01325
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.13670    2.13910  -0.00240   -0.11220
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32580    0.32570   0.00010    0.03070
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.12130    9.12010   0.00120    0.01316
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.52000   23.93000  -0.41000   -1.71333
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.46000   14.37000   0.09000    0.62630
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.38000   30.88000  -0.50000   -1.61917
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63360   15.63340   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     69.75000   70.28000  -0.53000   -0.75413
富邦科技基金                                                     27.76000   28.05000  -0.29000   -1.03387
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.24020   40.34550  -0.10530   -0.26100
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.33240   40.66650  -0.33410   -0.82156
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.19960   39.36360  -0.16400   -0.41663
富邦恒生國企ETF基金                                              19.80000   20.03000  -0.23000   -1.14828
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.35000   14.23000   0.12000    0.84329
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.96000   27.44000  -0.48000   -1.74927
富邦高成長基金                                                   26.64000   26.89000  -0.25000   -0.92971
富邦基金                                                         14.31000   14.46000  -0.15000   -1.03734
富邦深証100基金                                                   9.93000    9.99000  -0.06000   -0.60060
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.71000   20.72000  -0.01000   -0.04826
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40770    0.40750   0.00020    0.04908
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.22180   12.22410  -0.00230   -0.01882
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.48650    9.48830  -0.00180   -0.01897
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30360    0.30350   0.00010    0.03295
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.83770    8.83930  -0.00160   -0.01810
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.52270    9.52710  -0.00440   -0.04618
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.96970    9.96810   0.00160    0.01605
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.45060    9.45500  -0.00440   -0.04654
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.88100    9.87940   0.00160    0.01620
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.08000   20.10000  -0.02000   -0.09950
富邦精準基金                                                     50.88000   51.25000  -0.37000   -0.72195
富邦精銳中小基金                                                 12.96000   13.12000  -0.16000   -1.21951
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.21000   20.51000  -0.30000   -1.46270
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.33000   21.38000  -0.05000   -0.23386
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.63000    7.60000   0.03000    0.39474
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.24000   15.37000  -0.13000   -0.84580
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.35000   20.47000  -0.12000   -0.58622
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.24140   10.25180  -0.01040   -0.10145
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.41670   10.41190   0.00480    0.04610
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.47000   10.45830   0.01170    0.11187
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.98180    9.99200  -0.01020   -0.10208
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.10630   10.10160   0.00470    0.04653
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.13970   10.12830   0.01140    0.11256
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富達台灣成長基金                                                 30.53000   30.63000  -0.10000   -0.32648
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.52780    8.49830   0.02950    0.34713
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     8.99320    8.96360   0.02960    0.33022
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.74660    8.72100   0.02560    0.29354
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.42990    9.39730   0.03260    0.34691
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.38330    9.35240   0.03090    0.33040
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.12640    9.09970   0.02670    0.29342
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.19080    9.16380   0.02700    0.29464
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.46890    8.46530   0.00360    0.04253
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.43220    9.42980   0.00240    0.02545
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.94240    8.94360  -0.00120   -0.01342
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.47340   10.46910   0.00430    0.04107
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.17560   10.17300   0.00260    0.02556
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.71480    9.71580  -0.00100   -0.01029
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.05750    9.05800  -0.00050   -0.00552
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.54050    9.54110  -0.00060   -0.00629
富達卓越領航全球組合基金                                         15.27000   15.29000  -0.02000   -0.13080
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69040    8.68880   0.00160    0.01841
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.33400    9.33380   0.00020    0.00214
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.04280    9.04600  -0.00320   -0.03537
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.83900    9.83730   0.00170    0.01728
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.74440    9.74420   0.00020    0.00205
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.47640    9.48000  -0.00360   -0.03797
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.12610    9.12860  -0.00250   -0.02739
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.53760    9.54030  -0.00270   -0.02830
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.91000    9.84000   0.07000    0.71138
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.36930    9.36260   0.00670    0.07156
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 8.92090    8.91110   0.00980    0.10998
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.52700    8.51690   0.01010    0.11859
富蘭克林華美中華基金                                             14.25000   14.18000   0.07000    0.49365
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.62000   21.69000  -0.07000   -0.32273
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.91000   21.03000  -0.12000   -0.57061
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.95220    7.94580   0.00640    0.08055
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.10490    9.09780   0.00710    0.07804
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.75660    9.74900   0.00760    0.07796
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.29100    9.28370   0.00730    0.07863
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01520   11.01790  -0.00270   -0.02451
