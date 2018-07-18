[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/17 107/07/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.49800 10.49430 0.00370 0.03526 大華銀多元特別收益平衡基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.05810 10.05400 0.00410 0.04078 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.05810 10.05400 0.00410 0.04078 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.02120 10.01590 0.00530 0.05292 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.02120 10.01590 0.00530 0.05292 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.35570 9.35330 0.00240 0.02566 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.61430 9.60940 0.00490 0.05099 中國信託台灣活力基金 16.15000 16.35000 -0.20000 -1.22324 中國信託台灣優勢基金 18.69000 18.96000 -0.27000 -1.42405 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.80660 9.80390 0.00270 0.02754 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21500 9.25110 -0.03610 -0.39022 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18320 10.18150 0.00170 0.01670 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.56600 9.60450 -0.03850 -0.40085 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39870 10.41610 -0.01740 -0.16705 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.07810 9.11620 -0.03810 -0.41794 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.25870 11.27940 -0.02070 -0.18352 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.16240 10.18110 -0.01870 -0.18367 中國信託智能運動基金-台幣 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 中國信託智能運動基金-美元 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98100 10.98090 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.49450 9.48780 0.00670 0.07062 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.18010 9.17360 0.00650 0.07086 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.63690 9.62980 0.00710 0.07373 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.31370 9.30680 0.00690 0.07414 中國信託精穩基金 18.94860 19.02540 -0.07680 -0.40367 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 68.30000 69.24000 -0.94000 -1.35760 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.15060 39.37880 -0.22820 -0.57950 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.96000 19.13000 -0.17000 -0.88866 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36760 11.36460 0.00300 0.02640 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66660 10.64640 0.02020 0.18974 元大上證50基金 28.09000 28.24000 -0.15000 -0.53116 元大大中華TMT基金-人民幣 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656 元大大中華TMT基金-新台幣 11.72000 11.64000 0.08000 0.68729 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.14000 13.19000 -0.05000 -0.37908 元大大中華價值指數基金-美元 12.62800 12.66800 -0.04000 -0.31576 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.90000 16.94300 -0.04300 -0.25379 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.14000 11.12500 0.01500 0.13483 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.90300 10.87100 0.03200 0.29436 元大中國平衡基金-人民幣 3.08000 3.08000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.99000 13.97000 0.02000 0.14316 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.56520 46.64780 -0.08260 -0.17707 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.38910 10.39260 -0.00350 -0.03368 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63440 9.63760 -0.00320 -0.03320 元大中國機會債券基金-新台幣 9.72620 9.71360 0.01260 0.12972 元大巴西指數基金 5.46900 5.47400 -0.00500 -0.09134 元大巴菲特基金 30.68000 31.03000 -0.35000 -1.12794 元大日經225基金 28.49000 28.32000 0.17000 0.60028 元大台商收成基金 24.38000 24.45000 -0.07000 -0.28630 元大台灣50單日反向1倍基金 12.44000 12.39000 0.05000 0.40355 元大台灣50單日正向2倍基金 37.45000 37.77000 -0.32000 -0.84723 元大台灣中型100基金 33.62000 33.64000 -0.02000 -0.05945 元大台灣加權股價指數基金 25.24600 25.35200 -0.10600 -0.41811 元大台灣卓越50基金 82.69000 83.03000 -0.34000 -0.40949 元大台灣金融基金 17.52000 17.49000 0.03000 0.17153 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.23000 31.30000 -0.07000 -0.22364 元大台灣高股息基金 26.09000 25.96000 0.13000 0.50077 元大台灣電子科技基金 36.28000 36.43000 -0.15000 -0.41175 元大全球ETF成長組合基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 元大全球ETF穩健組合基金 14.82000 14.84000 -0.02000 -0.13477 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.76000 6.75000 0.01000 0.14815 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.62000 -0.03000 -0.34803 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.73000 6.76000 -0.03000 -0.44379 元大全球股票入息基金-美元配息 9.55300 9.55100 0.00200 0.02094 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 16.92000 17.03000 -0.11000 -0.64592 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.49700 8.55500 -0.05800 -0.67797 元大印度指數基金 9.85100 9.93100 -0.08000 -0.80556 元大印度基金 12.76000 12.83000 -0.07000 -0.54560 元大多多基金 22.01000 22.34000 -0.33000 -1.47717 元大多福基金 59.04000 59.78000 -0.74000 -1.23787 元大亞太成長基金 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59400 8.57710 0.01690 0.19704 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09690 7.08300 0.01390 0.19624 元大卓越基金 52.62000 53.23000 -0.61000 -1.14597 元大店頭基金 9.58000 9.70000 -0.12000 -1.23711 元大泛歐成長基金 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.24560 10.24500 0.00060 0.00586 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.48340 9.50120 -0.01780 -0.18734 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.41910 31.49420 -0.07510 -0.23846 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.47060 38.77960 -0.30900 -0.79681 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.84040 18.73370 0.10670 0.56956 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.68700 19.92990 -0.24290 -1.21877 元大美國政府7至10年期債券基金 38.55640 38.70950 -0.15310 -0.39551 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.35710 20.33950 0.01760 0.08653 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.95340 18.02030 -0.06690 -0.37125 元大高科技基金 21.63000 21.93000 -0.30000 -1.36799 元大得利貨幣市場基金 16.24580 16.24560 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97660 11.97640 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.14000 14.27000 -0.13000 -0.91100 元大華夏中小基金 8.33000 8.24000 0.09000 1.09223 元大新中國基金-人民幣 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 元大新中國基金-美元 10.13600 10.08800 0.04800 0.47581 元大新中國基金-新台幣 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 元大新主流基金 30.90000 31.37000 -0.47000 -1.49825 元大新東協平衡基金-美元 9.36700 9.37600 -0.00900 -0.09599 元大新東協平衡基金-新台幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.37090 10.38810 -0.01720 -0.16557 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.86520 9.87160 -0.00640 -0.06483 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.45410 10.45430 -0.00020 -0.00191 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.14890 9.14910 -0.00020 -0.00219 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75490 9.74900 0.00590 0.06052 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.38940 9.38370 0.00570 0.06074 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.82180 9.80970 0.01210 0.12335 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.45650 9.44490 0.01160 0.12282 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.51050 9.50860 0.00190 0.01998 元大新興亞洲基金 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.16070 9.16250 -0.00180 -0.01965 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.93300 8.93470 -0.00170 -0.01903 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.33320 9.32920 0.00400 0.04288 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.10070 9.09680 0.00390 0.04287 元大萬泰貨幣市場基金 15.09460 15.09440 0.00020 0.00132 元大經貿基金 42.83000 43.35000 -0.52000 -1.19954 元大實質多重資產基金-人民幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 元大實質多重資產基金-美元 9.45800 9.45900 -0.00100 -0.01057 元大實質多重資產基金-新台幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 元大滬深300單日反向1倍基金 15.87000 15.73000 0.14000 0.89002 元大滬深300單日正向2倍基金 13.34000 13.64000 -0.30000 -2.19941 元大摩臺基金 38.40000 38.53000 -0.13000 -0.33740 元大標普500基金 25.73000 25.81000 -0.08000 -0.30996 元大標普500單日反向1倍基金 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676 元大標普500單日正向2倍基金 33.43000 33.62000 -0.19000 -0.56514 元大標智滬深300基金 16.64000 16.82000 -0.18000 -1.07015 元大歐洲50基金 24.77000 24.79000 -0.02000 -0.08068 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.61560 9.63950 -0.02390 -0.24794 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16730 10.16690 0.00040 0.00393 元大績效基金 63.86000 64.82000 -0.96000 -1.48102 元大韓國KOSPI200基金 22.09000 22.11000 -0.02000 -0.09046 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.20000 16.30000 -0.10000 -0.61350 日盛上選基金 36.99000 37.25000 -0.26000 -0.69799 日盛小而美基金 19.69000 19.81000 -0.12000 -0.60575 日盛中國內需動力基金 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.45230 11.44960 0.00270 0.02358 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.63820 9.63590 0.00230 0.02387 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.49490 11.48740 0.00750 0.06529 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.66820 9.66190 0.00630 0.06520 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.43170 10.42540 0.00630 0.06043 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.75890 8.75350 0.00540 0.06169 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529 日盛日盛基金 15.21000 15.39000 -0.18000 -1.16959 日盛目標收益組合基金(美元) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 日盛全球抗暖化基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03050 10.02610 0.00440 0.04389 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45220 9.49150 -0.03930 -0.41405 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.84410 9.83970 0.00440 0.04472 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27880 9.31740 -0.03860 -0.41428 日盛全球新興債券基金A 10.59800 10.58070 0.01730 0.16351 日盛全球新興債券基金B 8.25120 8.23770 0.01350 0.16388 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35480 2.35250 0.00230 0.09777 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64240 1.64080 0.00160 0.09751 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35880 0.35840 0.00040 0.11161 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25100 0.25070 0.00030 0.11966 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.90470 11.88910 0.01560 0.13121 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.19380 8.18290 0.01090 0.13320 日盛亞洲機會基金 7.49000 7.50000 -0.01000 -0.13333 日盛首選基金 18.88000 18.93000 -0.05000 -0.26413 日盛高科技基金 20.16000 20.28000 -0.12000 -0.59172 日盛貨幣市場基金 14.76240 14.76220 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 44.47000 44.98000 -0.51000 -1.13384 日盛精選五虎基金 40.14000 40.36000 -0.22000 -0.54509 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47800 13.47790 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.68000 36.93000 -0.25000 -0.67696 台新MSCI中國基金 21.51000 21.55000 -0.04000 -0.18561 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.18000 18.09000 0.09000 0.49751 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.70000 21.93000 -0.23000 -1.04879 台新大眾貨幣市場基金 14.15440 14.15420 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.26300 10.27070 -0.00770 -0.07497 台新中美貨幣市場基金-美元 10.60550 10.60260 0.00290 0.02735 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09820 10.08920 0.00900 0.08920 台新中國通基金 49.50000 49.69000 -0.19000 -0.38237 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.53650 0.53490 0.00160 0.29912 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.37900 16.31900 0.06000 0.36767 台新中國精選中小基金-美元 0.40540 0.40510 0.00030 0.07406 台新中國精選中小基金-新台幣 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078 台新主流基金 25.46000 25.45000 0.01000 0.03929 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.01000 20.10000 -0.09000 -0.44776 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65900 0.66230 -0.00330 -0.49826 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.97000 15.11000 -0.14000 -0.92654 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49180 0.49650 -0.00470 -0.94663 台新台灣中小基金 38.77000 38.88000 -0.11000 -0.28292 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.71960 9.76670 -0.04710 -0.48225 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.26350 9.30810 -0.04460 -0.47915 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.34540 10.36050 -0.01510 -0.14575 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.45160 10.48770 -0.03610 -0.34421 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.24260 11.24370 -0.00110 -0.00978 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.73000 15.87000 -0.14000 -0.88217 台新亞美短期債券基金 10.95180 10.94750 0.00430 0.03928 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.42960 8.45040 -0.02080 -0.24614 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28150 0.28240 -0.00090 -0.31870 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.65550 11.62600 0.02950 0.25374 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38380 0.38310 0.00070 0.18272 台新真吉利貨幣市場基金 11.08590 11.08580 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.10050 30.06580 0.03470 0.11541 台新智慧生活基金-美元 10.54630 10.58970 -0.04340 -0.40983 台新智慧生活基金-新台幣 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.55200 8.58550 -0.03350 -0.39019 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.66690 8.69540 -0.02850 -0.32776 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.14780 9.13780 0.01000 0.10944 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27880 9.26280 0.01600 0.17273 台新新興市場債券基金(A類型) 10.75490 10.74590 0.00900 0.08375 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34700 0.34690 0.00010 0.02883 台新新興市場債券基金(B類型) 8.05700 8.08730 -0.03030 -0.37466 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27380 0.27480 -0.00100 -0.36390 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.03000 21.02000 0.01000 0.04757 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.63800 10.69500 -0.05700 -0.53296 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.06000 24.38000 -0.32000 -1.31255 未來資產全球大消費基金 15.78000 15.87000 -0.09000 -0.56711 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.64200 11.62070 0.02130 0.18329 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.43720 9.42000 0.01720 0.18259 未來資產亞洲新富基金 21.71000 21.82000 -0.11000 -0.50412 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56020 12.56010 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.94000 15.14000 -0.20000 -1.32100 未來資產新興市場債券基金A 8.84660 8.84600 0.00060 0.00678 未來資產新興市場債券基金B 6.76010 6.75970 0.00040 0.00592 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.06580 11.06300 0.00280 0.02531 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.02760 10.00380 0.02380 0.23791 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34090 9.34370 -0.00280 -0.02997 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.54640 10.54960 -0.00320 -0.03033 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.09180 8.08060 0.01120 0.13860 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.19970 9.18630 0.01340 0.14587 永豐中小基金 60.01000 60.62000 -0.61000 -1.00627 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71820 1.71780 0.00040 0.02329 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.25050 2.24990 0.00060 0.02667 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.95460 7.93560 0.01900 0.23943 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.10890 10.08480 0.02410 0.23897 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.20000 5.22000 -0.02000 -0.38314 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.72000 23.77000 -0.05000 -0.21035 永豐主流品牌基金 18.13000 18.10000 0.03000 0.16575 永豐永豐基金 38.70000 39.14000 -0.44000 -1.12417 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.98020 10.00010 -0.01990 -0.19900 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.97960 9.99960 -0.02000 -0.20001 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.95480 9.97630 -0.02150 -0.21551 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.95450 9.97600 -0.02150 -0.21552 永豐亞洲民生消費基金 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694 永豐南非幣2021保本基金 12.87680 12.86240 0.01440 0.11195 永豐高科技基金 28.74000 29.19000 -0.45000 -1.54162 永豐貨幣市場基金 13.87610 13.87590 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08890 2.09250 -0.00360 -0.17204 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.46270 2.46680 -0.00410 -0.16621 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82820 7.82480 0.00340 0.04345 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.42270 10.41820 0.00450 0.04319 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19110 7.17450 0.01660 0.23138 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97500 10.94960 0.02540 0.23197 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.61000 7.67000 -0.06000 -0.78227 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.42000 17.55000 -0.13000 -0.74074 永豐臺灣加權ETF基金 55.01000 55.17000 -0.16000 -0.29001 永豐領航科技基金 45.22000 46.05000 -0.83000 -1.80239 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 永豐趨勢平衡基金 51.40000 52.24000 -0.84000 -1.60796 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.53090 11.52980 0.00110 0.00954 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.47080 9.45910 0.01170 0.12369 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.59350 9.58180 0.01170 0.12211 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.43410 9.42510 0.00900 0.09549 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.51850 9.50940 0.00910 0.09569 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48880 9.47930 0.00950 0.10022 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.74110 9.73140 0.00970 0.09968 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.41980 9.41210 0.00770 0.08181 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.58640 9.57860 0.00780 0.08143 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 兆豐國際中小基金 16.89000 16.93000 -0.04000 -0.23627 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.58000 14.65000 -0.07000 -0.47782 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.66000 19.74000 -0.08000 -0.40527 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.59000 19.68000 -0.09000 -0.45732 兆豐國際生命科學基金 16.29000 16.36000 -0.07000 -0.42787 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.36380 10.37210 -0.00830 -0.08002 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.63170 10.64360 -0.01190 -0.11180 兆豐國際全球基金 32.50000 32.58000 -0.08000 -0.24555 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25080 10.25030 0.00050 0.00488 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.93350 9.95210 -0.01860 -0.18690 兆豐國際國民基金 22.93000 23.01000 -0.08000 -0.34767 兆豐國際第一基金 13.57000 13.69000 -0.12000 -0.87655 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82430 9.79840 0.02590 0.26433 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.84390 7.82320 0.02070 0.26460 兆豐國際萬全基金 21.06000 21.21000 -0.15000 -0.70721 兆豐國際電子基金 27.32000 27.59000 -0.27000 -0.97862 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.27000 22.43000 -0.16000 -0.71333 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.64000 16.59000 0.05000 0.30139 兆豐國際豐台灣基金 32.74000 32.72000 0.02000 0.06112 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49630 12.49620 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904 合庫全球高收益債券基金A類型 11.04260 11.04090 0.00170 0.01540 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.88460 11.87760 0.00700 0.05893 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.67080 10.66860 0.00220 0.02062 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.44100 11.43410 0.00690 0.06035 合庫全球高收益債券基金B類型 8.11240 8.11120 0.00120 0.01479 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45830 9.45380 0.00450 0.04760 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.99990 8.99800 0.00190 0.02112 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95710 8.95080 0.00630 0.07038 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28400 9.28200 0.00200 0.02155 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 合庫全球新興市場基金 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.12480 10.12470 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.52910 9.52220 0.00690 0.07246 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.78890 9.77320 0.01570 0.16064 合庫新興多重收益基金A類型 10.08670 10.07040 0.01630 0.16186 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.54720 11.52930 0.01790 0.15526 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.47380 13.45280 0.02100 0.15610 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.91810 8.91010 0.00800 0.08979 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.56320 9.54790 0.01530 0.16024 合庫新興多重收益基金B類型 7.96440 7.95150 0.01290 0.16223 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.89720 8.88410 0.01310 0.14745 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12680 10.11120 0.01560 0.15428 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94310 10.94040 0.00270 0.02468 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.11700 10.12140 -0.00440 -0.04347 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88320 9.88140 0.00180 0.01822 安聯中國東協基金 15.37000 15.40000 -0.03000 -0.19481 安聯中國策略基金 14.91000 14.95000 -0.04000 -0.26756 安聯中華新思路基金-人民幣 14.73000 14.85000 -0.12000 -0.80808 安聯中華新思路基金-美元 14.06000 14.18000 -0.12000 -0.84626 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.08000 13.18000 -0.10000 -0.75873 安聯台灣大壩基金 29.70000 29.79000 -0.09000 -0.30211 安聯台灣科技基金 50.14000 50.24000 -0.10000 -0.19904 安聯台灣貨幣市場基金 12.48530 12.48520 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 33.14000 33.22000 -0.08000 -0.24082 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12560 10.11480 0.01080 0.10677 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.07220 15.05660 0.01560 0.10361 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67660 9.66660 0.01000 0.10345 安聯四季成長組合基金-美元 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.25210 12.23690 0.01520 0.12421 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13910 10.12750 0.01160 0.11454 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25440 12.24130 0.01310 0.10701 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55900 9.54720 0.01180 0.12360 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39420 9.38350 0.01070 0.11403 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07950 9.06980 0.00970 0.10695 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.98870 11.97660 0.01210 0.10103 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93960 10.92980 0.00980 0.08966 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61110 10.60150 0.00960 0.09055 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.97090 8.96180 0.00910 0.10154 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.74990 8.74200 0.00790 0.09037 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.46140 8.45370 0.00770 0.09108 安聯全球人口趨勢基金 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.08000 10.18000 -0.10000 -0.98232 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.62000 37.96000 -0.34000 -0.89568 安聯全球油礦金趨勢基金 8.85000 8.93000 -0.08000 -0.89586 安聯全球計量平衡基金 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04980 12.04830 0.00150 0.01245 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46510 10.46380 0.00130 0.01242 安聯全球新興市場基金 17.73000 17.73000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 安聯全球綠能趨勢基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 安聯亞洲動態策略基金 23.73000 23.78000 -0.05000 -0.21026 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.97720 9.97000 0.00720 0.07222 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.73590 9.72880 0.00710 0.07298 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.10050 80.88580 0.21470 0.26544 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.13170 12.08820 0.04350 0.35986 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.87670 63.71540 0.16130 0.25316 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.47250 9.43860 0.03390 0.35916 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.55050 2.55000 0.00050 0.01961 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47910 10.44800 0.03110 0.29766 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14730 2.15140 -0.00410 -0.19057 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.69410 8.66680 0.02730 0.31500 宏利台灣動力基金 34.12000 34.63000 -0.51000 -1.47271 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.26920 10.26450 0.00470 0.04579 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99110 9.97790 0.01320 0.13229 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.12180 8.11800 0.00380 0.04681 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.05580 8.04690 0.00890 0.11060 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338 宏利全球債券組合基金 12.99310 12.97750 0.01560 0.12021 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77370 2.77140 0.00230 0.08299 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69330 11.68150 0.01180 0.10101 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69200 8.68310 0.00890 0.10250 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.37520 2.38380 -0.00860 -0.36077 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86330 10.84510 0.01820 0.16782 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.02260 4.02340 -0.00080 -0.01988 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64950 0.64960 -0.00010 -0.01539 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.79000 18.78000 0.01000 0.05325 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70460 11.70510 -0.00050 -0.00427 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40450 10.40510 -0.00060 -0.00577 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.09740 10.09570 0.00170 0.01684 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.94510 8.94280 0.00230 0.02572 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.53660 8.53720 -0.00060 -0.00703 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44640 8.44430 0.00210 0.02487 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.50630 8.50180 0.00450 0.05293 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77370 2.77130 0.00240 0.08660 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40320 0.40280 0.00040 0.09930 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.24060 12.22380 0.01680 0.13744 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91920 0.91840 0.00080 0.08711 