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.74430    8.74650  -0.00220   -0.02515
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.19480    9.19710  -0.00230   -0.02501
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.08640   13.08140   0.00500    0.03822
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.25720   10.25330   0.00390    0.03804
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.06350   10.06550  -0.00200   -0.01987
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.66780    7.66930  -0.00150   -0.01956
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.14470    9.14650  -0.00180   -0.01968
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.62250   10.62390  -0.00140   -0.01318
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.55840    7.55940  -0.00100   -0.01323
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.03300    9.03420  -0.00120   -0.01328
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.35280   10.35500  -0.00220   -0.02125
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.71030    7.71190  -0.00160   -0.02075
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.18680    8.18330   0.00350    0.04277
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.21330    9.20950   0.00380    0.04126
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.94420    9.94010   0.00410    0.04125
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.55890   12.55350   0.00540    0.04302
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.67000    8.71000  -0.04000   -0.45924
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.98000   11.03000  -0.05000   -0.45331
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.32140   13.34760  -0.02620   -0.19629
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
富蘭克林華美第一富基金                                           43.63000   44.14000  -0.51000   -1.15541
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29850   10.29840   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.99000   14.04000  -0.05000   -0.35613
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.35000   13.38000  -0.03000   -0.22422
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.35000   15.37000  -0.02000   -0.13012
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.02790    8.07620  -0.04830   -0.59805
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.04630   11.07930  -0.03300   -0.29785
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.62770    9.62130   0.00640    0.06652
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.97420   10.96690   0.00730    0.06656
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.95410    6.94910   0.00500    0.07195
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.15980    9.15240   0.00740    0.08085
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.19560   10.18740   0.00820    0.08049
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.58670   10.57910   0.00760    0.07184
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復華1至5年期高收益債券基金                                       20.15000   20.20000  -0.05000   -0.24752
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.59590   11.59500   0.00090    0.00776
復華人生目標基金                                                 41.34010   41.58990  -0.24980   -0.60063
復華大中華中小策略基金                                           10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
復華中小精選基金                                                 84.50000   85.62000  -1.12000   -1.30811
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.41000   12.42000  -0.01000   -0.08052
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.42000   11.43000  -0.01000   -0.08749
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
復華台灣智能基金                                                 12.56000   12.64000  -0.08000   -0.63291
復華全方位基金                                                   34.62000   35.10000  -0.48000   -1.36752
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.28000   14.40000  -0.12000   -0.83333
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.22000   22.38000  -0.16000   -0.71492
復華全球平衡基金-美元                                             9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.52000   20.54000  -0.02000   -0.09737
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.96000   18.26000  -0.30000   -1.64294
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.11000   17.38000  -0.27000   -1.55351
復華全球原物料基金                                                9.50000    9.59000  -0.09000   -0.93848
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.04000   14.10000  -0.06000   -0.42553
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45930   11.45810   0.00120    0.01047
復華全球債券基金                                                 13.51610   13.53840  -0.02230   -0.16472
復華全球債券組合基金                                             14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.74000   14.78000  -0.04000   -0.27064
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
復華有利貨幣市場基金                                             13.43070   13.43060   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 13.46000   13.49000  -0.03000   -0.22239
復華亞太成長基金                                                 16.75000   17.05000  -0.30000   -1.75953
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
復華東協世紀基金                                                 12.30000   12.34000  -0.04000   -0.32415
復華南非幣長期收益基金A                                          13.13000   13.09000   0.04000    0.30558
復華南非幣長期收益基金B                                           8.20000    8.17000   0.03000    0.36720
復華南非幣短期收益基金A                                          13.49000   13.47000   0.02000    0.14848
復華南非幣短期收益基金B                                           9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
復華美國新星基金-美元                                            13.45000   13.45000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
復華恒生基金                                                     20.92000   21.21000  -0.29000   -1.36728
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.70000    8.60000   0.10000    1.16279
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.04000   32.77000  -0.73000   -2.22765
復華神盾基金                                                     28.80270   29.07310  -0.27040   -0.93007
復華高成長基金                                                   75.18000   76.28000  -1.10000   -1.44206
復華高益策略組合基金                                             13.02000   13.02000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.39130   14.39110   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.37000   19.44000  -0.07000   -0.36008
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.35000   51.46000  -0.11000   -0.21376
復華復華基金                                                     23.65000   23.99000  -0.34000   -1.41726
復華華人世紀基金                                                 19.53000   19.61000  -0.08000   -0.40796
復華傳家二號基金                                                 32.55580   32.66420  -0.10840   -0.33186
復華傳家基金                                                     28.20580   28.59780  -0.39200   -1.37073
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.92000   14.91000   0.01000    0.06707
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.46000   14.43000   0.03000    0.20790