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.48030 7.47030 0.01000 0.13386 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06910 2.06700 0.00210 0.10160 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29760 0.29730 0.00030 0.10091 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.17740 9.16530 0.01210 0.13202 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33450 0.33430 0.00020 0.05983 宏利萬利貨幣市場基金 13.63660 13.63650 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.79000 2.79000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金 28.84000 29.29000 -0.45000 -1.53636 宏利澳幣保本基金 12.03240 12.02960 0.00280 0.02328 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.38000 11.43000 -0.05000 -0.43745 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.77700 9.76530 0.01170 0.11981 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.29840 9.27630 0.02210 0.23824 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.66430 8.63830 0.02600 0.30099 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.25390 10.22310 0.03080 0.30128 貝萊德亞美利加收益基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 26.64000 26.82000 -0.18000 -0.67114 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20630 11.20180 0.00450 0.04017 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99550 9.97970 0.01580 0.15832 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 保德信大中華基金-新台幣 30.18000 30.21000 -0.03000 -0.09930 保德信中小型股基金 51.09000 51.51000 -0.42000 -0.81538 保德信中國中小基金-人民幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 保德信中國中小基金-美元 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 保德信中國中小基金-新臺幣 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.43500 9.43930 -0.00430 -0.04555 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.47610 9.48040 -0.00430 -0.04536 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.55220 9.55750 -0.00530 -0.05545 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.25980 10.26550 -0.00570 -0.05553 保德信中國品牌基金-人民幣 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 保德信中國品牌基金-美元 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 保德信台商全方位基金 38.44000 38.73000 -0.29000 -0.74877 保德信全球中小基金 30.31000 30.32000 -0.01000 -0.03298 保德信全球消費商機基金 18.44000 18.44000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 12.37000 12.39000 -0.02000 -0.16142 保德信全球資源基金 8.22000 8.30000 -0.08000 -0.96386 保德信全球醫療生化基金-美元 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.04000 33.20000 -0.16000 -0.48193 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83220 9.83240 -0.00020 -0.00203 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57980 10.57980 0.00000 0.00000 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25310 9.24740 0.00570 0.06164 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.94270 9.93660 0.00610 0.06139 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.26230 8.25700 0.00530 0.06419 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80560 10.79870 0.00690 0.06390 保德信亞太基金 21.78000 21.84000 -0.06000 -0.27473 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.46860 8.46030 0.00830 0.09811 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.12840 11.11750 0.01090 0.09804 保德信店頭市場基金 36.62000 36.76000 -0.14000 -0.38085 保德信拉丁美洲基金 6.69000 6.67000 0.02000 0.29985 保德信金平衡基金 30.08000 30.15000 -0.07000 -0.23217 保德信金滿意基金 44.66000 44.74000 -0.08000 -0.17881 保德信科技島基金 27.89000 27.90000 -0.01000 -0.03584 保德信高成長基金 97.42000 97.97000 -0.55000 -0.56140 保德信第一基金 28.02000 28.33000 -0.31000 -1.09425 保德信貨幣市場基金 15.76060 15.76040 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.58360 10.60050 -0.01690 -0.15943 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.66750 10.67790 -0.01040 -0.09740 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.84820 10.86330 -0.01510 -0.13900 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.23800 10.24580 -0.00780 -0.07613 保德信新世紀基金 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.07460 8.08080 -0.00620 -0.07673 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.79370 10.80200 -0.00830 -0.07684 保德信新興趨勢組合基金 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 保德信瑞騰基金 15.53930 15.53930 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.76560 9.76580 -0.00020 -0.00205 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99330 9.99350 -0.00020 -0.00200 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.70490 9.69850 0.00640 0.06599 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.81700 9.80750 0.00950 0.09686 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90600 9.90370 0.00230 0.02322 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90490 9.90260 0.00230 0.02323 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78450 9.78080 0.00370 0.03783 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78710 9.78340 0.00370 0.03782 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.04950 10.03690 0.01260 0.12554 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.07730 10.07440 0.00290 0.02879 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.07670 10.07400 0.00270 0.02680 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.98650 9.98320 0.00330 0.03306 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.98650 9.98320 0.00330 0.03306 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.69990 9.69950 0.00040 0.00412 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.56990 9.56780 0.00210 0.02195 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92680 1.92550 0.00130 0.06751 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.61040 2.60880 0.00160 0.06133 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29410 0.29320 0.00090 0.30696 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43270 0.43140 0.00130 0.30134 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40000 8.36670 0.03330 0.39801 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.59350 11.54920 0.04430 0.38358 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.48810 9.48420 0.00390 0.04112 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.55690 11.55090 0.00600 0.05194 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.72620 8.70040 0.02580 0.29654 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.65950 10.62790 0.03160 0.29733 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16630 10.16320 0.00310 0.03050 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.08540 10.07290 0.01250 0.12410 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.09430 10.09130 0.00300 0.02973 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65510 10.65210 0.00300 0.02816 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00490 9.99410 0.01080 0.10806 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81470 9.81310 0.00160 0.01630 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11930 10.11760 0.00170 0.01680 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78920 9.78400 0.00520 0.05315 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99180 9.98030 0.01150 0.11523 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.47530 10.51660 -0.04130 -0.39271 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.27660 6.26950 0.00710 0.11325 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.71060 10.69840 0.01220 0.11404 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64560 11.64550 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.80000 21.03000 -0.23000 -1.09368 施羅德樂活中小基金-I類型 4735.410004787.78000 -52.37000 -1.09383 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.33510 10.32370 0.01140 0.11043 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.37310 11.36570 0.00740 0.06511 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.62480 10.61810 0.00670 0.06310 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.21950 9.20940 0.01010 0.10967 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.67490 9.66870 0.00620 0.06412 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.48140 9.47540 0.00600 0.06332 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.56490 10.55340 0.01150 0.10897 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.14560 11.13840 0.00720 0.06464 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.08960 11.08260 0.00700 0.06316 柏瑞五國金勢力建設基金 6.42000 6.46000 -0.04000 -0.61920 柏瑞巨人基金 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64910 13.64900 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.33000 16.30000 0.03000 0.18405 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.46960 13.46350 0.00610 0.04531 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85760 11.85520 0.00240 0.02024 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46560 12.46360 0.00200 0.01605 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.96670 8.96260 0.00410 0.04575 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82340 6.82030 0.00310 0.04545 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.84460 8.84290 0.00170 0.01922 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47250 8.47490 -0.00240 -0.02832 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.83140 10.82970 0.00170 0.01570 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37000 8.37570 -0.00570 -0.06805 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.03340 12.03100 0.00240 0.01995 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.66890 11.66360 0.00530 0.04544 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.69280 11.69610 -0.00330 -0.02821 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.34760 11.34580 0.00180 0.01586 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04220 9.03810 0.00410 0.04536 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.88210 9.88020 0.00190 0.01923 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68440 9.68710 -0.00270 -0.02787 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.63380 9.63230 0.00150 0.01557 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.46710 9.47360 -0.00650 -0.06861 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.22460 10.23060 -0.00600 -0.05865 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.09310 10.10220 -0.00910 -0.09008 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.98370 9.99230 -0.00860 -0.08607 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.06420 10.07260 -0.00840 -0.08339 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02950 10.03530 -0.00580 -0.05780 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.84780 9.85660 -0.00880 -0.08928 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.79080 9.79920 -0.00840 -0.08572 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.87180 9.88010 -0.00830 -0.08401 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.20500 10.21090 -0.00590 -0.05778 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.09310 10.10210 -0.00900 -0.08909 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.98370 9.99230 -0.00860 -0.08607 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.06430 10.07280 -0.00850 -0.08439 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.02960 10.03540 -0.00580 -0.05780 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.84780 9.85670 -0.00890 -0.09029 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.79090 9.79930 -0.00840 -0.08572 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.87190 9.88010 -0.00820 -0.08300 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.44330 10.42080 0.02250 0.21591 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.60340 11.58070 0.02270 0.19602 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.03530 11.01420 0.02110 0.19157 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.91550 8.89630 0.01920 0.21582 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.61050 9.59170 0.01880 0.19600 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.47550 9.45740 0.01810 0.19138 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.16230 10.14040 0.02190 0.21597 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.80400 10.78290 0.02110 0.19568 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.66120 10.64090 0.02030 0.19077 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.91570 8.89650 0.01920 0.21582 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.61080 9.59200 0.01880 0.19600 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.47590 9.45780 0.01810 0.19138 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.07000 14.10000 -0.03000 -0.21277 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.46000 13.45000 0.01000 0.07435 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 柏瑞拉丁美洲基金 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.40570 11.41840 -0.01270 -0.11122 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.49470 7.50310 -0.00840 -0.11195 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.39250 11.37330 0.01920 0.16882 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.05110 11.03520 0.01590 0.14408 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.18880 10.17390 0.01490 0.14645 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.38700 8.37280 0.01420 0.16960 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44560 9.43200 0.01360 0.14419 