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
復華新興人民幣債券基金B                                           8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.43000   19.50000  -0.07000   -0.35897
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.66000    5.65000   0.01000    0.17699
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.45000   12.43000   0.02000    0.16090
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.76000   12.74000   0.02000    0.15699
復華新興市場短期收益基金                                         10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
復華滬深300 A股基金                                              21.41000   21.52000  -0.11000   -0.51115
復華數位經濟基金                                                 67.54000   69.14000  -1.60000   -2.31415
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.76400    9.75840   0.00560    0.05739
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.61030    9.60630   0.00400    0.04164
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.91810    9.91250   0.00560    0.05649
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.73200    9.72800   0.00400    0.04112
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.71150    9.71190  -0.00040   -0.00412
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.13340   10.12750   0.00590    0.05826
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.68400    9.67890   0.00510    0.05269
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.10430   10.09260   0.01170    0.11593
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.68310    9.67790   0.00520    0.05373
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.10760   10.09600   0.01160    0.11490
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24650    9.24430   0.00220    0.02380
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.55260    8.54530   0.00730    0.08543
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.45170    8.43930   0.01240    0.14693
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.45310   11.45020   0.00290    0.02533
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.61010   10.60100   0.00910    0.08584
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.60800   10.59230   0.01570    0.14822
景順主流基金                                                     19.38000   19.53000  -0.15000   -0.76805
景順台灣科技基金                                                 33.73000   34.16000  -0.43000   -1.25878
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
景順全球科技基金                                                 22.56000   22.61000  -0.05000   -0.22114
景順全球康健基金                                                 18.62000   18.72000  -0.10000   -0.53419
景順貨幣市場基金                                                 15.93130   15.93110   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     35.66000   35.87000  -0.21000   -0.58545
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.37000   15.40000  -0.03000   -0.19481
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.25000   14.27000  -0.02000   -0.14015
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.45000   10.51000  -0.06000   -0.57088
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.59760    8.59930  -0.00170   -0.01977
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.02520    8.02580  -0.00060   -0.00748
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.97520   10.97740  -0.00220   -0.02004
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.22040   10.22110  -0.00070   -0.00685
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.85000    7.84000   0.01000    0.12755
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.73000    7.74000  -0.01000   -0.12920
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.41720    9.41430   0.00290    0.03080
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.52560    9.51680   0.00880    0.09247
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70330    9.70030   0.00300    0.03093
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.81780    9.80870   0.00910    0.09277
華南永昌永昌基金                                                 20.01000   20.05000  -0.04000   -0.19950
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.26320   14.25480   0.00840    0.05893
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.19000   16.21000  -0.02000   -0.12338
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.65000   11.66000  -0.01000   -0.08576
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.02000   14.05000  -0.03000   -0.21352
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.79000   13.80000  -0.01000   -0.07246
華南永昌物聯網精選基金                                           12.48000   12.53000  -0.05000   -0.39904
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19620   16.19600   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.79230   24.78950   0.00280    0.01130
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93200   11.93190   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.01290    9.99700   0.01590    0.15905
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.08910   10.05670   0.03240    0.32217
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.67480    9.65940   0.01540    0.15943
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.71660    9.68530   0.03130    0.32317
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.82880    9.81200   0.01680    0.17122
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.84400    9.81100   0.03300    0.33636
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.58970    9.57320   0.01650    0.17236
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.59810    9.56590   0.03220    0.33661
華頓中小型基金                                                   28.28000   28.40000  -0.12000   -0.42254
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.41660   12.38140   0.03520    0.28430
華頓台灣基金                                                     33.72000   34.34000  -0.62000   -1.80547
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51440   11.51420   0.00020    0.00174
華頓全球高收益債券基金A                                          13.35890   13.35430   0.00460    0.03445
華頓全球高收益債券基金B                                           8.32720    8.32430   0.00290    0.03484
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.85000    5.91000  -0.06000   -1.01523
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.76100    2.78280  -0.02180   -0.78338
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.59240   12.66980  -0.07740   -0.61090
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41190    0.41460  -0.00270   -0.65123
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.57270   11.60350  -0.03080   -0.26544
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.52920   10.56040  -0.03120   -0.29544
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.49300   10.50270  -0.00970   -0.09236
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.49560    9.50450  -0.00890   -0.09364
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.80120   10.81800  -0.01680   -0.15530
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.82210    9.83830  -0.01620   -0.16466
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.45270    2.45150   0.00120    0.04895
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.00540    2.00640  -0.00100   -0.04984