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.46870 9.45490 0.01380 0.14596 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.63060 10.61530 0.01530 0.14413 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00470 9.98790 0.01680 0.16820 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.17240 10.15750 0.01490 0.14669 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78570 9.77170 0.01400 0.14327 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.06210 9.04690 0.01520 0.16801 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.93750 8.92680 0.01070 0.11986 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.49270 9.47890 0.01380 0.14559 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.95580 11.92890 0.02690 0.22550 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.41910 11.39680 0.02230 0.19567 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.85700 10.83600 0.02100 0.19380 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.16590 7.14980 0.01610 0.22518 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.97970 8.96220 0.01750 0.19526 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.59270 9.57420 0.01850 0.19323 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.27740 10.25430 0.02310 0.22527 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87430 10.85330 0.02100 0.19349 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71770 9.69870 0.01900 0.19590 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.13760 9.11700 0.02060 0.22595 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.79700 9.77810 0.01890 0.19329 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.06160 11.05390 0.00770 0.06966 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.62640 11.62140 0.00500 0.04302 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.67580 10.67100 0.00480 0.04498 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.08440 9.07820 0.00620 0.06830 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62260 9.61840 0.00420 0.04367 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.61220 9.60780 0.00440 0.04580 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.95850 10.95380 0.00470 0.04291 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86940 9.86250 0.00690 0.06996 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.17250 10.16790 0.00460 0.04524 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.43090 9.42440 0.00650 0.06897 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.23650 9.23010 0.00640 0.06934 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.84030 9.83610 0.00420 0.04270 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.37620 9.37190 0.00430 0.04588 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.37000 18.36000 0.01000 0.05447 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.14000 17.13000 0.01000 0.05838 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.92850 12.91430 0.01420 0.10996 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.76090 10.76370 -0.00280 -0.02601 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.63120 11.63700 -0.00580 -0.04984 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.22010 12.22600 -0.00590 -0.04826 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.19210 11.19500 -0.00290 -0.02590 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.82600 9.82850 -0.00250 -0.02544 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.33240 10.33750 -0.00510 -0.04933 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.24620 10.25110 -0.00490 -0.04780 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.24190 10.24460 -0.00270 -0.02636 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.12970 10.13470 -0.00500 -0.04934 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.71690 11.72260 -0.00570 -0.04862 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18310 10.18580 -0.00270 -0.02651 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.69000 14.55000 0.14000 0.96220 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.60000 26.16000 -0.56000 -2.14067 國泰大中華基金 21.46000 21.62000 -0.16000 -0.74006 國泰小龍基金 16.10000 16.19000 -0.09000 -0.55590 國泰中小成長基金 47.14000 47.49000 -0.35000 -0.73700 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.33450 4.32020 0.01430 0.33100 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.78000 19.68000 0.10000 0.50813 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.74690 0.74360 0.00330 0.44379 國泰中國內需增長基金美元級別 0.70650 0.70350 0.00300 0.42644 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08740 2.08430 0.00310 0.14873 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.35940 9.33190 0.02750 0.29469 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.98800 7.96450 0.02350 0.29506 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30710 0.30630 0.00080 0.26118 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.46550 11.46230 0.00320 0.02792 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.70710 1.70490 0.00220 0.12904 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.03190 10.02590 0.00600 0.05985 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33310 0.33310 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.61570 4.62460 -0.00890 -0.19245 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.05000 21.05000 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.68270 0.68330 -0.00060 -0.08781 國泰中港台基金人民幣級別 3.39540 3.40280 -0.00740 -0.21747 國泰中港台基金台幣級別 15.49000 15.50000 -0.01000 -0.06452 國泰中港台基金美元級別 0.50840 0.50900 -0.00060 -0.11788 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.82000 27.69000 0.13000 0.46948 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.87000 36.47000 0.40000 1.09679 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.23060 10.21990 0.01070 0.10470 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.23080 10.22010 0.01070 0.10470 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.23100 10.22020 0.01080 0.10567 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33430 0.33420 0.00010 0.02992 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33430 0.33420 0.00010 0.02992 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33430 0.33420 0.00010 0.02992 國泰台灣貨幣市場基金 12.40710 12.40700 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.77000 30.06000 -0.29000 -0.96474 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.36450 2.36730 -0.00280 -0.11828 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35310 0.35310 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47830 0.47800 0.00030 0.06276 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.54000 13.60000 -0.06000 -0.44118 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47100 0.47310 -0.00210 -0.44388 國泰全球資源基金台幣級別 5.81000 5.85000 -0.04000 -0.68376 國泰全球資源基金美元級別 0.18730 0.18850 -0.00120 -0.63660 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41230 0.41260 -0.00030 -0.07271 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37350 0.37380 -0.00030 -0.08026 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43650 0.43680 -0.00030 -0.06868 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50250 0.50250 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.88000 20.94000 -0.06000 -0.28653 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.35000 21.36000 -0.01000 -0.04682 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.46230 2.47550 -0.01320 -0.53323 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.30250 11.34680 -0.04430 -0.39042 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.20650 10.24650 -0.04000 -0.39038 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36860 0.37020 -0.00160 -0.43220 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33290 0.33440 -0.00150 -0.44856 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49620 0.49790 -0.00170 -0.34143 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.95000 11.99000 -0.04000 -0.33361 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40390 0.40520 -0.00130 -0.32083 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.96000 18.98000 -0.02000 -0.10537 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62020 0.62110 -0.00090 -0.14490 國泰科技生化基金 38.77000 39.28000 -0.51000 -1.29837 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.76000 26.69000 0.07000 0.26227 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.01280 40.20900 -0.19620 -0.48795 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27340 19.16260 0.11080 0.57821 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.98210 20.21640 -0.23430 -1.15896 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.52610 40.62200 -0.09590 -0.23608 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.39800 41.38160 0.01640 0.03963 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.38620 43.34930 0.03690 0.08512 國泰紐幣2021保本基金 12.09470 12.08620 0.00850 0.07033 國泰紐幣八年期保本基金 12.38070 12.37190 0.00880 0.07113 國泰紐幣保本基金 12.37310 12.37040 0.00270 0.02183 國泰高科技基金 14.34000 14.51000 -0.17000 -1.17161 國泰國泰基金台幣I級別 24.90000 25.01000 -0.11000 -0.43982 國泰國泰基金台幣級別 24.90000 25.01000 -0.11000 -0.43982 國泰富時中國A50基金 18.31000 18.48000 -0.17000 -0.91991 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33760 0.33770 -0.00010 -0.02961 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46410 0.46390 0.00020 0.04311 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37100 0.37140 -0.00040 -0.10770 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51020 0.51030 -0.00010 -0.01960 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35000 0.35030 -0.00030 -0.08564 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48120 0.48120 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.59360 10.59070 0.00290 0.02738 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.64730 7.64520 0.00210 0.02747 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35790 0.35780 0.00010 0.02795 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25630 0.25630 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.39860 0.39870 -0.00010 -0.02508 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.19620 2.19550 0.00070 0.03188 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45500 1.45450 0.00050 0.03438 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33800 0.33750 0.00050 0.14815 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36350 0.36300 0.00050 0.13774 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22620 0.22590 0.00030 0.13280 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.37480 10.36020 0.01460 0.14092 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.74490 6.73540 0.00950 0.14105 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.07000 14.02000 0.05000 0.35663 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.26000 35.52000 -0.26000 -0.73198 國泰價值卓越基金 17.14000 17.36000 -0.22000 -1.26728 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38880 0.38880 0.00000 0.00000 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.25880 39.34300 -0.08420 -0.21402 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.25000 20.31000 -0.06000 -0.29542 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.37000 19.47000 -0.10000 -0.51361 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.26000 19.33000 -0.07000 -0.36213 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05660 12.05260 0.00400 0.03319 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39540 0.39530 0.00010 0.02530 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57800 9.53790 0.04010 0.42043 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36590 8.32330 0.04260 0.51182 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.60730 10.56290 0.04440 0.42034 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36650 9.31880 0.04770 0.51187 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15630 11.15360 0.00270 0.02421 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94350 9.94130 0.00220 0.02213 第一金大中華基金 29.67000 29.99000 -0.32000 -1.06702 第一金小型精選基金 42.84000 43.29000 -0.45000 -1.03950 第一金中國世紀基金-人民幣 14.38000 14.27000 0.11000 0.77085 第一金中國世紀基金-美元 9.21240 9.13700 0.07540 0.82522 第一金中國世紀基金-美元-N 9.21330 9.13810 0.07520 0.82293 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.74000 10.65000 0.09000 0.84507 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.74000 10.64000 0.10000 0.93985 第一金中概平衡基金 27.52000 27.56000 -0.04000 -0.14514 第一金台灣貨幣市場基金 15.24390 15.24380 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.77300 177.77100 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.04980 10.05270 -0.00290 -0.02885 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.04970 10.05270 -0.00300 -0.02984 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.50600 14.49040 0.01560 0.10766 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.50650 14.49100 0.01550 0.10696 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.81000 13.79000 0.02000 0.14503 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.82000 13.79000 0.03000 0.21755 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.83850 9.84670 -0.00820 -0.08328 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.84170 9.84990 -0.00820 -0.08325 