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.71310   11.69610   0.01700    0.14535
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.54870    9.53480   0.01390    0.14578
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36520    0.36460   0.00060    0.16456
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30470    0.30430   0.00040    0.13145
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.41000    3.43000  -0.02000   -0.58309
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.55000   15.61000  -0.06000   -0.38437
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 24.83000   24.96000  -0.13000   -0.52083
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.43000   12.45000  -0.02000   -0.16064
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.35000    8.39000  -0.04000   -0.47676
匯豐安富基金                                                     25.75000   25.83000  -0.08000   -0.30972
匯豐成功基金                                                     40.37000   40.60000  -0.23000   -0.56650
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.51060    2.51020   0.00040    0.01593
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.29030    2.28990   0.00040    0.01747
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.42850   11.41270   0.01580    0.13844
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.83040    7.81410   0.01630    0.20860
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37520    0.37470   0.00050    0.13344
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33530    0.33480   0.00050    0.14934
匯豐金磚動力基金                                                 13.86000   13.97000  -0.11000   -0.78740
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97740   14.97730   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.10000    5.13000  -0.03000   -0.58480
匯豐新鑽動力基金                                                 10.89000   10.94000  -0.05000   -0.45704
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.48090    5.46460   0.01630    0.29828
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.05530    9.03940   0.01590    0.17590
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.43000   53.73000  -0.30000   -0.55835
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.43000   53.73000  -0.30000   -0.55835
匯豐龍騰電子基金                                                 38.86000   39.07000  -0.21000   -0.53750
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.27210   12.26740   0.00470    0.03831
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.88000   22.27000  -0.39000   -1.75123
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
新光中國成長基金(美元)                                           11.71000   11.72000  -0.01000   -0.08532
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.58000   11.61000  -0.03000   -0.25840
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.35230   10.29550   0.05680    0.55170
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.81720    9.81500   0.00220    0.02241
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.03350   10.05550  -0.02200   -0.21879
新光台灣富貴基金                                                 23.53000   23.64000  -0.11000   -0.46531
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.20000   12.21000  -0.01000   -0.08190
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.79000   11.82000  -0.03000   -0.25381
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.99960   10.00520  -0.00560   -0.05597
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.68600    9.71510  -0.02910   -0.29953
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65160    9.65640  -0.00480   -0.04971
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.33920    9.36720  -0.02800   -0.29892
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.43000    9.50000  -0.07000   -0.73684
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43720   15.43700   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            23.45000   23.53000  -0.08000   -0.33999
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.56000   23.70000  -0.14000   -0.59072
新光兩岸優勢基金                                                 13.10000   13.13000  -0.03000   -0.22848
新光店頭基金                                                     27.41000   27.77000  -0.36000   -1.29636
新光南非幣保本基金                                               11.81000   11.80000   0.01000    0.08475
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
新光特選內需收益ETF基金                                          20.21000   20.20000   0.01000    0.04950
新光創新科技基金                                                 16.27000   16.39000  -0.12000   -0.73215
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.67380    9.62740   0.04640    0.48196
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.94940    9.93790   0.01150    0.11572
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.61320    9.59110   0.02210    0.23042
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.19070    9.14660   0.04410    0.48215
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.45950    9.44850   0.01100    0.11642
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.13780    9.11650   0.02130    0.23364
新光澳幣十年期保本基金                                           10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.84000   11.86000  -0.02000   -0.16863
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.00420    9.99300   0.01120    0.11208
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.76440    9.75340   0.01100    0.11278
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.72090    9.72000   0.00090    0.00926
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.91990    9.91900   0.00090    0.00907
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.87060    9.86980   0.00080    0.00811
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.67040    9.66950   0.00090    0.00931
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.64210    9.63800   0.00410    0.04254
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.84230    9.83820   0.00410    0.04167
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.52000    7.52000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.51540    9.47960   0.03580    0.37765
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.14940    9.11520   0.03420    0.37520
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.46540    9.44250   0.02290    0.24252
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.15120    9.12900   0.02220    0.24318
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.21860    9.20050   0.01810    0.19673
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.59690    9.57750   0.01940    0.20256
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.40520   13.37050   0.03470    0.25953
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.27820    8.25680   0.02140    0.25918
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.55800   37.66800  -0.11000   -0.29203
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.89780   39.00720  -0.10940   -0.28046
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                40.00930   40.11790  -0.10860   -0.27070
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.15930   11.15630   0.00300    0.02689
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10440   10.10190   0.00250    0.02475
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.98860   13.97200   0.01660    0.11881