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.47460 9.48030 -0.00570 -0.06012 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49900 9.50460 -0.00560 -0.05892 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27970 10.28820 -0.00850 -0.08262 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.90780 9.91380 -0.00600 -0.06052 第一金全球大趨勢基金 23.71000 23.74000 -0.03000 -0.12637 第一金全球不動產證券化基金A 8.23670 8.25430 -0.01760 -0.21322 第一金全球不動產證券化基金B 5.85730 5.86990 -0.01260 -0.21465 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.52400 9.52510 -0.00110 -0.01155 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.52510 9.52630 -0.00120 -0.01260 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.84560 9.84680 -0.00120 -0.01219 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.84690 9.84810 -0.00120 -0.01219 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.67100 8.68520 -0.01420 -0.16350 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21360 10.23030 -0.01670 -0.16324 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69650 9.69770 -0.00120 -0.01237 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69550 9.69680 -0.00130 -0.01341 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.98260 7.98360 -0.00100 -0.01253 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84990 8.85030 -0.00040 -0.00452 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85010 8.85060 -0.00050 -0.00565 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.11320 11.11460 -0.00140 -0.01260 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.11410 11.11550 -0.00140 -0.01260 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96620 9.96740 -0.00120 -0.01204 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.72940 14.73020 -0.00080 -0.00543 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.06610 14.10410 -0.03800 -0.26943 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.08360 14.12150 -0.03790 -0.26839 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.16000 13.19000 -0.03000 -0.22745 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.18000 13.21000 -0.03000 -0.22710 第一金亞洲科技基金 19.90000 19.96000 -0.06000 -0.30060 第一金亞洲新興市場基金 13.16000 13.27000 -0.11000 -0.82894 第一金店頭市場基金 10.80000 10.96000 -0.16000 -1.45985 第一金創新趨勢基金 27.80000 28.18000 -0.38000 -1.34847 第一金電子基金 37.58000 37.88000 -0.30000 -0.79197 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.26000 20.37000 -0.11000 -0.54001 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.48000 19.41000 0.07000 0.36064 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 統一大中華中小基金(美元) 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 統一大中華中小基金(新台幣) 13.85000 13.78000 0.07000 0.50798 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 統一大東協高股息基金(美元) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 統一大滿貫基金-A類型 37.37000 37.23000 0.14000 0.37604 統一大滿貫基金-I類型 37.37000 37.23000 0.14000 0.37604 統一大龍印基金 15.78000 15.84000 -0.06000 -0.37879 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 統一大龍騰中國基金(美元) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 統一中小基金 30.06000 30.28000 -0.22000 -0.72655 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.54830 9.54920 -0.00090 -0.00942 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.14340 9.12780 0.01560 0.17091 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.81730 8.80060 0.01670 0.18976 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28680 11.28790 -0.00110 -0.00974 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.73610 10.71780 0.01830 0.17074 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.35030 10.33070 0.01960 0.18973 統一台灣動力基金 20.91000 21.14000 -0.23000 -1.08798 統一全天候基金-A類型 125.64000 126.96000 -1.32000 -1.03970 統一全天候基金-I類型 125.64000 126.96000 -1.32000 -1.03970 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.99490 9.00660 -0.01170 -0.12990 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.92350 8.91890 0.00460 0.05158 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.87850 8.87260 0.00590 0.06650 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.26940 9.28130 -0.01190 -0.12821 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.19560 9.19090 0.00470 0.05114 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.14920 9.14310 0.00610 0.06672 統一全球債券組合基金 11.95190 11.94510 0.00680 0.05693 統一全球新科技基金(人民幣) 16.72000 16.70000 0.02000 0.11976 統一全球新科技基金(美元) 16.19000 16.15000 0.04000 0.24768 統一全球新科技基金(新台幣) 15.38000 15.34000 0.04000 0.26076 統一亞太基金 27.21000 27.19000 0.02000 0.07356 統一亞洲大金磚基金 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576 統一奔騰基金 68.34000 69.19000 -0.85000 -1.22850 統一強棒貨幣市場基金 16.65220 16.65210 0.00010 0.00060 統一強漢基金(人民幣) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 統一強漢基金(美元) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 統一強漢基金(新台幣) 26.26000 26.15000 0.11000 0.42065 統一統信基金 35.93000 36.37000 -0.44000 -1.20979 統一黑馬基金 68.64000 69.60000 -0.96000 -1.37931 統一新亞洲科技能源基金 19.69000 19.66000 0.03000 0.15259 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.03300 8.02720 0.00580 0.07225 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16110 10.15380 0.00730 0.07189 統一經建基金 53.38000 53.96000 -0.58000 -1.07487 統一龍馬基金 80.50000 81.15000 -0.65000 -0.80099 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.02000 26.46000 -0.44000 -1.66289 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.06000 51.88000 -0.82000 -1.58057 野村中國機會基金 14.24000 14.22000 0.02000 0.14065 野村巴西基金 5.26000 5.28000 -0.02000 -0.37879 野村台灣高股息基金 22.82000 22.87000 -0.05000 -0.21863 野村台灣運籌基金 39.18000 39.42000 -0.24000 -0.60883 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.46220 9.45630 0.00590 0.06239 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.42650 9.41600 0.01050 0.11151 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47450 9.46720 0.00730 0.07711 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.66750 9.66150 0.00600 0.06210 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.58220 9.57150 0.01070 0.11179 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54280 9.53530 0.00750 0.07866 野村平衡基金 20.53000 20.63000 -0.10000 -0.48473 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.42000 13.46000 -0.04000 -0.29718 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752 野村全球生技醫療基金 17.88000 18.01000 -0.13000 -0.72182 野村全球品牌基金 28.86000 28.86000 0.00000 0.00000 野村全球氣候變遷基金 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.42000 19.43000 -0.01000 -0.05147 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.20000 12.23000 -0.03000 -0.24530 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44360 10.43660 0.00700 0.06707 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.33910 10.33320 0.00590 0.05710 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.55080 9.55230 -0.00150 -0.01570 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.30360 9.30170 0.00190 0.02043 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.87830 8.87550 0.00280 0.03155 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.15630 11.15790 -0.00160 -0.01434 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.65790 10.65570 0.00220 0.02065 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.22930 10.22600 0.00330 0.03227 野村成長基金 29.10000 29.13000 -0.03000 -0.10299 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.00840 9.01300 -0.00460 -0.05104 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.02180 9.02230 -0.00050 -0.00554 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.14400 9.14020 0.00380 0.04157 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.41490 9.41980 -0.00490 -0.05202 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.34300 9.34350 -0.00050 -0.00535 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.47240 9.46850 0.00390 0.04119 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.50000 12.55000 -0.05000 -0.39841 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.54050 9.51980 0.02070 0.21744 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55350 9.53990 0.01360 0.14256 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.62390 9.60740 0.01650 0.17174 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.04430 10.02190 0.02240 0.22351 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.96960 9.95540 0.01420 0.14264 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04940 10.03220 0.01720 0.17145 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54870 8.54640 0.00230 0.02691 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14950 9.15140 -0.00190 -0.02076 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.01440 9.01340 0.00100 0.01109 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.95340 12.94990 0.00350 0.02703 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.00770 12.01060 -0.00290 -0.02415 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.78850 9.78740 0.00110 0.01124 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.17150 10.17840 -0.00690 -0.06779 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86260 9.86660 -0.00400 -0.04054 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39540 9.39840 -0.00300 -0.03192 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.15340 11.15700 -0.00360 -0.03227 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.13430 10.13620 -0.00190 -0.01874 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.20810 11.21660 -0.00850 -0.07578 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72160 10.72570 -0.00410 -0.03823 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.47180 10.47380 -0.00200 -0.01910 野村泰國基金 39.43000 39.68000 -0.25000 -0.63004 野村高科技基金 13.36000 13.59000 -0.23000 -1.69242 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18820 10.18730 0.00090 0.00883 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.38310 10.39640 -0.01330 -0.12793 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.54630 10.60100 -0.05470 -0.51599 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.76040 9.76480 -0.00440 -0.04506 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.64190 9.64190 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.55070 9.56110 -0.01040 -0.10877 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.90140 11.91700 -0.01560 -0.13091 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.97600 13.04890 -0.07290 -0.55867 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.87250 10.87740 -0.00490 -0.04505 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74690 10.74690 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.89340 10.90500 -0.01160 -0.10637 野村貨幣市場基金 16.25940 16.25920 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.58000 15.58000 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.04660 10.03280 0.01380 0.13755 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95310 7.94240 0.01070 0.13472 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74480 11.72910 0.01570 0.13386 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.78000 7.81000 -0.03000 -0.38412 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 野村精選貨幣市場基金 12.07550 12.07540 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242 野村歐洲高股息基金季配型 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 野村積極成長基金 12.28000 12.30000 -0.02000 -0.16260 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.30000 36.54000 -0.24000 -0.65681 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.19060 10.18190 0.00870 0.08545 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57530 8.57150 0.00380 0.04433 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.98030 7.97890 0.00140 0.01755 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.82670 7.82190 0.00480 0.06137 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.57750 11.57220 0.00530 0.04580 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.53380 10.53190 0.00190 0.01804 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.36280 10.35650 0.00630 0.06083 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 16.13000 16.16000 -0.03000 -0.18564 野村環球基金-美元計價 12.67000 12.69000 -0.02000 -0.15760 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.59000 17.60000 -0.01000 -0.05682 野村鴻利基金 23.65000 23.79000 -0.14000 -0.58848 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85520 16.85510 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.27000 21.37000 -0.10000 -0.46795 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.62000 13.71000 -0.09000 -0.65646 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.04000 14.99000 0.05000 0.33356 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11380 10.10150 0.01230 0.12176 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.27100 13.25430 0.01670 0.12600 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.66460 9.65680 0.00780 0.08077 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.64560 9.63680 0.00880 0.09132 凱基台商天下基金 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524 凱基台灣精五門基金 20.95000 21.05000 -0.10000 -0.47506 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.75950 10.78150 -0.02200 -0.20405 凱基亞太高股息基金 12.80000 12.78000 0.02000 0.15649 凱基亞洲四金磚基金 17.62000 17.64000 -0.02000 -0.11338 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.87000 13.88000 -0.01000 -0.07205 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.87330 12.87480 -0.00150 -0.01165 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53830 11.53820 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.39000 27.44000 -0.05000 -0.18222 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.88000 22.84000 0.04000 0.17513 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.34080 22.31970 0.02110 0.09454 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.79000 17.79000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.12990 17.13500 -0.00510 -0.02976 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.73000 7.76000 -0.03000 -0.38660 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.83890 11.85850 -0.01960 -0.16528 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.57700 11.64550 -0.06850 -0.58821 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.77000 11.84000 -0.07000 -0.59122 凱基護城河基金-台幣計價A 13.26000 13.25000 0.01000 0.07547 凱基護城河基金-美元計價B 13.09560 13.09070 0.00490 0.03743 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.81000 13.70000 0.11000 0.80292 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.84000 35.61000 -0.77000 -2.16231 富邦NASDAQ-100基金 30.76000 30.94000 -0.18000 -0.58177 富邦上証180基金 28.14000 28.31000 -0.17000 -0.60049 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21710 0.21780 -0.00070 -0.32140 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.64000 6.66000 -0.02000 -0.30030 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.84000 7.78000 0.06000 0.77121 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.24000 36.02000 -0.78000 -2.16546 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.62090 11.63400 -0.01310 -0.11260 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.80620 10.81410 -0.00790 -0.07305 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.47850 10.47210 0.00640 0.06111 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18370 10.19520 -0.01150 -0.11280 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.39420 9.40100 -0.00680 -0.07233 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.11690 9.11130 0.00560 0.06146 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.59150 20.56740 0.02410 0.11718 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.30420 11.30110 0.00310 0.02743 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.51540 10.49350 0.02190 0.20870 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.55570 12.53650 0.01920 0.15315 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85360 1.85040 0.00320 0.17294 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20330 9.18920 0.01410 0.15344 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40550 1.40300 0.00250 0.17819 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.64810 11.64210 0.00600 0.05154 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71280 1.71110 0.00170 0.09935 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08360 10.07840 0.00520 0.05160 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50160 1.50010 0.00150 0.09999 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.51000 14.68000 -0.17000 -1.15804 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.70000 23.23000 0.47000 2.02325 富邦日本東証基金 22.34000 22.18000 0.16000 0.72137 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.04000 42.97000 0.07000 0.16290 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.07000 49.37000 -0.30000 -0.60766 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.82000 51.01000 -0.19000 -0.37248 富邦台灣心基金 24.32000 24.51000 -0.19000 -0.77519 富邦台灣釆吉50基金 47.93000 48.14000 -0.21000 -0.43623 富邦台灣科技指數基金 51.38000 51.55000 -0.17000 -0.32978 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.18270 41.43360 -0.25090 -0.60555 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.97360 41.08250 -0.10890 -0.26508 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29450 0.29560 -0.00110 -0.37212 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.45900 2.46170 -0.00270 -0.10968 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33960 0.33950 0.00010 0.02946 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.56770 10.56630 0.00140 0.01325 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.13670 2.13910 -0.00240 -0.11220 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32580 0.32570 0.00010 0.03070 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.12130 9.12010 0.00120 0.01316 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.52000 23.93000 -0.41000 -1.71333 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.46000 14.37000 0.09000 0.62630 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.38000 30.88000 -0.50000 -1.61917 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63360 15.63340 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 69.75000 70.28000 -0.53000 -0.75413 富邦科技基金 27.76000 28.05000 -0.29000 -1.03387 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.24020 40.34550 -0.10530 -0.26100 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.33240 40.66650 -0.33410 -0.82156 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.19960 39.36360 -0.16400 -0.41663 富邦恒生國企ETF基金 19.80000 20.03000 -0.23000 -1.14828 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.35000 14.23000 0.12000 0.84329 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.96000 27.44000 -0.48000 -1.74927 富邦高成長基金 26.64000 26.89000 -0.25000 -0.92971 富邦基金 14.31000 14.46000 -0.15000 -1.03734 富邦深証100基金 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060 富邦富時歐洲ETF基金 20.71000 20.72000 -0.01000 -0.04826 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40770 0.40750 0.00020 0.04908 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.22180 12.22410 -0.00230 -0.01882 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.48650 9.48830 -0.00180 -0.01897 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30360 0.30350 0.00010 0.03295 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.83770 8.83930 -0.00160 -0.01810 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.52270 9.52710 -0.00440 -0.04618 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.96970 9.96810 0.00160 0.01605 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.45060 9.45500 -0.00440 -0.04654 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.88100 9.87940 0.00160 0.01620 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.08000 20.10000 -0.02000 -0.09950 富邦精準基金 50.88000 51.25000 -0.37000 -0.72195 富邦精銳中小基金 12.96000 13.12000 -0.16000 -1.21951 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.21000 20.51000 -0.30000 -1.46270 富邦臺灣公司治理100基金 21.33000 21.38000 -0.05000 -0.23386 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.24000 15.37000 -0.13000 -0.84580 富邦標普美國特別股ETF基金 20.35000 20.47000 -0.12000 -0.58622 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.24140 10.25180 -0.01040 -0.10145 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.41670 10.41190 0.00480 0.04610 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.47000 10.45830 0.01170 0.11187 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.98180 9.99200 -0.01020 -0.10208 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.10630 10.10160 0.00470 0.04653 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.13970 10.12830 0.01140 0.11256 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.53000 30.63000 -0.10000 -0.32648 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52780 8.49830 0.02950 0.34713 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.99320 8.96360 0.02960 0.33022 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.74660 8.72100 0.02560 0.29354 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.42990 9.39730 0.03260 0.34691 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.38330 9.35240 0.03090 0.33040 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.12640 9.09970 0.02670 0.29342 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.19080 9.16380 0.02700 0.29464 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46890 8.46530 0.00360 0.04253 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.43220 9.42980 0.00240 0.02545 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.94240 8.94360 -0.00120 -0.01342 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.47340 10.46910 0.00430 0.04107 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.17560 10.17300 0.00260 0.02556 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71480 9.71580 -0.00100 -0.01029 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.05750 9.05800 -0.00050 -0.00552 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54050 9.54110 -0.00060 -0.00629 富達卓越領航全球組合基金 15.27000 15.29000 -0.02000 -0.13080 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69040 8.68880 0.00160 0.01841 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.33400 9.33380 0.00020 0.00214 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.04280 9.04600 -0.00320 -0.03537 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.83900 9.83730 0.00170 0.01728 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.74440 9.74420 0.00020 0.00205 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47640 9.48000 -0.00360 -0.03797 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.12610 9.12860 -0.00250 -0.02739 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53760 9.54030 -0.00270 -0.02830 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.36930 9.36260 0.00670 0.07156 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 8.92090 8.91110 0.00980 0.10998 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.52700 8.51690 0.01010 0.11859 富蘭克林華美中華基金 14.25000 14.18000 0.07000 0.49365 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.62000 21.69000 -0.07000 -0.32273 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.91000 21.03000 -0.12000 -0.57061 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.95220 7.94580 0.00640 0.08055 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.10490 9.09780 0.00710 0.07804 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.75660 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富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.55890 12.55350 0.00540 0.04302 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.32140 13.34760 -0.02620 -0.19629 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 富蘭克林華美第一富基金 43.63000 44.14000 -0.51000 -1.15541 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29850 10.29840 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.99000 14.04000 -0.05000 -0.35613 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.35000 13.38000 -0.03000 -0.22422 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.35000 15.37000 -0.02000 -0.13012 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.02790 8.07620 -0.04830 -0.59805 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.04630 11.07930 -0.03300 -0.29785 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.62770 9.62130 0.00640 0.06652 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.97420 10.96690 0.00730 0.06656 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.95410 6.94910 0.00500 0.07195 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.15980 9.15240 0.00740 0.08085 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.19560 10.18740 0.00820 0.08049 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.58670 10.57910 0.00760 0.07184 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.15000 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32.04000 32.77000 -0.73000 -2.22765 復華神盾基金 28.80270 29.07310 -0.27040 -0.93007 復華高成長基金 75.18000 76.28000 -1.10000 -1.44206 復華高益策略組合基金 13.02000 13.02000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39130 14.39110 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.37000 19.44000 -0.07000 -0.36008 復華富時台灣高股息低波動基金 51.35000 51.46000 -0.11000 -0.21376 復華復華基金 23.65000 23.99000 -0.34000 -1.41726 復華華人世紀基金 19.53000 19.61000 -0.08000 -0.40796 復華傳家二號基金 32.55580 32.66420 -0.10840 -0.33186 復華傳家基金 28.20580 28.59780 -0.39200 -1.37073 復華奧林匹克全球組合基金 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.46000 14.43000 0.03000 0.20790 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 復華新興人民幣短期收益基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 復華新興人民幣債券基金B 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華新興市場10年期以上債券基金 19.43000 19.50000 -0.07000 -0.35897 復華新興市場高收益債券基金A 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 復華新興市場高收益債券基金B 5.66000 5.65000 0.01000 0.17699 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 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景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.68310 9.67790 0.00520 0.05373 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.10760 10.09600 0.01160 0.11490 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24650 9.24430 0.00220 0.02380 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.55260 8.54530 0.00730 0.08543 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.45170 8.43930 0.01240 0.14693 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.45310 11.45020 0.00290 0.02533 