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.72460   10.71870   0.00590    0.05504
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
群益大印度基金-人民幣                                            13.78150   13.88740  -0.10590   -0.76256
群益大印度基金-美元                                              13.29460   13.40530  -0.11070   -0.82579
群益大印度基金-新臺幣                                            12.50000   12.59000  -0.09000   -0.71485
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.51040   12.50910   0.00130    0.01039
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.37480   12.38150  -0.00670   -0.05411
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.60230   11.60110   0.00120    0.01034
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.47300   10.47860  -0.00560   -0.05344
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.03920   10.03820   0.00100    0.00996
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.09830    9.10320  -0.00490   -0.05383
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.68940    9.68840   0.00100    0.01032
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.07560    9.08050  -0.00490   -0.05396
群益中小型股基金                                                 52.63000   53.13000  -0.50000   -0.94109
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.90900    9.89670   0.01230    0.12428
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.43610    9.43040   0.00570    0.06044
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.77390    8.76310   0.01080    0.12324
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.75890    8.74800   0.01090    0.12460
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.34070    8.33570   0.00500    0.05998
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.75610    7.74660   0.00950    0.12263
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.78110   10.76810   0.01300    0.12073
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.59390   10.58190   0.01200    0.11340
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.76780    9.75670   0.01110    0.11377
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.72040    9.70820   0.01220    0.12567
群益中國新機會基金N-美元                                          9.15520    9.14960   0.00560    0.06120
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.62060    8.60970   0.01090    0.12660
群益中國新機會基金-美元                                           9.78910    9.78310   0.00600    0.06133
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
群益平衡王基金                                                   19.83580   19.83850  -0.00270   -0.01361
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.25000    8.25000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.00000    6.00000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.81930   10.83280  -0.01350   -0.12462
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.59270   10.61280  -0.02010   -0.18939
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.74240    9.75460  -0.01220   -0.12507
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.53850    9.55660  -0.01810   -0.18940
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.10830   10.14280  -0.03450   -0.34014
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.90390    9.93960  -0.03570   -0.35917
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.50080    9.53310  -0.03230   -0.33882
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.40570    9.43960  -0.03390   -0.35913
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.16690   10.20150  -0.03460   -0.33917
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.21450   10.25140  -0.03690   -0.35995
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.66820    9.70110  -0.03290   -0.33914
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.06340   10.09970  -0.03630   -0.35942
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.15600   10.13760   0.01840    0.18150
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.38650    7.37310   0.01340    0.18174
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.08180   10.07700   0.00480    0.04763
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.98210    9.97900   0.00310    0.03107
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.12000   10.11450   0.00550    0.05438
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.08170   10.07700   0.00470    0.04664
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.98210    9.97910   0.00300    0.03006
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.12000   10.11450   0.00550    0.05438
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.08180   10.07700   0.00480    0.04763
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.98210    9.97910   0.00300    0.03006
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.12000   10.11450   0.00550    0.05438
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.08180   10.07700   0.00480    0.04763
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.98210    9.97900   0.00310    0.03107
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.12000   10.11450   0.00550    0.05438
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.15000   11.23000  -0.08000   -0.71238
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.81580   15.94270  -0.12690   -0.79598
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.46000   15.58000  -0.12000   -0.77022
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.58000   10.65000  -0.07000   -0.65728
群益印度中小基金N-美元                                            9.77680    9.89920  -0.12240   -1.23646
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.16000    9.27000  -0.11000   -1.18662
群益印度中小基金-人民幣                                          15.37120   15.55380  -0.18260   -1.17399
群益印度中小基金-美元                                            13.98330   14.15850  -0.17520   -1.23742
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.03000   16.22000  -0.19000   -1.17139
群益多利策略組合基金                                             11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.55000   15.54000   0.01000    0.06435
群益安家基金                                                     27.40030   27.45150  -0.05120   -0.18651
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07710   16.07690   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             23.97000   24.13000  -0.16000   -0.66308
群益亞太中小基金                                                 13.16000   13.27000  -0.11000   -0.82894
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.11000   17.35000  -0.24000   -1.38329
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.70970    9.70260   0.00710    0.07318
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.48400    7.47860   0.00540    0.07221
群益店頭市場基金                                                113.85000  114.81000  -0.96000   -0.83616
群益東方盛世基金                                                  9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
群益東協成長基金-人民幣                                          12.92860   13.04190  -0.11330   -0.86874
群益東協成長基金-美元                                            11.63990   11.74940  -0.10950   -0.93196
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.41000   11.51000  -0.10000   -0.86881
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.22330   11.22610  -0.00280   -0.02494