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.61010 10.60100 0.00910 0.08584 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.60800 10.59230 0.01570 0.14822 景順主流基金 19.38000 19.53000 -0.15000 -0.76805 景順台灣科技基金 33.73000 34.16000 -0.43000 -1.25878 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 景順全球科技基金 22.56000 22.61000 -0.05000 -0.22114 景順全球康健基金 18.62000 18.72000 -0.10000 -0.53419 景順貨幣市場基金 15.93130 15.93110 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.66000 35.87000 -0.21000 -0.58545 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.37000 15.40000 -0.03000 -0.19481 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59760 8.59930 -0.00170 -0.01977 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.02520 8.02580 -0.00060 -0.00748 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.97520 10.97740 -0.00220 -0.02004 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.22040 10.22110 -0.00070 -0.00685 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755 華南永昌中國A股基金(美元) 7.73000 7.74000 -0.01000 -0.12920 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.41720 9.41430 0.00290 0.03080 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.52560 9.51680 0.00880 0.09247 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70330 9.70030 0.00300 0.03093 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.81780 9.80870 0.00910 0.09277 華南永昌永昌基金 20.01000 20.05000 -0.04000 -0.19950 華南永昌全球亨利組合基金 14.26320 14.25480 0.00840 0.05893 華南永昌全球神農水資源基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.19000 16.21000 -0.02000 -0.12338 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.02000 14.05000 -0.03000 -0.21352 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.79000 13.80000 -0.01000 -0.07246 華南永昌物聯網精選基金 12.48000 12.53000 -0.05000 -0.39904 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19620 16.19600 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.79230 24.78950 0.00280 0.01130 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93200 11.93190 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.01290 9.99700 0.01590 0.15905 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.08910 10.05670 0.03240 0.32217 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.67480 9.65940 0.01540 0.15943 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.71660 9.68530 0.03130 0.32317 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.82880 9.81200 0.01680 0.17122 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.84400 9.81100 0.03300 0.33636 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.58970 9.57320 0.01650 0.17236 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.59810 9.56590 0.03220 0.33661 華頓中小型基金 28.28000 28.40000 -0.12000 -0.42254 華頓中國多重機會平衡基金 12.41660 12.38140 0.03520 0.28430 華頓台灣基金 33.72000 34.34000 -0.62000 -1.80547 華頓平安貨幣市場基金 11.51440 11.51420 0.00020 0.00174 華頓全球高收益債券基金A 13.35890 13.35430 0.00460 0.03445 華頓全球高收益債券基金B 8.32720 8.32430 0.00290 0.03484 華頓全球黑鑽油源基金 5.85000 5.91000 -0.06000 -1.01523 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.76100 2.78280 -0.02180 -0.78338 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.59240 12.66980 -0.07740 -0.61090 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41190 0.41460 -0.00270 -0.65123 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.57270 11.60350 -0.03080 -0.26544 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.52920 10.56040 -0.03120 -0.29544 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.49300 10.50270 -0.00970 -0.09236 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.49560 9.50450 -0.00890 -0.09364 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.80120 10.81800 -0.01680 -0.15530 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.82210 9.83830 -0.01620 -0.16466 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.45270 2.45150 0.00120 0.04895 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00540 2.00640 -0.00100 -0.04984 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.71310 11.69610 0.01700 0.14535 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.54870 9.53480 0.01390 0.14578 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36520 0.36460 0.00060 0.16456 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30470 0.30430 0.00040 0.13145 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.41000 3.43000 -0.02000 -0.58309 匯豐中國動力基金(台幣) 15.55000 15.61000 -0.06000 -0.38437 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.83000 24.96000 -0.13000 -0.52083 匯豐全球趨勢組合基金 12.43000 12.45000 -0.02000 -0.16064 匯豐全球關鍵資源基金 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676 匯豐安富基金 25.75000 25.83000 -0.08000 -0.30972 匯豐成功基金 40.37000 40.60000 -0.23000 -0.56650 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51060 2.51020 0.00040 0.01593 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29030 2.28990 0.00040 0.01747 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.42850 11.41270 0.01580 0.13844 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.83040 7.81410 0.01630 0.20860 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37520 0.37470 0.00050 0.13344 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33530 0.33480 0.00050 0.14934 匯豐金磚動力基金 13.86000 13.97000 -0.11000 -0.78740 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97740 14.97730 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.10000 5.13000 -0.03000 -0.58480 匯豐新鑽動力基金 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.48090 5.46460 0.01630 0.29828 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.05530 9.03940 0.01590 0.17590 匯豐龍鳳基金-A類型 53.43000 53.73000 -0.30000 -0.55835 匯豐龍鳳基金-I類型 53.43000 53.73000 -0.30000 -0.55835 匯豐龍騰電子基金 38.86000 39.07000 -0.21000 -0.53750 匯豐雙高收益債券組合基金 12.27210 12.26740 0.00470 0.03831 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.88000 22.27000 -0.39000 -1.75123 新光中國成長基金(人民幣) 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 新光中國成長基金(美元) 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532 新光中國成長基金(新臺幣) 11.58000 11.61000 -0.03000 -0.25840 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.35230 10.29550 0.05680 0.55170 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.81720 9.81500 0.00220 0.02241 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.03350 10.05550 -0.02200 -0.21879 新光台灣富貴基金 23.53000 23.64000 -0.11000 -0.46531 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 新光全球生技醫療基金(美元) 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99960 10.00520 -0.00560 -0.05597 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.68600 9.71510 -0.02910 -0.29953 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65160 9.65640 -0.00480 -0.04971 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.33920 9.36720 -0.02800 -0.29892 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.43720 15.43700 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 新光多重資產基金(A累積)美元 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 23.45000 23.53000 -0.08000 -0.33999 新光亞洲精選基金-新台幣 23.56000 23.70000 -0.14000 -0.59072 新光兩岸優勢基金 13.10000 13.13000 -0.03000 -0.22848 新光店頭基金 27.41000 27.77000 -0.36000 -1.29636 新光南非幣保本基金 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 新光特選內需收益ETF基金 20.21000 20.20000 0.01000 0.04950 新光創新科技基金 16.27000 16.39000 -0.12000 -0.73215 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.67380 9.62740 0.04640 0.48196 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.94940 9.93790 0.01150 0.11572 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.61320 9.59110 0.02210 0.23042 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.19070 9.14660 0.04410 0.48215 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.45950 9.44850 0.01100 0.11642 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13780 9.11650 0.02130 0.23364 新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.84000 11.86000 -0.02000 -0.16863 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00420 9.99300 0.01120 0.11208 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.76440 9.75340 0.01100 0.11278 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.72090 9.72000 0.00090 0.00926 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.91990 9.91900 0.00090 0.00907 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.87060 9.86980 0.00080 0.00811 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67040 9.66950 0.00090 0.00931 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64210 9.63800 0.00410 0.04254 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84230 9.83820 0.00410 0.04167 瑞銀全球創新趨勢基金 7.52000 7.52000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.51540 9.47960 0.03580 0.37765 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.14940 9.11520 0.03420 0.37520 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.46540 9.44250 0.02290 0.24252 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.15120 9.12900 0.02220 0.24318 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.21860 9.20050 0.01810 0.19673 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.59690 9.57750 0.01940 0.20256 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.40520 13.37050 0.03470 0.25953 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.27820 8.25680 0.02140 0.25918 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.55800 37.66800 -0.11000 -0.29203 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.89780 39.00720 -0.10940 -0.28046 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.00930 40.11790 -0.10860 -0.27070 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15930 11.15630 0.00300 0.02689 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10440 10.10190 0.00250 0.02475 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.98860 13.97200 0.01660 0.11881 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.72460 10.71870 0.00590 0.05504 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 群益大印度基金-人民幣 13.78150 13.88740 -0.10590 -0.76256 群益大印度基金-美元 13.29460 13.40530 -0.11070 -0.82579 群益大印度基金-新臺幣 12.50000 12.59000 -0.09000 -0.71485 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.51040 12.50910 0.00130 0.01039 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.37480 12.38150 -0.00670 -0.05411 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.60230 11.60110 0.00120 0.01034 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.47300 10.47860 -0.00560 -0.05344 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.03920 10.03820 0.00100 0.00996 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.09830 9.10320 -0.00490 -0.05383 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.68940 9.68840 0.00100 0.01032 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.07560 9.08050 -0.00490 -0.05396 群益中小型股基金 52.63000 53.13000 -0.50000 -0.94109 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.90900 9.89670 0.01230 0.12428 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.43610 9.43040 0.00570 0.06044 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.77390 8.76310 0.01080 0.12324 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.75890 8.74800 0.01090 0.12460 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.34070 8.33570 0.00500 0.05998 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.75610 7.74660 0.00950 0.12263 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.78110 10.76810 0.01300 0.12073 群益中國高收益債券基金-美元 10.59390 10.58190 0.01200 0.11340 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76780 9.75670 0.01110 0.11377 群益中國新機會基金N-人民幣 9.72040 9.70820 0.01220 0.12567 群益中國新機會基金N-美元 9.15520 9.14960 0.00560 0.06120 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 群益中國新機會基金-人民幣 8.62060 8.60970 0.01090 0.12660 群益中國新機會基金-美元 9.78910 9.78310 0.00600 0.06133 群益中國新機會基金-新臺幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 群益平衡王基金 19.83580 19.83850 -0.00270 -0.01361 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 6.00000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.81930 10.83280 -0.01350 -0.12462 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.59270 10.61280 -0.02010 -0.18939 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.74240 9.75460 -0.01220 -0.12507 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.53850 9.55660 -0.01810 -0.18940 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.10830 10.14280 -0.03450 -0.34014 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.90390 9.93960 -0.03570 -0.35917 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.50080 9.53310 -0.03230 -0.33882 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.40570 9.43960 -0.03390 -0.35913 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.16690 10.20150 -0.03460 -0.33917 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.21450 10.25140 -0.03690 -0.35995 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.66820 9.70110 -0.03290 -0.33914 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.06340 10.09970 -0.03630 -0.35942 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.15600 10.13760 0.01840 0.18150 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.38650 7.37310 0.01340 0.18174 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.08180 10.07700 0.00480 0.04763 