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.65980   10.66500  -0.00520   -0.04876
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.10640   10.10880  -0.00240   -0.02374
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.88180    9.88430  -0.00250   -0.02529
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.38880    9.39340  -0.00460   -0.04897
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.89920    8.90130  -0.00210   -0.02359
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.67050    9.67300  -0.00250   -0.02585
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.55590    9.56060  -0.00470   -0.04916
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.94180    9.94420  -0.00240   -0.02413
群益長安基金                                                     31.34000   31.71000  -0.37000   -1.16682
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.16940   15.19910  -0.02970   -0.19541
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.52000   14.54000  -0.02000   -0.13755
群益真善美基金                                                   18.05260   18.06130  -0.00870   -0.04817
群益馬拉松基金A類型                                             136.11000  137.21000  -1.10000   -0.80169
群益深証中小板基金                                               13.62000   13.67000  -0.05000   -0.36576
群益創新科技基金                                                 36.49000   36.78000  -0.29000   -0.78847
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.14260   10.12450   0.01810    0.17877
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.57460    9.56370   0.01090    0.11397
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.04530   11.02550   0.01980    0.17958
群益華夏盛世基金-美元                                            10.55740   10.54530   0.01210    0.11474
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.26000   17.23000   0.03000    0.17411
群益奧斯卡基金                                                   30.36000   30.51000  -0.15000   -0.49164
群益新興金鑽基金-美元                                            12.50330   12.60250  -0.09920   -0.78715
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.47000    9.54000  -0.07000   -0.73375
群益葛萊美基金                                                   26.26000   26.41000  -0.15000   -0.56797
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.38000   20.47000  -0.09000   -0.43967
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.33000    8.29000   0.04000    0.48251
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.39000   13.51000  -0.12000   -0.88823
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.69880   11.70040  -0.00160   -0.01367
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.32800   11.32020   0.00780    0.06890
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.23720   11.23600   0.00120    0.01068
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.59170    8.59290  -0.00120   -0.01397
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.19190    9.18560   0.00630    0.06859
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.79290    8.79190   0.00100    0.01137
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.16010   10.15320   0.00690    0.06796
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
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德信大發基金                                                     31.17000   31.34000  -0.17000   -0.54244
德信中國精選成長基金                                             11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
德信台灣主流中小基金                                             21.00000   21.23000  -0.23000   -1.08337
德信新興股票組合基金                                             11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92790   11.92770   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.76020   10.76330  -0.00310   -0.02880
德信數位時代基金                                                 28.29000   28.33000  -0.04000   -0.14119
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65610   11.65600   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.83000   16.86000  -0.03000   -0.17794
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.47000   19.64000  -0.17000   -0.86558
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.34000    7.34000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.98680    9.97040   0.01640    0.16449
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.23260   14.20530   0.02730    0.19218
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               7.94720    7.91840   0.02880    0.36371
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.80670   10.77460   0.03210    0.29792
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.05400   11.02120   0.03280    0.29761
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.67210   12.62790   0.04420    0.35002
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摩根大歐洲基金                                                   18.48000   18.45000   0.03000    0.16260
摩根中小基金                                                     25.34000   25.67000  -0.33000   -1.28555
摩根中國A股基金                                                  14.37000   14.38000  -0.01000   -0.06954
摩根中國A股基金(美元)                                            11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
摩根中國亮點基金                                                 14.21000   14.19000   0.02000    0.14094
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.16050   11.23260  -0.07210   -0.64188
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.23250   12.32990  -0.09740   -0.78995
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.49650    9.56280  -0.06630   -0.69331
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.48130   12.56210  -0.08080   -0.64320
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.15850   14.27250  -0.11400   -0.79874
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.28000    0.00000  21.28000    0.00000
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.28000    0.00000  21.28000    0.00000
摩根台灣增長基金                                                 52.37000   52.67000  -0.30000   -0.56958
摩根平衡基金                                                     28.29000   28.39000  -0.10000   -0.35224
摩根全球α基金                                                   19.31000   19.30000   0.01000    0.05181
摩根全球平衡基金                                                 15.35560   15.34740   0.00820    0.05343
摩根全球發現基金                                                 12.67000   12.70000  -0.03000   -0.23622
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.71650    9.71870  -0.00220   -0.02264
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.63770   10.64340  -0.00570   -0.05355
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.09330   10.09660  -0.00330   -0.03268
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.35590   11.35860  -0.00270   -0.02377
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.95820    9.96140  -0.00320   -0.03212
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.43550   10.49040  -0.05490   -0.52334
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.34740   13.41760  -0.07020   -0.52319
摩根亞洲基金                                                     56.80000   56.87000  -0.07000   -0.12309
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.28340    8.39080  -0.10740   -1.27997
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.60980    9.73990  -0.13010   -1.33574
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.54340    8.65440  -0.11100   -1.28258
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                11.95750   12.11030  -0.15280   -1.26174
摩根東方內需機會基金                                             18.00000   18.02000  -0.02000   -0.11099
摩根東方科技基金                                                 36.46000   36.49000  -0.03000   -0.08221
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.35000   11.38000  -0.03000   -0.26362
摩根金龍收成基金                                                 23.06000   23.01000   0.05000    0.21730
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07320   15.07310   0.00010    0.00066
摩根新金磚五國基金                                               11.55000   11.60000  -0.05000   -0.43103
摩根新絲路基金                                                   10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
摩根新興35基金                                                   13.47000   13.51000  -0.04000   -0.29608
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.51320    7.50840   0.00480    0.06393
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.77370    9.77120   0.00250    0.02559
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.55100    9.54620   0.00480    0.05028
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.74290   10.73730   0.00560    0.05215
摩根新興科技基金                                                 59.90000   60.67000  -0.77000   -1.26916
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.33210    8.34150  -0.00940   -0.11269
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.52740   10.53930  -0.01190   -0.11291
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.66760    8.66200   0.00560    0.06465
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.41590    9.42030  -0.00440   -0.04671
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.90480    8.90580  -0.00100   -0.01123
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.90850    9.90210   0.00640    0.06463
摩根龍揚基金                                                     34.48000   34.40000   0.08000    0.23256
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.29080    9.30360  -0.01280   -0.13758
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.19050   11.20590  -0.01540   -0.13743
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.71000   27.95000  -0.24000   -0.85868
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.52320   11.48420   0.03900    0.33960
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.84430   10.80970   0.03460    0.32008
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.81260    9.77730   0.03530    0.36104
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.12690   10.09260   0.03430    0.33985
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.57250    9.54190   0.03060    0.32069
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.65610    8.62490   0.03120    0.36174
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.40260   10.42310  -0.02050   -0.19668
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.37460   10.38860  -0.01400   -0.13476
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.84100    9.86740  -0.02640   -0.26755
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.90710    9.92760  -0.02050   -0.20650
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.64600    9.67180  -0.02580   -0.26675
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.71040    9.73040  -0.02000   -0.20554
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.43010   11.44610  -0.01600   -0.13979
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.21350   11.22950  -0.01600   -0.14248
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.29380   10.30310  -0.00930   -0.09026
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.89630   10.91150  -0.01520   -0.13930
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.67350   10.68870  -0.01520   -0.14221
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.80070    9.80950  -0.00880   -0.08971
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.07300   26.32810  -0.25510   -0.96893
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.85570    9.86720  -0.01150   -0.11655
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.09040   10.09590  -0.00550   -0.05448
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.85570    9.86720  -0.01150   -0.11655
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.09040   10.09590  -0.00550   -0.05448
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15740   13.15730   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 14.03000   14.16000  -0.13000   -0.91808
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.96030   15.94520   0.01510    0.09470
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.95620   13.03180  -0.07560   -0.58012
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.66420   12.70360  -0.03940   -0.31015
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.17420   12.21210  -0.03790   -0.31035
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.73060   11.72760   0.00300    0.02558
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.02990   11.02370   0.00620    0.05624
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55540   10.55260   0.00280    0.02653
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65620    8.65140   0.00480    0.05548
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.85000   37.96000  -0.11000   -0.28978
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.51000   15.52000  -0.01000   -0.06443
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.64000   12.64000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.01000    8.01000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.15000   12.15000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.18000   12.13000   0.05000    0.41220
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.54000   15.56000  -0.02000   -0.12853
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.51000   15.52000  -0.01000   -0.06443
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.54000   20.62000  -0.08000   -0.38797
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.69000   18.76000  -0.07000   -0.37313
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.87000   12.91000  -0.04000   -0.30984
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.62000   15.68000  -0.06000   -0.38265
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.35000   16.42000  -0.07000   -0.42631
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.41000   15.47000  -0.06000   -0.38785
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.59000   15.65000  -0.06000   -0.38339
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.04000   14.10000  -0.06000   -0.42553
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.05000   14.10000  -0.05000   -0.35461
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.72000   14.78000  -0.06000   -0.40595
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.39000   18.40000  -0.01000   -0.05435
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.26000   17.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.49000   13.49000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.27000   14.27000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.34000   13.34000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.22000    8.23000  -0.01000   -0.12151