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98210 9.97900 0.00310 0.03107 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.11450 0.00550 0.05438 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.08170 10.07700 0.00470 0.04664 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98210 9.97910 0.00300 0.03006 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.12000 10.11450 0.00550 0.05438 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.08180 10.07700 0.00480 0.04763 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98210 9.97910 0.00300 0.03006 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.12000 10.11450 0.00550 0.05438 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.08180 10.07700 0.00480 0.04763 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98210 9.97900 0.00310 0.03107 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.11450 0.00550 0.05438 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.15000 11.23000 -0.08000 -0.71238 群益全球關鍵生技基金-美元 15.81580 15.94270 -0.12690 -0.79598 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.46000 15.58000 -0.12000 -0.77022 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728 群益印度中小基金N-美元 9.77680 9.89920 -0.12240 -1.23646 群益印度中小基金N-新臺幣 9.16000 9.27000 -0.11000 -1.18662 群益印度中小基金-人民幣 15.37120 15.55380 -0.18260 -1.17399 群益印度中小基金-美元 13.98330 14.15850 -0.17520 -1.23742 群益印度中小基金-新臺幣 16.03000 16.22000 -0.19000 -1.17139 群益多利策略組合基金 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 群益多重收益組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.55000 15.54000 0.01000 0.06435 群益安家基金 27.40030 27.45150 -0.05120 -0.18651 群益安穩貨幣市場基金 16.07710 16.07690 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.97000 24.13000 -0.16000 -0.66308 群益亞太中小基金 13.16000 13.27000 -0.11000 -0.82894 群益亞太新趨勢平衡基金 17.11000 17.35000 -0.24000 -1.38329 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70970 9.70260 0.00710 0.07318 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48400 7.47860 0.00540 0.07221 群益店頭市場基金 113.85000 114.81000 -0.96000 -0.83616 群益東方盛世基金 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 群益東協成長基金-人民幣 12.92860 13.04190 -0.11330 -0.86874 群益東協成長基金-美元 11.63990 11.74940 -0.10950 -0.93196 群益東協成長基金-新臺幣 11.41000 11.51000 -0.10000 -0.86881 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.22330 11.22610 -0.00280 -0.02494 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.65980 10.66500 -0.00520 -0.04876 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.10640 10.10880 -0.00240 -0.02374 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.88180 9.88430 -0.00250 -0.02529 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.38880 9.39340 -0.00460 -0.04897 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.89920 8.90130 -0.00210 -0.02359 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.67050 9.67300 -0.00250 -0.02585 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.55590 9.56060 -0.00470 -0.04916 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.94180 9.94420 -0.00240 -0.02413 群益長安基金 31.34000 31.71000 -0.37000 -1.16682 群益美國新創亮點基金-美元 15.16940 15.19910 -0.02970 -0.19541 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.52000 14.54000 -0.02000 -0.13755 群益真善美基金 18.05260 18.06130 -0.00870 -0.04817 群益馬拉松基金A類型 136.11000 137.21000 -1.10000 -0.80169 群益深証中小板基金 13.62000 13.67000 -0.05000 -0.36576 群益創新科技基金 36.49000 36.78000 -0.29000 -0.78847 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.14260 10.12450 0.01810 0.17877 群益華夏盛世基金N-美元 9.57460 9.56370 0.01090 0.11397 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 群益華夏盛世基金-人民幣 11.04530 11.02550 0.01980 0.17958 群益華夏盛世基金-美元 10.55740 10.54530 0.01210 0.11474 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.26000 17.23000 0.03000 0.17411 群益奧斯卡基金 30.36000 30.51000 -0.15000 -0.49164 群益新興金鑽基金-美元 12.50330 12.60250 -0.09920 -0.78715 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375 群益葛萊美基金 26.26000 26.41000 -0.15000 -0.56797 群益道瓊美國地產ETF基金 20.38000 20.47000 -0.09000 -0.43967 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.33000 8.29000 0.04000 0.48251 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.39000 13.51000 -0.12000 -0.88823 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.69880 11.70040 -0.00160 -0.01367 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.32800 11.32020 0.00780 0.06890 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.23720 11.23600 0.00120 0.01068 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59170 8.59290 -0.00120 -0.01397 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.19190 9.18560 0.00630 0.06859 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.79290 8.79190 0.00100 0.01137 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.16010 10.15320 0.00690 0.06796 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.17000 31.34000 -0.17000 -0.54244 德信中國精選成長基金 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 德信台灣主流中小基金 21.00000 21.23000 -0.23000 -1.08337 德信新興股票組合基金 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.92790 11.92770 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.76020 10.76330 -0.00310 -0.02880 德信數位時代基金 28.29000 28.33000 -0.04000 -0.14119 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65610 11.65600 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.83000 16.86000 -0.03000 -0.17794 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.47000 19.64000 -0.17000 -0.86558 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.98680 9.97040 0.01640 0.16449 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.23260 14.20530 0.02730 0.19218 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.94720 7.91840 0.02880 0.36371 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.80670 10.77460 0.03210 0.29792 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.05400 11.02120 0.03280 0.29761 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.67210 12.62790 0.04420 0.35002 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.48000 18.45000 0.03000 0.16260 摩根中小基金 25.34000 25.67000 -0.33000 -1.28555 摩根中國A股基金 14.37000 14.38000 -0.01000 -0.06954 摩根中國A股基金(美元) 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 摩根中國亮點基金 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.16050 11.23260 -0.07210 -0.64188 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.23250 12.32990 -0.09740 -0.78995 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.49650 9.56280 -0.06630 -0.69331 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.48130 12.56210 -0.08080 -0.64320 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.15850 14.27250 -0.11400 -0.79874 摩根台灣金磚基金-累積型 21.28000 0.00000 21.28000 0.00000 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.28000 0.00000 21.28000 0.00000 摩根台灣增長基金 52.37000 52.67000 -0.30000 -0.56958 摩根平衡基金 28.29000 28.39000 -0.10000 -0.35224 摩根全球α基金 19.31000 19.30000 0.01000 0.05181 摩根全球平衡基金 15.35560 15.34740 0.00820 0.05343 摩根全球發現基金 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.71650 9.71870 -0.00220 -0.02264 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63770 10.64340 -0.00570 -0.05355 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09330 10.09660 -0.00330 -0.03268 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35590 11.35860 -0.00270 -0.02377 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.95820 9.96140 -0.00320 -0.03212 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.43550 10.49040 -0.05490 -0.52334 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.34740 13.41760 -0.07020 -0.52319 摩根亞洲基金 56.80000 56.87000 -0.07000 -0.12309 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.28340 8.39080 -0.10740 -1.27997 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60980 9.73990 -0.13010 -1.33574 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.54340 8.65440 -0.11100 -1.28258 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.95750 12.11030 -0.15280 -1.26174 摩根東方內需機會基金 18.00000 18.02000 -0.02000 -0.11099 摩根東方科技基金 36.46000 36.49000 -0.03000 -0.08221 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362 摩根金龍收成基金 23.06000 23.01000 0.05000 0.21730 摩根第一貨幣市場基金 15.07320 15.07310 0.00010 0.00066 摩根新金磚五國基金 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103 摩根新絲路基金 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 摩根新興35基金 13.47000 13.51000 -0.04000 -0.29608 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.51320 7.50840 0.00480 0.06393 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.77370 9.77120 0.00250 0.02559 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.55100 9.54620 0.00480 0.05028 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.74290 10.73730 0.00560 0.05215 摩根新興科技基金 59.90000 60.67000 -0.77000 -1.26916 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33210 8.34150 -0.00940 -0.11269 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52740 10.53930 -0.01190 -0.11291 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.66760 8.66200 0.00560 0.06465 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.41590 9.42030 -0.00440 -0.04671 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.90480 8.90580 -0.00100 -0.01123 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.90850 9.90210 0.00640 0.06463 摩根龍揚基金 34.48000 34.40000 0.08000 0.23256 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 摩根環球股票收益基金-累積型 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29080 9.30360 -0.01280 -0.13758 摩根總收益組合基金-累積型 11.19050 11.20590 -0.01540 -0.13743 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.71000 27.95000 -0.24000 -0.85868 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.52320 11.48420 0.03900 0.33960 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.84430 10.80970 0.03460 0.32008 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.81260 9.77730 0.03530 0.36104 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12690 10.09260 0.03430 0.33985 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.57250 9.54190 0.03060 0.32069 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.65610 8.62490 0.03120 0.36174 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.40260 10.42310 -0.02050 -0.19668 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.37460 10.38860 -0.01400 -0.13476 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.84100 9.86740 -0.02640 -0.26755 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.90710 9.92760 -0.02050 -0.20650 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.64600 9.67180 -0.02580 -0.26675 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.71040 9.73040 -0.02000 -0.20554 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.43010 11.44610 -0.01600 -0.13979 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.21350 11.22950 -0.01600 -0.14248 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.29380 10.30310 -0.00930 -0.09026 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.89630 10.91150 -0.01520 -0.13930 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.67350 10.68870 -0.01520 -0.14221 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.80070 9.80950 -0.00880 -0.08971 聯邦金鑽平衡基金 26.07300 26.32810 -0.25510 -0.96893 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.85570 9.86720 -0.01150 -0.11655 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.09040 10.09590 -0.00550 -0.05448 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.85570 9.86720 -0.01150 -0.11655 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.09040 10.09590 -0.00550 -0.05448 聯邦貨幣市場基金 13.15740 13.15730 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 14.03000 14.16000 -0.13000 -0.91808 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.96030 15.94520 0.01510 0.09470 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.95620 13.03180 -0.07560 -0.58012 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.66420 12.70360 -0.03940 -0.31015 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.17420 12.21210 -0.03790 -0.31035 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73060 11.72760 0.00300 0.02558 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02990 11.02370 0.00620 0.05624 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55540 10.55260 0.00280 0.02653 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65620 8.65140 0.00480 0.05548 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.85000 37.96000 -0.11000 -0.28978 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.51000 15.52000 -0.01000 -0.06443 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.57000 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14.05000 14.10000 -0.05000 -0.35461 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.72000 14.78000 -0.06000 -0.40595 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.39000 18.40000 -0.01000 -0.05435 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.26000 17.26000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.34000 13.34000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.57000 14.57000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99190 14.99180 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.47950 10.47830 0.00120 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