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.27000   13.27000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.57000   14.57000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.54000   14.55000  -0.01000   -0.06873
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.99190   14.99180   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.47950   10.47830   0.00120    0.01145
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.87190   13.87160   0.00030    0.00216
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.62500    7.62410   0.00090    0.01180
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.88000   13.86000   0.02000    0.14430
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.92000   13.90000   0.02000    0.14388
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.60000   24.84000  -0.24000   -0.96618
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.51000   12.57000  -0.06000   -0.47733
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.33000   13.42000  -0.09000   -0.67064
瀚亞巴西基金                                                      4.52000    4.51000   0.01000    0.22173
瀚亞外銷基金                                                     46.22000   46.61000  -0.39000   -0.83673
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.62740   10.55770   0.06970    0.66018
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.29930   10.30540  -0.00610   -0.05919
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.19940   12.20710  -0.00770   -0.06308
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.10520   10.09370   0.01150    0.11393
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.56840    7.51880   0.04960    0.65968
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.03240    8.03720  -0.00480   -0.05972
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11710    8.12220  -0.00510   -0.06279
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.17300    7.16500   0.00800    0.11165
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.89180    8.89740  -0.00560   -0.06294
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.31120    9.25020   0.06100    0.65945
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.38940    9.39500  -0.00560   -0.05961
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.26830    9.27410  -0.00580   -0.06254
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.75000   13.94000  -0.19000   -1.36298
瀚亞印度基金-美元                                                13.30000   13.52000  -0.22000   -1.62722
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.26000   29.71000  -0.45000   -1.51464
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.21000   12.24000  -0.03000   -0.24510
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.89000   14.91000  -0.02000   -0.13414
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.25000   11.34000  -0.09000   -0.79365
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.67110   11.61530   0.05580    0.48040
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.90480   12.90430   0.00050    0.00387
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.81170   10.81430  -0.00260   -0.02404
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.54750   10.54640   0.00110    0.01043
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.57410   11.61740  -0.04330   -0.37272
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.08490    9.04150   0.04340    0.48001
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.60660    9.60610   0.00050    0.00521
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.04560    9.04790  -0.00230   -0.02542
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.81550    8.81460   0.00090    0.01021
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.11200    9.14610  -0.03410   -0.37284
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.48800   14.47790   0.01010    0.06976
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.80010   10.74150   0.05860    0.54555
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.77300   10.77000   0.00300    0.02786
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.69550   12.68660   0.00890    0.07015
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.03000   11.18000  -0.15000   -1.34168
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              20.99000   21.16000  -0.17000   -0.80340
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55620   13.55600   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               27.10000   27.19000  -0.09000   -0.33100
瀚亞高科技基金                                                   63.02000   63.60000  -0.58000   -0.91195
瀚亞理財通基金                                                   27.57000   27.71000  -0.14000   -0.50523
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.52000    9.60000  -0.08000   -0.83333
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.90000    8.98000  -0.08000   -0.89087
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.03000    9.11000  -0.08000   -0.87816
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.95000    9.03000  -0.08000   -0.88594
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.04000    9.12000  -0.08000   -0.87719
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.78000    8.84000  -0.06000   -0.67873
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.90000    8.96000  -0.06000   -0.66964
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
瀚亞菁華基金                                                     24.56000   24.74000  -0.18000   -0.72757
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.08750   13.04940   0.03810    0.29197
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.28610    9.25910   0.02700    0.29161
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.55380   10.50020   0.05360    0.51047
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.29590   10.34300  -0.04710   -0.45538
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.52760   10.52530   0.00230    0.02185
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.86260    9.85430   0.00830    0.08423
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.96960   10.01740  -0.04780   -0.47717
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.46590    8.42290   0.04300    0.51051
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.94280    7.97910  -0.03630   -0.45494
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.06870    9.06680   0.00190    0.02096
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.38030    8.37330   0.00700    0.08360
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.93620    7.97430  -0.03810   -0.47778
瀚亞電通網基金                                                   16.35000   16.52000  -0.17000   -1.02906
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.67430   13.65870   0.01560    0.11421
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.37290   10.31790   0.05500    0.53305
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.97480    9.96620   0.00860    0.08629
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.51850   11.50540   0.01310    0.11386
瀚亞歐洲基金                                                     11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
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